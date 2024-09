Comment mener des sondages sur le bien-être des employés (questions + modèle)

Une petite startup technologique connaissait une vague d'épuisement professionnel et d'attrition.

Les employés étaient stressés et la productivité avait chuté. Les dirigeants de l'entreprise étaient perplexes et inquiets. Ils savaient que quelque chose devait changer, mais ils ne savaient pas par où commencer.

Ils ont alors décidé de mener un sondage sur le bien-être des employés. Les résultats leur ont ouvert les yeux. Le sondage a révélé que les employés étaient confrontés à de longues heures de travail, à un manque d'équilibre entre le travail et la vie privée et qu'ils se sentaient déconnectés de la mission de l'entreprise.

Forte de ces informations, l'entreprise a mis en œuvre des changements qui ont permis d'améliorer le moral, la productivité et la fidélisation des employés.

Les sondages sur le bien-être et l'engagement des salariés constituent un outil de diagnostic de la culture de votre entreprise. Elles sont essentielles pour toute entreprise qui cherche à améliorer la satisfaction, la productivité et la fidélisation de ses employés.

Sur le marché concurrentiel des talents d'aujourd'hui, les programmes de bien-être des employés ne sont plus une simple question d'argent un avantage pour les employés ; ils sont une nécessité. Les sondages sur le bien-être des employés fournissent une position directe pour comprendre les besoins et les défis de vos employés, vous aidant ainsi à créer un environnement de travail plus positif et plus productif.

Comprendre les sondages sur le bien-être des employés

Un sondage sur le bien-être des employés est un questionnaire confidentiel conçu pour évaluer le bien-être général de votre personnel. Il permet de recueillir des informations précieuses sur la santé physique et mentale des employés, l'équilibre entre leur travail et leur vie privée et leur satisfaction à l'égard des programmes de bien-être de l'entreprise.

En élaborant soigneusement votre les questions du sondage sur le bien-être vous pouvez identifier les points à améliorer, mesurer l'efficacité de vos programmes de bien-être actuels et promouvoir une culture du bien-être au sein de votre organisation.

Pour créer ce questionnaire , vous devez comprendre les différentes composantes du sondage sur le bien-être des employés et son impact potentiel :

Santé physique: Explorer leur mode de vie actif, leur accès aux soins de santé et tout problème de santé susceptible d'affecter leur travail Santé mentale: Comprendre leur niveau de stress, la qualité de leur sommeil et l'accès aux ressources de santé mentale Équilibre entre vie professionnelle et vie privée: Découvrez comment les employés jonglent entre leur travail et leurs validations personnelles, telles que la garde d'enfants. Découvrez s'ils se sentent dépassés ou assistés Environnement du lieu de travail: Découvrez comment les employés perçoivent la culture de l'entreprise, la charge de travail et les possibilités d'évolution professionnelle

Adapter les questions de votre sondage à vos objets spécifiques vous permet de recueillir des informations ciblées et d'éviter de submerger les employés avec des questions non pertinentes. À titre d'exemple, faites-vous part de l'intérêt des employés pour un nouveau centre de remise en forme sur site ? Cherchez-vous à comprendre les défis posés par le travail télétravail ?

Les sondages sur le bien-être des employés sont un outil puissant pour stimuler la fidélisation et l'engagement des employés. En montrant que vous vous souciez de leur bien-être, vous créez un sentiment de confiance et de loyauté.

Les données que vous recueillez peuvent également vous aider à élaborer des programmes de bien-être ciblés qui répondent aux besoins spécifiques des employés en matière de santé. Pensez-y : ne seriez-vous pas plus enclin à rester dans une entreprise qui se préoccupe de votre santé et de votre bonheur et qui investit dans ce domaine ?

Lire la suite: Comment les entreprises améliorent le travail télétravail

Les 20 meilleures questions à poser dans un sondage sur le bien-être des employés

Voici 20 questions, classées par domaines clés, pour vous aider à démarrer. Vous pouvez adapter ces questions à vos besoins spécifiques et utiliser des modèles pour faciliter la mise en œuvre.

