Comment renforcer la sécurité psychologique au travail

Selon un sondage de McKinsey, 89% des employés pensent que que la sécurité psychologique est vitale pour leur satisfaction et leur productivité au travail. Sans elle, l'environnement de travail peut rapidement devenir toxique.

Pensez-y : vous travaillez dans un environnement où vos collègues hésitent à partager leurs idées ou à exprimer leurs préoccupations, par crainte de réactions négatives ou de moqueries. Dans un tel scénario, la créativité et l'innovation cèdent la place à l'anxiété et à la méfiance, ce qui entrave le développement individuel et le potentiel de toute l'équipe.

La sécurité psychologique est l'antidote à tout cela !

Voyons comment créer la sécurité psychologique sur votre lieu de travail et favoriser un environnement où chacun se sent à l'aise pour contribuer, collaborer et s'épanouir.

Qu'est-ce que la sécurité psychologique au travail ?

La sécurité psychologique au travail est la croyance que les individus peuvent s'exprimer, remettre les choses en question et prendre des risques sans craindre de conséquences négatives

Professeur à la Harvard Business School Amy Edmondson le définit comme suit :

Une absence de peur interpersonnelle. Lorsque la sécurité psychologique existe, les individus peuvent s'exprimer sans hésitation sur des questions liées au travail

Amy Edmondson, auteur de The Fearless Organization (L'organisation sans peur)

Ce sentiment de confiance et d'ouverture au sein d'une équipe ou d'une organisation permet aux individus de se sentir en sécurité pour exprimer leurs pensées et leurs idées, même si elles sont différentes ou potentiellement difficiles.

Historiquement, le travail s'est concentré sur l'amélioration de la productivité et de l'efficacité, sans se préoccuper de l'efficacité de l'organisation le bien-être des employés . Presque 24% des employés quittent leur emploi en raison d'un sentiment de méfiance, tandis que 25 % remettent en question la capacité de leur organisation à favoriser un environnement de travail sûr.

Donner la priorité à la santé psychologique est une nécessité pour les entreprises afin de créer un environnement de travail positif et productif. Le projet Aristote de Google qui a étudié la structure et la dynamique des équipes qui réussissent, a identifié la sécurité psychologique comme l'un des facteurs les plus critiques pour favoriser un environnement de travail efficace.

On ne le dira jamais assez : la sécurité psychologique est aussi importante que la sécurité physique et doit être traitée comme telle.

L'importance de la sécurité psychologique sur le lieu de travail

La sécurité psychologique est essentielle à la promotion d'un lieu de travail sain et productif. Lorsque les employés se sentent en sécurité lorsqu'ils s'expriment, ils sont plus enclins à.. :

Être innovateurs: La sécurité psychologique encourage les individus à penser de manière créative et à prendre des risques, ce qui débouche sur des idées et des solutions nouvelles

La sécurité psychologique encourage les individus à penser de manière créative et à prendre des risques, ce qui débouche sur des idées et des solutions nouvelles **collaborer efficacement : les équipes psychologiquement sûres sont mieux à même de travailler ensemble, de partager leurs connaissances et de résoudre les problèmes

**Les travailleurs qui se sentent valorisés et assistés sont plus susceptibles de s'impliquer dans leur travail et d'être validés par l'organisation.

**Les employés qui se sentent valorisés et soutenus sont plus susceptibles de s'impliquer dans leur travail et de s'engager dans l'organisation

Exploration des quatre étapes de la sécurité psychologique

Le Dr Timothy R. Clark a mis au point une méthode d'évaluation de la sécurité psychologique modèle en quatre étapes pour décrire l'évolution de la sécurité psychologique au sein des équipes.

Étape 1 : Sécurité d'inclusion

Avant de pouvoir contribuer en toute sécurité, les employés doivent se sentir inclus, respectés et valorisés en tant que membres de l'équipe. Cela n'est possible que si les employeurs créent un environnement diversifié et inclusif, favorisent une communication ouverte et garantissent un traitement équitable.

Étape 2 : Sécurité des apprenants

Les employés peuvent passer à l'étape de la sécurité de l'apprenant une fois qu'ils se sentent inclus.

À ce stade, les salariés se sentent en sécurité pour apprendre, évoluer et développer leurs compétences sans craindre d'être jugés ou d'échouer. Pour cela, il faut un environnement d'assistance et d'encouragement, ainsi que des possibilités d'apprentissage et de développement.

