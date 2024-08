Les 10 meilleurs logiciels de suivi du bien-être des employés en 2024

Les logiciels de bien-être en entreprise constituent un centre numérique pour le suivi et la promotion du bien-être des employés. Mais il ne s'agit pas seulement d'un tracker de fitness numérique. Il va au-delà de la santé physique et s'intéresse souvent à la santé mentale, au niveau de stress et aux habitudes de sommeil des employés un meilleur engagement et un meilleur moral des employés .

Il suit également votre humeur, vous envoie des rappels de sédentarité, vous encourage à faire des pauses régulières et vous fait participer à des exercices de pleine conscience.

Pourquoi est-ce important ? Parce que des employés heureux et en bonne santé sont plus productifs, plus engagés et moins susceptibles de prendre des congés de maladie, ce qui profite à la fois à l'employé et à l'employeur.

Ce guide explore les meilleurs logiciels de bien-être au travail en 2024 et trouve des outils pour transformer les efforts de votre organisation en matière de ressources humaines (RH).

Que faut-il rechercher dans un logiciel de bien-être des employés ?

Donner la priorité au bien-être de vos employés n'est pas un luxe. Elle est vitale pour la réussite de votre entreprise. Un logiciel de suivi du bien-être des employés peut faire une grande différence, mais avec les nombreuses options disponibles, il est facile de se sentir submergé au moment de faire le bon choix.

Voici quelques points à garder à l'esprit lors du choix de la meilleure plateforme de bien-être :

Interface conviviale: N'oubliez pas que la facilité d'utilisation est essentielle ! Une plateforme bien conçue facilite la navigation, ce qui se traduit par des taux d'engagement et d'adoption plus élevés pour votre programme de bien-être Fonctionnalités de personnalisation: Recherchez un logiciel qui offre des options de personnalisation, vous permettant d'adapter votre programme de santé aux besoins de votre personnel L'orientation holistique: Ne vous contentez pas de compter les pas et les calories. Le logiciel idéal devrait aborder des aspects plus larges du bien-être, y compris la santé mentale, la gestion du stress et le bien-être financier Fonctionnalités attrayantes: Stimulez l'engagement des employés grâce à la gamification, aux défis et à l'interaction sociale. Assurez-vous que le logiciel offre des fonctionnalités qui plaisent à vos employés Suivi et rapports en temps réel: Obtenez des informations actualisées sur la santé physique et mentale de vos employés. Optez pour des plateformes de bien-être qui identifient les tendances et répondent rapidement à tout problème de santé émergeant au sein de votre personnel Intégration et évolutivité: Assurez-vous que la plateforme de bien-être que vous avez choisie s'intègre aux systèmes de ressources humaines existants et qu'elle est évolutive pour favoriser la croissance future Confidentialité et sécurité des données: Donnez la priorité à la protection des données en adoptant des mesures robustes et en assurant la transparence de l'utilisation des données

Le logiciel de bien-être d'entreprise idéal doit permettre de suivre les indicateurs de santé, de proposer des initiatives personnalisées et d'encourager les employés à adopter des habitudes plus saines.

Les 10 meilleurs logiciels de bien-être des employés à utiliser en 2024

Le bon logiciel de bien-être des employés fournit les ressources nécessaires - comme les défis de bien-être et les évaluations des risques de santé - pour gérer de manière holistique la santé mentale et le bien-être de vos employés.

Voici un aperçu des 10 meilleurs logiciels de bien-être des employés à intégrer dès aujourd'hui dans les initiatives de bien-être de votre entreprise.

1. Wellable

via

Bienfaisant

Plateforme de bien-être populaire, Wellable aide les entreprises à mettre en place des programmes de bien-être pour les employés, des plans de santé et des foires de santé d'entreprise personnalisables.

Cette plateforme primée s'intègre facilement aux technologies de bien-être telles qu'Apple Health, FitBit et Garmin. Elle offre une interface utilisateur facile à naviguer et un contenu multimédia utile qui motive les employés à développer des comportements sains et à rester sur la bonne voie dans leur parcours de remise en forme.

