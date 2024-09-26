Comment préparer votre équipe à l'aide d'une évaluation de l'état de préparation au changement ?

Regardons les choses en face : le changement est difficile.

Qu'il s'agisse d'introduire un nouveau système logiciel ou de revoir complètement le mode de fonctionnement de votre équipe, la transition peut donner l'impression d'essayer de faire tourner un bateau de croisière avec une pagaie.

Les organisations qui réussissent à mettre en œuvre des changements se concentrent sur la préparation et la stratégie. Un outil courant sur lequel elles s'appuient est une évaluation de l'état de préparation au changement.

L'évaluation de la préparation au changement est la clé pour comprendre la capacité de votre équipe à s'adapter à de nouveaux changements et à les mettre en œuvre.

Examinons l'importance de l'évaluation de l'état de préparation au changement et la manière dont elle peut mettre en évidence les obstacles potentiels avant qu'ils n'entravent la progression de votre équipe.

Qu'est-ce qu'une évaluation de l'état de préparation au changement ?

Une évaluation de l'état de préparation au changement est un forfait systématiquement conçu pour déterminer dans quelle mesure votre organisation et ses employés sont prêts à accueillir un changement imminent et à s'y adapter.

Une évaluation complète de l'état de préparation au changement implique une analyse approfondie d'une organisation ou d'un projet à tous les niveaux. En analysant des facteurs tels que les conditions existantes, les ressources disponibles, la motivation des employés et la culture organisationnelle, vous pouvez élaborer un forfait personnalisé pour mettre en œuvre les changements souhaités.

Un logiciel de gestion de projet permet de rationaliser la mise en œuvre en assurant un suivi efficace de la progression, la gestion des ressources et d'assurer une réalisation efficace du projet.

**Le changement est inévitable, mais sa gestion ne doit pas être chaotique. Découvrez les 10 meilleurs outils de gestion du changement qui vous aideront à gérer les transitions en douceur et à maintenir votre équipe sur la bonne voie

Composants clés d'une évaluation de l'état de préparation au changement

À quoi fait ressembler une évaluation de l'état de préparation au changement d'une organisation ? Quel rôle font les évaluations de l'état de préparation ?

Examinons les principaux éléments d'une évaluation de l'état de préparation au changement. Nous les aborderons brièvement ci-dessous et les développerons dans les sections suivantes :

1. Culture organisationnelle

La culture joue un rôle important dans la capacité d'une organisation à accueillir le changement.

quelle est la flexibilité de votre équipe lorsqu'il s'agit d'idées nouvelles ? Est-elle plus résistante que résiliente face au changement ?

L'état de préparation au changement de l'organisation est évalué par :

L'ouverture au changement: L'évaluation de la réceptivité des employés aux nouvelles idées et aux nouveaux processus

L'évaluation de la réceptivité des employés aux nouvelles idées et aux nouveaux processus **La tolérance au risque : comprendre la volonté de l'organisation de prendre des risques associés au changement

**La collaboration : analyser la mesure dans laquelle les équipes travaillent ensemble pendant les transitions

Une culture qui assiste l'innovation et l'adaptabilité est plus réceptive au changement. Toutefois, une culture existante qui met l'accent sur la tradition et la stabilité peut résister aux efforts de changement.

Une évaluation de l'état de préparation au changement aide à identifier les obstacles potentiels et vous permet d'aligner les initiatives de changement sur la culture de votre entreprise.

2. La validation du leadership

Des études montrent que jusqu'à 72% des changements échouent en raison d'une assistance insuffisante de la part de la direction et de la résistance des employés. Si vos dirigeants ne sont pas d'accord avec le changement, votre projet risque d'échouer ou, à tout le moins, de prendre plus de temps.

Il est essentiel d'évaluer si la direction est prête à assister le changement et à le promouvoir activement. Les employés sont plus susceptibles d'adhérer au projet lorsqu'ils voient que la direction participe au processus.

3. Engagement des parties prenantes

Vous ne pouvez pas faire cela tout seul.

L'engagement des parties prenantes clés, c'est-à-dire des personnes directement concernées par le changement, permet de créer un effet d'entraînement et d'assistance. Vos parties prenantes sont-elles enthousiasmées par les nouveaux processus ou regardent-elles nerveusement la porte de sortie ?

