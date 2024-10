Modèles gratuits de calendriers OneNote pour simplifier votre emploi du temps

Jongler avec de multiples réunions, échéances et tâches ressemble souvent à un travail à plein temps.

Si vous utilisez déjà une application comme OneNote pour organiser vos notes, pourquoi ne pas aller plus loin ?

Que vous soyez un adepte des listes de tâches quotidiennes ou que vous ayez besoin d'une meilleure façon de mapper votre mois, les modèles de Calendrier OneNote gratuits peuvent vous aider à transformer le chaos en morceaux gérables.

Jetons un coup d'œil à quelques-uns des meilleurs modèles gratuits de Calendrier OneNote qui peuvent rendre la planification de votre calendrier plus simple et plus efficace. 📅

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Calendrier OneNote?

Si vous avez un compte Microsoft et que vous souhaitez rester au courant de toutes vos tâches quotidiennes et hebdomadaires, réunions, rendez-vous, missions et activités, le Calendrier OneNote constitue un bon choix.

Vous pouvez, bien sûr, consacrer des heures à la création d'un nouveau Calendrier. Mais si vous souhaitez optimiser votre temps, vous pouvez utiliser l'un des nombreux modèles gratuits de Calendrier OneNote disponibles en ligne.

Voici quelques fonctionnalités que les meilleurs Modèles OneNote ont :

Une navigation facile: Une disposition qui vous permet de voir rapidement votre mois ou votre semaine en un coup d'œil

Une disposition qui vous permet de voir rapidement votre mois ou votre semaine en un coup d'œil Flexibilité: Des fonctionnalités personnalisables pour ajouter des tâches ou des rappels en fonction de vos besoins

Des fonctionnalités personnalisables pour ajouter des tâches ou des rappels en fonction de vos besoins **Un modèle bien conçu avec des couleurs et des titres clairs pour améliorer votre expérience de planification. C'est un plus s'il vous permet de paramétrer une ou plusieurs photos ou images dans le format

Espaces pour les notes: Un espace suffisant pour noter des idées, des évènements, des notes de réunion ou des commentaires liés à des dates spécifiques

Un espace suffisant pour noter des idées, des évènements, des notes de réunion ou des commentaires liés à des dates spécifiques Compatibilité avec les appareils mobiles: Compatibilité avec les appareils mobiles, afin que vous puissiez accéder à votre calendrier lors de vos déplacements

Compatibilité avec les appareils mobiles, afin que vous puissiez accéder à votre calendrier lors de vos déplacements Une catégorisation Effacée: Des sections ou un code couleur pour les différents types d'évènements (travail, personnel, etc.)

5 modèles gratuits de calendriers OneNote

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans les modèles de Calendrier OneNote, en voici quelques-uns que nous vous suggérons de consulter pour ne plus jamais en manquer.

1. Modèle d'affectation hebdomadaire

Via : OneNote Gem

Le Modèle de devoir hebdomadaire vous aide à organiser vos tâches et vos échéances pour la semaine. En classant vos tâches par ordre de priorité, vous pouvez vous concentrer d'abord sur les activités à fort impact.

Le suivi de la progression grâce à des mises à jour de statut vous offre une vision claire de votre travail en cours pendant que vous planifiez d'autres tâches. De plus, l'intégration des notes et des détails importants permet de conserver toutes les informations pertinentes au même endroit.

2. Modèle de calendrier des rendez-vous de la semaine

Via : OneNote Gem

Si vous êtes une entreprise très occupée et que vous avez de nombreuses réunions avec des clients, des fournisseurs ou des responsables tout au long de la semaine, utilisez le gestionnaire de notes OneNote Modèle de rendez-vous hebdomadaire .

Ce modèle OneNote vous permet d'ajouter les horaires, les noms et les numéros de téléphone de vos rendez-vous pour chaque jour de la semaine. Vous pouvez également l'utiliser comme référence pratique lorsque vous fixez de nouvelles réunions, afin de vous assurer que les horaires ne sont pas incompatibles.

3. Modèle de calendrier de travail quotidien

Via : OneNote Gem

Si les plannings hebdomadaires sont importants, disposer d'un forfait détaillé pour chaque journée de travail est tout aussi essentiel. Les Modèle de plan de travail quotidien est très utile puisqu'il vous offre une interface basée sur le temps exact pour saisir les tâches que vous devez achever chaque jour.

