15 idées amusantes pour briser la glace en petits groupes

Les petites conversations servent souvent de base à des connexions plus profondes. Vous est-il déjà arrivé d'entamer une discussion sur le temps qu'il fait au travail et de vous retrouver inopinément en train d'explorer les grandes questions de la vie autour de l'objectif ?

Cependant, le dialogue ne se fait pas toujours de manière spontanée au travail, en particulier pour les introvertis et les télétravailleurs. Pour combler cette lacune, les experts en consolidation d'équipe recommandent souvent des activités structurées qui encouragent les discussions informelles et aident les collègues à établir des connexions personnelles.

Une façon de le faire est d'utiliser un brise-glace, une interaction structurée qui transforme les bavardages superficiels en véritables discussions qui favorisent l'établissement de liens plus profonds et le développement d'un esprit d'équipe construire des équipes performantes .

Dans cet article de blog, nous allons discuter de 15 jeux et activités brise-glace amusants pour rassembler votre équipe sans la maladresse qui y est généralement associée.

Qu'est-ce qu'un brise-glace ?

Un brise-glace est une activité courte et interactive conçue pour aider un groupe de personnes à se familiariser et à se sentir à l'aise les unes avec les autres. Il est souvent utilisé au début des réunions, des ateliers et des évènements sociaux et constitue un excellent moyen de créer une atmosphère détendue.

Voici quelques anecdotes (que vous pourrez même partager lors de votre prochain brise-glace) : l'expression "briser la glace" provient de l'expression latine scindere glaciem, qui signifie "ouvrir la voie et être le premier à accomplir une tâche"

C'est exactement ce que font les activités brise-glace : elles créent un espace accueillant propice à une discussion ouverte et naturelle.

Les activités brise-glace ont un impact particulier sur les petites équipes en raison de la nature fermée de l'environnement de travail, car moins d'intérêts peuvent mener à des malentendus ou à des conflits.

En permettant à votre équipe de connaître la "personne" qui se cache derrière la "profession", vous pouvez créer un climat plus empathique et plus chaleureux plus empathique et plus collaboratif -qui repose sur des intérêts personnels partagés et des liens interpersonnels forts.

En outre, les brise-glace sont d'excellents "modérateurs" qui donnent à chaque personne présente au tableau la possibilité de s'exprimer. Cette approche inclusive profite aussi bien aux introvertis qu'aux extravertis.

Enfin, la légèreté des brise-glace peut également contribuer à la réussite de l'entreprise rompre la monotonie des réunions et injecter un élément ludique dans les "Monday Morning Standups" (réunions du lundi matin).

Types de brise-glace pour petits groupes

Ces 15 idées de brise-glace aideront votre votre équipe à collaborer mieux. Transformez ces quelques instants dans vos réunions, sessions de team-building et même les appels d'accueil des employés en autant d'occasions de s'engager de manière significative.

💡Pro Tip : Un outil de gestion du travail comme le ClickUp peut vous aider à organiser des activités brise-glace amusantes !

Questions brise-glace Questions brise-glace sont la méthode classique pour entamer une discussion, et ce pour une bonne raison : *Elles sont simples, adaptables et ne nécessitent aucune préparation particulière. **Elles sont simples, adaptables et ne nécessitent aucune préparation particulière

Qu'il s'agisse d'une réunion d'équipe décontractée ou d'une réunion d'entreprise formelle, une simple question - par exemple, "Quel est le film que vous regarderez encore et encore ?" - peut briser la glace et susciter des discussions intéressantes.

Toutefois, voici quelques conseils pour choisir les questions à poser pour briser la glace :

Adaptez les questions aux intérêts, à l'âge et aux antécédents du groupe

Choisissez des questions qui favorisent les réponses ouvertes et encouragent la discussion

Mélangez des questions légères et d'autres qui poussent à la réflexion, afin de tenir compte des différents intérêts

Enfin, veillez à ce que les questions soient "centrées sur l'intérieur" Cela permet de réduire l'anxiété en évitant la pression de la "meilleure" réponse. Par exemple, au lieu de "Quel est le travail de vos rêves ?", essayez "Quel est le travail qui vous épanouit le plus ?"

