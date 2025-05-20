Le code couleur est une excellente technique pour rendre un document facilement lisible et scannable. Qu'il s'agisse de mettre en évidence des appels importants ou des données dans des cellules, le codage couleur permet une approche ciblée de l'organisation de l'information.

Terminé, le code couleur peut également être un outil puissant pour trier vos documents Base de données Google Sheets . L'utilisation stratégique d'une échelle de couleurs vous permet de mettre en évidence les informations critiques, de surveiller les valeurs des cellules, d'identifier rapidement les tendances et les modèles, et d'effectuer des analyses de données.

L'attrait visuel n'est qu'un atout supplémentaire. 🌈

Ce guide vous explique comment coder les cellules en couleur dans Google Sheets et mieux mettre en évidence les informations.

Comprendre la mise en forme conditionnelle basée sur le code couleur

Pour coder efficacement les couleurs des données dans Google Sheets, vous devez apprendre les bases de la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle est un outil disponible dans la plupart des tableurs . Il permet aux utilisateurs d'appliquer automatiquement un style de mise en forme spécifique aux cellules en fonction de conditions prédéfinies.

Par exemple, vous suivez un indicateur dont la moyenne est de 10 avec une variation de +/- 2. Vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence la cellule si elle descend en dessous de 8 ou dépasse 12, car cela indiquerait une situation anormale.

De même, vous pouvez utiliser un code couleur basé sur la mise en forme conditionnelle pour identifier les tendances et les modèles, attribuer niveaux de priorité ou d'entreprendre une action sur la base d'indices visuels. Cette approche permet d'affiner votre prise de décision et votre analyse de données à l'aide de Google Sheets.

Revenons maintenant à la façon d'utiliser un code couleur dans Google Sheets.

Nous allons aborder trois méthodes que vous pouvez utiliser pour coder les couleurs des cellules dans Google Sheets. Pour mieux illustrer chaque approche, nous utiliserons une Google Sheets fictive des films hollywoodiens les plus vendus en 2023, qui ressemble à ceci :

Explorons la manière de coder les couleurs sur cette feuille Google.

Code couleur manuel

Comme son nom l'indique, le code couleur manuel est un processus assez simple. Ici, vous sélectionnez les cellules et appliquez les options de mise en forme manuellement, sans aucune règle ni formule.

Par exemple, si nous voulons mettre en évidence les films d'un même studio. Disons, Disney. Voici comment vous le feriez :

Sélectionnez les cellules contenant le texte spécifique que vous souhaitez colorer. Cliquez sur des cellules spécifiques ou cliquez et faites glisser la souris pour mettre les cellules en surbrillance. Dans notre cas, il s'agit de la colonne B pour "Disney".

Emplacement de l'icône "Couleur de remplissage" dans la barre d'outils. L'icône ressemble généralement à un seau de peinture.

Cliquez sur l'outil Couleur de remplissage pour faire apparaître la palette de couleurs.

Sélectionnez la couleur souhaitée parmi les options disponibles (Nous allons avec le vert). Cliquez sur la couleur pour coder instantanément les cellules.

Codage couleur de base à l'aide de la mise en forme conditionnelle

Certes, la technique de codage couleur manuelle est simple. Cependant, elle peut rapidement devenir écrasante lorsque vous travaillez avec une base de données volumineuse ou des points de données complexes. Pour y remédier, vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle.

La mise en forme conditionnelle automatise le code couleur en fonction de critères définis par l'utilisateur

Par exemple, vous souhaitez attribuer un code couleur à la feuille en fonction de la durée des films. Considérez que vous avez trois catégories : les courts métrages (durée ≤ 120 minutes), les moyens métrages (durée comprise entre 120 et 140 minutes) et les longs métrages (durée ≥ 140 minutes). Nous allons colorier les cellules des courts métrages en vert, des moyens métrages en jaune et des longs métrages en rouge.

