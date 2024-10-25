Comment mener des sondages de rétroaction après la formation (questions + modèle)

Les sondages de retour d'information après la formation peuvent sembler un travail difficile, mais ils changent la donne pour vos programmes de formation. Si elles sont bien forfaitées, les questions des sondages sur la formation vous donnent des indications précieuses sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné et sur la manière d'améliorer votre prochaine formation.

Un sondage bien conçu est plus qu'une simple case à cocher ; c'est un outil important qui aide les entreprises à évaluer les performances de leurs sessions de formation.

En cours, ces sondages jouent un rôle essentiel dans le développement et la fidélisation des employés en aidant les organisations à identifier les lacunes en matière de compétences, à suivre la progression et à proposer des parcours d'apprentissage personnalisés.

Les employés aussi apprécient de voir que leurs réponses aux questions des sondages sur la formation sont utilisées pour favoriser des changements significatifs.

Voyons comment les sondages sur les réactions des employés après la formation peuvent devenir des outils puissants pour améliorer l'efficacité de la formation ainsi que la satisfaction et la fidélisation globales des employés.

Comprendre les sondages post-formation

Un sondage post-formation est un outil de retour d'information qui recueille les commentaires des employés après qu'ils ont achevé une session de formation. Elle comprend des questions conçues pour mesurer l'efficacité de la formation, la pertinence du contenu et l'expérience globale.

Ces sondages vous aident à déterminer si votre programme de formation a atteint ses objectifs et à identifier les points à améliorer. Elles vous aident également à déterminer si vos employés possèdent les compétences et les connaissances nécessaires à leur rôle.

Plusieurs entreprises qui accordent la priorité au recyclage sont motivées par une combinaison d'objectifs liés à l'entreprise et au développement des talents.

🌟According to a recent survey by Harvard Business Review selon la Harvard Business Review, environ 60 à 70 % des entreprises "considèrent que la requalification est essentielle pour attirer, engager et retenir les talents"_ Cependant, à peine plus de 30 % sont en mesure d'évaluer l'impact de leurs programmes de requalification sur l'entreprise.

Les avantages des sondages post-formation

Les sondages post-formation permettent d'évaluer l'efficacité de vos programmes de formation des employés et d'identifier les domaines dans lesquels les employés pourraient avoir besoin d'une aide supplémentaire. En particulier :

Elles offrent un retour d'information exploitable. Vous apprenez directement des participants ce qu'ils ont vécu, ce qui vous aide à adapter les futurs programmes et sessions de formation à leurs besoins

Vous apprenez directement des participants ce qu'ils ont vécu, ce qui vous aide à adapter les futurs programmes et sessions de formation à leurs besoins Ils sontfavorisent l'engagement des employés**Lorsque les employés pensent que leurs points de vue sont respectés, ils sont désireux de participer aux cours de formation, ce qui augmente les taux de participation et de fidélisation

Enfin, les modules de formation et les sondages permettent de suivre la progression au fil du temps. En recueillant régulièrement des commentaires, vous pouvez suivre l'évolution de votre cours de formation et mettre en évidence les tendances auxquelles il convient de remédier

À faire faire La rapide l'essor de la GenAI a créé un besoin pressant de requalification dans tous les secteurs, poussant les RH et les dirigeants à adopter des stratégies de formation agiles. ChatGPT et Google Gemini sont largement utilisés sur les lieux de travail dans des rôles allant du développement de logiciels aux RH et au marketing. Les employés sont formés non seulement pour maîtriser ces outils, mais aussi pour les utiliser de manière responsable et éthique.

Types de formes de réponses aux sondages post-formation

La création de sondages de retour d'information sur la formation réussis nécessite la sélection de types de réponses appropriés. Ces formulaires peuvent aller de questions basiques de sondage de formation oui/non à des échelles de Likert plus compliquées, dans lesquelles les participants évaluent leurs expériences sur une échelle allant de " tout à fait d'accord " à " pas du tout d'accord "

les questions de sondage ouvertes sont également utiles. Elles permettent aux employés d'exprimer librement leurs opinions, fournissant ainsi des informations que les requêtes formelles risquent de manquer. Par exemple, des échantillons de questions de sondages sur la formation tels que "Qu'est-ce qui aurait pu rendre ce programme de formation plus efficace" peuvent permettre d'identifier des domaines d'amélioration inattendus.

Les questions à choix multiples des sondages sur la formation permettent une analyse rapide et facile des données. Elles sont utiles lorsque vous avez besoin d'informations précises rapidement.

