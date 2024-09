15 outils de gestion du portefeuille de produits pour l'excellence des entreprises

Gérer un large intervalle de produits sans l'outil adéquat, c'est comme essayer de jongler avec plusieurs balles - vous en laisserez forcément tomber une.

Mais voici la bonne nouvelle : avec le bon gestion du portefeuille de produits tout, de la productivité des produits aux initiatives stratégiques, se déroule sans heurts, de sorte que vous n'avez jamais à craindre de déraper.

Après avoir travaillé avec plusieurs portefeuilles, je sais à quel point il peut être frustrant de trouver l'outil de gestion idéal. C'est pourquoi j'ai fait équipe avec les spécialistes de ClickUp pour faire le travail à votre place.

Nous avons testé et examiné des dizaines d'options sur la base de leur facilité d'utilisation, de leur flexibilité et de leur efficacité pour vous présenter les 15 meilleurs outils qui assureront la sécurité de vos produits.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils de gestion de portefeuille de produits ?

L'outil de gestion idéal dépend de votre modèle d'entreprise et de vos priorités. Cependant, il existe quelques fonctionnalités clés que tous les meilleurs candidats devraient posséder.

Des visualisations solides: Chaque outil doit regrouper les données dans un tableau de bord unifié et afficher une vue d'ensemble de votre portefeuille. Il doit également fournir des données en temps réel sur le statut et la productivité des produits

Chaque outil doit regrouper les données dans un tableau de bord unifié et afficher une vue d'ensemble de votre portefeuille. Il doit également fournir des données en temps réel sur le statut et la productivité des produits **Les outils de gestion du portefeuille de produits doivent cartographier vos stratégies et vos échéanciers. Les outils de gestion de portefeuille de produits doivent cartographier vos stratégies et vos calendriers. Ils doivent disposer d'une capacité de mappage qui aide à gérer les risques et les opportunitésles arriérés de produitsles nouveaux lancements, les déploiements de fonctionnalités et les campagnes de marketing

Fonctionnalités collaboratives: L'outil choisi doit intégrer des fonctions de communication et de gestion des tâches. Ces fonctionnalités collaboratives favorisent le travail d'équipe et rationalisent la prise de décision. Elles permettent également de supprimer les silos et d'améliorer l'alignement au sein de l'organisation

Gestion des ressources: Un outil de gestion de portefeuille efficace doit permettre de planifier un intervalle de produits avec des ressources et des capacités. Il s'agit également d'identifier les goulets d'étranglement potentiels et d'optimiser l'utilisation des ressources. N'oubliez pas qu'un outil de gestion de portefeuille doit être exhaustifgestion des ressources permettent aux projets de rester sur la bonne voie et d'éviter les surallocations

Un outil de gestion de portefeuille efficace doit permettre de planifier un intervalle de produits avec des ressources et des capacités. Il s'agit également d'identifier les goulets d'étranglement potentiels et d'optimiser l'utilisation des ressources. N'oubliez pas qu'un outil de gestion de portefeuille doit être exhaustifgestion des ressources permettent aux projets de rester sur la bonne voie et d'éviter les surallocations Portfolios Analytics: Un outil de gestion de portefeuille doit disposer de fonctionnalités de rapports alimentées par des analyses de marché. Cela inclut également la possibilité de personnaliser les indicateurs clés de performance (KPI). Grâce à l'analyse de portefeuille, les entreprises peuvent prendre des décisions fondées sur des données et découvrir des opportunités de croissance

Conseil de Pro: En plus de ces éléments clés, recherchez un outil qui offre une gamme complète de services de gestion de portefeuille des modèles complets pour les projets suivi et stratégie de produit .

Les 15 meilleurs outils de gestion de portefeuille de produits

En gardant à l'esprit ce qu'il faut rechercher, voici 15 meilleurs outils de gestion de portefeuille de produits pour vous aider à démarrer :

1. ClickUp (le meilleur pour le suivi des projets, la collaboration et la gestion des ressources)

hiérarchiser les tâches, créer de la transparence et améliorer les produits avec les solutions de gestion de produits ClickUp_ ClickUp pour les gestionnaires de produits est un outil de gestion de projet tout-en-un qui aide les équipes à collaborer et à gérer les projets plus efficacement. Il intègre des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, la documentation et les tableaux de bord dans une seule plateforme. Les équipes disposent ainsi d'un aperçu clair de leurs produits et de leurs portfolios.

À ClickUp fait de l'automatisation, des rapports et de la personnalisation, mais il offre aussi des outils de gestion de portefeuille de produits plus dédiés pour transformer la productivité et gagner du temps.

suivez, gérez et collaborez en toute transparence sur tous vos projets et portefeuilles de produits avec le logiciel de gestion de projet ClickUp_ Logiciel de gestion de produits ClickUp est l'une des solutions les plus complètes de la plateforme pour améliorer les produits et les portefeuilles. Avec une visibilité centralisée et des fonctionnalités de collaboration en direct telles que ClickUp Chat, cette solution est le moteur de votre entreprise.

