Comment mesurer l'engagement des employés : Principaux indicateurs et stratégies

L'engagement des employés est la connexion émotionnelle et la validation qu'un employé ressent à l'égard de son travail et de son organisation. Il s'agit de savoir à quel point les employés sont passionnés par leur travail et par l'entreprise.

Les employés engagés ne se contentent pas de pointer ; ils s'intéressent à leur travail et s'investissent dans les objectifs de l'organisation. Ils sont motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes et stimuler l'innovation et la croissance.

En revanche, les travailleurs désengagés peuvent coûter des millions aux entreprises en termes de perte de productivité. Gallup estime que le faible niveau d'engagement des employés coûte à l'économie mondiale près de 9 000 milliards de dollars chaque année. Le même sondage a également révélé que 52% des employés sont actuellement à l'affût ou à la recherche active d'un nouvel emploi.

Mesurer l'engagement des employés est un must à faire pour toute entreprise qui souhaite que son personnel soit heureux et productif. En surveillant les indicateurs de l'engagement des employés, les dirigeants peuvent identifier les domaines problématiques, élaborer des stratégies pour améliorer l'engagement et créer un environnement où les employés s'épanouissent.

Dans cet article, nous aborderons les différentes façons de mesurer l'engagement des employés et quelques stratégies permettant de développer une main-d'œuvre prospère et motivée.

Comprendre les différents indicateurs de l'engagement des employés

Explorons les différents indicateurs qui peuvent nous donner un aperçu de l'engagement des employés.

Taux de rotation volontaire des employés

Le taux auquel les employés quittent volontairement votre entreprise peut en dire long sur l'environnement de travail et les possibilités d'évolution. Un taux de rotation élevé peut indiquer des problèmes sous-jacents tels qu'un manque d'avancement ou même une insatisfaction à l'égard de la direction. Chez les nouveaux employés, il peut être le signe d'un accueil inefficace.

En revanche, un faible taux de rotation volontaire indique que les employés sont généralement satisfaits et validés par l'entreprise. Il peut s'agir d'un indicateur positif d'un environnement de travail sain et de pratiques de gestion efficaces.

Taux de rétention des employés

Le taux de rétention des employés est le pourcentage d'employés qui restent dans l'entreprise sur une période donnée. Il s'agit d'une mesure de la capacité de l'organisation à conserver sa main-d'œuvre intacte.

Un taux élevé de rétention des employés est souvent lié à un fort engagement, ce qui suggère que les employés se sentent valorisés et qu'ils voient un avenir au sein de l'entreprise. Cela peut conduire à une augmentation de la productivité, à une réduction des coûts liés à l'embauche et à la formation de nouveaux employés, et à un environnement de travail plus stable.

Absentéisme

L'absentéisme désigne l'évaluation du taux d'absence des employés au travail pour cause de maladie, de raisons personnelles ou d'autres facteurs. Il peut s'agir d'un problème important pour les entreprises, car il peut avoir un impact sur la productivité, le moral et l'ensemble des activités de l'entreprise.

Des absences fréquentes peuvent être le signe d'un épuisement professionnel, d'un désintérêt ou de problèmes personnels affectant la vie professionnelle.

Score de promoteur net des employés (eNPS)

Autre indicateur essentiel de l'engagement des employés, l'Employee Net Promoter Score révèle dans quelle mesure vos employés sont susceptibles de recommander votre entreprise comme un endroit où il fait bon travailler. C'est un reflet direct de leur expérience et de leur satisfaction.

Un NPS élevé indique que les employés sont généralement satisfaits et fidèles à l'entreprise. À l'inverse, un score eNPS faible suggère un taux élevé d'employés désengagés au sein de la main-d'œuvre.

ClickUp Brain vous aide à poser des questions visant à évaluer la satisfaction des employés au sein de l'organisation

Satisfaction des employés

Un employé heureux est un employé productif, mais la satisfaction des employés va plus loin que le simple contenu. Elle englobe divers facteurs, notamment l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération et les avantages sociaux, le respect, un environnement de travail confortable et l'alignement sur les valeurs de l'entreprise.

Les mesures visant à améliorer la satisfaction des employés contribueront également à améliorer vos résultats en matière d'engagement des employés.

Performance des employés

Le suivi des performances de vos employés au fil du temps est un autre moyen de mesurer l'engagement des employés.

