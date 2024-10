Comment créer une feuille de calcul CRM pour rationaliser les données clients ?

Votre entreprise se développe. Nous le comprenons. Mais les défis liés à la gestion des données - segmentation des contacts, personnalisation des messages et organisation de campagnes ciblées - le sont tout autant.

Vous êtes toujours en pleine effervescence, mais cela fait partie de l'activité, n'est-ce pas ?

Ce n'est pas une fatalité.

Ce dont vous avez besoin, c'est d'un système puissant pour vous aider à prendre le contrôle et à tirer le meilleur parti de vos données.

La bonne nouvelle, c'est qu'une solution CRM (Customer Relationship Management) peut y remédier, et vous n'avez pas besoin d'un logiciel coûteux ou complexe pour commencer.

En fait, vous pouvez même construire votre propre modèle de CRM à l'aide d'outils simples comme Google Sheets ou Excel - c'est plus facile que vous ne le pensez.

Dans cet article de blog, nous allons vous guider étape par étape dans le processus de paramétrage d'un CRM sur les deux plateformes. De plus, nous vous présenterons quatre modèles de CRM Google Sheets et Excel faciles à utiliser qui pourraient être exactement ce dont vous avez besoin.

Mais ce n'est pas tout. Restez dans les parages pour un bonus Logiciel de gestion de la relation client B2B qui fait passer vos équipes commerciales et vos relations avec les clients au niveau supérieur.

Commençons.🚀

1. Ouvrez le navigateur Google et tapez 'sheet.new' pour créer une nouvelle Google Sheets.

2. Une fois la feuille de calcul ouverte, cliquez sur le champ du nom dans le coin supérieur gauche, remplacez "Feuille de calcul sans titre" par un nom approprié et appuyez sur "Entrée"

Cela créera une liste déroulante basée sur les valeurs de votre feuille 'Dropdowns'. Appuyez sur "OK"

14. Répétez le même processus pour la colonne "Lead Source", mais cette fois-ci, faites référence à la liste de la colonne B de la feuille "Menu déroulant".

Vous pouvez maintenant remplir les sources de leads et les statuts sur la feuille principale de ClickUp CRM.

Maintenant que nous avons vu comment créer une feuille de calcul CRM dans Excel, voyons comment les modèles CRM prédéfinis peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement.

Modèles CRM Google Sheets et Excel

1. Tableau de bord mensuel des ventes par HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Monthly-Sales-Dashboard-by-Hubspot-1400x1096.png Tableau de bord des ventes mensuelles par Hubspot /$$$img/

via HubSpotTableau de bord des ventes mensuelles de HubSpot offre une solution pratique si vous en avez assez de gérer les nombres de ventes dans une feuille de calcul.

Il est disponible pour Excel et Google Sheets, ce qui vous permet de transformer les données brutes sur les ventes en informations claires et exploitables sans suivi manuel.

Vous pouvez définir, regrouper et surveiller les indicateurs essentiels pour faciliter la comparaison et l'analyse, organiser le tableau de bord pour afficher d'abord les informations les plus vitales et ajouter des fonctionnalités interactives, telles que des filtres, des trancheurs et des options d'affichage détaillé, afin d'approfondir les données.

2. Modèle CRM pour Excel par Salesflare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/CRM-Template-for-Excel-by-Salesflare.png Modèle CRM pour Excel par Salesflare /$$$img/

via Effet de levierModèle CRM de Salesflare pour Excel offre un moyen clair et structuré d'optimiser votre processus commercial. Vous pouvez gérer les membres de l'équipe, définir des paramètres clés de performance et choisir le moment où vous recevrez un rappel pour assurer le suivi d'un abonné.

Des données clés telles que la taille de l'affaire, la date de clôture prévue et le représentant commercial qui gère l'affaire sont intégrées dans ce modèle de pipeline de vente. Cela vous aide à prévoir votre chiffre d'affaires, à montrer les performances de vos équipes commerciales, à évaluer les performances de conversion, et bien plus encore.

💡Pro Tip: Check out these 10 modèles gratuits d'équipes commerciales pour améliorer votre efficacité commerciale et conclure plus d'affaires.

3. Simple CRM par OneSheet CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Simple-CRM-by-OneSheet-CRM.png Simple CRM par OneSheet CRM /$$$img/

via OneSheet CRM Un autre outil gratuit de gestion de la relation client (CRM) conçu pour Google Sheets est le logiciel Simple CRM par OneSheet CRM. Conçu spécialement pour les petites entreprises, il permet d'organiser les contacts, de suivre les ventes et de conclure plus d'affaires avec moins d'efforts.

Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire sur l'outil et de saisir ou coller vos données. Contrairement à certains Modèles Excel de gestion de la relation client il enregistrera automatiquement les modifications, de sorte que vous n'aurez jamais à vous soucier de perdre des informations.

