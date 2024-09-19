Comment acquérir de l'expérience en matière de leadership au travail et en dehors du travail ?

Dans le monde de l'entreprise, votre capacité à diriger - à prendre des responsabilités avant même qu'on ne vous le demande - vous distinguera. La bonne qualification ou la dernière certification peut montrer à votre supérieur que vous savez gérer le travail. Mais c'est votre expérience en matière de leadership qui lui montrera que vous savez gérer des personnes.

Si certains "leaders naturels" ont une expérience de leadership acquise au lycée ou à l'université, la plupart d'entre nous ont besoin d'un peu d'aide. Il n'est donc pas étonnant que les marché mondial de la formation au leadership en entreprise était évalué à 33,9 milliards de dollars en 2023.

Si vous souhaitez améliorer vos compétences en matière de leadership, cet article de blog est fait pour vous. Nous couvrons tout, de la manière d'aborder le leadership aux différentes façons de le développer au travail et en dehors.

Comprendre le leadership

Commençons par la première question : qu'est-ce que le leadership exactement ?

Les leaders s'emparent des orties.

David Ogilvy

Un leader est quelqu'un qui peut inspirer les autres à s'unir et à réaliser de grandes choses.

Cela signifie guider une équipe, maintenir un bon moral et travailler à la réalisation d'objectifs partagés sur le lieu de travail.

Les bons leaders donnent la priorité aux objectifs de l'organisation et au bien-être des employés afin de créer un environnement de travail plus engagé, plus productif et plus durable.

Voici comment cela fonctionne :

Vous instaurez une confiance mutuelle avec votre équipe, en montrant que vous leur faites confiance, et qu'ils vous font confiance en retour

avec votre équipe, en montrant que vous leur faites confiance, et qu'ils vous font confiance en retour Vous les persuadez de voir votre point de vue, mais vous êtes également réceptif aux nouvelles idées et vous êtes prêt à changer d'avis si nécessaire

de voir votre point de vue, mais vous êtes également réceptif aux nouvelles idées et changer d'avis si nécessaire Vous êtes la voix de l'organisation au sein de l'équipe, mais la voix de votre équipe dans un paramètre plus large

Mais comment faire réellement cela ? En déterminant le type de leader que vous êtes et le type de leader que vous voulez être.

Voici quelques styles de leadership courants que vous pouvez explorer :

Leadership démocratique

Vous donnez la parole à tous vos coéquipiers, en privilégiant la communication ouverte et la confiance. L'avantage de ce style est que chacun a son mot à dire-créant ainsi un espace sûr. Sundar Pichai, directeur général de Google, est connu pour son leadership démocratique , encourageant la contribution de tous les niveaux de l'organisation et créant une culture de l'innovation et de l'inclusivité.

Quand ça marche : Dans les environnements créatifs où votre équipe possède un haut niveau d'expertise, l'adhésion de tous est importante.

Le leadership laissez-fairiste Warren Buffett pDG de la société Berkshire Hathaway, adopte une attitude

laisser-faire . Il donne à ses cadres le pouvoir de diriger leurs entreprises avec un minimum de supervision et fait confiance à leur expertise.

Ce fournisseur, prestataire, donne peu de conseils ou de directives à son équipe, lui permettant de prendre des décisions. Vous êtes là pour eux, mais vous ne les harcelez pas, vous leur donnez de l'autonomie et de la propriété. C'est un excellent style de leadership pour les cadres intermédiaires, à la fois pour le management d'équipe et d'exceller dans leurs propres projets.

Quand ça marche : Vous disposez d'équipes hautement qualifiées et motivées qui ne nécessitent qu'une supervision minimale.

Leadership stratégique

Ce type de leadership fonctionne bien pour les dirigeants situés au sommet de la hiérarchie de l'organisation, qui sont davantage préoccupés par les objectifs stratégiques que par les responsabilités quotidiennes. Vous êtes essentiellement un leader qui gère un groupe de leaders Jeff Bezos, chez Amazon, est un exemple de leadership stratégique en se concentrant sur des objectifs à long terme tels que l'expansion mondiale et l'innovation et en guidant les équipes de direction.

Quand ça marche : Dans les organisations stables dotées de structures hiérarchiques et de responsabilités de travail bien définies.