Les meilleures caractéristiques de Wellable

Profitez de fonctions de gamification amusantes et interactives telles que des défis de bien-être qui encouragent les comportements sains

Participer à des cours de fitness sur site et en direct, à des séances de méditation, à des ateliers sur le sommeil, à des cours de nutrition, et plus encore, animés par des experts du secteur

Recevoir un soutien personnalisé et des évaluations de santé de la part de coachs de santé certifiés

Accéder à des tableaux de bord interactifs et obtenir des rapports de santé exportables en temps réel

Mettre en œuvre un programme de sevrage tabagique pour aider vos employés à arrêter de fumer

Accéder à un soutien et à une assistance de pointe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la part de l'équipe Wellable

Limites de Wellable

Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de configurer Wellable

Difficulté à comprendre les liens pour saisir les informations sur les aliments

Certains utilisateurs estiment que Wellable manque d'options de personnalisation

Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de récupérer les données des défis précédents

Prix de Wellable

*Plate-forme de bien-être Autogestion pour 75 $ pour un minimum de 25 utilisateurs Service complet pour 1000$ pour 500 utilisateurs

Défi unique :

Autogestion : A partir de 1000 $ pour un maximum de 100 utilisateurs Service complet : À partir de 5 000 $ pour un maximum de 500 utilisateurs

: Services de bien-être :

Plusieurs options de tarification en fonction de la fréquence et des éléments inclus

G2: 4.7/5 (plus de 300 commentaires)

4.7/5 (plus de 300 commentaires) Capterra: 4.8/5 ( 50+ avis)

2. Bonusly

via

Bonusly

Bonusly est une plate-forme pour les services de

l'appréciation des employés

et des récompenses. Il permet aux collègues de s'accorder de petites "primes" virtuelles pour avoir illustré les valeurs de l'entreprise, s'être surpassés ou avoir simplement été utiles.

Ces primes s'accumulent sous forme de points que les employés peuvent échanger contre des récompenses telles que des cartes-cadeaux, des dons ou des avantages spécifiques à l'entreprise. Bonusly vise à

stimuler l'engagement des employés

et favorise le bien-être, le moral et l'esprit d'équipe en rendant la reconnaissance publique, opportune et amusante.

Les meilleures caractéristiques de Bonusly

Profitez de ses fonctionnalités faciles à utiliser, même si vous n'êtes pas un expert en technologie

Personnalisez vos programmes de reconnaissance en fonction de la culture et des valeurs de votre entreprise

S'intègre aux systèmes d'information des ressources humaines (SIRH), aux applications de santé et aux logiciels de collaboration les plus répandus, tels que Microsoft Team, Slack, Apple Health, Workday, Namely, et bien d'autres encore

Obtenez des informations immédiates sur le bien-être virtuel, les liens entre les membres de l'équipe, les tendances de participation et la fréquence de reconnaissance grâce à ses tableaux de bord interactifs

Utilisez-le en temps réel car il est flexible, visible et accessible de n'importe où

Automatisez vos flux de travail pour ne pas perdre le contrôle

Limites de Bonusly

Certains utilisateurs souhaitent disposer de plus d'options pour les cartes-cadeaux ou les primes, mais les catalogues internationaux n'offrent pas beaucoup de choix

Les primes sont soumises à des règles uniques de retenue à la source, et le montant que les employés reçoivent lorsqu'ils reçoivent des dividendes peut être considérablement réduit

Prix de Bonusly

Core: 3$/mois par utilisateur

3$/mois par utilisateur Pro: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Personnalisé: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,000+ reviews)

3. YuMuuv

via

YuMuuv

La santé des employés est la véritable richesse d'une entreprise ! YuMuuv s'en assure. Il s'agit d'une application de défi de bien-être en équipe conçue pour stimuler l'engagement et le bien-être des employés.

Les entreprises peuvent créer ou choisir parmi un nombre illimité de types de défis, comme le nombre de pas, les minutes de méditation ou les objectifs d'alimentation saine. Les données de ces défis d'équipe sont collectées via des intégrations populaires vers une plateforme où ces informations sont analysées, ce qui les rend significatives et comparables pour un usage personnel et d'entreprise.