1. Questions de type "ceci ou cela

Ici, vous présentez deux choix, forçant les participants à se décider rapidement et à expliquer leur raisonnement. Et, bien sûr, certains rebelles opteront pour un troisième choix (totalement inattendu), mais c'est le meilleur moment.

Voici quelques questions :

Camping ou glamping ?

Analogique ou numérique ?

Un chien fidèle ou un hibou sage ?

Argent illimité ou temps illimité ?

Marvel ou DC ?

2. questions "Apprenez à me connaître

Comme leur nom l'indique, ces questions brise-glace vous permettent d'en savoir plus sur les membres de votre groupe. Elles travaillent mieux dans le cadre d'activités de renforcement de l'équipe que lors de réunions régulières, ce qui permet des discussions plus approfondies.

Quelques-unes d'entre elles apprendre à me connaître les questions que vous pouvez poser sont les suivantes :

Quel est votre souvenir d'enfance le plus favori ?

Quelle est l'histoire de votre nom ?

Comment appelleriez-vous votre mémoire et pourquoi ?

Quel est votre parfum de glace préféré ?

Activités brise-glace

Les activités brise-glace sont des exercices "semi-structurés " qui nécessitent une participation active et une collaboration. Contrairement aux amorces de discussion décontractées, elles impliquent généralement des activités forfaitaires et nécessitent davantage de préparation.

En tant que telles, elles conviennent mieux aux situations qui mettent l'accent sur le renforcement de l'esprit d'équipe, comme les réunions de lancement de projet, au cours desquelles vous présentez les nouveaux membres de l'équipe les uns aux autres.

3. Deux vérités et un mensonge

Cette activité classique consiste à partager trois affirmations à votre sujet : deux vérités et un mensonge. Le reste du groupe peut alors essayer de deviner quelle affirmation est le mensonge.

4. Le nœud humain

Vous voulez un brise-glace qui ne se contente pas de se parler ? Alors, essayez le nœud humain. Voici comment cela fonctionne :

Formez un cercle: Placez tout le monde en cercle, face à face

Placez tout le monde en cercle, face à face Saisissez les mains: Chaque personne tend la main et saisit la main de deux personnes différentes dans le cercle (pas celles qui sont directement à côté d'elle)

Chaque personne tend la main et saisit la main de deux personnes différentes dans le cercle (pas celles qui sont directement à côté d'elle) Démêler le nœud: Le groupe doit travailler ensemble pour se démêler sans lâcher la main de personne

L'objectif est de former un nouveau cercle sans bras croisés.

5. Un fait méconnu

Autre moyen simple mais efficace de briser la glace, vous encouragez les membres de l'équipe à partager un fait surprenant ou inhabituel les concernant. C'est un excellent moyen d'apprendre des choses intéressantes sur vos collègues et, qui sait, vous pourriez même.. trouver votre meilleur ami au travail .

6. Chasse au trésor

Contrairement à d'autres activités brise-glace, celle-ci requiert un peu de stratégie et de planification car vous devez donner des indices à votre équipe pour qu'elle puisse "chercher" (et collecter) un ensemble d'objets. Vous pouvez ajouter un élément de compétition en divisant votre équipe en paires, en ajoutant une limite de temps et même en attribuant un paramètre.

La chasse au trésor est généralement utilisée lors de réunions en personne, comme une session de dynamisation au bureau en milieu de semaine ou lors de retraites d'équipe.

Mais vous pouvez également l'utiliser pour des réunions virtuelles. Demandez simplement à votre modérateur désigné d'annoncer un élément, et tous les autres peuvent faire la course pour le trouver et l'afficher à l'écran.