Des performances élevées vont souvent de pair avec un engagement élevé des employés, ce qui en fait l'un des indicateurs d'engagement les plus importants à suivre.

Lorsque les employés sont engagés, ils sont plus susceptibles d'atteindre et de dépasser les attentes en matière de performance. Les organisations qui accordent la priorité au maintien de l'engagement des employés sont plus susceptibles de disposer d'une main-d'œuvre productive et satisfaite, dont les performances sont constantes.

ROI sur l'engagement des employés

Le retour sur investissement de l'engagement des salariés mesure le rendement financier qu'une entreprise obtient en investissant dans des initiatives visant à améliorer l'engagement des salariés. Il quantifie les avantages tangibles d'une main-d'œuvre plus engagée.

Le retour sur investissement de l'amélioration de l'engagement se traduit par des bénéfices, de l'innovation et une réduction des coûts de rotation du personnel. Des salariés engagés contribuent à la rentabilité.

Évaluation de Glassdoor

Certains indicateurs de l'engagement des salariés sont plus visibles que d'autres ; par exemple, les évaluations sur les sites d'avis d'employeurs tels que Glassdoor.

La perception publique peut refléter le moral interne, ce qui fait de l'évaluation Glassdoor de votre organisation une fenêtre sur le sentiment des employés. Un faible niveau de satisfaction des employés se traduira par une baisse de l'évaluation. Étant donné que les employés potentiels et les clients consultent souvent ces évaluations, elles peuvent également avoir un impact significatif sur votre marque.

Satisfaction des clients

Des employés très motivés ont tendance à satisfaire les clients, ce qui relie directement l'expérience de l'utilisateur final à l'engagement du personnel. Les travailleurs qui aiment leur travail et leur environnement de travail sont plus enclins à fournir un service client de qualité supérieure, ce qui se traduit par des niveaux de satisfaction de la clientèle plus élevés.

Un moral élevé des employés, souvent associé à des employés satisfaits, conduit également à de meilleures expériences pour les clients. Les employés qui sont heureux dans leur travail sont plus susceptibles d'être positifs et serviables envers les clients.

Mesurer les indicateurs d'engagement des employés

Maintenant que nous avons identifié les indicateurs clés de l'engagement des salariés, voyons comment les suivre efficacement.

Les sondages, les sessions de feedback et les entretiens sont quelques-uns des moyens de recueillir des informations précieuses sur la satisfaction et les niveaux d'engagement des employés.

Sondages sur l'engagement des salariés

Les sondages sont un outil puissant pour suivre l'engagement des employés car elles fournissent un moyen direct de recueillir les réactions et les idées des employés. Les organisations peuvent utiliser différents types de sondages, tels que les formulaires de rétroaction des employés, les sondages de pouls, les sondages de groupes de discussion, et ainsi de suite. Voici en quoi elles peuvent être utiles :

Identifier les domaines clés: Les sondages peuvent aider à identifier les domaines spécifiques dans lesquels les employés se sentent engagés ou désengagés. Ces informations peuvent être utilisées pour adapter les initiatives d'engagement

Les sondages peuvent aider à identifier les domaines spécifiques dans lesquels les employés se sentent engagés ou désengagés. Ces informations peuvent être utilisées pour adapter les initiatives d'engagement **Mesurer la satisfaction : les enquêtes peuvent évaluer la satisfaction des employés à l'égard de divers aspects de leur travail, tels que le rôle, la culture d'entreprise, la rémunération et le leadership

Mesurer le moral des employés: Un sondage sur la satisfaction des employés permet de mesurer le moral des employés et d'identifier tout problème susceptible d'affecter les niveaux d'engagement

Un sondage sur la satisfaction des employés permet de mesurer le moral des employés et d'identifier tout problème susceptible d'affecter les niveaux d'engagement Suivre les changements: En menant des sondages au fil du temps, les organisations peuvent suivre l'évolution de l'engagement des employés et mesurer l'efficacité de leurs initiatives

Personnalisez les sondages et les questionnaires destinés aux employés avec ClickUp Forms La plateforme de gestion des RH de ClickUp permet de créer et de réaliser des sondages annuels sur l'engagement des employés en toute simplicité. Créez votre sondage avec des Formulaires ClickUp qui saisissent toutes les réponses en un seul endroit et les transforment en formulaires traçables Tâches ClickUp . Cela permet de s'assurer que les commentaires des employés sont pris en compte.

