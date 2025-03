13 meilleurs outils de gestion de calendrier pour rester organisé

Aujourd'hui, plus que jamais, les gens préfèrent travailler aux heures qui leur conviennent le mieux - et c'est plus qu'une simple tendance.

Gartner a constaté que lorsque les entreprises offraient une "flexibilité radicale" en matière d'horaires et d'emplacements de travail, le nombre d'employés très performants augmentait augmente de 40% .

Cependant, une plus grande autonomie s'accompagne du défi de gérer efficacement son temps

En effet, 94% des personnes affirment qu'une meilleure gestion du temps pourrait stimuler la productivité. C'est là que les outils de gestion du calendrier font toute la différence.

Sur la base de mes expériences avec les outils de gestion de calendrier et des recherches de l'équipe de ClickUp, j'ai compilé une liste des 13 meilleurs outils de gestion de calendrier pour vous aider à gérer efficacement vos projets et à maintenir l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée.

Que rechercher dans les applications de gestion de calendrier ?

L'époque où nous transportions des carnets de notes dans nos sacs à dos est révolue. Aujourd'hui, nous avons applications d'agenda quotidien sur nos téléphones, tablettes et ordinateurs portables. Nous pouvons accéder au planificateur numérique sur n'importe quel appareil sur lequel nous travaillons. Ce qu'il faut, c'est une application de gestion de calendrier qui se synchronise sur tous ces appareils.

Voici les fonctionnalités incontournables d'une excellente application de gestion de calendrier :

Sécurité des données: Optez pour des applications de calendrier qui offrent de solides fonctionnalités de sécurité pour vos données personnelles et professionnelles

Optez pour des applications de calendrier qui offrent de solides fonctionnalités de sécurité pour vos données personnelles et professionnelles Intégration: Assurez-vous que la plateforme de calendrier se synchronise de manière transparente avec votre e-mail, votre gestion des tâches et d'autres outils et applications de calendrier

Assurez-vous que la plateforme de calendrier se synchronise de manière transparente avec votre e-mail, votre gestion des tâches et d'autres outils et applications de calendrier Fonctionnalités automatisées: Recherchez des options de planification, de rappel et d'évènements récurrents dans vos applications de calendrier

Recherchez des options de planification, de rappel et d'évènements récurrents dans vos applications de calendrier **Intelligence artificielle : vérifiez si vous pouvez utiliser le traitement du langage naturel (NLP) pour votre agendaPlanificateur et calendrier IA pour une planification intuitive des tâches

Collaboration: Donnez la priorité aux meilleures applications de calendrier avec des options de partage de calendrier et de planification de réunions

Donnez la priorité aux meilleures applications de calendrier avec des options de partage de calendrier et de planification de réunions Facilité d'utilisation: Sélectionnez l'application de calendrier qui est intuitive pour éviter de passer du temps sur des fonctionnalités compliquées

Sélectionnez l'application de calendrier qui est intuitive pour éviter de passer du temps sur des fonctionnalités compliquées Compatibilité mobile: Assurez-vous que l'application de calendrier fonctionne bien sur votre smartphone, votre ordinateur portable et votre tablette

Assurez-vous que l'application de calendrier fonctionne bien sur votre smartphone, votre ordinateur portable et votre tablette Interface utilisateur: Choisissez une plateforme de calendrier permettant de personnaliser facilement les affichages quotidiens, hebdomadaires et mensuels

Choisissez une plateforme de calendrier permettant de personnaliser facilement les affichages quotidiens, hebdomadaires et mensuels **Personnalisation : Mon travail consiste à rechercher des notifications et des paramètres réglables pour s'adapter à votre style de travail

Les 13 meilleurs outils de gestion de calendrier pour la gestion de projet

1. ClickUp (Le meilleur pour la planification et la programmation intégrées des projets) ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un qui connecte mon équipe grâce à des flux de travail partagés, des documents et des tableaux de bord en temps réel. J'adore la façon dont elle m'aide à travailler plus intelligemment et plus rapidement avec tout en un seul endroit.