4. Modèle CRM pour le taux de conversion des équipes commerciales par ActiveCampaign

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/CRM-Template-for-Sales-Conversion-Rate-by-ActiveCampaign-1400x268.png Modèle CRM pour le taux de conversion des ventes par ActiveCampaign /$$$img/

via Campagne active Si vous cherchez un moyen efficace d'augmenter rapidement vos équipes commerciales, alors la CRM Template pour le taux de discussion des équipes commerciales d'ActiveCampaign ne vous décevra pas.

Il crée une source unique de vérité pour toutes vos équipes commerciales, y compris leurs coordonnées, l'étape du parcours d'achat, et plus encore. Ainsi, vous avez toujours des informations précises et pertinentes à portée de main pour fermer la vente et analyser les indicateurs importants.

Il s'agit de l'un des éléments suivants modèles gratuits de CRM qui travaille à la fois avec Google Sheets et Excel.

Limites de Google Sheets et Excel CRM

Si ces deux outils sont excellents parce qu'ils sont gratuits et simples à utiliser, ils ne sont pas idéaux pour gérer un CRM à part entière sur le long terme. Voici pourquoi :

1. Manque d'automatisation

L'entrée manuelle de données et les mises à jour sur Google Sheets et Excel peuvent prendre beaucoup de temps. Bien qu'une automatisation de base puisse être paramétrée à l'aide de formules ou de paramètres, elle nécessite des connaissances techniques. Il manque l'automatisation du flux de travail en continu fournie par un CRM et un système de gestion de la relation client dédiés outils de l'équipe commerciale .

2. Extensibilité limitée

La gestion de grands ensembles de données sur ces outils devient lente et fastidieuse au fur et à mesure que votre base de clients s'accroît. La recherche, le filtrage et l'analyse des données peuvent être inefficaces, surtout avec des milliers d'entrées. Les problèmes de performance, tels que le gel ou le plantage, sont fréquents lorsque les feuilles de calcul atteignent leurs limites.

3. Rapports et analyses limités

La création de rapports et de tableaux de bord sur les deux outils nécessite une installation manuelle. Les fonctionnalités avancées telles que la création de processus S&OP personnalisés, l'analyse de données en direct et les rapports de progression visuels ne sont pas disponibles ou nécessitent des solutions de contournement complexes, ce qui peut s'avérer fastidieux.

En savoir plus: Comment créer un plan de gestion des ventes et des opérations (S&OP) (+modèle)

4. Pas de fonctionnalités de collaboration natives

Les deux outils permettent de partager des feuilles de calcul et de collaborer en temps réel, mais ils n'offrent pas de fonctionnalités propres à la gestion de la relation client, comme l'attribution de tâches et les alertes de notification.

Cela rend le suivi des responsabilités difficile, en particulier dans un environnement multi-utilisateurs où le contrôle des versions et les mises à jour en direct sont essentiels.

5. Pas d'outils de communication intégrés

Les feuilles Google Sheets et Excel ne disposent pas d'intégration d'e-mail, de téléphone ou de messagerie, ce qui vous oblige à enregistrer manuellement l'historique des communications. Cela augmente la probabilité de manquer des points de contact, ce qui a un impact sur l'efficacité globale de la communication.

Meilleure alternative aux feuilles de calcul pour la gestion de la relation client : ClickUp

Maintenant que nous avons discuté des domaines dans lesquels l'utilisation de Google Sheets CRM et les feuilles de calcul Excel ne suffit pas, la tâche suivante consiste à trouver une alternative intuitive et évolutive.

Mais il ne s'agit pas d'une solution de rechange comment choisir un CRM parfaitement adapté à votre entreprise ?

Le CRM basé sur le cloud, également connu sous le nom de SaaS CRM (CRM Software as a Service), est populaire parmi les entreprises modernes en raison de sa facilité d'utilisation et de son accessibilité. Une solution de CRM en mode SaaS qui permet de sortir du chaos, de mettre en évidence les opportunités susceptibles d'être fermées et de stimuler la croissance de votre entreprise est la suivante ClickUp .

Si la suppression des silos et la promotion du travail d'équipe grâce à des fonctionnalités de CRM collaboratif sont une priorité, alors l'application ClickUp CRM ne vous décevra pas.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-12.gif ClickUp CRM /$$img/

Adaptez les flux de travail uniques de votre équipe grâce aux fonctionnalités collaboratives de ClickUp CRM

ClickUp CRM est un environnement de travail unifié qui combine un système de gestion de la relation client basé sur le cloud avec la gestion des tâches, le partage de documents, le stockage des données, et plus encore. Vous pouvez créer des champs personnalisés, des flux de travail et des affichages sur la plateforme qui correspond le mieux à vos préférences et exigences opérationnelles.

Vous pouvez également définir des tâches, fixer des dates d'échéance et les attribuer aux membres de l'équipe avec ClickUp Attribuer des commentaires en un seul endroit centralisé.

De plus, vous pouvez obtenir des informations exploitables grâce à Tableaux de bord ClickUp . Cette fonctionnalité vous permet de choisir parmi plus de 50 widgets de tableau de bord personnalisés afin d'afficher des vues d'ensemble des indicateurs essentiels, tels que la taille moyenne des transactions, les performances commerciales, la valeur à vie des clients, etc.

