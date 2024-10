Comment créer un flux de travail pour la gestion des actifs numériques ?

Vous travaillez sur une présentation à un client important et vous avez besoin d'images de haute qualité de vos produits pour faire briller votre présentation.

Mais votre dossier d'images est rempli de fichiers numériques aléatoires sans descriptions, catégories ou étiquettes. 😞

C'est exactement dans ce cas que vous avez besoin d'un flux de travail de gestion des actifs numériques (DAM). Il fournit un processus clair et structuré pour télécharger, organiser et accéder efficacement aux actifs numériques.

Dans cet article de blog, nous verrons ce qu'est un flux de travail de gestion des actifs numériques et comment en créer un pour votre organisation. C'est parti !

Qu'est-ce qu'un flux de travail de gestion des ressources numériques ?

Un flux de travail de gestion des ressources numériques est une séquence d'étapes qui permet à une ressource d'évoluer tout au long de son cycle de vie, de sa conception à son achèvement. Il implique des activités de gestion des ressources telles que la création, la catégorisation, l'organisation, la révision, l'approbation, le stockage, la récupération et la distribution

Les flux de travail de la gestion des actifs numériques sont une liste d'éléments d'action pour gérer les actifs numériques. Il s'agit d'une structure permettant d'achever vos projets avec succès. Voici un exemple :

Imaginons que votre équipe marketing ait besoin de graphiques pour une nouvelle campagne. Voici à quoi peut ressembler leur flux de travail de gestion des actifs numériques👇

Création d'actifs : Les graphistes créent des images pour la campagne de produits

: Les graphistes créent des images pour la campagne de produits Téléchargement : L'équipe télécharge les fichiers bruts vers le système de gestion des ressources numériques

: L'équipe télécharge les fichiers bruts vers le système de gestion des ressources numériques Création de métadonnées : L'équipe ajoute des étiquettes et des descriptions d'images pertinentes, telles que les noms de produits et de campagnes et les utilisations (médias sociaux, impression, etc.)

: L'équipe ajoute des étiquettes et des descriptions d'images pertinentes, telles que les noms de produits et de campagnes et les utilisations (médias sociaux, impression, etc.) Organisation : Les actifs sont triés en fonction de critères prédéfinis - campagne, ligne de produit ou type de contenu

: Les actifs sont triés en fonction de critères prédéfinis - campagne, ligne de produit ou type de contenu Approbation : L'équipe marketing examine le contenu, le modifie et approuve la conception

: L'équipe marketing examine le contenu, le modifie et approuve la conception Distribution : L'équipe de conception partage les fichiers finaux avec l'équipe de marketing

: L'équipe de conception partage les fichiers finaux avec l'équipe de marketing Archivage : Une fois la campagne terminée, les images sont supprimées des recherches actives et archivées dans la base de données marketing de l'entreprise

Quel est l'objectif d'un flux de travail DAM ?

Les flux de travail DAM facilitent la gestion des ressources numériques.

Ils définissent des responsabilités et des échéanciers clairs pour les managers d'actifs et un processus de récupération rapide pour les équipes concernées, comme les ventes ou le marketing, qui travaillent avec les actifs. La gestion des actifs numériques améliore également la communication entre les équipes et garantit que tous les membres de l'équipe impliqués dans un projet sont sur la même page.

Voici quelques raisons pour lesquelles la création d'un flux de travail de gestion des actifs numériques est importante pour votre organisation.

Gestion structurée des actifs

Les flux de travail de gestion des actifs numériques fournissent un processus structuré pour la gestion des actifs numériques de votre entreprise. Ils se concentrent sur le stockage et l'organisation des actifs afin qu'ils soient facilement accessibles.

Accès rapide

Un flux de gestion des ressources numériques efficace vous aide à trouver rapidement le bon emplacement. Au lieu de perdre du temps à faire défiler des fichiers aléatoires et non étiquetés, vous pouvez facilement naviguer parmi les derniers fichiers en suivant chaque étape du flux de travail DAM.