Le rôle de la technologie éducative dans les sondages post-formation

La technologie éducative, telle que les outils de sondage en ligne, permet même aux grandes organisations de générer, de distribuer et d'évaluer facilement leurs sondages de préformation. Ces systèmes recueillent également des retours d'information en temps réel, ce qui permet aux responsables de la formation de procéder à des révisions rapides si nécessaire.

La technologie permet d'inclure des éléments multimédias dans les sondages. Cela peut rendre le processus plus intéressant pour les participants et améliorer les taux de réponse. Des outils tels que la formation des modèles de sondages de retour d'information vous aident à recueillir les informations dont vous avez besoin et à améliorer continuellement vos cours de formation.

Voyons maintenant les différents types de questions de sondage sur la formation que vous pouvez intégrer dans vos sondages pour obtenir les réponses les plus authentiques.

Les 50 meilleures questions à poser dans un sondage de rétroaction sur la formation

L'élaboration de sondages efficaces sur le retour d'information en matière de formation est essentielle pour évaluer et améliorer la session de formation de l'équipe.

Voici une liste de 50 questions de sondage sur la formation à ajouter à vos enquêtes de retour d'information.

Questions sur l'expérience avant la formation

À avez-vous bien compris les objectifs de la formation avant qu'elle ne commence ? Comment avez-vous appris l'existence de cette formation ? Les informations fournies avant la formation étaient-elles suffisantes ? Les documents de préformation vous ont-ils aidé à vous préparer à la formation ? Les conditions préalables à la formation étaient-elles clairement énoncées ? La formation a-t-elle été programmée à un moment qui vous convenait ? Les supports de cours ont-ils été fournis à l'avance ?

Questions sur l'expérience et l'environnement d'apprentissage

À fait le matériel de formation correspondait-il à vos attentes ? Comment évaluez-vous la manière dont la formation a été dispensée (par exemple, en ligne ou en personne) ? La formation était-elle informative et interactive ? À avez-vous fait en sorte que le rythme de la formation soit approprié ? Avez-vous pu vous concentrer pendant la formation ? À avez-vous eu l'occasion de poser des questions et de clarifier vos doutes ? À quel point la formation a-t-elle complété votre rôle actuel ? Avez-vous été motivé pour apprendre tout au long de la formation ?

Questions sur le retour d'information de l'instructeur

À quel point pensez-vous que le formateur connaît le sujet ? Le formateur a-t-il pu communiquer le contenu de manière claire ? À fait l'instructeur interagir avec les apprenants de manière efficace ? L'enseignant était-il disponible pour répondre aux questions et discuter ? L'enseignant a-t-il fait des exemples pratiques pour aider les étudiants à apprendre ? Comment évaluez-vous les compétences de l'enseignant en matière de communication ? L'instructeur a-t-il fait en sorte que l'environnement d'apprentissage soit agréable ?

Questions sur le matériel et la structure de la formation

Le matériel de formation était-il bien organisé et facile à comprendre ? À fait le contenu correspondait-il à vos objets d'apprentissage ? Les supports de cours (tels que les diapositives et les documents) étaient-ils utiles ? Les exemples et les études de cas utilisés tout au long de la session ont-ils été efficaces ? À fait le matériel de formation comprenait-il des exercices pratiques adéquats ? Le degré de détail du contenu est-il approprié ? Comment évaluez-vous la qualité globale du matériel de formation ?

Questions relatives à la technologie et à la formation en ligne

La plateforme de formation en ligne était-elle simple à utiliser ? Y a-t-il eu des problèmes techniques tout au long de la formation ? La qualité audio/vidéo de la formation en ligne est-elle satisfaisante ? Avez-vous pu trouver toutes les ressources pertinentes en ligne ? À quel point jugez-vous l'interface utilisateur de la plateforme de formation ? Vous êtes-vous senti à l'aise en naviguant dans l'environnement de formation en ligne ?

Questions relatives à l'accessibilité

Avez-vous eu des difficultés à accéder au matériel de formation ? Les caractères et les graphiques utilisés dans la formation étaient-ils faciles à lire ? L'audio était-il clair et adaptable à vos besoins ? La formation a-t-elle fait l'objet d'une attention particulière ? Des problèmes d'accessibilité ont-ils fait obstacle à votre expérience d'apprentissage ?

Questions sur l'efficacité de la formation

Faites-vous preuve de plus de sécurité dans la mise en œuvre des connaissances acquises au cours de la formation ? Quelle est la probabilité que vous appliquiez les compétences acquises dans votre travail quotidien ? La formation vous a-t-elle aidé à atteindre vos objets d'apprentissage ? Suggéreriez-vous cette formation à un collègue ? Dans l'ensemble, quel est votre degré de satisfaction par rapport à cette session de formation ? À faire, pensez-vous que cette formation nécessite une session de suivi pour un apprentissage plus approfondi ?