Leur participation peut façonner l'attitude générale à l'égard du changement. Si les parties prenantes sont ignorées, elles risquent de se désengager ou de résister, ce qui peut nuire à la réussite de l'initiative de changement. Équipes interfonctionnelles aident à combler le fossé entre les départements, en promouvant une communication ouverte et transparente. Ce dialogue accru permet aux parties prenantes de partager leurs points de vue et leurs préoccupations, ce qui garantit que tout le monde est aligné sur les objectifs de l'initiative de changement.

L'amélioration de la communication conduit à une meilleure prise de décision et à une vision partagée, ce qui est essentiel pour engager efficacement les parties prenantes.

4. Formation

vos employés ont-ils les compétences nécessaires pour faire passer le processus de changement ?

Parfois, tout l'enthousiasme du monde ne servira à rien si votre équipe n'est pas équipée pour gérer les nouveaux outils, procédures ou modèles d'entreprise.

L'évaluation des compétences actuelles par rapport aux besoins futurs est essentielle à la réussite de la mise en œuvre du changement. Cette analyse permet d'identifier les domaines dans lesquels une formation est nécessaire. Le recyclage et l'amélioration des compétences du personnel existant ou l'embauche de nouveaux talents dotés d'une expertise spécifique peuvent permettre de combler les lacunes en matière de compétences.

En identifiant ces lacunes à un stade précoce, vous pouvez mettre en œuvre des programmes de formation efficaces pour préparer votre équipe à la réussite. Elle se sentira ainsi préparée et assistée tout au long du processus de changement.

💡Pro Tip: Motivez votre équipe à travailler pour atteindre un objectif commun avec les outils suivants management d'équipe stratégies.

5. Les forfaits de gestion des risques

Toute initiative de changement comporte des risques, qu'il s'agisse d'une baisse de productivité ou d'une véritable résistance. Une partie du processus d'évaluation consiste à identifier ces risques.

**Peut-il s'agir d'un manque de ressources ? Des problèmes de communication ? Une fois que vous avez identifié les problèmes potentiels, vous pouvez mapper une stratégie de gestion du changement pour les atténuer avant qu'ils ne se transforment en une véritable crise.

Conseil professionnel: Clarifiez les risques potentiels de la gestion du changement avec les personnes suivantes modèles gratuits d'évaluation des risques .

6. Indicateurs de performance

Enfin, comment allez-vous mesurer la réussite d'une initiative de changement ?

Il est important de suivre la progression au fil du temps et de procéder aux ajustements nécessaires. Sans indicateurs clairs, vous volez à l'aveuglette.

Voici quelques indicateurs clés que vous pouvez suivre pour évaluer l'impact de votre initiative de changement :

Taux d'adoption: Mesure le nombre d'employés qui utilisent les nouveaux processus ou outils

Mesure le nombre d'employés qui utilisent les nouveaux processus ou outils **Engagement des employés : suit l'implication et la satisfaction des employés à l'égard du changement

**Le taux d'achèvement de la formation : le pourcentage d'employés qui ont achevé un programme de formation obligatoire

Satisfaction des parties prenantes: Évalue le niveau de satisfaction des parties prenantes clés à l'égard du processus de changement et de ses résultats

Avantages d'une évaluation de l'état de préparation à la gestion du changement

La gestion du changement ne doit pas nécessairement être chaotique. Bien sûr, vous pouvez improviser, mais vous risquez de vous heurter à des obstacles (ou pire, de vous perdre).

Le modèle d'évaluation de l'état de préparation au changement vous permet de vous faire une idée précise de l'état de préparation de votre organisation avant de vous lancer dans une transformation majeure.

Voici pourquoi c'est important :

Améliorer la préparation

Fact Check: Selon un rapport de Oak Engage, 43% des employés estiment que leur lieu de travail n'est pas équipé pour faire face à des changements importants.

Une évaluation de l'état de préparation vous permet de déterminer si votre équipe et votre infrastructure sont en mesure de faire face aux changements à venir.

Lorsque vous effectuez une évaluation de l'état de préparation au changement, vous pouvez prendre des étapes proactives pour préparer votre équipe au changement à venir, qu'il s'agisse de fournir une formation ou d'apporter une assistance émotionnelle. Vous découvrirez également les forces que vous pouvez exploiter et les faiblesses qui doivent être corrigées.

