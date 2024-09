14 modèles gratuits de gestion de projet sur Google Sheets

La gestion de plusieurs projets peut parfois ressembler à une tâche de Sisyphe. En tant que gestionnaire de projet, vous essayez de tout organiser et de communiquer avec les parties prenantes, mais les choses semblent aller de travers.

Cependant, si vous n'apportez pas de méthode à cette folie, votre productivité risque d'en pâtir.

C'est là que Google Sheets prend tout son sens, avec une interface qui vous permet de gérer plusieurs projets en un seul endroit. Mais que se passerait-il si vous pouviez faire quelque chose pour améliorer encore le processus ?

Et si vous pouviez accéder à des feuilles Google Sheets préconçues, spécialement conçues pour une gestion de projet en douceur ? Heureusement, les modèles de gestion de projet de Google Sheets sont là pour vous sauver la mise.

Dans ce blog, nous allons partager des modèles de gestion de projet gratuits (qui sont excellents pour les débutants), afin que vous puissiez commencer immédiatement.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gestion de projet Google Sheets ?

Un modèle de gestion de projet Google Sheets modèle de gestion de projet est un outil important pour les gestionnaires de projet : polyvalent, convivial et prêt à s'attaquer à n'importe quelle tâche.

Les modèles fournissent un Échéancier de projet clair, des fonctionnalités d'attribution de tâches faciles et un moyen de suivre efficacement la progression du travail.

Mais comment faire la différence entre un bon modèle de gestion de projet Google Sheets et un excellent ? Voici quelques conseils à garder à l'esprit :

Les meilleurs modèles comprennent des espaces segmentés pour les détails du projet, les livrables et la budgétisation , tout en restant visuellement attrayants (avouons-le, personne n'a envie de regarder une mer de cellules grises toute la journée)

, tout en restant visuellement attrayants (avouons-le, personne n'a envie de regarder une mer de cellules grises toute la journée) Ils doivent être suffisamment personnalisables pour s'adapter à plusieurs projets mais suffisamment structurés pour éviter à votre équipe de sombrer dans le chaos des feuilles de calcul

mais suffisamment structurés pour éviter à votre équipe de sombrer dans le chaos des feuilles de calcul Des points bonus s'ils contiennent une section sur le diagramme de projet, des outils d'allocation des ressources et un modèle simple de diagramme de Gantt pour visualiser les échéanciers. Les meilleurs modèles facilitent le suivi du projet, les dépendances entre les tâches et les mises à jour de statut sans submerger les utilisateurs

Modèles de gestion de projet Google Sheets

Maintenant que vous savez à quoi vous attendre, explorons un tas de modèles de gestion de projet Google Sheets gratuits qui vous aideront à démarrer.

Des diagrammes de Gantt aux rapports de progression, nous avons un modèle pour tous les rêves les plus fous des gestionnaires de projet.

Il est temps de simplifier la planification de vos projets - mettons-nous au travail !

1. Modèle de calendrier de projet par HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/EN-Project-Schedule-template.webp Modèle de calendrier de projet par HubSpot /$$$img/

il s'agit d'un modèle de calendrier de projet HubSpot Lorsque vous pensez à la gestion de projet, vous pensez probablement aussi aux échéanciers et aux durées, et ce modèle en tient vraiment compte.

Le modèle Modèle de calendrier de projet par HubSpot est parfait pour les gestionnaires de projet qui cherchent à rationaliser leur processus de planification de projet.

Avec des sections personnalisables pour les détails des tâches, les assignés et les échéances, ce modèle de gestion de projet Google Sheets rend la progression de votre projet transparente. Il affiche plusieurs vues pour visualiser votre travail, y compris une vue d'ensemble du projet Diagramme de Gantt Google Sheets à afficher pour obtenir un échéancier clair du projet.

