Comment créer un organigramme de type "For Loop" ?

Avant de commencer un projet de code complexe, il est toujours préférable d'avoir une vue d'ensemble de la situation idée des flux de travail et des systèmes. Lorsque vous donnez une structure à des projets tentaculaires, vous réduisez le bruit, vous éliminez les imprécisions et vous vous achevez avant la date limite.

C'est ce qu'est un organigramme : une représentation visuelle des processus. Vous pouvez l'utiliser pour des projets complexes nécessitant des repères visuels, notamment les sprints de codage.

Pour les développeurs, les boucles d'organigramme indiquent les tâches répétitives qui peuvent être répétées en boucle pour gagner du temps. En fonction du paramètre de réitération, les boucles d'organigramme peuvent être de deux types : la boucle for et la boucle while.

Dans cet article, nous allons passer en revue le concept des organigrammes à boucle for et vous montrer comment en créer un.

Comprendre les boucles for

Un organigramme en boucle permet aux programmeurs de exécuter une ligne de code spécifique plusieurs fois à l'aide d'une instruction de contrôle et d'un corps d'instructions. Il est utilisé lorsque le programmeur sait à l'avance combien de fois les codes doivent être exécutés pour remplir les conditions.

Par exemple, si vous lancez une offre pour offrir des cartes-cadeaux aux 50 premiers utilisateurs qui s'inscrivent sur votre site web, la boucle for se répète exactement 50 fois.

Avec la boucle for, vous pouvez

Exécuter la même tâche pendant un nombre fixe de fois

Interroger une liste, un dictionnaire et d'autres collections d'éléments un par un

Éviter la répétition du code pour obtenir des lignes propres et compactes

La différence entre la boucle for et la boucle while

Un organigramme de boucle while vous aide à exécuter des processus répétitifs, tout comme un organigramme de boucle for. Cependant, il diffère dans son approche du contrôle des instructions de flux.

Si vous ne savez pas combien de fois les codes doivent être exécutés, mais que vous connaissez les conditions spécifiques qui doivent être réunies pour que les codes continuent à s'exécuter, vous pouvez utiliser une boucle while par souci d'efficacité.

Prenons l'exemple du cadeau.

Cette fois-ci, vous souhaitez envoyer des cartes-cadeaux de 20 $ aux utilisateurs précoces, mais vous ne savez pas combien d'entre eux s'inscriront et à quel moment. Vous avez mis de côté des cartes-cadeaux d'une valeur de 500 $ pour cette campagne.

Avec une boucle while, vous pouvez exécuter des codes qui envoient des cartes-cadeaux de 20 $ jusqu'à ce que le budget soit épuisé. Vous ne savez pas avec certitude combien de fois le code sera exécuté, mais la condition est qu'il ne dépasse pas le budget de 500 $.

Voici les différences clés entre la boucle for et la boucle while :

La boucle pour La boucle while La boucle for La boucle while La boucle while **La boucle for Les programmeurs savent combien de fois les codes doivent être exécutés. Les programmeurs savent quelles conditions doivent être réunies pour que la boucle continue, mais pas nécessairement combien de fois elle s'exécutera Le programmeur sait quelles conditions doivent être remplies pour que la boucle continue, mais pas nécessairement combien de fois elle sera exécutée La boucle for se termine lorsque le nombre prédéfini d'itérations est atteint et ne déclenche pas de boucle infinie La boucle while continue de s'exécuter indéfiniment à moins que la condition ne devienne "fausse" Idéale pour les tâches simples et répétitives Idéale pour les conditions complexes et dynamiques

Composants d'un organigramme de boucle For

Malgré la relative simplicité des boucles for, il est important de connaître les éléments qui composent l'organigramme.

Initialisation: Il s'agit de la variable de contrôle de la boucle qui ne s'exécute qu'une seule fois au début

Il s'agit de la variable de contrôle de la boucle qui ne s'exécute qu'une seule fois au début Condition: Elle est testée pour vérifier si elle est vraie ou fausse. Dans l'exemple des cadeaux, la condition est de savoir si 50 personnes ont reçu les cartes cadeaux

Elle est testée pour vérifier si elle est vraie ou fausse. Dans l'exemple des cadeaux, la condition est de savoir si 50 personnes ont reçu les cartes cadeaux Point de décision : C'est le moment où la vérification de la condition décide de l'étape suivante. Si la condition est "vraie", l'exécution se poursuit