Vous pouvez ensuite concevoir un plan de préparation au changement plan du processus stratégique qui garantit que le changement est mis en œuvre en douceur, avec moins de surprises.

Réduire les risques

Voici ce qu'il faut savoir sur les risques : Ils sont imprévisibles.

Un instant, tout va bien, et l'instant d'après, vous devez faire face à une résistance inattendue, à des ruptures de communication ou à des baisses de productivité.

L'évaluation des risques à l'aide d'un modèle d'évaluation de l'état de préparation au changement permet d'écarter les risques les plus courants, tels que :

Résistance des employés au changement ou méfiance à l'égard des dirigeants

ou méfiance à l'égard des dirigeants Le risque de mauvaise communication ou de désengagement des parties prenantes

ou de désengagement des parties prenantes Gestion insuffisante des ressources et manque de compétences

Baisse initiale de productivité et compromission de la qualité du travail

En identifiant rapidement les obstacles potentiels, vous pouvez élaborer des stratégies pour atténuer ces problèmes.

Améliorer l'engagement des parties prenantes

L'engagement précoce des parties prenantes par le biais d'une évaluation de l'état de préparation au changement permet de s'assurer qu'elles se sentent valorisées et qu'elles sont d'accord avec les changements. Les organisations où l'engagement des parties prenantes est le plus fort signalent des transitions de changement plus harmonieuses. Cela favorise la collaboration et réduit la résistance des acteurs clés.

Une évaluation de l'état de préparation au changement vous permet de mesurer le degré d'engagement de ces acteurs clés.

les acteurs clés sont-ils enthousiastes à l'idée de ce qui les attend, ou sont-ils discrètement sceptiques ?

Vous avez besoin qu'ils tirent tous dans la même direction, et l'évaluation de leur état de préparation peut vous aider à déterminer comment les y amener.

Affecter les ressources de manière efficace

Nous l'avons tous vu : des ressources sont consacrées à un problème qui n'avait pas besoin d'être résolu, alors que les vrais problèmes ne sont pas abordés. Une évaluation de l'état de préparation vous indique où les ressources de votre organisation (temps, argent, formation) sont le mieux utilisées.

Par exemple, si vous déployez un nouveau système de gestion de la relation client, vous pouvez supposer que les employés ont besoin d'une formation technique plus poussée. Cependant, une évaluation de l'état de préparation pourrait montrer que le vrai problème est une mauvaise communication sur la manière dont le nouveau système affecte le travail quotidien.

En s'attaquant au vrai problème - une meilleure communication et l'assistance des dirigeants - l'entreprise économise du temps et de l'argent et assure une transition en douceur.

🗒En savoir plus: Comment constituer une équipe de gestion du changement avec modèles de structure de gestion de projet .

Clarifier les défis à venir 28% des employés déclarent qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'informations pour comprendre les changements qui se produisent dans leur organisation.

En exposant tout à l'aide de modèles de gestion du changement en utilisant les modèles de gestion du changement, vous pouvez clarifier les obstacles potentiels, tant pour vous que pour votre équipe. Par exemple, vous pouvez informer les employés que les semaines à venir pourraient être plus éprouvantes.

Cela vous permet également d'avoir une idée réaliste de ce qu'il faut faire en premier et vous aide à établir un forfait en conséquence. Au lieu d'être confronté à un mur d'inconnues, vous disposez d'un plan d'action clair et gérable.

Étapes essentielles de l'évaluation de l'état de préparation au changement

La réalisation d'évaluations de l'état de préparation permet de s'assurer que chaque partie de votre organisation est prête à faire face à ce qui se profile à l'horizon. Une approche structurée est essentielle et, heureusement, des outils tels que le ClickUp peut rendre ce processus beaucoup plus facile. Jetons un coup d'œil.

1. Identifier les objectifs et la portée du changement

Avant même de commencer l'évaluation, vous devez clarifier l'objectif et définir la portée et son impact sur les systèmes existants. Que vous adoptiez de nouveaux processus à l'échelle de l'organisation ou que vous procédiez à une restructuration après une fusion ou une acquisition, répondez à des questions telles que :

pourquoi ce changement intervient-il et comment améliorera-t-il les processus actuels ?

quels sont les processus et les personnes qui seront les plus touchés par ce changement ?

comment faites-vous pour le mettre en œuvre ?

combien de temps durera le processus ?