Voici un guide qui vous guidera pas à pas :

Sélectionnez les cellules ou cliquez et faites glisser pour mettre en évidence l'intervalle de cellules que vous souhaitez coder en couleur. Nous sommes passés de la colonne H2 à H15

Allez dans la barre de menu supérieure pour cliquer sur Format et sélectionnez Formatage conditionnel

Choisissez l'une des deux options dans le panneau disponible à droite : Couleur unique, pour mettre en évidence les cellules qui répondent à une condition spécifique Échelle de couleurs, pour un changement de couleur progressif en fonction de la valeur d'une cellule Paramétrage d'une règle de mise en forme conditionnelle pour Couleur unique :

Sous Règles de formatage, cliquez sur le menu déroulant situé sous la section "Formater les cellules si..." et définissez la condition souhaitée, qui doit être en rapport avec la valeur de la cellule :

pour cela, cliquez sur le menu déroulant situé sous la section "Règles de formatage si..." et définissez la condition souhaitée, qui serait liée à la valeur de la cellule : Règle de formatage | Court métrage | Moyen métrage | Long métrage | Moyen métrage | **Terme de formatage

| -------------------- | --------------------- | -------------------- | ------------------------ |

| Formate cells if... | Less than or equal to | Is between | Greater than or equal to |

| Valeur de la cellule | 120 | 120 et 140 | 140 |

Sous Style de formatage, choisissez le style et la couleur pour mettre les cellules en évidence. Il s'agit du rouge pour les films longs, du jaune pour les films moyens et du vert pour les films courts

Cliquez sur Terminé. À terminé avec la première règle, répétez le processus pour les autres règles de formatage (rouge, jaune et vert) en créant une nouvelle règle séparément

Paramétrage des règles de mise en forme conditionnelle pour Échelle de couleurs :

Sous Règles de formatage, sélectionnez votre échelle de couleurs préférée (du blanc au vert, du vert au blanc, du rouge au blanc au vert, et ainsi de suite). Nous optons pour le vert, le jaune et le rouge Vous pouvez même créer votre propre échelle personnalisée en cliquant sur Personnalisé Définissez les valeurs minimale et maximale. Vous pouvez également définir le point médian pour marquer le point où la transition de couleur a lieu - ceci est facultatif. Dans notre exemple, les points Min, Mid et Max sont respectivement 120, 130 et 140

Vous pouvez également laisser Google Sheets sélectionner les valeurs minimales et maximales et définir le point médian sous la forme d'un pourcentage pour obtenir une échelle de couleurs plus homogène

Cliquez sur Terminé pour appliquer la mise en forme conditionnelle

Code couleur avancé avec une formule personnalisée

Terminé, le formatage conditionnel est un outil puissant. Cela dit, les formules personnalisées constituent une amélioration de la mise en forme conditionnelle.

Les formules personnalisées offrent le plus haut degré de contrôle pour le codage couleur de vos données Google Sheets. Elles vous permettent de sélectionner et de définir des conditions complexes pour appliquer des règles de mise en forme spécifiques basées sur des calculs ou des critères.

Par exemple, vous pourriez souhaiter identifier quels sont les films ayant réalisé les plus grosses recettes qui appartiennent aux genres Action et Aventure. Nous aurions pu utiliser la règle de mise en forme "Le texte contient" uniquement pour identifier Action ou Aventure, mais pour les règles de mise en forme personnalisées, nous recherchons des films qui correspondent aux deux genres.

Pour l'emplacement, suivez ce guide :

Sélectionnez l'intervalle de cellules que vous souhaitez coder en couleur. Nous sommes allés de la colonne F2 à F15 Allez dans la barre de menu supérieure pour cliquer sur Mise en forme et sélectionnez Mise en forme conditionnelle

Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant sous l'option "Formater les cellules si..." du menu Règles de formatage pour sélectionner Formule personnalisée Saisissez la formule personnalisée dans le champ ci-dessous. Pour identifier les films qui appartiennent aux genres Action ET Aventure, nous avons utilisé la formule : =AND(ISNUMBER(SEARCH("Action",F2)),ISNUMBER(SEARCH("Adventure",F2)) et coloré ces cellules en bleu.

De même, vous pouvez exploiter les fonctions intégrées (SOMME, MOYENNE, SI, COMPTE, etc.) pour créer des formules complexes afin de mettre en évidence les films dont le produit intérieur brut est supérieur au produit intérieur brut moyen, les films sortis au cours de trimestres spécifiques de l'année 2023, et ainsi de suite Cliquez sur Terminé pour appliquer la mise en forme conditionnelle

Conseils pour un code couleur efficace sur les feuilles de calcul

Votre feuille de calcul ne sera plus jamais la même une fois que vous maîtriserez l'art du code couleur. Une fois les cellules mises en forme, il est tellement plus facile de séparer les données, d'identifier les modèles et d'analyser les informations d'un simple coup d'œil !

