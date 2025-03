Guide rapide sur l'addition d'une colonne dans Google Sheets

Savoir additionner une colonne dans une feuille de calcul est une compétence très utile, que ce soit pour équilibrer des budgets, calculer des nombres ou manipuler des données. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de rapidité, mais aussi de précision et de facilité. Avec l'aide de logiciel de feuille de calcul tel que Google Sheets, vous pouvez additionner une colonne en quelques secondes, et elle se met même à jour automatiquement lorsque les valeurs changent, vous épargnant ainsi de fastidieux recalculs.

Que vous soyez novice en matière de Google Sheets ou que vous ayez besoin d'une remise à niveau rapide, ce guide vous permettra d'apprendre à additionner une colonne sur Google Sheets à l'aide de plusieurs méthodes. Plus besoin d'ajouter manuellement les valeurs d'un intervalle de colonne !

C'est parti !

Il existe plusieurs façons de calculer rapidement le total d'une colonne dans Google Sheets. N'hésitez pas à choisir celle qui vous convient parmi les options ci-dessous, en fonction de vos préférences ou de la complexité de vos données.

Méthode 1 : Utilisation manuelle de la fonction SOMME

La façon la plus simple d'additionner une colonne dans Google Sheets est d'utiliser la fonction SOMME. Elle est idéale pour les tâches simples avec de petits ensembles de données. Voici comment utiliser la formule SOMME :

Sélectionnez la cellule vide dans laquelle vous souhaitez que la réponse apparaisse. Supposons que vous fassiez le total des dépenses en fournitures de bureau, comme le montre l'image ci-dessous. Dans ce cas, E13 est notre cellule de destination

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss1.png Fonction SUM manuellement Comment additionner une colonne dans Google Sheets Capture d'écran 1 /$$img/

Tapez '=SUM(' suivi de l'intervalle de cellules que vous souhaitez additionner. Par exemple, nous voulons faire la somme des dépenses totales listées dans la colonne E, des cellules 3 à 12. La formule de calcul de la somme serait donc =SUM(E3:E12)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss2.png Fonction SUM manuellement Comment additionner une colonne dans Google Sheets Capture d'écran 2 /$$img/

Appuyez sur Entrée, et la somme de Google Sheets apparaîtra dans la cellule sélectionnée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss3.png Fonction SUM manuellement Comment additionner une colonne dans Google Sheets Capture d'écran 3 /$$img/

Méthode 2 : Additionner une colonne à l'aide de la barre d'outils

Si taper des formules représente trop de travail, Google Sheets dispose d'un bouton de fonction de somme très pratique sur le côté droit de la barre d'outils. Il est parfait pour ceux qui préfèrent une approche plus visuelle du traitement des données sur Google Sheets. Voici comment faire :

Mettez en surbrillance la colonne que vous souhaitez ajouter et cliquez sur le bouton Fonction dans la barre d'outils. Il est représenté par le signe grec sigma (Σ)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss4.png Addition d'une colonne à l'aide de la barre d'outils Comment additionner une colonne dans Google Sheets Capture d'écran 1 /$$img/

Sélectionnez SOMME dans le menu déroulant

Google Sheets insère automatiquement la fonction de somme dans la cellule vide située juste en dessous de la dernière cellule de la colonne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss6.png Additionner une colonne à l'aide de la barre d'outils Comment additionner une colonne dans Google Sheets Capture d'écran 3 /$$$img/

Cliquez sur Entrée, et la somme de cette colonne apparaîtra dans la cellule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss7.png Additionner une colonne à l'aide de la barre d'outils Comment additionner une colonne dans Google Sheets Capture d'écran 4 /$$img/

Méthode 3 : Utilisation de la fonctionnalité de somme automatique

Si vous souhaitez obtenir encore plus rapidement la somme d'une colonne sans entrer de formule ni cliquer sur aucun outil, la fonctionnalité de somme automatique de Google Sheets est faite pour vous. Elle est également idéale si vous souhaitez importer un ensemble de données volumineux pour calculer la somme instantanément. Voici comment connaître la valeur de la somme d'une colonne dans une feuille :