**Gestion du stress

Sur une échelle de 1 (pas du tout stressant) à 5 (extrêmement stressant), comment évaluez-vous votre niveau global de stress au travail ? Faites-vous valoir que vous disposez des ressources et de l'assistance nécessaires pour gérer efficacement le stress ? (Oui/Non/incertain) Faites-vous confiance à votre supérieur pour parler du stress lié au travail ? (Oui/Non/Non sûr)

**Santé mentale

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des ressources et des services d'assistance actuels de l'entreprise en matière de santé mentale ? (Très satisfait, plutôt satisfait, neutre, plutôt insatisfait, très insatisfait) À quel point votre charge de travail fait-elle obstacle à votre bien-être mental ? (Pas du tout, Un peu, Modérément, Beaucoup, Extrêmement) La culture de l'entreprise fait-elle la part belle à une communication ouverte sur la santé mentale ? (Tout à fait d'accord, D'accord, Neutre, Pas d'accord, Pas du tout d'accord)

Culture organisationnelle

Faites-vous croire que l'entreprise promeut une culture d'inclusion et de respect ? Faites-vous que la reconnaissance et les récompenses sont équitablement réparties au sein de l'organisation ? À fait que les dirigeants communiquent de manière ouverte et transparente avec les employés ?

**Condition physique

À votre avis, l'entreprise encourage-t-elle activement les habitudes saines et l'activité physique ? (Oui/Non/incertain) Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des programmes de bien-être actuels de l'entreprise en matière de condition physique ? (Très satisfait, plutôt satisfait, neutre, plutôt insatisfait, très insatisfait) À votre charge de travail, faites-vous des pauses régulières tout au long de la journée pour vous déplacer ou faire de l'exercice ? (Oui/Non/incertain)

Équilibre entre travail et vie privée

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'équilibre entre votre travail et votre vie privée ? (Très satisfait, plutôt satisfait, neutre, plutôt insatisfait, très insatisfait) À faites-vous l'objet de pressions pour travailler en dehors des heures normales de travail ? (Oui/Non/incertain) Est-il facile pour vous de vous déconnecter des e-mails et messages professionnels lorsque vous ne travaillez pas ? (Très facile, Assez facile, Neutre, Assez difficile, Très difficile) À vos supérieurs et collègues vous assistent-ils dans vos efforts pour maintenir un bon équilibre entre travail et vie privée ? (Tout à fait d'accord, D'accord, Neutre, Pas d'accord, Pas du tout d'accord) L'entreprise fait-elle preuve de souplesse dans les modalités de travail (comme le télétravail), ce qui contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? (Oui/Non/incertain)

**Satisfaction professionnelle

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre rôle professionnel actuel ? (Très satisfait, plutôt satisfait, neutre, plutôt insatisfait, très insatisfait) À votre travail, votre entreprise vous offre-t-elle des possibilités de développement professionnel et d'évolution ? (Oui/Non/incertain) Dans quelle mesure êtes-vous convaincu(e) que vos contributions à l'entreprise sont valorisées et reconnues ? (Très confiant, assez confiant, neutre, assez peu confiant, pas du tout confiant)

Principaux domaines à couvrir dans les sondages sur le bien-être des employés

Les sondages sur le bien-être des employés doivent explorer une variété de dimensions afin de fournir une image holistique du bien-être de votre personnel. En comprenant ces domaines fondamentaux, les entreprises peuvent identifier des défis spécifiques et mettre en œuvre des solutions ciblées.

Voici quelques domaines à couvrir :

Stress professionnel et techniques de gestion du stress

Le stress est un problème courant sur le lieu de travail. Évaluer le niveau de stress des employés et leurs mécanismes d'adaptation permet d'identifier les risques potentiels d'épuisement professionnel.

Des entreprises comme Google ont mis en place des programmes de gestion du stress et des initiatives de pleine conscience pour améliorer le bien-être des employés.

Santé mentale et bonheur au travail

La promotion de la santé mentale est cruciale pour un environnement de travail positif. Les entreprises doivent comprendre les besoins des employés en matière de santé mentale et leur donner accès à des ressources d'assistance. Microsoft a mené des études auprès de ses employés qui indiquaient que les employés qui passaient plus de temps à collaborer - en assistant à des réunions, en rédigeant des e-mails et en discutant - étaient moins satisfaits de leur travail que leurs collègues qui consacraient moins d'heures à ces activités.