Prenons l'exemple de notre feuille de calcul sur les films qui ont rapporté le plus d'argent :

Sur cette note, voici quelques conseils et astuces pour améliorer la fonction de mise en forme conditionnelle sur les feuilles de calcul.

Définir plusieurs paramètres pour un code couleur complexe

Combinez plusieurs règles ou logiques de mise en forme conditionnelle pour des analyses de données plus complexes. Par exemple, lors de l'identification des films appartenant aux genres Action et Aventure, nous avons combiné trois règles pour mettre en évidence les cellules :

ISNUMBER(SEARCH("Action",F2)) pour rechercher le terme "Action"

ISNUMBER(SEARCH("Adventure",F2)) pour rechercher le terme "Adventure"

AND pour s'assurer que la cellule contient les deux valeurs

De même, vous pouvez superposer différents codes de couleur pour identifier des tendances ou des schémas nuancés dans la feuille de calcul.

Suivre un code couleur cohérent

Votre palette de couleurs paramètre l'interprétation des données. Utilisez des couleurs très contrastées, accessibles aux utilisateurs souffrant de troubles de la vision des couleurs. Standardisez l'utilisation des couleurs en fonction des catégories de données, des priorités, etc.

**Adoptez la philosophie "moins, c'est plus"

Évitez la tentation d'étaler des couleurs sur toute votre feuille de calcul. Un code couleur excessif réduira la valeur ajoutée et la lisibilité de votre feuille de calcul, car chaque cellule réclame de l'attention. Ne donnez la priorité qu'aux informations essentielles et utilisez la technique avec parcimonie pour mettre en évidence les valeurs critiques.

Utiliser des modèles configurables

Il ne sert à rien de réinventer la roue. Ainsi, dans le cas de tâches ou d'activités récurrentes, envisagez de créer des des modèles de feuilles de calcul que vous pouvez configurer et réutiliser pour différents paramètres. Cela permet un travail rapide, facile et efficace. En même temps, il assure la cohérence entre les feuilles de calcul ou les départements pour faciliter l'analyse.

Explorer au-delà du code couleur

Bien que le code couleur soit très efficace, il peut poser des problèmes d'accessibilité, en particulier pour les personnes souffrant de troubles de la vision des couleurs. Pour répondre aux besoins de ce segment d'utilisateurs, explorez d'autres façons d'interpréter ou de présenter les données. Vous trouverez Modules complémentaires de Google Sheets qui traduisent les résultats en graphiques, diagrammes, infographies, schémas, symboles ou libellés de texte.

Le code couleur en action : 3 exemples pratiques de code couleur

L'exemple du film n'était qu'une des nombreuses façons dont vous pouvez utiliser le codage couleur pour rendre les données d'une feuille de calcul utilisables. Voici quelques cas d'utilisation classiques où vous pouvez appliquer le code couleur :

Exemple 1 : Gestion des stocks

Ajoutez un code couleur à votre inventaire modèles de base de données . Vous obtiendrez ainsi un aperçu rapide et de haut niveau de l'état des stocks. Par exemple, vous pouvez utiliser la couleur rouge pour les éléments en rupture de stock, la couleur jaune pour les stocks faibles et la couleur verte pour les stocks suffisants. Vous pouvez vous concentrer sur les cellules rouges et jaunes. Grâce à cette mise en forme, vous pouvez garder le contrôle de vos stocks et vous assurer que vos produits sont disponibles (ou en voie de l'être).

Exemple 2 : Systèmes de classement

Les enseignants et les éducateurs peuvent mettre en forme les cellules pour afficher une vue d'ensemble des performances des élèves. Ils peuvent utiliser une formule personnalisée pour colorer les notes élevées ou les notes en vert, en jaune pour les performances moyennes et en rouge pour ceux qui ont besoin d'aide.