Étape 3 : Sécurité du collaborateur

À cette étape, les salariés se sentent en sécurité en apportant leurs idées, leurs connaissances et leurs compétences sans craindre d'être rejetés ou ignorés. Cette étape implique de reconnaître et d'apprécier les contributions, d'encourager la collaboration et de responsabiliser les employés.

Étape 4 : Sécurité du challenger

À cette étape, les salariés se sentent en sécurité lorsqu'ils remettent en cause le statut quo, remettent en question les hypothèses, prennent des risques interpersonnels et proposent de nouvelles idées. Cela nécessite une culture de l'innovation, de l'expérimentation et de la tolérance à l'échec.

L'intelligence émotionnelle joue un rôle crucial dans la création de la sécurité psychologique. Les personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle sont plus à même de faire preuve d'empathie envers les autres, de gérer leurs émotions et de communiquer efficacement. La dynamique de l'équipe influe également sur la sécurité psychologique. Lorsque les membres d'une équipe se sentent connectés et assistés, ils sont plus enclins à se faire confiance et à partager leurs idées en toute sécurité.

L'établissement de relations solides au sein de l'équipe par le biais d'activités telles que des exercices de renforcement de l'esprit d'équipe et l'encouragement d'un sentiment de camaraderie peuvent contribuer à la création d'un environnement psychologiquement sûr.

Mon travail : les effets néfastes d'un manque de sécurité psychologique au travail

L'absence de sécurité psychologique peut avoir de profondes répercussions négatives tant sur les individus que sur les organisations. Lorsque les employés ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils s'expriment, cela peut entraîner les conséquences suivantes :

Désengagement : Les individus peuvent se retirer des discussions et des activités de l'équipe, ce qui entraîne une baisse du moral et une chute importante de la productivité

Les individus peuvent se retirer des discussions et des activités de l'équipe, ce qui entraîne une baisse du moral et une chute importante de la productivité **La peur de remettre en question le statut quo ou de proposer de nouvelles idées peut étouffer la créativité, entravant ainsi la capacité de l'organisation à innover et à s'adapter

Le stress chronique et l'anxiété: Aun environnement de travail toxique peut entraîner une augmentation du stress et de l'anxiété sur le lieu de travail. Les employés peuvent se sentir pris au piège et sans soutien, ce qui peut se traduire par des problèmes de santé physique et mentale

Aun environnement de travail toxique peut entraîner une augmentation du stress et de l'anxiété sur le lieu de travail. Les employés peuvent se sentir pris au piège et sans soutien, ce qui peut se traduire par des problèmes de santé physique et mentale **L'exposition prolongée à une atmosphère dépourvue de soutien peut résulter en un épuisement émotionnel et physique des employés, ce qui diminue leur efficacité globale

Taux d'attrition élevés: Les employés qui se sentent sous-estimés et non soutenus sont plus susceptibles de chercher des opportunités ailleurs, ce qui entraîne une augmentation du taux de rotation et des coûts associés de recrutement et de formation

À lire également Comment gérer les personnes toxiques au travail : 10 stratégies pour réussir

Étapes de la création d'un lieu de travail psychologiquement sûr

Les recherches indiquent que 17.5 % des employés se sentent qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs opinions sur le lieu de travail. Pour lutter contre ce phénomène, les dirigeants doivent prendre des étapes proactives pour cultiver un environnement de respect et d'assistance. Instaurer la confiance au sein des équipes implique des actions cohérentes qui démontrent le respect, l'honnêteté et la transparence.

Voici quelques étapes essentielles à suivre pour améliorer la sécurité psychologique dans l'environnement de travail :

Guide étape par étape pour renforcer la sécurité psychologique

Favoriser la sécurité psychologique nécessite une approche à multiples facettes impliquant le leadership et des actions au niveau de l'équipe. Voici un guide étape par étape pour le faire :

1. Définir et évaluer

Expliquez clairement ce que signifie la sécurité psychologique au sein de votre organisation et communiquez-la à tous les employés. Utiliser logiciel d'engagement des employés , réalisez une évaluation des besoins pour identifier les domaines où la sécurité psychologique fait défaut et où vous pouvez apporter des améliorations pour la favoriser.

