15 exemples de Tableau Trello pour différents cas d'utilisation

Si vous demandez à une équipe Agile performante quel est le secret de sa réussite, vous entendrez probablement beaucoup parler du "Tableau"

A Tableau Kanban est un outil de gestion du flux de travail qui améliore la visibilité, identifie les goulets d'étranglement et équilibre efficacement la charge de travail.

À mesure que les projets deviennent plus complexes, il devient essentiel de rester organisé. C'est pourquoi de nombreuses équipes se tournent vers les tableaux Kanban pour rationaliser leur flux de travail.

Trello, qui fait partie de la suite Atlassian, est un outil de gestion de projet visuel qui convient parfaitement aux équipes, qu'elles soient au bureau ou à distance. Modèles de tableaux Trello offrent un moyen facile de planifier des processus d'entreprise et des flux de travail complexes, agissant comme un plan directeur pour vos projets.

Dans cet article, nous allons discuter des meilleurs exemples de tableaux Trello et explorer comment ils peuvent stimuler la productivité dans différents scénarios.

Nous comparerons également ClickUp et Trello pour déterminer ce qui convient le mieux à vos besoins.

15 exemples de Tableau Trello pour booster la productivité

Marketing

via Trello Si vous souhaitez mettre votre entreprise en ligne, l'outil Modèle de planificateur de tâches pour site web par Trello est exactement ce dont vous avez besoin pour atteindre le public cible. Il vous guide à travers chaque étape, de la planification et la conception au lancement et à la sauvegarde de votre blog ou site d'aspect professionnel, le tout en 10 étapes simples

Chaque étape comprend une checklist complète destinée aux équipes marketing, ce qui facilite le suivi de la progression jusqu'à ce que le site soit opérationnel. Si vous avez déjà un site web, ce Tableau peut également vous aider à en revoir la conception et à en améliorer l'expérience utilisateur.

💡 Conseil professionnel : Pour ceux qui travaillent sur des projets de sites web dans Trello, l'outil Import Power-Up change la donne. Il permet aux utilisateurs d'importer une liste de pages d'un site existant ou de définir les grandes lignes des pages d'un nouveau site. En outre, il peut apporter des données de champs personnalisés, comme des informations provenant de Google Analytics, directement dans Trello lors du paramétrage des cartes.

Ventes

via Trello Les Modèle de CRM et de pipeline de vente par Crmble transforme votre flux de travail commercial en un pipeline visuellement attrayant et organisé, facilitant le suivi de chaque prospect du début à la fin.

Les cartes personnalisables vous permettent d'ajouter des détails sur les prospects, des notes et des échéances, s'adaptant parfaitement à vos besoins uniques. Les fonctionnalités CRM du modèle permettent de gérer les interactions avec les clients directement dans Trello, en gardant toutes les informations à portée de main. En outre, le suivi de la progression et les aperçus visuels offrent une visibilité granulaire de toutes les tâches.

Une fonctionnalité nouvellement ajoutée comprend un bouton WhatsApp à côté du numéro de téléphone du contact, vous permettant de sauter directement dans une discussion WhatsApp à partir de vos tableaux Trello.

Ressources humaines (RH)

via Trello Les Modèle de pipeline de recrutement par Trello est votre allié ultime pour rationaliser le processus d'embauche. Il transforme le chaos du recrutement en un pipeline visuel et bien organisé, vous guidant du sourcing des candidats aux décisions finales d'embauche.

En joignant des descriptions de poste à la carte de chaque position, vous pouvez suivre et mettre à jour sans effort le parcours de chaque candidat. Utilisez les cartes Trello pour stocker les détails des candidats, les notes d'entretien et les étapes suivantes, le tout en un seul endroit. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de chercher des informations ou de perdre la trace de candidats prometteurs.

De plus, la disposition visuelle du modèle offre un aperçu rapide de votre processus de recrutement, vous aidant à repérer les goulots d'étranglement et à suivre les échéances.

Gestion des produits

via Trello Les Modèle de feuille de route de produit pour Trello est la clé qui vous permettra de maîtriser la gestion des produits avec brio. Il transforme votre vision du produit en une feuille de route dynamique et exploitable, rendant la planification complexe sans effort.

Utilisez-le pour prioriser les demandes de fonctionnalités pour les sprints à venir, en créant un processus de développement transparent pour votre équipe Agile. Organisez les histoires d'utilisateurs et les commentaires des clients directement sur chaque carte de fonctionnalité, ce qui facilite la référence aux détails critiques.