Exemple 3 : Établissement d'un budget de base

Il existe de nombreuses façons d'utiliser le code couleur pour gérer les budgets. Tout d'abord, vous pouvez utiliser un code couleur pour différencier les catégories de revenus, de dépenses et d'épargne. D'autre part, vous pouvez paramétrer une formule personnalisée pour suivre votre discipline financière sur la base de données historiques. La représentation visuelle de votre budget vous permettra de suivre plus facilement vos entrées et sorties financières.

Limites du code couleur dans Google Sheets

Que vous suiviez un code couleur basé sur la mise en forme conditionnelle ou que vous mettiez en évidence les cellules à l'aide de formules personnalisées, le codage couleur offre définitivement un avantage par rapport aux feuilles de calcul ordinaires et ennuyeuses.

Cela dit, cette fonction présente quelques limites :

Même si Google Sheets est un outil polyvalent etlogiciel de base de données gratuit et polyvalent, il a son lot de limites lorsqu'il s'agit de tâches de gestion de données complexes qui nécessitent des fonctionnalités relationnelles robustes

Le code couleur offre des repères visuels mais manque d'informations détaillées offertes par des équivalents tels que les diagrammes ou les graphiques. De simples illustrations telles que colorer une ligne en vert ou mettre en forme une seule cellule peuvent n'apporter aucune valeur ajoutée en l'absence de contexte ou de granularité souhaitée

offertes par des équivalents tels que les diagrammes ou les graphiques. De simples illustrations telles que colorer une ligne en vert ou mettre en forme une seule cellule peuvent n'apporter aucune valeur ajoutée en l'absence de contexte ou de granularité souhaitée Bien que la théorie des couleurs ait largement normalisé l'utilisation des couleurs, elle reste ambiguë dans une certaine mesure. De plus, la perception des couleurs peut varier d'un individu à l'autre , ce qui donne lieu à des malentendus

, ce qui donne lieu à des malentendus L'affichage d'informations codées en couleur n'est pas forcément de bon augure pour les personnes atteintes de daltonisme. En fait, cela peut poser des problèmes d'accessibilité et d'inclusion

L'utilisation excessive du code couleur et de la mise en forme conditionnelle peut avoir un impact sur les performances des feuilles de calcul, car les formules ou les règles deviennent de plus en plus difficiles à maintenir et à gérer . De plus, certains codes de couleur peuvent être statiques et nécessiter une intervention manuelle pour refléter les changements

. De plus, certains codes de couleur peuvent être statiques et nécessiter une intervention manuelle pour refléter les changements Pour la gestion de bases de données à grande échelle ougestion de projet sur Google Sheetsle code couleur peut ne pas suffire à lui seul. Vous aurez besoin d'outils, de solutions logicielles ou de plateformes spécialisés pour effectuer des analyses de données avancées

Utilisation de ClickUp pour le codage couleur des feuilles de calcul

Compte tenu des limites évoquées ci-dessus, il est naturel de chercher à Alternatives à Google Sheets qui offrent plus que des fonctions basiques de code couleur.

C'est là que ClickUp vient à la rescousse. En tant que plateforme de gestion de projet complète, ClickUp offre une série d'outils et de fonctionnalités qui peuvent faire chanter vos données.

Puisque nous nous concentrons sur l'aspect visuel, voici comment ClickUp vous donne les moyens d'agir :

Vue Tableur

données du code couleur dans la vue Tableau de ClickUp_

Le Vue Tableur sur ClickUp va au-delà des feuilles de calcul statiques. Il offre une expérience interactive et hautement dynamique, idéale pour le codage couleur des données. Vous pouvez personnaliser l'arrière-plan de la colonne, la couleur du texte, la barre de progression et d'autres options de mise en forme pour refléter différentes conditions. Le tableau de visualisation des données qui en résulte permet de repérer plus facilement les tendances et les idées.

Assistant IA ClickUp Brain est votre assistant IA qui fait de l'organisation et de la gestion des données un jeu d'enfant. De plus, vous pouvez l'utiliser pour des tâches nuancées telles que la création d'un guide de style de marque,

la génération de schémas de couleurs et bien d'autres choses encore. Si le codage des couleurs sur ClickUp à l'aide de champs personnalisés vous semble fastidieux, ClickUp Brain est parfaitement capable d'agir en tant qu'outil de codage des couleurs IA pour Google Sheets ! À ne pas faire directement le code couleur des cellules, il peut certainement rationaliser le processus pour y arriver.