Le modèle organise les tâches du projet dans une vue Liste conviviale avec une fonction de glisser-déposer. Il sépare les tâches achevées des tâches en cours et propose une section dédiée à la charte du projet qui vous aide à rester compte des objectifs et des produits livrables du projet.

2. Modèle de rapport de progression Template by HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Progress-Report-Template.webp Modèle de rapport de progression par HubSpot /$$$img/

il s'agit d'un modèle de rapport d'avancement par HubSpot HubSpot La gestion de projet tourne souvent autour des rapports de progression, et le Modèle de rapport de progression de HubSpot répond parfaitement à ces besoins.

Le modèle convient le mieux aux gestionnaires de projet qui veulent tenir les parties prenantes informées et les projets sur la bonne voie. Ses sections personnalisables pour les détails du projet, la progression des tâches et les indicateurs clés apportent de la transparence au statut de votre projet.

À l'instar d'un modèle populaire de logiciel de gestion de projet ce modèle offre une disposition professionnelle qui facilite la navigation, qu'il s'agisse de suivre plusieurs projets ou de se concentrer sur une seule initiative.

Le modèle comprend un espace pour les jalons du projet, les défis et les prochaines étapes, sans qu'aucune information essentielle ne soit oubliée. Il est conçu pour travailler en toute transparence avec d'autres outils de gestion de projet, ce qui en fait un complément polyvalent à votre boîte à outils.

3. Modèle de plan de projet par eFinancialModels

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Project-Plan-Resource-1400x727.webp Modèle de plan de projet par eFinancialModels /$$$img/

il s'agit d'un modèle de plan de projet qui a été élaboré par eFinancialModels modèles financiers électroniquesGestion de projet et Google Sheets vont de pair, tout comme le café et les délais. Le Modèle de plan de projet gratuit d'eFinancialModels renforce ce lien en faisant de l'organisation des tâches un jeu d'enfant.

Ce modèle dynamique vous permet d'élaborer et de visualiser rapidement un forfait de projet à l'aide d'un diagramme de Gantt. Il est parfait pour les gestionnaires de projet qui doivent gérer des échéanciers complexes et des projets multiples.

Ce modèle est préchargé avec une liste de tâches entièrement personnalisable, un tracé automatique de l'échéancier et un lien facile entre les dates de début, les durées et les dates de fin.

Vous pouvez saisir un nombre illimité de tâches, les regrouper en sous-tâches et observer la mise à jour automatique du diagramme de Gantt. La possibilité de partager et de mettre à jour le document simultanément avec les membres de l'équipe permet à chacun de rester sur la même page.

Bien qu'il faille un peu de temps pour s'y habituer, surtout si vous n'êtes pas familier avec toutes les fonctions de Google Sheets, ce modèle peut vous faire gagner beaucoup de temps grâce à ses fonctionnalités intuitives.

4. Modèle de gestion de projet par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-574.png Gestion de projet Modèle par Template.net /$$$img/

il s'agit d'un modèle de gestion de projet par Template.net Template.net Ce modèle de gestion de projet Google Sheets est un excellent point de départ pour les gestionnaires de projet. Le modèle de gestion de projet est un modèle polyvalent pour le suivi de plusieurs projets, l'attribution de tâches et le suivi de la progression.

Avec des sections dédiées aux chartes de projet, aux échéanciers et à l'affectation des ressources, il permet aux membres de l'équipe de rester en phase et aux projets de se dérouler sans accroc.

Le modèle comprend également :

Un diagramme de Gantt pour visualiser les calendriers des projets

Tableau des tâches pour une description détaillée des tâches

Une fonctionnalité de rapport sur le statut du projet pour tenir les parties prenantes informées

Des codes couleur pour les phases et les clés de statut qui facilitent l'évaluation de l'état du projet en un coup d'œil

5. Modèle de Calendrier de gestion de projet par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-575.png Modèle de Calendrier de gestion de projet par Template.net /$$$img/

il s'agit d'un modèle de calendrier de gestion de projet par Template net /%img/ Template.net Si vous êtes un chef de projet à la recherche d'un outil pratique pour suivre en détail la progression de votre projet, le Modèle de Calendrier de Gestion de Projet est un excellent choix.

