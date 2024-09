OKRs vs. MBOs : Quelle est la différence ?

La sagesse en matière de gestion est omniprésente dans le monde. Les chefs d'entreprise, les chercheurs et les publications créent des théories et conçoivent de nouvelles stratégies en permanence.

Prenons un exemple, les paramètres de définition des objectifs . Les OKR, les ICP, les tableaux de bord équilibrés, les objectifs SMART, la méthode "Get Things Terminé", le cadre WOOP, etc. ne sont que quelques-uns des nombreux cadres disponibles aujourd'hui. Avec l'évolution du marché et de l'économie, de nouveaux cadres sont élaborés chaque jour.

Malgré la forte concurrence de nombreux nouveaux systèmes, les deux principes de fixation des objectifs qui ont résisté à l'épreuve du temps sont les Objectifs et résultats clés (OKR) et la Gestion par objectifs (MBO).

Dans cet article de blog, nous allons les explorer en détail et examiner les différences entre OKR et MBO.

Qu'est-ce que le MBO ?

La gestion par objectifs (MBO) est une approche d'évaluation des performances qui aide l'ensemble de l'organisation à fixer des objectifs clairement définis et à travailler stratégiquement à leur réalisation au fil du temps.

Conçue par Peter Drucker, consultant en gestion, dans son ouvrage de 1954 intitulé "The Practice of Management", la méthode MBO se caractérise par les éléments suivants :

l'alignement : Les objectifs individuels sont alignés sur les objectifs de l'organisation, ce qui garantit que tout le monde travaille pour atteindre les mêmes résultats

: Les objectifs individuels sont alignés sur les objectifs de l'organisation, ce qui garantit que tout le monde travaille pour atteindre les mêmes résultats La planification : Les MBO permettent aux managers de forfaiter la bonne approche pour atteindre lesdits objectifs

: Les MBO permettent aux managers de forfaiter la bonne approche pour atteindre lesdits objectifs Collaboration : Dans le cadre d'un MBO, les managers et les employés travaillent ensemble pour définir leurs propres objectifs sur la base des performances passées et d'une vision de l'avenir

: Dans le cadre d'un MBO, les managers et les employés travaillent ensemble pour définir leurs propres objectifs sur la base des performances passées et d'une vision de l'avenir Flexibilité : Le MBO n'est pas rigide dans ses recommandations ; les organisations sont libres de concevoir leurs objectifs et leurs forfaits en fonction de leurs besoins

Dans son formulaire le plus simple, la gestion par objectifs est un moyen de fixer des objectifs et de travailler à leur réalisation. Toutefois, avec le temps et l'échelle, elle peut devenir incroyablement complexe. Le processus en cinq étapes ci-dessous permet de l'opérationnaliser efficacement, quelle que soit la taille de votre organisation.

Objectifs : Les dirigeants et les employés définissent ensemble des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART). Ces objets s'alignent sur les objectifs généraux de l'organisation.

Les forfaits d'action : Les managers créent des forfaits d'action pour atteindre les objectifs de leurs équipes. Les employés le font pour eux-mêmes. Cette étape comprend généralement la définition des ressources, des échéanciers et des responsabilités.

Le suivi : Les Teams utilisent des cadres de gestion des performances et des processus d'examen tels que les contrôles, les évaluations, les réunions individuelles pour s'assurer que les objectifs sont en bonne voie.

Évaluation : À la fin de la période spécifiée, les équipes évaluent les performances de chaque objectif qu'elles ont paramétré. Si nécessaire, elles ajustent les objectifs ou les forfaits en cours de route.

Retour d'information : Sur la base de l'évaluation, les managers donnent un retour d'information à leurs employés. C'est également à cette étape que sont conçues les récompenses de l'employé, telles que les augmentations, les promotions, etc.

Le cycle se répète avec de nouveaux objectifs pour la période suivante, poursuivant ainsi le processus d'alignement et d'amélioration.

Quels sont les avantages et les inconvénients du MBO ?

Comme tout système de fixation d'objectifs, les MBO ont leurs avantages et leurs inconvénients. En fonction de la taille, de la structure, des objectifs, etc. de votre organisation, vous pouvez choisir d'adapter les MBO pour tirer parti de ce qui fonctionne et minimiser ce qui ne fonctionne pas.

Avantages des MBO

Alignement : Les MBO permettent d'aligner les objectifs de l'individu, de l'équipe et de l'organisation. Cela minimise considérablement les risques que les gens fassent leurs propres affaires sans direction unifiée.

