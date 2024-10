Comment utiliser un style de leadership situationnel au travail ?

Si vos actions créent une hérédité qui incite les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à faire davantage et à devenir davantage, alors vous êtes un excellent leader.

Dolly Parton, auteur-compositeur-interprète, actrice et philanthrope

La musique country n'est peut-être pas la première chose que l'on recherche lorsqu'on est à la recherche d'exemples brillants de leadership. Pourtant, Dolly Parton lauréate de 11 Grammy Awards, personnifie l'idée d'un leader inspirant.

Parton défend l'idée que les gens devraient être libres d'explorer, de créer et d'innover. Son approche inclusive de la prise de décision crée un sentiment d'appartenance et de respect au sein de ses équipes de composition musicale et de construction de communautés.

L'histoire de son leadership montre clairement qu'une approche unique n'est pas la bonne stratégie de leadership est aussi dépassée qu'une machine à écrire aujourd'hui. En d'autres termes, ce qu'il faut, c'est un leadership situationnel, c'est-à-dire adapter son style de leadership aux exigences de ses collaborateurs et à leur situation.

Qu'est-ce que le leadership situationnel ? Et comment l'adopter à votre avantage ?

Qu'est-ce que le style de leadership situationnel ?

Le leadership situationnel est une théorie développée par les docteurs Paul Hersey et Ken Blanchard dans leur livre Management of Organizational Behavior. Il s'agit d'une approche situationnelle qui adapte les styles de leadership en fonction des besoins spécifiques d'une équipe

L'approche Modèle de leadership situationnel de Hersey Blanchard affirme qu'il n'existe pas de meilleur style de leadership. Les Teams doivent s'adapter en fonction de la maturité, des compétences et des capacités de leur équipe.

Le modèle de leadership situationnel utilise souvent deux dimensions : le Comportement face à la tâche (direction) et le Comportement face à la relation (Fermé). Les dirigeants ajustent leur approche, en offrant plus de conseils aux équipes moins matures et plus d'autonomie aux équipes expérimentées.

Théories du leadership situationnel

Le leadership situationnel met l'accent sur le fait qu'un leadership efficace dépend de facteurs tels que les capacités, la motivation et la complexité des tâches de votre équipe. Il existe des théories concurrentes qui décrivent le concept - jetez-y un coup d'œil :

La première est la théorie fondatrice. La théorie du leadership situationnel de Hersey et Blanchard, présentée pour la première fois en 1969, suggère d'adapter votre style de leadership en fonction de la maturité de votre équipe, en utilisant quatre styles : Telling, Selling, Participating, et Delegating

Daniel Goleman a étudié le rôle de l'intelligence émotionnelle dans le leadership. Il a identifié six styles de leadership principaux : coercitif (exigeant et directif), autoritaire (inspirant les suiveurs avec une vision), affiliatif (se concentrant sur la construction de l'harmonie), démocratique (encourageant la participation de l'équipe aux décisions), space-setting (fixant des paramètres élevés par l'exemple personnel), et coaching (fournissant des conseils et de l'assistance pour le développement de l'individu)

Ensuite, la théorie Path-Goal souligne l'importance pour les dirigeants d'adapter leur comportement afin de motiver leurs abonnés. La théorie Path-Goal part du principe que les abonnés sont motivés par une combinaison de facteurs, tandis que Hersey-Blanchard et Goleman ne font pas explicitement état de la motivation des abonnés

D'autres modèles, comme le continuum de Tannenbaum et Schmidt ou la Théorie de l'échange entre le leader et les membres, considèrent le leadership comme une relation dynamique entre les leaders et les abonnés

En comprenant ces approches, vous pourrez mieux adapter votre style de leadership aux besoins spécifiques de votre équipe.

Qualités d'un leader situationnel

Pour réussir en tant que leader situationnel, vous devez posséder un ensemble unique de qualités. Vous devez être capable de vous adapter et d'ajuster votre style en fonction de la situation. Vous devez également faire preuve d'empathie pour comprendre les besoins de votre équipe et de souplesse pour explorer de nouvelles approches. Une communication effacée est essentielle. En fin de compte, vous devez évaluer votre équipe et adapter votre style de management en conséquence.