ClickUp propose des fonctionnalités de plan de route et des tableaux de bord analytiques pour fournir des informations en temps réel sur la performance des produits. Elle intègre également son outil d'IA dédié, ClickUp Brain, dans l'outil de gestion du portefeuille de produits. Cet outil IA automatise instantanément les flux de travail et génère des insights sur les données.

ClickUp propose de nombreuses solutions et cadres spécialisés, en plus de ce logiciel dédié.

pilotez et gérez en permanence la performance de votre entreprise avec ClickUp Portfolio_ ClickUp Portfolio est une autre solution sur mesure qui se concentre sur la gestion de la performance des portefeuilles. Cette solution permet de garder les objectifs alignés sur les portefeuilles liés aux initiatives de l'entreprise.

Elle permet également de structurer les informations sur les produits, de créer et de visualiser des campagnes de marketing et d'organiser des sprints pour les lancements de produits.

Lorsque les entreprises ont besoin de solutions dans des délais plus courts, ClickUp propose plusieurs solutions prêtes à l'emploi modèles de gestion de portefeuille de produits prêts à l'emploi .

ClickUp Gestion de projet Portfolios modèles

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de portefeuille de gestion de projet

Le ClickUp Modèle de portefeuille de gestion de projet est une solution de choix pour la gestion centralisée des portefeuilles de produits. Il dispose de plusieurs champs personnalisés et de fonctionnalités de gestion des tâches qui :

Permet aux équipes de forfaiter, de prioriser et d'exécuter efficacement les initiatives de produits

Améliore la collaboration et garantit la réussite de la livraison des produits

Améliore la gestion des jalons, le suivi de l'affectation des ressources et la progression

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de gestion de portefeuille

Télécharger ce modèle

Modèle de gestion de portefeuille ClickUp

ClickUp Modèle de gestion de portefeuille est la réponse aux entreprises qui cherchent à obtenir un aperçu stratégique de leur portefeuille de produits. Il dispose de fonctionnalités telles que les tableaux de bord du portfolio, le suivi des dépendances et l'évaluation des risques qui vous permettent de :

Suivre et gérer plusieurs projets simultanément

De visualiser la progression et d'allouer les ressources de manière efficace

Prendre des décisions fondées sur des données et garantir l'alignement sur les objectifs généraux de l'entreprise

Télécharger ce modèle

ClickUp meilleures fonctionnalités

Centralisez la gestion de votre portfolio de produits grâce à la fonction personnalisableTableaux de bord ClickUp pour afficher la progression et les performances

Gérer efficacement les tâches, les échéances et les dépendances dans le cadre de plusieurs initiatives de produits en utilisantTâches ClickUp Créer et collaborer à la documentation détaillée du produit, y compris les feuilles de route et les exigences, au sein deDocuments ClickUp Hiérarchiser les fonctionnalités, les initiatives et les tâches de manière efficace avecPriorités des tâches ClickUp pour garantir l'alignement stratégique

Tirez parti des capacités alimentées par l'IA avec ClickUp Brain pour rationaliser les flux de travail et améliorer la productivité

Obtenez des informations précieuses sur l'allocation des ressources et la planification des capacités avec la vue Charge de travail ClickUp

Visualisez les flux de travail et suivez la progression avec Vue Tableau ClickUptableau offrant des tableaux Kanban et des diagrammes de Gantt adaptés aux équipes agiles

Les limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent éprouver une courbe d'apprentissage, mais celle-ci est facilement comblée par nos guides d'apprentissage détaillés

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Monday.com (Le meilleur pour la gestion visuelle du flux de travail)

le tableau de bord de Propel /%img/ est en cours d'actualisation Propel Vous cherchez à minimiser les solutions sur site ? Propel est une plateforme qui propose toutes ses solutions, y compris la gestion des produits, dans le cloud.

Propel est également une solution de bout en bout qui combine le contrôle de la qualité et le cycle de vie des produits dans la gestion de portefeuille. Son flux de données fluide rationalise les lancements de produits, les tâches de conformité et le travail d'équipe. Propel offre également des analyses en temps réel pour faciliter la prise de décision fonctionnelle.

