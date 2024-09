Microsoft Teams vs. Google Workspace : Une comparaison

Vous cherchez une plateforme pour optimiser le flux de travail de votre équipe ?

Vous êtes probablement tombé sur Microsoft Teams et Google Workspace, deux outils de premier plan conçus pour stimuler la collaboration et l'efficacité.

Dans ce blog, nous allons comparer leurs fonctionnalités en détail pour vous aider à décider quelle plateforme s'aligne le mieux sur vos besoins en matière de communication, de collaboration et de productivité.

Poursuivez votre lecture pour découvrir celle qui convient le mieux à votre équipe.

Qu'est-ce que Microsoft Teams?

Microsoft Teams sert de hub central pour toutes les activités de l'équipe, en rationalisant la communication et la collaboration pour les équipes internes et distantes.

Faisant partie de la suite Microsoft Office 365 et d'une une alternative à l'environnement de travail de Google , Microsoft Teams vise à stimuler la productivité des équipes et à rationaliser les flux de travail.

Fonctionnalités de Microsoft Teams

Microsoft Teams offre une grande variété de fonctionnalités, allant des discussions et des vidéoconférences aux canaux et aux capacités de partage de fichiers. Explorons chacune d'entre elles.

1. Fonctionnalité n° 1 : Discuter

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de Microsoft Teams Microsoft Le chat de Microsoft Teams vous permet d'entrer en connexion avec des équipes, où que vous soyez. Avec le chat, vous pouvez :

Engager des discussions en tête-à-tête ou en groupe

Créer des fils de discussion pour organiser les échanges

Utiliser les @mentions pour attirer l'attention de quelqu'un

Partager des fichiers et des images directement dans la discussion

Signet des discussions importantes pour les afficher plus tard

Paramétrer des notifications pour les messages importants ou urgents

2. Fonctionnalité n° 2 : équipes et canaux

Microsoft Teams propose des espaces dédiés aux équipes ou départements de votre entreprise pour collaborer. Dans ces espaces, les membres peuvent discuter de tout, du lancement de produits aux stratégies. Créez un groupe pour un environnement plus ciblé, afin que les membres puissent travailler exclusivement sur des projets ou des paramètres spécifiques au sein d'un espace dédié.

En fin de compte, les fonctionnalités de Teams vous aident à rationaliser la communication et à collaborer facilement avec les membres de votre équipe.

3. Fonctionnalité n° 3 : vidéoconférences et audioconférences

il s'agit d'un appel vidéo de Microsoft Teams Microsoft Les fonctionnalités de connexion vidéo et audio de Microsoft Teams vous permettent de vous connecter avec votre équipe depuis n'importe où dans le monde.

Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez :

Planifier des réunions en ligne, définir l'ordre du jour et partager des invitations

Vous connecter pour ne participer qu'à la partie audio d'une réunion, si vous le souhaitez

Composer le numéro pour ajouter des personnes à la réunion

Couper le son, désigner des présentateurs et partager votre écran au cours de la réunion

Activer les transcriptions en temps réel pour que la réunion soit accessible

Rendez les réunions créatives et productives grâce à Microsoft Tableau blanc, qui permet aux membres de l'équipe de faire du brainstorming et de travailler ensemble de manière créative tout en étant en ligne

Créez des arrière-plans personnalisés

Organiser des conférences et des webinaires, où vous pouvez inviter jusqu'à 1 000 participants

Enregistrez la réunion pour les membres de l'équipe qui n'ont pas pu y assister

4. Fonctionnalité n° 4 : Gestion des tâches et des documents

L'application Tâches de Microsoft Teams rassemble les tâches des applications À faire et Planificateur de Microsoft. Elle vous affiche une vue d'ensemble de vos tâches et de leurs échéances. Elle vous permet également de créer, d'attribuer et de suivre des tâches directement dans Microsoft Teams.

En plus de la gestion des tâches, Les intégrations de Microsoft Teams avec les autres programmes de Microsoft 365 vous aident, vous et votre équipe, dans la gestion des documents. Par exemple, les intégrations avec Microsoft Word, PowerPoint et Excel vous permettent, à vous et à votre équipe, de créer et partager des documents, des présentations et des feuilles de calcul au sein de Teams.

Teams s'intègre également à SharePoint et OneDrive, ce qui vous offre, à vous et à votre équipe, un lieu sécurisé et centralisé pour le stockage, l'accès et la gestion des fichiers et des documents.