Conseil de pro : Utilisez Affichage du formulaire ClickUp pour recueillir les réponses de vos employés

Recueillir les réponses des employés à l'aide des formulaires ClickUp

2. Répondre avec empathie

En tant que leader, il est essentiel de cultiver la capacité à répondre avec empathie et d'encourager votre équipe à faire de même.

Par exemple, vous êtes chef d'équipe dans une entreprise technologique et l'un des membres de votre équipe est aux prises avec un problème personnel qui affecte ses performances au travail. Cette situation peut entraîner le non-respect des délais et une baisse de la qualité des résultats. Un leader manquant d'empathie pourrait réagir en réprimandant le membre de l'équipe ou en menaçant de prendre des mesures disciplinaires. À vrai dire, cette approche ne fait pas grand-chose pour favoriser la sécurité psychologique.

Pour diriger avec empathie, il faut emprunter une voie différente. Plutôt que de supposer que le membre de l'équipe est simplement paresseux ou improductif, prenez le temps d'avoir une discussion ouverte et honnête. Comprenez sa situation et ses besoins, et travaillez ensemble à l'élaboration d'un forfait pour aller de l'avant.

Faire savoir à votre équipe que vous vous souciez sincèrement d'elle et que vous accordez de la valeur à ses sentiments et à ses besoins est un moyen efficace de favoriser la sécurité psychologique au sein de vos équipes.

3. Aborder les conflits et apporter de l'assistance

Traitez les conflits avec promptitude et équité pour éviter qu'ils ne s'aggravent et ne nuisent à la confiance. Lorsqu'un désaccord survient entre deux employés sur un projet, le gestionnaire pourrait faciliter une réunion pour discuter du problème ouvertement et respectueusement. Cela permet d'éviter que le conflit ne s'aggrave et que la confiance ne soit entamée.

4. Évaluer et améliorer en permanence

Mesurez la sécurité psychologique sur votre lieu de travail en contrôlant régulièrement le niveau de confiance, d'ouverture et d'assistance parmi les employés. Recueillez des informations en conduisant des sondages, en organisant des sessions de feedback pour les employés ou en procédant à des évaluations anonymes

Utilisez ces données pour identifier les domaines à améliorer et mettre en œuvre des interventions ciblées.

Stratégies de maintenance de la sécurité psychologique dans les paramètres de travail télétravail

Les modalités de travail télétravail sont de plus en plus courantes et présentent des caractéristiques uniques Défis uniques en matière de ressources humaines pour le maintien de la sécurité psychologique. Voici quelques stratégies à envisager :

1. Privilégier une communication ouverte et transparente

. Des contrôles réguliers, une écoute active et une prise de décision transparente peuvent vous aider à créer une culture d'ouverture et d'honnêteté.

Vous pouvez prévoir des réunions d'équipe hebdomadaires pour discuter des projets, partager les mises à jour et répondre aux préoccupations. Les dirigeants peuvent donner l'exemple de l'écoute active en accordant toute leur attention aux employés et en répondant de manière réfléchie à leurs questions et commentaires.

**En fournissant une plateforme de transparence, ces réunions permettent aux employés de se sentir connectés aux objectifs de l'entreprise, de comprendre le processus de prise de décision et de voir comment leurs contributions s'intègrent dans le tableau d'ensemble. Cette transparence peut contribuer à renforcer la confiance et la loyauté des employés.

2. Promouvoir une culture de la confiance et du respect

Une culture de la confiance et du respect est fondamentale pour la sécurité psychologique. Les Teams peuvent l'instaurer en donnant l'exemple de la vulnérabilité, en fournissant un feed-back respectueux et en reconnaissant et appréciant les réalisations des membres de l'équipe

En tant que leader, vous pouvez partager vos défis et vos erreurs pour montrer qu'il est normal de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Établissez des lignes directrices pour fournir un fournisseur, prestataire constructif afin de créer un environnement sûr et respectueux. Reconnaître et apprécier les contributions des membres de l'équipe peut stimuler le moral et favoriser un sentiment d'appartenance.

3. Encourager les connexions sociales et le développement de l'esprit d'équipe

Les activités virtuelles de renforcement de l'équipe, les assistances en ligne et les évènements parrainés par l'entreprise peuvent contribuer à resserrer les liens au sein de l'équipe et à réduire le sentiment d'isolement.