Les meilleures caractéristiques de YuMuuv

Gamifier le fitness avec des défis variés, des classements et des compétitions d'équipe

Recevez des mises à jour sur vos progrès personnels et consultez des analyses sur l'amélioration de votre santé

Synchronisez-le avec des intégrations populaires telles que Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone et Android

Utilisez l'enregistrement manuel des activités et participez quel que soit votre niveau de forme physique ou votre technologie

Encouragez le travail d'équipe et l'interaction sociale grâce aux défis d'équipe, aux fonctions de chat et aux flux d'activité

Profitez de 32 langues différentes dans le monde entier sur l'App Store et le Google Play Store

Bénéficier d'un processus d'intégration facile, d'une assistance clientèle solide et d'un nombre illimité de défis personnalisés

Limites de YuMuuv

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de synchronisation ou un manque de compatibilité avec des modèles spécifiques

Il y a moins d'options de personnalisation pour les défis individuels

Les utilisateurs peuvent avoir des difficultés à télécharger des photos dans le chat

Certains utilisateurs se sont plaints de ne pas recevoir de notifications push pour les chats

Prix de YuMuuv

45 jours: À partir de 650 $ pour 20 utilisateurs

À partir de 650 $ pour 20 utilisateurs 90 jours: à partir de 975 $ pour 20 utilisateurs

à partir de 975 $ pour 20 utilisateurs 365 jours: A partir de $1300 pour 20 utilisateurs

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

4. Microsoft Viva Insights

via

Microsoft Viva Insights

Qui aurait cru que vos courriels, vos discussions et vos mesures de la charge de travail pouvaient en dire autant sur la santé de vos employés ? Microsoft Viva Insights est un coach personnel de productivité et de bien-être au sein de vos outils Microsoft. Il analyse vos données de communication (telles que les courriels, les réunions et les chats) pour vous recommander des moyens d'améliorer vos habitudes de travail.

Il peut vous suggérer de consacrer du temps à un travail ciblé, identifier vos réunions les plus productives et vous aider à rester en contact avec vos collègues. En outre, il propose des exercices de pleine conscience et encourage l'établissement de limites saines entre le travail et la vie personnelle.

En fin de compte, Viva Insights vise à vous donner les moyens de travailler plus intelligemment, et non plus durement, et de donner la priorité à un mode de vie sain.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Viva Insights

Générer des informations précieuses sur votre entreprise à l'aide d'une bibliothèque de rapports flexibles et prêts à être partagés avec les chefs d'entreprise

Obtenez une visibilité sur les schémas qui peuvent conduire à l'épuisement professionnel et éroder la productivité, tels que le manque de temps de concentration, le manque de coaching et le travail en dehors des heures de bureau

Aider les équipes à augmenter leur productivité et à protéger leur bien-être grâce à des outils de réunion individuelle et à des plans d'équipe, tels que des plans de concentration partagée et des plans de journées sans réunion

Recueillez les commentaires des participants aux réunions. Réfléchissez à vos habitudes en matière de réunions et aux informations relatives aux catégories de réunions. Alignez le temps passé en réunion sur vos objectifs

Découvrez les tendances dans la façon dont vous avez passé votre temps au cours des quatre dernières semaines et identifiez les opportunités d'améliorer votre réseau et votre collaboration

Limites de Microsoft Viva Insights

Ne permet pas de mesurer la santé et le bien-être mental

Ne permet pas de créer des défis de remise en forme en équipe et ne s'intègre pas aux applications de santé

Certains utilisateurs ont constaté un retard dans l'obtention de leurs données car le compte doit être actif depuis 27 mois

Prix de Microsoft Viva Insights

Microsoft Viva Insights: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Microsoft Viva Employee Communications and Communities : 2 $/mois par utilisateur (engagement annuel)

: 2 $/mois par utilisateur (engagement annuel) Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 $/mois par utilisateur (engagement annuel)

6 $/mois par utilisateur (engagement annuel) Microsoft Viva Suite: 12 $/mois par utilisateur (engagement annuel)

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: Pas assez d'avis

5. Woliba

via

Woliba

Vous voulez une application qui fasse tout pour le bien-être de vos employés ? Alors Woliba a le soutien de vos équipes RH ! Il s'agit d'une plateforme d'expérience employé de bout en bout qui combine des fonctions de bien-être, de reconnaissance, de récompense et d'engagement dans une application conviviale pour les mobiles.