Il n'est toutefois pas nécessaire de reprendre le processus à zéro.

Télécharger ce modèle Modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp est l'outil idéal pour obtenir une image précise de la satisfaction et de l'engagement des employés. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Développer des idées claires et exploitables sur le sentiment des employés

Créer des sondages personnalisés avec des questions personnalisées

Recueillir en temps réel les commentaires des employés sur n'importe quel appareil

Suivre les changements et les améliorations au fil du temps

Utilisez 32 attributs personnalisés différents pour capturer les commentaires des employés sur la rémunération, l'évolution de carrière, les conditions de travail, et plus encore. Passez de l'affichage des commentaires de l'entreprise, qui affiche les commentaires de l'ensemble de l'entreprise, à l'affichage par département, qui permet de suivre et de comparer les commentaires de chaque département.

Retour d'information à 360 degrés

Ces sondages recueillent les commentaires des employés, de leurs fournisseurs, de leurs pairs et de leurs rapports directs afin d'afficher une vue d'ensemble de l'engagement des employés. Cette perspective globale permet de donner une image plus complète de l'impact et des expériences d'un employé individuel. Recueillir un retour d'information à 360 degrés permet aux organisations de

Réduire les biais: En recueillant les commentaires de plusieurs sources, les sondages à 360 degrés peuvent fournir une évaluation plus objective de la façon dont les employés à différents niveaux perçoivent l'organisation et sa culture

En recueillant les commentaires de plusieurs sources, les sondages à 360 degrés peuvent fournir une évaluation plus objective de la façon dont les employés à différents niveaux perçoivent l'organisation et sa culture Renforcer le leadership: Les sondages à 360 degrés peuvent également être utilisés pour évaluer l'efficacité des dirigeants et identifier les points à améliorer dans leur style de leadership. Cela a finalement un impact positif sur la culture de l'organisation

Les sondages à 360 degrés peuvent également être utilisés pour évaluer l'efficacité des dirigeants et identifier les points à améliorer dans leur style de leadership. Cela a finalement un impact positif sur la culture de l'organisation **Les résultats des sondages à 360 degrés peuvent être utilisés pour identifier les domaines à améliorer et créer des forfaits de développement personnalisés pour les employés. Cela permet également d'améliorer les performances individuelles et la satisfaction au travail à long terme

Entretiens de sortie

Menés par le service RH au moment du départ d'un employé de l'entreprise, les entretiens de départ peuvent être une mine d'informations, révélant des vérités sur le lieu de travail que les employés actuels n'exprimeraient peut-être pas. Voici comment ils peuvent aider à mesurer l'engagement des salariés :

Identifier les raisons du départ: Les entretiens de départ peuvent révéler les raisons sous-jacentes pour lesquelles les employés quittent l'entreprise, telles que l'insatisfaction à l'égard de leur emploi, de leur rémunération ou de leur environnement de travail. Ces informations peuvent aider à identifier les domaines dans lesquels une amélioration peut accroître l'engagement des employés

Les entretiens de départ peuvent révéler les raisons sous-jacentes pour lesquelles les employés quittent l'entreprise, telles que l'insatisfaction à l'égard de leur emploi, de leur rémunération ou de leur environnement de travail. Ces informations peuvent aider à identifier les domaines dans lesquels une amélioration peut accroître l'engagement des employés Mesurer l'efficacité des initiatives d'engagement: Les responsables des ressources humaines peuvent utiliser les entretiens de départ pour évaluer l'efficacité des initiatives d'engagement des employés et identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires

Les responsables des ressources humaines peuvent utiliser les entretiens de départ pour évaluer l'efficacité des initiatives d'engagement des employés et identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires Recueillir des informations sur les facteurs d'engagement: Les entretiens de départ peuvent être utilisés pour recueillir des informations spécifiques sur les facteurs d'engagement clés, tels que le leadership, la culture d'entreprise, les possibilités d'évolution et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

💡Pro Tip: Le Assistant d'écriture IA dans ClickUp peut vous aider à dresser une liste de questions à poser lors des entretiens de départ. Invitez l'IA et vous verrez !