Un DAM est un lieu de travail actif, ce qui signifie que, lorsque des actifs y sont placés, vous serez toujours en mesure de les rechercher, de les réutiliser et de les réaffecter.

Elizabeth Keathley, _Digital Asset Management : Architectures de contenu, gestion de projet et création d'une commande à partir d'un chaos médiatique

Sécurité des ressources numériques

Les flux de travail DAM comprennent des contrôles d'accès au niveau granulaire qui vous permettent de définir des permissions pour chaque ressource. Cela permet de s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux ressources. Un flux de travail de gestion des actifs numériques garantit également la conformité avec les lois sur la sécurité et la confidentialité des données, car les actifs sont suivis et examinés avant d'être publiés. De plus, vous pouvez suivre toutes les modifications en cours ou apportées aux fichiers grâce au contrôle de version.

Les 5 étapes d'un flux de travail de gestion des ressources numériques

Les étapes de votre flux de travail DAM dépendent de l'ampleur et de la complexité du projet en cours. Par exemple, les étapes du flux de travail d'une campagne de marketing sur l'accessibilité peuvent être différentes de celles d'une campagne de marketing sur la sécurité gestion des actifs de la marque .

Dans le cas d'une campagne de marketing axée sur l'accessibilité, le flux de travail impliquerait la création de ressources (ajout de texte alt pour les images et de légendes pour les vidéos), la conformité aux lignes directrices en matière d'accessibilité et l'exécution de tests d'accessibilité.

Au contraire, le flux de travail DAM pour la gestion des actifs de marque se concentre sur la création simple d'actifs, l'ajout de métadonnées pour faciliter la recherche et la catégorisation, et le contrôle d'accès.

5 étapes courantes de la gestion des actifs numériques

Création de l'actif : La première étape consiste à créer un actif. Cette étape implique l'idéation, la rédaction ou l'acquisition d'actifs tels que des documents, de l'audio et des vidéos. En général, les marques définissent des paramètres clairs à cette étape pour assurer la cohérence de la création d'actifs Organisation des actifs : À cette étape, les actifs existants sont catégorisés en fonction du type, du projet ou du département et déplacés dans des dossiers appropriés au sein du système de gestion des actifs numériques Stockage des actifs : Cette étape consiste à stocker les actifs de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles. Par exemple, l'utilisation d'étiquettes, de descriptions et de métadonnées pertinentes peut être utile pour filtrer ou trier les ressources Distribution des ressources : Cette étape consiste à distribuer les ressources aux parties prenantes concernées pour approbation et utilisation dans le cadre du projet Archivage de l'actif : À cette étape, le bien est retiré du système actif. Une fois le cycle de vie du document numérique terminé, le document doit être archivé afin que vous puissiez le conserver et le réutiliser, ce qui rend le flux de travail DAM plus efficace

Les types de flux de travail DAM

À présent, le travail de gestion des ressources numériques est clair. Examinons maintenant les différents types de flux de travail DAM. Vous pouvez sélectionner le type de flux de travail en fonction de votre travail, du type d'actif et de l'étape du cycle de vie dans laquelle vous vous trouvez.

Flux de travail basé sur un projet

Les flux de travail basés sur un projet conviennent mieux à la gestion de projet. Ils impliquent la gestion de plusieurs actifs pour un seul projet. Par instance, l'utilisation d'un flux de travail basé sur un projet pour le lancement d'un produit vous aidera à gérer plusieurs actifs tels que les images du produit, les vidéos de démonstration, les publicités, les images de la page d'atterrissage et d'autres contenus numériques.

Vous pouvez classer les actifs en fonction du type de projet, du nom du client ou des mots-clés liés au projet.

💡Pro Tip : La solution de gestion de projet de ClickUp peut vous aider à améliorer les flux de travail basés sur les projets. Vous pouvez planifier votre projet, programmer des tâches, suivre les échéanciers, gérer les actifs et les ressources, et améliorer la collaboration.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-45.gif La solution de gestion de projet de ClickUp pour construire un flux de travail de gestion des actifs numériques /$$img/

planifier et gérer des projets, assigner des tâches et suivre la progression avec la solution de gestion de projet de ClickUp_

Flux de travail collaboratif

Comme son nom l'indique, ce flux de travail DAM est destiné aux projets qui requièrent une collaboration d'équipe . Mon travail permet aux équipes de travailler sur le même actif en temps réel, en communiquant et en modifiant l'actif.