Le logiciel vise à favoriser une culture d'entreprise positive et à stimuler la collaboration au sein de l'équipe.

Les meilleures caractéristiques de Woliba

Reconnaître publiquement et récompenser les collègues pour avoir illustré les valeurs de l'entreprise, pour avoir fait un effort supplémentaire ou pour avoir simplement été utiles

Encourager les habitudes saines par des défis, la fixation d'objectifs et des ressources éducatives, en promouvant une approche holistique du bien-être

Favoriser les relations et le travail d'équipe grâce à des fonctions sociales, des éléments de gamification et un retour d'information personnalisé

Organiser des événements virtuels ou en personne, comme des sorties d'équipe ou des ateliers de bien-être

Se connecter à divers trackers de fitness, outils RH et plateformes de communication

Limites de Woliba

Les utilisateurs peuvent avoir du mal à trouver le formulaire de dépistage biométrique

Les notifications excessives ou incohérentes peuvent entraîner une lassitude à l'égard de l'information

Les mises à jour des pas, des kilomètres et des calories peuvent être décalées

Prix du Woliba

Core : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Entreprise : 7$/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

4.6/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (90+ avis)

6. PerkUp

via

PerkUp sur G2

PerkUp est une plateforme qui aide les entreprises à stimuler l'engagement et la culture des employés par le biais de récompenses et de reconnaissance.

Vous pouvez utiliser PerkUp pour améliorer la fidélisation des employés et la culture d'entreprise en célébrant les anniversaires de travail, les anniversaires de naissance, l'intégration des nouveaux employés et d'autres étapes importantes. Vous pouvez également utiliser PerkUp pour récompenser vos clients ou partenaires pour leurs recommandations, leur fidélité ou leurs commentaires.

PerkUp offre une variété de produits et de récompenses que vous pouvez personnaliser et automatiser en fonction de vos besoins.

Les meilleures caractéristiques de PerkUp

Commandez des articles haut de gamme tels que des vêtements d'entreprise, des cartes-cadeaux et des expériences à l'échelle mondiale, avec une personnalisation facile et des minimums peu élevés

Motivation des employés grâce à la reconnaissance entre pairs, aux encouragements et aux messages personnalisés

Récompensez les réalisations, célébrez les étapes importantes et montrez votre appréciation des efforts individuels et de l'équipe

Gérer les budgets, suivre les dépenses et analyser l'efficacité des programmes à l'aide de rapports et d'informations complets

Intégrer les logiciels, outils et plates-formes de travail les plus répandus dans le domaine des ressources humaines

Limites de PerkUp

Certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'une formation pour se familiariser avec le processus et l'utilisation des crédits

PerkUp a des intégrations limitées avec d'autres systèmes tels que HRIS, Slack, Amazon Business, et SSO/SAML

Prix de PerkUp

Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (90+ commentaires)

4.5/5 (90+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

7. Bien-être360

via

Bien-être360

Vous êtes à la recherche d'un prestataire de services de bien-être holistique ? Nous vous présentons Wellness360. Il propose des solutions de bien-être en entreprise à diverses organisations.

Elle aide les entreprises à promouvoir une culture d'entreprise saine et engagée en proposant des fonctionnalités telles que l'évaluation des risques de santé, le dépistage biométrique, les défis de bien-être, le coaching, les récompenses, la communication et l'auto-évaluation COVID-19.

Wellness360 s'intègre également aux appareils et applications de fitness les plus répandus et prend en charge les analyses basées sur les données et les options de personnalisation.

Les meilleures caractéristiques de Wellness360

Personnalisez et marquez votre programme de bien-être en utilisant la technologie et le contenu de Wellness360

Bénéficier d'un programme personnalisé de bien-être personnalisées qui ciblent les besoins et les intérêts spécifiques de vos employés en fonction de leurs réponses à l'évaluation des risques pour la santé

Synchroniser vos wearables, trackers de fitness et applications de santé avec la plateforme Wellness 360

Accéder à une bibliothèque de contenus sur la santé et le bien-être en fonction des objectifs et des centres d'intérêt de l'utilisateur

Programmer des séances d'entraînement personnel, des conseils en santé mentale, du coaching santé, etc

