Modèles d'analyse concurrentielle gratuits pour Google Sheets

La concurrence dans le monde des affaires peut être impitoyable et, que vous soyez un entrepreneur en herbe ou un propriétaire d'entreprise chevronné, il est clé de garder une longueur d'avance sur vos rivaux.

Vous êtes-vous déjà demandé comment font les pros ? Ils ont une arme secrète : l'analyse concurrentielle !

Imaginez un outil simple et convivial qui vous permette de repérer les forces et les faiblesses de vos concurrents directs tout en vous aidant à affiner votre propre stratégie d'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'analyse concurrentielle outils d'analyse de la concurrence entrent en jeu.

Les modèles d'analyse concurrentielle vous permettent d'identifier les tendances du marché, d'améliorer vos offres et de créer des forfaits marketing plus intelligents, le tout en quelques clics.

Dans ce blog, nous allons explorer les meilleurs modèles Google Sheets pour l'analyse concurrentielle et vous montrer comment ils peuvent vous donner cet avantage si important pour prospérer à long terme.

Vous êtes prêt à commencer ? C'est parti !

Qu'est-ce qu'un modèle d'analyse concurrentielle ?

A modèle d'analyse concurrentielle est un outil structuré qui vous aide à évaluer votre concurrence et à comprendre la position de votre entreprise sur le marché.

Ces modèles vous permettent de :

D'identifier les concurrents et leurs offres

D'évaluer vos produits ou services par rapport à ceux de vos concurrents

D'obtenir des informations sur les forces et les faiblesses des concurrents

De suivre les tendances du secteur et de découvrir des opportunités

Utiliser les forfaits pour une planification stratégique éclairée

Élaborer des stratégies pour accroître la part de marché

Généralement disponibles dans des formes telles que Google Sheets, ces modèles vous permettent de saisir et d'organiser des données clés sur les stratégies des concurrents, leurs positions sur le marché et leurs performances globales.

Les sections communes au sein d'un modèle d'analyse concurrentielle comprennent souvent :

Analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces)

Recherche sur les concurrents

L'analyse du marché

Le forfait stratégique

L'objectif principal de l'utilisation de ces modèles est de fournir un cadre clair pour analyser le paysage concurrentiel, identifier les tendances émergentes et utiliser les informations pour donner une forme efficace à vos produits et à vos stratégies de marketing.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'analyse concurrentielle ?

Un bon modèle de rapport d'analyse concurrentielle organise efficacement les données pour fournir un aperçu complet du paysage concurrentiel.

Voici les fonctionnalités clés qui définissent un modèle de qualité :

Sections effacées: Le modèle doit définir clairement les sections consacrées au profil des concurrents, à l'analyse du marché, à l'analyse SWOT et à l'analyse de la concurrencele forfait stratégiqueafin de s'assurer que tous les aspects de l'analyse concurrentielle sont couverts

Le modèle doit définir clairement les sections consacrées au profil des concurrents, à l'analyse du marché, à l'analyse SWOT et à l'analyse de la concurrencele forfait stratégiqueafin de s'assurer que tous les aspects de l'analyse concurrentielle sont couverts Éléments comparatifs: Un modèle de premier ordre va au-delà de la simple entrée de données et offre des outils tels que des indicateurs de concurrence et des comparaisons côte à côte pour clarifier la position sur le marché et les forces des concurrents

Un modèle de premier ordre va au-delà de la simple entrée de données et offre des outils tels que des indicateurs de concurrence et des comparaisons côte à côte pour clarifier la position sur le marché et les forces des concurrents Personnalisation: Le modèle doit être adaptable et permettre aux utilisateurs de modifier les champs et les catégories en fonction de leurs besoins spécifiquesanalyse de l'industrie le modèle doit être adaptable, ce qui permet aux utilisateurs de modifier les champs et les catégories en fonction de besoins spécifiques ou d'une analyse ciblée, tout en maintenant une certaine flexibilité pour divers scénarios d'entreprise

Le modèle doit être adaptable et permettre aux utilisateurs de modifier les champs et les catégories en fonction de leurs besoins spécifiquesanalyse de l'industrie le modèle doit être adaptable, ce qui permet aux utilisateurs de modifier les champs et les catégories en fonction de besoins spécifiques ou d'une analyse ciblée, tout en maintenant une certaine flexibilité pour divers scénarios d'entreprise Facilité d'utilisation: Un modèle bien conçu favorise l'engagement de l'utilisateur avec une disposition directe qui simplifie l'entrée des données et les mises à jour continues, améliorant l'expérience de l'utilisateur et la précision dans le traitement des données