Imaginons que vous travailliez à la création d'un playbook marketing. Vous aurez besoin que les équipes de produits, de marketing, de ventes, de réussite client et de création collaborent et ajoutent leurs idées. Cela nécessitera des flux de travail collaboratifs pour que les équipes examinent et modifient les actifs.

Dans ce flux de travail :

L'équipe produit téléchargera les spécifications techniques et les images des produits

Les membres de l'équipe de promotion ajoutent les directives de la marque, le contenu promotionnel et les textes

L'équipe commerciale peut contribuer aux études de cas et aux argumentaires de vente

L'équipe chargée de la réussite des clients partage les commentaires des clients et les bonnes pratiques

💡Pro Tip : Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour créer le livre de jeu parfait en lançant des idées, en collaborant avec l'équipe en temps réel et en attribuant des tâches.

collaborez en temps réel et concrétisez vos idées avec ClickUp Docs_

Flux de travail basé sur les actifs

Les flux de travail basés sur les actifs se concentrent sur les tâches liées à la gestion des actifs - blogs, pages d'atterrissage, vidéos et autres actifs médias. Par instance, vous souhaitez créer un nouveau lancement de produit. Le flux de travail peut inclure :

Téléchargement de la vidéo de lancement du produit dans le système DAM avec le nom du produit

Étiqueter la vidéo en tant que "Vidéo de lancement de produit" 2024 et la classer dans la catégorie des vidéos de marketing

L'équipe marketing approuvera le style des ressources, tandis que l'équipe juridique vérifiera la conformité

Flux de travail transactionnel

Les flux de travail transactionnels sont utilisés pour gérer la vente des équipes commerciales. Par exemple, vous pouvez utiliser ce flux de travail pour gérer l'octroi de licences pour des photos de stock ou des pistes musicales, ce qui inclut le suivi des droits d'utilisation et la maintenance de la conformité avec les accords de licence.

Flux de travail d'approbation

Les flux de travail d'approbation, comme leur nom l'indique, servent à approuver les ressources avant leur distribution. Une utilisation courante du flux d'approbation est le processus de révision du contenu. Avant de publier un contenu numérique (blog, post social ou image de campagne), l'actif passe par plusieurs étapes de révision et des contrôles de qualité pour s'assurer qu'il s'aligne sur les objectifs et les directives de la marque.

Flux de travail d'archivage

Ce flux de travail DAM préserve les actifs lorsqu'ils ne sont plus utilisés.Vous pouvez stocker les actifs dans des endroits appropriés où ils sont facilement accessibles. La mise en place d'un processus de récupération est également essentielle pour garantir une récupération transparente des actifs.

Par exemple, les entreprises des secteurs réglementés tels que la banque et la santé peuvent utiliser des flux de travail d'archivage et des flux de travail de récupération la gestion des documents logiciel permettant de stocker des documents numériques.

Les composants du flux de travail DAM

Un flux de travail de gestion des actifs numériques permet d'organiser les actifs, afin que votre équipe trouve ce dont elle a besoin au bon moment. Cependant, quel que soit le type de flux de travail que vous choisissez, les composants suivants sont indispensables pour créer un flux de travail "DAM(N)-good". 😉

Médiathèque

Considérez une médiathèque comme une entrepôt de données -un référentielentiel central pour le stockage des actifs. Stockez tous vos actifs dans la médiathèque, assurez-vous qu'ils sont organisés et maintenez les contrôles d'accès. Une fois que vous avez déplacé vos actifs dans la médiathèque, vous pouvez auditer la médiathèque, faire des mises à jour d'actifs, et supprimer des actifs, et les réorganiser si nécessaire.