Les Affichage du Calendrier ClickUp est une application de calendrier gratuite qui se distingue par le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un visuel des échéances, mais d'un environnement de travail interactif où je peux tout planifier.

Suivez et planifiez visuellement toutes vos tâches grâce à l'affichage du Calendrier ClickUp

Je peux faire glisser et déposer des tâches dans l'application de calendrier numérique, ajuster les échéances, coder les tâches par couleur en fonction de mes priorités, et trier et filtrer les tâches. Il se synchronise avec mes calendriers externes, comme Google Agenda, et permet de conserver mes validations personnelles et professionnelles au même endroit.

Au-delà de la planification, La gestion de projet de ClickUp les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp rendent mon travail super efficace. La possibilité de créer des dépendances de tâches a changé la donne pour moi dans la gestion de projets complexes. Si une tâche change, ClickUp ajuste automatiquement toutes les tâches dépendantes - aucune mise à jour manuelle n'est nécessaire.

Glissez-déposez les tâches dans le Calendrier pour les classer par ordre de priorité grâce à la gestion de projet de ClickUp

Le Vue Gantt diagramme et Affichage de l'échéancier m'affiche une vue d'ensemble de tous les projets et de tous les jalons, ce qui me permet de suivre la progression en temps réel.

De plus, le partage de mon calendrier avec mes clients et les membres de mon équipe garantit que tout le monde reste sur la même page sans appels et e-mails constants. À faire mentionner Rappels ClickUp ? Grâce aux rappels et notifications automatisés sur tous les appareils, je ne manquerai plus jamais les tâches essentielles.

Les fonctionnalités de personnalisation de ClickUp ajoutent encore plus de valeur. Voici comment elles m'aident :

Vous pouvez adapter votre calendrier à votre style de travail, que vous préfériez un découpage quotidien ou un aperçu mensuel de haut niveau

Tâches récurrentes aide à l'automatisation des activités répétitives

Les multiples intégrations avec des outils comme Slack, Zoom et des options de stockage cloud comme Google Drive garantissent que ClickUp s'intègre de manière transparente dans votre pile technologique existante, réduisant ainsi le besoin de passer d'une plateforme à l'autre Intégration de ClickUp et de Google Agenda a permis de rationaliser mon emploi du temps. Je peux synchroniser les tâches de ClickUp avec mon Liste de choses à faire de Google Agenda et de voir les modifications apportées sur l'une ou l'autre plateforme se répercuter sur l'autre en temps réel.

Suivez vos tâches sur le calendrier de votre choix grâce à l'intégration de ClickUp et de Google Agenda

Une autre fonctionnalité remarquable est la possibilité de personnaliser la visibilité des tâches : je peux choisir les listes ou les tâches qui apparaissent dans mon Calendrier, ce qui m'aide à me concentrer sur ce qui est important. Cette intégration a amélioré ma gestion du temps en centralisant tous mes calendriers, ce qui m'évite de passer d'un outil à l'autre.

À lire aussi: 20 modèles gratuits de calendriers Google Agenda Le Modèle de calendrier ClickUp a des fonctionnalités qui ont pris ma calendrier de gestion de projet au niveau suivant.

Voici ce que j'aime le plus dans ce modèle :

Statuts de tâches ClickUp personnalisés me permet de marquer les tâches comme étant "En cours" ou "En attente"

Champs personnalisés ClickUp sont incroyablement utiles pour enregistrer des détails vitaux tels que les jalons et les coûts

L'Échéancier et le Planificateur mensuel me donnent un visuel clair de mon flux de travail et de ma progression

Le Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp a transformé ma façon de gérer les tâches quotidiennes. Il me permet de visualiser facilement mes objectifs et mes échéances, tandis que la possibilité de prioriser les tâches m'aide à gérer mon temps plus efficacement. J'ai également remarqué que le fait de disposer d'un modèle structuré me permet de savoir combien de temps prennent généralement les tâches.