: C'est le moment où la vérification de la condition décide de l'étape suivante. Si la condition est "vraie", l'exécution se poursuit **Corps de la boucle : le corps de la boucle est utilisé pour exécuter toutes les instructions

Mise à jour: La boucle continue d'être mise à jour en fonction du point de décision

La boucle continue d'être mise à jour en fonction du point de décision Incrémentation/décrémentation: La mise à jour est soit incrémentale, soit décrémentale. Dans l'exemple des cadeaux, le nombre de clients qui reçoivent des cartes-cadeaux continue d'augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne 50

Nous allons vous montrer comment créer un organigramme en boucle dans Microsoft Excel . Tout d'abord, ouvrez une nouvelle feuille Excel et donnez-lui un nom.

Étape 1. Initialiser la variable de contrôle de la boucle

Cliquez sur Insertion > Formes pour ouvrir les collections de formes et faites défiler vers le bas pour trouver les formes de base de l'organigramme

Cliquez sur la forme ovale (diagramme de flux : Terminator) pour l'ajouter à Excel

via MS Excel

Cliquez sur Forme > Remplir pour la peindre en jaune

Double-cliquez sur la forme pour ajouter des libellés pour l'étape d'initialisation. Par exemple, "Commencer à envoyer des cartes cadeaux"

Étape 2. Vérification des conditions

Insérez une forme de diamant pour la condition, remplissez-la de couleur verte et libellez-la de manière appropriée en suivant le processus ci-dessus. Dans ce cas, la condition est la suivante : Cartes-cadeaux <50 ?

Allez dans Insertion > Formes et choisissez la flèche de la collection Lignes pour connecter deux formes

Étape 3. Vrai chemin

Dessinez une flèche entre la condition et un rectangle (diagramme de flux : processus) pour le corps de la boucle si la condition est vraie Remplir le rectangle en utilisant la couleur bleue Cliquez sur Insertion > Text Box pour ajouter un champ texte à côté de la flèche Double-cliquez sur le champ de texte pour écrire True

Étape 4. Corps de la boucle

Libellez le rectangle avec les actions à répéter. Par exemple, "Envoyer une autre carte cadeau"

Étape 5. Mise à jour de l'étape

Ajouter un autre rectangle pour mettre à jour la variable de contrôle de la boucle. Exemple : "Augmenter de 1 le nombre de cartes cadeaux partagées" Connectez le corps de la boucle, la mise à jour et la condition à l'aide d'une flèche et d'un connecteur fléché coudé

Étape 6. Faux chemin

Insérer un rectangle pour signifier la fin de la boucle Remplir le rectangle de couleur blanche Tracer une ligne entre la condition et le point d'arrivée si la condition est fausse Ajouter un champ texte à côté de la flèche pour écrire 'False' (Faux)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-713-1400x995.png Faux chemin dans Excel /$$$img/

Sur la base de ces étapes, l'organigramme de la boucle for devrait ressembler à ceci :

Bien que vous puissiez utiliser des outils tels qu'Excel pour créer des organigrammes en boucle, il n'offre pas de listes étendues de structures préfabriquées ou de fonctionnalités évolutives pouvant être utilisées régulièrement et sans friction. L'une des meilleures façons de donner vie à ces idées est d'utiliser les outils suivants des modèles d'organigramme construits spécifiquement pour des cas d'utilisation personnalisés.

Utilisation de ClickUp pour créer des organigrammes

En tant qu'entreprise logiciel de flux de travail clickUp offre des fonctionnalités soigneusement conçues pour la création d'organigrammes, telles que Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales ClickUp pour vous aider à achever vos projets. Il excelle (jeu de mots) à garder les choses simples, visuellement attrayantes et connectées à vos flux de travail.

ClickUp Tableaux blancs est le terrain de jeu visuel des collaborateurs et des créatifs. Les membres de l'équipe peuvent librement ajouter des idées ou des concepts aux stratégies globales, ce qui contribue à renforcer la responsabilisation.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi les nombreuses options suivantes modèles de flux de travail de processus ou partir de zéro. La barre de menu gauche du Tableau blanc contient tous les outils qui vous aideront à personnaliser votre Tableau. Ajoutez des formes, des couleurs et du texte pour marquer les différents éléments de votre organigramme, et utilisez les connecteurs pour établir des relations, le tout dans un espace de glisser-déposer.

Connectez en toute transparence les idées, les tâches et les éléments du projet dans les Tableaux blancs ClickUp

Mais l'aspect esthétique n'est pas le seul atout des Tableaux blancs ClickUp. Il va au-delà des outils traditionnels en offrant une évolutivité et une collaboration en temps réel.