La clarté de ces objectifs vous aidera à fixer des jalons réalistes et à mettre en place progressivement un forfait de gestion du changement. Vous pouvez également paramétrer des indicateurs de performance clés pour mesurer la qualité de la mise en œuvre du changement et identifier immédiatement les obstacles auxquels vous pourriez être confronté.

Gardez le cap sur vos tâches et collaborez sans effort grâce à l'affichage du chat de ClickUp

L'un des meilleurs moyens d'améliorer l'engagement global de l'équipe est d'établir un réseau de communication holistique à l'aide de Affichage ClickUp Chat . Il est conçu pour rationaliser la communication et la collaboration au sein de l'équipe en un seul endroit.

Avec Chat View, vous pouvez :

Envoyer des messages au sein des autres fonctionnalités de ClickUp pour des discussions contextuelles

Partager des fichiers directement dans les discussions et poursuivre la discussion

Convertir les messages de discussion et les discussions en tâches réalisables

Effectuer des recherches dans l'historique des discussions pour retrouver les messages précédents

4. Analyser la culture organisationnelle

L'analyse de la culture organisationnelle est cruciale dans toute initiative de changement, car elle influe directement sur la manière dont les changements sont perçus, acceptés et mis en œuvre au sein d'une organisation.

Comprendre la culture existante aide les dirigeants à identifier les obstacles potentiels et les éléments favorables au changement, en veillant à ce que les initiatives s'alignent sur les valeurs et les comportements de la main-d'œuvre. L'analyse de l'état de préparation de l'organisation peut se faire de différentes manières :

Sondages et entretiens: Utilisez des sondages anonymes et des entretiens directs pour évaluer les perceptions des employés sur votre organisation

Utilisez des sondages anonymes et des entretiens directs pour évaluer les perceptions des employés sur votre organisation Observation du comportement: Observer les interactions pour repérer les écarts entre les valeurs déclarées et les pratiques réelles

Observer les interactions pour repérer les écarts entre les valeurs déclarées et les pratiques réelles Évaluer la capacité d'adaptation: Évaluer dans quelle mesure l'équipe s'adapte au changement et s'aligne sur les valeurs de l'entreprise. Par exemple, si vous travaillez dans la vente au détail, évaluez le pourcentage du personnel de première ligne qui s'adapte aux nouvelles équipes commerciales et aux nouvelles technologies

Évaluer dans quelle mesure l'équipe s'adapte au changement et s'aligne sur les valeurs de l'entreprise. Par exemple, si vous travaillez dans la vente au détail, évaluez le pourcentage du personnel de première ligne qui s'adapte aux nouvelles équipes commerciales et aux nouvelles technologies Impliquer les employés: Impliquer le personnel dans les changements culturels pour favoriser la propriété. Créez des boucles de rétroaction régulières où les employés peuvent suggérer des améliorations opérationnelles

En fonction de l'évaluation de votre culture, prenez des étapes proactives pour faciliter le changement. Encouragez le retour d'information et la communication, assurez-vous que les réponses sont notées, pratiquez l'écoute active et essayez de comprendre les points de vue opposés.

5. Évaluer les compétences des employés et les besoins en formation

L'une des raisons les plus courantes de l'échec des initiatives de changement est le manque de compétences des employés pour mettre en œuvre les nouveaux processus. C'est pourquoi il est essentiel de procéder à une évaluation approfondie des compétences de votre équipe.

les employés ont-ils besoin d'une nouvelle formation ?

y a-t-il des lacunes à combler ?

S'assurer que votre équipe est bien équipée permet de mettre en œuvre avec succès les initiatives de changement.

Pour résoudre ces problèmes, commencez par une évaluation complète des compétences à l'aide de sondages, d'évaluations par les pairs ou d'indicateurs de performance. Identifiez les domaines clés qui nécessitent une amélioration et adaptez les programmes de formation pour aider vos employés à se perfectionner.

Mettez en place des ateliers continus et des ressources d'apprentissage en ligne et mettre en place des chartes d'équipe afin que vos équipes puissent revoir le matériel à chaque fois qu'elles ont besoin d'une mise à jour. De plus, contrôlez régulièrement la progression et adaptez la formation en fonction des commentaires des employés.

💡Pro Tip: Check out Les modèles d'évaluation des besoins de ClickUp pour déterminer les points faibles de vos équipes et proposer une formation ciblée.