/img/.. https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Objectifs.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle With Team Objectifs (Ensemble de tableaux de bord ClickUp 3.0 avec objectifs d'équipe) /$$img/

Améliorez la performance de vos projets et gérez vos sprints et vos équipes avec les tableaux de bord ClickUp

Vous pouvez inviter des clients dans ClickUp en tant qu'invités et partager un portail client pour des mises à jour de projet en temps réel. Intégrez votre tableau de bord à plusieurs de vos outils quotidiens, comme Salesforce et Zoho, pour améliorer encore votre capacité à suivre et à analyser les données commerciales.

vous souhaitez obtenir des informations sur votre tableau de bord en quelques secondes ? ClickUp Brain peut répondre rapidement à vos requêtes concernant les projets, les documents et les contacts, sans que vous ayez à rechercher activement des informations.

Vous pouvez également utiliser son outil AI Writer for Work pour créer des communications, des propositions et des e-mails précis et adaptés au ton, garantissant ainsi des interactions de haute qualité avec les clients.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/AI-Overview-GIF.gif IA-Overview-GIF /$$img/

Rédigez des e-mails et des propositions clients au ton adapté grâce à ClickUp Brain

Pour mettre en place un environnement axé sur les processus, vous avez besoin de modèles CRM gratuits qui vous permettent de gagner du temps, d'assurer la cohérence, tout en restant suffisamment flexibles pour s'adapter à des besoins spécifiques.

Les modèles Modèle ClickUp CRM par exemple, est conçu pour vous aider à gérer rapidement les relations avec les clients. Avec sept statuts pour suivre la progression des tâches et cinq façons différentes de visualiser votre travail, c'est un modèle qui vous aidera à être opérationnel.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-620.png Modèle de CRM ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle de CRM vous permet de :

Organiser les informations sur les contacts dans une base de données centrale

dans une base de données centrale Classer les tâches par ordre de priorité en fonction des étapes commerciales (proposée, en cours ou Fermée)

par ordre de priorité en fonction des étapes commerciales (proposée, en cours ou Fermée) Suivre les pistes et les opportunités par le biais de pipelines personnalisables

💡Pro Tip: Vous pouvez également utiliser le bouton Modèle CRM de ClickUp pour séparer les détails du compte et les affaires fermées dans des listes différentes, minimisant ainsi la confusion.

Lorsque l'on parle de CRM, il est difficile de ne pas penser aux équipes commerciales. ClickUp, logiciel de gestion de projet d'équipe commerciale vous aide à prendre la commande de votre équipe commerciale grâce à des vues personnalisées et pilotées par l'utilisateur, telles que des listes, des tableaux Kanban ou des calendriers.

Par exemple, vous pouvez afficher toutes vos données clients sous forme de feuille de calcul à l'aide de l'outil de gestion des ventes de ClickUp Vue Tableur dans ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Sales-Project-Management-1400x1102.png ClickUp Gestion des projets d'équipe commerciale /$$img/

Rassemblez l'ensemble de votre équipe commerciale en un seul endroit grâce au logiciel de gestion de projets commerciaux de ClickUp

En outre, le Modèle de CRM pour les ventes ClickUp agit comme un cadre dynamique qui rationalise l'ensemble du cycle de vente, guidant votre équipe commerciale de la génération de prospects à la conclusion de l'affaire avec clarté et personnalisation. Il intègre des analyses en temps réel et des suivis automatisés, éliminant ainsi l'entrée manuelle de données.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-CRM-template.png Modèle de CRM ClickUp Sales https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Prenez votre gestion de projet commercial à un autre niveau avec ce modèle qui vous permet de :

Catégoriser et ajouter des attributs pour gérer les discussions avec les clients et visualiser les données commerciales

Améliorer le suivi des équipes commerciales grâce à l'enregistrement d'écran et à l'IA

UtiliserClickUp Automatisation pour programmer des e-mails et des notifications

Suivre les réactions et les commentaires des clients

Améliorez la gestion de votre relation personnalisée avec ClickUp

Lorsque vous planifiez votre stratégie de gestion de la relation client, examinez attentivement les besoins de votre entreprise et la capacité d'un logiciel de gestion de la relation client à évoluer avec vous. Cela vous aidera à décider si la création d'une feuille de calcul CRM est suffisante ou si vous devez investir dans quelque chose de plus efficace, comme ClickUp.

Bien sûr, les CRM Microsoft Excel ou Google Sheets peuvent être économiques et assez personnalisables, mais ils peuvent aussi être restrictifs au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise.

C'est là que ClickUp intervient.

Avec ses puissants modèles de CRM, ses fonctionnalités telles que ClickUp Brain, ses tableaux de bord dynamiques et ses outils de travail en équipe, la plateforme surpasse facilement tous les autres outils de l'espace CRM, tout en assurant la satisfaction de vos clients.

Et le meilleur ? Vous pouvez commencer gratuitement en vous inscrivant sur ClickUp aujourd'hui.