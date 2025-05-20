Comment créer un diagramme à barres empilées dans Google Sheets ?

Un bon diagramme à barres empilées (également appelé diagramme à colonnes empilées) peut changer la donne en matière de visualisation et de présentation des données. Un seul coup d'œil suffit pour comparer différentes catégories au sein d'un ensemble de données.

Imaginez que vous puissiez ventiler les ventes de votre entreprise par catégorie de produits ou comprendre comment les dépenses sont distribuées entre les différents services - autant d'éléments qui peuvent être comparés et mis en forme dans un format visuel facile à comprendre.

Mais est-il facile de créer un diagramme à barres empilées dans les feuilles de calcul Google ?

C'est possible grâce à la fonctionnalité de l'éditeur de diagrammes. S'agit-il des diagrammes les plus jolis et les plus personnalisables avec lesquels vous travaillerez ? Probablement pas. Mais ils font le travail terminé.

Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment créer un diagramme à barres empilées avec l'éditeur de diagrammes de Google Sheets, de la préparation des données à la visualisation finale.

Nous explorerons également une meilleure façon de visualiser vos données, au-delà du simple diagramme à barres empilées.

Voici comment créer un diagramme en barres empilées dans Google Sheets :

Étape 1 : Préparez vos données

Commencez par importer les informations de votre source de données et organisez-les dans Google Sheets. Créez des en-têtes clairs pour vos colonnes. Dans la première ligne, libellez chaque colonne avec des titres descriptifs. Ceci est important pour créer un diagramme à barres cohérent.

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdK2vyB6DdpRfTWa3yNpWEct1Sl23C5Fh27BtoBZPdkHRq-mr\_2PtMKgZ-11b\_goUfg-C53B3MZsW\_NLLq94asZbx2jwFvkA4oHlT5SteSriYF86dKhQHi6fILlR9xeWy6d-ac-jKczVf\_Uosi3cPcfs3 ?clé=bKAfILoZZ2GdiJYP_kyeeQ Étape 1 : Préparez vos données pour créer un diagramme à barres empilées dans Google Sheets /$$img/

la création d'en-têtes et de titres descriptifs aide à créer de bons diagrammes à barres_

Dans cet exemple, nous avons utilisé "Teams" pour la colonne A et des libellés de genre pour les colonnes B et C. Vérifiez vos données.

Quel que soit votre type de données, n'oubliez pas de saisir vos données dans les colonnes appropriées.

Etape 2 : Sélection des données pour votre diagramme

Une fois vos données bien rangées, il est temps de les mettre en évidence. Cliquez sur la cellule en haut à gauche de votre ensemble de données et faites glisser votre souris pour sélectionner toutes les informations pertinentes. Cette sélection formera la base de votre diagramme à barres empilées.

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcQNt48stMsFLmI3GMep9pV9tybrAUL9Ry79g2vfo4NKleJ70rV8PetWfPnDeTOyizEt-2pexJuFs\_eC1Ooa2sJ\_l0QYPbIx33EaMjQ6UGibj4K9NZToyRttoMaah6mOcKch4RCxTM9k5BET\_gUGEdLd0 ?clé=bKAfILoZZ2GdiJYP_kyeeQ Étape 2 : Sélectionnez les données de votre diagramme pour créer un diagramme à barres empilées dans Google Sheets /$$img/

faites glisser votre souris pour ne mettre en évidence que les données pertinentes

N'oubliez pas que la précision lors de la sélection de votre intervalle de données est clé ici - vous ne voulez pas inclure des lignes vides ou des données non pertinentes par accident.

Etape 3 : Choisir et insérer un diagramme

Passons maintenant à la partie la plus amusante : transformer vos données en un chef-d'œuvre visuel.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcLkGZtg0fTapMqAsaz7Bf4EOR03QN5xEVu1V30B6nio2VWCFQLBozZcLYqf\_bJwXs1K5bQ88CWsmFK1Hf0CbZUYVkZptxoB3iZOURd\_72xombkO7hFhBcExzn32\_qoA4PU4m1xgZkTczB6ci\_WX9Rr ?clé=bKAfILoZZ2GdiJYP_kyeeQ Étape 3 : Choisissez et insérez un diagramme pour créer un diagramme à barres empilées dans Google Sheets /$$img/

google Sheets offre une pléthore de types de diagrammes différents

Rendez-vous dans le menu supérieur et cliquez sur "Insérer", puis sélectionnez "Diagramme" dans le menu déroulant. Un diagramme par défaut apparaît, ainsi que l'éditeur de diagramme sur le côté droit de votre écran.