Vous pouvez ajuster les horaires et les tâches et même attribuer un code couleur aux tâches récurrentes afin de ne pas avoir à les saisir à nouveau chaque jour.

4. Modèle de calendrier des anniversaires et des fêtes

Via : OneNote Gem

Vous êtes submergé par des tâches professionnelles et vous oubliez les anniversaires de vos amis et de votre famille ? Ou peut-être avez-vous besoin de garder une trace des dates importantes pour vos clients clés afin de renforcer vos relations.

Si vous avez répondu par l'affirmative à l'une de ces questions, l'application Modèle de calendrier des anniversaires et des fêtes est tout indiqué. Vous pouvez facilement lister les anniversaires (ou évènements) importants sur une base mensuelle afin de ne plus jamais en manquer un.

5. 2025 OneNote Modèle de Calendrier

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/2025-OneNote-Calendrier-Template.png 2025 OneNote Calendrier Template : : onenote calendar templates /$$$img/

Via : CalendarLabs

Tout le monde a besoin d'un calendrier de base qui inclut tous les jours fériés de l'année et vous permet de le modifier facilement en ajoutant des évènements liés au travail comme des échéances, des réunions ou même des projets personnels.

C'est la raison d'être du modèle de calendrier OneNote 2025 . Il vous donne un aperçu complet de l'année à venir, avec les jours fériés les plus courants déjà achevés. Vous n'avez donc pas besoin de quitter votre Calendrier pour vérifier si vous avez congé lundi prochain. Prêt pour le forfait ?

Limites de l'utilisation de OneNote pour les calendriers

OneNote fonctionne assez bien pour les tâches de base et le suivi des dates lorsque vous êtes seul. Cependant, les modèles gratuits de OneNote sont trop simplistes lorsqu'il s'agit de gérer des tâches à l'échelle d'une organisation.

Voyons pourquoi il est temps d'envisager la création d'un système de gestion des tâches les alternatives à OneNote pour les calendriers.

L'absence d'assistance native pour les modèles: Le Calendrier OneNote ne fait pas de modèles intégrés. Vous devez les télécharger à partir de sources tierces ou créer les vôtres, ce qui ajoute des étapes supplémentaires au processus

Le Calendrier OneNote ne fait pas de modèles intégrés. Vous devez les télécharger à partir de sources tierces ou créer les vôtres, ce qui ajoute des étapes supplémentaires au processus Problèmes d'intégration: Si vous utilisez autre chose que les produits Microsoft, OneNote ne sera pas à la hauteur. Il s'intègre bien avec les logiciels Microsoft Office, mais si vous utilisez des plateformes comme Jira, Slack et HubSpot, OneNote tombera à l'eau

Si vous utilisez autre chose que les produits Microsoft, OneNote ne sera pas à la hauteur. Il s'intègre bien avec les logiciels Microsoft Office, mais si vous utilisez des plateformes comme Jira, Slack et HubSpot, OneNote tombera à l'eau Pas de rappels : Contrairement à ses concurrents, le Calendrier OneNote ne fait pas de rappels personnalisables et automatisés

Contrairement à ses concurrents, le Calendrier OneNote ne fait pas de rappels personnalisables et automatisés Problèmes de synchronisation hors ligne: Bien que OneNote offre un accès hors ligne, des problèmes de synchronisation peuvent survenir lorsque vous vous reconnectez à Internet, ce qui peut entraîner une perte ou une duplication des données

Bien que OneNote offre un accès hors ligne, des problèmes de synchronisation peuvent survenir lorsque vous vous reconnectez à Internet, ce qui peut entraîner une perte ou une duplication des données Personnalisation limitée: OneNote offre beaucoup moins d'options de personnalisation de l'interface et des fonctionnalités que d'autres logiciels de gestion de documentscalendriers de gestion de projet ## Modèles alternatifs de calendriers OneNote

Vous cherchez un moyen plus souple de gérer votre emploi du temps ? ClickUp offre une variété de modèles pour vous donner un meilleur contrôle et une meilleure personnalisation.

Plongeons dans quelques options qui pourraient mieux répondre à vos besoins. 📋

1. Modèle de calendrier ClickUp

Le modèle de calendrier de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer et à suivre les évènements, les activités et les tâches.