Coaching leadership

Ici, votre objectif principal est de développer les compétences de votre équipe et de la pousser à réussir. Il s'agit à parts égales de mentorship et de leadership, où vous devez guider votre équipe sans faire de microgestion. Eric Schmidt, ancien PDG de Google, est connu pour son leadership en matière de coaching en fournissant des services de mentorat et d'assistance tout en laissant son équipe s'approprier ses tâches.

Quand ça marche : Si vous dirigez des équipes moins expérimentées ou dans un environnement en évolution rapide qui exige une supervision directe.

Pacesetting leadership

C'est là que vous donnez le "rythme" - vous maintenez des paramètres élevés pour vous-même et vous attendez la même chose de votre équipe. Le résultat ? Vous dirigez par l'exemple et constituez une équipe très performante, dotée d'une solide éthique de travail. Elon Musk, président-directeur général de Tesla et SpaceX, est un leader qui sait montrer l'exemple . Il maintient des attentes élevées et pousse ses équipes à atteindre des objectifs ambitieux rapidement et efficacement.

Quand ça marche : Dans les équipes axées sur les résultats, où la priorité est donnée aux résultats, à la rapidité et à l'efficacité.

Gérer, c'est faire les choses correctement ; diriger, c'est faire les bonnes choses.

Peter Drucker

la vérité, c'est qu'on ne peut pas toujours être un seul type de leader. Il se peut que vous commenciez par être un leader coach et que vous deveniez un leader stratégique. Ou bien vous devrez adopter une approche de laissez-faire avec une équipe et une approche de pionnier avec une autre.

La meilleure façon d'aborder le leadership n'est pas de vous définir comme un type de leader, mais plutôt de devenir le type de leader que la situation justifie ou dont votre équipe et votre organisation ont besoin

Pourquoi il est essentiel d'acquérir de l'expérience en matière de leadership

L'expérience en matière de leadership est le facteur le plus important pour la croissance professionnelle, ouvrant les portes à des positions plus élevées et à des promotions.

Mais au-delà des avantages transactionnels, le déploiement d'une des stratégies de leadership efficaces peuvent vous aider à construire de meilleures relations et à améliorer les performances de l'équipe. La plupart des gens ne quittent pas les mauvaises entreprises, ils quittent les mauvais dirigeants. Cela signifie que ce sont les dirigeants qui préservent la culture d'une entreprise.

Combien d'histoires avez-vous entendues sur des entreprises qui avaient initialement une culture de travail positive mais qui s'est détériorée au fil du temps ? Ou de deux employés issus d'équipes différentes qui ont vécu des expériences très différentes dans la même entreprise, souvent influencées par leurs relations avec leurs managers ?

Être un bon leader peut vous aider à construire des relations plus fortes et plus significatives avec ceux qui vous entourent.

Le travail d'un leader n'est pas de faire le travail à la place des autres, mais d'aider les autres à comprendre comment le faire eux-mêmes, à accomplir des tâches et à réussir au-delà de ce qu'ils pensaient possible.

Simon Sinek

Défis liés à l'acquisition d'une expérience en matière de leadership

Si l'acquisition d'une expérience en matière de leadership peut être un parcours gratifiant, elle s'accompagne également de ses propres défis. Des études montrent que si les 83 % des entreprises reconnaissent l'importance de former des leaders à tous les niveaux mais seulement 5 % d'entre elles y parviennent avec succès.

Voici quelques obstacles courants que vous pouvez rencontrer :

La peur de l'échec : La peur de faire des erreurs peut vous faire douter de vos capacités et freiner votre volonté d'accéder à des positions de leader

La peur de faire des erreurs peut vous faire douter de vos capacités et freiner votre volonté d'accéder à des positions de leader **Le syndrome de l'imposteur : les personnes très performantes veulent être de bons leaders, mais ce sont aussi les personnes les plus affectées par les pensées autocritiques. Si vous êtes dans ce cas, ne laissez pas le doute vous freiner

**L'anxiété : lorsque vous n'avez pas de rôle formel de leader, il est d'autant plus difficile d'assumer de nouvelles responsabilités - la peur du rejet, la timidité et l'anxiété sociale peuvent vous empêcher de faire le premier pas

En outre, l'expérience en matière de leadership dépend également de facteurs externes sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Par exemple, les dirigeants promus en interne ont plus de facilité à exceller que les personnes recrutées à l'extérieur, car les premiers connaissent déjà la culture de l'entreprise et ont des gens qui les encouragent à réussir.