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/utilisateur/mois. Dans ce forfait, vous avez accès à une assistance illimitée par discussion, par téléphone et sur le web, la capacité d'organiser des réunions pour 300 participants, des sous-titres en direct en anglais, 10 Go de stockage cloud par utilisateur, une sécurité standard, etc

4 $/utilisateur/mois. Dans ce forfait, vous avez accès à une assistance illimitée par discussion, par téléphone et sur le web, la capacité d'organiser des réunions pour 300 participants, des sous-titres en direct en anglais, 10 Go de stockage cloud par utilisateur, une sécurité standard, etc Microsoft 365 Business Basic: 6 $/utilisateur/mois. En plus de tout ce qui se trouve dans Microsoft Teams Essentials, vous avez accès à la capacité de gérer 300 utilisateurs, au filtrage du spam et des logiciels malveillants, à plus de 10 applications supplémentaires, à 1 To de stockage cloud par utilisateur, et plus encore

6 $/utilisateur/mois. En plus de tout ce qui se trouve dans Microsoft Teams Essentials, vous avez accès à la capacité de gérer 300 utilisateurs, au filtrage du spam et des logiciels malveillants, à plus de 10 applications supplémentaires, à 1 To de stockage cloud par utilisateur, et plus encore Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/utilisateur/mois. En plus de tout ce que propose Microsoft 365 Business Basic, vous avez accès à des environnements de travail collaboratifs pour cocréer, à des outils de modification en cours de vidéo et de conception, à des fonctionnalités d'enregistrement des présences et de rapports pour les webinaires, et bien plus encore

12,50 $/utilisateur/mois. En plus de tout ce que propose Microsoft 365 Business Basic, vous avez accès à des environnements de travail collaboratifs pour cocréer, à des outils de modification en cours de vidéo et de conception, à des fonctionnalités d'enregistrement des présences et de rapports pour les webinaires, et bien plus encore Microsoft 365 Business Premium: 22 $/utilisateur/mois. En plus de tout ce qui se trouve dans Microsoft 365 Business Standard, vous avez accès à des fonctionnalités avancées d'hébergement de réunions et de webinaires de haute qualité, à des fonctionnalités IA, à une sécurité avancée, et plus encore

Qu'est-ce que l'environnement de travail Google?

L'environnement de travail Google est une suite de productivité destinée aux particuliers et aux entreprises. Avec son interface intuitive et son ensemble complet de paramètres, elle améliore le travail d'équipe et rationalise les processus d'entreprise.

En tant qu'entreprise de premier plan, Google Workspace est l'un des principaux fournisseurs d'accès à l'Internet alternative à Microsoft Teams , il est conçu pour stimuler la collaboration, la communication et la productivité au sein et entre les équipes de votre organisation.

Environnements de travail de Google fonctionnalités

L'environnement de travail Google offre une grande variété de fonctionnalités et d'outils, de Google Discuter et Réunion à Google Drive et Groupes. Comme vous pouvez vous y attendre, il s'intègre parfaitement aux sites Google. Examinons-les un par un.

1. Fonctionnalité n° 1 : Google Chat et Gmail

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de Google Chat le site web de l'association est en anglais Google Chat vous permet d'entamer une discussion en tête-à-tête ou de créer un groupe de discussion. En tant que l'un des meilleurs applications de discussion en équipe cette application vous permet de

Envoyer des messages directement aux membres de votre équipe

Ajouter des emojis, des réactions et des gifs aux messages

Étiqueter un membre de l'équipe en particulier

Joindre et partager des pièces jointes et d'autres documents

Outre le service de discussion, l'environnement de travail de Google offre un autre service compétent application de messagerie d'entreprise compétente -Gmail. En tant que service d'e-mail largement utilisé, Gmail vous permet de traiter et de gérer des discussions formelles et informelles avec les membres de l'équipe, les clients et les parties prenantes. Il vous permet de classer les boîtes de réception, d'organiser les e-mails à l'aide de libellés et de filtres, et de paramétrer des notifications pour les e-mails importants.