Par exemple, vous pouvez organiser des séances de brainstorming et élaborer des stratégies avec vos collègues en ajoutant les éléments suivants Documents ClickUp et Tâches ClickUp au mélange. Vous pouvez même intégrer des éléments ClickUp tels que des personnes et des listes pour enrichir vos organigrammes avec davantage de points de données.

Cette possibilité s'étend également au contenu extérieur à ClickUp : qu'il s'agisse d'un dessin Figma, d'une feuille de calcul Google, d'une vidéo YouTube ou d'un lien vers un site web, vous pouvez ajouter différents types de contenu qui rendent vos projets détaillés et authentiques.

De plus, vous pouvez utiliser des dispositions préétablies telles que modèles de plans de processus pour créer des clones visuels de procédures opératoires normalisées complexes et réduire les erreurs.

$$$a étapes pour créer un organigramme en boucle dans ClickUp Tableau blanc

En utilisant les outils présentés ci-dessus, vous pouvez dessiner rapidement un organigramme en boucle dans ClickUp.

Dans votre environnement de travail, développez la barre latérale de gauche en cliquant sur Pluset sélectionnez ensuite Tableaux blancs. Nommez le tableau blanc et sélectionnez un modèle adapté à vos besoins. Pour illustrer cet organigramme, nous avons sélectionné le bouton Démarrer à partir de zéro.

Étape 1. Initialiser la variable de contrôle de la boucle

Cliquez sur l'icône de forme dans la barre de menu de gauche et sélectionnez le cercle

Dessinez un ovale en modifiant le cercle

Cliquez sur l'icône Couleur de remplissage au-dessus de la forme pour la peindre en jaune

Cliquez sur l'icône T à côté pour libeller l'ovale avec l'étape d'initialisation. Par exemple, "Commencer à envoyer des cartes cadeaux"

Créer la première forme sur les Tableaux blancs ClickUp

Étape 2. Vérification des conditions

Dessinez une forme de diamant pour la condition, remplissez-la de couleur verte et libellez-la. La condition est "Cartes cadeaux <50 ?"

Sélectionnez l'icône Connecteurs dans la barre de menu de gauche et reliez les deux formes

Faites le contrôle des conditions avec la deuxième forme sur le Tableau blanc ClickUp

Étape 3. Vrai chemin

Tracer une ligne entre la condition et un rectangle pour le corps de la boucle si la condition est vraie Remplir le rectangle de bleu Cliquez sur l'icône T au-dessus de la ligne pour écrire "Vrai"

Dessinez le vrai chemin sur le tableau blanc dans ClickUp en connectant la condition et le corps de la boucle

Étape 4. Corps de la boucle

Libellez le rectangle avec les actions à répéter. Dans ce cas, il s'agit de "Envoyer une autre carte cadeau"

Définir le corps de la boucle en utilisant les outils de texte dans les Tableaux blancs ClickUp

Étape 5. Mise à jour de l'étape

Dessinez un autre rectangle pour mettre à jour la variable de contrôle de la boucle. Exemple : "Augmenter le nombre de cartes cadeaux partagées de 1′" Connectez le corps de la boucle, la mise à jour et la condition à l'aide de connecteurs

Mettez à jour les variables et utilisez des flèches en forme de L pour les connecter

Étape 6. Faux chemin

Ajouter un rectangle pour signifier la fin de la boucle Remplir le rectangle de couleur blanche Tracer une ligne entre la condition et le point d'arrivée si la condition est fausse Cliquez sur l'icône T au-dessus de la ligne pour écrire "Faux"

Ajouter un point final pour illustrer la fermeture d'une boucle

Sur la base de ces étapes, l'organigramme devrait ressembler à ceci dans ClickUp :

Créez des organigrammes visuellement attrayants dans les Tableaux blancs ClickUp en quelques minutes

Si ClickUp Tableau blanc est le moyen idéal pour dessiner des diagrammes et des organigrammes, vous pouvez l'associer à ClickUp Cartes mentales pour une compréhension plus fine. Les cartes mentales sont des chaînes d'idées faciles à créer où chaque idée est représentée par des nœuds. Ces nœuds se ramifient dans différentes directions, ce qui aide les utilisateurs à gérer leur temps et leur productivité.

Les Modèle d'organigramme de mappage de projet ClickUp est l'un des moyens les plus simples de créer et de modifier des cartes mentales en fonction de la complexité des projets.