Styles de leadership situationnel

L'approche situationnelle consiste en quatre styles de leadership que vous pouvez alterner en fonction des besoins de votre équipe. Chacun de ces styles style de management remplit une fonction différente, s'adaptant aux besoins de votre équipe pour un leadership efficace.

Dire (diriger) : Ce style, qui comporte beaucoup de tâches et peu de relations, est utilisé lorsque les membres de l'équipe manquent d'expérience ou de confiance en eux. Les fournisseurs Effacées donnent des instructions claires et directes et assurent une supervision étroite. Il s'agit d'un style de leadership descendant, à l'ancienne

Vente (coaching) : Approche axée sur les tâches et les relations. Les Teams dirigent toujours les tâches mais offrent plus d'assistance et de motivation pour encourager les membres de l'équipe volontaires mais hésitants. L'indice est dans le nom : c'est comme l'entraîneur de football de votre lycée, dur mais juste !

Participation (Assistance) : Ce style, qui comporte peu de tâches et beaucoup de relations, s'adresse aux équipes qui ont des compétences mais qui manquent de confiance en elles. Les leaders se concentrent surla prise de décision par la collaboration, l'assistance et l'encouragement

Délégué : Lorsqu'ils travaillent avec des équipes expérimentées et indépendantes, les dirigeants offrent une supervision minimale. Ce style, qui implique peu de tâches et peu de relations, permet à l'équipe de s'approprier pleinement son travail

Encore une fois, n'oubliez pas : en fonction de ce que vit votre équipe et de son degré d'expérience, vous devrez peut-être passer d'un style à l'autre, en fonction de la situation.

Appliquer le leadership situationnel dans le monde réel

Le leadership situationnel convient à différents paramètres de travail et aux dirigeants de toutes les étapes, ce qui vous permet d'adapter votre style au contexte. Voici quand utiliser chaque style de leadership :

Intégrer de nouveaux membres : Utilisez le style Telling pour offrir des conseils clairs et des instructions détaillées aux nouvelles recrues, afin qu'elles se mettent rapidement au diapason

: Utilisez le style pour offrir des conseils clairs et des instructions détaillées aux nouvelles recrues, afin qu'elles se mettent rapidement au diapason Projets complexes : Pour les projets impliquant plusieurs parties prenantes, le style Selling peut aider à motiver votre équipe et à assurer la collaboration tout en les guidant à travers les complexités du projet

: Pour les projets impliquant plusieurs parties prenantes, le style peut aider à motiver votre équipe et à assurer la collaboration tout en les guidant à travers les complexités du projet Les périodes de changement : En période dechangement organisationnelcomme les restructurations ou les fusions, appliquez le style Participant pour impliquer votre équipe dans le processus de prise de décision

: En période dechangement organisationnelcomme les restructurations ou les fusions, appliquez le style pour impliquer votre équipe dans le processus de prise de décision Donner du pouvoir aux équipes performantes : Utilisez le style Délégation pour transmettre l'autorité et l'autonomie à des équipes compétentes, en leur permettant de s'approprier pleinement leurs tâches

Utilisation d'un logiciel de gestion de projet dans le cadre du leadership situationnel

Les logiciels de gestion de projet peuvent aider les managers d'équipe à adapter leur approche aux besoins spécifiques de leur équipe. Ils peuvent s'attaquer à la situation en cours en suivant la progression de l'équipe, en identifiant les points à améliorer et en fournissant l'assistance et les conseils nécessaires.

Par exemple, ClickUp est un outil de gestion de projet polyvalent qui peut aider les leaders en situation à s'adapter aux besoins de leur équipe en offrant des fonctionnalités qui permettent de suivre les cours, de fixer des objectifs et de faciliter la collaboration. Voici comment :

Paramétrage des objectifs : Établissez des objectifs clairs et suivez la progression en temps réel à l'aide deObjectifs de ClickUp qui permet à votre équipe d'être alignée sur des cibles mesurables

Attribution de tâches : Attribuez des tâches en fonction des points forts et des besoins de développement des membres de l'équipe viaTâches ClickUp
Suivi des cours : Suivre les performances individuelles et celles de l'équipe afin d'identifier les domaines à améliorer et d'apporter une assistance en temps utile via Tableaux de bord ClickUp
Automatisation : Automatisation des tâches répétitives avecAutomatisations ClickUp : libérer du temps pour que les dirigeants puissent se concentrer sur le coaching et le mentorat

Communication : Utiliser ClickUp Chat et les commentaires pour un retour d'information et une collaboration en temps réel

Grâce à son large intervalle de fonctionnalités, ClickUp vous permet d'adapter votre approche aux besoins de chaque membre de l'équipe et à la situation spécifique qui se présente. Examinons en détail certaines de ces fonctionnalités clés.