Clarté : La définition d'objectifs clairs et précis indique aux employés ce que l'on attend d'eux. Cela réduit l'ambiguïté et la charge émotionnelle qu'ils doivent supporter dans le cadre de leur travail.

Validation : La définition des objectifs dans le cadre du MBO est terminée en collaboration avec l'équipe, ce qui accroît leur validation, leur propriété et leur motivation générale à atteindre leurs cibles.

Conséquences du MBO

fastidieux : Le processus de paramétrage, de révision et d'évaluation des objectifs peut prendre beaucoup de temps, en particulier dans les grandes organisations.

Complexe : La déclinaison des objectifs du niveau de l'organisation à celui de chaque individu exige un processus complexe. Toute perte de traduction peut rendre l'ensemble du processus futile.

Focalisation étroite : Le MBO donne la priorité à la quantification. Par conséquent, trop se concentrer sur des objets spécifiques et mesurables peut conduire à négliger d'autres domaines qualitatifs, tels que l'innovation ou la collaboration au sein de l'équipe.

L'état d'esprit à court terme : Le MBO peut parfois encourager un état d'esprit à court terme, dans lequel les employés donnent la priorité aux objectifs immédiats plutôt qu'à la croissance à long terme ou à la durabilité.

Tout cela est bien, mais à quoi ressemble le MBO dans la pratique, me direz-vous ? Voici ce qu'il en est.

Exemples concrets de MBO

Si vous deviez appliquer la gestion par objectifs à différents aspects de votre organisation, voici à quoi cela pourrait ressembler.

1. MBO dans l'équipe commerciale

Objectif : Augmenter le chiffre d'affaires trimestriel de l'équipe commerciale de 10%.

Plan d'action :

Identifier un nombre X de prospects supplémentaires à fort potentiel

Augmenter les efforts de sensibilisation des clients de 25%

Améliorer le taux de discussion de 20 à 23%

Suivi : Mettre en place un nouveau système de gestion de la relation client afin d'améliorer le suivi des prospects.

Évaluation : À la fin de chaque trimestre, vous mesurerez le pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires et le comparerez à la cible de 10 %.

2. MBO en marketing

Objectif : Augmenter le trafic du site web de 35% en six mois.

Plan d'action :

Créer trois éléments de nouveau contenu net chaque semaine, y compris des articles de blog, des infographies et des vidéos

Optimiser le site web pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche

Diffuser des publicités en ligne ciblées pour générer du trafic

Suivi : Mettre en place des analyses de site Web en temps réel avec des rapports précis.

Évaluation : Mesurez l'augmentation du trafic et évaluez si vous atteignez la cible de 35 %.

3. Le MBO dans le service à la clientèle

Objectif : Améliorer le score de satisfaction de la clientèle (CSAT) de 20% au cours du prochain trimestre.

Plan d'action :

Réduire le temps de réponse moyen aux demandes des clients à moins de 2 minutes

Réduire le temps d'attente à moins de 10 secondes

Introduire un chatbot en libre-service pour les requêtes les plus fréquentes

Suivi : Mettre en place un système de feedback client pour suivre les scores CSAT.

Évaluation : Mesurer le CSAT et le comparer à l'objectif d'amélioration de 20 %.

Nous avons maintenant un aperçu achevé de ce qu'est le MBO. Voyons ce qu'il en est de l'OKR.

Qu'est-ce que l'OKR ?

Objectifs et résultats clés (OKR) est un paramètre de définition des objectifs organisationnels introduit dans les années 1970. Ce cadre se compose de deux éléments clés : des objectifs qualitatifs de haut niveau et des résultats clés imbriqués et mesurables.

Les équipes d'une organisation se réunissent pour définir deux éléments spécifiques, à savoir les objectifs et les résultats clés.

Objectifs : Objectifs qualitatifs de haut niveau qui définissent ce que vous voulez atteindre. Ils sont ambitieux, inspirants et conçus pour pousser l'organisation ou l'équipe vers l'avant.

Résultats clés : Résultats spécifiques et mesurables qui indiquent la progression vers la réalisation des objectifs. Chaque objectif comporte généralement 3 à 5 résultats clés quantifiables, ce qui permet aux équipes de mesurer la progression et de déterminer si elles ont atteint les objectifs.

En connexion avec les OKR, vous avez peut-être entendu parler du tableau de bord prospectif. Voici un aperçu de ce qu'est un tableau de bord équilibré OKRs vs. balanced scorecards ressemblera à ce qui suit.

Avantages et inconvénients des OKR

Popularisé par Andrew Grove, l'ancien PDG d'Intel, dans son livre " High-output Management ", le cadre OKR est très répandu dans l'industrie technologique, utilisé par Google, Microsoft, Twitter, Uber et d'autres. Voici pourquoi.