Métadonnées

La taxonomie et l'étiquetage des métadonnées des ressources sont des aspects importants des flux de travail DAM pour améliorer la facilité de recherche. La taxonomie revient à trier vos fichiers dans des dossiers libellés, tandis que l'étiquette de métadonnées revient à ajouter des notes autocollantes à ces fichiers avec des détails supplémentaires

L'étiquetage des images est un défi permanent pour nous. Si l'étiquetage automatique fonctionne bien pour le contenu texte, les légendes et autres métadonnées ajoutées manuellement sont importantes pour les images.

Heather Hedden, auteur de The Accidental Taxonomist (Le taxonomiste accidentel)

Approbation des actifs

Créez un processus standard d'examen et d'approbation avant de distribuer des ressources numériques. Pour suivre l'état d'avancement du processus d'approbation de vos ressources, vous pouvez créer des étiquettes telles que " en cours d'examen ", " en attente d'approbation ", " en attente " et " approuvé "

💡Pro Tip : Les statuts personnalisés de ClickUp vous permet de personnaliser les statuts en fonction du projet sur lequel vous travaillez. Par exemple, vous pouvez utiliser des statuts tels que "en progression", "en attente", "en révision", "en attente", etc. lorsque vous travaillez avec des ressources telles que des images ou des blogs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-123-1400x368.png Utilisez les statuts de tâches personnalisés ClickUp pour créer un flux de travail de gestion des ressources numériques /$$img/

définissez des statuts personnalisés pour suivre les actifs tout au long de leur cycle de vie avec ClickUp Custom Statuses_

Logiciel DAM

Choisissez un logiciel de gestion des actifs numériques qui répond aux besoins spécifiques de votre marque. Recherchez une solution DAM dotée des fonctionnalités suivantes :

Sert de source unique de vérité pour tous les actifs numériques

Elle offre des fonctionnalités d'étiquetage automatique et des statuts personnalisés

Offre un suivi des actifs et des analyses d'utilisation

S'intègre à d'autres plateformes d'entreprise

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Ce composant est crucial pour assurer la sécurité de vos actifs numériques. Il limite l'accès et prévient les violations potentielles de données. Lors de la mise en œuvre des contrôles d'accès, comprenez les différents rôles au sein de votre organisation et leurs exigences. De plus, révisez et mettez à jour l'accès régulièrement pour maintenir la sécurité tout en garantissant une accessibilité facile.

💡Pro Tip : Utilisez l'outil Modèle de matrice de contrôle d'accès basé sur les rôles de ClickUp pour garantir facilement un accès approprié. Attribuez des rôles avec des niveaux de permission organisationnels, contrôlez les activités des utilisateurs et suivez qui peut accéder à quels actifs.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Role-Based-Access-Control-Matrix-Template.png Modèle de matrice de contrôle d'accès basé sur les rôles ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205447760&department=pmo&_gl=1*tl7535*_gcl_aw*R0NMLjE3MjY4MTEwMjAuQ2p3S0NBandsNi0zQmCV0Vpd0FwTjZfa3NscGc1LWJGdnFyb3A3SWptUWoydzF3MTM5VngwcTk4aXpnVpndlF6a1ozQzBNRkhMklob0NwWFlRQXX0J3RQ..*_gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Télécharger ce modèle /$$cta/

Développement et maintenance d'un flux de travail DAM

Pensez à la cuisine d'un restaurant où les chefs s'affairent à la préparation de multiples plats. 🍜

Que se passe-t-il si les ingrédients ne sont pas correctement libellés et organisés ? Des livraisons retardées, du sel dans la crème brûlée, du sucre dans les spaghettis et des plaintes interminables de la part des clients !

De la même manière, sans flux de travail DAM appropriés, vous risquez de vous retrouver dans le chaos - images perdues, plus de temps passé à faire des recherches et livraisons de projets retardées.

$$$a étapes clés de la création d'un système de flux de travail DAM

Examinons les étapes de la création d'un solide système de flux de travail de gestion des actifs numériques.