Créez une liste complète de questions d'entretien de départ pour évaluer leur expérience avec votre organisation en utilisant l'assistant de rédaction IA de ClickUp Brain

Retour d'information sur l'intégration des nouveaux employés

La première impression est importante, et les nouveaux employés peuvent apporter un regard neuf sur la santé de la culture de votre entreprise. Leurs commentaires peuvent permettre d'affiner le processus d'intégration et de s'assurer que les nouveaux employés partent du bon pied. Recueillir leurs commentaires à différentes étapes - telles que la première semaine, le premier mois et le premier trimestre - peut s'avérer utile de la manière suivante :

Identifier les premiers défis en matière d'engagement: Le feedback des nouveaux employés peut aider à mettre en évidence les problèmes ou les obstacles qui peuvent entraver leur engagement dès le départ. Il peut fournir des indications sur leur satisfaction initiale à l'égard de l'entreprise, de leur rôle et de leur équipe

Le feedback des nouveaux employés peut aider à mettre en évidence les problèmes ou les obstacles qui peuvent entraver leur engagement dès le départ. Il peut fournir des indications sur leur satisfaction initiale à l'égard de l'entreprise, de leur rôle et de leur équipe Évaluer l'efficacité des programmes d'intégration: Le retour d'information sur l'intégration permet d'évaluer l'efficacité des processus d'intégration de l'entreprise et d'identifier les points à améliorer

Le retour d'information sur l'intégration permet d'évaluer l'efficacité des processus d'intégration de l'entreprise et d'identifier les points à améliorer Prévoir l'engagement futur: Les premiers niveaux d'engagement peuvent souvent être prédictifs de l'engagement et de la fidélisation futurs. En réglant les problèmes identifiés lors de l'intégration, les entreprises peuvent améliorer l'engagement des employés à long terme

💡Pro Tip: Les équipes RH peuvent également utiliser des modèles tels que celui de l' Modèle d'engagement des employés ClickUp pour rationaliser les processus de collecte, d'analyse et d'exploitation des indicateurs d'engagement des salariés.

Analyser et agir sur le retour d'information des employés

Il ne suffit pas de mesurer l'engagement des employés ; les dirigeants doivent être en mesure d'analyser les informations et d'en tirer des conclusions. ClickUp simplifie cette tâche.

Surveillez tous vos indicateurs clés de l'engagement des employés avec les tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp peuvent être un outil puissant pour analyser les données relatives à l'engagement des employés. En créant des tableaux de bord personnalisés, les organisations peuvent visualiser et suivre les indicateurs clés de l'engagement. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec eux :

Utiliser des widgets pour consolider les données des sondages auprès des employés et d'autres sources dans votre tableau de bord

des sondages auprès des employés et d'autres sources dans votre tableau de bord Analyser les données provenant de différentes équipes ou départements pour identifier toute disparité dans les niveaux d'engagement

dans les niveaux d'engagement Suivre la progression vers les objectifs d'engagement des employés et identifier les domaines à améliorer

vers les objectifs d'engagement des employés et identifier les domaines à améliorer Connectez ClickUp à d'autres outils , tels que des logiciels de ressources humaines ou des plateformes de sondage, afin de recueillir et d'analyser des données provenant de sources multiples

, tels que des logiciels de ressources humaines ou des plateformes de sondage, afin de recueillir et d'analyser des données provenant de sources multiples Créer des rapports automatisés qui sont envoyés régulièrement aux parties prenantes concernées

💡Pro Tip: ClickUp Brain , l'assistant IA intégré, peut aider à automatiser les mises à jour de la progression et les rapports d'engagement hebdomadaires à toutes les parties prenantes. Essayez-le !

L'analyse des commentaires des employés vous permettra de savoir ce qu'il faut améliorer dans votre organisation pour renforcer l'engagement des employés. Les étapes suivantes ? Sur la base des insights, fixez des objectifs spécifiques et créez un forfait d'engagement des employés.

Fixez des objectifs, décomposez-les en cibles et restez au fait de leur progression avec ClickUp Objectifs

ClickUp est également d'une grande aide dans ce domaine.