Avantages des OKR

Alignement : Comme le MBO, les OKR permettent d'aligner les objectifs des individus, des équipes et de l'organisation, en veillant à ce que tout le monde travaille dans le sens des mêmes priorités stratégiques.

Transparence : Les OKR sont généralement partagés au sein de l'organisation, ce qui favorise la transparence. Cette visibilité favorise le compte rendu, car chacun peut voir sur quoi les autres travaillent et comment cela se passe.

Adaptabilité : En général, les OKR sont fixés pour des périodes plus courtes (par exemple, tous les trimestres), ce qui permet aux organisations de s'adapter rapidement aux paramètres. Les équipes peuvent réviser les OKR ou en fixer de nouveaux lorsque les priorités changent.

Malgré cela, les OKR ne sont pas parfaits.

Les inconvénients des OKR

Axés sur le nombre : Donner la priorité à des résultats clés mesurables peut conduire à une culture "axée sur les chiffres", dans laquelle les aspects qualitatifs du travail, tels que la créativité et l'innovation, sont sous-évalués.

Outlook à court terme : Étant donné que vous paramétrez les OKR pour des périodes plus courtes, vous risquez parfois de négliger les objectifs stratégiques à long terme, ce qui peut entraîner un désalignement.

Complexité : S'il n'est pas géré correctement, le processus des OKR peut devenir complexe et accablant, surtout s'il y a trop d'objectifs ou de résultats clés. Cela peut entraîner une certaine confusion et s'avérer contre-productif.

Exemples d'OKR dans le monde réel

À quoi ressemble ce paramètre de définition d'objectifs très populaire dans la réalité ? En voici quelques-uns Exemples d'OKR pour le démontrer.

1. OKR dans l'équipe commerciale

Objectif : Augmenter le chiffre d'affaires trimestriel provenant de nouveaux clients.

Résultats clés

Fermer des contrats avec au moins cinq nouveaux clients

Réaliser un chiffre d'affaires de 500 000 $ avec de nouveaux comptes

Augmenter la taille moyenne des affaires de 10% par rapport au trimestre précédent

2. OKR dans la gestion des produits

Objectif : Lancer une nouvelle fonctionnalité pour améliorer la rétention des utilisateurs.

Résultats clés

Augmentation de 30 % de la fidélisation des utilisateurs dans les trois mois suivant le lancement de la fonctionnalité

90 % des clients ont utilisé la nouvelle fonctionnalité au moins une fois

Obtenir un score CSAT de 7 ou plus pour la nouvelle fonctionnalité dans les sondages effectués après le lancement

3. OKR en ingénierie

Objectif : Améliorer la fiabilité du système et réduire les temps d'arrêt.

Résultats clés

Réduire les temps d'arrêt du système de 60 % par rapport au trimestre précédent

Atteindre un temps de disponibilité de 99,9 % pour les applications critiques

Résoudre 95 % des bugs critiques dans les 24 heures suivant leur détection

Bonus: En voici quelques-uns objectifs de la gestion de projet à prendre en considération.

Si vous êtes attentif, vous aurez remarqué la légère différence entre les processus des OKR et des MBO. En voici les détails.

Différence entre MBO et OKR

Le MBO et les OKR se concentrent tous deux sur la décomposition de leurs propres objectifs organisationnels en cibles mesurables au niveau de l'équipe ou de l'individu pour une mise en œuvre plus efficace. Les points communs s'arrêtent là. Voici les différences clés entre les deux types de paramètres.

Les deux types d'objectifs se distinguent par des paramètres différents Les objectifs du MBO sont paramétrés pour chaque individu/département, en fonction des objectifs généraux de l'organisation. Ensuite, ils créent des forfaits d'action, des processus de suivi, d'évaluation et de récompense. Les OKR consistent en des objets de haut niveau assistés par 3 à 5 résultats clés (ou cibles). La manière dont les équipes atteignent ces objectifs est laissée à leur appréciation. Échéancier et mise en œuvre Dans le cadre du MBO, les objectifs sont fixés pour une année, l'accent étant mis sur la planification et la définition des paramètres nécessaires pour les atteindre. Le processus peut devenir rigide, voire obsolète, en cours d'année, avec des mises à jour moins fréquentes. Les OKR sont paramétrés pour le trimestre. Ce cadre encourage la définition d'objectifs ambitieux et met l'accent sur des contrôles et des mises à jour réguliers. L'accent est mis sur la flexibilité, l'agilité et l'évolution en fonction des demandes du marché. Processus d'évaluation des performances Le MBO paramètre l'évaluation et les récompenses à la fin du processus. Les examens ont lieu à la fin de l'année, en liant étroitement les performances à la rémunération et aux promotions. Dans les OKR, la gestion des performances est dynamique et continue. Vous examinerez régulièrement la réalisation des résultats clés, en vous en servant comme d'un outil d'amélioration continue et d'alignement. Transparence - Le MBO garde les objectifs privés. La transparence n'est guère de mise dans l'ensemble de l'organisation. Les OKR sont généralement transparents et visibles dans l'ensemble de l'organisation. Cette transparence favorise l'alignement et la responsabilité.

