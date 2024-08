Trello Vs. ClickUp : Quel outil de gestion de projet fonctionne le mieux en 2024 ?

Demandez à un gestionnaire de projet et il vous dira que gérer un projet revient à essayer de résoudre plusieurs Rubik's cubes à la fois.

De nombreux facteurs entrent en jeu. Mais l'un d'entre eux peut faire la différence entre une réussite éclatante du projet et un échec catastrophique logiciel de gestion de projet .

Avec tant de solutions pour vous aider gérer vos tâches et des projets, des simples applications de tâches à faire aux plateformes sans code à construire soi-même, les options sont infinies. En choisir une devient délicat et les enjeux sont importants.

Nous allons vous aider à choisir outil de gestion de projet est le meilleur en 2024.

Pour le faire, nous avons mis en concurrence deux leaders du marché.. Trello et ClickUp -en tête à tête.

Nous passerons en revue tout ce qui concerne leurs fonctionnalités, leurs prix et les avis du public sur des plateformes telles que Reddit outils de gestion de projet et choisissez celui qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Affichez tous vos flux de travail de gestion de projet sur ClickUp

ClickUp est une plateforme personnalisable de collaboration, de gestion de projet et d'environnement de travail. Avec des fonctionnalités étendues telles que le suivi des tâches, la définition d'objectifs, l'édition de documents, les wikis et les fonctions CRM, elle offre aux gestionnaires de projet tout ce dont ils ont besoin, en une seule tâche.

La plateforme logicielle de productivité tout-en-un a plusieurs cas d'utilisation pour les professionnels dans tous les domaines : brainstorming d'idées, collaboration avec des coéquipiers, création de documents et de présentations, le suivi de la progression d'un projet et bien d'autres choses encore.

ClickUp est l'un des outils les plus collaboratifs et personnalisables du marché, suffisamment flexible pour s'adapter à tous les types de projets cadres de gestion de projet .

Des fonctionnalités simples telles que les tableaux Kanban, la gestion des tâches et le suivi du temps à l'automatisation avancée, aux flux de travail intégrés et aux applications alimentées par genAI, la plateforme dispose de nombreuses fonctionnalités pour faciliter la gestion de projet.

Fonctionnalités de ClickUp

Examinons quelques-unes des meilleures fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp et comment elles vous aident à bien gérer vos objectifs, vos tâches et vos ressources.

Tableaux Kanban

Créez des tableaux de type Kanban dans ClickUp pour correspondre au flux de travail de votre projet

Kanban est l'un des cadres de gestion de projet les plus anciens et les plus appréciés. Il est simple à utiliser et facile à adapter. En cours, il vous aide à visualiser l'ensemble de votre projet sur un seul écran, ce qui rend le suivi de la progression infiniment plus facile.

ClickUp offre Tableaux Kanban dès son forfait Gratuit. La vue Tableau s'affiche avec des fonctionnalités telles que groupes personnalisés (où vous pouvez voir vos tâches par groupes comme l'assigné, la date d'échéance, et plus), drag-and-drop (pour déplacer les tâches à travers les colonnes), et Tout View (un tableau de bord pour voir tous vos tableaux en un seul endroit).

Automatisation

Paramétrer des automatisations personnalisées dans ClickUp pour les tâches répétitives et gagner du temps

L'un des nombreux avantages de l'utilisation d'un logiciel de gestion de projet est le gain de temps. Des outils tels que ClickUp vous permettent d'éliminer le travail fastidieux en automatisant les tâches répétitives, qu'il s'agisse de mises à jour de statut, de rappels de délais ou de transferts de projets. ClickUp offre plus de 100 automatisations afin que les équipes puissent se concentrer sur les tâches qui font avancer les choses.