Tableaux de bord ClickUp

ClickUp Tableaux de bord est un outil puissant qui assiste le leadership situationnel. Créez des vues personnalisées comme des tableaux Kanban, des listes ou des calendriers pour visualiser le travail de votre équipe et suivre sa progression. Utilisez-le pour surveiller les indicateurs clés et identifier les domaines à améliorer.

Créez n'importe quel tableau de bord en quelques secondes pour transformer vos projets en un canevas flexible de données, de listes, de cartes, de diagrammes et de graphiques adaptés à votre travail

Par exemple, si vous travaillez avec un nouveau membre de l'équipe, vous pouvez créer un Tableau Kanban avec des étapes et des échéances claires pour fournir une représentation visuelle de ses tâches et de ses attentes.

Objectifs ClickUp

ClickUp Objectifs est un outil précieux pour la mise en œuvre du leadership situationnel. En définissant des objectifs SMART pour les membres de votre équipe, vous pouvez affiner votre approche du leadership afin de leur apporter l'assistance et les conseils dont ils ont besoin.

Définir et suivre des objectifs et des jalons sans effort dans ClickUp Objectifs

La fonctionnalité des dossiers d'objectifs vous permet d'organiser les objectifs en catégories, telles que les cycles sprint, les OKR, les cartes de pointage hebdomadaires des employés ou d'autres objets pertinents pour l'équipe.

Avec des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression pour chaque membre de l'équipe, vous pouvez surveiller efficacement les performances de l'équipe et incarner.. un leadership fort au sein de l'équipe dans l'affaire.

Tâches ClickUp

Planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet avec des tâches spécifiques qui s'adaptent à n'importe quel flux de travail ou type de travail

ClickUp Tasks est un outil puissant qui permet de déléguer des tâches en fonction des points forts et des domaines de développement de chaque membre de l'équipe. L'attribution de la propriété de ces tâches garantit clairement que les membres de l'équipe ont des comptes à rendre, qu'ils s'épanouissent et qu'ils réalisent leur plein potentiel tout en atteignant vos objectifs de manière efficace.

ClickUp Automatisation

Utilisez les Automatisations pré-intégrées de ClickUp ou personnalisez-les selon vos besoins pour que votre équipe puisse se concentrer sur le travail qui compte le plus

L'automatisation des tâches régulières mais monotones peut vous libérer du temps pour vous concentrer sur le coaching, le mentorat et l'établissement de relations solides avec les membres de votre équipe.

ClickUp Discuter

Plus besoin de jongler avec plusieurs outils et des discussions dispersées : Utilisez ClickUp Chat pour partager des mises à jour, lier des ressources et collaborer en toute transparence

Les outils de communication tels que ClickUp Chat et Commentaires assignés à ClickUp vous permettent de fournir un retour d'information immédiat, de répondre aux questions et d'offrir une assistance supplémentaire, en veillant à ce que votre équipe dispose des ressources dont elle a besoin pour prospérer.

Essayez les fonctionnalités suivantes qui peuvent mettre de l'huile dans les rouages de la communication entre les membres de l'équipe :

Ajoutez n'importe qui aux discussions de travail grâce aux @mentions et utilisez les mentions pour faire avancer votre équipe sur les éléments d'action

Incorporez des pages web, des feuilles de calcul, des vidéos, etc. dans des tâches ou des documents spécifiques pour en faciliter l'accès

Ces canaux de communication sont essentiels à la mise en œuvre du leadership situationnel, car ils vous permettent d'adapter rapidement votre approche du leadership en fonction des situations spécifiques auxquelles les membres de votre équipe sont confrontés. Une communication sans faille peut également avoir un impact positif marqué sur la dynamique de l'équipe .