Pour renforcer les liens entre les employés, vous pouvez organiser des "happy hours" virtuels, des vendredis "trivia" ou des cours de cuisine. Une astuce consiste à créer un canal dédié aux discussions informelles, et le partage de mises à jour personnelles peut contribuer à développer un sentiment de camaraderie.

Lire la suite: 100+ activités amusantes de team building virtuel pour booster le moral de l'équipe

4. Fournir les outils et l'assistance nécessaires

Il est essentiel pour la réussite et le bien-être des salariés de leur fournir les outils et l'assistance dont ils ont besoin. Cela comprend l'accès à un logiciel de bien-être pour les employés des possibilités de formation et de développement, et des ressources en matière de santé mentale

5. Fixer des attentes et des paramètres clairs

L'établissement de limites entre le travail et la vie privée et la mise en place de modalités de travail flexibles peuvent réduire les risques d'accident la surcharge des employés de prévenir l'épuisement professionnel et de promouvoir un équilibre positif entre le travail et la vie privée.

Vous devez fournir des directives claires sur les heures de travail, les attentes en matière de communication et les résultats attendus. En outre, encourager les employés à fixer des paramètres sains pour leur vie professionnelle et privée peut contribuer à prévenir l'épuisement professionnel et à maintenir un équilibre positif entre vie professionnelle et vie privée. Des modalités de travail souples, telles que des horaires flexibles, peuvent aider à répondre aux besoins et aux préférences de chacun.

Incorporer le principe de confiance dans les processus de prise de décision pour favoriser la sécurité psychologique

Lorsque les employés font confiance à leurs dirigeants et à leurs collègues, ils se sentent plus à l'aise pour exprimer leurs pensées et leurs idées.

L'une des stratégies permettant d'améliorer le niveau de confiance consiste à impliquer les employés dans la prise de décision. Évitez la microgestion et donnez aux employés la possibilité de s'approprier leur travail

La transparence et le partage ouvert des informations renforcent également la confiance. La transparence et le partage ouvert d'informations renforcent également la confiance et permettent d'éviter les rumeurs et les malentendus.

En outre, les employés sont plus enclins à faire confiance à des dirigeants cohérents et fiables. Chaque fois que vous recevez un retour d'information et que vous agissez en conséquence, communiquez la manière dont le retour d'information des employés a été transformé en une stratégie exploitable. Vous pouvez utiliser les réunions pour présenter de telles initiatives.

Enfin, le fait de reconnaître et d'apprécier les contributions des employés contribue grandement à la création d'un climat de confiance au sein de l'entreprise un environnement de travail positif .

Influence de la culture organisationnelle sur la sécurité psychologique

La culture organisationnelle joue un rôle important dans la forme du climat de sécurité psychologique au sein d'un lieu de travail.

Les organisations dotées d'une culture ouverte et inclusive encouragent les employés à partager leurs pensées et leurs idées sans crainte de jugement ou de représailles

à partager leurs pensées et leurs idées sans crainte de jugement ou de représailles Une culture qui assiste les employés dans leur croissance et leur développement et leur permet de prendre des initiatives peut favoriser un sentiment de sécurité psychologique

et leur permet de prendre des initiatives peut favoriser un sentiment de sécurité psychologique Une organisation qui valorise l'ouverture, le respect et la confiance peut favoriser la sécurité psychologique, alors qu'une culture hiérarchique, rigide ou punitive peut l'entraver

peut favoriser la sécurité psychologique, alors qu'une culture hiérarchique, rigide ou punitive peut l'entraver Une culture qui valorise le respect, l'intégrité et le comportement éthique peut créer un environnement sûr et digne de confiance

peut créer un environnement sûr et digne de confiance Les organisations qui se sentent à l'aise pour prendre des risques et tirer des leçons des échecs peuvent créer une culture plus ouverte et plus innovante, ce qui contribue à la sécurité psychologique

Le rôle du leadership et des employés pour assurer la sécurité psychologique

En tant que dirigeant, vous devez faire preuve d'une communication ouverte et honnête, écouter activement les employés et encourager les autres à faire de même. En modélisant la sécurité psychologique, vous pouvez créer une culture dans laquelle les employés se sentent à l'aise pour s'exprimer. Pour ce faire, vous devez définir des attentes claires en matière de comportement respectueux, de communication ouverte et de retour d'information constructif.