Avec plus de 50 déclencheurs et un haut niveau de personnalisation, vous pouvez créer des flux de travail automatisés en quelques minutes. En plus, ClickUp AI est doté de fonctionnalités telles que les résumés de tâches et la création de sous-tâches pour rationaliser la gestion de projet, sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Gestion des tâches

Afficher les tâches et les les forfaits des projets en une seule vue dans ClickUp Gestion des tâches dans ClickUp répond à la fois aux besoins d'organisation et de collaboration. Créez des sous-tâches pour décomposer des tâches plus importantes en étapes plus faciles à gérer ; utilisez des champs personnalisés pour ajouter des informations pertinentes sur les tâches ; laissez les checklists vous aider à atteindre vos objectifs ; utilisez des statuts personnalisés pour mettre à jour la progression des tâches ; et utilisez des filtres pour afficher vos tâches comme vous le souhaitez.

En outre, les fonctionnalités de collaboration de ClickUp, telles que l'enregistrement vidéo, les commentaires et les ClickUp Discuter permet à tout le monde de rester sur la même page.

Enfin, les propriétaires de projets peuvent mieux répartir les ressources en évaluant les échéanciers et les priorités à l'aide de l'outil Le suivi du temps de ClickUp et les fonctionnalités d'étiquette de dépendance de ClickUp.

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Qu'est-ce que Trello ?

via Trello Trello est un outil de gestion de projet conçu pour les équipes qui ne jurent que par.. Tableaux Kanban . En 2017, il a été acquis par Atlassian, une société connue pour la construction d'autres logiciels de collaboration comme Atlas, Jira et Confluence.

Trello convient mieux aux petites équipes et aux indépendants et est connu pour son interface intuitive et son suivi simple des tâches.

Les fonctionnalités clés de Trello comprennent les Vues (pour afficher vos projets sous forme d'échéancier, de Tableau, de Calendrier, etc,)

), Modèles (pour tout ce qui va du lancement d'un produit à l'achat d'une maison, en passant par le suivi des prospects), et les Power-ups (plug-ins permettant de lier Trello à d'autres outils).

Fonctionnalités de Trello

Examinons de plus près certaines des fonctionnalités les plus populaires de Trello et la manière dont elles aident les chefs de projet à simplifier la gestion des tâches et à maintenir les projets sur la bonne voie.

Tableaux Trello

via Trello Les Tableaux sont la fonctionnalité principale de Trello et peuvent être utilisés pour créer des Des projets de type Kanban . Il se compose de trois blocs principaux : Tableaux pour une vue d'ensemble du projet, Listes pour un groupe de tâches liées, et Cartes avec les détails de chaque tâche individuelle.

Le plus simple Modèle de Tableau Kanban dans les tableaux Trello sont "À faire", "En cours" et "Terminé", qui vous aident à suivre les différentes étapes des tâches d'un projet. Vous pouvez faire glisser des cartes de tâches dans chaque liste au fur et à mesure de la progression de la tâche. Vous pouvez également ajouter des dates d'échéance, des descriptions, des pièces jointes et des membres à chaque tâche.

Automatisation de Butler

Tout comme ClickUp, Trello est également livré avec un outil d'automatisation sans code appelé Butler. Il permet aux utilisateurs de créer des règles personnalisées pour effectuer certaines actions comme déplacer une carte de tâche vers une liste différente et l'assigner à un utilisateur.

Butler peut également intégrer Trello à d'autres applications comme Slack ou l'e-mail. Si vous souhaitez exécuter votre automatisation manuellement, vous pouvez créer un bouton et l'ajouter à une carte de tâche. Une fois cliqué, le bouton lancera l'automatisation personnalisée.

Gestion des tâches

via Trello La gestion des tâches dans Trello s'apparente au travail avec une application de liste de choses à faire. Vous ajoutez des tâches à la liste, définissez des les niveaux de priorité pour chaque tâche, ajoutez des libellés si nécessaire et utilisez la fonctionnalité de commentaires pour informer les membres de l'équipe de la progression d'une tâche.

Vous pouvez également afficher vos tâches de différentes manières, en utilisant les vues Calendrier, Plan ou Tableur.