Limites de Wellness360

Les prix peuvent être trop élevés ou peu clairs par rapport à d'autres solutions de bien-être

Certains utilisateurs trouvent la plateforme trop rigide ou trop générique pour répondre à leurs objectifs et préférences spécifiques

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des retards ou des difficultés dans la résolution de leurs problèmes

Prix de Wellness360

Prix sur mesure

G2: 4.9/5 (40+ reviews)

4.9/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (10+ avis)

8. Vantage Fit

via

VantageFit

Allons au-delà de la GenAI ! Vantage Fit est une application de bien-être en entreprise alimentée par l'IA qui aide les employeurs à créer et à gérer des initiatives de bien-être efficaces telles que des programmes d'incitation et des défis pour les employés.

Elle permet aux utilisateurs de suivre leur activité physique, leur fréquence cardiaque, leurs calories et d'autres paramètres de santé, et de participer à diverses tâches et concours de remise en forme.

Elle offre également des fonctions de gamification, d'incitation et d'encouragement

de reconnaissance

pour motiver et récompenser les employés pour leurs efforts en matière de bien-être.

Les meilleures caractéristiques de Vantage Fit

Allez au-delà du suivi de la condition physique en intégrant des fonctions telles que le suivi du sommeil, de la consommation d'eau et même de l'humeur

Adaptez le programme à vos besoins spécifiques et à votre culture en choisissant des défis prédéfinis, en créant des défis personnalisés et en l'intégrant à votre système existant

Favorisez l'engagement grâce à des fonctionnalités telles que les défis d'équipe, les classements et les récompenses personnalisées

Suivez, analysez et améliorez les mesures de santé des employés grâce à des informations complètes

Limites de Vantage Fit

Possibilité d'incohérences dans le suivi des pas, l'enregistrement de la distance, voire la perte totale de données

Les éléments de gamification peuvent sembler moins attrayants pour certains utilisateurs qui aiment les rivalités amicales

Certains utilisateurs ont signalé que l'application épuisait considérablement la batterie de leur appareil

Prix de Vantage Fit

Gratuit: Jusqu'à 10 utilisateurs

Jusqu'à 10 utilisateurs Premium: 1$/semaine par utilisateur

1$/semaine par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (90+ commentaires)

9. Nectar

via

Nectar

Votre recherche d'une plateforme gratuite d'engagement des employés se termine avec Nectar ! Connue pour son interface conviviale, l'application permet aux employés et aux managers de tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités uniques.

En outre, la plateforme s'intègre parfaitement aux outils de communication et de ressources humaines les plus courants, ce qui permet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer l'accessibilité.

Bien que les fonctionnalités de base soient gratuites, l'application Nectar HR propose des plans payants avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que des outils de gestion de la performance, l'automatisation de l'intégration et des analyses avancées.

Les meilleures caractéristiques de Nectar

Envoi et réception de "shout-outs" publics à travers l'organisation

Échangez diverses récompenses telles que des cartes-cadeaux, des cadeaux de l'entreprise, etc

Accumuler des points grâce à la reconnaissance, à la participation aux initiatives de l'entreprise et même à l'accomplissement de tâches

Accéder à des réductions et à des offres exclusives sur divers produits et services, des loisirs aux voyages en passant par la santé et le bien-être

Partager des commentaires sur divers aspects de l'entreprise, y compris l'environnement de travail, la direction et la culture d'entreprise

Limites de Nectar

Manque de flexibilité pour créer des programmes qui correspondent vraiment à la culture et aux besoins de l'entreprise

Certains utilisateurs trouvent que le rapport points/dollars des récompenses est moins intéressant que sur d'autres plateformes

Certains utilisateurs préféreraient une plateforme offrant un plus grand nombre de fonctions d'engagement, telles que les enquêtes, la définition d'objectifs ou les défis ludiques

Ne s'intègre pas aux applications de santé et ne peut donc pas fournir d'indicateurs de bien-être

Prix de Nectar

Standard: 2,75 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

2,75 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Plus: 4 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

4 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (4,000+ reviews)

4.7/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (200+ avis)

10. Limeade

via

Limeade

Limeade est une plateforme de bien-être et d'engagement des entreprises conçue pour aider les organisations à améliorer le bien-être physique, émotionnel, financier et professionnel de leurs employés.