Étape 1 : Évaluer les besoins en ressources numériques

Comprenez le type de ressources numériques dont vous disposez - images, vidéos, documents et autres ressources multimédias. Établissez un ordre de priorité pour la gestion des ressources en fonction de leur utilisation et de leur importance.

Étape 2 : Identifier les besoins

Collaborez avec les autres membres de l'équipe et étudiez les processus de gestion des ressources existants. Identifiez les besoins pour la création d'un flux de travail DAM, tels que l'amélioration de l'organisation des actifs et du processus de récupération, l'amélioration de la collaboration de l'équipe, et l'assurance d'un processus d'approbation efficace.

documentez l'étendue de votre projet de flux de travail DAM et décrivez les objets en utilisant *[_ClickUp Docs]( https://clickup.com/features/docs)*

Étape 3 : Fixer un ou des objectifs

Déterminez les objectifs de la création d'un flux de travail DAM. Il peut s'agir d'accélérer la création de contenu, de réduire le temps de recherche ou d'accélérer le processus de révision

Vous pouvez utiliser Objectifs ClickUp pour fixer des objectifs avec des échéanciers clairs. Il permet de suivre automatiquement la progression des objectifs et de gérer tous vos objectifs dans un emplacement central pour une meilleure efficacité.

utilisez ClickUp Objectifs pour définir et suivre les objectifs d'un flux de travail de gestion des ressources numériques_

Étape 4 : Créer un flux de travail DAM

Créer un DAM conception du flux de travail et le forfait pour l'intégrer. Détailler les tâches, les responsabilités et les échéanciers spécifiques pour chaque étape de la mise en œuvre

Vous pouvez facilement créer des flux de travail DAM à l'aide de ClickUp Tableaux blancs. Il vous permet dessiner diagrammes de flux de travail vous pouvez créer des diagrammes de flux de travail, élaborer des flux de processus et planifier les responsabilités des parties prenantes. En outre, vous pouvez réfléchir à des processus de travail efficaces avec les membres de votre équipe et assigner des éléments d'action pour renforcer la responsabilité.

planifier et personnaliser les flux de travail des ressources numériques avec ClickUp Whiteboards_

Étape 5 : Obtenir le bon outil

La décision la plus cruciale consiste à intégrer une solution de flux de travail de gestion des actifs numériques qui réponde à vos besoins. Lorsque vous évaluez les options, tenez compte des besoins de l'entreprise, de l'adaptabilité, de l'évolutivité, du prix et des capacités d'intégration

Vous pouvez essayer ClickUp pour créer un flux de travail de gestion des actifs numériques. Vous pouvez essayer ClickUp pour créer un flux de travail de gestion des actifs numériques ClickUp pour le marketing offre un emplacement centralisé pour tous vos processus créatifs. Vous pouvez créer un espace dédié pour stocker toutes les ressources numériques en un seul endroit, exécuter des campagnes et des projets de contenu, et créer des feuilles de route et des flux de travail prédéfinis.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Marketing-Solution.png Utilisez la solution marketing de ClickUp pour créer un flux de travail de gestion des ressources numériques /$$img/

utilisez ClickUp's Marketing Solution pour gérer toutes les ressources numériques

Étape 6 : Définir les rôles et les responsabilités des parties prenantes

Mentionnez les responsabilités des parties prenantes à chaque étape du flux de travail pour garantir la responsabilité et le bon déroulement des opérations.

Par exemple, les créateurs de contenu, tels que les concepteurs et les rédacteurs, peuvent s'approprier l'étape de création de l'actif. Le responsable marketing ou le chef de projet peut donner la première approbation de l'actif, le cadre supérieur peut partager davantage leurs commentaires, et le coordinateur marketing peut être responsable de la distribution du contenu sur les médias sociaux et d'autres plateformes.