6. Choisir les bons outils d'évaluation

La réussite d'une évaluation de l'état de préparation au changement dépend des outils que vous utilisez pour recueillir des données et des informations. Il est important d'utiliser des outils qui simplifient le processus plutôt que de le compliquer. Les modèles ClickUp sont conçus pour faire cela. Modèle de plan de gestion du changement de ClickUp est conçu pour fournir une feuille de route claire pour l'évaluation de l'état de préparation, depuis le forfait initial jusqu'à l'évaluation finale.

Conquérir la gestion du changement sans effort avec le modèle de plan de gestion du changement de ClickUp

Le modèle de Plan de gestion du changement aide votre équipe à gérer en douceur les changements organisationnels. Grâce à lui, vous pouvez :

Définir clairement vos objets pour le changement à venir

Désigner les responsabilités et répartir les rôles entre les équipes et les services

Créer des échéanciers bien définis pour cartographier le processus de changement

Suivre la progression grâce aux statuts des tâches et aux jalons

Il ne suffit pas de forfaiter la gestion du changement. Le changement est un processus continu qui nécessite une supervision constante. Essayez le Modèle de checklist de gestion du changement ClickUp pour rester sur la bonne voie dans votre initiative de changement.

Suivez la progression d'un processus de gestion du changement avec le modèle de checklist de gestion du changement de ClickUp

Utiliser le modèle Modèle de checklist pour la gestion du changement ClickUp pour :

S'assurer que vous mettez en œuvre toutes les stratégies que vous avez élaborées

Définir les étapes clés pour guider le processus de changement

Attribuer des tâches pour assurer la responsabilité des équipes

Fixer des paramètres pour que l'initiative de changement reste sur la bonne voie

Suivre la progression en marquant les tâches comme achevées

7. Identifier les obstacles potentiels et les éléments facilitateurs

Aucune initiative de changement n'est exempte d'obstacles. L'identification précoce des obstacles potentiels peut vous aider à élaborer des stratégies pour les atténuer, qu'il s'agisse de l'adhésion des dirigeants ou de la résistance des employés.

Les obstacles potentiels peuvent être les suivants

Le manque d'alignement du leadership

Résistance des employés

Les silos de communication

Faible confiance dans les dirigeants

Ressources limitées

Faible engagement

Objectifs peu clairs

Résistance culturelle

Utilisez ces méthodes pour identifier les obstacles à votre initiative de gestion du changement :

Menez des entretiens ou des sondages pour déterminer si les dirigeants assistent l'initiative . Un manque d'alignement peut être le signe d'une résistance au sommet de la hiérarchie

. Un manque d'alignement peut être le signe d'une résistance au sommet de la hiérarchie Organisez des groupes de discussion pour recueillir les réactions et comprendre les préoccupations. Une forte résistance peut être due à la peur de l'inconnu

peut être due à la peur de l'inconnu Examinez régulièrement les canaux de communication pour vérifier si les messages clés parviennent aux employés

pour vérifier si les messages clés parviennent aux employés Utiliser des sondages anonymes pour évaluer la confiance dans les dirigeants . Le manque de confiance est un obstacle majeur au changement

. Le manque de confiance est un obstacle majeur au changement Effectuer un audit des ressources pour s'assurer que les fonds, le temps et le personnel alloués sont suffisants

8. Élaborer un forfait d'action

Une fois votre évaluation achevée, il est temps de tout mettre en œuvre. Vous avez besoin d'un forfait décrivant les étapes de la mise en œuvre, les responsabilités de chacun et les échéanciers de chaque phase.

Pour élaborer le forfait parfait, suivez les étapes suivantes :

Exposez clairement les objectifs de l'initiative de changement . Veillez à ce qu'ils s'alignent sur la mission de l'entreprise et qu'ils soient mesurables pour suivre la progression

. Veillez à ce qu'ils s'alignent sur la mission de l'entreprise et qu'ils soient mesurables pour suivre la progression Désignez les rôles spécifiques des membres de l'équipe . Précisez qui dirigera chaque phase et qui est compte pour des tâches telles que la communication, la formation et le suivi

. Précisez qui dirigera chaque phase et qui est compte pour des tâches telles que la communication, la formation et le suivi Décomposer le forfait en phases gérables assorties de délais réalistes . Veillez à ce que les échéanciers soient suffisamment souples pour s'adapter aux défis imprévus