Jeux brise-glace

Contrairement aux activités brise-glace traditionnelles qui reposent sur les discussions et le dialogue, ces activités utilisent des jeux amusants et une saine compétition pour créer des connexions. Comme un jeu brise-glace nécessite souvent des accessoires spécifiques, vous devez le forfaiter.

Nous vous suggérons de créer un espace de stockage dédié aux jeux fréquemment utilisés, afin qu'ils soient facilement accessibles lors des prochains évènements de renforcement de l'esprit d'équipe.

7. Vitesse de construction LEGO

Commencez par répartir les membres de l'équipe en petits groupes de taille égale. Réglez un chronomètre et encouragez les membres du groupe à construire un bâtiment de forme gratuite. Le groupe dont la construction est la plus haute gagne.

Vous ne voulez pas que ce jeu brise-glace amusant devienne compétitif ? Donnez à chaque membre de l'équipe une minute pour construire le $$$a, puis passez-le au membre suivant. Ainsi, vous le ferez ensemble.

Matériel requis : Briques LEGO

8. Jenga

Empilez des blocs de bois pour former une tour, en alternant le sens de chaque ligne. Demandez aux joueurs d'enlever un bloc à la fois et de le placer au sommet sans faire tomber la tour. Le dernier joueur à enlever un bloc sans faire tomber la tour gagne.

Vous pouvez également ajouter une question à chaque bloc de Jenga, de sorte que le joueur réponde à la question avant de placer le bloc au sommet.

Matériel nécessaire : Un paramètre de Jenga

9. Défi guimauve

Donnez à chaque groupe 20 bâtons de spaghetti, 1 mètre de ruban adhésif, un morceau de chaîne et un marshmallow. Demandez-leur ensuite de construire une structure autonome avec le marshmallow au sommet. L'équipe la plus rapide gagne.

via LinkedIn Matériel nécessaire : Bâtons de spaghetti, ruban adhésif, chaîne, guimauves

Quiz brise-glace

Il s'agit d'un autre moyen amusant de faire connaissance avec vos collègues et d'entamer des discussions intéressantes. De plus, comme ils ne comportent généralement qu'un seul mot, ils constituent une excellente option pour les équipes composées d'introvertis (ou de personnes qui ne préfèrent pas les longues discussions).

10. Jeu-questionnaire

Vous pouvez ici tester les connaissances de votre équipe sur des faits importants (ou intéressants). Ils peuvent porter sur différents sujets, ce qui les rend adaptés à divers paramètres de groupe.

Voici quelques exemples :

Connaissances générales : Quelle est la population de la capitale de l'Australie ?

: Quelle est la population de la capitale de l'Australie ? Histoire : Qui a été le vingt-et-unième président des États-Unis ?

: Qui a été le vingt-et-unième président des États-Unis ? Sciences : Quel est le nom de la plus grosse lune de la plus grosse planète de notre système solaire ?

: Quel est le nom de la plus grosse lune de la plus grosse planète de notre système solaire ? Géographie : Quelle est la hauteur de la plus haute montagne du monde ?

Vous pouvez utiliser des outils GenAI comme ClickUp Brain pour générer des questions sans fin.

Questions triviales sur la culture pop suggérées par l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain

Une autre idée consiste à créer un événement de trivia autour des grands évènements de votre pays (ou de votre ville), comme une soirée (ou un après-midi) de trivia Taylor Swift pendant la tournée Eras, un quiz sur le thème des Oscars pendant les semaines précédant la cérémonie de remise des prix, ou une soirée Superbowl avec un défi de trivia sur le football.

11. Quiz de personnalité

Ces quiz vous permettent de découvrir les traits de personnalité, les préférences ou les intérêts de vos coéquipiers. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une multitude d'options en ligne.