Ce modèle polyvalent fournit un Échéancier visuel pour les tâches de votre projet, ce qui vous permet de mapper facilement les livrables et les échéances du projet. Grâce à son interface conviviale, vous pouvez rapidement assigner des tâches aux membres de l'équipe et suivre la progression de votre équipe.

Le format calendrier donne clairement un aperçu du calendrier du projet, ce qui vous aide à identifier les goulets d'étranglement potentiels et à ajuster les échéanciers si nécessaire.

Ce modèle de gestion de projet est particulièrement pratique pour créer des rapports sur la charge de travail, surveiller les dépendances entre les tâches et s'assurer que les jalons du projet sont atteints en temps voulu.

En centralisant les informations relatives au projet, ce modèle de gestion de projet calendrier de gestion de projet permet aux parties prenantes d'être informées et aux projets de se dérouler sans interruption du début à la fin.

6. Modèle de suivi de projet par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-576.png Modèle de suivi de projet par Template.net /$$$img/

il s'agit d'un modèle de suivi de projet par Template net /%img/ Template.net Parfois, la gestion de projet peut sérieusement ressembler à un numéro de jonglage, mais il n'y a aucune raison d'en faire un spectacle en gardant vos tâches désorganisées ! Le Modèle de suivi de projet est votre arme secrète pour garder plusieurs projets sur la bonne voie.

Ce modèle comprend un échéancier de projet prêt à l'emploi, des outils d'attribution des tâches et un suivi de la progression que même les novices en matière de feuilles de calcul peuvent maîtriser.

Vous trouverez des espaces dédiés aux détails du projet, aux livrables et à la budgétisation, le tout dans un emballage visuellement attrayant.

Avec des statuts personnalisables et plusieurs affichages pour visualiser les informations de votre projet, vous ne perdrez jamais de vue vos objectifs. Le modèle comprend même un diagramme de Gantt simple pour visualiser le calendrier de votre projet et les dépendances entre les tâches.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour la gestion de projet

Si Google Sheets et Google Docs offrent une solution gratuite et tentante pour la gestion de projet, ils s'accompagnent souvent d'inconvénients non négligeables.

Ceux-ci peuvent nuire à l'efficacité de votre équipe et à la réussite du projet à long terme.

Plongeons dans les limites les plus courantes de l'utilisation de Google Sheets/Docs pour la gestion de projet :

Fonctionnalités de collaboration limitées: L'édition en temps réel est une bonne chose, mais Google Sheets ne permet pas l'affectation des tâches, le suivi des dépendances et les notifications automatiques, qui sont essentiels à la coordination de l'équipe

L'édition en temps réel est une bonne chose, mais Google Sheets ne permet pas l'affectation des tâches, le suivi des dépendances et les notifications automatiques, qui sont essentiels à la coordination de l'équipe Visualisation inadéquate: La création de diagrammes de Gantt et de tableaux de bord est insuffisanteéchéanciers de projets dans Google Sheets est fastidieuse et prend beaucoup de temps. En cours, il est difficile d'avoir un aperçu clair de la progression du projet

La création de diagrammes de Gantt et de tableaux de bord est insuffisanteéchéanciers de projets dans Google Sheets est fastidieuse et prend beaucoup de temps. En cours, il est difficile d'avoir un aperçu clair de la progression du projet Absence de fonctionnalités avancées de gestion de projet: Google Sheets ne propose pas d'outils dédiés à l'affectation des ressources, à la gestion des risques et à l'équilibrage de la charge de travail entre plusieurs projets