Le tableau de projet simple assure la cohérence en appliquant le même cadre à chaque idée de fonctionnalité, tandis que les checklists décrivent les exigences de développement et de conception pour une mise en œuvre en douceur. De plus, l'ajout de story points aux cartes permet d'améliorer le forfait sprint et de mieux gérer la charge de travail de votre équipe.

Assistance client

via Trello Les Modèle Trello pour l'assistance aux clients peut être personnalisé selon les besoins pour améliorer l'expérience client.

Lorsqu'un formulaire de demande d'assistance est soumis ou qu'un e-mail parvient à votre adresse d'assistance, une carte est automatiquement créée dans la liste "Demande d'assistance entrante ", capturant tous les détails. À partir de là, vous pouvez ajouter les membres de l'équipe concernés et déplacer la carte vers la liste "Affecté".

Au fur et à mesure que votre équipe travaille sur la demande, elle met à jour le statut de la carte en la déplaçant vers la liste "En cours". Si une révision est nécessaire, il suffit d'utiliser le libellé "En attente d'approbation". Une fois le problème résolu, la carte est déplacée vers la liste "Résolu", achevant ainsi le processus.

Ce modèle rationalise le flux de travail de votre équipe d'assistance, tout étant organisé et accessible dans Trello.

IT

via Trello L'équipe d'ingénieurs de Trello a créé le site web Modèle Kanban pour rationaliser la gestion du flux de travail. Avec six listes : Backlog, Design, To-do, Doing, Code Review, Testing, et Terminé, c'est un choix idéal pour les équipes d'ingénieurs qui cherchent à mapper clairement leur processus de développement.

En outre, vous pouvez améliorer votre Tableau Trello en activant des power-ups pour des outils de conception tels qu'InVision ou Figma, en intégrant ces ressources directement dans votre flux de travail.

Finance

via Trello Le suivi des dépenses peut souvent sembler écrasant, en particulier lorsqu'il s'agit de feuilles de calcul complexes. La création et la maintenance d'un budget Excel peuvent s'avérer lourdes et chronophages. Heureusement, l'outil Modèle de budget de Cedrik Bell offre une solution simple.

Sa conception conviviale et flexible vous permet de enregistrer chaque dépense au fur et à mesure qu'elle se produit. Il vous suffit de saisir vos dépenses et les traites en souffrance dans leurs sections respectives, et vos totaux seront calculés en bas de page.

C'est une approche sans chichis de la gestion budgétaire. Pour plus de commodité, intégrez Google Drive en tant qu'extension pour rationaliser la gestion des données et gagner du temps.

Design

via Trello Les Modèle de sprint de conception vous propose, à vous et à votre équipe, une approche structurée et limitée dans le temps de la résolution de problèmes et de l'innovation.

Vous commencerez par vous plonger dans la phase "Comprendre", au cours de laquelle vous clarifierez le problème et fixerez vos objectifs. Ensuite, il est temps de faire preuve de créativité lors de l'étape "Diverger", où vous réfléchissez à toutes les solutions possibles. Une fois que vous avez trouvé vos idées, passez à l'étape "Converger", où vous les réduisez et les transformez en éléments exploitables.

L'étape suivante est celle du "prototypage", au cours de laquelle vous convertissez vos meilleures idées en modèles tangibles et les partagez avec le chef de projet et vos pairs afin de recueillir de précieux commentaires. Ce modèle Trello rend vos sprints de conception plus efficaces et maintient votre équipe sur la bonne voie afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de solutions étonnantes ensemble.

Opérations

via Trello Les Modèle de gestion des stocks le modèle de gestion des stocks, optimisé par Smart Fields, simplifie le suivi et la gestion des stocks en vous permettant d'organiser vos éléments d'inventaire, de surveiller les niveaux de stock et de gérer les commandes, le tout en un seul endroit

Le modèle comporte des listes intuitives pour des catégories telles que " Stock disponible ", " Stock faible " et " Commandes ", ce qui facilite le suivi du statut de votre stock en un coup d'œil. Vous pouvez personnaliser et automatiser les détails clés tels que les quantités, les niveaux de commande et les informations sur les fournisseurs afin de rester à jour sans saisie manuelle.

Qu'il s'agisse de suivre les fournitures, de gérer les niveaux de stock ou de préparer les réapprovisionnements, cet exemple de tableau Trello offre une vue Effacées de vos stocks. Il rationalise vos opérations et vous aide à éviter les ruptures de stock ou les surstocks, ce qui permet aux chaînes d'approvisionnement de fonctionner efficacement.

