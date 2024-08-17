Comment créer et mettre en œuvre une checklist d'assurance qualité ?

Votre équipe est sur le point de lancer un nouveau site web de commerce électronique qui promet une expérience d'achat transparente avec des fonctionnalités innovantes et un design convivial et réactif d'un bout à l'autre du site. Cependant, sans une solide checklist d'assurance qualité, vous risquez d'être confronté à des problèmes tels que des liens brisés, des chargements de page lents ou des défaillances de la passerelle de paiement - des problèmes qui peuvent frustrer et faire fuir les utilisateurs.

Une checklist d'assurance qualité bien structurée vous permet d'éviter ces écueils en vérifiant que toutes les fonctionnalités du site web fonctionnent comme prévu sur différents appareils et navigateurs et en testant les temps de chargement des pages et la réactivité pour garantir une expérience utilisateur fluide. Elle permet également de vérifier que tous les éléments interactifs, comme les formulaires et les boutons, fonctionnent correctement.

Sans cela, vous risquez de devoir vous démener pour résoudre des problèmes après le lancement, ce qui peut s'avérer coûteux et nuire à la crédibilité de votre entreprise. Cet article vous montrera comment élaborer une checklist d'assurance qualité complète qui protégera votre projet de ces risques et posera les paramètres d'un lancement réussi et sans heurts.

Checklist achevée pour l'assurance qualité d'un site web

Dans cette section, nous allons décomposer chaque étape d'une checklist complète d'assurance qualité d'un site web, en fournissant des instructions claires pour vous aider à couvrir tous les domaines critiques du test d'assurance qualité d'un site web.

Voici la checklist en un coup d'œil :

TL;DR checklist pour le processus de test de site web

Étape 1 : Préparation

Analyser les exigences pour s'assurer qu'elles sont claires et achevées

Créer des données de test reflétant les scénarios du monde réel, y compris les cas limites

Étape 2 : Formation et rôles

Évaluer les compétences des testeurs et leur fournir une formation cible

Élaborer une matrice RACI claire pour les rôles de l'équipe

Etape 3 : Le forfait AQ

Incorporer l'évaluation des risques dans le forfait d'assurance qualité

Définir des indicateurs clés de performance pour l'efficacité des tests

Etape 4 : Installation de l'environnement de test

Mettre en place un contrôle de version pour les environnements de test

Sécuriser les données sensibles en conformité avec les réglementations

Étape 5 : Exécution des tests

Hiérarchiser les cas de test en fonction du risque et de l'impact

Automatiser les cas de test répétitifs dans la mesure du possible

Etape 6 : Tests fonctionnels

Tester sur l'ensemble des navigateurs et des appareils pour assurer la cohérence de l'interface utilisateur

Inclure des tests d'accessibilité avec les utilisateurs handicapés

Étape 7 : Tests de performance

Simuler des charges d'utilisateurs réelles pour trouver les goulets d'étranglement

Tester les limites du système pour détecter les problèmes d'évolutivité

Étape 8 : Tests de convivialité

Évaluer l'interface utilisateur du point de vue de l'intuitivité et de l'esthétique

Tester l'interface utilisateur du point de vue de la cible

Étape 9 : Tests de sécurité

Vérifier que l'infrastructure, les applications et le réseau ne présentent pas de faiblesses

Effectuer des attaques simulées et s'assurer de la conformité avec les lois sur la protection des données

Étape 10 : Examen du contenu et du référencement

Vérifier que tout le contenu est achevé et exact

S'assurer que tous les éléments de référencement sur la page sont pris en charge

Étape 11 : Maintenance

Effectuer des tests de régression après les modifications

Effectuer une collecte continue des commentaires sur la convivialité

Étape 12 : Traitement des bugs

Utiliser un système de suivi des défauts pour la gestion du cycle de vie des bugs

Hiérarchiser et retester les bugs corrigés

Étape 13 : Génération de rapports de test

Créer des rapports de test détaillés avec les résultats de l'exécution et la couverture

Analyser les résultats pour dégager des tendances et des domaines d'amélioration

Étape 1 : Préparation

Avant de commencer le processus d'assurance qualité, veillez à définir la portée des tests et à identifier les appareils et les navigateurs cibles. Vous devrez mettre en place un environnement de test et vous assurer que toutes les fonctionnalités sont achevées et prêtes à être testées. Enfin, créez une sauvegarde de l'état actuel avant les tests pour éviter la perte de données précieuses.