Google Sheets ne propose pas d'outils dédiés à l'affectation des ressources, à la gestion des risques et à l'équilibrage de la charge de travail entre plusieurs projets **Problèmes d'évolutivité : au fur et à mesure que les projets gagnent en complexité, Google Sheets peut s'avérer peu fiable pour les gestionnaires de projet, notamment en raison du risque croissant de corruption des données

Rapports inefficaces: La génération de rapports détaillés sur le statut des projets et d'analyses est un processus manuel et sujet aux erreurs dans Google Sheets. Ils ne bénéficient souvent pas de l'automatisation offerte par les outils de gestion de projet dédiés

La génération de rapports détaillés sur le statut des projets et d'analyses est un processus manuel et sujet aux erreurs dans Google Sheets. Ils ne bénéficient souvent pas de l'automatisation offerte par les outils de gestion de projet dédiés Problèmes de sécurité: Bien que Google offre une sécurité de base, il se peut qu'il ne réponde pas aux exigences strictes concernant les données sensibles des projets, en particulier dans les secteurs réglementés comme la finance

Modèles alternatifs de gestion de projet Google Sheets

Bien que Google Sheets ait ses mérites, parfois, vous avez besoin d'un outil plus puissant.

Nous parlons ici d'une solution de gestion de projet dédiée, construite avec une seule vision - remplacer toutes vos multiples applications par un seul outil riche en fonctionnalités.

Et le meilleur ?

Il est livré préchargé avec des modèles géniaux pour tous vos besoins en matière de gestion de projet.

Dites bonjour à ClickUp le logiciel ClickUp, votre sauveur du chaos des feuilles de calcul !

1. ClickUp Modèle de gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-352.png Modèle de gestion de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-90060018578&department=pmo&_gl=1*y0vps4*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

La coordination de projets complexes et interfonctionnels peut sembler sortir d'un film d'horreur Modèle de gestion de projet ClickUp en fait un jeu d'enfant.

Ce modèle gratuit regorge de fonctionnalités qui vous aideront à maintenir votre équipe sur la bonne voie et à assurer le bon déroulement de vos projets. Vous y trouverez tout, des échéanciers personnalisables aux outils de dépendance des tâches, le tout dans un ensemble facile à utiliser.

Le modèle offre plusieurs façons d'afficher votre projet.

Vous voulez un diagramme de Gantt ? Vous l'aurez compris.

Vous préférez un tableau Kanban ? Pas de problème !

De plus, grâce aux fonctionnalités de collaboration en temps réel, votre équipe peut travailler ensemble sans effort et sans se perdre dans un dédale d'e-mails.

Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle de portefeuille de gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-52.jpeg ClickUp Modèle de portefeuille de gestion de projet https://app.clickup.com/signup ?template=t-90060515629&department=pmo&_gl=1*1tgkt6f*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Les responsables de projets utilisent des portfolios pour suivre plusieurs projets, et disposer d'un système de gestion de premier ordre est crucial pour la réussite ! Une excellente gestion de portefeuille nécessite également une organisation irréprochable et l'utilisation d'un système de gestion de premier ordre ClickUp Gestion de projet Portfolios Modèle est conçu pour gérer chaque projet, chaque échéancier et chaque produit livrable, le tout en un seul endroit !

Vous pouvez accéder à six statuts personnalisés pour l'état de santé du projet, cinq affichages y compris des diagrammes de Gantt et des rapports sur la charge de travail, ainsi que l'automatisation pour suivre vos projets de la conception à l'achèvement.

Ce modèle vous aide également à suivre la progression des projets, à gérer les ressources et à tenir les parties prenantes informées dans tous les départements et programmes.

Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de rapport de gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Project-Management-Report-Template.jpg Modèle de rapport de gestion de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6143184&department=pmo&_gl=1*1tgkt6f*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous vous souvenez que nous avons dit que les outils de gestion de projet pouvaient achever votre flux de travail ? En voici un exemple frappant ! L'outil de Modèle de rapport de gestion de projet ClickUp vous aidera à rester au top de votre communication tout en gérant de multiples projets et échéances.