Étape 7 : Utiliser des outils d'automatisation

Automatisez les tâches répétitives telles que le changement de statut des actifs de la marque au fur et à mesure qu'ils avancent dans le flux de travail. En outre, automatisez les processus tels que l'approbation

ClickUp propose plus de 100 outils d'automatisation automatisations de flux de travail personnalisées . Vous pouvez utiliser ClickUp Automatisation pour automatiser les tâches de routine et les processus d'approbation. Par instance, vous pouvez paramétrer l'automatisation du processus d'approbation pour faire passer automatiquement un actif de l'étape "examen" à l'étape "contrôle qualité" après avoir réuni des conditions spécifiques.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-automations-2-1400x841.png Utilisez ClickUp Automatisations pour créer un flux de travail de gestion des actifs numériques /$$$img/

automatiser les flux de travail et les tâches répétitives avec ClickUp Automations_

Étape 8 : Mettre en place le flux de travail DAM

Mettez en œuvre le flux de travail et suivez son utilisation. Obtenez des informations précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Étape 9 : Travail d'amélioration et d'optimisation

Suivez le flux de travail DAM, recueillez les commentaires et discutez avec les équipes internes et externes pour repérer les lacunes. Agissez en fonction du retour d'information et veillez à ce que le processus de DAM soit continuellement amélioré l'optimisation du flux de travail .

Un excellent moyen d'optimiser votre flux de travail DAM est d'utiliser Les diagrammes de Gantt de ClickUp . Ils permettent de suivre les priorités et les dates d'échéance pour achever chaque étape du travail et de gérer les goulots d'étranglement pour que les choses continuent à avancer.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-742.png Utilisez les diagrammes de Gantt de ClickUp pour construire un flux de travail de gestion des actifs numériques /$$img/

améliorer les flux de travail DAM en utilisant les diagrammes de Gantt de ClickUp

Outils et fonctionnalités de flux de travail pour les systèmes DAM

Sans outils de flux de travail appropriés, il est impossible de maintenir les flux de travail DAM. C'est là que vous avez besoin d'outils comme ClickUp.

ClickUp est une plateforme de productivité, de collaboration et de gestion des flux de travail tout-en-un qui peut vous aider à paramétrer et à optimiser facilement les paramètres de gestion des actifs numériques. Voyons comment ClickUp aide à gérer les flux de travail DAM.

Suivi du flux de travail

ClickUp offre 15+ affichages personnalisables telles que Tableau, Liste et Calendrier, qui vous aident à suivre le flux de travail de la meilleure façon possible. Par instance, Vue Tableau ClickUp vous offre une vue d'ensemble de toutes les étapes et tâches de votre flux de travail. Vous pouvez afficher les tâches dans des colonnes personnalisées, faire glisser et déposer les actifs à travers les étapes du flux de travail, et les suivre facilement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image3-1-1400x751.png Utilisez la vue Tableau de ClickUp pour visualiser le flux de travail de la gestion des actifs numériques /$$img/

visualisez les étapes et les tâches du flux de travail DAM avec ClickUp Tableau View_

Utiliser des modèles de flux de travail

ClickUp vous facilite également le travail grâce à ses modèles de flux de travail personnalisables et prêts à l'emploi modèles de flux de travail . Par exemple, vous pouvez utiliser Le modèle de flux de ClickUp pour visualiser votre flux de travail de gestion des actifs numériques du début à la fin. En outre, vous pouvez mieux collaborer, suivre la progression pour vous assurer que tout se déroule comme prévu et identifier facilement les obstacles potentiels.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-14.png Modèle de flux de processus ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6319330&department=pmo&_gl=1*1q5abpa*_gcl_aw*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0FPOXdhRl9sQnNoQWZwQ1hDblJSRDBZZno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le rôle de la gestion de projet dans la maintenance d'un flux de travail DAM

L'intégration de la gestion de projet aux plateformes de DAM permet de rationaliser vos flux de travail.

Quels que soient vos objectifs - accéder facilement aux ressources numériques, gérer efficacement les étapes du flux de travail ou réduire le temps consacré aux tâches administratives et répétitives - la gestion de projet dans le DAM permet de s'assurer que tout le monde reste sur la même page.