Au-delà de la compréhension des fonctions, de la cible et des attentes en matière de performances, analysez les exigences à la recherche d'éventuelles ambiguïtés, de conflits ou d'informations manquantes . Cette approche proactive permet d'éviter les malentendus plus tard dans le cycle

. Cette approche proactive permet d'éviter les malentendus plus tard dans le cycle Lors de la création des données de test, considérez les modèles de données du monde réel et les cas limites . Par exemple, pour un formulaire d'inscription d'utilisateur, incluez des données valides, invalides et des valeurs limites (par exemple, les limites maximales de caractères, les caractères spéciaux, etc.)

. Par exemple, pour un formulaire d'inscription d'utilisateur, incluez des données valides, invalides et des valeurs limites (par exemple, les limites maximales de caractères, les caractères spéciaux, etc.) Impliquez les parties prenantes dans la création des données de test pour vous assurer qu'elles correspondent aux scénarios du monde réel, y compris les tests positifs, négatifs et de valeur limite

Étape 2 : Formation et rôles

À faire ? une définition claire des rôles permet de réduire considérablement les reprises et d'améliorer l'efficacité globale du projet. A propos de 80% des gestionnaires de projet estiment que la gestion du portfolio de projet, qui comprend la définition des rôles, est un facteur essentiel de la réussite de l'entreprise.

Procéder à une évaluation approfondie des compétences des testeurs afin d'identifier les besoins en formation. Adapter la formation aux exigences spécifiques du projet, en mettant l'accent sur les outils, les méthodologies et la connaissance du domaine

afin d'identifier les besoins en formation. Adapter la formation aux exigences spécifiques du projet, en mettant l'accent sur les outils, les méthodologies et la connaissance du domaine **EffacéesMatrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) afin d'éviter toute confusion et de garantir la responsabilité. Une communication et une collaboration régulières entre les équipes sont essentielles

Étape 3 : Le forfait AQ

Intégrer une évaluation des risques dans le forfait d'assurance qualité afin d'identifier les défis potentiels et les stratégies d'atténuation. Cela permet d'établir des priorités pour la phase de test et d'allouer efficacement les ressources pour des tests complets

afin d'identifier les défis potentiels et les stratégies d'atténuation. Cela permet d'établir des priorités pour la phase de test et d'allouer efficacement les ressources pour des tests complets Définir des indicateurs clés de performance (ICP) pour mesurer l'efficacité des tests, tels que la densité des défauts, la couverture des cas de test et l'efficacité de l'exécution des tests

💡 Pro Tip: Revoir et mettre à jour le forfait AQ régulièrement au fur et à mesure de l'évolution du projet pour s'assurer qu'il reste aligné sur les objectifs du projet.

Étape 4 : Installation de l'environnement de test

Mettre en place un système de contrôle des versions pour les environnements de test afin de suivre les modifications et de faciliter les retours en arrière si nécessaire

pour les environnements de test afin de suivre les modifications et de faciliter les retours en arrière si nécessaire Veillez à ce que les données sensibles soient traitées en toute sécurité dans l'environnement de test afin de respecter les réglementations en matière de protection des données

dans l'environnement de test afin de respecter les réglementations en matière de protection des données Envisagez d'utiliser la virtualisation ou des environnements basés sur le cloud pour une installation et une évolutivité plus rapides

Étape 5 : Exécution des tests

Établissez des priorités pour les cas de test en fonction du risque, de la criticité et de l'impact sur l'entreprise. Cela permet de concentrer les efforts de test de performance sur les domaines à forte valeur ajoutée

en fonction du risque, de la criticité et de l'impact sur l'entreprise. Cela permet de concentrer les efforts de test de performance sur les domaines à forte valeur ajoutée Identifier les opportunités d'automatisation des cas de test répétitifs afin d'améliorer l'efficacité et la couverture des tests

Utiliser des tests exploratoires en plus des cas de test scénarisés pour découvrir des problèmes inattendus

Étape 6 : Tests fonctionnels et de compatibilité

Les tests fonctionnels comprennent la vérification de tous les liens (internes, externes et d'ancrage) ainsi que l'identification et la correction des liens brisés. Vous devez également tester les formulaires de saisie pour la validation et l'envoi des données.

Vérifiez que les messages d'erreur s'affichent correctement et que la fonction de recherche renvoie des résultats corrects ou attendus. Mon travail consiste à vérifier que l'authentification des utilisateurs fonctionne (connexion/déconnexion).

