L'utilisation de modèles de calendrier efficaces peut changer la donne.

Ils vous aident au suivi des échéances, des réunions et des évènements importants, vous permettant ainsi de ne rien manquer dans votre emploi du temps chargé. Avec le bon modèle, vous pouvez hiérarchiser vos tâches et rester concentré sans vous sentir dépassé.

Notion, une application polyvalente de note et de productivité, propose une gamme de modèles personnalisables conçus pour rationaliser votre flux de travail.

Dans cet article, nous allons découvrir les cinq meilleurs modèles de calendrier Notion pour répondre à vos besoins en matière de productivité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier Notion ?

Un bon modèle de calendrier Notion, simple et personnalisable, doit être convivial. Il doit comporter les éléments suivants :

disposition organisée : *Un bon modèle de calendrier Notion présente une disposition bien structurée et organisée, ce qui le rend facile à utiliser et à parcourir pour les débutants

*options personnalisables : vous pouvez adapter les catégories, les étiquettes, les statuts et les couleurs à vos besoins en matière de planification et d'organisation

Fonctionnalités de suivi : Il comprend des fonctionnalités telles que des rappels de dates limites et des indicateurs de statut qui vous permettent de suivre votre emploi du temps et de rester au top de votre travail

Capacités d'intégration : il s'intègre parfaitement aux autres bases de données Notion, vous permettant de lier des tâches et des notes au sein du calendrier, améliorant ainsi l'efficacité de votre flux de travail

*fonction multiplateforme : Il fonctionne parfaitement sur les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, vous permettant d'accéder à votre calendrier et de le mettre à jour quel que soit l'appareil que vous utilisez

Top 5 des modèles de calendrier Notion gratuits

Voici les cinq meilleurs modèles de calendrier Notion gratuits pour répondre à vos besoins en matière de planification, de programmation et de productivité :

mon modèle de calendrier par Notion*

via Notion

organisez votre temps efficacement et restez au fait de toutes vos validations grâce au modèle My Calendar Template de Notion. *

Ce modèle comporte trois fonctionnalités d'onglets de base de données :

Calendrier mensuel : vous permet de planifier vos tâches quotidiennes et mensuelles

À planifier : Fournit une liste de toutes les tâches que vous devez planifier

Toutes les activités : Affiche une liste complète de toutes les activités avec leurs échéances respectives

Au final, ce modèle vous permet de planifier et de programmer des tâches, des rendez-vous, des réunions et des évènements.

Idéal pour : gérer vos tâches personnelles et professionnelles quotidiennes et mensuelles, vos rendez-vous et vos évènements afin de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée

2. Modèle de calendrier de contenu par Notion

via Notion

planifiez et organisez votre stratégie de contenu et votre calendrier de publication grâce au modèle de calendrier de contenu de Notion. *

À la fois agenda éditorial et calendrier marketing, ce modèle comporte deux fonctionnalités de base de données connectées :

Campagnes : Fournit une vue d'ensemble des campagnes marketing avec des détails tels que le nom de la campagne, le propriétaire, le statut, les dates, le niveau de priorité, le taux d'achèvement, etc.

Livrables : Capture les détails clés des contenus impliqués dans les campagnes, y compris leurs dates d'échéance, le type de contenu, les membres de l'équipe impliqués, etc.

Ce modèle vous aide à gérer les livrables de plusieurs campagnes marketing et à vous assurer que chaque publication est conforme à votre feuille de route en matière de contenu.

Idéal pour : gérer la stratégie de contenu et les calendriers de publication de plusieurs campagnes marketing

3. Modèle de calendrier pour les réseaux sociaux par Notion

via Notion

Restez au fait de toutes vos obligations sur les réseaux sociaux grâce au modèle de calendrier pour réseaux sociaux de Notion.

Ce modèle comporte quatre fonctionnalités d'onglets différents :

Tous les articles : liste tous les articles avec des détails tels que le nom, la date, le domaine, la plateforme, le statut, etc.

afficher le calendrier : *Planifie vos publications en fonction de leur date de publication

Visuels nécessaires : Fournisseur, prestataire, liste de tous les articles qui nécessitent des visuels

Plateforme par statut : affiche le statut des publications (à faire, en cours et achevées) pour différentes plateformes de réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook

Ce modèle vous permet de visualiser votre progression en un clin d'œil grâce à la vue du tableau de bord dans Notion. Vous devez effectuer des sélections, telles que la semaine, la plateforme ou la zone, puis appliquer des filtres, des colonnes, des barres et des diagrammes circulaires pour afficher les données souhaitées.

Ce modèle vous aide essentiellement à rester organisé et à favoriser la progression de manière stratégique dans le monde en constante évolution des réseaux sociaux.

Idéal pour : planifier, suivre et gérer les publications sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux afin de garantir un effort stratégique et organisé sur les réseaux sociaux.