2. Fonctionnalité n° 2 : Espaces et groupes Google

Google Espaces, une fonctionnalité de Google Chat, fournit des espaces prestataires permettant aux équipes de collaborer sur des projets ou des sujets spécifiques. Dans Google Espaces, les membres de l'équipe peuvent :

Partager des messages et des fichiers en rapport avec leur travail

Organiser des discussions autour de thèmes particuliers

Attribuer des tâches et en assurer le suivi

Cette fonction vous permet, ainsi qu'aux membres de votre équipe, de collaborer de manière organisée et ciblée et favorise une gestion de projet efficace.

Outre les espaces de discussion ciblés, Google Suite ou l'environnement de travail facilite les discussions par e-mail grâce à Google Groups. Il vous permet de créer des forums où les membres de l'équipe peuvent participer à des discussions filées, partager des informations et gérer les communications de groupe par e-mail.

3. Fonctionnalité n° 3 : Google Réunion

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Google le site web de l'association est en anglais La fonctionnalité de vidéoconférence de Google, Google Meet, vous permet d'organiser des réunions vidéo et audio avec les membres de votre équipe. Elle vous permet de :

Démarrer des réunions instantanées et partager des liens de réunion

De planifier des réunions à une date ultérieure

Partager votre écran et présenter des fichiers, des documents et des présentations

D'enregistrer les réunions pour garder une trace de tout ce qui s'est passé

Appliquer des arrière-plans virtuels et des effets visuels pour masquer votre arrière-plan réel

Inclure des sous-titres en direct pour rendre les réunions accessibles à tous les membres

Diffusez des réunions en direct lors d'évènements organisés à l'échelle de l'entreprise, tels que des ateliers, des formations, des conférences, etc.

4. Fonctionnalité n° 4 : Gestion des tâches et des documents

Dans l'environnement de travail de Google, Google Tasks et Google Calendrier facilitent la gestion des tâches. Ces outils vous permettent de créer et de gérer des listes de tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles et d'assurer le suivi des tâches par rapport à leurs échéances.

Outre la gestion des tâches, les outils de collaboration tels que Google Docs, Google Sheets et Google Slides facilitent la création et la gestion de documents. Ils vous permettent, à vous et à votre équipe, de créer, modifier et mettre en forme des documents, des feuilles de calcul et des présentations en temps réel.

Bien sûr, il y a aussi la fonction de stockage de Google Drive. Grâce à elle, vous pouvez stocker et gérer des fichiers et des documents importants dans un endroit centralisé.

Prix de l'environnement de travail Google

Business Starter: 6 $/utilisateur/mois. Ce forfait vous donne accès à un e-mail d'entreprise personnalisé et sécurisé, la capacité d'organiser des réunions pour 100 participants, 30 Go de stockage groupé par utilisateur, des contrôles de sécurité et de gestion, etc

6 $/utilisateur/mois. Ce forfait vous donne accès à un e-mail d'entreprise personnalisé et sécurisé, la capacité d'organiser des réunions pour 100 participants, 30 Go de stockage groupé par utilisateur, des contrôles de sécurité et de gestion, etc Business Standard: 12 $/utilisateur/mois. En plus de tout ce qui est proposé dans Business Starter, vous avez accès à des disques partagés, la capacité d'organiser des réunions pour 150 participants au maximum et de les enregistrer, 2 To de stockage mutualisé par utilisateur, et plus encore

12 $/utilisateur/mois. En plus de tout ce qui est proposé dans Business Starter, vous avez accès à des disques partagés, la capacité d'organiser des réunions pour 150 participants au maximum et de les enregistrer, 2 To de stockage mutualisé par utilisateur, et plus encore Business Plus: 18 $/utilisateur/mois. En plus de tout ce qui est inclus dans Business Standard, vous avez accès à des fonctions de suivi des présences, à la capacité d'organiser des réunions pouvant accueillir jusqu'à 500 participants, à des contrôles administratifs avancés, à 5 To de stockage commun par utilisateur, et plus encore

18 $/utilisateur/mois. En plus de tout ce qui est inclus dans Business Standard, vous avez accès à des fonctions de suivi des présences, à la capacité d'organiser des réunions pouvant accueillir jusqu'à 500 participants, à des contrôles administratifs avancés, à 5 To de stockage commun par utilisateur, et plus encore Enterprise: 25 $/utilisateur/mois. En plus de tout ce que propose Business Plus, vous avez accès à la capacité d'organiser des réunions pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants, à des fonctions d'annulation du bruit et de diffusion en direct, à des contrôles de conformité et de sécurité avancés, etc

Google Workspace vs. Microsoft Teams : Fonctionnalités comparées

Microsoft Teams et Google Workspace offrent tous deux des outils pour communiquer et.. collaborer avec votre équipe et d'améliorer la productivité globale.