Tester sur différents navigateurs et appareils mobiles pour garantir une expérience utilisateur cohérente. Envisagez d'utiliser des outils de test de compatibilité des navigateurs pour accélérer le processus.

Impliquer les utilisateurs handicapés dans le processus de test pour obtenir des commentaires précieux et assurer la conformité aux normes d'accessibilité.

💡 Conseil de pro: Effectuer des tests d'utilisabilité parallèlement aux tests fonctionnels afin d'identifier les problèmes potentiels d'utilisabilité dès le début du cycle.

Étape 7 : Tests de performance

À faire que jusqu'à 74% de vos visiteurs clickUp est un outil de gestion de projet polyvalent qui vous aide à garder le contrôle sur les checklists d'assurance qualité, en rationalisant l'ensemble de votre processus d'assurance qualité (et d'autres flux de travail interfonctionnels) en un seul endroit.

ClickUp Checklists de tâches Checklists des tâches ClickUp sont des outils puissants pour créer et gérer des checklists d'AQ, fournissant un moyen structuré et efficace pour

d'assurer l'assurance qualité dans les projets.

Ajoutez un assigné aux éléments de la checklist de votre équipe d'assurance qualité qui requièrent une action de la part d'un membre spécifique de l'équipe sur les checklists de tâches ClickUp

Voici un exemple de scénario. Imaginons que vous gériez le processus d'assurance qualité pour la sortie d'un logiciel.

Votre checklist de tâches ClickUp pourrait ressembler à ceci :

Créer un forfait d'assurance qualité

Définir le champ d'application et les objets

Attribuer les rôles et responsabilités en matière d'assurance qualité

**Checklist pour les pré-tests

Examiner les exigences

Mettre en place un environnement de test

Préparer les données d'essai

Testing Checklist (liste de contrôle des tests)

Test unitaire Confier au développeur Pièce jointe : scripts de test

Test d'intégration Paramétrer les dépendances Ajouter un champ personnalisé pour la priorité

Test d'acceptation par l'utilisateur Inviter les parties prenantes Recueillir les commentaires



**Checklist pour l'après-test

Documenter les résultats des tests

Signaler les bugs et les problèmes

Retester les problèmes résolus

ClickUp Brain

Vous pouvez même utiliser ClickUp Brain les capacités de l'IA de ClickUp Brain lui permettent de réfléchir aux tâches et sous-tâches possibles dans votre checklist. Il suffit de l'inviter à l'aide de commandes en langage naturel (comme dans l'image ci-dessous), puis de modifier en cours la checklist générée pour l'adapter à votre flux de travail.

Générez des checklists complètes dans ClickUp en quelques secondes avec ClickUp Brain

La plateforme de gestion de projet de l'équipe logicielle de ClickUp

En outre, ClickUp est une plate-forme de gestion de projet pour les équipes logicielles La plateforme de gestion de projet de l'équipe logicielle ClickUp simplifie l'ensemble du cycle de développement en regroupant le travail d'équipe, les outils et les connaissances dans un hub unique.

Avec des fonctionnalités telles que des outils d'IA pour le suivi rapide des forfaits, des flux de travail flexibles et agiles, des feuilles de route visuelles claires et un suivi des bugs rationalisé, ClickUp aide les équipes logicielles à construire et à expédier des produits plus rapidement et plus efficacement, le tout au sein d'une seule et même plateforme.

Allez plus vite avec des flux de travail flexibles sur le logiciel de gestion de projet ClickUp Software Team

Lire aussi: ClickUp change la donne pour les équipes de développement logiciel Vous pouvez également utiliser l'outil Modèle de checklist de projet ClickUp et de le personnaliser pour répondre à vos besoins en matière de checklist d'assurance qualité au lieu de rédiger une checklist à partir de zéro.

Créez des listes détaillées de toutes les tâches d'assurance qualité nécessaires avec le modèle de checklist de projet ClickUp

Ce modèle propose une approche structurée de l'organisation des tâches d'AQ, garantissant que rien n'est oublié. Vous pouvez adapter la checklist aux besoins spécifiques de votre processus d'AQ, en y incluant diverses étapes et critères.

Chaque élément de la checklist peut être traité comme une tâche, ce qui permet un suivi et une gestion détaillés. Les équipes peuvent collaborer de manière transparente, chaque membre pouvant mettre à jour la checklist et suivre la progression.