Prix de Trello

Free

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

ClickUp vs. Trello : Fonctionnalités comparées

Avant de comparer les fonctionnalités de ClickUp et de Trello, voici une version TL;DR de ce que chaque outil fait le mieux.

ClickUp est surtout connu pour

**Gestion avancée des tâches : ClickUp offre des fonctionnalités étendues de gestion des tâches telles que les tâches, les sous-tâches, les checklists, la planification des tâches et les méthodologies Agile

Des tableaux de bord personnalisables: Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord avec plus de 50 widgets comme des diagrammes, des sprints, et plus encore pour obtenir des informations approfondies sur divers projets complexes

Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord avec plus de 50 widgets comme des diagrammes, des sprints, et plus encore pour obtenir des informations approfondies sur divers projets complexes Outils de collaboration en temps réel: Vous pouvez communiquer via plusieurs canaux dans ClickUp, y compris les commentaires sur les tâches, les e-mails, les clips vidéo et les discussions instantanées

Vous pouvez communiquer via plusieurs canaux dans ClickUp, y compris les commentaires sur les tâches, les e-mails, les clips vidéo et les discussions instantanées Rapports et suivi des objectifs: Objectifs ClickUp permet aux gestionnaires de projet de paramétrer des cibles hebdomadaires, des OKR et des cycles de sprint pour mesurer la progression

Objectifs ClickUp permet aux gestionnaires de projet de paramétrer des cibles hebdomadaires, des OKR et des cycles de sprint pour mesurer la progression Outils de gestion des ressources: Des fonctionnalités telles que le suivi du temps et les dépendances des tâches permettent aux équipes de projet d'estimer la durée des tâches et d'allouer les ressources en conséquence

Des fonctionnalités telles que le suivi du temps et les dépendances des tâches permettent aux équipes de projet d'estimer la durée des tâches et d'allouer les ressources en conséquence **ClickUp est livré avec plus de 100 flux de travail et d'automatisation intégrés pour gérer les tâches répétitives, telles que le changement de statut des tâches, l'affectation des tâches, et plus encore

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

Trello est surtout connu pour:

Les Tableaux Kanban: La fonctionnalité "glisser-déposer" des tableaux facilite la création de tableaux Kanban et le suivi des projets, même pour les chronomètres débutants

La fonctionnalité "glisser-déposer" des tableaux facilite la création de tableaux Kanban et le suivi des projets, même pour les chronomètres débutants **Les fonctionnalités de Trello, telles que les listes et les cartes, facilitent l'organisation des tâches et le suivi de leur progression

Automatisation et plug-ins: Butler by Trello permet aux utilisateurs de créer facilement des fonctions personnalisées et d'intégrer Trello à d'autres outils de travail et de communicationapplications d'équipe comme Gmail, Slack, etc

Butler by Trello permet aux utilisateurs de créer facilement des fonctions personnalisées et d'intégrer Trello à d'autres outils de travail et de communicationapplications d'équipe comme Gmail, Slack, etc Visibilité du flux de travail: Dans les forfaits payants, les utilisateurs peuvent utiliser les collections de tableaux pour regrouper les tableaux en fonction de différents critères et obtenir une visibilité sur les flux de travail

Dans les forfaits payants, les utilisateurs peuvent utiliser les collections de tableaux pour regrouper les tableaux en fonction de différents critères et obtenir une visibilité sur les flux de travail Modèles: Trello est livré avec plus de 100 modèlesmodèles de gestion de projet pour toutes les équipes et tous les cas d'utilisation, qui peuvent être utilisés comme point de départ lors de la création de nouveaux projets

Évaluations et critiques de Trello

G2: 4.4/5 (13,400+ reviews)

4.4/5 (13,400+ reviews) Capterra: 4.6/5 (23,000+ reviews)

Maintenant, explorons la comparaison fonctionnalité par fonctionnalité de ClickUp et Trello pour voir comment ils se situent l'un par rapport à l'autre.