De même, les préjugés, les stéréotypes et le plafond de verre sont autant de facteurs qui peuvent empêcher les femmes d'acquérir de l'expérience en matière de leadership.

Enfin, il y a les défis organisationnels ou systémiques - certaines entreprises ne donnent pas la priorité à la formation en cours d'emploi ou aux programmes structurés de leadership. Il incombe donc aux individus de développer leurs compétences de manière indépendante, ce qui peut s'avérer difficile compte tenu de leur emploi du temps chargé et de leurs autres responsabilités.

La manière la plus efficace de développer des compétences en leadership est souvent sur votre lieu de travail, où vous pouvez diriger de vrais équipes et faire face à de vrais défis.

Mais acquérir cette expérience au travail demande des efforts et un certain forfait - vous devez trouver les opportunités qui s'offrent à vous, que ce soit par la formation ou la participation aux initiatives et projets adéquats.

Voici quelques moyens de perfectionner vos compétences en matière de leadership au travail :

Encadrer les stagiaires et les débutants

Le mentorat et l'accompagnement des membres de l'équipe peuvent être un excellent moyen de développer vos compétences en matière de leadership. Considérez cela comme un lancement en douceur, avant d'occuper une position "officielle" de leadership au travail

En outre, en guidant les autres, vous les aidez à se développer et vous donnez l'impression positive que vous serez un leader digne de confiance le moment venu.

Assumer des responsabilités supplémentaires

Il y a toujours plus de travail - organiser des réunions et des retraites d'équipe, prendre en charge des tâches pour lesquelles personne d'autre n'a le temps, assurer la liaison avec des équipes interfonctionnelles ou même documenter des fonctions internes.

Menez les projets qui vous plaisent et ceux qui mettent en valeur vos compétences interpersonnelles et organisationnelles, et utilisez-les pour prouver à vos supérieurs que vous êtes prêt à assumer davantage de responsabilités.

Établissez des connexions avec les dirigeants de l'entreprise

Identifiez des mentors potentiels au sein de votre organisation qui ont démontré de bonnes compétences en matière de leadership. Nouez des connexions avec eux, demandez-leur conseil et observez comment ils gèrent diverses situations de leadership.

Une idée est de les suivre sur certains projets afin d'apprendre de leurs expériences. C'est un excellent moyen de développer une conscience de la situation et d'améliorer vos compétences de leadership sur le terrain.

💡Pro Tip: Recherchez le mentorat de plusieurs leaders pour une compréhension plus large du leadership. Cela peut permettre d'obtenir des perspectives diverses et de comprendre les pratiques efficaces en matière de leadership.

Utiliser ClickUp pour le développement du leadership

Que vous soyez super-organisé ou quelqu'un qui s'épanouit mieux dans des environnements dynamiques (ou chaotiques), une logiciel de gestion de projet comme ClickUp peut être d'une grande assistance.

Voici comment ClickUp peut vous aider à acquérir une expérience de leadership au travail :

Planifiez votre forfait

Lancez votre parcours de leadership en créant un projet dédié dans la rubrique Projets ClickUp . Utilisez des sous-tâches, des échéances, des descriptions de tâches et des étiquettes personnalisées pour organiser vos idées et ne pas perdre de vue votre forfait de développement du leadership. Par exemple, vous pouvez créer des étiquettes pour catégoriser les compétences que vous souhaitez développer.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-462.png Projets ClickUp /$$img/

Gardez une trace de toutes vos tâches liées au leadership - votre forfait de développement et vos responsabilités officielles - dans ClickUp Projects

Vous pouvez également créer des tâches pour vos responsabilités en matière de leadership, comme les jours où vous encadrez un membre de l'équipe ou lorsque vous devez organiser la prochaine réunion de l'équipe. De cette façon, vous pouvez rester au courant de tout.

La meilleure façon de réfléchir à des activités de développement du leadership est d'utiliser Cartes mentales ClickUp .