Organisez toutes vos tâches, réunions et évènements de manière transparente en un seul endroit avec le Modèle de calendrier ClickUp . Ce modèle simplifie la planification et la gestion des ressources, ce qui en fait un calendrier idéal pour un usage personnel et une utilisation en équipe afin de garantir une planification efficace.

Grâce à lui, vous pouvez :

Automatiser les rappels pour ne pas perdre de vue les échéances

Planifier des projets en décomposant les tâches et en définissant des paramètres

Collaborer de manière transparente avec des équipes ou des membres de la famille pour une meilleure coordination

2. Modèle de liste à faire pour le Calendrier ClickUp

Le modèle de liste à faire du Calendrier de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser vos tâches et évènements en un seul endroit.

Le Modèle de liste à faire du calendrier ClickUp est conçu pour vous aider à hiérarchiser et à gérer vos tâches en toute simplicité. Ce modèle améliore la productivité personnelle et celle de l'équipe en rationalisant la gestion des tâches et en améliorant la coordination à l'échelle de l'équipe.

Il vous permet de rester sur la bonne voie tout en offrant des options de suivi flexibles pour s'adapter à votre flux de travail.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Obtenir un aperçu instantané de votre calendrier hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel

Afficher les objectifs et les tâches à l'aide de plusieurs vues telles que par rôle, par catégorie et par horaire

Comprendre combien de temps il faut généralement pour terminer une tâche

3. Modèle de calendrier annuel ClickUp

Le modèle de calendrier annuel de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et suivre vos activités annuelles.

Certaines tâches et certains objectifs nécessitent un échéancier plus long. Par exemple, si vous souhaitez augmenter les ventes de 25 % ou mettre en place un nouveau système de gestion de la relation client, cela ne se fait pas en une semaine. C'est là que le Modèle de calendrier annuel ClickUp est très utile.

Il vous permet de forfaiter les tâches, les objectifs et les évènements sur une année. Ce modèle améliore la planification annuelle en fournissant des informations claires sur les jalons et les échéances, ce qui le rend idéal pour la gestion de projets à long terme et la collaboration au sein d'une équipe.

4. ClickUp Modèle de Calendrier Hebdomadaire

Le modèle de calendrier hebdomadaire de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les tâches et les évènements de la semaine.

Le Modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp offre un moyen simple de garder le contrôle de votre semaine et de gérer efficacement vos tâches. Il vous affiche une vue complète de votre semaine, ce qui vous permet de tout organiser, des réunions aux échéances, en un seul endroit.

Ce modèle est particulièrement utile pour rester productif, car il vous permet de suivre les responsabilités quotidiennes tout en forfaitant les évènements et en gérant les changements de dernière minute grâce à des mises à jour en temps réel. Vous pouvez rapidement repérer les conflits d'horaires ou les chevauchements et vous adapter en conséquence.

5. Modèle de calendrier d'affichage ClickUp

Le modèle de calendrier de publication de ClickUp est conçu pour vous aider à forfaiter, exécuter et suivre votre contenu sur plusieurs canaux.

Le Modèle de calendrier d'affichage ClickUp est un excellent moyen de systématiser votre calendrier de création et de publication de contenu. Il planifie votre stratégie de contenu sur différentes plateformes afin que vous ne manquiez jamais une échéance.

Ce modèle regroupe toutes vos idées de contenu, vos échéances et vos dates de publication en un seul endroit, ce qui vous permet de savoir facilement quand et où tout sera mis en ligne. Il est également utile pour gérer le contenu sur plusieurs canaux et maintenir vos campagnes de marketing sur la bonne voie.

Avec un calendrier clair, vous pouvez vous concentrer sur la création d'un contenu de haute qualité et moins sur les problèmes liés à la gestion des échéanciers.

6. Modèle de calendrier éditorial ClickUp

Obtenez un aperçu rapide du processus de publication de contenu avec le modèle de liste de calendrier éditorial de ClickUp

Le Modèle de liste de calendrier éditorial ClickUp est doté de fonctionnalités qui facilitent grandement la gestion de votre contenu. Il vous offre une disposition visuelle claire pour planifier, créer et programmer du contenu sur différentes périodes, que ce soit pour des semaines, des mois ou même des années.