Enfin, Le modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp est une solution à multiples facettes qui peut aider les responsables de situation à définir clairement les rôles, à assigner les tâches et à s'assurer que tout le monde est sur la même page.

Voici quelques-uns des avantages clés de ce modèle :

Clarité des rôles : Un modèle bien défini dele management d'équipe peut aider à clarifier les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe, réduisant ainsi la confusion et les malentendus

: Un modèle bien défini dele management d'équipe peut aider à clarifier les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe, réduisant ainsi la confusion et les malentendus Amélioration de la collaboration : En établissant des attentes et des lignes directrices claires, vous pouvez promouvoir un environnement de travail plus productif et plus cohésif

: En établissant des attentes et des lignes directrices claires, vous pouvez promouvoir un environnement de travail plus productif et plus cohésif une productivité accrue : En définissant clairement les tâches et les délais, vous pouvez aider l'équipe à rester sur la bonne voie et éviter les goulets d'étranglement

: En définissant clairement les tâches et les délais, vous pouvez aider l'équipe à rester sur la bonne voie et éviter les goulets d'étranglement Une meilleure responsabilisation : En définissant clairement les rôles et les responsabilités et en suivant la progression vers les objectifs, les dirigeants peuvent s'assurer que chacun est comptable de ses actes

Exemples et études de cas de leadership situationnel

De nombreux dirigeants politiques et d'entreprises ayant connu la réussite ont eu recours au leadership situationnel tout au long de l'histoire. Examinons deux exemples marquants : Steve Jobs et Jacinda Ardern.

Steve Jobs

Steve Jobs, cofondateur d'Apple, est une autre personnalité influente qui a utilisé les styles de leadership situationnel à bon escient.

Il était connu pour sa personnalité exigeante et charismatique, mais il a également fait preuve d'une remarquable capacité à adapter son style de leadership aux besoins de son équipe et de l'entreprise.

La situation : Jobs a dû relever le défi de revitaliser Apple après le quasi-effondrement de l'entreprise à la fin des années 1990

: Jobs a dû relever le défi de revitaliser Apple après le quasi-effondrement de l'entreprise à la fin des années 1990 La tâche : Il devait introduire de nouveaux produits innovants, reconstruire la marque Apple et rétablir la santé financière de l'entreprise

: Il devait introduire de nouveaux produits innovants, reconstruire la marque Apple et rétablir la santé financière de l'entreprise L'action : Il a d'abord adopté un style de leadership plus directif et autoritaire, exigeant l'excellence et poussant son équipe à ses limites. Cependant, à mesure qu'Apple se redressait, Jobs est progressivement passé à un style de leadership plus collaboratif et responsabilisant, encourageant l'innovation et la créativité au sein de l'entreprise

: Il a d'abord adopté un style de leadership plus directif et autoritaire, exigeant l'excellence et poussant son équipe à ses limites. Cependant, à mesure qu'Apple se redressait, Jobs est progressivement passé à un style de leadership plus collaboratif et responsabilisant, encourageant l'innovation et la créativité au sein de l'entreprise Le résultat : Le leadership de Jobs a permis à Apple de redevenir l'un des principaux acteurs du marché

Jacinda Ardern

Jacinda Ardern a été premier ministre de la Nouvelle-Zélande pendant la pandémie de COVID-19, une période très éprouvante pour les pays du monde entier. Son leadership durant cette période difficile est souvent cité comme un exemple d'excellence en matière de gestion de crise.

La situation : Ardern a dirigé la réponse initiale de la Nouvelle-Zélande à la pandémie de COVID-19 en 2020. Au cours des premières étapes, les responsables de la santé publique étaient encore en train de réfléchir aux meilleurs moyens d'action, et il était difficile d'obtenir des informations fiables sur la progression de la maladie et son impact sur le système de santé et l'économie du pays

: Ardern a dirigé la réponse initiale de la Nouvelle-Zélande à la pandémie de COVID-19 en 2020. Au cours des premières étapes, les responsables de la santé publique étaient encore en train de réfléchir aux meilleurs moyens d'action, et il était difficile d'obtenir des informations fiables sur la progression de la maladie et son impact sur le système de santé et l'économie du pays La tâche : La situation devait être gérée avec transparence afin d'instaurer un climat de confiance avec le public