Tableaux de bord

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Burnup-Card-in-ClickUp-Dashboards-Example.gif Carte Burnup dans l'exemple des tableaux de bord ClickUp /$$$img/

visualiser les données sous différents formulaires à l'aide de ClickUp Dashboard_

Nous avons parlé de la façon dont les codes couleur des cellules posent des problèmes d'accessibilité et d'inclusivité. Pour y remédier, Tableaux de bord ClickUp complètent les feuilles de calcul codées en couleur en d'autres formes visuelles. Pensez aux indicateurs de projet, aux barres de progression, aux graphiques ou aux diagrammes. Plus important encore, ces tableaux de bord sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet d'affiner vos capacités de prise de décision.

Modèles

ClickUp offre un riche modèle de modèles pré-construits et configurables qui vous aident à démarrer les feuilles de code couleur. Voici deux de ces modèles :

Modèle de feuille de calcul ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-483.png Modèle de feuille de calcul ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182245950&department=other&\_gl=1\*3wr59y\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de feuille de calcul de ClickUp offre une plateforme flexible pour la gestion des données. Ses fonctionnalités personnalisables vous permettent de suivre les finances, de créer des calendriers de contenu ou d'organiser efficacement toute information. Grâce aux options de champs personnalisés, d'affichages et de statuts, vous pouvez adapter le modèle à vos besoins spécifiques. De plus, les outils de collaboration de ClickUp facilitent le travail avec votre équipe sur les feuilles de calcul.

Modèle de feuille de calcul modifiable de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUps-Editable-Spreadsheet-Template.webp Modèle de feuille de calcul modifiable de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205421805&department=other&_gl=1*15p24ul*_gcl_aw*R0NMLjE3MTg3MDA4MjIuQ2owS0NRanc0TVN6QmhDOEFSSXNBUEZPdXlYcTIzM0NrYXhndWhTSlNiMVlX3EtZjFyMmV2aFpiN3E4NpzcnpmTDlPQ1hsV002dWZb2FBmRaFMd193Y0I.*_gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de feuille de calcul modifiable de ClickUp est votre guichet unique pour la gestion des données. Personnalisez-le et adaptez-le à vos besoins spécifiques, du suivi financier à la planification de projets. Le modèle vous aide dans la saisie automatisée des données, les calculs complexes et les représentations visuelles. Rationalisez votre flux de travail et prenez des décisions éclairées grâce à des affichages personnalisés tels que :

Vue des états financiers qui fournit un aperçu complet de votre santé financière, vous permettant de suivre et d'analyser les indicateurs clés

qui fournit un aperçu complet de votre santé financière, vous permettant de suivre et d'analyser les indicateurs clés L'affichage du processus d'approbation simplifie le flux de travail pour la vérification des nouvelles entrées financières, garantissant ainsi précision et efficacité

simplifie le flux de travail pour la vérification des nouvelles entrées financières, garantissant ainsi précision et efficacité L'affichage des feuilles de calcul offre une plateforme flexible pour la création, la modification en cours et la gestion des données financières en toute simplicité

Améliorez vos compétences en matière de code couleur avec ClickUp

Le code couleur basé sur les cellules a un effet transformateur sur les feuilles de calcul. Il améliore la lisibilité et l'utilisation de la feuille de calcul en convertissant les données brutes en informations exploitables.

De plus, lorsque vous utilisez la bonne règle pour le code couleur, le processus devient plus facile à automatiser. Il vous suffit de saisir vos données et de les voir changer de couleur (dans le bon sens du terme).

Si Google Sheets permet de faire beaucoup de choses, il n'en a pas moins ses limites.

En revanche, ClickUp débloque un monde de possibilités grâce à ses fonctionnalités avancées, ses capacités d'intégration et son assistant IA. Au lieu de passer des heures à définir manuellement des règles de codage des couleurs, vous pouvez utiliser les modèles personnalisés prêts à l'emploi de ClickUp pour prendre de l'avance sur votre processus d'analyse de données.

Ainsi, vous avez la possibilité d'utiliser les modèles personnalisés prêts à l'emploi de ClickUp, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour améliorer votre visualisation des données et votre processus de prise de décision.