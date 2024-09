Le style de leadership laissez-faire : Avantages et bonnes pratiques

Alors que les employés recherchent davantage de valeur et d'opportunités de croissance sur leur lieu de travail, ils s'intéressent avant tout à la responsabilité et à la propriété. C'est pourquoi de nombreuses organisations adoptent également le style de leadership du laissez-faire afin de promouvoir l'autonomie au travail et d'accroître la satisfaction professionnelle.

Le style de leadership "laissez-faire" est dérivé du terme français "Laissez-faire", qui signifie "laisser faire" ou "laisser faire" Il suit une approche de non-interférence où les dirigeants prennent du recul, permettant à leurs équipes de naviguer dans leur travail de manière indépendante.

Vous fournissez un minimum de conseils et peu de directives, permettant aux membres de votre équipe de prendre des décisions et de résoudre les problèmes de manière autonome. Cette approche philosophie de leadership consiste à déléguer des tâches, à faire confiance à son équipe et à favoriser la propriété.

Mais est-ce aussi simple que de s'asseoir et de compter sur son équipe pour faire les choses terminées ? À faire ? Dans ce blog, nous aborderons les avantages potentiels, les inconvénients et les bonnes pratiques du style de leadership du laissez-faire.

Caractéristiques clés du leadership de type laissez-faire

Comparé à d'autres styles de leadership, le leadership du laissez-faire peut donner l'impression que les dirigeants se déchargent de leurs responsabilités ou qu'ils sont désengagés. Cependant, il peut conduire à des résultats exceptionnels lorsqu'il est appliqué dans le bon contexte. Voici les traits clés qui définissent un leader du laissez-faire :

1. Autonomie et liberté

Les leaders qui réussissent dans le laissez-faire laissent aux membres de leur équipe la liberté de prendre leurs propres décisions, de fixer leurs propres paramètres et de trouver leur propre voie vers la réussite, sans processus d'approbation rigide. Ils promeuvent un sentiment de propriété et de responsabilité. Ce niveau d'autonomie accroît la satisfaction au travail et améliore la productivité.

D'après une étude de l'Institut européen de recherche sur la santé (IES) de l'Université d'Helsinki, le niveau d'autonomie des employés est plus élevé Étude de la Harvard Business Review , les employés ayant de l'autonomie sur leur travail sont plus susceptibles d'être innovants et créatifs la culture de 15 % de 3M est un excellent exemple du travail des dirigeants qui laissent faire. L'entreprise encourage ses employés à consacrer 15 % de leur temps de travail à l'innovation. Les travailleurs peuvent expérimenter de nouvelles technologies, créer des groupes d'intérêt et travailler sur des idées créatives afin d'élaborer des solutions innovantes et de remettre en question le statut quo

2. Confiance

Les leaders du laissez-faire sont abonnés à un style de leadership délégatif. Ils n'ont pas peur de confier les rênes et de laisser leur équipe diriger le navire, ce qui permet d'instaurer une culture de confiance immense et un engagement élevé des employés. Une étude réalisée par Gallup a révélé que les employés qui se sentent en confiance avec leurs dirigeants sont plus susceptibles d'être engagés et productifs

3. Supervision minimale

Les leaders du laisser-faire évitent les contrôles fréquents avec leur équipe. Ils n'offrent leur assistance qu'en cas de besoin. Cette supervision minimale aide les membres de l'équipe à développer des compétences en matière de résolution de problèmes et réduit les effets étouffants de la microgestion.

4. Une communication ouverte

Une direction efficace fondée sur le laissez-faire exige une communication ouverte et honnête. Les Espaces fixent des attentes claires, fournissent les ressources nécessaires, partagent les critiques constructives et créent un espace où les membres du groupe se sentent à l'aise pour demander des conseils en cas de besoin.

Par essence, les dirigeants qui pratiquent le laissez-faire sont davantage des mentors que des microgestionnaires. Ils croient au potentiel de leur équipe et à l'efficacité de leurs actions fournissent aux membres de l'équipe un environnement propice à leur épanouissement .

Avantages d'un style de leadership fondé sur le laissez-faire

Le leadership de type "laissez-faire" ne consiste pas seulement à prendre du recul et à laisser votre équipe gérer les choses, mais aussi à promouvoir un environnement propice à la créativité, à l'innovation et à l'épanouissement personnel. Examinons quelques-uns des avantages de ce style de leadership non interventionniste.