: La situation devait être gérée avec transparence afin d'instaurer un climat de confiance avec le public L'action : Mme Ardern a fait preuve d'ouverture et de franchise avec les citoyens et les a mis en confiance en ce qui concerne le forfait de réponse à la pandémie du pays à chaque étape. Même lorsque la Nouvelle-Zélande n'avait rapporté que six cas, Mme Ardern a audacieusement fermé les frontières du pays aux étrangers. Lorsqu'il est apparu clairement que le nombre de cas de COVID-19 dépassait de loin les capacités de soins hospitaliers du pays, elle a annoncé la mise en place d'un système d'alerte pour communiquer les mesures de santé publique au public et a appliqué des mesures telles que "restez à l'Accueil pour sauver des vies" Elle a exprimé son empathie pour les personnes dont la vie familiale et professionnelle a été perturbée. Elle s'est également entretenue longuement avec les médias, afin de tenir tout le monde au courant de la situation

: Mme Ardern a fait preuve d'ouverture et de franchise avec les citoyens et les a mis en confiance en ce qui concerne le forfait de réponse à la pandémie du pays à chaque étape. Même lorsque la Nouvelle-Zélande n'avait rapporté que six cas, Mme Ardern a audacieusement fermé les frontières du pays aux étrangers. Lorsqu'il est apparu clairement que le nombre de cas de COVID-19 dépassait de loin les capacités de soins hospitaliers du pays, elle a annoncé la mise en place d'un système d'alerte pour communiquer les mesures de santé publique au public et a appliqué des mesures telles que "restez à l'Accueil pour sauver des vies" Elle a exprimé son empathie pour les personnes dont la vie familiale et professionnelle a été perturbée. Elle s'est également entretenue longuement avec les médias, afin de tenir tout le monde au courant de la situation Le résultat : La gestion de la crise des soins de santé publique par Jacinda Ardern a été saluée comme "une classe de maître en matière de gestion de crise"." En équilibrant des actions décisives avec un style de communication empathique, elle a illustré l'approche du leadership situationnel qui consiste à adapter son style aux besoins spécifiques de la situation

En s'adaptant à la situation et en faisant de la gestion des personnes leur priorité numéro un, ces dirigeants ont su tirer le meilleur parti de situations difficiles et en sont sortis vainqueurs.

Limites et controverses du leadership situationnel

Si le leadership situationnel offre une approche flexible et adaptable de la gestion, il n'est pas exempt de critiques.

Certains affirment que la théorie peut être trop simpliste et ne pas saisir les nuances du leadership dans le monde réel. En outre, il existe des contextes spécifiques dans lesquels le leadership situationnel peut ne pas être l'approche la plus efficace.

Comprendre les critiques à l'encontre de la théorie du leadership situationnel

Les détracteurs du leadership situationnel soulignent souvent ces limites :

Simplification excessive : Certains soutiennent que la théorie simplifie à l'extrême les complexités du leadership, en ne tenant pas compte des différences individuelles et des nuances culturelles

: Certains soutiennent que la théorie simplifie à l'extrême les complexités du leadership, en ne tenant pas compte des différences individuelles et des nuances culturelles **Le manque de preuves empiriques : Bien que la théorie ait gagné en popularité, certains critiques mettent en doute la solidité et la fiabilité des preuves empiriques à l'appui de ses affirmations

Difficulté à évaluer l'état de préparation : Il peut être difficile de déterminer avec précision le niveau de préparation des membres de l'équipe, car il s'agit à la fois de capacités et d'intentions

: Il peut être difficile de déterminer avec précision le niveau de préparation des membres de l'équipe, car il s'agit à la fois de capacités et d'intentions Risque d'incohérence : Les changements fréquents de style de leadership en fonction des facteurs situationnels peuvent parfois entraîner un manque de cohérence et de la confusion parmi les membres de l'équipe

Où ne pas utiliser le leadership situationnel

Voici quelques scénarios dans lesquels ce style de leadership pourrait être moins efficace :

Industries très réglementées

Dans des secteurs tels que la santé, la finance ou l'aviation, où le respect de réglementations et de protocoles stricts est obligatoire, les dirigeants doivent souvent suivre une approche fixe et autoritaire pour garantir la sécurité et le respect des réglementations.