Mettez en surbrillance toutes les cellules dont vous voulez faire la somme

Regardez dans le coin inférieur droit de l'écran. Vous y trouverez la somme des valeurs des cellules sélectionnées. Cette méthode fonctionne même pour trouver la valeur totale du contenu d'une ligne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss8.png Fonctionnalité de somme automatique dans Google Sheets /$$$img/

Méthodes de sommation avancées pour Google Sheets

Une fois que vous avez maîtrisé les bases de la sommation des colonnes dans les feuilles de calcul, vous devriez passer à des techniques de sommation plus avancées sur Google Sheets pour les calculs complexes. Ces méthodes vous permettent d'économiser du temps et des efforts tout en augmentant votre précision et votre efficacité.

Méthode 1 : Somme avec des données filtrées Mon travail sur une feuille de calcul contenant des données filtrées, il se peut que vous souhaitiez faire la somme des lignes visibles uniquement. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser directement la fonction SOMME dans Google Sheets, car elle inclura les valeurs cachées. Dans ce cas, utilisez la fonction SOUS-TOTAL comme indiqué ci-dessous :

Commencez par appliquer le filtre. Par exemple, nous utilisons le filtre pour les valeurs des éléments dont la quantité est supérieure ou égale à 20

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss9.png Somme avec des données filtrées /$$$img/

Sélectionnez la cellule vide dans laquelle vous souhaitez ajouter des nombres dans la colonne filtrée

Tapez '=SUBTOTAL(109,' suivi de l'intervalle de cellules. Comme indiqué précédemment, il s'agit des cellules E3 à E12, ce qui donne la formule =SUBTOTAL(109, E3:E12). Le code de la fonction 109 en tant que premier argument est utilisé pour ignorer les lignes cachées

Cliquez sur Entrée pour calculer la somme des cellules sélectionnées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss11.png Somme avec des données filtrées /$$$img/

Méthode 2 : Additionner des cellules non adjacentes ou plusieurs colonnes

À l'aide d'une seule formule, additionnez des nombres provenant de cellules non adjacentes ou de plusieurs colonnes. Pour faire cela, vous devez :

Sélectionner la cellule vide où la somme doit apparaître

Tapez '=SUM(' suivi du nombre de cellules séparé par des virgules ou de l'intervalle de cellules séparé par des virgules. Par exemple, pour la somme des cellules non adjacentes, ajoutez les totaux de mai et juin en additionnant E13 et J13 à l'aide de la formule =SUM(E13 + J13) et appuyez sur Entrée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss12.png Addition de cellules non adjacentes ou de plusieurs colonnes /$$$img/

Vous pouvez également utiliser =SUM(E3:E12, J3:J12) et appuyer sur la touche Entrée pour obtenir la somme totale des deux colonnes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss13.png Additionner des cellules non adjacentes ou plusieurs colonnes /$$img/

Méthode 3 : Somme sur plusieurs feuilles

Supposons que votre Base de données Google Sheets contient des informations réparties sur plusieurs feuilles, et vous devez ajouter la même colonne pour chacune d'entre elles. Voici comment utiliser la fonction SOMME dans Google Sheets :

Sélectionnez la cellule de la feuille de calcul où vous souhaitez que la somme apparaisse

Tapez la formule SOMME, mais au lieu d'un seul intervalle, référencez-la sur plusieurs feuilles. Étant donné que nos données sont réparties sur les feuilles "mai" et "juin" et que la somme concerne l'intervalle E3 à E12, la formule serait =SUM(May!E3:E12, June!E3:E12)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss14.png Somme sur plusieurs feuilles /$$$img/

Appuyez sur la touche Entrée pour obtenir la somme de toutes les feuilles référencées dans la cellule sélectionnée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss15.png Faire la somme de plusieurs feuilles dans Google Sheets /$$$img/

Méthode 4 : Somme conditionnelle

Si vous devez ajouter uniquement des valeurs complémentaires en fonction de conditions définies, utilisez les fonctions SUMIF et SUMIFS. La première est utile pour une condition unique, tandis que la seconde travaille pour des conditions multiples. Ces deux fonctions sont parfaites pour les bases de données telles que les rapports sur les équipes commerciales, le suivi des budgets, etc. Voici comment utiliser les fonctions SUMIF et SUMIFS :

Cliquez sur la cellule qui affichera le résultat

Tapez =SUMIF(intervalle, condition, [sum_range]). Par exemple, vous voulez additionner le coût des éléments dont la quantité est supérieure ou égale à 20. Commencez par saisir la formule =SUMIF(C3:C12, ">=20", E3:E12) et appuyez sur Entrée. Vous obtiendrez le même résultat que celui que vous avez fait en appliquant le filtre

capture d'écran via Google Sheets

Utilisez la fonction SUMIFS pour des calculs plus complexes. Tapez =SUMIFS(sum_range, range1, condition1, range2, condition2) pour appliquer plusieurs conditions.

Par exemple, si nous voulons calculer le coût total des éléments coûtant plus de 2,50 $ et achetés en quantités supérieures ou égales à 10, nous utiliserons la formule =SUMIFS(E3:E12, C3:C12, ">=10", D3:D12, ">2,50") pour obtenir la somme

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss17.png Somme conditionnelle dans Google Sheets /$$$img/

Méthode 5 : Somme avec la fonction QUERY

La dernière façon d'additionner des colonnes consiste à utiliser la fonction QUERY, qui offre un meilleur contrôle sur les additions. Elle est particulièrement utile lorsque vous travaillez sur de grandes bases de données et que vous effectuez des calculs complexes. Voici comment l'utiliser :

Sélectionnez une cellule vide et tapez =QUERY(C3:E12, "SELECT SUM(E) WHERE C >= 20", 0). Cette formule additionnera les valeurs de la colonne E pour les quantités supérieures ou égales à 20 dans la colonne C

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss18.png Additionner avec la fonction QUERY /$$$img/

Tapez sur Entrée pour afficher la valeur de la somme

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss19.png Additionner avec la fonction QUERY dans Google Sheets /$$$img/

Inconvénients de l'utilisation de Google Sheets

Bien que Google Sheets soit un excellent outil pour les calculs de base et l'organisation des données, ce n'est pas un logiciel de gestion de données et d'analyse à part entière. Voici quelques-uns des inconvénients que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de Google Sheets :

Puissance de traitement limitée : Google Sheets est rapide comme l'éclair et relativement intuitif pour les petites feuilles de calcul. Cependant, ces qualités commencent à s'estomper au fur et à mesure que votre feuille de calcul grandit. Vous constaterez des ralentissements, des décalages et un manque de réactivité, ce qui complique le travail et la recherche de réponses lorsqu'il s'agit d'ensembles de données volumineux comportant plusieurs lignes et colonnes

: Google Sheets est rapide comme l'éclair et relativement intuitif pour les petites feuilles de calcul. Cependant, ces qualités commencent à s'estomper au fur et à mesure que votre feuille de calcul grandit. Vous constaterez des ralentissements, des décalages et un manque de réactivité, ce qui complique le travail et la recherche de réponses lorsqu'il s'agit d'ensembles de données volumineux comportant plusieurs lignes et colonnes Absence d'analyse avancée des données : Google Sheets propose des fonctions et des formules de base qui perdent de leur éclat si vous effectuez des analyses complexes ou une modélisation avancée des données. Bien qu'il existe des options pour les tableaux croisés dynamiques et la conversion des données en diagrammes, ces fonctions ne sont pas aussi robustes que n'importe quelle solution dédiée à l'analyse des données. Il s'agit également d'un obstacle important à l'utilisation deGoogle Sheets pour la gestion de projet Des performances incohérentes avec les macros : Bien que Google Sheets assiste les macros pour la gestion de projets, les performances des macros sont incohérentes l'automatisation des tâches, elles n'ont pas le niveau de personnalisation et de performance d'outils spécialisés tels que Microsoft Excel. Pour les grandes bases de données, les macros sont lentes à exécuter et leur débogage est fastidieux

: Google Sheets propose des fonctions et des formules de base qui perdent de leur éclat si vous effectuez des analyses complexes ou une modélisation avancée des données. Bien qu'il existe des options pour les tableaux croisés dynamiques et la conversion des données en diagrammes, ces fonctions ne sont pas aussi robustes que n'importe quelle solution dédiée à l'analyse des données. Il s'agit également d'un obstacle important à l'utilisation deGoogle Sheets pour la gestion de projet Dépendance à l'égard des modules complémentaires : Lors de l'utilisation deModules complémentaires de Google Sheets fait évoluer les fonctions, ils ajoutent une couche de complexité à vos flux de travail. La dépendance à l'égard de modules complémentaires tiers pour des fonctionnalités avancées telles que la visualisation de données et l'automatisation des flux de travail vole la fiabilité et la convivialité de Google Sheets

: Lors de l'utilisation deModules complémentaires de Google Sheets fait évoluer les fonctions, ils ajoutent une couche de complexité à vos flux de travail. La dépendance à l'égard de modules complémentaires tiers pour des fonctionnalités avancées telles que la visualisation de données et l'automatisation des flux de travail vole la fiabilité et la convivialité de Google Sheets Capacités IA limitées: Google a intégré ses propres fonctionnalités LLM's-Gemini IA- dans son environnement de travail, y compris Sheets. Cependant, la portée et l'applicabilité de ces fonctions sont limitéesL'IA dans Google Sheets sont très limitées. Vous pouvez l'utiliser pour le remplissage intelligent, l'organisation des données et d'autres tâches de niveau primaire. Mais si vous recherchez quelque chose de plus avancé, vous devrez alors intégrer Sheets à des outils d'IA tiers

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Google Sheets

Le plafond du potentiel de Google Sheets peut vous amener à chercher des alternatives.

C'est ici que ClickUp intervient et sauve la situation grâce à ses puissantes capacités de gestion des données. ClickUp est une plateforme de gestion de projet complète qui s'adapte à vos besoins. La capacité de la plateforme à gérer de grands ensembles de données, à automatiser les flux de travail et à faciliter la collaboration entre les équipes démontre parfaitement sa polyvalence en tant que solution supérieure de gestion de projets Alternative à Google Sheets .

Voici les principaux avantages de ClickUp pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos ensembles de données :

1. Affichez vos données à votre façon

ClickUp vous aide à personnaliser la façon dont vous souhaitez visualiser vos données, comme aucun autre logiciel. Vous pouvez choisir parmi plus de 15 affichages personnalisés ClickUp -Tableur, Liste, Tableau, Calendrier, Diagramme de Couloirs, Diagramme de Gantt, et bien d'autres encore. Cela vous permettra d'élargir et de migrer de l'affichage classique des lignes et des colonnes des feuilles de calcul et de visualiser votre projet de manière créative.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss20.gif Affichages ClickUp /$$img/

2. Manipulez les tableaux avec des formules et des automatisations avancées

La vue Tableur de ClickUp

Si vous souhaitez vous familiariser avec les tableaux, la vue Vue Tableur ClickUp vous permet de gérer des données en lignes et en colonnes, avec une amélioration considérable des fonctions par rapport aux feuilles de calcul classiques.

Vous n'êtes pas limité aux nombres ; créez des colonnes pour les assignés, les dates d'échéance, les étiquettes, les statuts des tâches, les priorités, etc. Utilisez du texte, des menus déroulants, des sélecteurs de date ou même des champs personnalisés pour suivre tout ce qui est spécifique à votre projet, votre équipe ou votre flux de travail. Il est ainsi facile de garder toutes vos données organisées et accessibles en un seul endroit.

Chaque cellule de la vue Tableur de ClickUp est modifiable en cours. Mettez à jour les statuts des tâches, ajustez les dates d'échéance, ajoutez des assignés et modifiez n'importe quelle information sans avoir à ouvrir une fenêtre séparée. Cela permet de rationaliser votre travail et de minimiser les changements de contexte.

Vous pouvez même joindre des fichiers et des documents directement dans les cellules au moyen de liens hypertextes, de sorte que tout ce qui concerne une tâche ou un projet est à portée de main. De plus, les codes couleur et la mise en forme conditionnelle rendent vos données visuellement intuitives.