Questions ouvertes sur le retour d'information

Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette formation ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ce programme de formation ? Faites-vous d'autres commentaires ou recommandations à l'intention de l'instructeur ? Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez partager au sujet de votre expérience de formation ?

Vous pouvez personnaliser ces questions de sondage sur la formation pour les aligner sur les objectifs de votre programme de formation, en fournissant une image claire de son efficacité et en mettant en évidence les domaines à améliorer. C'est comme si vous demandiez un retour d'information sur chaque plat lors d'un dîner, de sorte que vous sachiez où vous avez excellé et où un peu plus de saveur est nécessaire !

Domaines clés à couvrir dans les sondages post-formation

Lors de la création d'enquêtes post-formation modèles de questionnaires si vous avez des questions à poser, donnez la priorité aux questions qui vous permettent d'obtenir le retour d'information le plus exploitable. Cela vous permettra d'affiner vos programmes de formation et de vous assurer que vous atteignez efficacement vos objectifs de formation.

Efficacité de la formation : Evaluation et amélioration

Il est essentiel de comprendre l'efficacité de la formation. Posez des questions de sondage pour déterminer si la formation a atteint ses objets. Vous devez déterminer

la formation a-t-elle amélioré les compétences des participants au sondage ?

ont-ils été en mesure d'utiliser ce qu'ils ont appris ?

En se concentrant sur ces questions, les professionnels de la formation peuvent obtenir des informations cruciales. Cet examen permet d'améliorer les futures sessions de formation et de les rendre plus efficaces.

Évaluation de l'instructeur : Garantir la qualité de la formation

L'évaluation des formateurs permet de maintenir la qualité de la formation qu'ils dispensent. Vous devez régulièrement évaluer leurs performances pour vous assurer que les participants reçoivent une formation efficace et des expériences d'apprentissage pertinentes et attrayantes.

Évaluation de l'expérience d'apprentissage : Facilité d'utilisation et accessibilité

Le processus d'apprentissage doit se dérouler sans effort. Déterminez le degré de convivialité et d'accessibilité de l'enseignement en essayant de vérifier :

les participants au sondage ont-ils pu naviguer facilement sur la plateforme de formation et d'apprentissage ?

le contenu était-il accessible à tous les apprenants ?

S'enquérir de ces aspects garantit que votre formation est inclusive et conviviale.

Évaluation du contenu de la formation : Pertinence et application

Déterminez le degré de pertinence du contenu de la formation par rapport aux rôles des participants au sondage en posant les questions suivantes :

les participants ont-ils trouvé le contenu pertinent pour leur travail ?

des exemples concrets ont-ils été utilisés pour démontrer des concepts essentiels ?

En vous concentrant sur la pertinence et l'utilisation du contenu, vous pouvez vous assurer que votre matériel de formation et de cours est à la fois éducatif et utile.

En intégrant ces aspects essentiels dans votre sondage post-formation, vous obtiendrez une évaluation complète de l'efficacité de la formation, ce qui vous assurera une progression et une réussite continues.

Conception d'un sondage efficace sur le retour d'information en matière de formation et bonnes pratiques

Créer un sondage de formation réussi pour capturer des les commentaires des employés nécessite une combinaison de conception stratégique et d'outils pratiques. Vous devez également vous assurer que vous envoyez les questions d'évaluation de la formation en utilisant des plateformes fiables et conviviales. Et si vous recherchez une solution complète pour tous vos besoins en matière de gestion du retour d'information, pensez à ClickUp .

ClickUp, une plateforme complète de gestion de projet, possède plusieurs fonctionnalités qui simplifient l'élaboration et le suivi des sondages.

Construire des sondages bien pensés avec ClickUp

Créez en un clin d'œil les questions de votre sondage post-formation en utilisant Documents ClickUp . Vous pouvez intégrer des signets, des images et des vidéos et ajouter des tableaux pour mettre en forme les documents comme vous le souhaitez.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-530.png ClickUp Docs pour les questions du sondage post-formation /$$img/

Créez des sondages au format riche contenant des images intégrées à l'aide de ClickUp Docs

Les questions de sondage à choix multiples vous permettent de recueillir rapidement des données quantitatives, utiles pour connaître l'opinion des employés. Utilisez des questions à échelle de Likert pour recueillir des informations détaillées sur les attitudes des employés. Les questions de sondage ouvertes sont idéales pour obtenir un retour d'information qualitatif, car elles permettent aux employés de donner leur avis.