La flexibilité du leadership situationnel peut conduire à une prise de décision incohérente, compromettant ainsi le respect des normes essentielles. Par exemple, en cas d'urgence médicale, il est plus important, dans un paramètre hospitalier, d'adopter une approche décisive et directive que de s'adapter aux opinions individuelles des membres de l'équipe.

Situations de crise ou de haute pression

Les dirigeants doivent agir rapidement et de manière décisive en période de crise ou d'instabilité importante, comme les catastrophes naturelles, les faillites d'entreprises ou les ralentissements économiques. Il n'y a souvent pas le temps d'évaluer les niveaux de maturité ou de compétence des membres de l'équipe pour ajuster le style de leadership aux exigences individuelles, en particulier pour ceux qui qui dirigent des équipes interfonctionnelles .

Une approche solide et autoritaire qui fournit des orientations claires peut être plus adaptée qu'un leadership situationnel, qui peut ralentir les processus de prise de décision. Par exemple, lors de l'effondrement financier d'une entreprise, les cadres doivent prendre des décisions rapides sans consulter tous les niveaux de l'organisation ni adapter leur style en fonction des besoins de l'équipe.

Environnements culturellement incompatibles avec l'idée de départ

Le leadership situationnel peut également s'avérer moins efficace dans les cultures ou les environnements de travail (pensez à l'armée) qui valorisent les approches de leadership hiérarchique. Dans certaines régions ou organisations où la distance de pouvoir est forte, les employés peuvent s'attendre à un leadership clair et directif et réagir difficilement à des changements fréquents de style de leadership.

L'approche flexible du leadership situationnel pourrait être source de confusion, voire de résistance, dans des environnements où l'autorité et la direction sont valorisées au détriment de l'adaptabilité.

Les avantages de l'adoption du leadership situationnel

Voici quelques avantages clés de l'adoption d'un modèle de leadership situationnel.

Performance de l'équipe

En adaptant votre style de leadership aux besoins de chaque membre de l'équipe, vous pouvez contribuer à stimuler la productivité. Lorsque votre équipe se sent assistée avec le bon niveau d'orientation, elle sera plus motivée pour atteindre ses objectifs. En adaptant leur approche aux besoins spécifiques des membres de leur équipe, les leaders situationnels peuvent optimiser les performances et la productivité.

Adaptabilité et flexibilité

Le leadership situationnel rend votre équipe plus adaptable. En modifiant votre approche en fonction des circonstances, vous aidez votre équipe à rester agile dans des environnements en évolution rapide, ce qui vous permet de relever efficacement de nouveaux défis.

Engagement et motivation des employés

Lorsque vous faites preuve d'une compréhension claire des besoins de votre équipe et que vous offrez l'assistance adéquate, les employés se sentent valorisés. Cela se traduit par un plus grand engagement, une plus grande loyauté et une équipe plus motivée. En fait, les organisations où l'engagement des employés est élevé constatent un un taux de rotation du personnel inférieur de 59 % .

Développement et croissance de l'équipe

Vous encouragerez également les membres de l'équipe à se développer en leur offrant des possibilités d'apprentissage. Cet investissement est non seulement bénéfique pour leur carrière, mais il améliore également les performances globales à long terme.

Faites passer votre leadership au niveau supérieur !

Un style de leadership situationnel peut permettre de constituer une équipe plus productive, plus engagée et plus résiliente et, en fin de compte, un environnement de travail plus efficace. La clé est d'évaluer les forces et les besoins des membres de votre équipe et d'adapter votre approche en conséquence.

L'utilisation d'un outil de gestion de projet comme ClickUp pour mettre en œuvre efficacement le leadership situationnel peut vous faciliter la tâche et aider votre équipe à se concentrer sur ce qu'elle sait faire le mieux. Les flux de travail personnalisables et les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp peuvent vous aider à suivre la progression de l'équipe, à identifier les domaines à améliorer et à leur fournir l'assistance et les conseils nécessaires. Créer un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et améliorez votre style de gestion situationnelle !