Suivez la progression du projet, l'allocation des ressources et les indicateurs clés dans un tableau de bord organisé, personnalisable et facile à partager grâce à ce modèle.

Vous disposerez de tous les outils et de toutes les fonctionnalités pour créer des rapports détaillés sur le statut du projet avec de multiples options de statut et de Champs personnalisés .

Avec l'Étiquette de rapport de gestion de projet de ClickUp, vous serez en mesure de fournir des rapports à vos parties prenantes beaucoup plus rapidement qu'avec la méthode conventionnelle d'étiquette par e-mail de Google Sheets.

Télécharger ce modèle

4. ClickUp Project Management Playbook Template (Modèle de manuel de gestion de projet)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/project-management-playbook-1200.png Modèle de manuel de gestion de projet https://app.clickup.com/signup ?template=t-110656904&department=pmo&_gl=1*ma2kxe*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhHWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de manuel de gestion de projet ClickUp fournit aux gestionnaires de projet une feuille de route détaillée pour organiser les tâches, fixer des objectifs et suivre la progression en cours en temps réel. Il aide tout le monde à rester aligné sur les objectifs du projet.

Le modèle propose des statuts personnalisés tels que Fermé, Examen interne et En cours, ce qui vous permet de garder un œil sur la progression de chaque tâche. Vous pouvez facilement visualiser les données cruciales du projet grâce aux champs personnalisés pour le budget, le produit à livrer et l'équipe chargée de la livraison.

Il comprend également cinq affichages différents, tels que Résumé et Échéancier du projet, qui peuvent vous aider à gérer les tâches plus efficacement.

Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans ce modèle, que vous préfériez les diagrammes de Gantt pour les échéanciers ou les vues de priorité pour vous attaquer d'abord aux tâches les plus critiques.

Télécharger ce modèle

5. ClickUp Modèle de plan de tâches pour la gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Project-Management-Tasks-Plan-Template.jpg Capture d'écran du modèle de plan de tâches de gestion de projet de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-3338ukw&department=pmo&_gl=1*13y8v7y*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Le ClickUp Modèle de plan de tâches pour la gestion de projet est votre outil ultime pour maintenir les projets sur la bonne voie et dans le respect du budget.

Ce modèle est conçu pour aider les gestionnaires de projet à organiser les tâches, à fixer des paramètres et à suivre la progression de manière efficace. Les fonctionnalités telles que les statuts et les champs personnalisés vous permettent de classer et de gérer les projets avec des attributs tels que l'équipe de projet et l'état d'achèvement.

Le modèle affiche diverses vues, telles que Liste, Gantt et Calendrier, ce qui facilite la visualisation de l'échéancier de votre projet et le suivi des dépendances des tâches.

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, fixez des échéances précises et utilisez la vue diagramme Gantt pour suivre la progression et apporter les ajustements nécessaires. Ce modèle garantit que toutes les informations relatives au projet sont regroupées en un seul endroit, ce qui aide les équipes à rester alignées et super productives.

Télécharger ce modèle

6. Modèle de cadre de gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-54.jpeg Modèle de cadre de gestion de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200606389&department=pmo&_gl=1*1euz57g*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous êtes en charge de la gestion de projets de toutes tailles, l'outil Modèle de cadre de gestion de projet ClickUp est une excellente solution pour organiser les choses.

Des statuts personnalisés, tels que Ouvert et Achevé, vous permettent de suivre facilement la progression de chaque tâche. Les champs personnalisés vous aident à classer les tâches et à visualiser les étapes du projet, tandis que les affichages personnalisés, tels que le cadre et le guide de démarrage, permettent de mieux gérer votre flux de travail.

Vous pouvez suivre les échéanciers du projet et les dépendances des tâches à l'aide de la vue diagramme Gantt.