Cette solution est assez complexe à paramétrer et nécessite des connaissances techniques pour une personnalisation efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Propel

Utilisez des fonctionnalités personnalisées de rapports et de tableaux de bord, en particulier pour les interfaces en contact avec les clients

Profitez d'une interface utilisateur propre et accessible avec des fonctionnalités de collaboration efficaces

Les limites de Propel

La configuration initiale complexe nécessite une formation et une expertise

L'intégration avec les autres systèmes de l'Enterprise est limitée et peut conduire à un cloisonnement des données

Tarifs de Propel

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Propel

G2: 4.2/5 (100+ commentaires)

4.2/5 (100+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

4. Planview (le meilleur pour la gestion axée sur l'entreprise)

le tableau de bord de Planview, un exemple d'outils de gestion de portefeuille de produits /%img/ Planview Si vous avez besoin d'un logiciel de gestion de portefeuille de produits conçu pour les grandes entreprises, Planview est un choix facile. Cette solution offre une allocation efficace des ressources, un suivi des performances et une gestion du portfolio des projets. Elle est également dotée de fonctions de rapports complètes qui permettent de mieux comprendre l'utilisation des ressources et la productivité des équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Planview

Planifiez les niveaux d'activité macro et micro à l'aide d'un large intervalle d'outils et de fonctionnalités

Bénéficiez des fonctionnalités de gestion des ressources et d'architecture d'entreprise communes aux outils de gestion de portefeuille à grande échelle

Les limites de Planview

Les nombreuses fonctionnalités peuvent rendre l'interface trop complexe et écrasante pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les outils de gestion de portefeuilles de produits

La mise en œuvre nécessite un investissement et une assistance importants

Prix de Planview

Prix personnalisé

G2: 3.6/5 (40+ commentaires)

3.6/5 (40+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Planisware (Meilleur pour le développement de produits complexes et la gestion de l'innovation)

le site web de l'entreprise est en cours de développement Planisware Planisware excelle dans la gestion de grands portefeuilles et l'alignement des objectifs stratégiques. Ses tableaux de bord assistent la R&D, la budgétisation et le forfait, ce qui en fait un outil idéal pour les boucles de processus complexes. Planisware offre également plusieurs capacités d'intégration pour rationaliser les flux de travail de développement.

Les meilleures fonctionnalités de Planisware

Obtenez une gestion de projet simplifiée et une délégation des tâches même pour les flux de travail complexes

Améliorez l'optimisation des coûts avec Comes grâce aux fonctionnalités de gestion de budget

Les limites de Planisware

Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de mettre en œuvre et de configurer une solution personnalisée

Possède des fonctionnalités complexes de rapports et de gestion des ressources, et son interface peut être écrasante et difficile à configurer

Prix de Planisware

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Planisware

G2: 3.9/5 (27 commentaires)

3.9/5 (27 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

6. Craft (Meilleur pour la planification intuitive des produits et le mappage de la route)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Craft.io Craft.io Pour ceux qui se concentrent sur la planification des cibles et les feuilles de route, Craft est un choix de premier ordre. Sa plateforme conviviale offre une feuille de route complète, une priorisation et un alignement de l'équipe. Elle s'accompagne également de fonctionnalités collaboratives qui permettent un retour d'information et une prise de décision en temps réel.

Craft est livré avec des intégrations et des fonctionnalités populaires, mais les fonctionnalités avancées peuvent sembler limitées dans les forfaits de niveau inférieur.

Les meilleures fonctionnalités de Craft

Tirez parti d'une interface épurée pour concevoir des forfaits de produits visuellement attrayants et partageables

Permettre aux membres de l'équipe de contribuer et de commenter les feuilles de route en temps réel

Intégration avec des outils populaires comme Jira et Trello pour une gestion transparente du flux de travail

Limites de la conception

La courbe d'apprentissage est très prononcée

La plupart des fonctionnalités de gestion essentielles sont concentrées sur une solution plus onéreuse

La variété des modèles est limitée

Tarification artisanale

Débutant: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Pro: 79$/mois par utilisateur

79$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (60+ commentaires)

4.5/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (30+ avis)

7. Aha.io (Meilleur pour la stratégie produit)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord d'Adobe Workfront Adobe Workfront Le géant des logiciels informatiques Adobe a lancé Workfront pour stimuler les efforts de marketing et d'image de marque. Il y parvient grâce à de solides fonctionnalités de suivi des tâches, de collaboration et de rapports. Workfront permet également de lier les données à des outils de veille stratégique afin d'obtenir des informations approfondies sur les produits.