1. Favorise l'innovation et la créativité

Un style de leadership fondé sur le laissez-faire crée une culture de l'innovation. Il alimente la créativité car les employés peuvent explorer de nouvelles idées sans surveillance constante. Il est particulièrement utile dans des secteurs comme la technologie et le design, où l'innovation est clé pour rester compétitif.

Pixar est un excellent exemple de la manière dont le laissez-faire permet de créer des entreprises réussies. La société se concentre sur l'autonomisation des créatifs -donner le contrôle des projets aux créatifs plutôt qu'aux dirigeants d'entreprise.

Selon moi, mon travail de manager consiste à créer un environnement fertile, à le maintenir en bonne santé et à surveiller les éléments qui le minent. Je crois profondément que tout le monde a le potentiel d'être créatif - quel que soit le formulaire de cette créativité - et qu'il est noble d'encourager un tel développement.

Edwin Catmull, cofondateur de Pixar et président de Walt Disney Animation Studios

2. Stimule la satisfaction au travail et l'engagement des employés

La satisfaction au travail monte souvent en flèche sous la houlette d'un dirigeant qui laisse faire, parce qu'on fait confiance aux employés pour qu'ils s'approprient leur travail.

D'après l'étude recherche de PwC les employés qui jouissent d'une autonomie dans le travail ont de meilleures performances professionnelles, une plus grande satisfaction au travail et une plus grande validation de l'organisation. En fait, près de 50 % des employés sont prêts à sacrifier une augmentation de 20 % pour bénéficier d'une plus grande autonomie dans leur travail

3. Promotion du développement du leadership

Lorsque les employés ont la liberté de prendre des décisions et de résoudre des problèmes, ils apprennent inévitablement à relever les défis et deviennent plus confiants. Dans un environnement de laisser-faire, les employés franchissent souvent des étapes pour assumer des rôles de leadership informels dans leurs domaines d'expertise. Ce développement naturel des compétences en matière de leadership est inestimable pour les organisations qui prospèrent grâce à l'innovation.

4. Améliore les compétences en matière de résolution de problèmes

En l'absence d'un responsable qui dirige constamment leurs moindres faits et gestes, les employés travaillant dans des paramètres de laissez-faire font preuve d'esprit critique et développent des compétences en matière de résolution de problèmes. Cela permet de trouver des solutions plus innovantes et de préparer les équipes à relever les défis de manière plus efficace.

5. Renforce la cohésion de l'équipe et la collaboration

Le leadership par le laissez-faire a souvent pour résultat de renforcer la cohésion de l'équipe, car les membres s'appuient les uns sur les autres pour l'assistance et la collaboration plutôt que sur une figure d'autorité centrale. Cette approche axée sur les pairs favorise la communauté et le respect mutuel, ce qui se traduit par des équipes plus soudées.

6. Augmente la flexibilité et l'agilité

Un laissez-faire stratégie de leadership permet aux équipes de pivoter rapidement et de s'adapter à de nouveaux défis sans attendre l'approbation de la direction à chaque instant. Cette agilité peut constituer un avantage concurrentiel important, en particulier dans les secteurs dynamiques.

7. Réduit la microgestion et améliore l'efficacité

La microgestion est souvent citée comme une source majeure de frustration pour les employés, entraînant une baisse de la productivité et du moral.

D'après un sondage, 71% des travailleurs interrogés estiment que* le micromanagement interfère avec leurs performances professionnelles **et 85 % estiment qu'il a un impact négatif sur leur moral. Le leadership de laissez-faire, par sa nature même, élimine le besoin de microgestion et encourage le développement personnel.

8. Attire et retient les meilleurs talents

Les personnes les plus performantes ont besoin d'autonomie et de confiance. Un leadership d'équipe fondé sur le laissez-faire attire les personnes talentueuses qui veulent avoir un impact réel. Il offre un environnement stimulant et vous aide à constituer une équipe très performante qui reste dans les parages.

9. Promotion d'une culture de la responsabilité

La responsabilisation augmente naturellement dans un paramètre de laissez-faire, car les membres de l'équipe assument l'entière responsabilité de leur travail. Cette propriété encourage les employés à fournir des résultats de haute qualité, sachant que leurs contributions ont un impact direct sur la réussite de l'équipe.