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Suivre facilement la progression grâce à des statuts personnalisés

grâce à des statuts personnalisés **Trier les tâches à l'aide de champs personnalisés tels que la catégorie, les ressources, le niveau de productivité et le rôle

Accéder à plusieurs affichages , y compris la demande de réunion, par rôle et par catégorie

, y compris la demande de réunion, par rôle et par catégorie Améliorez votre productivité grâce au suivi du temps et aux avertissements de dépendance

grâce au suivi du temps et aux avertissements de dépendance Restez organisé avec un système de tâches à code couleur pour une gestion visuelle des tâches

avec un système de tâches à code couleur pour une gestion visuelle des tâches Achevé les tâches de haute priorité sans se sentir débordé

Cette solution a été conçue pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs modèle de programmation est devenu essentiel à mon flux de travail, m'aidant à achever les tâches de haute priorité sans me laisser déborder.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Les vues quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles permettent à mon équipe de gérer les tâches et les calendriers

La planification par glisser-déposer me permet de déplacer les tâches directement dans le Calendrier

Des outils visuels permettent de suivre la progression et de gérer les dépendances des tâches

Les calendriers des tâches peuvent être ajustés automatiquement en fonction des changements dans les dépendances

Intégration transparente avec Google Agenda App et d'autres applications pour une planification unifiée

Les calendriers peuvent être partagés avec des clients ou des membres de l'équipe pour que tout le monde soit au courant de la situation

Alertes sur plusieurs appareils

Limites de ClickUp

Accès hors ligne limité

Prix ClickUp

Free Forever :::::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur et par an

: 7$/mois par utilisateur et par an Business : 12 $/mois par utilisateur et par an

: 12 $/mois par utilisateur et par an Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Disponible sur tous les environnements de travail payants pour 7$ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Les nombreuses vues (telles que le tableau, le diagramme de Gantt, le calendrier et bien d'autres) fournies dans les options d'affichage facilitent également la maintenance des tâches

/Mochamad Resa Qulyubi

, Lead Assistance, PT Majoo Teknologi

2. Wrike (Meilleur pour l'allocation des ressources dans les affichages du Calendrier)

via Wrike Wrike est un puissant outil de gestion de projet connu pour ses solides fonctionnalités de collaboration. Il permet aux équipes de gérer plusieurs projets par le biais de des calendriers partagés . La vue Équipe de Wrike, ainsi que ses calendriers d'équipe partagés, aident les managers à afficher les tâches et à affecter les ressources de manière efficace.

Son intégration avec des plateformes telles que Google Drive, Slack et Microsoft Teams contribue à rationaliser la communication. Les fonctionnalités de collaboration en temps réel facilitent le suivi de la progression et des ajustements nécessaires, ce qui rend Wrike idéal pour les grandes équipes travaillant sur des projets complexes avec de nombreux collaborateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Visualisez les ressources et évitez les conflits de planification grâce aux calendriers dynamiques de la charge de travail

et évitez les conflits de planification grâce aux calendriers dynamiques de la charge de travail Organisez les projets et les tâches avec un échéancier clair et un affichage du calendrier basé sur les tâches

Reprogrammer ou ajuster les échéanciers avec la fonction glisser-déposer dans le calendrier

Suivez l'évolution de la bande passante de l'équipe et gérez efficacement la charge de travail grâce à la gestion de la capacité dans le calendrier

Les limites de Wrike

L'interface utilisateur complexe peut être difficile à comprendre pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités de la version gratuite sont limitées

Nécessite une certaine personnalisation pour s'adapter à des flux de travail uniques

Prix de Wrike

Free

Professionnel: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Business: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (3200+ commentaires)

4.2/5 (3200+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (4,000+ reviews)

3. Google Agenda (Le meilleur pour une planification simple et gratuite)

via Google Agenda Google Agenda a été ma première application de gestion de calendrier. Il s'agit d'une application de calendrier gratuite et fiable, dotée d'outils de calendrier simples, parfaite pour les utilisateurs de l'écosystème de l'environnement Google Agenda. Grâce à l'intégration de Gmail, vous pouvez programmer de manière transparente des évènements, des réunions et des rappels dans votre boîte réception. Elle n'offre pas de fonctionnalités avancées de gestion de projet, mais convient à la planification personnelle et aux petites équipes de startups.