Mais laquelle répond le mieux aux besoins de votre entreprise ? Nous allons nous plonger dans une comparaison fonctionnalité par fonctionnalité pour voir quelle est la plateforme qui se démarque.

Fonctionnalité n°1 : Communication

En matière de communication, les deux plateformes offrent de solides fonctionnalités de discussion. À l'instar du chat de Microsoft Teams et de son intégration à Outlook, l'environnement de travail de Google fournit Google Chat et Gmail. Les deux plateformes vous permettent de démarrer, de gérer et de suivre efficacement les conversations avec votre équipe grâce à des fonctionnalités avancées, telles que l'étiquette, les notifications, le signet, etc.

🏆 Gagnant: En matière de communication, la décision est serrée, mais Google Workspace l'emporte sur Microsoft Teams grâce à sa convivialité et à son interface facile à utiliser.

Fonctionnalité #2 : Collaboration

Comparé à Google Workspace, Microsoft Teams excelle dans l'organisation de groupes de travail la gestion de projet . À Google Workspace fait certes appel à des outils tels que Google Space et Groups, mais les équipes et les canaux de Microsoft Teams constituent une solution plus robuste et plus structurée pour la gestion de divers projets au sein d'une seule et même plateforme.

🏆 Gagnant: Microsoft Teams l'emporte sur le plan de la collaboration grâce à sa capacité à attribuer des tâches et à gérer des projets directement depuis l'interface de Teams.

Fonctionnalité n°3 : capacités d'hébergement de réunions vidéo et audio

En ce qui concerne l'hébergement de réunions vidéo et audio, Microsoft Teams et Google Workspace se livrent une concurrence féroce. Toutefois, Microsoft Teams offre une capacité de participants beaucoup plus importante à un coût inférieur à celui de Google Workspace.

🏆 Gagnant: Il s'agit d'une égalité. Car si l'interface de réunion de Google est supérieure, si vous attendez plusieurs centaines de participants à une réunion, Teams est le meilleur choix.

Fonctionnalité #4 : Gestion des tâches et des documents

Microsoft Teams et Google Workspace offrent tous deux de solides fonctions de gestion des tâches et des documents ; cependant, Teams excelle par son approche unifiée.

🏆 Gagnant: Microsoft Teams remporte la palme de la gestion des tâches et des documents. Il s'intègre parfaitement à la suite d'outils Microsoft 365, ce qui procure aux grandes entreprises une expérience plus cohérente pour le suivi des tâches, la collaboration sur les documents et le stockage sécurisé des fichiers.

Google Workspace vs. Microsoft Teams sur Reddit

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour sonder l'opinion des internautes sur la question de l'utilisation de Google Workspace et de Microsoft Teams Débat entre Microsoft Teams et Google Workspace .

_MS Teams est excellent non seulement pour l'audio, mais aussi pour les visioconférences. Vous pouvez enregistrer vos réunions vidéo et, contrairement au chat de Google, la vidéo est sauvegardée et disponible dans le canal où elle a été enregistrée, directement dans le fil de la discussion

D'autres utilisateurs font l'éloge de l'environnement de travail de Google pour ses fonctions d'e-mail, de planification et d'appel audio :

La messagerie électronique est excellente. Il comprend même maintenant un planificateur de réunions (pensez à Calendly). Google Meet est excellent pour les appels audio

Pour ceux qui recherchent la flexibilité et l'évolutivité avec un budget limité, les utilisateurs de Reddit suggèrent de commencer par Google Workspace, puis de passer à Teams au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise :

Commencez par Google Workspace et Slack, c'est un choix plus flexible (et probablement plus rentable) que MS. Une fois que vous avez plus de 20 employés et que vous avez besoin d'une meilleure centralisation de l'informatique, alors MS devient une option plus attrayante.

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Microsoft Teams et aux environnements de travail de Google

Microsoft Teams et Google Workspace excellent chacun à leur manière. Cependant, si vous êtes à la recherche d'options plus avancées pour assister le flux de travail en constante évolution de votre équipe, rencontrez.. ClickUp .