Même si vous disposez de ressources limitées (ou si vous vous attaquez à de gros projets), ce modèle vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour gérer les échéanciers de vos projets.

Télécharger ce modèle

7. ClickUp Modèle de revue de gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Project-Management-Review-Template-by-ClickUp.png Le modèle de revue de gestion de projet de ClickUp permet aux entreprises d'évaluer l'état actuel du projet et d'aider les équipes à déterminer s'il vaut la peine de poursuivre le projet.

https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6071788&department=engineering-produit&_gl=1*t4pu8w*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Lorsqu'il s'agit d'évaluer la réussite d'un projet et d'identifier les domaines à améliorer, la Modèle de revue de gestion de projet ClickUp est le modèle qu'il vous faut.

Ce modèle est conçu pour simplifier le processus de révision, ce qui permet de recueillir plus facilement les commentaires des parties prenantes et d'organiser les projets de manière efficace.

Avec des statuts et des champs personnalisés, vous pouvez suivre la progression du projet et visualiser les données sans effort. Le modèle affiche plusieurs vues comme la Liste, le diagramme de Gantt et le Calendrier, ce qui vous aide à gérer efficacement les tâches et les échéanciers.

Pour commencer, ajoutez le modèle à votre environnement de travail ClickUp, invitez les membres de votre équipe et commencez à collaborer.

Créez des tâches pour suivre la progression, organisez des réunions régulières pour discuter des mises à jour et utilisez les notifications pour rester informé.

Télécharger ce modèle

8. ClickUp Modèle d'exigences pour la gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/fb782597-1000.png Modèle d'exigences de gestion de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200549854&department=pmo&_gl=1*wxy0ar*gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhHWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Il est impossible de terminer cette liste sans mentionner la Modèle d'exigences pour la gestion de projet ClickUp .

Ce modèle puissant est livré avec quatre affichages personnalisés pour vous aider à démarrer :

Liste des exigences

Étape d'approbation

Diagramme de Gantt

Guide de démarrage

Une fois les données de votre projet saisies, vous pouvez personnaliser votre environnement de travail à l'aide de champs personnalisés tels que Étape d'approbation, Livrable et Classification. Définissez des statuts personnalisés, semblables aux phases de Google Sheets avec code couleur, pour afficher la progression des tâches de votre projet.

Dans votre liste d'exigences, vous pouvez également stocker des descriptions de tâches, des assignés, des dates d'échéance, etc. Vous pouvez même mettre en place une automatisation pour envoyer des rappels et maintenir l'échéancier de votre projet sur la bonne voie.

Avec des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les avertissements de dépendance et les intégrations d'e-mails, ce modèle est le rêve de tout gestionnaire de projet.

Peu importe si vous traitez plusieurs projets à la fois ou si vous vous concentrez sur un nouveau projet complexe, le modèle d'exigences de gestion de projet de ClickUp a tout ce qu'il faut pour vous couvrir.

Télécharger ce modèle

Pourquoi se contenter de feuilles ? Passez aux modèles ClickUp

Nous sommes tous passés par là - travailler sur des projets qui sont un peu hors de contrôle, en espérant qu'une formule magique fasse que tout se mette en place. Si la magie ne peut pas vous aider dans votre gestion de projet, les modèles sont la meilleure solution sur laquelle vous pouvez compter.

Si les modèles de Google Sheets présentent une grande valeur pour les nouveaux utilisateurs, ils peuvent souvent limiter la progression des utilisateurs qui gèrent plusieurs projets avec différentes équipes.

Un logiciel de gestion de projet dédié comme ClickUp peut aider à améliorer la collaboration au sein des équipes, à gérer les tâches efficacement et à suivre les échéanciers des projets grâce à des interfaces faciles à utiliser.

Si vous êtes prêt à faire passer votre gestion de projet au niveau supérieur, il est temps d'essayer ClickUp. S'inscrire à ClickUp essayez les modèles gratuits et voyez votre productivité monter en flèche !