Voici comment utiliser ce modèle :

Utiliser des champs personnalisés pour différencier les tâches d'assurance qualité critiques et non critiques , ce qui permet d'établir des priorités

, ce qui permet d'établir des priorités Créez des dépendances pour éviter de commencer une tâche d'AQ avant que ses tâches préalables ne soient achevées

pour éviter de commencer une tâche d'AQ avant que ses tâches préalables ne soient achevées attachez les cas de test , Faites des dépendances pour éviter de démarrer une tâche d'AQ avant que ses tâches préalables ne soient terminéesrapports de bug , ou des documents de référence aux tâches d'AQ pour en faciliter l'accès

Faites des dépendances , ou des documents de référence aux tâches d'AQ pour en faciliter l'accès Utiliser les données de suivi du temps pour optimiser l'allocation des ressources et améliorer les futurs processus d'AQ

Utilisation de ClickUp comme outil de suivi des bugs et des projets lors de la rationalisation des checklists d'assurance qualité

Visualisez votre travail et améliorez la gestion de vos projets grâce à l'affichage Tableau de ClickUp

La plateforme personnalisable de ClickUp, ses fonctionnalités de collaboration et ses rapports en temps réel rationalisent le suivi des bugs et la gestion des problèmes :

Flux de travail personnalisés: Créez des processus personnalisés avec des fonctionnalités flexibles telles que les champs personnalisés, les statuts de tâches et les ClickApps

Créez des processus personnalisés avec des fonctionnalités flexibles telles que les champs personnalisés, les statuts de tâches et les ClickApps Amélioration du travail d'équipe: Collaborez efficacement avec des Tableaux blancs numériques, des documents, des commentaires et des discussions en temps réel

Collaborez efficacement avec des Tableaux blancs numériques, des documents, des commentaires et des discussions en temps réel Des aperçus clairs: Créez des tableaux de bord personnalisés pour afficher une vue d'ensemble de votre processus d'assurance qualité

Créez des tableaux de bord personnalisés pour afficher une vue d'ensemble de votre processus d'assurance qualité Adapté à l'approche Agile: Utilisez L'affichage du Tableau de ClickUp pour les bug bashes, la gestion des tâches et le forfait sprint

Utilisez L'affichage du Tableau de ClickUp pour les bug bashes, la gestion des tâches et le forfait sprint Rationalisez les rapports de bogues grâce à un système personnalisé de gestion des bogues Formulaires pour les équipes de logiciels * Prêts à l'emploimodèles de checklist: Tirer parti des modèles préconstruits pour les listes de contrôle desuivi des bugs et la résolution des problèmes

Favorisez la collaboration interfonctionnelle avec le modèle de suivi des bugs et des problèmes ClickUp

Par exemple, le modèle Modèle de suivi des problèmes et des bugs ClickUp fournit une solution complète pour la gestion, les rapports et le suivi des tâches pour les équipes de logiciels. Ce modèle aide les équipes de projet à gérer la progression, à atténuer les risques et à optimiser les ressources.

C'est un hub centralisé pour la résolution des bugs et des problèmes, qui favorise la collaboration entre les départements afin d'assurer une communication cohérente, une résolution rapide et une meilleure visibilité du projet. Utilisez ce modèle pour simplifier la création de files d'attente de bug, de rapports, de notes de sprint et de notes de produit.

Bonus: 10 Meilleurs outils logiciels de test d'automatisation de l'assurance qualité en 2024

Développer un document de plan de test personnalisé pour chaque projet en utilisant le modèle de cas de test ClickUp

De même, le modèle Modèle de cas de test ClickUp fournit un moyen structuré et organisé de gérer et d'évaluer les cas de test suivre les cas de test .

Voici comment il aide votre équipe d'assurance qualité :

Permet aux équipes d'assurance qualité d'organiser les cas de test de manière systématique , en veillant à ce que chaque cas de test soit bien documenté et facilement accessible

, en veillant à ce que chaque cas de test soit bien documenté et facilement accessible Permet aux équipes d'assurance qualité de rationaliser la création, l'attribution et le suivi des cas de test . Cela réduit le temps consacré aux tâches administratives et permet de se concentrer davantage sur les activités de test proprement dites

. Cela réduit le temps consacré aux tâches administratives et permet de se concentrer davantage sur les activités de test proprement dites Effacées, elles permettent de maintenir une matrice de traçabilité claire, en liant les cas de test à leurs exigences respectives et en s'assurant que les cas de test couvrent toutes les exigences. Ceci est crucial pour achever les tests