Vous ne savez pas quelles questions poser ? Ne vous inquiétez pas, ClickUp Brain peut vous aider. Il suffit de lui demander de vous fournir une liste de questions de sondage possibles et de regarder la magie opérer !

ClickUp propose également de nombreux modèles idéaux pour réguler l'ensemble de la boucle de rétroaction. Envisagez Le modèle de matrice de formation de ClickUp le modèle de matrice de formation de ClickUp est parfait pour évaluer les niveaux de compétences des équipes et les besoins en formation. Il vous aidera à organiser et à suivre le développement des employés, à identifier les domaines de croissance et à gérer avec succès vos programmes de formation.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-531.png Évaluez les programmes de formation de vos employés avec le modèle de matrice de formation de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200532965&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle vous permet d'évaluer rapidement l'efficacité de votre programme de formation, en vous assurant que chacun apprend dans son rôle.

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Organiser et évaluer les programmes de formation des employés

Suivre la progression des individus dans chaque programme de formation

Identifier les domaines d'amélioration pour les futures initiatives de formation

Vous pouvez même ajouter des statuts, des champs et des affichages personnalisés pour assurer le suivi des informations sur le développement des compétences et visualiser facilement les données relatives aux employés.

Distribution et suivi des sondages avec ClickUp

Distribuez votre sondage avec Formulaires ClickUp qui permettent de capturer sans effort les réponses aux sondages. Vous pouvez ensuite les transformer en tâches exploitables pour améliorer vos processus et votre efficacité.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Forms.gif ClickUp Forms : questions de sondage sur la formation /$$img/

Utilisez ClickUp Forms pour créer et distribuer des sondages et collecter des réponses en douceur

Les formulaires vous permettent de créer des sondages uniques adaptés à vos besoins spécifiques. En fait, vous pouvez intégrer des questions de sondage directement dans les formulaires, ce qui permet aux employés de soumettre leurs commentaires en toute simplicité.

Vous pouvez également utiliser Modèle de rétroaction des employés de ClickUp pour recueillir et évaluer les commentaires sur la gestion, la culture et l'environnement de travail. Cet outil vous aide à recueillir des commentaires précieux tout en créant une atmosphère de travail ouverte et confiante.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-533.png Recueillez les commentaires importants des employés avec le modèle de feedback des employés de ClickUp https://clickup.com/templates/employee-feedback-t-200554929 Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle vous permet de :

De recueillir rapidement un retour d'information significatif de la part des employés

Suivre du temps le sentiment des employés grâce à des visualisations puissantes

Construire une culture de transparence et de confiance entre les employés et la direction

Bonnes pratiques pour les sondages

Gardez ces conseils à l'esprit lors de la conception et de la réalisation de sondages pour obtenir de meilleurs résultats :

C'est une bonne pratique de garder tous vos sondages concis. Les sondages plus courts ont plus de chances d'être achevés par les personnes interrogées, il faut donc viser une durée appropriée de cinq à dix minutes.

ont plus de chances d'être achevés par les personnes interrogées, il faut donc viser une durée appropriée de cinq à dix minutes. Pour obtenir les réponses les plus honnêtes, vous pouvez également faire des enquêtes anonymes et suivre des directives éthiques pour l'administration des sondages.

et suivre des directives éthiques pour l'administration des sondages. L'utilisation de incitations ou de rappels peut améliorer le taux d'achèvement des sondages. Des messages personnalisés et de petites récompenses peuvent renforcer considérablement l'engagement et améliorer la qualité des réponses. Un peu de motivation peut grandement contribuer à ce que tout le monde partage ses idées !

Traitement et mise en œuvre des résultats des sondages sur le bien-être des employés

La véritable transformation commence une fois que vous avez recueilli les commentaires des employés à partir des sondages sur le bien-être. Voici ce que vous devez faire à ce moment-là.

Commencez par analyser et interpréter les résultats et recherchez les tendances et les modèles. Qu'est-ce qui fonctionne ? Que faut-il modifier ?

Tirez parti des atouts d'un bon système de gestion des ressources humaines (SGRH) pour suivre et organiser les données, ce qui vous permettra d'agir facilement sur la base des informations recueillies. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment et rationaliser vos processus à l'aide du système approprié

Utilisez le Net Promoter Score (NPS) pour évaluer la loyauté et le contenu général. Des évaluations élevées indiquent que les travailleurs sont satisfaits, tandis que des scores faibles mettent en évidence les domaines qui nécessitent du travail

Interprétez vos résultats pour décider de la manière dont vous pouvez améliorer la formation et le développement

Enfin, et c'est le point le plus important, n'oubliez pas que les données des sondages ne sont pas statiques. Utilisez-les pour suivre efficacement la progression de vos objectifs d'apprentissage et de développement

En suivant ces étapes, vous pourrez rester à la hauteur de vos objets et promouvoir la croissance et le développement au sein de toutes vos équipes.