Sur la base de ces sondages et études, Microsoft a restructuré les modalités de travail afin d'améliorer le bonheur et le bien-être des employés.

Programmes de remise en forme et de bien-être sur le lieu de travail

La santé physique a un impact direct sur le niveau d'énergie et la productivité des employés. L'évaluation de la condition physique des employés et de leur intérêt pour les programmes de bien-être fournit des données précieuses pour la création d'un lieu de travail plus sain.

Des entreprises comme Nike ont intégré avec succès le fitness et le bien-être dans leur culture d'entreprise.

Equilibre entre travail et vie privée et satisfaction du travail télétravail

L'équilibre entre le travail et la vie personnelle est essentiel à la satisfaction professionnelle des employés. L'évaluation des perceptions des employés en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en particulier pour les travailleurs télétravailleurs, permet d'identifier les domaines dans lesquels il est possible d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en particulier pour les travailleurs télétravailleurs renforcer l'engagement et la productivité.

IBM (Canada) encourage les employés à prendre le l'engagement en faveur de la conciliation du travail et de la vie privée pour promouvoir et favoriser l'équilibre entre le travail et la vie privée .

Satisfaction au travail et évaluation des indicateurs de performance

Mesurer la satisfaction au travail et sa corrélation avec les indicateurs de performance permet d'identifier les domaines à améliorer. Il est essentiel de comprendre le rôle des employés et leur alignement sur les objectifs de l'entreprise pour stimuler le moral et la productivité.

Les grandes entreprises telles que Amazon ont fait du développement de leurs employés une priorité améliorant ainsi les performances et la satisfaction des employés.

Culture organisationnelle, formation et évaluation du développement

Il est essentiel de comprendre la perception qu'ont les employés des valeurs de l'entreprise et leur accès aux possibilités d'apprentissage pour favoriser un environnement de travail positif. La réussite d'Apple ne se résume pas à ses produits innovants, mais aussi à sa validation d'une formation complète des employés, qui met l'accent sur leur développement et leur évolution de carrière.

Conception d'un sondage efficace sur le bien-être des employés et bonnes pratiques

Il est essentiel d'instaurer un climat de confiance pour obtenir un retour d'information honnête. L'envoi de sondages par le biais d'une plateforme sécurisée et familière garantit la confidentialité des données des employés et encourage la participation. ClickUp un outil de gestion de projet et de collaboration, offre de solides fonctionnalités de sécurité et de cryptage pour protéger les informations sensibles des employés. En outre, les employés se sentiront probablement plus à l'aise pour répondre à des sondages distribués par l'intermédiaire d'une plateforme qu'ils utilisent déjà dans le cadre de leur travail.

Nous examinerons ici les bonnes pratiques et la manière dont ClickUp peut simplifier le processus.

Formulaires ClickUp

Créez et envoyez des sondages efficaces sur le bien-être des employés en affichant le formulaire ClickUp

Créez des sondages professionnels et conviviaux avec L'affichage du formulaire de ClickUp . Sa fonction "glisser-déposer" vous permet d'ajouter facilement différents types de questions, du choix multiple à la question ouverte, en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez également ajouter des instructions claires et garantir l'anonymat pour maximiser la participation.

Grâce à l'affichage des formulaires de ClickUp, la création d'un sondage efficace sur le bien-être au travail est un jeu d'enfant :

Champs personnalisables: Allez au-delà des types de questions de base. Ajoutez des menus déroulants, des sélecteurs de date ou même des échelles d'évaluation pour recueillir les données les plus pertinentes pour les objectifs de votre sondage

Allez au-delà des types de questions de base. Ajoutez des menus déroulants, des sélecteurs de date ou même des échelles d'évaluation pour recueillir les données les plus pertinentes pour les objectifs de votre sondage **Logique conditionnelle : créez des sondages dynamiques qui s'adaptent aux réponses des employés. Par instance, si un employé fait état d'un niveau de stress élevé, une question de suivi pourrait lui demander d'identifier des facteurs de stress spécifiques liés à son travail. Cette branche conditionnelle vous permet de recueillir des informations ciblées

ClickUp Documents

Utiliser Documents ClickUp un système de gestion de documents, pour rédiger une introduction claire à votre sondage. Décrivez l'objectif du sondage, abordez les questions de confidentialité et remerciez les employés pour leur participation. Incluez un lien vers le formulaire de sondage dans le document afin d'en faciliter l'accès.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-79.gif Documents ClickUp /$$img/

Rédigez les questions de votre sondage sur le bien-être des employés avec les membres de votre équipe à l'aide de ClickUp Docs

Les fonctionnalités collaboratives de ClickUp Docs rationalisent le processus de création des sondages. ClickUp Docs permettant la modification en cours et les commentaires en temps réel, vous pouvez impliquer le personnel des ressources humaines, les managers et même les employés eux-mêmes dans l'élaboration du contenu du sondage.