Dans un sens plus large, la gestion de projet en DAM peut:

Fournir aux équipes une plateforme centralisée pour communiquer, partager les actifs et suivre la progression

Maintenir une approche structurée et organisée de la gestion des actifs

Permettre de meilleurs flux de travail en ajoutant des éléments tels que l'automatisation des tâches, le suivi du temps et l'allocation des ressources

Mieux suivre le cycle de vie des actifs, en s'assurant qu'ils sont correctement gérés, stockés et maintenus, réduisant ainsi le risque de perte ou de dommage

Quels sont les avantages d'un flux de travail DAM ?

Maintenant que nous savons ce qu'est un flux de travail DAM et comment en créer un, examinons ses avantages.

Stimule la productivité

Les flux de travail DAM définissent les processus et les étapes, éliminant ainsi les goulets d'étranglement. Par exemple, en définissant le processus d'approbation, les flux de travail DAM suppriment les réunions d'examen ad hoc qui perturbent les flux de travail. Résultat : davantage de tâches sont accomplies en moins de temps.

Maintien de la cohérence de la marque

Une image de marque solide est le fruit de la cohérence, et les flux de travail DAM garantissent que les actifs sont conformes aux directives de la marque. Cela permet de maintenir une image de marque cohérente sur l'ensemble des canaux.

**Augmentation du retour sur investissement

En plus d'améliorer la productivité et l'utilisation des actifs, les flux de travail de DAM réduisent également les coûts de licence. Ils augmentent la visibilité sur les actifs disponibles, l'utilisation générale des actifs, les actifs réutilisables et les accords de licence, ce qui permet de réduire les dépenses inutiles liées aux actifs et d'allouer les ressources de manière efficace.

Quels sont les défis d'un flux de travail DAM ?

Les flux de travail DAM sont bénéfiques, mais seulement lorsqu'ils sont mis en œuvre et suivis étape par étape. Bien qu'un flux de travail de gestion des actifs numériques soit immensément bénéfique, vous pourriez rencontrer les défis suivants.

Propriété : Une mauvaise compréhension des tâches ou des responsabilités peut bloquer l'ensemble du flux de travail. Veillez donc à définir les rôles et les responsabilités des parties prenantes dès le début de la création du flux de travail

: Une mauvaise compréhension des tâches ou des responsabilités peut bloquer l'ensemble du flux de travail. Veillez donc à définir les rôles et les responsabilités des parties prenantes dès le début de la création du flux de travail Flux de travail silencieux : Si les équipes pensent que le flux de travail est réservé au marketing ou à la gestion des produits, le flux de travail sera cloisonné. Pour surmonter ce défi, intégrez les flux de travail DAM avec d'autres outils tels que la gestion de projet,logiciel de lieu de travail numériqueles systèmes de gestion du contenu, etc

: Si les équipes pensent que le flux de travail est réservé au marketing ou à la gestion des produits, le flux de travail sera cloisonné. Pour surmonter ce défi, intégrez les flux de travail DAM avec d'autres outils tels que la gestion de projet,logiciel de lieu de travail numériqueles systèmes de gestion du contenu, etc Une dépendance excessive à l'automatisation ou aux processus manuels : L'automatisation est essentielle dans les flux de travail DAM, mais une automatisation excessive s'accompagne de défis imprévus, tels que des approbations involontaires. Il convient donc d'adopter une approche équilibrée

Redéfinir la gestion des actifs avec les flux de travail DAM

Les flux de travail DAM définissent le processus étape par étape, de la création des actifs à leur distribution. Ils garantissent la cohérence, des actions contrôlées, une collaboration renforcée et l'établissement de la propriété.

Cependant, les flux de travail DAM doivent être correctement abonnés pour obtenir les meilleurs résultats. Veillez donc à ce que vos flux de travail ne fonctionnent pas en vase clos, à travers plusieurs outils et processus. Intégrez les flux de travail avec une plateforme de productivité tout-en-un comme ClickUp.

ClickUp offre une pléthore d'outils et de modèles qui peuvent vous aider à créer, partager et gérer des ressources numériques. Il garantit une collaboration transparente et facilite la mise en œuvre des flux de travail DAM.

En savoir plus ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !