Comment utiliser un sondage sur l'indice de culture pour améliorer la culture du lieu de travail ?

Du forfait stratégique aux décisions d'embauche, en passant par la résolution des conflits et la fidélisation du personnel la création d'un lieu de travail inclusif la gestion des ressources humaines est une véritable montagne russe.

Et lorsque vous gérez une équipe, une question se pose : que font-ils vraiment de vous ?

C'est là qu'un sondage sur l'indice de culture entre en jeu. Un test d'indice culturel vous donne des indications précieuses sur ce que vos employés pensent de l'entreprise. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour susciter un changement de culture positif

Lisez la suite pour savoir comment tirer le meilleur parti de votre sondage sur l'indice de culture pour créer un changement de culture positif une culture de travail positive et garantissent une plus grande productivité.

Qu'est-ce qu'un sondage sur l'indice de culture ?

Un sondage sur l'indice culturel est un outil utilisé par les organisations pour évaluer les perceptions, les sentiments et les attitudes des employés à l'égard de leur lieu de travail. Il s'agit en quelque sorte d'un test qui aide les entreprises à découvrir où chaque employé s'intègre le mieux dans l'organisation.

Le sondage recueille des données sur divers aspects tels que l'engagement des employés, leurs attitudes, leurs sentiments, leurs points de vue et leurs valeurs.

🧐Le saviez-vous? Entreprises ayant une bonne culture d'entreprise enregistrent des rapports 4 fois plus élevés.

Les sondages sur l'indice culturel travaillent en aidant les entreprises à comprendre les types de personnalité de leurs employés.

L'indice de culture mesure divers traits de caractère des employés, tels que l'attitude, les compétences sociales, les valeurs fondamentales les valeurs fondamentales de l'Union européenne sont les suivantes : le sens du détail, l'attention portée aux détails, la capacité à résoudre les problèmes, etc.

D'après les résultats du sondage, les managers et les RH exploitent les points forts naturels des membres de leur équipe pour stimuler les meilleurs changements culturels .

⚡Quick Fact: Le travailleur moyen passe plus de 90 000 heures à travailler au cours de sa vie. C'est pourquoi il est important de trouver un emploi et un lieu de travail satisfaisants.

Un sondage sur l'indice culturel n'est pas sorcier, mais il fait l'objet d'une planification et d'une exécution minutieuses. Heureusement, il existe plusieurs outils d'évaluation des employés disponibles en ligne qui peuvent faciliter le processus de sondage. ClickUp est une excellente option. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de productivité, mais d'une plateforme puissante qui peut rationaliser votre flux de travail et vous aider à mener des sondages sur l'indice culturel de manière transparente, vous donnant ainsi un aperçu en temps réel de l'engagement et de l'état d'esprit de vos employés.

Voyons comment vous pouvez mener un sondage sur l'indice de culture.

1. Définissez vos objets

Avant de réaliser le test de l'indice culturel, vous devez d'abord définir les objectifs du sondage et formuler les questions du sondage de l'indice culturel. Considérez les questions suivantes pour définir vos objectifs :

Essayez-vous d'identifier ce qui motive les employés ?

Faites-vous une évaluation des pratiques de leadership pour mieux assister les équipes et faire en sorte qu'elles soient plus performantes ?

Cherchez-vous à savoir ce qui désengage vos employés ?

À voulez-vous comprendre ce qu'il faut rechercher chez les candidats à l'emploi ?

À faire comprendre comment vous pouvez promouvoir l'emploi dans votre entreprise ?Objectifs de DEI (diversité, équité et inclusion) au travail?

Votre objectif est-il d'identifier les domaines susceptibles d'être améliorés dans l'entreprise ?

À voulez-vous comprendre comment faire pour augmenter l'engagement des employés ?

À faire travailler sur des stratégies de fidélisation des salariés ?

À faire en sorte que l'environnement de travail soit propice à la collaboration ?

Cherchez-vous à comprendre comment promouvoir le bien-être des employés par le biais d'un programme de formation ?sondage sur le bien-être des employés?

En fixant des objectifs clairs pour votre sondage sur l'indice de culture, vous serez sûr de vous concentrer sur tous les défis importants de l'entreprise et d'y apporter des solutions pertinentes.

Une fois que vous avez identifié les objectifs de votre sondage, vous pouvez utiliser les outils suivants Objectifs ClickUp pour suivre votre progression.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-820-1400x935.png Objectifs ClickUp : sondage sur l'index de culture /$$img/

Paramétrez, gérez, suivez et atteignez les objectifs de votre sondage sur l'indice culturel avec ClickUp Objectifs

Vous pouvez définir des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression pour suivre les objectifs de votre sondage sur l'indice culturel. Par exemple, vos objectifs pourraient être d'améliorer l'engagement des employés et de favoriser un environnement de travail collaboratif.

ClickUp Objectifs peut vous aider à suivre votre progression lorsque vous définissez vos objectifs et que vous associez des tâches pertinentes à ces objectifs. Par exemple, vous pourriez organiser un concours de jeux à l'échelle de l'entreprise pour stimuler l'engagement des employés. Vous pouvez inviter tous les employés, suivre leur participation à l'évènement et finalement savoir combien d'employés ont participé.

2. Réaliser le sondage

Vous connaissez maintenant les objectifs du sondage sur l'indice de culture d'entreprise. Pour mener le sondage, vous pouvez utiliser un ensemble de questions pour connaître l'opinion de vos employés sur la culture de l'entreprise, telles que :

À votre avis, l'entreprise promeut avec succès un environnement d'apprentissage continu ?

À faites-vous de bonnes relations professionnelles avec vos pairs et vos supérieurs ?

Êtes-vous satisfait de la manière dont l'entreprise traite les plaintes ?

À votre avis, l'entreprise gère-t-elle avec succès la résolution des conflits ?

À votre avis, l'entreprise reconnaît-elle et récompense-t-elle les employés qui réalisent des performances exceptionnelles sur le lieu de travail ?

Les personnes de tous horizons et de toutes cultures sont-elles traitées de manière juste et équitable au sein de l'organisation ?

Une fois que vous avez finalisé les questions du sondage sur l'indice culturel que vous souhaitez poser, il est temps de choisir le bon outil de sondage Formulaires ClickUp est une bénédiction pour les entreprises de toutes tailles qui cherchent à mener des sondages sur l'indice de culture. Vous y trouverez des formulaires numériques personnalisables faciles à utiliser qui simplifient le processus de réalisation du test d'indice de culture.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-821-1400x935.png Formulaires ClickUp /$$img/

Recueillez toutes les données dont vous avez besoin auprès de vos employés à l'aide des formulaires ClickUp

ClickUp propose également une large gamme de modèles de formulaires de retour d'information qui rendent le processus de réalisation des sondages non seulement simple, mais aussi amusant ! Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter vos questions au modèle et de le partager dans toute l'entreprise.

Utiliser Modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp pour savoir ce que vos employés pensent de la gestion de l'entreprise, de la culture d'entreprise, des salaires, des avantages et de l'environnement de travail.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-822.png Modèle de feedback des employés ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211272976&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Utilisez ce modèle pour :

Créer des sondages personnalisés avec des questions personnalisées

Obtenir des informations claires sur les sentiments de vos employés

Obtenir un retour d'information en temps réel de la part des employés

Recueillir des évaluations et agir en conséquence est l'un des moyens les plus intelligents d'améliorer l'expérience globale de vos employés et les taux de fidélisation.

3. Prévoir et agir en fonction des résultats des sondages

Une fois que vous avez reçu toutes les réponses de vos employés à l'index culturel, il est temps pour vous d'analyser les données. Comprenez les domaines clés qui nécessitent des changements. Découvrez les modèles et les points communs entre les réponses afin de mettre en œuvre de meilleures stratégies de croissance. Tableaux de bord ClickUp peuvent changer la donne lors de l'analyse des données de l'index culturel.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-823.png Tableau de bord ClickUp : sondage sur l'indice de culture /$$img/

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour analyser facilement les résultats de l'index culturel

Vous pouvez utiliser plusieurs fonctionnalités de ClickUp Dashboards, comme la création de graphiques et de diagrammes, la réalisation de cartes mentales, l'application de filtres pour la segmentation des données, et bien plus encore. ClickUp Tableaux blancs peuvent également s'avérer utiles pour comprendre et mettre en œuvre des stratégies de croissance après le sondage.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-824-1400x935.png ClickUp Tableau blanc : sondage sur l'index culturel /$$img/

Collaborez avec vos employés pour une croissance mutuelle en utilisant ClickUp Tableau blanc

Vous pouvez partager le Tableau blanc avec vos équipes et faire un brainstorming sur les moyens d'apporter des changements positifs. Sur la base des commentaires, vous pouvez collaborer avec votre équipe pour mettre en œuvre les changements qui travaillent en faveur des employés et de l'entreprise.

Avantages d'un sondage sur l'indice de culture

Terminé, un sondage sur l'indice culturel peut révolutionner les pratiques de gestion des employés de votre entreprise et l'aider à se développer mieux et peut-être plus rapidement. Voici quelques-uns des avantages d'un sondage sur l'indice de culture d'entreprise :

Augmentation de la fidélisation des employés : grâce à un sondage sur l'indice culturel, vous pouvez découvrir les lacunes susceptibles d'affecter les relations entre vos employés et l'entreprise. En comblant ces lacunes, vous pouvez vous assurer que vos employés sont satisfaits de la culture de leur entreprise et qu'ils resteront avec vous à long terme

: grâce à un sondage sur l'indice culturel, vous pouvez découvrir les lacunes susceptibles d'affecter les relations entre vos employés et l'entreprise. En comblant ces lacunes, vous pouvez vous assurer que vos employés sont satisfaits de la culture de leur entreprise et qu'ils resteront avec vous à long terme Amélioration des processus d'embauche: Un sondage sur l'indice culturel peut vous aider à prendre des décisions éclairées sur les personnes à embaucher afin d'améliorer l'engagement de la main-d'œuvre

Un sondage sur l'indice culturel peut vous aider à prendre des décisions éclairées sur les personnes à embaucher afin d'améliorer l'engagement de la main-d'œuvre Amélioration de la productivité: Grâce à un index culturel, vous pouvez identifier les goulets d'étranglement qui affectent la productivité et la motivation et prendre des étapes pour les résoudre

Grâce à un index culturel, vous pouvez identifier les goulets d'étranglement qui affectent la productivité et la motivation et prendre des étapes pour les résoudre Amélioration du bien-être des employés: Les résultats d'un test de culture peuvent aider à analyser les domaines susceptibles de provoquer l'épuisement professionnel et d'affecter la santé des employés. En identifiant les domaines problématiques, vous pouvez améliorer la santé et la productivité des employés

Les résultats d'un test de culture peuvent aider à analyser les domaines susceptibles de provoquer l'épuisement professionnel et d'affecter la santé des employés. En identifiant les domaines problématiques, vous pouvez améliorer la santé et la productivité des employés Meilleure résolution des conflits: Les conflits sur le lieu de travail sont fréquents. Grâce à la puissance de ce sondage, vous pouvez comprendre les causes profondes des conflits au sein de votre entreprise et prendre les bonnes mesures pour les résoudre

Les conflits sur le lieu de travail sont fréquents. Grâce à la puissance de ce sondage, vous pouvez comprendre les causes profondes des conflits au sein de votre entreprise et prendre les bonnes mesures pour les résoudre Des processus d'équipe simplifiés: Jongler entre les outils, les applications et les multiples dossiers peut s'avérer fastidieux. Cela peut réduire considérablement la productivité et créer une pression de travail trop importante. Vous pouvez mener des sondages pour identifier les moyens de simplifier les processus de travail en intégrant des outils intelligents comme ClickUp

**A lire également La puissance des formulaires ClickUp pour les équipes de logiciels

Rendez les sondages sur l'indice de culture amusants avec ClickUp

Un sondage sur l'indice culturel est un outil formidable qui peut fournir des informations exploitables pour renforcer l'engagement des employés, rationaliser les processus et améliorer la culture de votre entreprise.

Associé à des outils tels que les formulaires et tableaux de bord personnalisables de ClickUp, vous pouvez en toute transparence collecter les commentaires, visualiser les résultats et mettre en œuvre des changements significatifs

Qu'il s'agisse de votre processus d'embauche, de vos méthodes de travail ou du suivi du bien-être des employés, les résultats de votre sondage sur l'indice de culture peuvent ouvrir la voie à la croissance et à la réussite à long terme. Ils peuvent être la clé pour construire une solide culture d'équipe pour des équipes performantes.

prêt à transformer votre lieu de travail ? Créez un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et rendez le feedback des employés plus facile à gérer et plus efficace.