. Veillez à ce que les échéanciers soient suffisamment souples pour s'adapter aux défis imprévus Utilisez plusieurs canaux (réunions, e-mails, plateformes) pour partager le forfait avec tous les employés

(réunions, e-mails, plateformes) pour partager le forfait avec tous les employés Vérifiez régulièrement la progression à l'aide d'indicateurs de performance. Ajuster les stratégies en fonction du retour d'information et de l'évolution de la situation

à l'aide d'indicateurs de performance. Ajuster les stratégies en fonction du retour d'information et de l'évolution de la situation Reconnaître et célébrer les réalisations clés pour maintenir l'élan et stimuler le moral

📔Apprenez à gérer le changement au sein de votre organisation grâce à ce guide guide complet sur la gestion du changement .

Plan d'action basé sur les résultats de l'évaluation

Alors, vous avez fait votre évaluation de l'état de préparation au changement - excellent !

Maintenant vient la partie la plus amusante : transformer toutes ces informations en un forfait réalisable. Pas de panique, nous allons vous aider étape par étape. Et, bien sûr, ClickUp sera là à chaque étape.

Développer une stratégie de gestion du changement

C'est ici que vous définissez le forfait.

quelle est la stratégie globale ? Comment allez-vous aborder le changement ?

Il s'agit de faire la connexion entre les résultats de votre évaluation et le changement à venir.

Commencez par utiliser Documents ClickUp pour présenter votre stratégie. Liez les tâches directement à partir de votre document afin que, dès que quelqu'un lit la stratégie, il sache ce qui doit être fait. De plus, les champs personnalisés vous permettent de suivre des indicateurs clés tels que les niveaux de risque ou la priorité.

💡Pro Tip: These modèles de processus d'entreprise de ClickUp permettent d'aligner les processus d'entreprise sur la gestion du changement

Créer des forfaits d'engagement et de communication

Selon le rapport de Deloitte sur les tendances du capital humain, 80% des employés citent la communication comme un élément essentiel de la réussite de la gestion du changement. Il doit s'agir d'une communication à double sens : chacun doit avoir le sentiment que sa voix compte. ClickUp Discussions et commentaires facilitent l'engagement. Mettez en place une Tâche dédiée uniquement au feedback de l'équipe et laissez les gens partager leurs pensées directement dans les paramètres. De plus, grâce aux Mentions, vous pouvez étiqueter les acteurs clés pour vous assurer que personne n'est exclu de la discussion.

Vous voulez tenir tout le monde au courant sans envoyer une douzaine d'e-mails ? Utilisez Automatisations ClickUp pour déclencher des mises à jour de statut et des notifications.

Définir les paramètres de formation et d'assistance

La formation est l'étape au cours de laquelle votre équipe apprend à faire les nouvelles choses. Une évaluation de l'état de préparation réalisée par le Forum économique mondial note que les lacunes en matière de compétences constituent l'un des principaux obstacles à la mise en œuvre de nouveaux systèmes 60 % des organisations ne parviennent pas à améliorer les compétences de leur personnel pendant les transitions.

Si votre évaluation de l'état de préparation a mis en évidence ces lacunes en matière de compétences, il est temps de les combler. Dans ClickUp, vous pouvez utiliser les outils suivants Modèles de tâches pour élaborer un programme de formation personnalisé. Attribuez des modules à chaque membre de l'équipe et utilisez les Jalons pour suivre leur progression.

Définissez des Tâches récurrentes pour l'assistance continue afin de vous assurer que votre équipe bénéficie de mises à jour régulières. Grâce aux Tableaux de bord, vous pouvez contrôler les taux d'achèvement des formations et vous assurer que tout le monde suit.

Donnez à votre équipe les moyens d'évoluer sans heurts

Avec une approche structurée et les bons outils, vous pouvez vous assurer que votre équipe est prête pour le changement.

En procédant à une évaluation approfondie de l'état de préparation au changement, en élaborant une stratégie solide, en engageant votre équipe par une communication claire et en lui fournissant la formation nécessaire, vous posez les jalons de la réussite.

De la collecte de données en temps réel à la facilitation du changement dans l'ensemble de l'organisation, ClickUp vous aide à tout organiser. S'inscrire à ClickUp et gérez le changement en toute simplicité.