Comment créer un diagramme de Venn dans Google Docs ?

Apprendre à créer un diagramme de Venn directement dans Google Docs peut s'avérer extrêmement utile pour rédiger un travail de recherche, documenter vos découvertes, collaborer avec une équipe ou travailler au sein de l'écosystème Google.

Imaginez un peu : vous rédigez un article de blog dans le document - il s'agit d'une analyse comparative de trois produits SaaS différents. À faire pour illustrer les fonctionnalités propres à chaque produit et celles qui sont partagées ?

Devriez-vous opter pour un logiciel modèles de comparaison ? Bien sûr, mais vous pouvez aussi réaliser un diagramme de Venn sur Google Docs, sans aucune difficulté, et donner à votre article de blog un coup de pouce esthétique dont il a bien besoin.

Mais comment faire ? 🤔

Dans cet article, nous vous expliquons le processus étape par étape et vous présentons un outil bonus qui permet de visualiser les relations entre différents paramètres, idées et concepts sans le moindre effort.

À l'heure actuelle, il n'existe pas de diagramme de Venn intégré dans Google Docs Modèles de diagrammes de Venn disponibles sur la plateforme. Cela signifie que vous devez retrousser vos manches et concevoir le diagramme de manière créative. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Rendez-vous sur la page d'accueil de Google Docs et ouvrez un document vierge ou un document existant.

2. Dans la barre de menu, cliquez sur l'onglet "Insertion". Aller à "Dessin" et sélectionner "Nouveau".

3. Cliquez sur l'icône "Forme" dans le panneau "Dessin".

4. Passez la souris sur "Formes" pour ouvrir un menu déroulant comprenant différentes options de formes. Sélectionnez "Ovale" comme indiqué ci-dessous.

5. Cliquez sur le panneau "Dessin" et faites-le glisser pour dessiner le premier cercle dans la taille que vous préférez. Maintenez la touche "Shift" enfoncée pendant que vous dessinez pour vous assurer que le cercle est parfaitement rond.

6. Ajoutez un nouveau cercle ou copiez-collez le cercle existant pour créer les deuxième et troisième cercles dans la fenêtre de dessin de Google.

7. Positionnez les trois cercles de manière à ce que chacun chevauche partiellement les deux autres, formant ainsi une forme de diagramme de Venn.

Rappel: Il faut au moins deux cercles pour créer un diagramme de Venn. Vous pouvez ajouter plus de cercles en fonction de ce que vous voulez mettre en évidence. Cependant, pour cet exemple, nous allons créer un diagramme de base avec trois cercles.

8. Sélectionnez n'importe quel cercle pour afficher toutes les options de couleur et de mise en forme dans le panneau "Dessin". Cliquez sur l'icône "Couleur de remplissage".

9. Choisissez la couleur de votre choix dans le menu déroulant. Pour ajuster son niveau de transparence, cliquez sur le signe (+) sous "PERSONNALISÉ", comme indiqué ci-dessous.

10. Personnalisez le cercle à l'aide de la barre de défilement d'ajustement de la transparence. Cliquez sur le bouton "OK" pour appliquer les modifications.

11. Utilisez des couleurs différentes pour chaque cercle afin de différencier les paramètres. Vous pouvez également choisir l'option "Transparent" si vous ne souhaitez pas ajouter de couleur.

12. L'étape suivante consiste à libeller chaque cercle et les parties qui se chevauchent pour les mettre en contexte. Pour cela, sélectionnez l'icône "Champ de texte".

13. Cliquez et faites glisser à l'intérieur des cercles (ou autour d'eux) pour dessiner des champs de texte et tapez la copie que vous souhaitez. Vous pouvez également modifier le type et la taille de la police à cette étape.

14. À fait en cours de modification, cliquez sur le bouton "Enregistrer et fermer" en haut à droite du panneau "Dessin".

Votre propre diagramme de Venn est prêt à être utilisé.

Répétez toutes les étapes pour créer un nouveau diagramme de Venn dans Google Docs.

**Note : Contrairement à d'autres outils de création de diagrammes de Venn, Google Docs ne permet pas de créer des diagrammes de Venn Alternatives au diagramme de Venn qui permettent de lier les données directement à la conception, les diagrammes de Venn dans Google Docs exigent des ajustements et des annotations manuels pour la représentation des données.