Champs de formule ClickUp

Ce n'est pas tout ! Vous bénéficiez d'une plus grande souplesse avec Champs de formule qui vous permet d'effectuer des calculs en temps réel dans les tableaux sur les champs numériques, de date et d'heure. De la simple addition à la mise en place d'une logique conditionnelle avancée, les champs de formule vous permettent de prévoir et de suivre facilement la progression des tâches, de calculer les coûts et les budgets ou de résumer des points de données clés sans avoir besoin d'un logiciel supplémentaire.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss21-1400x935.png Fonctionnalité d'affichage des tableaux ClickUp /$$img/

créez et gérez des bases de données personnalisées grâce à la fonction d'affichage des Tableurs de ClickUp

ClickUp Automatisation

Ensuite, vous avez ClickUp Automatisation, qui vous permet d'automatiser les opérations de formules avancées pour vos données grâce à des conditions et des déclencheurs correspondants.

Vous pouvez filtrer les champs personnalisés de formules numériques à l'aide de conditions telles que "est égal à", "n'est pas égal à", "est paramétré" et "n'est pas paramétré".

Prenons l'exemple d'une situation dans laquelle vous souhaitez faire passer automatiquement la priorité d'une tâche à "Élevée" si elle se trouve à moins de trois jours de sa date d'échéance et qu'elle n'est toujours pas "Achevée".

Dans ce cas, vous devrez configurer un champ de formule numérique qui indique l'urgence (par exemple, en renvoyant une valeur numérique de 1 lorsque la tâche est à moins de trois jours et de 0 lorsqu'elle ne l'est pas), puis utiliser ce résultat (=1) comme déclencheur de l'automatisation. L'automatisation peut alors modifier la priorité en fonction de cette condition numérique.

Ces recettes d'automatisation permettent de rationaliser les flux de travail et de faire plus en moins de temps. Le gain d'efficacité qui en résulte permet de gérer plus facilement des processus étendus et à plusieurs étapes sans aucune intervention manuelle.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss22.gif ClickUp Automatisation /$$img/

les tâches répétées avec un ensemble de données deviennent un jeu d'enfant grâce à ClickUp Automation_

3. Travaillez plus rapidement et plus intelligemment avec les modèles de base de données

La riche bibliothèque de modèles de ClickUp mérite également une mention spéciale. Vous trouverez de nombreux modèles de feuilles de calcul pour différentes situations et applications ; sélectionnez-en un et commencez immédiatement votre projet. Par exemple, Modèle de feuille de calcul modifiable de ClickUp vous permet de personnaliser les tableaux, de créer des formules en temps réel et de collaborer avec votre équipe en toute transparence.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss23-1.png ClickUp Editable Spreadsheet Template How to Sum a Column in Google Sheets (en anglais) https://app.clickup.com/signup?template=t-205421805&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Voici quelques fonctionnalités clés de ce modèle :

Vues Tableur personnalisables pour une gestion des données sans effort

Champs de formule pour automatiser les calculs

Options de collaboration flexibles avec les membres de l'équipe

Mises à jour et synchronisation en temps réel sur tous les appareils

Pour une gestion efficace des données, vous pouvez accéder à différentes configurations au sein du modèle, telles que les vues États financiers, Processus d'approbation, Guide de démarrage et Feuille de calcul.

Sommer avec ClickUp

Bien que Google Sheets soit un outil fiable et bien connu pour l'utilisation fondamentale des feuilles de calcul, la gestion des données et les calculs, ses limites deviennent plus prononcées lorsque vous avez des exigences complexes. Les grands ensembles de données et les flux de travail compliqués mettent à mal le fonctionnement de Google Sheets.

Heureusement, ClickUp offre une alternative comparable - en fait, il achève l'expérience ! Sa puissante vue Tableur, ses champs de formule personnalisables, ses fonctionnalités d'automatisation avancées, ses multiples affichages et ses modèles faciles à utiliser rationalisent même les processus les plus complexes.

Avec ClickUp, vous obtenez bien plus qu'une simple addition et vous exploitez la véritable puissance des données grâce à l'analyse avancée des données et à l'automatisation du flux de travail - tout cela sans sortir de la plateforme. Que vous gériez un projet de grande envergure, que vous organisiez des données à partir de sources disparates ou que vous recherchiez simplement une méthode de travail plus efficace, ClickUp répond à toutes vos attentes. S'inscrire à ClickUp et découvrez tout ce que vous pouvez faire avec une simple feuille de calcul !