Analyse et optimisation du feedback avec ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-624.png Tableau de bord ClickUp /$$$img/

Analysez les données de vos sondages et prenez des décisions en conséquence grâce aux tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp peuvent s'avérer très utiles pour analyser les commentaires reçus dans le cadre de sondages. Vous pouvez les utiliser pour représenter visuellement les tendances en matière de retour d'information et suivre les taux de réponse. L'analyse du retour d'information compilé permettra de prendre de meilleures décisions et d'améliorer vos programmes de formation.

Insérez votre apprentissage dans Modèle de plan de déploiement de la formation de ClickUp qui est idéal pour le lancement de nouveaux programmes de formation.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-535.png Suivez toutes les formations de vos employés avec le modèle de plan de déploiement de la formation de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200695094&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèles de plans de formation comme celui-ci vous aident à planifier, à budgétiser et à suivre chaque étape du processus de formation. Le modèle de plan de déploiement de la formation de ClickUp vous aide à définir et à suivre les objectifs pour un lancement réussi du programme de formation, à organiser et à gérer les ressources pour une collaboration optimale de l'équipe, ainsi qu'à planifier et à budgétiser chaque étape de votre processus de déploiement.

Ce modèle vous permet d'ajouter des statuts de tâches tels que Évaluation, Annulé, Achevé, Non Achevé et Formation pour assurer le suivi des différentes étapes de votre forfait de formation. Vous pouvez également marquer des champs personnalisés et des affichages pour visualiser votre forfait de formation et garder vos informations facilement accessibles et organisées.

Modèle de liste de formation de ClickUp est un autre excellent choix si vous souhaitez faciliter la programmation et le suivi de vos nouvelles formations formation des employés pendant l'intégration. Cela permet de s'assurer que toutes les activités d'intégration sont achevées et que la progression est suivie, ce qui facilite le processus d'intégration.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-536.png Visualisez votre processus d'intégration avec le modèle de liste de formation de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-85zrg6fr3&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle vous aidera à organiser et à visualiser votre processus d'onboarding de manière aussi complète que les plus sophistiqués logiciel d'accueil des nouveaux arrivants .

Utilisez des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés, les champs et les affichages pour suivre la progression de chaque tâche de formation et enregistrer des informations vitales sur l'employé

Créez des tâches avec différents statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque tâche de formation

Ajoutez 12 attributs personnalisés différents, tels que le rôle, le preneur de notes, le profil ClickUp de l'employé, l'animateur et le chronométreur, pour enregistrer des informations vitales sur chaque employé et visualiser facilement la progression de l'intégration

Et si vous cherchez un outil pour gérer tous les aspects de la formation et de la gestion du personnel, gardez le bouton La plateforme de gestion des ressources humaines tout-en-un de ClickUp à l'esprit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-537.png Plate-forme de gestion des RH de ClickUp : questions du sondage sur la formation /$$img/

Suivre les performances et le développement des employés à l'aide de la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp

Sur cette plateforme, vous pouvez suivre la performance, l'engagement et le développement des employés grâce à des outils personnalisables Affichages ClickUp . En outre, vous pouvez créer un hub central pour les informations relatives aux employés avec Documents ClickUp permettent une communication confidentielle entre les managers et leurs subordonnés directs, et rendent possibles des rapports de performance objectifs grâce aux modèles RH de ClickUp.

En outre, la communication en temps réel avec les ClickUp Discussion et des outils de collaboration tels que Tableaux blancs ClickUp aident à rassembler les équipes.

Enrichir la formation des employés avec un retour d'information efficace

Les sondages post-formation sont vos outils de prédilection pour assurer la croissance constante de vos employés. Elles vous fournissent des informations précieuses qui vous permettent d'améliorer les méthodes de formation et le développement.

En encourageant la participation et le retour d'information des membres de l'équipe, vous assurez non seulement une réussite continue, mais vous améliorez également la satisfaction générale, ce qui vous permet d'adapter les programmes à l'évolution des besoins.

C'est là que ClickUp entre en jeu : il rationalise l'ensemble du processus en facilitant la création de sondages, l'analyse des données et le suivi de votre progression. Commencez avec ClickUp dès aujourd'hui pour révolutionner vos programmes de formation.