Les travailleurs peuvent contribuer à créer un environnement de travail positif et psychologiquement sûr en assistant et en encourageant leurs collègues. Donnez aux membres de votre équipe les moyens de s'exprimer s'ils sont témoins ou s'ils subissent un comportement négatif qui nuit à la sécurité psychologique sur le lieu de travail.

ClickUp HR Management System (Système de gestion des ressources humaines) peut aider à créer un environnement plus ouvert, plus Assistance et plus inclusif, contribuant ainsi à la sécurité psychologique sur votre lieu de travail.

Voici en quoi il est utile :

En suivant les performances des employés au fil du temps , vous pouvez remarquer des changements soudains - une baisse de la productivité, un absentéisme répété - qui pourraient être le signe d'une insatisfaction ou d'un mécontentement des employés

, vous pouvez remarquer des changements soudains - une baisse de la productivité, un absentéisme répété - qui pourraient être le signe d'une insatisfaction ou d'un mécontentement des employés En permettant une communication directe, accessible et sécurisée entre les employés, leurs responsables et le personnel des RH , vous pouvez maintenir les lignes de communication ouvertes

, vous pouvez maintenir les lignes de communication ouvertes La plateforme favorise également une collaboration efficace grâce à des fonctionnalités telles que les systèmes de gestion des congés qui rationalisent les demandes et les approbations. Lorsque vous prenez soin de l'essentiel de manière efficace, les employés ressentent un sentiment de sécurité

ClickUp comprend également divers outils conçus pour améliorer l'engagement des employés, tels que des sondages et des mécanismes de rétroaction, que vous pouvez utiliser pour solliciter activement l'avis et les commentaires des employés concernant leur perception de la sécurité psychologique.

D'autres fonctionnalités comme l'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain peut vous aider à diagrammer ces sondages sur la base de votre référentiel d'informations sur les employés, à les mettre en place, à collecter et à traiter les données, puis à afficher les résultats sous forme de graphiques et de diagrammes.

Créez et attribuez facilement des tâches pour favoriser la coopération et l'esprit d'équipe

Mon travail consiste à créer un fort sentiment de coopération et d'esprit d'équipe, ce qui est essentiel pour un environnement de travail productif. Les membres d'une équipe doivent collaborer tout en travaillant sur leurs tâches.

Vous pouvez utiliser Tâches ClickUp pour créer et assigner des tâches de manière efficace. Les tâches ClickUp peuvent être personnalisées et attribuées aux membres de l'équipe concernés. Il permet également aux membres de l'équipe de laisser des commentaires et de clarifier tout doute directement dans les tâches et les documents.

Créer des tâches, afficher les tâches des autres membres de l'équipe et collaborer sur ces tâches est une opération aisée dans ClickUp, qui favorise le travail d'équipe et la transparence.

Créez des checklists de tâches en cours de route dans ClickUp Tasks

Astuce: Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer votre écran et démontrer rapidement des flux de travail spécifiques. Cette fonction est particulièrement utile pour les équipes distantes ou distribuées.

Enregistrez votre écran et partagez-le avec vos employés via ClickUp Clips

Adoptez une communication transparente et ouverte

La suite de collaboration de ClickUp - qui comprend des fonctionnalités telles que ClickUp Discuter la messagerie instantanée, les @mentions et les fils de commentaires permettent une communication et une collaboration en temps réel. Les membres de l'équipe peuvent ainsi partager des idées, poser des questions et fournir un retour d'information en toute simplicité

Entamez des discussions individuelles ou en groupe avec vos coéquipiers, partagez des fichiers et fournissez un contexte aux discussions à l'aide de ClickUp Chat

Il peut également aider les équipes à travailler ensemble plus efficacement dans le contexte de tâches spécifiques, améliorer la productivité, la réduction des conflits et l'amélioration du moral.

Les Teams peuvent utiliser les outils suivants Documents ClickUp pour modifier des documents de manière collaborative en temps réel, assigner des tâches aux membres de l'équipe de rédaction des éléments d'action aux propriétaires individuels sous forme de tâches, et convertir le texte en tâches à suivre pour ne pas perdre de vue les idées.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-10.gif Documents ClickUp /$$img/

Favoriser la collaboration grâce à la modification en cours des documents dans ClickUp

En connectant les documents et les tâches, les équipes peuvent centraliser leur travail en un seul emplacement et créer des flux de travail personnalisés pour stimuler l'efficacité.