1. Tableaux Kanban

Collaborez avec votre équipe de projet grâce au tableau Kanban de ClickUp Outils Kanban sont indispensables à tout logiciel de gestion de projet. ClickUp et Trello affichent tous deux des vues Kanban, bien que l'expérience et les fonctions diffèrent.

ClickUp

ClickUp propose des fonctionnalités Kanban robustes telles que des tableaux, des vues de projet personnalisées et même une "vue Tout" au niveau de l'espace de travail de tous vos projets dans un seul et même panneau. Vous pouvez également utiliser ClickUp AI pour générer automatiquement des Tableaux Kanban avec les bonnes colonnes et sous-tâches pour vos projets.

Trello

Les Tableaux Kanban sont la vue par défaut des projets dans Trello, qui vous permet de suivre n'importe quel projet en utilisant une combinaison de listes et de cartes de tâches. Vous pouvez également utiliser des libellés pour déterminer la priorité ou le statut de chaque tâche. Vous pouvez même utiliser des collections de tableaux pour regrouper les tableaux.

Quel outil propose les meilleurs tableaux Kanban ? ClickUp ou Trello ?

Il n'y a pas deux façons de le dire - ClickUp est le grand gagnant ici et pour de multiples raisons. Il dispose d'un puissant assistant IA ; la vue Tout Tableau vous donne un aperçu de tous vos projets en toute simplicité ; et surtout, ClickUp affiche un nombre illimité de tableaux dans son forfait Free. Trello ne propose que cinq tableaux dans son forfait Free.

2. Automatisations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-38.png Automatisation /$$$img/

Automatisez les tâches répétitives et gagnez du temps avec ClickUp

Les flux de travail automatisés et les intégrations contribuent grandement à améliorer l'efficacité d'une équipe de projet. ClickUp et Trello permettent tous deux aux équipes d'automatiser plusieurs actions.

ClickUp

Dans ClickUp, il y a deux façons d'automatiser le travail : en utilisant l'automatisation intégrée ou en utilisant ClickUp AI. Outre l'automatisation intégrée contenue dans la bibliothèque ClickUp, vous pouvez construire une automatisation personnalisée étiquetée à plus de 50 déclencheurs et actions au sein de ClickUp. Enfin, vous disposez d'intégrations qui connectent ClickUp à des applications tierces pour automatiser les flux de travail entre les applications.

Vous pouvez utiliser ces automatisations pour gérer des tâches répétitives telles que la modification de statuts, l'association de tâches à des listes et le rappel des échéances aux assignés.

Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour les tâches créatives, essayez les applications suivantes L'assistant IA de ClickUp , qui est formé pour rédiger des mises à jour de tâches, générer des résumés de fils de commentaires et de documents, créer des sous-tâches, et plus encore.

Trello

Vous pouvez utiliser Butler by Trello pour gérer vos automatisations au sein de Trello. Avec des fonctionnalités telles que des règles, des boutons et des commandes programmées, Butler permet aux utilisateurs de créer des automatisations personnalisées pour automatiser les tâches récurrentes, archiver les tâches achevées, et plus encore.

Vous pouvez également utiliser Butler et les power-ups Trello ensemble pour intégrer Trello avec des applications tierces comme Slack, l'e-mail, et plus encore.

ClickUp vs. Trello : Quel outil offre les automatisations les plus puissantes ?

Cette manche revient également à ClickUp, et ce pour deux raisons principales : son intégré.. l'automatisation du flux de travail et des capacités d'IA générative. Elles rendent l'automatisation dans ClickUp tellement plus personnalisable et puissante que dans Trello.

3. Gestion de projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-34.png Gestion de projet ClickUp /$$$img/

Choisissez parmi plus de 15 affichages pour le suivi de la progression des projets dans ClickUp

Pour les leaders du marché comme ClickUp et Trello, la barre est haute en matière de fonctionnalités de gestion de projet.