Google Agenda est très accessible sur tous les appareils et fournit des fonctions de base comme le partage de calendriers avec les membres de l'équipe et la création d'évènements récurrents.

Meilleures fonctionnalités de Google Calendrier

Identifiez les créneaux disponibles qui conviennent au Calendrier de chacun grâce à la fonctionnalité Trouver un moment

Catégorisez les évènements personnels, de travail et partagés grâce à un code couleur

Gérez les emplois du temps des équipes et la réservation des ressources grâce aux options de partage de l'agenda

Limites de Google Agenda

Personnalisation limitée

Pas de fonctionnalités avancées de gestion de projet

Absence d'outils intégrés de gestion des tâches

Prix de Google Agenda

Free

Forfaits Business à partir de 6 $/mois par utilisateur (avec Google Workspace)

Capterra: 4.8/5 (3 200+ avis)

4. Dans le sens des aiguilles d'une montre (Meilleur pour la gestion automatique du temps)

via Dans le sens des aiguilles d'une montre Clockwise est un autre outil de calendrier permettant d'optimiser automatiquement la gestion du temps. Ce qui est remarquable avec Clockwise, c'est sa capacité à réorganiser vos réunions et vos tâches pour les faire coïncider avec vos heures les plus productives. Il s'intègre parfaitement à Google Agenda, programmant automatiquement des réunions à des heures qui n'interrompent pas les heures de concentration.

L'application bloquant le temps vous aide à vous réserver des périodes pour un travail approfondi tout en réduisant les conflits de calendrier. La planification pilotée par l'IA de Clockwise me fait gagner du temps en minimisant les ajustements manuels.

Meilleures fonctionnalités de Clockwise

Optimisez votre journée en créant des blocs ininterrompus de temps de concentration grâce à l'assistant Calendrier intelligent

Ajustez les horaires de l'équipe de façon dynamique avec la synchronisation de la disponibilité de l'équipe pour s'aligner sur les heures de réunion optimales

Empêchez les réunions d'empiéter sur votre temps personnel en ajustant les heures de travail grâce à la protection de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Limites dans le sens des aiguilles d'une montre

Convient mieux aux utilisateurs individuels qu'aux équipes

Options de personnalisation limitées

Dépend de Google Agenda

Prix dans le sens des aiguilles d'une montre

Free

Pro: $6.75/mois par utilisateur

$6.75/mois par utilisateur Business: $11.50/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (66 commentaires)

4.7/5 (66 commentaires) Capterra: 4.7/5 (50 commentaires)

5. Fantastical (Meilleur pour les utilisateurs d'Apple)

via Fantastique Il s'agit d'un outil de calendrier exclusif à Apple. L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est son traitement du langage naturel, qui vous permet de programmer des évènements en tapant simplement des commandes telles que "Déjeuner avec Sarah demain à midi" Il est intuitif et facile à utiliser.

L'application présente un design convivial et se synchronise avec la plupart des environnements de travail et des écosystèmes, tels que Google, iCloud et Microsoft Exchange.