Par exemple, si vous êtes un fan de "The Office" (sans jeu de mots), voici un quiz de BrainFall qui vous dira à quel employé de Dunder Mifflin vous et vos collègues vous identifiez le plus .

via Chute de cerveaux

Brise-glace énergisant

Si vous cherchez un exercice brise-glace amusant pour simplement réveiller (ou réchauffer) les gens avant la réunion, les énergisants sont une excellente option. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les énergisants ne se limitent pas à des activités physiques.

Les défis mentaux et les jeux pour petits groupes , comme les charades ou les chaînes de contes, peuvent être tout aussi revigorants et engageants

Voici quelques idées :

12. Pierre, papier, ciseaux humains

Il s'agit d'une version à grande échelle du jeu classique "pierre, papier, ciseaux" : vous utilisez tout votre corps pour créer des formes :

Vous accroupir pour représenter un rocher

Tendre les bras pour symboliser le papier

Toucher ton bras gauche à ta jambe droite pour imiter les ciseaux

Les règles restent les mêmes : la pierre bat les ciseaux, les ciseaux battent le papier et le papier bat la pierre.

13. Fizz buzz

C'est le jeu des nombres de notre enfance que tu connais peut-être déjà. Vous comptez à tour de rôle à partir de 1. Cependant, au lieu de dire les nombres divisibles par 3, vous dites " fizz ", et au lieu des nombres divisibles par 5, vous dites " buzz " Pour les nombres divisibles à la fois par 3 et par 5, vous dites "fizz buzz"

Voici comment cela fonctionne : La première personne dit 1, la suivante dit 2 et la troisième dit Fizz. La séquence continue : 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, Fizz Buzz, 16, et ainsi de suite.

Si quelqu'un hésite ou fait une erreur, il perd. Le dernier joueur restant est le gagnant.

Brise-glace pour les équipes à distance

L'essor du travail télétravail et hybride a fait passer les interactions entre équipes des salles de conférence aux appels Zoom. Cela signifie également une fatigue accrue de l'écran, ce qui rend les brise-glace d'autant plus importants pour réduire l'ennui des longues réunions virtuelles.

Mais vous ne pouvez pas aborder les brise-glace virtuels comme une activité IRL. Tout d'abord, les activités brise-glace virtuelles doivent être plus courtes - au-delà de 20 minutes, vous risquez de perdre l'intérêt de votre équipe.

Si votre équipe est internationale, vous devrez également tenir compte des participants issus de fuseaux horaires, de cultures et d'horizons différents.

Les Modèle d'agenda de réunion ClickUp Fun est exactement ce dont vous avez besoin pour répondre à ces considérations et organiser vos idées, avec des détails tels que la priorité (ou le niveau d'intérêt) de chaque activité brise-glace, le membre du groupe qui en est responsable et le moment où elle aura lieu

Le modèle comporte également des champs personnalisés pour la désignation d'un :

Le modèle comporte également des champs personnalisés pour la désignation d'un :

Facilitateur : Le modérateur ou l'hôte

: Le modérateur ou l'hôte Les participants : Les coéquipiers qui assistent à la réunion

: Les coéquipiers qui assistent à la réunion Notetaker : La personne qui recueille les commentaires des participants et rédige la rétro

: La personne qui recueille les commentaires des participants et rédige la rétro Le chronométreur : la personne qui s'assure que vous ne dépassez pas la limite de temps

Il y a également un champ pour les Excuses pour les personnes qui n'ont pas participé (et leurs raisons)

En résumé, ce modèle vous aide à créer un agenda et à mettre en place un paramètre pour chaque session de brise-glace (ou de cohésion d'équipe), ce qui vous permet d'aborder le processus en toute connaissance de cause.

Voici quelques idées de brise-glace virtuels qui ne sont ni gênants, ni forcés :

14. Charades sur le fond de la réunion

Une activité simple et sans grand effort : donnez un thème aux membres de l'équipe et demandez-leur de définir un arrière-plan approprié. C'est assez facile, car la plupart des outils de vidéoconférence vous permettent d'ajouter des arrière-plans personnalisés en un seul clic.