Voyons comment ces deux outils rationalisent la gestion de projet.

ClickUp

ClickUp aborde la gestion des tâches d'une manière " tout-en-un " : vous bénéficiez de fonctionnalités étendues telles que les sous-tâches, les checklists, le suivi du temps et bien plus encore au sein d'une seule et même plateforme, sans qu'aucune autre application ne soit nécessaire. ClickUp offre également une variété de vues comme les diagrammes de Gantt, Kanban, Sprints, Échéanciers, et d'autres vues personnalisées pour rester au courant de la progression du projet à tout moment.

Trello

Trello a une approche plus simple de la gestion de projet et s'en tient à des capacités de gestion des tâches de base et à un cadre Kanban. Trello offre également différentes vues, comme des calendriers et des tableaux, mais ne dispose pas de l'intervalle étendu affiché par ClickUp.

ClickUp vs. Trello : quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Le gagnant est - sans surprise ici - ClickUp ! 🥇

La raison ? Des fonctionnalités étendues de gestion des tâches et la capacité à assister différents cadres de gestion de projet, et pas seulement Kanban.

4. Collaboration

Communiquez efficacement avec votre équipe grâce aux fonctionnalités de collaboration de ClickUp

La plupart des équipes utilisent leur application de gestion de projet pour communiquer des mises à jour de statut, obtenir des clarifications et aborder les dépendances ou les blocages. Un bon logiciel de gestion de projet doit permettre aux équipes de collaborer facilement, à la fois en temps réel et de manière asynchrone.

ClickUp

ClickUp étant un outil de gestion de projet et d'espace de travail, il a évolué pour offrir une variété de fonctionnalités de communication intégrées : commentaires, @mentions, ClickUp Chat, e-mail (au sein de ClickUp !) et enregistrement de clips vidéo en mode natif. Vous n'aurez plus à changer d'application pour envoyer un e-mail de mise à jour ou enregistrer une vidéo d'explication rapide !

Trello

Trello propose un fil de commentaires pour chaque tâche afin de suivre la progression et de communiquer les mises à jour. Cependant, vous devez utiliser un Power-up tiers pour bénéficier d'options de communication avancées, telles que discuter, approuver ou voter.

Quel outil choisir pour la collaboration : ClickUp ou Trello ?

ClickUp dispose sans aucun doute de plus d'outils de collaboration intégrés. Cependant, Trello presque compense avec sa multitude d'outils de communication tiers. Le mot clé ici est presque, car si Trello offre de nombreuses options, l'intégration des outils peut s'avérer pénible, sans parler du coût, car la plupart des plugins sont payants.

ClickUp l'emporte donc en tant qu'outil de collaboration, bien qu'avec un léger avantage.

5. Rapports et analyses

Présentez vos données de manière visuelle et efficace avec ClickUp

Que vous suiviez les OKR de l'équipe ou la progression du sprint, les rapports et les analyses sont essentiels pour évaluer la réussite de tout projet.

ClickUp

ClickUp est livré avec des diagrammes personnalisés, des cibles de tâches, des roll-ups de progression, des conditions vrai/faux, et plus encore pour aider les gestionnaires de projets à suivre la progression de leurs objectifs et de leurs projets. Suivez ces cibles sur une seule plateforme à l'aide de graphiques personnalisés Tableaux de bord dans ClickUp .

Trello

Trello n'offre pas de fonctionnalités intégrées de rapports et d'analyse. Cependant, vous pouvez intégrer des outils tiers pour recevoir les analyses de votre projet.

ClickUp vs. Trello : Quel est le meilleur outil pour les rapports de projet ?

ClickUp l'emporte ici par défaut puisque Trello n'offre pas de fonctionnalités de rapports natives.

6. Tarification

Alors que nous nous rapprochons du verdict final dans le cas de ClickUp vs. Trello, il est temps de découvrir quel outil offre la meilleure valeur pour votre argent.