Les meilleures fonctionnalités de Fantastical

Utilisez la saisie d'évènements en langage naturel pour programmer des évènements de manière intuitive en tapant des commandes simples

Prévoir les conditions des évènements extérieurs grâce aux prévisions météorologiques intégrées au calendrier

Gagnez du temps pour les évènements récurrents ou similaires, en rationalisant la gestion du calendrier avec des modèles d'évènements

Limites de Fantastical

Disponible uniquement sur les appareils Apple

Les fonctionnalités premium nécessitent un abonnement

Fonctionnalités de collaboration limitées

Prix Fantastical

Free

Premium: 4,99 $/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Fantastical

G2: 4.4/5 (16 commentaires)

4.4/5 (16 commentaires) Capterra: 4.8/5 (20 commentaires)

6. Hub Planner (Meilleur pour le suivi de l'utilisation des ressources)

via Planificateur de hub Hub Planner est un outil de planification et de gestion des ressources tout-en-un, idéal pour les équipes gérant des projets de grande envergure. Son affichage intuitif sous forme de calendrier vous permet d'allouer les ressources de manière efficace.

Les paramètres de Hub Planner sont la prévision des ressources, qui aide les gestionnaires de projet à anticiper les besoins futurs en se basant sur les ressources actuelles la gestion de la charge de travail . Ses fonctionnalités intégrées de feuilles de temps et de facturation facilitent le suivi du temps passé sur les projets et la gestion des budgets.

Hub Planner meilleures fonctionnalités

Suivez les horaires des membres de l'équipe et planifiez avec le calendrier de disponibilité des ressources

Affichez une vue d'ensemble de la distribution des ressources à l'aide des calendriers d'affectation des projets

Obtenez un aperçu visuel des échéances du projet et de l'utilisation de l'équipe grâce à une grille de planification intégrée

Optimisez la capacité de vos équipes grâce aux rapports d'utilisation du calendrier

Limites du Hub Planner

La courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants

Le prix est plus élevé pour les petites équipes

Options de personnalisation limitées

Prix du Hub Planner

Démarrage: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Premium: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (44 commentaires)

4.2/5 (44 commentaires) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

7. Zoho Projects (Le meilleur pour créer des flux de travail personnalisables)

via Projets Zoho Zoho Projects excelle à fournir des affichages de calendrier personnalisables pour la gestion de projet. C'est particulièrement utile pour les équipes qui ont besoin de flexibilité. Vous pouvez personnaliser les flux de travail, intégrer d'autres applications Zoho comme CRM et Books, et même automatiser des tâches en fonction des besoins du projet.

La vue Échéancier du projet permet à tous les membres de l'équipe de rester sur la bonne voie, et le calendrier partagé facilite l'affichage des échéances. Les forfaits payants offrent de nombreuses fonctionnalités pour les équipes en pleine croissance, et le large intervalle d'intégrations permet une expérience de gestion de projet entièrement personnalisée.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Gérez les dépendances des tâches directement dans le Calendrier grâce à l'intégration du diagramme de Gantt

Le suivi des jalons permet de visualiser clairement les échéances clés du projet sur le calendrier

Suivez la progression des tâches de toute l'équipe et les échéances à venir grâce aux affichages partagés du calendrier

Limites de Zoho Projects

Les fonctionnalités de la version gratuite sont limitées

La version gratuite a des fonctionnalités limitées

Nécessite un écosystème Zoho pour bénéficier de toutes les fonctions

Prix de Zoho Projects

Free

Premium : 5 $/mois par utilisateur

Enterprise : 10$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho Projects

G2: 4.2/5 (440+ commentaires)

4.2/5 (440+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (650+ commentaires)

8. Microsoft Outlook (Le meilleur pour l'écosystème Microsoft)

via Microsoft Outlook Le calendrier de Microsoft Outlook convient aux grandes équipes habituées à Microsoft Office 365. Il s'intègre à l'e-mail et à toutes les autres applications Office, ce qui permet de planifier facilement des réunions, d'envoyer des rappels et de partager le calendrier avec les membres de l'équipe. Le calendrier d'Outlook offre un intervalle de fonctionnalités personnalisables et fiables.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Outlook

L'assistant de planification de réunion propose aux participants des horaires disponibles en fonction de leurs calendriers

Identifiez rapidement les types de réunion et les priorités à l'aide des catégories de couleurs du calendrier