Fixez des objectifs individuels et d'équipe liés à l'engagement des employés avec Objectifs ClickUp et suivez la progression en temps réel. Ou utilisez simplement l'un des objectifs de ClickUp modèles RH gratuits de ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-308.png Modèle d'ICP de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de KPI de ClickUp permet aux équipes de définir et de suivre facilement leurs objectifs en matière d'engagement des employés. Avec ce modèle de KPI, vous pouvez :

Définir des objectifs et aligner les équipes autour d'eux

Obtenir des informations claires sur la progression vers vos objectifs

Suivre les performances au fil du temps grâce à des tableaux de bord visuels

Fournir une visibilité sur les performances de l'ensemble de l'organisation

Créer un forfait d'engagement des employés n'est pas difficile, mais cela fait appel à du temps, de la réflexion et des efforts. L'utilisation d'un modèle réduit les efforts manuels et vous aide à démarrer plus rapidement les activités d'engagement. Modèle de plan d'action pour l'engagement des employés de ClickUp vous donne une feuille de route claire pour améliorer le moral, la productivité et la fidélisation des employés sur votre lieu de travail.

Simplifier la mise en œuvre de la stratégie RH avec la plateforme de gestion RH de ClickUp

Voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à améliorer les niveaux d'engagement de vos employés :

Cultiver un sentiment d'appartenance: Organiser des activités de consolidation d'équipe et des évènements sociaux pour renforcer les relations et promouvoir la camaraderie

Organiser des activités de consolidation d'équipe et des évènements sociaux pour renforcer les relations et promouvoir la camaraderie construire une culture d'entreprise positive: Créer une culture d'entreprise positive: Créer une culture d'entreprise positiveun lieu de travail inclusif où chacun se sent inclus et respecté. Promouvoir la transparence et une communication ouverte, et encourager un équilibre sain entre le travail et la vie privée chez tous les employés

Créer une culture d'entreprise positiveun lieu de travail inclusif où chacun se sent inclus et respecté. Promouvoir la transparence et une communication ouverte, et encourager un équilibre sain entre le travail et la vie privée chez tous les employés Offrir de la reconnaissance et des récompenses: Veiller à ce que la rémunération soit compétitive et équitable afin de permettre à tous les employés de s'épanouir dans leur travail les employés se sentent valorisés . Lancer des programmes de reconnaissance des employés et récompenser les employés pour leur contribution à la réussite de l'organisation

Veiller à ce que la rémunération soit compétitive et équitable afin de permettre à tous les employés de s'épanouir dans leur travail les employés se sentent valorisés . Lancer des programmes de reconnaissance des employés et récompenser les employés pour leur contribution à la réussite de l'organisation Offrir des possibilités de croissance et de développement: Créer des parcours de carrière clairs et des possibilités d'avancement et investir dans des programmes de formation et de développement professionnel des employés. Cela contribuera à améliorer la satisfaction des employés au travail et profitera également à l'organisation à long terme

Créer des parcours de carrière clairs et des possibilités d'avancement et investir dans des programmes de formation et de développement professionnel des employés. Cela contribuera à améliorer la satisfaction des employés au travail et profitera également à l'organisation à long terme Encourager l'autonomie: Donner aux employés les moyens de s'approprier leur travail et de contribuer à la réussite de l'entreprise. Permettez-leur de prendre leurs propres décisions, mais donnez-leur régulièrement des informations en retour et des critiques constructives. Cela permettra aux employés de se développer et d'améliorer leur niveau d'engagement

Créez des équipes engagées avec ClickUp

Pour constituer une équipe formidable, il ne faut pas se contenter d'embaucher les bonnes personnes. La réussite à long terme exige que ceux-ci teams restent heureuses et productives .

Naviguer dans le labyrinthe des indicateurs de l'engagement des employés peut sembler décourageant, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. En mesurant et en analysant régulièrement ces indicateurs, et en agissant en conséquence, vous serez sur la bonne voie pour atteindre des niveaux plus élevés d'engagement et de productivité sur le lieu de travail.

Les équipes de direction et de RH s'appuient sur des plates-formes de gestion des tâches telles que ClickUp pour planifier, exécuter et mesurer leurs initiatives de gestion et de développement des ressources humaines. ClickUp les aide également à s'assurer que leur personnel peut facilement collaborer, communiquer et gérer leur travail quotidien.

Essayez-le pour en découvrir les avantages. S'inscrire gratuitement aujourd'hui.