Les meilleures fonctionnalités de Workfront

Rationaliser les processus pour les campagnes marketing et les projets créatifs

Utiliser des tableaux de bord centralisés pour suivre la progression des projets et l'utilisation des ressources

Créez des flux de travail efficaces pour la révision et l'approbation des actifs créatifs

Limites du front de travail

Se concentre principalement sur l'exécution des projets plutôt que sur les décisions stratégiques relatives au portfolio

Options tarifaires peu claires, en particulier pour les petites organisations ou équipes

Certains utilisateurs font état d'une longue courbe d'apprentissage

Tarification Workfront

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Workfront

G2: 4.1/5 (930+ commentaires)

4.1/5 (930+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (1,400+ reviews)

9. ProdPad (Meilleur pour la gestion de produits allégés et la validation d'idées)

le site web de la Commission européenne est en cours de développement Dragonboat Fondé en 2018 pour aider les chefs de produit à obtenir un impact plus rapide, Dragonboat est le prochain outil de gestion de portefeuille de produits sur ma liste. Rempli de fonctionnalités de définition d'objectifs, de feuille de route et de ressourcement, il remplit parfaitement son objectif.

Dragonboard offre également des analyses en temps réel pour des informations exploitables et des intégrations robustes pour des opérations fluides. Cependant, la solution manque d'options de personnalisation et de quelques fonctionnalités de gestion de portefeuille de base.

Les meilleures fonctionnalités de Dragonboat

Aligner les forfaits Business sur les objectifs stratégiques de l'entreprise et les indicateurs de performance (OKR)

Contrôler les performances des produits par rapport aux résultats clés pour obtenir des informations fondées sur des données

Affichez une vue centralisée des initiatives produits et de leur impact sur les objectifs de l'entreprise

Limites du dragonboat

Ne fait pas appel à des fonctionnalités avancées pour l'allocation des ressources et la planification des capacités

Moins adapté aux petites équipes avec des portefeuilles de produits plus simples

Tarification de Dragonboat

Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

13. Oracle PLM Cloud (le meilleur pour la gestion axée sur la gouvernance des produits)

est disponible sur le site web de l'entreprise le site web de l'Oracle Oracle PLM Cloud est une solution complète du géant du logiciel qui se concentre sur la gestion du portfolio tout au long du cycle de vie du produit. Elle intègre de manière transparente une gestion robuste de la qualité et des protocoles de conformité à chaque étape du développement.

Son déploiement sur le cloud la rend très accessible et évolutive pour les grandes entreprises. Cette puissance et cette accessibilité en font un concurrent de poids.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle PLM Cloud

Gérer les données de produits complexes tout au long du cycle de vie pour les grandes organisations

Utiliser des outils pour le respect des réglementations et le contrôle de la qualité des produits

Assurer l'Assistance de grands volumes d'informations sur les produits et prendre en charge des structures de produits complexes

Limites d'Oracle PLM Cloud

Nécessite une configuration et une intégration poussées avec les systèmes existants

Son interface peut ne pas être intuitive pour les utilisateurs non techniciens

Son prix est généralement destiné aux entreprises et peut être moins abordable pour les petites organisations

Il peut être difficile à apprendre et à maîtriser en raison de son vaste ensemble de fonctionnalités

Tarification d'Oracle PLM Cloud

Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (26 commentaires)

4.2/5 (26 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

14. Celoxis (le meilleur pour la gestion agile des produits)

le site web de Pendo a été créé par le ministère de l'éducation nationale la vie de l'homme est en danger Pour ceux qui doivent se concentrer sur l'analytique et les insights, Pendo est une option complète. Le logiciel excelle dans l'analyse de l'utilisation des produits, la collecte de commentaires et l'assistance à l'embarquement. Les insights de Pendo permettent également de prioriser les fonctionnalités et d'améliorer l'expérience utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de Pendo

Suivez le comportement de l'utilisateur et les interactions in-app pour obtenir des informations sur l'utilisation du produit

Utiliser des outils pour recueillir et analyser les commentaires des clients au sein du produit

Créer des expériences d'onboarding personnalisées pour améliorer l'adoption des utilisateurs

Limites de Pendo

Se concentre principalement sur l'analyse des produits plutôt que sur les décisions stratégiques relatives au portfolio

Peut avoir des intégrations limitées avec certaines applications tierces

Offre de nombreux forfaits mais les options de tarification ne sont pas claires

Prix Pendo:

Free

Plans Base, Core, Pulsation et Ultimate: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Pendo

G2: 4.4/5 (1,400+ reviews)

4.4/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.4/5 (200+ commentaires)

Transformez la gestion du portfolio produit avec ClickUp

La gestion d'un portfolio ne doit pas être compliquée. Avec le bon outil, il devient aussi simple de passer en revue les mises à jour et d'ajuster les stratégies.

Parmi les 15 outils de gestion de portefeuille de produits que nous avons explorés, ClickUp se distingue par sa polyvalence et sa facilité d'utilisation.

Qu'il s'agisse de suivre les tâches ou de collaborer en temps réel, ClickUp vous aide constamment à garder une longueur d'avance. C'est la solution idéale pour rationaliser vos processus et vous concentrer sur l'essentiel : obtenir des résultats.

Alors, pourquoi ne pas l'essayer ?