4. Modèle de calendrier des évènements par Notion

via Notion

Centralisez les informations relatives à vos évènements et rationalisez votre processus de communication grâce au modèle de calendrier des évènements de Notion.

Ce modèle comporte trois fonctionnalités :

Calendrier : vous permet de planifier les évènements de l'entreprise, des hackathons de groupe aux sessions de bien-être hors site, sur un vous permet de planifier les évènements de l'entreprise, des hackathons de groupe aux sessions de bien-être hors site, sur un calendrier en ligne avec leurs dates de réalisation.

Tous les événements : liste tous les évènements de l'entreprise avec des détails tels que le nom de l'évènement, la date, l'organisateur, le partenaire, l'emplacement, les étiquettes, le lien vers la page de l'évènement, etc.

Galerie : offre une vue de type tableau Kanban des évènements de l'entreprise avec des étiquettes telles que « rencontre », « apprentissage », « hackathon », etc.

Idéal pour : centraliser et gérer les évènements de l'entreprise afin de tenir les employés informés et motivés.

5. Modèle de calendrier GTM par Notion

via Notion

Faites passer vos produits du concept à la commercialisation grâce au modèle de calendrier GTM de Notion.

Ce modèle présente trois fonctionnalités :

Échéancier afficher : fournisseur, prestataire d'un fournisseur, prestataire d'un calendrier de type diagramme de Gantt dans Notion pour les lancements de produits, vous aidant à suivre la progression et à vous assurer que les produits sont lancés selon les dates de lancement prévues.

Afficher le calendrier : vous permet de planifier et de suivre les tâches, les jalons et les dates de lancement des produits sur une base mensuelle.

Tous les évènements : affiche une vue sous forme de tableau de tous les calendriers de lancement de produits, avec les dates, les noms des membres impliqués, les liens vers les stratégies et les documents de lancement, ainsi que d'autres informations.

Ce modèle aide les équipes interfonctionnelles à collaborer, à gérer les calendriers de lancement et à commercialiser avec succès leurs produits.

Idéal pour : coordonner les lancements de produits à l'aide d'échéanciers détaillés, de plannings et de suivis afin de garantir la réussite des introductions sur le marché.

Limites de l'utilisation de Notion pour le Calendrier

Bien que Notion propose des modèles personnalisables et robustes pour organiser vos calendriers et gérer vos emplois du temps, il présente toutefois certaines limites.

En voici quelques-uns :

Fonctionnalités avancées limitées : Notion ne propose pas de fonctionnalités avancées telles que des rappels d'évènements détaillés, la configuration de paramètres de modèles d'évènements récurrents, etc. En conséquence, vous trouverez peut-être ses fonctionnalités quelque peu basiques par rapport à d'autres applications de calendrier.

Problèmes de synchronisation : bien que l'environnement de travail Notion offre une intégration avec des calendriers externes tels que Google Agenda, il ne prend pas en charge le synchroniser bidirectionnel en temps réel avec ceux-ci. Cela peut entraîner des divergences et des retards si vous utilisez plusieurs plateformes de calendrier pour gérer votre emploi du temps.

Système de notifications limité : le calendrier Notion ne propose pas d'alertes personnalisables et est moins performant que d'autres applications. Cela peut être un inconvénient lorsque vous devez assurer le suivi d'échéances et d'évènements importants.

Problèmes de performances : le fait de programmer de nombreux évènements dans le calendrier Notion peut ralentir le temps de chargement, ce qui nuit à votre efficacité. Ces performances médiocres le rendent moins adapté à la gestion de grandes équipes ou au traitement d'importants volumes d'informations.

Alternatives aux modèles de calendrier Notion

Bien que Notion propose des modèles de calendrier utiles, certains utilisateurs qui ont besoin de performances plus rapides ou de fonctionnalités plus avancées pourraient trouver ces modèles insuffisants.

Pour ceux qui recherchent une solution plus performante, une application de productivité tout-en-un comme ClickUp se distingue comme une alternative puissante à Notion.

Comparé à Notion, ClickUp est un fournisseur de fonctionnalités de calendrier améliorées, conçues pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises en matière de planification et de productivité.

Découvrons les fonctionnalités avancées des meilleurs modèles de calendrier proposés par ClickUp.

Modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Télécharger ce modèle Planifiez et gérez vos activités et restez maître de votre emploi du temps grâce au modèle de planificateur de calendrier ClickUp.

Gérez toutes vos activités, y compris vos tâches, vos réunions et vos évènements, grâce au modèle de planificateur de calendrier ClickUp.

Personnalisable et facile à utiliser, ce modèle facilite la planification et vous aide à créer un calendrier quotidien, hebdomadaire et mensuel pour gérer vos projets et vos activités.

Ce modèle vous permet également, à vous et à votre équipe, de :

Organisez vos projets en tâches gérables.