Commencez par créer une liste de "brain dump" où vous ajouterez toutes vos pensées et idées sur la manière dont vous pouvez renforcer vos compétences en leadership à l'avenir - par exemple, en assistant le chef d'équipe dans la préparation du jeu de diapositives pour la réunion annuelle ou en demandant aux RH si vous pouvez assister aux sessions d'entretien avec les employés.

Utilisez ensuite les cartes mentales ClickUp pour :

Visualiser vos idées: Décomposer et connecter vos idées pour voir comment elles sont liées entre elles

Décomposer et connecter vos idées pour voir comment elles sont liées entre elles Organiser avec facilité: Utilisez la fonctionnalité Re-Layout pour nettoyer et structurer vos idées de brainstorming

Utilisez la fonctionnalité Re-Layout pour nettoyer et structurer vos idées de brainstorming Transformez vos idées en tâches: Convertissez vos idées en tâches réalisables pour faciliter le suivi et la mise en œuvre

Convertissez vos idées en tâches réalisables pour faciliter le suivi et la mise en œuvre Personnalisez pour plus de clarté: Ajoutez des couleurs et des libellés aux différents éléments pour mettre en évidence les priorités et rationaliser votre plan

Suivi de la progression

Une fois que vous avez ajouté votre forfait à un projet, l'étape suivante consiste à mesurer votre progression à l'aide des outils suivants Objectifs ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-463-1400x935.png Objectifs ClickUp /$$img/

Utilisez différents types d'objectifs (vrai/faux, jalon, etc.) pour évaluer votre progression à intervalles réguliers

Voici quelques idées sur la définition d'objectifs professionnels :

Fixer des objectifs oui/non (ou vrai/faux) pour marquer si vous avez achevé une tâche particulière, comme le mentorat d'une personne

pour marquer si vous avez achevé une tâche particulière, comme le mentorat d'une personne Fixez des objectifs temporels , comme passer quatre heures par semaine à étudier la psychologie afin d'améliorer vos compétences interpersonnelles

, comme passer quatre heures par semaine à étudier la psychologie afin d'améliorer vos compétences interpersonnelles Regroupez tous les objectifs d'une compétence particulière (comme les compétences en communication) dans un dossier pour suivre votre progression globale

Mieux communiquer

Si vous n'êtes pas un "leader" au travail et que vous commencez à peine votre parcours de leadership, vous devez montrer à votre supérieur que vous êtes prêt à mener de nouvelles initiatives. Une façon de le faire est de développer (et de montrer) vos compétences en matière de communication.

C'est là qu'interviennent les outils de collaboration visuelle tels que ClickUp Tableau blanc entrez dans le jeu. Imaginons que vous souhaitiez prendre une nouvelle initiative. Créez une présentation sur ClickUp Tableau blanc et sortez-la lors de votre prochain appel 1:1 pour partager vos idées avec votre responsable.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-464-1400x935.png ClickUp Tableau blanc /$$img/

Visualisez vos forfaits et obtenez l'adhésion de vos managers pour de nouveaux projets avec ClickUp Tableau blanc

Cet outil est utile à deux égards :

Vous pouvez mieux communiquer vos idées car vous avez tout écrit Cela montre à votre supérieur que vous êtes très organisé et que vous pouvez assumer des responsabilités opérationnelles

Encore mieux : une fois que vous avez terminé votre 1:1, partagez le tableau blanc avec votre supérieur hiérarchique par le biais d'un DM sur ClickUp Discuter (l'outil de messagerie de l'équipe) afin qu'ils puissent le revoir et même le partager avec d'autres membres de l'équipe.

Délégué maître

Les dirigeants efficaces délèguent des tâches de manière stratégique afin de responsabiliser leurs équipes et de montrer qu'ils sont prêts à progresser. La maîtrise de la délégation est cruciale pour les managers de niveau intermédiaire.

Entraînez-vous et améliorez vos compétences en matière de délégation en vous portant volontaire pour diriger un projet interfonctionnel ou montrer les ficelles du métier à un stagiaire. Avec Tâches ClickUp clickUp Tasks vous permet d'attribuer et de suivre des tâches, d'analyser la progression à l'aide de vues telles que le tableau Kanban et le diagramme de Gantt, et de garder le contrôle grâce aux commentaires sur les tâches.