**Conseils rapides

Commencez par configurer le modèle de cas de test ClickUp dans votre environnement de travail ClickUp.Personnalisez le modèle pour répondre à vos besoins de test spécifiques en ajoutant des champs personnalisés, des checklists et des dépendances de tâches

Utilisez le modèle pour créer et documenter chaque cas de test, y compris tous les détails pertinents tels que les étapes du test, les résultats attendus et les résultats réels. Veillez à ce que chaque scénario de test soit lié à l'exigence correspondante

Une fois les tests achevés, passez en revue les résultats et analysez les données à l'aide des fonctionnalités de rapports et de tableaux de bord. Identifier tout problème ou toute lacune dans les tests et prendre des mesures correctives si nécessaire

Le Modèle de rapport de test ClickUp est un autre excellent outil pour vous aider à rationaliser vos processus de test.

Résumez les résultats du test effectué sur votre site web, votre logiciel ou tout autre produit à l'aide du modèle de rapport de test ClickUp

Voici comment ce modèle profite aux équipes d'assurance qualité :

Fournit un endroit unique pour stocker tous les rapports de test , ce qui facilite l'accès, la révision et la mise à jour des données de test pour les membres de l'équipe

, ce qui facilite l'accès, la révision et la mise à jour des données de test pour les membres de l'équipe Facilite la communication entre les équipes d'assurance qualité et les autres parties prenantes en fournissant des rapports de test clairs et détaillés qui peuvent être facilement partagés

en fournissant des rapports de test clairs et détaillés qui peuvent être facilement partagés S'intègre parfaitement aux fonctionnalités de gestion des tâches et de suivi des bugs de ClickUp , garantissant que les bugs détectés pendant les tests sont suivis et résolus efficacement

, garantissant que les bugs détectés pendant les tests sont suivis et résolus efficacement Assure une couverture complète des tests en mettant en forme la documentation des cas de test, des résultats et des observations

**Conseils rapides

Personnalisez les champs en fonction des besoins spécifiques de votre projet . Incluez des champs tels que l'identifiant du cas de test, la description, le résultat attendu, le résultat réel, le statut et la gravité

Incluez des champs tels que l'identifiant du cas de test, la description, le résultat attendu, le résultat réel, le statut et la gravité Utilisez le modèle pour documenter chaque cas de test, y compris les étapes détaillées, les résultats attendus et toutes les procédures d'installation et de démontage nécessaires

Pendant l'exécution du test, mettez à jour les cas de test avec les résultats réels s , les notes et les défauts constatés. Liez les défauts aux cas de test pertinents pour faciliter le suivi

, les notes et les défauts constatés. Liez les défauts aux cas de test pertinents pour faciliter le suivi Utilisez différentes vues pour surveiller la progression des tests . Par exemple, utilisez la vue Tableau pour faire passer les cas de test par différentes étapes (par exemple, À faire, En cours, Achevé)

Par exemple, utilisez la vue Tableau pour faire passer les cas de test par différentes étapes (par exemple, À faire, En cours, Achevé) Encouragez les membres de l'équipe à utiliser les commentaires et les mentions pour discuter des cas de test et des défauts, afin que tout le monde reste informé et que les problèmes soient résolus rapidement

Enfin, le bouton Modèle de gestion des tests ClickUp est essentiel pour les équipes de développement de logiciels afin de s'assurer que leur produit est fiable et prêt à être publié.

Utilisez le modèle de gestion des tests ClickUp pour gérer quelques tests manuels ou un système automatisé étendu

Ce modèle simplifie la gestion des tests en vous permettant de suivre la progression, de gérer les calendriers de tests, de surveiller les résultats et de collaborer sur les bugs et les demandes de fonctionnalités.

Garantir la qualité des logiciels et la satisfaction des utilisateurs

En suivant une checklist d'assurance qualité complète et bien structurée et en utilisant les bons outils, les équipes d'assurance qualité peuvent gagner en efficacité, améliorer la collaboration et fournir des produits de haute qualité. Une telle checklist est un document évolutif qui doit être revu et mis à jour en permanence pour s'adapter à l'évolution des exigences du projet.

Les fonctionnalités polyvalentes de ClickUp et les outils pré-construits de la modèles de checklist pré-intégrés facilitent ce processus et le rendent plus efficace. Essayez ClickUp et effectuez des tests d'assurance qualité en toute transparence !