Affichez la disponibilité de toute votre équipe d'un seul coup d'œil grâce aux vues du calendrier de l'équipe

Limites de Microsoft Outlook

Manque de fonctionnalités de gestion de projet avancées

Son installation est complexe et nécessite l'intervention d'un expert pour les utilisateurs n'appartenant pas à Office

Options limitées de gestion des tâches

Prix de Microsoft Outlook

Free avec l'abonnement à Office 365

Microsoft Outlook évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (2800+ commentaires)

4.5/5 (2800+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1990+ avis)

9. Hive (Meilleur pour la collaboration en équipe et les tâches)

via Ruche Hive offre un mélange de gestion des tâches et d'intégration de calendriers, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes ayant besoin d'une solution tout-en-un.

L'affichage du calendrier de Hive est hautement personnalisable, et je peux assigner des tâches directement à partir du calendrier lui-même, ce qui me fait gagner du temps lors de la gestion de plusieurs projets. Hive dispose de bonnes fonctionnalités de collaboration, comme la discussion en temps réel et le partage de fichiers, qui rationalisent la communication. Hive s'intègre également bien avec Slack et Google Drive.

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Suivez clairement les échéances et la progression des tâches grâce à un affichage du calendrier basé sur les tâches

Transformez instantanément les évènements du calendrier en tâches exploitables grâce aux cartes d'action intégrées

Les vues Gantt, Kanban et les calendriers traditionnels sont affichés dans des vues personnalisables pour une planification flexible des projets

Limites de Hive

La courbe d'apprentissage est plus raide pour les petites équipes

Il est quelque peu onéreux pour les petites équipes

La version gratuite est limitée

Prix de Hive

Free

Teams: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Prix sur contact

G2: 4.2/5 (60 commentaires)

4.2/5 (60 commentaires) Capterra: 4.4/5 (200+ avis)

10. Doodle (Meilleur pour créer des plannings de réunion basés sur des sondages)

via Gribouille Doodle simplifie la planification des réunions en offrant une fonctionnalité de sondage intuitive qui permet aux participants de sélectionner leurs heures de réunion préférées. Il est utile pour planifier des réunions avec des clients ou des groupes importants dont la disponibilité varie. Doodle offre un aperçu des créneaux disponibles.

Bien qu'il excelle en tant qu'outil de base pour la planification de réunions, Doodle n'est pas un simple outil de planification logiciel de gestion des réunions il convient mieux aux équipes qui ont besoin d'un outil externe pour la gestion des projets et des tâches. La version premium est sans publicité et se synchronise facilement avec votre Calendrier.

Doodle meilleures fonctionnalités

Simplifiez le choix de l'heure des réunions avec des groupes importants grâce à la planification des sondages de groupe

Hiérarchisez les disponibilités pour les réunions de groupe grâce au classement des disponibilités

Apportez une touche professionnelle aux invitations aux réunions en personnalisant l'image de marque de l'évènement

Limites de Doodle

Pas de fonctionnalités de gestion de projet

Fonctionnalités limitées dans la version gratuite

Les options de personnalisation sont minimes

Prix de Doodle

Free

Pro: $6.95/mois par utilisateur

$6.95/mois par utilisateur Teams: $8.95/mois par utilisateur

$8.95/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (2000+ commentaires)

4.4/5 (2000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1800+ commentaires)

11. Calendrier Apple (Meilleur pour la gestion des évènements localisés)

via Calendrier Apple Apple Calendrier est un calendrier simple et convivial pour ses utilisateurs. J'apprécie la facilité avec laquelle vous pouvez créer des évènements, inviter des participants et définir des paramètres de rappel. L'intégration avec Siri est une autre fonctionnalité qui se démarque. Grâce à elle, vous pouvez programmer des évènements à l'aide de commandes vocales.

Bien qu'elle soit limitée à l'écosystème d'Apple, elle fonctionne bien pour un usage personnel et pour les petites équipes. L'interface épurée et minimaliste facilite la planification.