Un modèle bien conçu favorise l'engagement de l'utilisateur avec une disposition directe qui simplifie l'entrée des données et les mises à jour continues, améliorant l'expérience de l'utilisateur et la précision dans le traitement des données Capacités d'intégration: Il doit s'intégrer harmonieusement à d'autres outils et plateformes pour une importation et une exportation efficaces des données, ce qui rationalise le processus d'analyse et garantit la cohérence entre les sources de données

Il doit s'intégrer harmonieusement à d'autres outils et plateformes pour une importation et une exportation efficaces des données, ce qui rationalise le processus d'analyse et garantit la cohérence entre les sources de données **Composantes visuelles : les modèles efficaces utilisent des aides visuelles - telles que des diagrammes, des graphiques et des tableaux - pour rendre les informations complexes plus digestes, aidant ainsi les utilisateurs à saisir rapidement les tendances et les idées

Des informations exploitables : Le modèle doit être conçu pour faire ressortir des informations exploitables et des opportunités stratégiques, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées qui renforcent leur avantage concurrentiel

Conseil bonus: Vous vous demandez comment faire passer votre analyse concurrentielle au niveau supérieur ? L'intégration d'une Modèle d'analyse SWOT peut vous aider à identifier clairement les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Il sera ainsi plus facile de se concentrer sur les améliorations stratégiques et de surpasser les concurrents.

5 modèles gratuits d'analyse de la concurrence pour Google Sheets

Analyser votre concurrence peut être difficile, mais avec les bons outils, vous pouvez le faire mieux et plus rapidement.

Les modèles d'analyse de la concurrence pour Google Sheets simplifient le processus, en vous aidant à collecter, analyser et exploiter des informations clés sur la concurrence en toute simplicité.

Jetons un coup d'œil :

1. Modèle de comparaison des fonctionnalités des concurrents par Coefficient

via le coefficient d'efficacité de l'eau de pluie Le Modèle de comparaison des fonctionnalités des concurrents de Coefficient est spécialement conçu pour aider les chefs de produit à évaluer les fonctionnalités d'un produit sous de multiples aspects. Ce modèle facilite le processus de création de stratégies de prix fondées sur des données qui permettent de rivaliser efficacement sur le marché.

Caractéristiques clés

Interface structurée pour une comparaison aisée des fonctionnalités

Analyse des données pour les stratégies de tarification et de positionnement

Simplification pour une prise de décision éclairée

Idéal pour: Les chefs de produit qui ont besoin d'évaluer et de comparer les fonctionnalités des produits de plusieurs concurrents trouvent ce modèle utile. Il est également idéal pour les équipes qui souhaitent affiner leurs offres de produits et leurs stratégies de prix en s'appuyant sur des informations claires et fondées sur des données.

2. Modèle d'analyse concurrentielle de produit par coefficient

via le coefficient d'efficacité de l'eau de pluie Le Modèle d'analyse concurrentielle d'un produit de Coefficient permet aux utilisateurs d'organiser et de disséquer efficacement des informations vitales sur des produits rivaux, fournissant ainsi un capture instantanée claire de la dynamique concurrentielle. Le format structuré du modèle garantit que vous saisissez tous les détails cruciaux nécessaires à une évaluation approfondie de la concurrence.

Caractéristiques principales

Disposition complète pour l'évaluation des prix, des fonctionnalités, de la présence sur le marché et des réactions des clients

Interface conviviale pour une entrée et une mise à jour simplifiées des données

Champs personnalisables pour adapter l'analyse aux besoins spécifiques du marché

Idéal pour: Les managers d'équipe, les équipes de marketing et les stratèges d'entreprise qui ont besoin d'analyser les produits concurrents et d'obtenir des informations précieuses pour éclairer leurs propres stratégies et décisions.

3. Modèle de matrice concurrentielle par coefficient

la Commission européenne a décidé de mettre en place un programme d'aide à la création d'entreprises dans les pays en développement le coefficient d'efficacité de l'appareil de mesure de la température est de 1,5 % Le Modèle de matrice concurrentielle pour Google Sheets par Coefficient simplifie le processus de ccomparaison de votre entreprise avec ses concurrents sur plusieurs dimensions, telles que la part de marché, les fonctionnalités du produit et la satisfaction de la clientèle.

Caractéristiques principales

Mise en forme structurée pour une visualisation complète de la position concurrentielle

Processus d'entrée de données facile pour des évaluations continues

Catégories personnalisables pour s'aligner sur les indicateurs spécifiques de la concurrence

Idéal pour: Les équipes marketing et les planificateurs stratégiques qui ont besoin de suivre et de comparer les différents aspects de leur concurrence.