Limites de l'utilisation de Google Docs pour les diagrammes de Venn

Bien que Google Docs soit gratuit et facile à utiliser, en fin de compte, ce n'est pas un outil approprié pour les diagrammes de Venn logiciel de diagramme de Venn . Voici pourquoi :

1. L'effort initial d'installation et de conception

Tout d'abord, vous devez créer manuellement des formes (cercles) et les disposer dans une disposition de Venn. Cette activité peut être laborieuse et chronophage car les modèles de Google Docs ne font pas l'objet d'une assistance pour le processus de conception global.

2. Limites fonctionnelles

Contrairement aux logiciels spécialisés exemples de diagrammes et les logiciels, Google Docs ne calcule ni n'affiche automatiquement les intersections ou les différences entre les paramètres. Vous devez déterminer et placer les éléments sans grille d'accrochage ni guide d'alignement.

De plus, vous devez retourner dans le panneau "Diagramme" de Google Docs pour mettre à jour le diagramme de Venn existant chaque fois que vos ensembles de données changent.

3. Problèmes de convivialité

L'espace disponible dans un Google Doc peut être restrictif pour les diagrammes de Venn complexes ou à plusieurs paramètres. Il peut être fastidieux de tout faire tenir proprement dans un seul document.

4. Défis en matière de collaboration

Google Docs excelle dans la collaboration textuelle en temps réel. Mais si vous pensez que vous et les membres de votre équipe pouvez ajuster le diagramme de Venn sur la plateforme simultanément, comme avec d'autres modèles de diagrammes de comparaison alors ce n'est pas possible.

5. Potentiel d'erreurs

Comme vous faites tout vous-même à partir de zéro, il y a toujours un fort potentiel d'erreurs, comme des alignements erronés, des intersections incorrectes et une taille de forme incohérente. Cela peut être particulièrement frustrant si vous n'avez jamais créé de diagramme de Venn sur la plateforme.

6. Restrictions de sortie

Vous pouvez enregistrer votre Google Doc uniquement au format PDF, texte ou Word. Ce n'est pas la solution idéale si vous devez présenter vos documents Google Docs à un large public ou les inclure dans une forme plus attrayante, telle qu'une présentation PowerPoint ou un fichier image.

Alternatives à la création d'un diagramme de Venn dans Google Docs

Puisque nous avons abordé les domaines dans lesquels Google Docs n'est pas à la hauteur, la tâche suivante consiste à trouver des alternatives efficaces qui répondent à vos besoins en matière de représentation visuelle et de comparaison de données. Il existe un outil qui peut vous aider à expérimenter des diagrammes de Venn plus complexes techniques de visualisation plus complexes est ClickUp.

C'est bien cela. ClickUp est un logiciel de gestion de projet tout-en-un qui offre des fonctionnalités personnalisables permettant de suivre la progression des projets, de rationaliser les opérations entre les services tels que les ventes, le marketing, la gestion de la relation client (CRM) et les ressources humaines, et d'améliorer la collaboration des équipes en temps réel.

Voyons comment il permet de construire des diagrammes de Venn.

Pour commencer, le logiciel centré sur l'utilisateur et adaptable Modèle de diagramme de Venn ClickUp est une option formidable pour démontrer une relation logique entre deux ou plusieurs paramètres - sans la courbe d'apprentissage.

Modèle de diagramme de Venn ClickUp

Ce modèle de tableau blanc évolutif vous permet d'identifier les parallèles et les écarts entre les paramètres, d'évaluer divers éléments et d'analyser les modèles et les tendances. Il permet également d'organiser les informations en catégories logiques et utiles.

Il est facile de remplir le modèle tant que vous savez ce que vous voulez montrer dans votre diagramme de Venn et pourquoi vous voulez le montrer.

1. Pour commencer, créez un Document dans ClickUp et définissez l'intention derrière votre diagramme. Cela vous aidera à clarifier votre vision et à la partager avec le reste de votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Click-the-'-Create-Doc-button-to-create-a-new-document-in-your-ClickUp-Workspace-1400x555.png Cliquez sur le bouton "+ Créer un document" pour créer un nouveau document dans votre environnement ClickUp /$$img/

Créez un hub de collaboration et de partage des connaissances pour votre équipe avec ClickUp Documents

2. Ensuite, collectez toutes les données dont vous avez besoin pour la création du diagramme. Vous pouvez assigner des tâches individuelles de collecte de données aux membres de votre équipe avec Tâches ClickUp .