10. Optimise l'allocation des ressources

Lorsque les équipes se gèrent elles-mêmes, elles peuvent allouer les ressources de manière plus efficace, car elles ont une vision claire de ce qui est nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Cette optimisation réduit le gaspillage et garantit que les ressources sont affectées là où elles sont le plus nécessaires.

En adoptant un leadership de laissez-faire, vous ne vous contentez pas de gérer une équipe ; vous cultivez une culture de la haute performance où tout le monde est gagnant.

Exemples de leadership fondé sur le laissez-faire

Ce style n'est pas une solution universelle. Voici quelques exemples où il peut être efficace :

Agences créatives : Dans les agences de publicité ou de design, où la créativité est clé, le leadership de laissez-faire permet aux équipes d'explorer des idées audacieuses sans les contraintes d'une approbation constante de la part de la hiérarchie

: Dans les agences de publicité ou de design, où la créativité est clé, le leadership de laissez-faire permet aux équipes d'explorer des idées audacieuses sans les contraintes d'une approbation constante de la part de la hiérarchie Les départements de recherche et développement (R&D) : Les équipes de R&D ont souvent besoin de liberté pour expérimenter de nouveaux concepts. Le leadership du laissez-faire procure l'autonomie nécessaire pour innover sans craindre l'échec immédiat

: Les équipes de R&D ont souvent besoin de liberté pour expérimenter de nouveaux concepts. Le leadership du laissez-faire procure l'autonomie nécessaire pour innover sans craindre l'échec immédiat Les startups technologiques : Dans un environnement technologique en constante évolution, une approche de laisser-faire peut permettre aux équipes de développer rapidement de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités, répondant ainsi plus efficacement aux demandes du marché

: Dans un environnement technologique en constante évolution, une approche de laisser-faire peut permettre aux équipes de développer rapidement de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités, répondant ainsi plus efficacement aux demandes du marché Les équipes à distance : Avec l'essor du travail télétravail, le leadership du laisser-faire peut s'avérer très efficace. Les équipes travaillant sur des fuseaux horaires différents peuvent gérer leur emploi du temps en se concentrant sur les résultats plutôt que sur la microgestion

Limites de la direction par le laissez-faire

Si le laissez-faire présente de nombreux avantages, l'absence de direction de la part de l'encadrement peut conduire à des performances médiocres et à l'échec des projets.

Manque de direction : En l'absence de directives claires, certaines équipes peuvent avoir du mal à rester sur le suivi, devenant confuses et inefficaces

: En l'absence de directives claires, certaines équipes peuvent avoir du mal à rester sur le suivi, devenant confuses et inefficaces Risque de mauvaises performances : En l'absence d'une supervision régulière, les employés peu performants peuvent passer inaperçus, ce qui peut avoir un impact négatif sur la productivité globale de l'équipe

: En l'absence d'une supervision régulière, les employés peu performants peuvent passer inaperçus, ce qui peut avoir un impact négatif sur la productivité globale de l'équipe inefficacité dans les équipes peu qualifiées : Ce style de leadership est moins efficace dans les équipes qui manquent d'expérience ou de motivation, car elles peuvent avoir besoin de plus de direction et d'assistance

: Ce style de leadership est moins efficace dans les équipes qui manquent d'expérience ou de motivation, car elles peuvent avoir besoin de plus de direction et d'assistance Ruptures de communication : Avec une approche décentralisée, il y a un risque de rupture de communication entre les équipes, ce qui conduit à des malentendus et à des objectifs mal alignés

: Avec une approche décentralisée, il y a un risque de rupture de communication entre les équipes, ce qui conduit à des malentendus et à des objectifs mal alignés Prise de décision incohérente : L'absence de centralisation de la prise de décision peut résulter en des stratégies et des actions incohérentes dans les différentes parties de l'organisation

: L'absence de centralisation de la prise de décision peut résulter en des stratégies et des actions incohérentes dans les différentes parties de l'organisation Maintien de normes cohérentes : sans un guide solide, il peut être difficile de maintenir une qualité et des normes cohérentes au sein de l'équipe. Cela est particulièrement problématique dans les secteurs où la précision et la cohérence sont essentielles. Les employés peuvent donner la priorité à des normes différentes en fonction de leur jugement, ce qui conduit au chaos