Grâce à une approche scientifique et à des solutions de pointe, elle aide les entreprises à prendre des mesures globales pour améliorer la santé de leurs employés et réduire les coûts des soins de santé. Cela permet aux entreprises d'augmenter de manière significative la productivité de leurs employés.

Les meilleures caractéristiques de Limeade

Aidez les employés à améliorer leur bien-être général grâce à des activités, des évaluations et des ressources fondées sur des données scientifiques

Donnez à vos employés les moyens d'agir grâce à des outils permettant d'améliorer le retour d'information, la reconnaissance et le coaching individuel

Recueillez les commentaires et les idées des employés grâce à des fonctions telles que les enquêtes, les sondages et les prises de pouls

Utilisez une plateforme centrale pour la communication à l'échelle de l'entreprise, et gardez vos employés informés et connectés

Profitez de l'évolutivité et de la personnalisation pour répondre aux besoins de votre organisation

Limites de Limeade

L'accès à des fonctionnalités avancées telles que des analyses approfondies, des formations au leadership et une personnalisation poussée nécessite des frais supplémentaires

Bien que fonctionnelle, l'application mobile n'offre pas de fonctionnalités telles que la reconnaissance des pairs et certaines fonctionnalités d'enquête disponibles sur la plateforme web

Certains utilisateurs ont signalé un processus de configuration complexe nécessitant une expertise technique

Prix de Limeade

Prix sur mesure

G2: 4.4/5 (40+ commentaires)

4.4/5 (40+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Autres outils de gestion des employés

Maintenant que nous avons couvert les éléments essentiels d'un logiciel de suivi du bien-être des employés et que nous vous avons donné les 10 meilleures options, jetons un coup d'œil à ClickUp, un outil de gestion des employés à la pointe de la technologie.

ClickUp

Imaginez la situation : Vos RH croulent sous la paperasse, courent après les approbations et se sentent déconnectées des employés. Elles ont besoin d'un

Plateforme de gestion des ressources humaines

.

Cet outil rationalise les tâches liées aux ressources humaines, de l'intégration des employés à l'évaluation des performances, ce qui permet de gagner un temps précieux et d'économiser des efforts. Ajoutez à la liste l'automatisation de la paie, le suivi des congés sans effort et l'accès instantané aux données des employés. Voilà ! C'est la solution ultime pour les équipes RH partout dans le monde !

Maintenant, dites bonjour à la

Plate-forme de gestion des ressources humaines ClickUp

!

Créez le système parfait pour simplifier l'embauche, l'intégration et le développement des employés avec la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp

La gestion des employés peut être encombrée de paperasserie, mais ce n'est pas une fatalité ! Dites adieu à la paperasserie fastidieuse et aux processus manuels grâce à la plateforme de gestion des ressources humaines ClickUp

ClickUp Automation

.

Choisissez parmi plus de 100 séquences ClickUp Automation pour rationaliser les flux de travail, les tâches de routine, les transferts de projets, etc

Avec

Automatisation de ClickUp

avec ClickUp Automation, vous pouvez optimiser les fonctions RH de votre entreprise pour gagner en rapidité et en précision :

Éliminer les tâches manuelles telles que l'envoi d'e-mails de bienvenue, l'attribution de tâches et l'octroi d'accès grâce à des modèles d'automatisation prédéfinis

Assurer une expérience d'intégration efficace pour les nouveaux employés en déclenchant automatiquement des actions basées sur des critères spécifiques

Permettre aux employés de soumettre des demandes de congés par voie électronique et automatiser les flux de travail d'approbation en fonction de règles prédéfinies

Définir des rappels récurrents pour les évaluations de performance, en incitant automatiquement les managers à initier et compléter les évaluations

Au final, les professionnels des ressources humaines peuvent se concentrer sur les initiatives stratégiques qui favorisent l'engagement, la productivité et la réussite globale.