Application

Les MBO et les OKR sont également appliqués différemment selon les scénarios. **Par exemple, l'objectif du département des ressources humaines est de réduire le taux de rotation du personnel

En MBO,

Le forfait d'action consisterait à effectuer la normalisation de la rémunération, à mettre en œuvre une plateforme d'engagement des employés, à rationaliser les entretiens de départ, etc

Les équipes suivront les départs de l'organisation et les raisons correspondantes

Elles évalueront le taux de rotation des employés par rapport aux objectifs

En OKR,

Les résultats clés sont les suivants

Les taux de satisfaction des employés

Taux de fidélisation

Achèvement des processus d'intégration, etc.

Comme vous pouvez le constater, ces deux cadres adoptent des approches légèrement différentes pour atteindre les objectifs. L'un est-il meilleur que l'autre ? Cela dépend peut-être de ce à quoi vous l'appliquez.

Avantages des OKR par rapport aux MBO

Les OKR sont extrêmement populaires. En fait, Larry Page, le cofondateur de Google, va jusqu'à dire : "[...] Les OKR nous ont permis d'atteindre une croissance 10 fois supérieure, à plusieurs reprises ." Il y a donc naturellement quelque chose à en tirer. Voyons ce qu'il en est.

Agilité

Le cadre OKR recommande une révision trimestrielle, parfois même moins. C'est une bonne chose pour les secteurs qui évoluent rapidement, comme la technologie, car cela permet des ajustements et des réalignements fréquents. Par essence, cela rend les équipes agiles.

Amélioration continue

Les cycles d'examen plus courts des OKR signifient que les performances sont discutées régulièrement. Les équipes effectuent des rétrospectives, identifient les causes profondes des problèmes et les résolvent presque instantanément. Cela permet une amélioration continue, qui est le fondement des équipes logicielles agiles.

Ambitieux

Les OKR sont généralement des objectifs ambitieux, c'est-à-dire des objectifs extensibles qui repoussent les limites de ce que les équipes peuvent réaliser. Cela favorise un état d'esprit de croissance, car les équipes sont motivées pour voir plus grand et remettre en question le statu quo.

En revanche, les MBO ont tendance à être plus réticents à prendre des risques et à se concentrer sur des objectifs réalisables, souvent conservateurs.

Les éléments non mesurables

Bien qu'ils soient fortement axés sur les indicateurs, les OKR offrent également un espace pour les objectifs qualitatifs. En fait, il est recommandé que les objectifs du cadre OKR soient qualitatifs et ambitieux. Cela permet aux équipes de penser au-delà des limites de ce qui existe déjà.

Faire connaître les OKR et les MBO à l'équipe

Le fait que les OKR aient un léger avantage ne signifie pas que les MBO sont inefficaces. En fonction des objectifs de votre organisation, de son secteur d'activité, de sa taille, de son produit, etc., l'un des deux peut avoir le dessus dans le jeu des OKR contre les MBO.

C'est pourquoi nous avons élaboré un cadre complet pour la mise en œuvre des deux méthodes au sein de votre organisation un logiciel de définition d'objectifs comme ClickUp.

Définir des objets

La première étape de la mise en œuvre du MBO ou de l'OKR consiste à définir l'objet. Assurez-vous qu'ils sont :

Alignés sur la mission, la vision et les objectifs à long terme de l'entreprise

Pertinents par rapport à la stratégie globale de l'organisation

Suffisamment Effacés pour que tous les membres de l'équipe les comprennent et y adhèrent

Objectifs du MBO

Si vous utilisez le cadre du MBO, vous voudrez peut-être fixer des objectifs SMART. Cela signifie que vous fixerez des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps pour chaque individu et chaque équipe.

faites un brainstorming de vos OKRs avec ClickUp Whiteboard_

Lorsque vous êtes prêt à le paramétrer, ne le construisez pas à partir de zéro. Utilisez Le modèle OKR de ClickUp pour définir le forfait de planification, dresser la liste des objectifs, suivre la progression, etc. Ce modèle facilement adaptable offre une variété d'affichages qui vous permettent de gérer facilement l'ensemble du forfait OKR. Vous pouvez choisir l'affichage qui correspond à vos besoins.