4. Modèle de recherche sur les concurrents par Coefficient

via le coefficient d'efficacité de l'eau de pluie Coefficient Modèle de recherche sur les concurrents pour Google Sheets vous permet de collecter et d'analyser systématiquement des données cruciales sur vos concurrents, qu'il s'agisse de stratégies d'entreprise, de performance du marché, de détails sur les produits ou de commentaires des clients.

Principales fonctionnalités

Sections détaillées pour les stratégies de marketing, l'aperçu financier et d'autres aspects cruciaux

Champs personnalisables pour s'adapter à des secteurs d'activité ou à des domaines d'intérêt spécifiques

Capacités d'intégration pour l'importation de données à partir de sources externes

Idéal pour: Les analystes de marché et les stratèges d'entreprise qui ont besoin de rassembler et d'analyser des données détaillées sur les concurrents trouveront ce modèle utile.

5. Modèle d'analyse concurrentielle des médias sociaux par Coefficient

via le coefficient d'efficacité de l'eau de pluie Le Modèle d'analyse concurrentielle des médias sociaux fournit aux prestataires un outil puissant pour évaluer leurs stratégies de médias sociaux par rapport à leurs concurrents clés. Il offre une approche rationalisée pour collecter et comparer les indicateurs clés de performance (KPI) sur diverses plateformes de médias sociaux.

Caractéristiques clés

Importation automatisée de données à partir des principales plateformes de médias sociaux

Analyse comparative des taux d'engagement, de la croissance du nombre d'abonnés et de la performance du contenu

Outils pour identifier les forces et les faiblesses de votre stratégie de médias sociaux

Fonctionnalités de collaboration pour l'élaboration de stratégies en équipe

Idéal pour: Les équipes marketing visant à améliorer leur impact sur les médias sociaux grâce à des aperçus basés sur des données et à une planification collaborative.

Modèles alternatifs d'analyse concurrentielle

La partie la moins excitante de l'analyse concurrentielle est l'ensemble des données manuelles que vous devez saisir dans les modèles. Une certaine assistance alimentée par l'IA peut faire toute la différence ici. Outils IA pour l'analyse de la concurrence comme ClickUp se distinguent à cet égard, en offrant un intervalle diversifié de modèles conçus pour améliorer vos efforts d'analyse concurrentielle.

Que vous ayez besoin de suivre les tendances du marché, de comparer les fonctionnalités des produits ou d'analyser les performances des médias sociaux, ces modèles peuvent répondre à différents aspects de votre stratégie concurrentielle.

Le plus intéressant ? Vous pouvez automatiser l'entrée des données grâce à Automatisations ClickUp et ClickUp Brain clickUp Brain est un outil d'analyse de la concurrence qui élimine les aspects fastidieux de votre processus d'analyse de la concurrence.

Voici les principaux modèles ClickUp à prendre en considération :

1. Modèle ClickUp de Tableau blanc d'analyse concurrentielle

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Competitive-Analysis-Template.png Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-193317120&department=marketing&_gl=1*gsg1e9*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de Tableau blanc d'analyse concurrentielle de ClickUp exploite la fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp, qui vous permet de planifier visuellement les éléments de la concurrence et de les évaluer par rapport à des paramètres définis.

Sa nature interactive vous permet d'ajuster dynamiquement votre analyse, de suivre la progression et d'affiner vos stratégies en fonction des derniers développements du marché.

Caractéristiques principales

Visualisation interactive de la dynamique concurrentielle

Obtenez des mises à jour en temps réel et personnalisez les champs personnalisés en fonction de vos besoins

Utilisez la fonction "glisser-déposer" pour faciliter la gestion des éléments

Affichez les changements et les ajustements de manière dynamique au fur et à mesure qu'ils se produisent

Idéal pour: Les équipes marketing qui souhaitent afficher une vue interactive et actualisée de leur champ concurrentiel. Il est particulièrement utile pour les entreprises qui ont besoin de surveiller et d'ajuster leurs stratégies concurrentielles en permanence.

2. ClickUp Modèle d'analyse concurrentielle de la tarification

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Competitive-Analysis-Pricing-Template.png Modèle d'analyse concurrentielle des prix ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205380018&department=marketing&_gl=1*123suzs*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle d'analyse concurrentielle des prix de ClickUp propose une approche structurée pour évaluer et comparer les stratégies de prix des concurrents, les coûts des produits et les offres sur le marché. Il est conçu pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées en matière de prix qui améliorent la rentabilité tout en restant compétitives.