Une fois la réunion d'équipe commencée, chacun peut deviner à tour de rôle ce que signifient les arrière-plans des autres. Voici quelques idées de thèmes pour vous aider à démarrer :

Mondes hypothétiques

Styles artistiques

Les genres musicaux

Décennies de la mode

15. Tableau blanc asynchrone

Levez la main si vous vous êtes levé à 2 heures du matin pour participer à l'happy hour virtuel de votre équipe à distance. ✋

Les activités de renforcement de l'équipe en temps réel sont certes formidables, mais les variations de fuseau horaire peuvent en faire davantage une corvée qu'un jeu amusant à attendre avec impatience. Alors pourquoi ne pas faire de votre activités virtuelles de consolidation d'équipe asynchrone ?

Et le plus beau, c'est que vous n'avez besoin que d'un tableau blanc.

Une idée est d'utiliser un outil gratuit comme le Tableaux blancs ClickUp outil pour jouer à "dessiner son humeur ".

Créez un compteur d'humeur hebdomadaire asynchrone pour votre équipe en utilisant ClickUp Tableau blanc

Voici comment cela fonctionne :

Mettre en place un Tableau blanc ClickUp partagé nommons-le " Mood Meter "

Définissez une tâche récurrente qui demande à chaque membre de l'équipe de dessiner son humeur sur le Tableau blanc à une heure définie chaque semaine, par exemple le mercredi après-midi, à 15 heures, heure locale

qui demande à chaque membre de l'équipe de dessiner son humeur sur le Tableau blanc à une heure définie chaque semaine, par exemple le mercredi après-midi, à 15 heures, heure locale Le lendemain, le modérateur peut partager une capture d'écran du Tableau blanc collaboratif, suscitant un partage sur le dessin final au sein d'un canal désigné dans votre outil de messagerie interne

Les tableaux blancs sont également une excellente option pour les questions ouvertes destinées à briser la glace. Le tableau blanc est également une excellente option pour les questions ouvertes destinées à briser la glace Modèle de Tableau blanc ClickUp pour briser la glace il suffit de dupliquer le modèle pour chaque semaine, d'ajouter vos questions et de le partager avec votre équipe.

Votre équipe peut alors taper (ou dessiner) ses réponses et commenter celles des autres.

Nous recommandons de désigner un animateur différent pour chaque session. Teams peut définir le paramètre, ajouter des questions et, plus important encore, s'intéresser aux paramètres de votre équipe et inviter à la discussion.

Il existe une infinité de façons de briser la glace lors des réunions d'équipe et des rassemblements, mais toutes les activités brise-glace ne donnent pas les meilleurs résultats dans toutes les situations.

Par exemple, un jeu comme le Bingo humain (où les joueurs trouvent des personnes correspondant aux descriptions d'une carte de bingo 5×5) ou le réseau rapide est un excellent travail pour les grands rassemblements en personne. Mais ce n'est pas l'un des moyens de briser la glace dans les groupes virtuels ou restreints.

Voici quelques conseils pour vous aider à choisir le bon moyen de briser la glace dans votre petit groupe :

Connaissez votre public: Prenez en compte les personnalités, les niveaux d'énergie et les zones de confort de votre équipe. Alors que les introvertis préfèrent les questions ouvertes et introspectives, les personnes handicapées peuvent se sentir exclues des activités physiques ou stimulantes

Prenez en compte les personnalités, les niveaux d'énergie et les zones de confort de votre équipe. Alors que les introvertis préfèrent les questions ouvertes et introspectives, les personnes handicapées peuvent se sentir exclues des activités physiques ou stimulantes Objectifs de la réunion : Adaptez l'activité brise-glace à l'objectif de votre réunion. S'agit-il d'une activité de renforcement de l'équipe, ou faites-vous une activité rapide de 10 minutes pour dynamiser les sessions de formation ?