Meilleures fonctionnalités du Calendrier Apple

Planifiez des réunions d'une région à l'autre avec des ajustements automatiques grâce à l'assistance au fuseau horaire

Déclenchez des notifications en fonction de l'endroit où vous vous trouvez grâce aux rappels basés sur l'emplacement

Simplifiez la coordination des calendriers avec d'autres personnes grâce aux calendriers partagés de famille ou de groupe

Limites du Calendrier Apple

Pas de fonctionnalités avancées de gestion de projet

Options de personnalisation limitées pour les équipes

Prix du Calendrier Apple

Free (livré avec les appareils Apple)

G2: 4.1/5 (194 critiques)

12. Bitrix24 (Meilleur pour l'intégration CRM et Calendrier)

via Bitrix24 Bitrix24 est une suite de gestion d'entreprise achevée, dont l'outil de gestion de calendrier est une fonctionnalité. Il comprend en outre des outils de gestion de la relation client, de gestion des tâches et de communication. La fonctionnalité de calendrier travaille bien avec le système de gestion des tâches de Bitrix24. Vous pouvez planifier des tâches et définir des rappels directement dans l'application.

Bitrix24 est idéal pour les grandes entreprises qui gèrent toutes leurs opérations internes et externes sur une seule plateforme. Bitrix24 fournit également des calendriers partagés grâce auxquels vous pouvez vous coordonner avec votre équipe.

Meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Suivi des réunions avec les clients, des équipes commerciales et des tâches en un seul endroit grâce au CRM et au calendrier intégrés

Automatisation de la planification des tâches en fonction des règles du projet à l'aide de flux de travail personnalisés liés au calendrier

Limites de Bitrix24

Complexe pour les débutants

Certaines fonctionnalités nécessitent des mises à jour

Prix plus élevé pour les petites équipes

Prix de Bitrix24

Free (version de base)

Basic: $49/mois pour 5 utilisateurs

$49/mois pour 5 utilisateurs Standard: 99 $/mois pour 50 utilisateurs

99 $/mois pour 50 utilisateurs Professionnel: 199 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.1/5 (540 commentaires)

4.1/5 (540 commentaires) Capterra: 4.2/5 (860+ commentaires)

13. Calendly (Meilleur pour la prise de rendez-vous automatique)

via Calendly Calendly est facile à utiliser et a été conçu pour les professionnels qui ont besoin de planifier des réunions en déplacement.

Calendly se synchronise avec votre agenda, qu'il s'agisse de Google ou d'Outlook. Il s'adapte automatiquement aux fuseaux horaires, ce qui le rend parfait pour les réunions internationales. Il est fiable et rentable.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Choisissez des heures de réunion qui correspondent à vos disponibilités grâce aux liens de planification automatique des réunions

Empêchez la surréservation en bloquant automatiquement votre temps personnel à l'aide de fenêtres de disponibilité personnalisables

Distribuez les réunions parmi les membres de l'équipe de manière égale grâce à la planification round-robin

Limites de Calendly

Absence de fonctionnalités de gestion de projet

La personnalisation est limitée dans la version gratuite

Des forfaits payants sont nécessaires pour les fonctionnalités avancées

Prix de Calendly

Free

Essentials: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Professionnel: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Teams: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2220+ commentaires)

4.7/5 (2220+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3360+ commentaires)

ClickUp - La meilleure application de gestion de Calendrier que vous puissiez avoir

Maintenant que vous avez découvert les 13 meilleurs outils de gestion de calendrier, il est temps de prendre le contrôle de votre emploi du temps et d'améliorer votre productivité. Avec la bonne application de gestion de calendrier, vous pouvez rationaliser votre planning, améliorer la gestion du temps et booster la collaboration au sein de votre équipe.

Si vous êtes prêt à découvrir les avantages d'une gestion de projet efficace, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et transformez votre travail !