: sans un guide solide, il peut être difficile de maintenir une qualité et des normes cohérentes au sein de l'équipe. Cela est particulièrement problématique dans les secteurs où la précision et la cohérence sont essentielles. Les employés peuvent donner la priorité à des normes différentes en fonction de leur jugement, ce qui conduit au chaos Défis en cas de crise: Le laisser-faire n'est souvent pas possible dans les situations de crise qui requièrent une prise de décision rapide et une direction ferme. Dans de tels cas, l'absence de leadership actif peut aggraver la crise, entraînant des retards dans la réponse et une aggravation potentielle des résultats

Comprenons mieux cela avec l'exemple de Spotify. Il y a quelques années, l'entreprise a mis en place l'application Spotify Squads cadre de travail. Il a permis de créer des équipes d'ingénieurs indépendantes comptant jusqu'à huit membres pour gérer l'idéation, les tests et le déploiement. Ce cadre était axé sur une grande autonomie, mais a échoué en raison d'un manque de collaboration entre les équipes. Le travail indépendant a conduit à des silos de communication et à un manque de partage des connaissances. Spotify a fini par cesser d'utiliser ce cadre.

Quand utiliser ou éviter le leadership laissez-fairiste

Êtes-vous prêt à essayer le leadership de laissez-faire ? Il est essentiel de savoir quand utiliser ce style de leadership et quand l'éviter. Examinons les scénarios dans lesquels le leadership de laissez-faire s'impose et ceux dans lesquels il risque de ne pas être à la hauteur.

Quand utiliser le leadership du laissez-faire

Votre équipe est composée de professionnels chevronnés: Si votre équipe est composée de personnes expérimentées, motivées et dont les rôles sont clairs, le leadership par le laissez-faire peut être très efficace, car les membres de l'équipe peuvent utiliser leurs connaissances et leur expérience pour prendre des décisions stratégiques

Si votre équipe est composée de personnes expérimentées, motivées et dont les rôles sont clairs, le leadership par le laissez-faire peut être très efficace, car les membres de l'équipe peuvent utiliser leurs connaissances et leur expérience pour prendre des décisions stratégiques Dans les industries créatives et innovantes: Lorsque l'innovation est votre priorité absolue, relâchez les rênes. Le laissez-faire donne à votre équipe la liberté d'expérimenter et de sortir des sentiers battus

Lorsque l'innovation est votre priorité absolue, relâchez les rênes. Le laissez-faire donne à votre équipe la liberté d'expérimenter et de sortir des sentiers battus La rapidité est essentielle: Le laissez-faire peut rationaliser la prise de décision et accélérer l'échéancier des projets dans les secteurs d'activité où le rythme est soutenu et où la prise de décision doit être rapide

Le laissez-faire peut rationaliser la prise de décision et accélérer l'échéancier des projets dans les secteurs d'activité où le rythme est soutenu et où la prise de décision doit être rapide Dans les situations stables et sans crise: Ce style de leadership est bien adapté aux environnements stables où l'équipe effectue des tâches routinières ou lorsque vous devez suivre une approche flexible et exploratoire pour la gestion des projets. Dans ces situations, l'absence de surveillance constante peut conduire à une plus grande satisfaction au travail et à une atmosphère plus détendue et plus productive

Ce style de leadership est bien adapté aux environnements stables où l'équipe effectue des tâches routinières ou lorsque vous devez suivre une approche flexible et exploratoire pour la gestion des projets. Dans ces situations, l'absence de surveillance constante peut conduire à une plus grande satisfaction au travail et à une atmosphère plus détendue et plus productive Lorsqu'il s'agit de promouvoir une culture de la responsabilité: Le leadership par le laissez-faire peut être particulièrement efficace lorsque l'objectif est de développer un fort sentiment de responsabilité au sein de l'équipe. En prenant du recul, les dirigeants encouragent les membres de l'équipe à s'approprier pleinement leur travail, ce qui peut conduire à une plus grande responsabilité personnelle et à un meilleur engagement

Quand éviter le laisser-faire

Lorsqu'il s'agit de diriger des équipes inexpérimentées ou peu qualifiées: Le leadership par le laissez-faire n'est pas efficace lorsqu'il s'agit d'équipes qui manquent d'expérience ou de compétences nécessaires. Sans conseils suffisants, ces équipes peuvent avoir du mal à rester sur la bonne voie, ce qui entraîne de la confusion, des erreurs et un manque d'efficacité