Caractéristiques principales

Aide à comprendre le paysage concurrentiel et la dynamique du marché

Aide à identifier les stratégies de tarification susceptibles d'offrir un avantage concurrentiel

Assistance à la prise de décisions éclairées concernant la tarification de vos produits ou services

Idéal pour: Les analystes de tarification, les managers d'équipe et les planificateurs stratégiques qui ont besoin d'un outil flexible pour prendre des décisions stratégiques en matière de tarification et pour collaborer avec d'autres équipes.

3. Modèle de suivi des concurrents ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Competitor-Tracking-Template.png Modèle de suivi des concurrents ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205355634&department=marketing&_gl=1*16av34a*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de suivi des concurrents de ClickUp offre une approche unifiée de la collecte, de l'organisation et de l'accès à des informations détaillées sur les produits, les fonctionnalités, les prix et les efforts de marketing des concurrents.

Il comporte des statuts personnalisés, des champs personnalisés détaillés et divers affichages adaptés aux différentes catégories de produits. Cette installation améliore votre capacité à gérer et à visualiser efficacement les données, que vous suiviez les dernières sorties de smartwatches ou que vous analysiez les tendances générales du marché.

Caractéristiques principales

Accédez à plusieurs affichages adaptés aux différentes catégories de produits

Suivi systématique des fonctionnalités des produits, de leur suivi et des efforts de marketing

Utiliser un référentiel centralisé pour accéder facilement aux informations sur les concurrents

Idéal pour: Les gestionnaires de produits et les analystes marketing qui ont besoin d'un outil complet pour suivre et analyser les activités des concurrents trouvent ce modèle utile. Il est particulièrement utile pour se tenir informé des nouveaux produits et des stratégies de marketing.

4. Modèle d'analyse de marché concurrentiel ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Market-Analysis.png Exploitez les connaissances du marché pour assister la planification stratégique et améliorer la position concurrentielle avec le modèle d'analyse de marché de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205380516&department=marketing&_gl=1*1v7vlx8*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle d'analyse de marché de ClickUp permet d'identifier les tendances clés du marché, les préférences des clients et les stratégies des concurrents, fournissant ainsi une base solide pour une prise de décision éclairée.

Il est livré avec des statuts personnalisés pour le suivi des différentes phases de l'analyse, des champs personnalisés pour les points de données détaillés, et divers affichages pour faciliter l'accès aux données et l'organisation. Avec des fonctions telles que le suivi des tendances, la surveillance des concurrents et les prévisions de marché, vous pouvez naviguer efficacement dans les complexités du marché.

Il est livré avec :

L'affichage du prix par rapport à la qualité pour comparer différents produits et identifier la meilleure option

L'affichage des promotions pour comprendre comment d'autres entreprises font la promotion de leurs produits

L'affichage des concurrents pour suivre les parts de marché et les performances de vos rivaux

L'affichage des parts de croissance pour suivre la croissance de différents produits et services

Idéal pour: Les équipes de marketing, petites ou grandes, qui cherchent à approfondir leur connaissance du marché. Les petites équipes peuvent améliorer la recherche et la prise de décision, tandis que les grandes équipes peuvent gérer et coordonner efficacement de nombreuses données entre les différents départements.

5. ClickUp SEO Modèle d'analyse des concurrents

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-SEO-Competitor-Analysis-Template.png ClickUp SEO Modèle d'analyse de la concurrence https://app.clickup.com/signup ?template=t-205354370&department=marketing&_gl=1*1v7vlx8*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle d'analyse des concurrents SEO de ClickUp vous permet d'analyser les tactiques de référencement de vos concurrents, de l'utilisation des mots clés aux profils de liens retour, vous aidant à identifier des opportunités de référencement intéressantes et à ajuster vos stratégies en conséquence

Ce modèle propose une approche systématique pour Gestion de projet SEO pour vous aider à garder une longueur d'avance et à vous adapter efficacement aux stratégies de vos concurrents.

Principales fonctionnalités

Utilisez les différents affichages pour comparer l'accessibilité, le trafic, la progression de l'analyse de la concurrence et la qualité du contenu de votre site Web par rapport à ceux de vos concurrents

Exploitez les indicateurs en temps réel pour suivre les performances SEO de plusieurs équipes

Conduite à tenir l'analyse des écarts pour identifier les domaines à améliorer et assurer l'alignement avec les objectifs de référencement

Idéal pour: Les équipes de marketing numérique et les professionnels du référencement qui souhaitent affiner leurs stratégies de référencement ou mener une analyse approfondie des concurrents.