Avec ce modèle, vous pouvez ajouter des tâches avec des nœuds de cartes mentales, obtenir une compréhension holistique de chaque composant du projet et rester sur la bonne voie.

Voici comment vous pouvez utiliser le modèle pour visualiser votre projet :

Utilisez les tâches ClickUp pour ajouter les étapes et les responsabilités requises pour terminer le projet

Ajoutez des statuts personnalisés et mettez-les à jour à chaque étape pour maintenir la clarté

Passez d'une vue Idées à une vue Guide de démarrage et à une vue Plan du projet en carte mentale pour aider vos coéquipiers à comprendre les tâches et les rôles

Lorsque vous avez autant de couches d'étapes et de parties prenantes, les rassembler sur un tableau de bord aide les entreprises à atténuer les inexactitudes de données et les pertes de temps.

En utilisant les Tableaux blancs ClickUp et les cartes mentales ClickUp en tandem, les assignés peuvent comprendre comment ils sont connectés à un projet plus large, ce qui leur permet de travailler de manière transversale.

Exemple d'organigramme de boucle For

Les boucles d'organigramme en Python travaillent avec des itérations basées sur des collections. Par exemple, les nombres, les chaînes et les dictionnaires se prêtent facilement à l'exécution de boucles.

Exemple en Python

La structure ci-dessous montre clairement le processus de la boucle : initialisation, vérification de la condition, impression de la valeur, mise à jour et répétition jusqu'à ce que la condition ne soit plus satisfaite.

Exemple de code : for i in range(0, 10) : print(i)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-723.png L'étape initiale de la boucle For en python /$$img/

Représentation sous forme d'organigramme :

Début

Initialiser i = 0

Condition i < 10

True Path : print(i)

Incrémenter i = i + 1

Répéter l'étape 3

Faux chemin : Fin

En se basant sur le schéma de l'organigramme de la boucle, cela ressemblerait à ceci en Python :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-724.png Boucle For en Python /$$$img/

Avantages de l'utilisation d'organigrammes pour les boucles For

Les boucles dans les organigrammes changent la donne, en particulier pour le processus de programmation informatique. Si vous ne l'utilisez pas encore, voici quelques avantages que vous manquez :

Clarté visuelle

Une boucle d'organigramme vous donne une référence visuelle de la manière dont les codes doivent être exécutés. Au fur et à mesure que les sprints de codage gagnent en complexité, la possibilité de se référer à une structure vous permet d'économiser plusieurs heures de productivité.

La logique de la boucle étant illustrée par des formes, des couleurs et des flèches, il est facile de comprendre et d'expliquer les tâches étape par étape, en particulier pour les non-programmeurs.

Débogage et optimisation

En suivant le chemin d'exécution, vous pouvez détecter si quelque chose ne va pas. Vous pouvez également supprimer les erreurs logiques et optimiser les codes avant de les exécuter.

Lorsque vous disposez de codes optimisés, vous pouvez les déployer dans des cas d'utilisation Business tels que le calcul et l'informatique qui nécessitent des itérations.

Meilleure communication

En suivant un organigramme en boucle for, les membres de l'équipe peuvent maintenir la transparence des connaissances et la cohérence de la communication.

La documentation étendue signifie qu'elle est plus conforme aux politiques de sécurité tout en aidant à la formation interne.

Maintenance du code

Pour les codes hérités, les organigrammes sont des bouées de sauvetage. Même en cas de manque de connaissances, les organigrammes de code peuvent vous aider à comprendre la logique du code, ce qui facilite sa maintenance ou sa modification pendant des années.

Diagrammez votre projet avec ClickUp

Pour maximiser les avantages des organigrammes en boucle, vous devez les créer dès le début. Mais si vous n'êtes pas sûr du nombre de fois que vous devez exécuter des codes, les organigrammes while loop vous seront utiles.

Vous pouvez créer un organigramme de base dans Microsoft Word si vous voulez quelque chose de rudimentaire. Toutefois, il est préférable d'utiliser un outil spécialement conçu pour résoudre ce problème.

Les outils de brainstorming et de collaboration de ClickUp sont conçus pour forfaiter et exécuter des projets complexes à l'aide de repères visuels. De la cartographie des processus aux projets de programmation, les cartes mentales et les tableaux blancs vous aideront à travailler efficacement sans passer d'une application à l'autre. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et faites preuve de créativité dans vos projets.