L'organisation du contenu par thème est simple, ce qui vous permet de rester concentré sur ce qui est publié. Le modèle vous permet de paramétrer les dates d'échéance et les dates de publication pour chaque article, ce qui vous permet de respecter les délais.

En outre, il vous permet de suivre le statut de chaque contenu, qu'il soit en cours de progression, en attente d'approbation ou déjà publié, afin d'avoir une vision claire de votre flux de travail.

7. Modèle de calendrier ClickUp pour le PTO

Le modèle de calendrier PTO de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à suivre les demandes de congés de votre équipe.

Vous avez forfait une réunion importante mais vous vous rendez compte que l'un des membres clés de votre équipe ne s'est pas présenté. Alors que vous vous apprêtez à l'appeler, vous vous souvenez soudain qu'il a demandé un congé de maladie il y a quelque temps et que vous l'avez approuvé. C'est une situation délicate !

Pour éviter ce genre de situation, tirez parti de l'outil de gestion des congés Modèle de calendrier ClickUp PTO . Il facilite la gestion des congés des employés en vous affichant clairement les vacances et les approbations. Grâce à ce modèle, les équipes RH peuvent se tenir au courant de la disponibilité du personnel et coordonner les emplois du temps en douceur.

8. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenez des informations effacées sur le statut de votre contenu avec le modèle de calendrier de contenu de ClickUp

Le Modèle de calendrier de contenu ClickUp simplifie votre processus de planification et de gestion du contenu. Il offre un cadre structuré pour organiser et planifier efficacement votre contenu.

Ce modèle vous permet d'exposer vos idées de contenu, d'assigner des tâches et de fixer des paramètres, afin de rester en phase avec vos objectifs marketing. Vous pouvez classer votre contenu par type, comme les articles de blog, les mises à jour sur les médias sociaux ou les bulletins d'information, ce qui vous permet de mettre en place une stratégie de contenu diversifiée.

En outre, vous pouvez personnaliser le calendrier en fonction de vos préférences en matière de flux de travail, qu'il s'agisse d'un aperçu mensuel ou d'une répartition hebdomadaire.

9. Modèle de planning quotidien ClickUp

Le modèle d'agenda quotidien de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre vos tâches quotidiennes et à rester organisé.

Nous avons beaucoup parlé du forfait de votre semaine et même de votre année. Mais qu'en est-il de la journée d'aujourd'hui ? À faites-vous tous vos rendez-vous ? À quelle date se fait votre prochaine réunion ? Mettez en œuvre le Modèle de planning quotidien ClickUp pour forfaiter tout cela et bien plus encore.

Le modèle garde une trace de vos tâches, des rendez-vous programmés, des réunions forfaitaires, et plus encore.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer des sections en fonction de vos besoins et de vos préférences

Trier les tâches par priorité et importance

Planifier des échéances et des rendez-vous de manière transparente

Visualiser à l'aide d'outils de suivi tels que des graphiques et des diagrammes

10. Modèle d'emploi du temps de l'équipe ClickUp

Le modèle de calendrier d'équipe de ClickUp est conçu pour vous aider à rester organisé et à maîtriser le calendrier de votre équipe.

Le Modèle d'horaire d'équipe ClickUp est conçu pour vous aider à gérer les activités de votre équipe avec précision. Utilisez ce modèle pour :

Visualiser les plannings de l'équipe à l'aide d'une disposition claire avec un code couleur pour savoir qui travaille sur quoi et suivre facilement la disponibilité et la charge de travail de l'équipe

Coordonner les tâches et les échéances en les assignant à des membres spécifiques de l'équipe et suivre la progression en temps réel pour s'assurer qu'elles sont achevées en temps voulu

Paramétrer des rappels et des notifications à l'échelle de l'équipe pour tenir tout le monde informé des échéances à venir et des mises à jour importantes

Maîtrisez votre emploi du temps avec ClickUp

Si vous souhaitez organiser votre emploi du temps, l'utilisation d'un calendrier est indispensable. Mais bien sûr, tous les calendriers ne fonctionnent pas pour toutes les activités. C'est pourquoi vous avez besoin de modèles de calendriers.

ClickUp offre un mélange unique de variété et de fonctions qu'il est difficile d'égaler. Bien que OneNote ait ses points forts, ClickUp offre une synchronisation et une flexibilité supérieures, ce qui en fait le meilleur choix. S'inscrire gratuitement à ClickUp aujourd'hui !