Pro-tip: Combinez ces fonctionnalités d'automatisation avec

ClickUp Brain

des outils alimentés par l'IA pour recommander des récompenses personnalisées basées sur les données des employés. Analysez ces données pour identifier les employés susceptibles de présenter un risque d'épuisement professionnel. Évaluez les compétences de l'équipe et identifiez les domaines nécessitant une formation ou un développement

Visualisez l'ensemble de votre pipeline de recrutement et de vos fonctions RH avec ClickUp Views

En outre, plus de 15

Vues ClickUp

offrent un avantage significatif pour les

Les professionnels des ressources humaines

en offrant des perspectives diverses sur les données et en favorisant des flux de travail efficaces.

Les équipes RH s'attaquent plus rapidement aux goulets d'étranglement et économisent du temps et de l'argent en obtenant une vue d'ensemble de toutes les tâches RH, de tous les projets et de toutes les données des employés dans un système unique et personnalisable de gestion des ressources humaines

Vue de liste ClickUp

.

Vue du calendrier de ClickUp

vous aide à visualiser les événements à venir, les échéances et les réunions liées aux activités RH, ce qui vous permet de ne pas perdre de vue les dates critiques et d'éviter les conflits d'horaire.

Optimisez la gestion des ressources en catégorisant et en personnalisant les tâches dans la vue du calendrier de ClickUp

Vous pouvez également planifier et gérer des projets RH complexes avec des calendriers et des dépendances clairs. Suivez l'affectation des ressources, identifiez les goulets d'étranglement potentiels et ajustez les plannings de manière proactive grâce à la fonction

Vue du diagramme de Gantt de ClickUp

.

Les formulaires personnalisés peuvent également vous aider à recueillir les commentaires des employés, à suivre l'achèvement de la formation ou à collecter des données sur les performances. Devenez un expert en obtenant des informations précieuses sur les sentiments des employés et en identifiant les domaines à améliorer grâce aux formulaires suivants

Vue du formulaire ClickUp

.

Enfin, utilisez

Tableaux de bord ClickUp

pour suivre les indicateurs clés de performance (KPI) tels que les objectifs individuels et d'équipe, les tâches accomplies, les évaluations et les progrès en matière de développement des compétences. Cela permet d'avoir une vue d'ensemble des performances des employés en un seul endroit centralisé.

Suivez les performances et la charge de travail de vos employés grâce aux tableaux de bord personnalisables de ClickUp

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Tirez parti des capacités d'automatisation de ClickUp pour rationaliser toutes vos tâches et fonctions RH

Utilisez les outils de ClickUp alimentés par l'IA pour améliorer l'engagement des employés et la réussite de l'entreprise

Optimisez l'utilisation d'un suivi des performances et donnez aux professionnels des ressources humaines les moyens de suivre et d'optimiser efficacement les performances des employés sur ClickUp

Surveillez le temps passé sur des projets et des tâches spécifiques par les individus et les équipes, en fournissant des informations précieuses sur la performance individuelle et l'efficacité du projet ClickUp Suivi du temps passé sur les projets

Alignez les objectifs des individus et des équipes, stimulez les performances grâce à un retour d'information fondé sur des données et encouragez l'engagement grâce au suivi des objectifs, le tout grâce à Objectifs ClickUp

Utilisez plus de 100 Modèles RH ClickUp pour l'intégration, la désinsertion, le feedback des employés, les lettres de nomination, les propositions d'emploi, les objectifs annuels, l'organisation d'événements, etc

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les nouveaux utilisateurs

L'option de suivi du temps de travail de ClickUp doit être améliorée

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Affaires Plus: 19 $/utilisateur par mois

19 $/utilisateur par mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5$/utilisateur par mois

G2 : 4.7/5 (9 300+ commentaires)

: 4.7/5 (9 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

Superchargez votre département RH avec ClickUp

Le choix d'une plateforme de bien-être pour les employés doit être mûrement réfléchi. Examinez les budgets de votre organisation, l'adéquation de la culture, la taille de l'équipe, les programmes et services de bien-être et les indicateurs de santé avant d'opter pour le logiciel qui répond le mieux aux objectifs de santé de votre organisation.

Avec ClickUp, vous pouvez bénéficier de fonctionnalités telles que la définition d'objectifs, la reconnaissance et les enquêtes qui peuvent soutenir les initiatives de bien-être.

S'inscrire sur ClickUp

dès aujourd'hui pour cultiver une main-d'œuvre prospère, heureuse, en bonne santé et prête à réussir !