Forfaits de ClickUp

Free Forever: Même avec le forfait Free, vous avez accès à un nombre illimité de tableaux Kanban, à la gestion des sprints, aux invités, à l'affichage du Calendrier, au chat et à l'enregistrement vidéo dans l'application, ainsi qu'aux documents collaboratifs

Même avec le forfait Free, vous avez accès à un nombre illimité de tableaux Kanban, à la gestion des sprints, aux invités, à l'affichage du Calendrier, au chat et à l'enregistrement vidéo dans l'application, ainsi qu'aux documents collaboratifs Unlimited ( 7$/mois par utilisateur) : Profitez d'un stockage et d'intégrations illimités, de diagrammes de Gantt, d'e-mails et d'un suivi du temps en plus de toutes les fonctionnalités du forfait Free

7$/mois par utilisateur) : Profitez d'un stockage et d'intégrations illimités, de diagrammes de Gantt, d'e-mails et d'un suivi du temps en plus de toutes les fonctionnalités du forfait Free Business (12 $/mois par utilisateur) : Améliorez le plan Unlimited avec des fonctionnalités incluant des équipes illimitées, des personnalisations avancées, des feuilles de temps, des cartes mentales et la gestion de la charge de travail

(12 $/mois par utilisateur) : Améliorez le plan Unlimited avec des fonctionnalités incluant des équipes illimitées, des personnalisations avancées, des feuilles de temps, des cartes mentales et la gestion de la charge de travail Enterprise (contactez-nous pour connaître les tarifs) : Débloquez la logique conditionnelle dans les formulaires, des rôles personnalisés illimités et des espaces d'équipe avec le forfait Enterprise de ClickUp

Utilisez ClickUp IA pour faire de la gestion de projet par IA un jeu d'enfant. Résumez les tâches, générez du contenu, peaufinez le texte, rédigez des réponses aux e-mails, et bien plus encore

ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'Workspace et par mois

Plans tarifaires de Trello

Free Forever: Accès à 10 tableaux par espace de travail, environnements de travail et stockage illimités, et journal d'activité

Accès à 10 tableaux par espace de travail, environnements de travail et stockage illimités, et journal d'activité Standard ( 5$/mois par utilisateur) : Mise à niveau vers des checklists avancées, des invités uniques et des champs personnalisés

5$/mois par utilisateur) : Mise à niveau vers des checklists avancées, des invités uniques et des champs personnalisés Premium (10 $/mois par utilisateur) : Débloquez des fonctionnalités avancées telles que les vues, les collections de tableaux et l'exportation simple de données

(10 $/mois par utilisateur) : Débloquez des fonctionnalités avancées telles que les vues, les collections de tableaux et l'exportation simple de données Enterprise (17,50 $/mois par utilisateur) : Profitez d'environnements de travail illimités, de tableaux au niveau de l'organisation, d'invités multiples et de permissions de pièces jointes en plus du forfait Premium

ClickUp vs. Trello : Qui gagne ? Qui perd ? À vous de décider

Bien que Trello soit moins cher que ClickUp, il est important de noter qu'il offre beaucoup moins de fonctionnalités (et de stockage) que ClickUp, et ce pour tous les forfaits.

ClickUp propose également des outils de gestion de documents et d'équipes dans tous ses forfaits, tandis que Trello ne fonctionne que comme un logiciel de gestion de projet. Pour accéder à d'autres outils précieux, vous devez vous abonner à d'autres produits Atlassian, tels que Confluence ou JIRA, moyennant un coût supplémentaire.

Vous bénéficiez également d'une assistance 24/7 pour tous les forfaits payants de ClickUp, tandis que Trello n'offre une assistance 24/7 qu'à ses clients Enterprise.