À l'inverse, les personnes qui passent d'un rôle de collaborateur individuel à un rôle de leader doivent s'efforcer d'identifier les moyens d'assister leur responsable actuel et d'alléger leur charge de travail.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-465.png Obtenez un aperçu des objectifs et des projets à l'échelle d'un département ou d'une sous-équipe grâce au modèle de plan de gestion d'équipe ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-211294139&department=operations&_gl=1*idkb3*_gcl_aw*R0NMLjE3MjM1NTUyNTIuQ2owS0NRandpT3kxQmhEQ0FSSXNBREd2UW5BNzA3NFd1YUVPaVN3WG5LS2F1ZFdYVzZHeGNOUFOQmEyUktKSFV6Z2FpV1hVFRKUko0MGFBdl9NRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTQ0MjE5NDQyNC4xNzE4MjQ4NDcx Télécharger ce modèle /$$cta/

Le ClickUp Modèle de plan de gestion d'équipe peut vous aider dans les deux cas, car il permet d'aligner les objectifs, la stratégie et les buts de votre équipe dans un cadre clair et facile à suivre. Cela signifie que vous savez ce qu'il y a dans l'assiette de chacun - leurs priorités, les goulots d'étranglement, et plus encore.

Voici comment fonctionne ce modèle :

Commencez par définir les activités de votre équipe dans l'onglet Liste de l'agenda

Ajoutez ensuite des statuts personnalisés pour suivre la progression de la tâche et signaler les dépendances

Mettez l'affichage à jour chaque fois que le statut d'une tâche change

C'est tout ! Vous avez désormais une vue affichée de ce qui se passe au sein de l'équipe. Cela peut aider les responsables à mieux déléguer le travail (et à la bonne personne), et les autres à trouver des occasions de se surpasser et de prouver leurs compétences.

Astuce bonus : Utilisez Automatisations ClickUp pour recevoir des notifications lorsque des tâches sont en retard ou pour assigner des tâches à un chef d'équipe lorsque son rapport direct ou son mentoré modifie le statut en quelque chose comme "besoin d'assistance"

Bien que votre lieu de travail soit un endroit idéal pour acquérir des compétences en matière de leadership, cela n'est pas toujours possible. En même temps, il est important d'avoir des perspectives diverses pour être un bon leader, et cela n'est possible que si vous sortez de votre zone de confort et rencontrez de nouvelles personnes.

Voici quelques moyens d'acquérir de l'expérience en matière de leadership en dehors de votre travail de 9 à 5 :

Faire du bénévolat pour des organisations communautaires

Commencez par identifier les centres communautaires locaux qui correspondent à vos valeurs et à vos intérêts. Ensuite, choisissez des opportunités de bénévolat pour des positions qui impliquent la gestion d'équipes, la prise de décisions ou la supervision de projets

Le bénévolat vous permet également de connecter avec des personnes aux vues similaires qui partagent vos passions et vos intérêts. Vous pouvez apprendre les uns des autres et devenir une meilleure personne et un meilleur leader.

$$a$ Rejoindre une équipe ou un club sportif

Le sport n'est pas seulement une question d'esprit d'équipe. Il s'agit aussi de réflexion stratégique, de communication non verbale, de construction et d'inspiration des autres, qui sont des traits de leadership importants.

Il n'est pas nécessaire de viser le poste de capitaine d'équipe. Vous pouvez trouver des opportunités de leadership à tous les niveaux. Le mentorat d'équipes locales de jeunes, comme l'équipe de basket-ball du lycée, ou l'organisation d'évènements au bureau peuvent apporter une expérience précieuse qui peut être utile à d'autres personnes développer vos compétences en matière de leadership .

Ces activités vous permettent de mettre en pratique des qualités de leadership essentielles telles que la prise de parole en public, la délégation et la prise en charge dans un environnement d'assistance et sans pression.