Allouez et gérez efficacement vos ressources.

Respectez vos délais

Gardez une longueur d'avance sur les évènements à venir

Suivez la progression et le flux de travail global

Idéal pour : Organiser et gérer efficacement les tâches, réunions, projets et évènements quotidiens, hebdomadaires et mensuels

2. Modèle de liste à faire ClickUp Calendar

Télécharger ce modèle Planifiez et suivez facilement tout votre travail grâce au modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

suivez vos tâches hebdomadaires, bihebdomadaires et mensuelles grâce au modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp. *

Idéal pour les utilisateurs débutants et avancés, ce modèle vous aide à accomplir efficacement vos tâches à faire et à atteindre vos objectifs. Il vous permet de mieux gérer votre temps et de rester facilement au top de votre travail.

Ce modèle vous permet également de :

Planifiez vos tâches et organisez-les par catégories

Obtenez un aperçu rapide des détails de chaque tâche

Visualisez vos objectifs et vos échéances

Organisez vos tâches par statut et niveau de priorité

Suivez la progression de vos tâches

*idéal pour : suivi et hiérarchisation des tâches hebdomadaires et mensuelles afin d'atteindre vos objectifs et de respecter vos délais

3. Modèle de calendrier annuel ClickUp

Télécharger ce modèle Tirez le meilleur parti de votre année et atteignez vos objectifs grâce au modèle de calendrier annuel ClickUp

planifiez, suivez et gérez vos objectifs annuels grâce au modèle de calendrier annuel de ClickUp. *

Au début de chaque année, les entreprises se fixent des objectifs ambitieux qu'elles souhaitent atteindre d'ici la fin de l'année. Mais avec les innombrables tâches et responsabilités qui requièrent leur attention, les dirigeants et les employés peuvent facilement perdre de vue ces objectifs. C'est pourquoi il est important d'utiliser des outils qui vous aident au suivi de tout.

Ce modèle vous aide à :

Planifiez et organisez vos tâches pour toute l'année

Attribuez des tâches aux membres de votre équipe

Suivez les objectifs et les jalons des initiatives et des projets de votre équipe

Ayez une vision claire de ce qui est terminé et de ce qui reste à faire

Suivez la progression de chaque tâche et projet important

Idéal pour : suivi et gestion de vos objectifs annuels, vos tâches, vos projets et vos jalons afin de vous assurer que vos objectifs annuels sont atteints

4. Modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

Télécharger ce modèle Tirez le meilleur parti de votre semaine grâce au modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

visualisez et organisez efficacement vos tâches hebdomadaires grâce au modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp. *

Ce modèle vous aide à gérer vos tâches de travail ainsi que vos engagements personnels et familiaux, à l'instar des applications de calendrier familial.

Cela vous permet également de :

Identifiez et ajustez les conflits et les chevauchements d'horaires

Suivez et examinez la progression de chaque tâche

Achevez vos tâches avant leurs dates limites respectives

Idéal pour : Organiser et gérer efficacement vos tâches hebdomadaires personnelles et de travail, et résoudre les conflits d'horaires

5. Modèle de calendrier de publication ClickUp

Télécharger ce modèle Maîtrisez votre stratégie de contenu grâce au modèle de calendrier de publication ClickUp

élaborez des plans marketing efficaces et effectuez le suivi de votre calendrier de publication sur les réseaux sociaux grâce au modèle de calendrier de publication ClickUp. *

Ce modèle vous aide à planifier, publier et suivre la progression de votre contenu sur différents réseaux sociaux.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Élaborez une stratégie pour votre calendrier de publication de contenu.

Rationalisez le processus de création, de modification en cours et d'approbation des publications.

Suivez le suivi des échéances de contenu

Classez vos publications par type de contenu, par exemple articles de blog, contenu de site web, vidéo, etc.

Organisez votre contenu par thème et par canal.

Identifiez les opportunités d'optimisation du contenu

Idéal pour : planifier et gérer les publications sur les réseaux sociaux, suivre les échéances de contenu et optimiser les stratégies de publication.

6. Modèle de calendrier éditorial ClickUp

Télécharger ce modèle Gérez et atteignez facilement vos objectifs éditoriaux à l'aide du modèle de calendrier éditorial ClickUp.

Suivez toutes vos tâches éditoriales à l'aide du modèle de calendrier éditorial de ClickUp.

Ce modèle vous aide à gérer votre calendrier de contenu éditorial et à atteindre vos objectifs de publication. Il vous aide à planifier et à organiser votre contenu grâce aux catégories suivantes dans le calendrier :

Nom du contenu

Date de publication

Canal

Type de contenu (tel que les actualités de l'entreprise, les témoignages clients, les publications sponsorisées, etc. )

Type de révision (majeure ou mineure, par exemple)

Étapes marketing (telles que nouvelle ébauche, copie, conception, relecture, validation par le client et publication)

Idéal pour : planifier et suivre les tâches éditoriales par date de publication, type de contenu et étape marketing.