6. ClickUp Modèle d'analyse comparative de marché

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Comparative-Market-Analysis-Template.png Modèle d'analyse comparative de marché ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6082328&department=marketing&_gl=1*ihgb9r*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle d'analyse comparative du marché (ACM) de ClickUp fournit un outil puissant aux professionnels de l'immobilier et aux analystes du marché pour évaluer les valeurs des propriétés et comprendre la dynamique du marché. Il est livré avec des statuts personnalisés pour la progression des tâches, des champs personnalisés détaillés pour les attributs de la propriété, et divers affichages pour différents angles d'analyse.

Caractéristiques principales

Comparez et analysez les fonctionnalités et les prix des biens immobiliers afin d'identifier les tendances du marché

Évaluer les forces et les faiblesses des biens immobiliers dans des quartiers spécifiques

Affichez les données à l'aide de vues et de champs personnalisables afin d'améliorer la compréhension et les rapports

Rationaliser le flux de travail, de la collecte des données à la présentation, pour une analyse efficace du marché

Idéal pour: Les agents immobiliers et les analystes de marché qui ont besoin de fournir des évaluations approfondies des biens et des informations sur le marché. Il est particulièrement utile pour ceux qui cherchent à présenter des évaluations complètes à des clients ou à des parties prenantes.

7. Modèle de matrice de comparaison ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Comparison-Matrix-Template.png Modèle de matrice de comparaison ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200540429&department=creative-design&_gl=1*k4n8gr*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de matrice de comparaison de ClickUp simplifie le processus de comparaison de plusieurs options et vous aide à prendre des décisions éclairées de manière efficace. Ce modèle visuellement riche offre un aperçu clair de chaque concurrent. Il vous permet d'évaluer divers critères et alternatives côte à côte, en veillant à ce que tous les facteurs soient pris en compte avant de faire un choix.

Caractéristiques principales

Évaluer plusieurs options en fonction de paramètres définis dans une seule vue d'ensemble

Comparez rapidement les fonctionnalités, les avantages et les coûts de différents produits ou services

Prendre des décisions éclairées grâce à une approche organisée et axée sur les données

Optimiser le processus de prise de décision pour les équipes

Idéal pour: Les équipes et les personnes qui comparent des produits ou des services, comme les gestionnaires de projet et les spécialistes de l'approvisionnement, qui ont besoin d'une méthode d'évaluation organisée et efficace.

8. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Product-Features-Matrix-Template.png Modèle de matrice des fonctionnalités des produits ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-234124214&department=engineering-produit&_gl=1*1wwmpm0*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de matrice des fonctionnalités des produits de ClickUp est un excellent outil pour les équipes marketing qui souhaitent évaluer et comparer systématiquement les fonctionnalités de plusieurs produits. Il permet de décomposer des paramètres de fonctionnalités complexes en comparaisons gérables, ce qui permet de prendre des décisions stratégiques éclairées sur le développement et l'amélioration des produits.

Principales fonctionnalités

Identifier les fonctionnalités à forte valeur ajoutée qui correspondent aux besoins des clients et aux objectifs de l'entreprise

Hiérarchiser et allouer plus efficacement les ressources aux fonctionnalités clés du produit

Rationaliser la collaboration entre les équipes en fournissant une représentation visuelle claire des comparaisons de produits

Idéal pour : Les managers d'équipe et les équipes de développement qui ont besoin de comparer les fonctionnalités des produits pour prendre des décisions basées sur des données et rationaliser le développement des produits.

Booster l'efficacité de l'analyse des concurrents avec ClickUp

La gestion et l'analyse des données concurrentielles sont essentielles pour garder une longueur d'avance dans le champ du marketing. Les outils et modèles d'analyse concurrentielle permettent de rationaliser ce processus en collectant, organisant et interprétant efficacement les informations clés.

ClickUp va encore plus loin. Grâce à son intervalle diversifié de modèles personnalisables, vous pouvez adapter chacun d'entre eux à vos besoins spécifiques. Qu'il s'agisse de disséquer les fonctionnalités d'un produit, de suivre les stratégies de tarification ou de cartographier les tendances du marché, les modèles de ClickUp offrent la flexibilité et la fonction dont vous avez besoin pour exceller et prospérer à long terme. S'inscrire sur ClickUp et commencez à utiliser ces modèles puissants pour obtenir des informations précieuses et garder une longueur d'avance sur le marché.