ClickUp Docs suit automatiquement toutes les modifications apportées au sondage. Cela vous permet de revenir facilement aux versions précédentes si nécessaire et de garantir la transparence du processus de développement du sondage.

Exploitez les modèles prédéfinis de ClickUp pour gagner du temps et vous assurer de couvrir les domaines essentiels au lieu de partir de zéro.

Modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp

L'enquête Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp est l'outil idéal pour recueillir des données précises sur la satisfaction et l'engagement des employés.

Avec ce modèle, vous pouvez développer des idées claires et exploitables sur les sentiments de votre équipe, créer des sondages personnalisés avec des questions personnalisées et recueillir les commentaires des employés en temps réel sur n'importe quel appareil.

Il dispose de 32 champs personnalisés pour capturer les commentaires des employés avec précision. Il fournit un cadre bien structuré pour recueillir des commentaires sur l'environnement de travail, la culture et la satisfaction globale.

Télécharger ce modèle

Modèle de rétroaction de ClickUp

Un modèle de rétroaction des employés bien conçu modèle de formulaire de retour d'information peut aider les prestataires à communiquer et à fournir un retour d'information de manière structurée et cohérente et à promouvoir un environnement de croissance et de confiance. Modèle de retour d'information pour les employés de ClickUp met le pouvoir du feedback entre vos mains. Grâce à lui, vous pouvez rapidement recueillir des commentaires significatifs de la part des employés et suivre le sentiment des employés au fil du temps à l'aide de visualisations puissantes.

Que vous débutiez ou que vous ayez déjà mis en place un processus de feedback, le modèle de feedback des employés de ClickUp vous aidera à tirer le meilleur parti de chaque interaction !

Télécharger ce modèle

Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

Modèle de formulaire de rétroaction de ClickUp vous aide à concevoir des sondages auprès des employés et à collecter des données significatives pour orienter les décisions en matière de politique des ressources humaines en vue d'une culture positive sur le lieu de travail.

Ce modèle permet d'accélérer le processus d'enquête le retour d'information des employés vous permet d'analyser rapidement les réponses aux sondages afin d'identifier plus vite les tendances et les idées.

Il utilise un système d'évaluation par étoiles pour permettre aux employés d'évaluer leur niveau de satisfaction au travail. Un champ leur permet également d'expliquer les raisons de leur évaluation. Il va encore plus loin en recueillant des recommandations d'amélioration, ce qui vous donne tout ce dont vous avez besoin pour créer une boucle de rétroaction complète !

Télécharger ce modèle

Poser les bonnes questions : Bonnes pratiques pour la collecte d'informations en retour

La réussite de votre sondage sur le bien-être des salariés dépend des bonnes questions que vous posez. Des questions soigneusement formulées fournissent des informations précieuses sur les besoins et les préoccupations des employés.

Voici quelques bonnes pratiques à suivre :

Garantir l'anonymat pour des réponses franches: Garantir l'anonymat pour encourager un retour d'information honnête et ouvert. Les employés doivent se sentir à l'aise pour partager leurs idées sans craindre de répercussions. Garantir la confidentialité renforce la confiance et augmente la probabilité de recevoir des données exactes

Garantir l'anonymat pour encourager un retour d'information honnête et ouvert. Les employés doivent se sentir à l'aise pour partager leurs idées sans craindre de répercussions. Garantir la confidentialité renforce la confiance et augmente la probabilité de recevoir des données exactes Faites en sorte que l'enquête soit courte: Bien qu'il soit tentant de poser de nombreuses questions, un sondage trop long peut entraîner un faible taux d'achèvement. Donnez la priorité aux domaines d'enquête les plus importants en vous référant aux questions de l'enquête sur le bien-être et faites en sorte que le sondage soit concis. Concentrez-vous sur la collecte de données de qualité plutôt que de submerger les employés de questions excessives