7. Modèle de calendrier PTO ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez facilement le suivi des congés de votre équipe grâce au modèle de calendrier des congés ClickUp.

Conservez facilement une trace des congés payés pris par votre équipe grâce au modèle de calendrier PTO de ClickUp.

Ce modèle vous aide à gérer et à suivre les congés, les vacances et les jours fériés pris par les membres de votre équipe.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Calculez le nombre exact d'heures et de jours de congé pris.

Organisez les demandes de congés par statut : en cours d'examen, approuvé, refusé, etc.

Obtenez des informations sur la disponibilité du personnel.

Identifiez les pénuries de personnel actuelles et futures

Faites un forfait de vos besoins en personnel

Réduisez le risque de conflits d'horaires.

Idéal pour : suivre les congés payés des membres de l'équipe et gérer la disponibilité du personnel.

8. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Télécharger ce modèle Atteignez facilement vos objectifs en matière de création de contenu grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp.

Restez au top de vos objectifs de création de contenu grâce au modèle de calendrier de contenu de ClickUp.

Ce modèle de calendrier de contenu rationalise votre flux de travail et garantit la livraison et la publication de vos contenus dans les délais impartis. Il vous aide également à organiser votre calendrier à l'aide de catégories telles que :

Semaine

Nom de la tâche

Statut (tel que briefing, rédaction, relecture, achèvement et publication)

Piliers de contenu (tels que les mises à jour du Monday, les tutoriels pratiques du mardi, les astuces rapides du mercredi, le jeudi joyeux, le vendredi #AMA, les témoignages du samedi et le blog du dimanche)

Étape d'approbation par le client (par exemple, En attente, À réviser et Approuvé)

Date de publication

Fichiers associés

Valeur

Notes

Idéal pour : planifier et organiser des calendriers de contenu et atteindre vos objectifs en matière de création et de publication de contenu

💡 Conseil de pro : Accélérez la création de contenu et atteignez rapidement vos objectifs de publication avec ClickUp Brain. Il vous suffit de fournir des invitations, et cet outil alimenté par l'IA générera un contenu personnalisé, avec le ton et le langage appropriés, sur le sujet ou le thème de votre choix.

9. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Télécharger ce modèle Prenez le contrôle de votre journée grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp

gérez vos tâches quotidiennes et optimisez votre temps grâce au modèle de planificateur quotidien de ClickUp. *

Ce modèle améliore à la fois votre productivité et votre organisation, et vous aide à tirer le meilleur parti de votre journée.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Classez vos tâches par catégories telles que travail, vie personnelle et objectifs

Classez et regroupez les tâches par statut, par exemple « à faire » et « achevé »

Classez vos tâches par ordre de priorité en fonction de leur importance et de leur urgence

Idéal pour : organiser et hiérarchiser les tâches quotidiennes, fixer des objectifs et suivre la progression pour une gestion efficace du temps

10. Modèle de planning d'équipe ClickUp

Télécharger ce modèle Visualisez et créez des plannings de travail équitables pour vos équipes à l'aide du modèle de planning d'équipe ClickUp

créez un planning de travail efficace et équilibré pour vos équipes grâce au modèle de planning d'équipe de ClickUp. *

Ce modèle vous permet de clarifier les responsabilités de chacun et réduit la confusion et les malentendus entre les membres de l'équipe. Il permet de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont sur la même page et travaillent vers un objectif commun.

Ce modèle vous aide à :

Visualisez et planifiez la charge de travail de votre équipe

Attribuez des tâches à des équipes au niveau du groupe

Attribuez des tâches aux membres d'une équipe à un niveau individuel

Fixez des délais pour chaque équipe

Apportez des modifications en cas de chevauchement d'horaires ou de surcharge de charge de travail

Idéal pour : créer des calendriers de travail équilibrés et clairs pour vos équipes, attribuer des tâches à vos équipes et gérer la distribution de la charge de travail et les délais

*organisez votre emploi du temps et restez au top de Mon travail avec ClickUp

Les modèles de calendrier jouent un rôle important dans votre vie personnelle et professionnelle : ils vous aident à organiser votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel, à rester à jour dans votre travail et à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Bien que les modèles de calendrier Notion soient bien structurés, personnalisables et conviviaux, ils présentent certaines limites. C'est là que des plateformes plus avancées comme ClickUp se distinguent. ClickUp propose une gamme d'outils, allant de modèles de calendrier et de gestion du temps avancés et hautement personnalisables à des fonctionnalités d'automatisation et d'IA qui facilitent la planification, l'organisation et la gestion du calendrier.

Inscrivez-vous sur ClickUp et tirez le meilleur parti de votre temps.