Juridique

via Trello Les Modèle de gestion de projet du gouvernement sur Trello est idéal pour supprimer les silos et faire collaborer votre équipe en douceur, qu'il s'agisse de recherche juridique, de dossiers clients ou de projets internes

Voici comment commencer :

Commencez par la liste des "Ressources" pour garder à portée de main tous les documents clés, les calendriers des réunions et les FAQ

Gardez une trace de l'objet et des objectifs de votre projet grâce aux listes "Objectif du projet" et "Exigences"

Gérez les tâches quotidiennes avec la liste "À faire" et suivez ce qui est en suspens avec la liste "En attente"

Signalez les problèmes dans la section "Obstacles", célébrez les succès dans la section "Terminé" et suivez les coûts dans la section "Budget et coûts du projet"

Exécutif

via Trello Si vous vous apprêtez à rédiger un forfait Business solide, l'outil Modèle de forfait Business simplifie la description et l'organisation de votre stratégie. Il décompose tout en listes faciles à gérer afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Le modèle contient les listes suivantes :

Documents

Cas d'utilisation

Résumé

Aperçu de l'entreprise

Description du produit/service

Analyse du marché

Recherche et développement (R&D)

via Trello Les Modèle de projet de recherche est conçu pour rationaliser chaque étape de votre processus de recherche, en vous aidant à rester organisé et concentré. Commencez par consulter la section "À quoi sert ce Tableau" : c'est votre feuille de route pour comprendre comment utiliser le Tableau et lancer votre projet de recherche.

Vous pouvez établir un lien Calendly pour gérer la planification automatiquement. Terminé, vous pouvez configurer le Tableau de manière à ce que les nouveaux entretiens programmés y soient envoyés directement, afin que tout soit regroupé en un seul endroit, sans avoir à effectuer de mises à jour manuelles.

💡 Pro Tip: Understand the différences entre un diagramme de Gantt et un tableau Kanban afin de déterminer ce qui convient le mieux à vos besoins. Alors que les diagrammes de Gantt sont parfaits pour les projets dont les échéances et les dépendances sont bien définies, les tableaux Kanban offrent la souplesse nécessaire aux projets qui ne suivent pas un échéancier abonné.

Réussite des clients

via Trello Les Modèle Trello de gestion de la réussite des clients est un outil essentiel pour rationaliser les relations avec les clients et les déploiements de logiciels. Le Tableau devient un espace partagé où les responsables de la réussite des clients (CSM) et les clients peuvent collaborer efficacement

En haut de la page, la liste des "Points forts" offre une visibilité permanente sur les documents et les notes clés, ce qui permet de s'assurer que tout le monde est d'accord sur la façon d'utiliser le Tableau. La liste " Éléments de l'agenda " est idéale pour élaborer et affiner l'ordre du jour des réunions, suivre les notes et assurer le suivi des éléments d'action

Les listes "Projets/Initiatives" et "Tiers/Intégrations" permettent de suivre les projets et les intégrations en cours, en apportant des précisions sur les différentes initiatives et sur la manière dont le CSM peut apporter son aide. Les listes " Demandes de fonctionnalités " et " Bugs " sont essentielles pour gérer et hiérarchiser les commentaires et les problèmes des clients

Enfin, la liste "Achevé" sert d'archive pour les projets achevés, les bugs et les demandes de fonctionnalités, ce qui permet à votre Tableau de se concentrer sur les tâches critiques tout en mettant en valeur les réalisations passées.

Contenu

via Trello Le forfait de contenu peut être un véritable défi - il prend du temps et demande beaucoup de réflexion.

La planification du contenu peut être un véritable défi Modèle de calendrier de contenu de blog simplifie le processus de gestion du contenu en établissant un calendrier précis pour tous vos articles de blog à venir, ce qui vous permet d'être toujours sur la bonne voie pour fournir du contenu au bon moment.

Vous pouvez l'utiliser pour assigner des tâches aux bons auteurs, en veillant à ce que chaque article reçoive l'attention qu'il mérite. Chaque contenu reçoit sa propre carte, que les auteurs peuvent utiliser pour joindre des liens vers leur travail fini.

Administrative

via Trello Les Modèle de gestion des tâches quotidiennes vous aide à visualiser facilement vos tâches quotidiennes afin que vous puissiez rester organisé et ne jamais manquer vos tâches professionnelles et personnelles

Pour l'utiliser, ajoutez des tâches au "Backlog", qu'elles soient pour aujourd'hui, demain ou plus tard. Chaque jour, faites glisser les tâches que vous avez l'intention d'achever dans la liste "À faire aujourd'hui". Une fois terminées, déplacez-les dans la liste "Terminé aujourd'hui".