Le leadership par le laissez-faire n'est pas efficace lorsqu'il s'agit d'équipes qui manquent d'expérience ou de compétences nécessaires. Sans conseils suffisants, ces équipes peuvent avoir du mal à rester sur la bonne voie, ce qui entraîne de la confusion, des erreurs et un manque d'efficacité **Lors de crises ou de situations de haute pression nécessitant une action rapide et décisive, le laisser-faire peut s'avérer dangereux. L'absence de leadership actif et d'orientations claires ralentit les temps de réponse et aggrave la crise

**Dans les secteurs où la cohérence et le contrôle de la qualité sont primordiaux, tels que l'industrie manufacturière, la santé ou la finance, le laisser-faire peut entraîner des divergences et une baisse des normes. Sans la surveillance étroite d'un leader, le maintien d'une qualité constante dans l'ensemble du Tableau devient un défi

Lorsque la dynamique d'équipe est faible: Si une équipe est confrontée à des conflits internes ou à un manque de responsabilité et ne dispose pas de relations interpersonnelles solides, le laisser-faire peut aggraver ces problèmes. L'absence d'un leader capable de jouer un rôle de médiateur et de diriger l'équipe peut conduire à une fragmentation accrue et à une collaboration réduite

Appliquez ce style de gestion dans les situations appropriées pour promouvoir un environnement propice à l'innovation, à la responsabilisation et à une grande satisfaction au travail.

Voici un bref aperçu des situations dans lesquelles il convient d'appliquer le style de leadership "laissez-faire" :

Paramètre Appliquer le style de leadership laissez-faire Éviter le style de leadership laissez-faire Paramètre Paramètre Appliquer le style de leadership laissez-faire Éviter le style de leadership laissez-faire Expérience de l'équipe - Professionnels chevronnés dotés d'une grande expertise et d'une grande motivation personnelle - Membres inexpérimentés de l'équipe qui ont besoin d'être guidés de manière significative À la complexité des tâches : tâches simples qui ne font pas appel à des compétences de haut niveau ; tâches complexes qui nécessitent des apports et des ajustements continus Urgence du projet - Les projets ne sont pas soumis à des contraintes de temps et disposent d'une marge de manœuvre - Projets à forts enjeux ou soumis à des contraintes de temps Suivi des performances Les performances peuvent être suivies efficacement par le biais des résultats et des effets directs Les performances doivent faire l'objet d'un suivi et d'un feed-back réguliers Crise : il n'y a pas de crise immédiate nécessitant l'intervention d'un expert. Un problème urgent a surgi et nécessite un leadership décisif et direct

Bonnes pratiques en matière de leadership laissez-fairiste

Le leadership de laissez-faire ne consiste pas à jeter votre équipe dans le grand bain en espérant qu'elle saura nager. Il s'agit de créer un environnement dans lequel les membres de l'équipe se sentent responsabilisés, assistés et responsables de leur réussite. Mais comment faire pour atteindre cet équilibre délicat sans faire de microgestion ?

Voici comment l'équipe de STANLEY Security s'y est prise avec ClickUp comme partenaire.

Notre défi était de créer une organisation virtuelle qui fournisse suffisamment de structure sans étouffer les différentes équipes, qui ont toutes une culture et un style de travail différents. La sauce secrète a consisté à adopter une approche véritablement ascendante, chacun partageant ses bonnes pratiques en cours de route. Le résultat a été une culture virtuelle collaborative qui est véritablement autogérée et qui s'améliore constamment grâce à l'innovation et au retour d'information des utilisateurs.

David Corner, responsable numérique pour l'Europe chez STANLEY Security

Logiciel de gestion des tâches comme ClickUp peut vous aider à adopter une approche non interventionniste, vous permettant de rester informé de la progression de l'équipe sans avoir à vous occuper de vos employés.

Voyons comment vous pouvez tirer parti d'un logiciel de gestion des tâches pour promouvoir la propriété et la responsabilité au sein de votre équipe.

1. Fixer des objectifs et des attentes clairs

Bien qu'une intervention minimale soit excellente, votre équipe doit être alignée pour atteindre les objets de l'entreprise et faciliter la croissance. C'est pourquoi il est essentiel de fixer des objectifs clairs. Paramétrer des objectifs SMART favorise le compte rendu et permet à votre équipe de rester synchronisée.