💡Pro Tip: Les responsables RH peuvent utiliser Docs pour élaborer et partager des politiques, procédures opératoires normalisées et autres documents importants avec l'entreprise.

Suivre la progression d'un projet tout en préservant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Les équipes d'aujourd'hui jonglent avec plusieurs projets à la fois, d'où l'importance de disposer d'un hub centralisé pour suivre la progression. C'est là que Tableaux de bord ClickUp entrent en jeu. Considérez-les comme votre centre de commande pour gérer efficacement de nombreux employés et projets.

Les tableaux de bord ClickUpDashboards affichent en temps réel les activités de l'équipe et la progression des tâches, ce qui permet de s'assurer que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. En visualisant les résultats et les perspectives, vous pouvez améliorer la collaboration et stimuler le moral de l'équipe.

Affichez le statut du projet, le statut de la tâche et l'effort de l'équipe en un seul endroit avec les tableaux de bord ClickUp

Si vous souhaitez suivre les dépendances et gérer les priorités sur un échéancier visuel partagé, utilisez les tableaux de bord ClickUp Diagrammes de Gantt ClickUp .

Les diagrammes de Gantt de ClickUp fournissent un échéancier visuel des tâches et des dépendances, contribuant à réduire l'incertitude et à améliorer la coordination et la planification de l'équipe

Les diagrammes de Gantt responsabilisent les membres de l'équipe en leur donnant un sentiment de contrôle sur leur travail. En comprenant leur rôle et leurs responsabilités, ainsi que les dépendances des tâches au sein du projet, les membres de l'équipe peuvent se sentir plus à même de prendre des décisions et des initiatives.

💡 Conseil professionnel : Pour prévenir l'épuisement professionnel au sein de votre équipe, n'oubliez pas d'offrir des avantages qui assistent le bien-être mental, tels que des abonnements gratuits à des salles de sport, des abonnements à des applications de méditation et des sessions de conseil.

Répondre aux flux de travail diversifiés des équipes

Donner de l'autonomie à votre équipe est fantastique, mais il est tout aussi crucial de les laisser travailler d'une manière qui leur convient.

Simplifiez vos activités avec ClickUp Views ClickUp Views et les flux de travail offrent un aperçu clair des tâches, des responsabilités et des délais, réduire l'anxiété sur le lieu de travail due à l'ambiguïté et à l'incertitude. De plus, il offre plus de 15 affichages personnalisables !

Lire aussi: Nous avons testé les 15 meilleurs logiciels RH pour les équipes de salariés en 2024 Si vous avez des employés à distance, la fonctionnalité ClickUp Views leur fournit un aperçu rapide de leurs tâches en un coup d'œil. Elle offre de multiples affichages, tels que les suivants Vue Tableau ClickUp , Liste ClickUp et Affichage du Calendrier ClickUp les équipes peuvent choisir la vue qui convient le mieux à leur flux de travail et à leurs préférences.

Affichez vos tâches aussi simplement que vous consultez un Calendrier avec ClickUp

Utilisez ClickUp pour surveiller la santé sur le lieu de travail et mettre en place des initiatives de bien-être

Les Modèle de rétroaction des employés et Modèle d'engagement des employés de ClickUp sont des outils inestimables pour vous permettre de démarrer rapidement.

L'outil Modèle de rétroaction des employés ClickUp est utile pour recueillir les points de vue des employés et promouvoir un environnement de travail psychologiquement sûr.

Voici en quoi ce modèle est utile :

Installation rapide: Modèle prêt à l'emploi et personnalisable pour une collecte immédiate des commentaires

Modèle prêt à l'emploi et personnalisable pour une collecte immédiate des commentaires Suivi du temps: Visualisations puissantes pour suivre le sentiment des employés au fil du temps

Visualisations puissantes pour suivre le sentiment des employés au fil du temps Champs personnalisés: Capturez des commentaires variés en utilisant des attributs tels que la culture d'entreprise et la clarté des rôles

Capturez des commentaires variés en utilisant des attributs tels que la culture d'entreprise et la clarté des rôles Affichages multiples: Accédez aux réponses par le biais de différentes configurations pour une analyse efficace. Accès à tous les répondants, à la liste des réponses et aux vues du sondage