Cette installation permet de rationaliser la gestion des tâches et d'organiser votre travail.

Limites du Tableau Trello

Les modèles Trello présentent plusieurs avantages, en particulier pour les petites entreprises et les startups, mais ils s'accompagnent de certaines limites.

La version gratuite de Trello limite les environnements de travail à 10 collaborateurs, ce qui peut être restrictif pour les équipes plus importantes, et bien que les tableaux Kanban soient disponibles sur tous les plans, les fonctionnalités telles que le tableau de bord, les diagrammes de Gantt, la ligne de temps et les vues Calendrier ne sont accessibles qu'avec les plans payants.

De nombreuses fonctions avancées, telles que les rapports, le suivi du temps et le suivi des dépenses, nécessitent des intégrations tierces via des Power-ups, qui ont également un coût supplémentaire.

Enfin, la communication au sein de l'équipe se limite aux commentaires sur les cartes Trello, ce qui peut s'avérer insuffisant pour de meilleures interactions.

Jetons un coup d'œil à quelques Alternatives à Trello qui offrent une collaboration en temps réel et des fonctionnalités avancées de gestion des tâches, en plus de modèles de tableaux Kanban prêts à l'emploi et entièrement personnalisables.

Trello Tableau Alternatives ClickUp est un logiciel tout-en-un de gestion de projet et d'aide à la décision

Logiciel Kanban conçu pour rationaliser votre flux de travail et améliorer votre productivité.

ClickUp se distingue par sa capacité d'adaptation, que vous soyez novice en matière d'applications de gestion de projet ou que vous soyez un utilisateur chevronné, Vue Tableau Kanban de ClickUp peut s'adapter à n'importe quelle taille d'équipe pour vous aider à gérer les tâches dans un système Kanban flexible.

Gérez facilement vos tâches et vos projets grâce à la vue Tableau Kanban de ClickUp, entièrement personnalisable

Vous pouvez personnaliser la vue Tableau Kanban pour arranger vos tableaux par statut, assigné, priorités, et plus encore. La " Vue Tout " vous permet de gérer plusieurs charges de travail simultanément. Personnalisez les statuts directement dans votre Tableau et déplacez facilement les tâches dans les flux de travail grâce aux fonctions de glisser-déposer.

De plus, la barre d'action en bloc vous permet de mettre à jour plusieurs tâches à la fois, ce qui en fait un outil efficace de gestion des tâches logiciel de gestion de projet .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-45.gif La gestion de projet de ClickUp /$$img/

Simplifiez la gestion du travail avec ClickUp's Project Management

La bibliothèque de ClickUp de Modèles de Tableau Kanban propose des Tableaux préconçus pour répondre à différents besoins et stimuler la productivité dès le départ.

Les modèles Modèle Kanban par ClickUp offre un équilibre parfait entre flexibilité et structure, ce qui vous permet de visualiser la progression et de mettre en évidence les goulets d'étranglement dans votre flux de travail en toute simplicité.

Le modèle de tableau Kanban de ClickUp vous aidera :

Augmenter la visibilité sur les tâches de chaque membre de l'équipe

Décomposer des projets plus importants en morceaux plus petits et plus faciles à gérer

Améliorer la communication entre les équipes pour faire avancer les tâches

Quel que soit le type de projet auquel vous vous attaquez, ce modèle Kanban fournit tout ce dont vous avez besoin pour rester organisé et productif.

💡 Pro Tip : Si vous souhaitez générer des tableaux kanban rapidement, ClickUp Brain , l'assistant IA, peut accélérer le processus en créant et en organisant automatiquement des tâches basées sur les données de votre projet. Il utilise l'IA pour prédire les problèmes potentiels et offrir des recommandations intelligentes, rendant la gestion de projet plus efficace et intuitive.

Améliorer les flux de travail et la productivité avec ClickUp

Trello est un outil de gestion de projet populaire, et ses modèles peuvent constituer un point de départ utile pour la planification et la gestion de projet. Cependant, ils ne constituent pas nécessairement la solution la plus complète disponible.

ClickUp est une plateforme robuste de gestion de projet et de productivité qui fournit un large intervalle de modèles couvrant tous les aspects de la gestion de projet, ainsi que des champs personnalisés et des statuts, pour suivre efficacement les catégories et les cours.

Avec différents affichages pour visualiser votre forfait de projet, ClickUp offre une flexibilité et une personnalisation qui le distinguent. S'inscrire sur ClickUp dès aujourd'hui et gratuitement.