💡Pro Tip: Vous n'avez pas d'intérêts sportifs ? Rejoignez l'association locale des parents d'élèves de l'école de votre enfant. C'est un excellent moyen d'acquérir des compétences en matière de communication et de gestion des conflits - en outre, vous aurez l'occasion d'interagir avec un groupe diversifié de parents et d'enfants.

$$$a Trouver un coach en leadership

Un coach en leadership peut s'avérer inestimable pour ceux qui recherchent une approche structurée et personnalisée du développement du leadership. C'est une excellente option pour les premiers embauchés qui évoluent avec l'entreprise.. les leaders émergents qui prennent naturellement en charge une équipe au fur et à mesure qu'elle grandit -mais qui ne bénéficient pas de conseils internes pour les aider à surmonter les obstacles et à atteindre leur plein potentiel.

Un coach peut vous aider à identifier vos points forts, à rester compte et à atteindre vos objectifs en matière de leadership.

S'inscrire à des cours de formation au leadership

Si vous ne parvenez pas à trouver un coach en leadership qui vous convienne, envisagez de suivre un cours de formation au développement du leadership. Ces cours offrent la possibilité d'apprendre auprès d'instructeurs expérimentés et de nouer des contacts avec d'autres aspirants dirigeants, ce qui permet de mettre en place un système d'assistance plus important sur lequel vous pourrez vous appuyer pour obtenir des conseils, même après le cours.

💡Pro Tip : Tirez parti de vos compétences organisationnelles. De la même manière que vous aborderiez un projet complexe, fixez des objectifs clairs, élaborez un forfait stratégique et suivez votre progression.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-466.png Décomposez vos tâches de développement du leadership en petites tâches et suivez votre progression à l'aide du modèle de plan de développement personnel ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-222239413&department=other&_gl=1*cake20*_gcl_aw*R0NMLjE3MjM1NTUyNTIuQ2owS0NRandpT3kxQmhEQ0FSSXNBREd2UW5BNzA3NFd1YUVPaVN3WG5LS2F1ZFdYVzZHeGVNOUFOQmEyUktKSFV6Z2FpVG1hVFRKUko0MGFBdl9NRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTQ0MjE5NDQyNC4xNzE4MjQ4NDcx Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de plan de développement personnel ClickUp peut vous aider à élaborer un forfait pour développer vos compétences en leadership. Mon travail consiste à ajouter les compétences sur lesquelles vous souhaitez travailler - la communication, la prise de décision, résolution de conflits, communication interpersonnelle, etc. Ajoutez ensuite des sous-tâches détaillant la manière dont vous avez l'intention de développer cette compétence.

Le modèle s'affiche en trois parties :

Plan d'action qui dresse la liste de toutes vos compétences (et de vos forfaits) avec leur statut Tableur de suivi des cours où vous voyez la progression réelle que vous avez réalisée dans le développement de cette compétence Tableau des compétences par trimestre un tableau de type Kanban qui vous donne un aperçu de votre progression et du nombre de compétences travaillées pour chaque trimestre

Ce modèle peut être votre allié stratégique et votre assistant de confiance, en vous fournissant un cadre structuré pour le développement du leadership.

Nous vous suggérons également de créer des projets ClickUp individuels (ou même des dossiers complets avec des projets, des documents, etc.) pour chacune de vos activités de leadership - travail bénévole, activités secondaires, programmes de mentorat, cours, etc.

Ensuite, définissez une tâche récurrente qui vous rappellera de faire le point sur votre progression toutes les deux semaines - en d'autres termes, mettez en place un système dans lequel vous ferez votre propre évaluation de performance. Cela peut stimuler votre motivation et vous permettre de rester compte.

Améliorez vos compétences en leadership et atteignez vos objectifs de carrière

Les compétences en leadership sont nécessaires pour progresser dans votre carrière, qu'il s'agisse d'avoir son mot à dire sur les objectifs de votre organisation, d'inspirer confiance à votre équipe ou de favoriser un environnement de travail propice à l'assistance.

La meilleure façon d'intensifier vos compétences en leadership est de vous fixer des paramètres de développement et d'en rendre compte. Utilisez une plateforme de gestion de projet et de productivité comme ClickUp pour fixer des objectifs de leadership, suivre la progression des cours ou même consigner vos progrès dans un document.

C'est particulièrement utile si vous travaillez sur vos compétences en leadership de plusieurs façons - au travail, avec un coach, etc. Vous pouvez tout suivre à partir d'un seul endroit. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp mon travail consiste à développer vos compétences en leadership et à débloquer votre plein potentiel de travail et de vie.