Bien qu'il soit tentant de poser de nombreuses questions, un sondage trop long peut entraîner un faible taux d'achèvement. Donnez la priorité aux domaines d'enquête les plus importants en vous référant aux questions de l'enquête sur le bien-être et faites en sorte que le sondage soit concis. Concentrez-vous sur la collecte de données de qualité plutôt que de submerger les employés de questions excessives Créez un forfait de communication pour assurer une participation maximale: Communiquez efficacement sur l'objectif et les avantages du sondage pour susciter l'enthousiasme et la participation. Exposez clairement les objectifs du sondage, la manière dont les informations seront utilisées et l'échéancier prévu pour les résultats

Communiquez efficacement sur l'objectif et les avantages du sondage pour susciter l'enthousiasme et la participation. Exposez clairement les objectifs du sondage, la manière dont les informations seront utilisées et l'échéancier prévu pour les résultats Offrez des incitations pour achever l'enquête: Envisagez d'offrir des incitations pour encourager la participation, telles que des cartes-cadeaux, des entrées à des tirages au sort ou des congés supplémentaires. Toutefois, ces incitations doivent préserver l'intégrité du sondage

Envisagez d'offrir des incitations pour encourager la participation, telles que des cartes-cadeaux, des entrées à des tirages au sort ou des congés supplémentaires. Toutefois, ces incitations doivent préserver l'intégrité du sondage Envoyer un message de remerciement: Exprimer de la gratitude pour la participation des employés montre que l'on apprécie le temps et les efforts qu'ils consacrent à l'enquête. Un message de remerciement personnalisé peut renforcer la relation entre l'employé et l'employeur et susciter de la sympathie

Traitement et mise en œuvre des résultats des sondages sur le bien-être des employés

Une fois que vous avez recueilli des données précieuses à partir de votre sondage sur le bien-être des employés, il est temps de transformer ces informations en améliorations tangibles.

Découvrez les tendances: Analysez les résultats du sondage pour y déceler des tendances en matière de stress, d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou de satisfaction au travail. Identifiez les causes profondes de ces problèmes. Par instance, un taux élevé d'épuisement professionnel peut être le signe d'une charge de travail excessive ou d'un manque de clarté dans le rôle de l'employé

Analysez les résultats du sondage pour y déceler des tendances en matière de stress, d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou de satisfaction au travail. Identifiez les causes profondes de ces problèmes. Par instance, un taux élevé d'épuisement professionnel peut être le signe d'une charge de travail excessive ou d'un manque de clarté dans le rôle de l'employé Élaborer un plan d'action: Sur la base de vos conclusions, créez un plan d'action cible. Envisagez des initiatives telles que des modalités de travail flexibles pour répondre aux préoccupations en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou des programmes de pleine conscience pour réduire le stress

Sur la base de vos conclusions, créez un plan d'action cible. Envisagez des initiatives telles que des modalités de travail flexibles pour répondre aux préoccupations en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou des programmes de pleine conscience pour réduire le stress Mesurer et adapter: Évaluez régulièrement l'impact de vos initiatives en matière de bien-être. Utilisez des indicateurs tels que le roulement du personnel, les congés de maladie et la productivité pour évaluer la réussite

Évaluez régulièrement l'impact de vos initiatives en matière de bien-être. Utilisez des indicateurs tels que le roulement du personnel, les congés de maladie et la productivité pour évaluer la réussite Démontrez le ROI (retour sur investissement): Quantifiez les avantages de vos programmes de bien-être. L'amélioration de la satisfaction des employés se traduit souvent par une augmentation de la productivité et une réduction des coûts de recrutement. Il s'agit d'établir un business case pour le bien-être des employés, comme pour tout autre investissement stratégique

Quantifiez les avantages de vos programmes de bien-être. L'amélioration de la satisfaction des employés se traduit souvent par une augmentation de la productivité et une réduction des coûts de recrutement. Il s'agit d'établir un business case pour le bien-être des employés, comme pour tout autre investissement stratégique Amélioration continue: Les besoins des employés évoluent. Traitez les initiatives de bien-être comme un processus continu, et non comme un évènement ponctuel. Recueillez régulièrement des informations en retour et affinez vos programmes afin de rester en phase avec les attentes des employés

Leveraging ClickUp to create a healthier work environment (Tirer parti de ClickUp pour créer un environnement de travail plus sain)

Vous pouvez créer un environnement de travail plus sain et plus productif en suivant ces étapes et en tirant parti d'informations fondées sur des données.