Plate-forme de productivité tout-en-un, ClickUp est conçu pour répondre aux besoins de communication, de collaboration et de gestion de projet des individus et des organisations de toutes tailles.

Examinons de près les fonctionnalités de ClickUp et voyons comment elles se comparent à celles de Microsoft Teams et de Google environnements de travail.

ClickUp's One Up #1 : ClickUp Chat, Clips, et autres fonctionnalités

ClickUp Chat

communiquez facilement avec les membres de votre équipe en utilisant ClickUp Chat

Réunissez les communications de l'équipe sous un même toit avec ClickUp Discussion . Cette fonctionnalité vous permet d'engager des discussions individuelles ou en groupe avec les membres de votre équipe.

Cette fonction vous permet d'engager des conversations individuelles ou de groupe avec les membres de votre équipe outil de communication asynchrone vous permet, ainsi qu'à votre équipe, de :

Ajouter des emojis et des réactions aux discussions

D'ajouter des membres aux discussions et d'attirer l'attention d'un membre de l'équipe sur une tâche grâce aux @mentions

Garder une trace des commentaires qui nécessitent une action avec les @mentionsAttribuer des commentaires avec ClickUp de ClickUp

Personnalisez les notifications afin de ne manquer aucune information ou mise à jour importante

Mettez en forme les messages à l'aide d'outils de modification en cours

Partagez des liens vers des projets, des fichiers et des documents directement dans les discussions

ClickUp Clips

effacez vos idées avec ClickUp Clips ClickUp Clips facilite la communication avec les membres de votre équipe. Il vous permet d'enregistrer votre écran et de partager vos idées de manière claire. Vous pouvez intégrer et partager un clip n'importe où dans ClickUp. Par exemple, vous pouvez l'intégrer dans une discussion ou sur un tableau blanc et le partager avec les membres de votre équipe à l'aide d'un fichier vidéo téléchargeable ou d'un lien public.

Les utilisations des Clips ClickUp ne s'arrêtent pas là. Vous pouvez les joindre à des descriptions de tâches pour les transformer en tâches réalisables et fournir un retour d'information en ajoutant des commentaires au clip.

ClickUp's One Up #2 : Réunions ClickUp et notes de l'IA

La fonctionnalité la plus remarquable de ClickUp, Réunions ClickUp clickUp Meetings vous aide à gérer facilement vos réunions. Il vous permet d'intégrer un certain nombre d'outils de réunion, de planifier des réunions, de gérer et de suivre les agendas (avec des checklists) et de documenter les réunions en toute simplicité.

planifiez et gérez facilement des tâches pour différents projets avec ClickUp Tasks_

Planifiez, organisez et gérez les tâches pour n'importe quel projet avec Tâches ClickUp . Cet outil vous permet de :

Créer, attribuer et fixer des délais pour les tâches et les sous-tâches

De personnaliser les tâches et de suivre leur progression à l'aide d'étiquettes et de niveaux de priorité personnalisés

D'ajouter un contexte à vos tâches avec des fichiers, des liens, etc.

Lier les tâches liées et dépendantes

Visualiser votre travail en ajoutant des tâches et des sous-tâches à plusieurs listes

ClickUp Docs

créez, gérez et mettez en forme des documents avec votre équipe en temps réel grâce à ClickUp Docs_ ClickUp Documents est la solution parfaite pour les besoins de votre équipe en matière de gestion de documents. Il vous permet, ainsi qu'à votre équipe, de :

Créer des documents pour une variété de projets

Travailler ensemble en temps réel sur le même document

Mettre en forme votre document grâce à des fonctionnalités de modification et de mise en forme riches

Convertir le texte en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi

Partager vos fichiers et documents facilement et en toute sécurité

ClickUp : La réponse au débat Microsoft Teams vs. Google Workspace

Les effectifs modernes ont besoin des meilleurs outils de communication, de collaboration et de gestion de projet pour prospérer dans le paysage concurrentiel actuel.

Par rapport à Microsoft Teams et Google Workspace, ClickUp est une application tout-en-un qui offre un ensemble robuste d'outils pour tous les flux de travail complexes de votre entreprise. Avec ClickUp Chat, ClickUp Tasks et ClickUp Brain, vous disposez d'une solution complète pour répondre aux besoins de votre équipe en matière de communication, de collaboration et de gestion de projet. S'inscrire à ClickUp gratuitement aujourd'hui et libérez votre productivité !