En cas de doute, demandez de l'aide. Utiliser ClickUp Brain pour trouver des idées et faire un brainstorming sur les objectifs stratégiques. Demandez à l'IA de générer des OKR sur la base des tâches existantes de n'importe quel projet. Utilisez-le pour créer plusieurs OKR et MBO en un rien de temps.

obtenez des réponses et des idées instantanées avec ClickUp Brain_

Installation de la surveillance

Que vous utilisiez le MBO ou les OKR, vous devez suivre la progression. En MBO, vous suivrez la progression des forfaits d'action. Avec les OKR, vous évaluerez la réussite sur la base de résultats clés.

Les Tableau de bord ClickUp est l'endroit idéal pour surveiller et améliorer la performance organisationnelle à travers divers objectifs et indicateurs. Ce tableau de bord hautement personnalisable vous permet d'ajouter des widgets d'objectifs qui comptent pour vous.

Si vous utilisez les OKR, ClickUp dispose d'un tableau de bord prédéfini Tableau de bord OKR pour visualiser vos performances, identifier les goulets d'étranglement et détecter rapidement les risques.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-618.png Tableau de bord OKR de ClickUp /$$img/

obtenez des informations instantanées grâce au tableau de bord OKR

Conduire des révisions efficaces

Les entretiens de performance dans le cadre du MBO

Le MBO encourage les équipes à procéder à des évaluations formelles des performances à la fin de chaque année. Vous pouvez ajouter des réunions trimestrielles pour discuter de la progression sur des périodes plus courtes. Dans tous les cas, choisissez des outils d'évaluation pour automatiser certaines parties de ce processus.

Télécharger ce modèle

Modèle d'évaluation des performances de ClickUp

Prenez le temps de discuter du suivi, d'ajuster les forfaits et de maintenir les objectifs sur la bonne voie. Utiliser Le modèle d'évaluation des performances de ClickUp pour rationaliser les discussions, suivre les performances individuelles des employés et favoriser une amélioration progressive au fil du temps.

Établissez une ligne de démarcation claire entre la réalisation des objectifs et les récompenses, telles que la rémunération, les primes ou les promotions.

Télécharger ce modèle

La démarche d'amélioration continue en OKR

Les systèmes de définition des objectifs OKR encouragent des cycles de révision plus courts, généralement un trimestre. Cependant, les équipes agiles mènent des rétrospectives pour chaque sprint (deux semaines) ou chaque mois. Cela permet de la gestion continue des performances la gestion continue de la performance est un processus qui permet de rester sur la bonne voie avec les différents éléments en mouvement et d'acquérir un plus grand contrôle.

Pour mener des évaluations efficaces,

Recueillez des données sur les indicateurs clés

Discuter des raisons pour lesquelles les objectifs n'ont pas été atteints (si vous avez dépassé vos cibles, demandez-vous si vos objectifs n'étaient pas trop faciles à atteindre)

Explorer les stratégies d'amélioration des performances

Reprendre la validation de vos objectifs et de vos résultats clés

Télécharger ce modèle

Modèle de cadre OKR ClickUp

Modèle de cadre OKR de ClickUp vous aide à gérer l'ensemble du processus sans effort. Utilisez ce modèle hautement personnalisable pour clarifier les objets de votre équipe, mettre en évidence les paramètres de résultats clés, fixer des cibles et les atteindre.

Télécharger ce modèle

Si ce modèle ne répond pas à vos besoins, consultez les autres modèles de ClickUp Modèles OKR .

Faites passer vos Objectifs de l'étape À faire à l'étape Terminé avec ClickUp

Le passage des MBO aux OKR reflète un besoin croissant d'agilité, de transparence et d'ambition dans les entreprises d'aujourd'hui. Les OKR conviennent mieux aux équipes d'ingénieurs qui évoluent rapidement, tandis que les MBO pourraient être la bonne approche pour les équipes commerciales qui ont besoin de clarté et d'une validation inébranlable.

Par essence, si vous vous concentrez sur la planification à long terme avec un chemin d'exécution clair, le MBO est le bon choix. À l'inverse, si vous devez vous adapter rapidement aux changements et encourager une collaboration ambitieuse et interfonctionnelle, les OKR sont plus efficaces.