Accédez aux réponses par le biais de différentes configurations pour une analyse efficace. Accès à tous les répondants, à la liste des réponses et aux vues du sondage **Outils de gestion de projet intégrés : utilisez l'étiquette, l'automatisation et les statuts personnalisés pour rationaliser le suivi

L'engagement des employés est un indicateur clé du bien-être général au travail, révélant à quel point votre équipe se sent connectée et motivée. L'engagement des Modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp vous aide à suivre et à améliorer la motivation de vos employés.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Effectuer régulièrement des sondages auprès des employés pour évaluer leur niveau d'engagement

Gérer les profils détaillés des employés et rationaliser les processus d'intégration

Recueillir des évaluations de performance perspicaces pour améliorer la dynamique de l'équipe

Construire un lieu de travail plus fort et plus sûr avec ClickUp

Lorsque les employés se sentent en sécurité lorsqu'ils s'expriment, ils sont plus enclins à s'engager, à être créatifs et à collaborer. Un environnement psychologiquement sûr peut conduire à une plus grande satisfaction au travail, à des taux d'attrition plus faibles et à une amélioration des performances de l'organisation.

En intégrant ClickUp sur votre lieu de travail, vous pouvez faire une étape importante vers la création d'un environnement psychologiquement sûr.

Les fonctionnalités collaboratives de ClickUp pour une communication ouverte, des flux de travail transparents, la reconnaissance, le feedback et la gestion des tâches peuvent aider à promouvoir la confiance, la collaboration et une culture de travail positive.

S'inscrire à une session de compte ClickUp gratuit aujourd'hui.

Foire aux questions

Qu'est-ce qu'un manque de sécurité psychologique au travail ?

Un manque de sécurité psychologique sur le lieu de travail se produit lorsque les employés ne peuvent pas exprimer leurs pensées, poser des questions, soulever des préoccupations ou prendre des risques sans craindre des conséquences négatives. Cela peut conduire à une culture de la peur, de la méfiance et du désengagement parmi les employés.

Qu'entend-on par conditions de travail inacceptables ?

Les conditions de travail inacceptables peuvent inclure une variété de facteurs qui ont un impact négatif sur la santé, la sécurité ou le bien-être des employés. Il peut s'agir des éléments suivants :

Environnements dangereux: Exposition à des substances, des machines ou des conditions dangereuses

Exposition à des substances, des machines ou des conditions dangereuses Pratiques dangereuses : absence de procédures ou d'équipements de sécurité appropriés

: absence de procédures ou d'équipements de sécurité appropriés Charge de travail excessive : Charge de travail excessive : Une charge de travail écrasante conduit au stress et à l'épuisement professionnel

: Charge de travail excessive : Une charge de travail écrasante conduit au stress et à l'épuisement professionnel Environnement de travail discriminatoire ou hostile : harcèlement, brimades ou discrimination

: harcèlement, brimades ou discrimination Manque de sécurité psychologique : une culture de la peur, de la méfiance ou du désengagement

Quel est un exemple de sécurité psychologique ?

Un exemple de sécurité psychologique est le fait que les employés se sentent à l'aise pour partager leurs préoccupations concernant un projet sans craindre d'être réprimandés ou ridiculisés. Cela permet une communication ouverte, la résolution de problèmes et un environnement de travail positif.

Quelle est la définition d'un environnement de travail dangereux ?

Dans un environnement de travail dangereux, les employés sont exposés à des risques susceptibles de provoquer des blessures ou des maladies. Il peut s'agir de risques physiques, comme un équipement défectueux, une exposition à des produits chimiques, des problèmes ergonomiques, ou de dangers psychologiques, comme un stress excessif ou un environnement de travail hostile.

Quelle est la définition de l'OSHA d'un acte dangereux ?

L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) définit un acte dangereux comme toute action ou tout comportement qui nous expose ou expose les autres à un risque de préjudice. Il peut s'agir d'utiliser des outils inappropriés, de ne pas porter l'équipement de protection individuelle (EPI) adéquat, de travailler sans autorisation appropriée, de ne pas suivre les procédures de sécurité, d'utiliser l'équipement de manière inappropriée, de commettre des erreurs ou simplement d'être distrait au travail.