: Adaptez l'activité brise-glace à l'objectif de votre réunion. S'agit-il d'une activité de renforcement de l'équipe, ou faites-vous une activité rapide de 10 minutes pour dynamiser les sessions de formation ? Équilibrez l'amusement et l'objectif : optez pour des activités brise-glace amusantes, mais qui encouragent également les participants à établir des connexions significatives. Pour reprendre l'exemple du Jenga, il suffit d'ajouter une question à chaque bloc pour rendre le jeu amusant et créer un dialogue

: optez pour des activités brise-glace amusantes, mais qui encouragent également les participants à établir des connexions significatives. Pour reprendre l'exemple du Jenga, il suffit d'ajouter une question à chaque bloc pour rendre le jeu amusant et créer un dialogue Pensez à la forme de la réunion : Comme nous l'avons mentionné précédemment, les activités brise-glace doivent être abordées différemment selon qu'il s'agit d'une réunion virtuelle ou d'une réunion en personne

: Comme nous l'avons mentionné précédemment, les activités brise-glace doivent être abordées différemment selon qu'il s'agit d'une réunion virtuelle ou d'une réunion en personne Obtenez un retour d'information : Enfin, demandez à votre équipe comment elle a apprécié l'activité et si elle aimerait la répéter. De cette façon, vous pourrez choisir de meilleures options pour les sessions futures

Nous vous recommandons d'établir une liste d'activités brise-glace pour différents scénarios dans votre logiciel de gestion de projet. Ainsi, vous n'aurez pas à répéter le processus de recherche.

Organisez facilement des réunions d'équipe avec ClickUp Teams

ClickUp Meetings peut vous aider de différentes manières :

Collaboration en temps réel: Collaborer sur les agendas, les notes et les éléments d'action pendant la réunion

Collaborer sur les agendas, les notes et les éléments d'action pendant la réunion Prise de notes: Saisissez les points clés et les décisions dans une forme structurée

Saisissez les points clés et les décisions dans une forme structurée Suivi des éléments d'action: Convertir les notes de la réunion en tâches réalisables

Convertir les notes de la réunion en tâches réalisables **Partage de fichiers : partage de documents et de ressources pertinents directement pendant la réunion

Intégration: Connexion avec d'autres outils tels que Zoom pour une vidéo conférence transparente à partir de ClickUp

Connexion avec d'autres outils tels que Zoom pour une vidéo conférence transparente à partir de ClickUp Calendrier centralisé: Planifiez, reprogrammez et gérez facilement les réunions en un seul endroit

Planifiez, reprogrammez et gérez facilement les réunions en un seul endroit Réunions récurrentes: Organisez des réunions régulières avec des rappels automatiques

Organisez des réunions régulières avec des rappels automatiques **Champs personnalisés : ajoutez des détails spécifiques aux réunions, tels que les participants, les objectifs ou les résultats

Lisez aussi: 15 modèles gratuits de plan de communication de projet

Planifiez (et exécutez) vos activités brise-glace avec ClickUp

Les activités brise-glace sont d'excellents outils pour créer des liens, remonter le moral de l'équipe et donner un ton positif à n'importe quel paramètre. Seule ombre au tableau : vous devez choisir des activités qui correspondent à la personnalité et aux intérêts de votre équipe.

La création d'une boîte à outils de brise-glace avec différentes options peut vous aider à vous adapter à différentes dynamiques de groupe et à différents objets de réunion.

Voici les avantages d'un outil de gestion du travail tel que ClickUp. Ses outils intégrés peuvent vous aider à centraliser vos idées d'activités brise-glace, à créer un formulaire pour recueillir les commentaires de l'équipe et même à former un comité pour réfléchir à de nouvelles activités

Le plus beau, c'est que vous pouvez même jouer un brise-glace : Vous pouvez même jouer à des jeux de brise-glace comme le trivia et vous adonner à des activités amusantes de tableau blanc à partir de ClickUp. S'inscrire à ClickUp gratuitement, et assurez-vous de ne jamais être à court d'idées pour briser la glace (ou de questions triviales).