Essayez Objectifs ClickUp pour fixer des objectifs d'équipe, définir des échéanciers et automatiser le suivi de la progression. La définition d'objectifs individuels et d'équipe aide les employés à prendre des décisions stratégiques et à allouer des ressources. Vous pouvez ajouter des descriptions et des étiquettes uniques aux objectifs afin de fournir un meilleur contexte aux employés.

échéanciers clairs, cibles mesurables et suivi automatique pour atteindre vos objets avec ClickUp Goals_

2. Promouvoir une communication ouverte

Dans un environnement de laisser-faire, une communication transparente est essentielle pour éviter les malentendus et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page. Des mises à jour régulières, même brèves, contribuent à maintenir l'élan et permettent de corriger le cap sans microgestion.

ClickUp excelle dans ce domaine avec Commentaires ClickUp et ClickUp Discuter qui permet aux membres de l'équipe d'échanger des informations sur des sujets d'intérêt commun communiquer de manière transparente au sein des tâches. Vous pouvez facilement attribuer des commentaires pour créer un élément d'action pour vous-même ou pour d'autres. Avec ClickUp Chat, vous pouvez intégrer des pages Web, des feuilles de calcul et des vidéos afin que votre équipe dispose de toutes les informations nécessaires pour achever les tâches ou lancer des idées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Comments.png

/$$$img/

posez des questions et répondez-y, obtenez un retour d'information, donnez votre accord et bien plus encore sans effort avec ClickUp Comments_

3. Utiliser des outils de gestion des tâches

Une gestion des tâches et une délégation des tâches efficaces sont essentielles pour promouvoir un style de leadership basé sur le a laissez-faire. En paramétrant les tâches avec des échéances et des paramètres clairs, les dirigeants peuvent prendre du recul en toute confiance, sachant que tout est organisé et que rien ne passe à travers les mailles du filet.

Cela aide également les employés à gérer, organiser, et hiérarchiser leurs tâches, ce qui favorise la propriété et la responsabilisation au travail.

Avec Tâches ClickUp grâce à ClickUp Tasks, les membres de l'équipe peuvent gérer leur charge de travail de manière autonome tout en offrant aux responsables la visibilité dont ils ont besoin pour suivre la progression. Ils peuvent planifier et organiser les tâches, établir des échéanciers, personnaliser le statut des tâches, définir des paramètres de priorité, lier des tâches liées et automatiser des tâches pour une meilleure efficacité.

planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet de manière transparente avec ClickUp Tasks_

Voici comment Quinton Ayers, vice-président, CX chez ClickUp, recommande aux dirigeants d'utiliser ClickUp Tasks pour une délégation efficace.

4. Visualiser la progression

L'utilisation d'un logiciel permettant de visualiser les cours est un excellent moyen de rester informé sur les projets sans avoir à consulter fréquemment votre équipe. Tableaux de bord ClickUp vous aident à visualiser la progression des projets et à suivre les performances des employés. Vous pouvez également surveiller le temps passé sur les différentes tâches afin de pouvoir guider votre équipe chaque fois que cela est nécessaire.

visualiser la progression des tâches avec les tableaux de bord ClickUp_

En outre, le Vue Charge de travail ClickUp offre une vue d'ensemble des capacités des membres de l'équipe, ce qui permet d'équilibrer les tâches et de respecter les délais sans surcharger qui que ce soit.

5. Gérer la charge de travail

Le leadership du laissez-faire consiste à responsabiliser les employés et à offrir un environnement sain où la créativité et l'innovation peuvent s'épanouir. Cela nécessite une gestion efficace des ressources afin d'éviter le risque d'épuisement professionnel.

Modèle de charge de travail pour les employés de ClickUp

Modèle de charge de travail pour les employés de ClickUp vous aide à à gérer la charge de travail de l'équipe mieux planifier les projets à venir en évaluant la capacité de chaque employé. Vous pouvez utiliser ce modèle pour déléguer des tâches aux employés et vous assurer qu'ils affichent clairement leurs tâches et leurs échéances. Ce modèle vous permet :

D'avoir une visibilité sur les capacités des employés

De forfaiter les projets et de prendre des décisions éclairées

Paramétrer les attentes des employés

Le style de leadership du laissez-faire consiste à faire confiance à votre équipe pour qu'elle fasse de son mieux sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des suivis constants. Mais il est également important de fixer des objectifs, de déléguer des tâches et de visualiser la progression afin de responsabiliser votre équipe.