Utilisez des barres et des diagrammes pour analyser les données de vos sondages sur le bien-être des employés avec les tableaux de bord ClickUp

Et ClickUp peut intervenir à nouveau pour vous aider. Pour analyser efficacement les données d'un sondage sur le bien-être des employés, utilisez les tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp . Il offre les fonctionnalités suivantes :

Widgets personnalisés: Créez des widgets personnalisés pour afficher les indicateurs clés de votre sondage, tels que les notes de satisfaction moyennes, les taux de participation et les indicateurs de bien-être spécifiques

Créez des widgets personnalisés pour afficher les indicateurs clés de votre sondage, tels que les notes de satisfaction moyennes, les taux de participation et les indicateurs de bien-être spécifiques Diagrammes et graphiques: Utilisez des diagrammes à barres, des diagrammes circulaires et des diagrammes linéaires pour visualiser les tendances dans les commentaires des employés au fil du temps, ce qui permet de repérer plus facilement les modèles et les domaines à améliorer

Utilisez des diagrammes à barres, des diagrammes circulaires et des diagrammes linéaires pour visualiser les tendances dans les commentaires des employés au fil du temps, ce qui permet de repérer plus facilement les modèles et les domaines à améliorer Filtres et segmentation: Appliquez des filtres pour segmenter les données par équipe, département ou facteurs démographiques, ce qui permet une analyse plus fine du bien-être au sein de différents groupes

Appliquez des filtres pour segmenter les données par équipe, département ou facteurs démographiques, ce qui permet une analyse plus fine du bien-être au sein de différents groupes Intégrations: Intégrez d'autres outils (tels que Google Forms ou SurveyMonkey) pour recueillir automatiquement les données des sondages, ce qui simplifie le processus et garantit des mises à jour en temps réel

ClickUp propose également une variété de modèles pré-construits pour rationaliser vos initiatives en matière de santé et de bien-être des employés. Considérez le Modèle de plan d'action pour un sondage d'engagement ClickUp comme point de départ. Outils logiciels pour les sondages auprès des employés sont indispensables pour recueillir les commentaires des employés, mais cet exercice de collecte de données ne représente que la moitié de la tâche. Un plan d'action efficace pour les sondages sur l'engagement vous aide à transformer les réponses aux sondages sur le bien-être des employés en résultats tangibles, ce qui stimule le moral des employés et.. réduire les démissions silencieuses .

Ce modèle fournit exactement la structure dont vous avez besoin pour transformer les commentaires du sondage sur le bien-être des employés en améliorations tangibles. Vous pouvez créer un projet pour analyser les résultats du sondage sur l'engagement et collaborer avec les parties prenantes pour trouver des idées en vue d'améliorer la santé des employés. Décidez des tâches, organisez-les et assignez-les, désignez un échéancier et suivez la progression.

Télécharger ce modèle

Améliorez votre lieu de travail grâce au bien-être des employés

La réalisation régulière de sondages sur le bien-être des employés contribue à créer un lieu de travail prospère. En comprenant les besoins, les défis et les aspirations de vos employés, vous pouvez créer un environnement plus assisté, plus productif et plus engageant.

N'oubliez pas que des employés heureux et en bonne santé sont plus susceptibles de rester dans votre entreprise, ce qui se traduit par une meilleure fidélisation, une réduction des coûts de recrutement et une réussite globale de l'entreprise.

ClickUp peut être un outil précieux dans votre parcours de sondage sur le bien-être des employés. Grâce à sa plateforme intuitive, vous pouvez facilement créer, distribuer et analyser des sondages, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts. En tirant parti des fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez rationaliser l'ensemble du processus des sondages sur le bien-être et mettre en œuvre des solutions exploitables pour améliorer le bien-être des employés.

Pour commencer, inscrivez-vous à une enquête gratuite sur le bien-être des employés Compte ClickUp aujourd'hui !