3. Rédigez des descriptions pour vos tâches et intercalez les éléments dépendants, tels que les URL, les fichiers et les relations avec les types de tâches. Vous pouvez également définir des niveaux de priorité, tels que "Envisager", "En cours", "En attente de révision" et "Terminé", afin que votre équipe sache toujours ce qu'elle doit faire en premier.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-types-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Types de tâches simplifiés /$$img/

Améliorez la clarté de vos projets grâce aux types de tâches personnalisables et améliorez l'organisation de vos efforts de gestion de tâches

4. Une fois ce travail terminé, créez un diagramme dans ClickUp en utilisant la vue Tableau. Planifiez vos ensembles de données - dessinez deux cercles qui se croisent au milieu et libellez chaque cercle avec l'un des paramètres de données que vous avez collectés

5. Pour assurer le contrôle des données, ne partagez le Tableau qu'avec une poignée de membres de l'équipe. Ensuite, ajoutez les points de données au diagramme à l'aide des boutons ClickUp Vue Tableur . La zone de chevauchement doit indiquer les points communs aux deux paramètres.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Table-view-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Tableur simplifiée /$$img/

Organisez, triez et filtrez les tâches dans la vue Tableur de ClickUp 3.0 pour obtenir plus rapidement des informations sur l'ensemble de votre travail

Et c'est ainsi que votre diagramme de Venn nouvellement créé sur ClickUp est prêt à être examiné et analysé.

Mais ce n'est pas tout ! ClickUp offre des options de visualisation qui vont au-delà des diagrammes de Venn.

Imaginez un canevas flexible où vous pourriez faire glisser et déposer facilement des notes, des connecteurs, des zones de texte et toutes les formes - tout ce dont vous avez besoin pour organiser vos pensées ou mapper des processus exactement comme vous le souhaitez.

Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas ? Tableaux blancs ClickUp permet d'y parvenir.

Il vous permet également de dessiner à main levée et d'intégrer des images, des liens Web et des tâches liées sur le même canevas

De plus, vous et votre équipe pouvez collaborer et modifier le Tableau blanc en cours. C'est comme si vous aviez logiciel d'organigramme qui évolue avec vos données, visualisant n'importe quel concept et laissant libre cours à votre créativité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs Collaboration /$$img/

Collaborez visuellement avec les membres de l'équipe au sein des Tableaux blancs ClickUp pour faire du brainstorming et transformer les idées en éléments exploitables

Si vous êtes du genre à penser en couches ou à afficher les choses de manière non linéaire, le tableau blanc ClickUp 3.0 est fait pour vous Cartes mentales ClickUp ne vous décevra pas. Ici, vous pouvez ajouter facilement des nœuds et des sous-nœuds, représentant différentes idées ou tâches qui peuvent être liées à des membres de l'équipe et à des échéances spécifiques.

Créez des flux de travail visuels basés sur les tâches avec les cartes mentales ClickUp

Pour que tout soit bien ordonné, vous pouvez personnaliser chaque nœud avec des couleurs, du texte et des pièces jointes. Vous pouvez également utiliser le mode Vierge pour créer librement des tâches et le mode Tâches pour gérer les tâches.

En outre, vous pouvez réorganiser rapidement la carte mentale avec Re-Layout, en préservant la hiérarchie de la carte et en améliorant la lisibilité. Reliez les points plus rapidement grâce aux affichages en cascade, aux options de tri avancées et aux couleurs personnalisées.

Alors, laissez tomber les modèles d'organigramme standard et essayez une méthode de planification plus percutante sur le plan visuel - utilisez cette carte intuitive logiciel de cartes mentales intuitif par ClickUp dès aujourd'hui.

Voir vos informations sous un nouveau jour avec les diagrammes de Venn

Faire un diagramme de Venn sur Google Docs n'est peut-être pas quelque chose que vous faites tous les jours, mais c'est une compétence très utile. Il vous aide à visualiser la façon dont différentes idées ou informations se chevauchent, rendant tout plus transparent.

Si vous êtes à la recherche d'outils de diagramme encore plus performants, vous pouvez toujours compter sur les offres de ClickUp.

Son modèle de diagramme de Venn, par exemple, est hautement personnalisable et collaboratif. Qu'il soit personnel ou professionnel, il répond à toutes vos exigences, en vous aidant à créer et à personnaliser des diagrammes de Venn professionnels comme vous le souhaitez.

De plus, grâce aux fonctionnalités Tableau blanc et Cartes mentales de ClickUp, vous pouvez faire du brainstorming, organiser et présenter vos données de manière efficace. Croyez-nous, créer un diagramme de Venn sur ClickUp est une source de satisfaction créative.

Essayez-le vous-même. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.