Tout bien considéré, ClickUp vous fournit définitivement une plus grande valeur pour chaque dollar dépensé. 👑

ClickUp Vs. Trello sur Reddit

Et maintenant pour le test final, non filtré - les avis des utilisateurs. À quoi les utilisateurs de Trello et de ClickUp font-ils part de leur expérience avec ces outils sur Reddit ? Nous allons le découvrir !

Il existe des comparaisons basées sur la flexibilité et la personnalisation :

pour moi/nous, c'est la flexibilité. Les membres de notre équipe ont leurs propres préférences quant à la manière dont ils souhaitent interagir avec les informations, et ClickUp propose des options qui conviennent à presque tout le monde. Bien sûr, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose qui ne fonctionne pas pour lui, mais on est vraiment proche d'offrir quelque chose à tout le monde. Certains diront que c'est ce qui rend l'apprentissage difficile, et je pense que c'est vrai. - Auparavant, nous avions des équipes qui utilisaient Trello, Asana, Basecamp, Flow et, tout simplement, Google Docs." ( Source d'information )_

Un bon rapport qualité-prix ? Reddit privilégie ClickUp :

"Nous sommes une petite entreprise de CMS et de développement d'applications utilisant Trello> Jira> ClickUp après avoir jeté linear et height dans le mélange. Je dirais que ClickUp est le meilleur rapport qualité-prix en ce qui concerne les fonctionnalités et la personnalisation sur le marché." ( Source d'information )

Les utilisateurs semblent vouloir plus qu'un simple Tableau Kanban, et c'est là que ClickUp brille.

trello est le meilleur pour afficher un tableau Kanban, mais c'est tout ce que vous obtenez. Ils n'ont pas ajouté de fonctionnalités significatives au fil des ans. La plupart des bons plugins sont des plugins tiers payants qui, pour ClickUp, seraient déjà totalement intégrés. Nous venons de migrer de Trello à ClickUp et toute l'équipe a été 100% satisfaite du changement." ( Source d'information )_

La plupart des utilisateurs semblent attendre de leurs applications plus qu'une simple gestion de projet :

"À partir du moment où vous n'avez besoin d'aucune des fonctionnalités, comme les documents, Trello est une bénédiction, et il est également super facile d'apprendre à de nouveaux collègues à l'utiliser. L'inconvénient, s'il devient même un problème, c'est le manque de complexité." ( Source d'information )

Il semble que la communauté Reddit soit parvenue à une décision unanime : Trello coche toutes les Box lorsqu'il s'agit d'une gestion de projet simple, de type kanban. En revanche, vous devrez choisir un autre outil pour tout ce qui est plus élaboré.

ClickUp est placé dans les favoris Alternative à Trello pour des milliers d'utilisateurs qui sont passés à Trello au fur et à mesure de la croissance de leur entreprise.

ClickUp Vs. Trello : Le meilleur logiciel de gestion de projet

C'est l'heure du verdict final : quel outil de gestion de projet est le meilleur en 2024 ?

\N- C'est ClickUp ! 🌟

Bien que Trello existe depuis une plus longue période, sa facilité d'utilisation limitée l'a peut-être amené à stagner au fil du temps. La gestion de projet moderne a tout simplement des besoins plus avancés.

Le manque de personnalisation rend également Trello inadapté aux entreprises à croissance rapide et aux grandes entreprises.

ClickUp, en revanche, est riche en fonctionnalités, avec des outils tels qu'un assistant personnalisé alimenté par l'IA adapté à votre rôle, des tableaux blancs et des cartes mentales pour le brainstorming, et la possibilité d'envoyer des e-mails depuis ClickUp. Tout cela rend ClickUp idéal pour les équipes distantes et hybrides, ainsi que pour les bureaux de briques et de mortier.

ClickUp est également très en avance sur le plan de la réussite des clients et de l'Assistance avec des webinaires, des cours et une assistance 24/7 pour tous les utilisateurs - oui, même ceux du forfait Free. Alors n'hésitez pas à essayez ClickUp et dites adieu à vos problèmes de gestion de projet.