Dans l'éditeur de diagramme, sous l'onglet "Installation", cliquez sur le menu déroulant "Type de diagramme". Faites défiler les options jusqu'à ce que vous trouviez le "Diagramme à colonnes empilées" et sélectionnez-le.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXceeZvpPKrmWYhiN9n2qGZDxx-yEVp31uCl1y9FZ4XMjTMH03kUi\_iNQ4Hc-0binWpP-tlCsd8Wq\_qzAVveRxR0TlIdwsSqpLc74tPe4MsvGYJsR39zTRiJ461Ywk09xb6EUb9fcKU7hWy1P8pvBfYdt-2 ?clé=bKAfILoZZ2GdiJYP_kyeeQ Étape 3 : Choisissez et insérez un diagramme pour créer un diagramme à barres empilées dans Google Sheets /$$img/

choisissez votre type de diagramme préféré dans la liste déroulante_

Et voilà ! Vous venez de créer un diagramme en barres empilées dans Google Sheets.

Etape 4 : Personnalisez votre diagramme

Maintenant, personnalisons notre diagramme pour qu'il corresponde exactement à nos besoins.

Pour ce faire, double-cliquez sur votre diagramme pour ouvrir le panneau de l'éditeur de diagramme (s'il n'est pas déjà visible).

Naviguez jusqu'à l'onglet "Personnaliser" pour accéder à un tableau d'options.

Ici, vous pouvez ajuster le style général du diagramme, le titre du diagramme, les libellés des données pour les axes horizontaux et verticaux, l'emplacement de la légende et les couleurs des séries. Jouez avec ces paramètres pour rendre votre diagramme à barres informatif et visuellement attrayant.

Etape 5 : Ajuster la position du diagramme

Votre diagramme à barres a fière allure. Maintenant, améliorons sa position. Il vous suffit de cliquer sur votre diagramme et de le maintenir enfoncé, puis de le faire glisser à l'emplacement souhaité sur la feuille de calcul.

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdiDX1oH08TFxHP2w1k7ejxsTjzPgrAolKIZGsqMlpyJ3guorSBDLPItmbZKyVrBfYOjfTwwQK1g5pO\_uVEIcqwELE3s6mFyERb9XMRJGSFd7W-Z7mJ2qmn6Y4ImlbNxTMJKGk5HSYX2mMAUWi8HcNmMcSD ?clé=bKAfILoZZ2GdiJYP_kyeeQ Étape 5 : Ajustez la position du diagramme pour créer un diagramme à barres empilé dans Google Sheets /$$img/

vous pouvez facilement faire glisser vos diagrammes à n'importe quel endroit de votre feuille

Réorganisez la position de votre diagramme en fonction de vos besoins. Il s'agit d'un geste simple mais très utile pour ajouter un contexte de données à votre diagramme.

Étape 6 : Ajustez votre diagramme à barres empilées

Prenez le temps d'examiner votre graphique. Les couleurs sont-elles faciles à distinguer ? Le titre est-il clair et descriptif ? Les titres des axes font-ils sens ? La légende du diagramme est-elle clairement définie ?

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdcR4vLQKNleO9-G-4HZjrP97v5QTfnQOvPzCpRTXs5u-g6sZJ68hdhepfXulFp6hEzS20QJ-qE9EJZQEWEv1WVvAUPdETdNofOXkYuYBKalglE61NJko76h5e2GaUJU8yzeUQvK7ldLlKAmT4Q9xShzZV ?clé=bKAfILoZZ2GdiJYP_kyeeQ Étape 6 : Affinez votre diagramme à barres empilées pour créer un diagramme à barres empilées dans Google Sheets /$$img/

ajoutez des détails à votre diagramme à barres pour une meilleure visualisation_

Effectuez tous les ajustements nécessaires pour que votre diagramme à barres empilées communique efficacement vos données. N'oubliez pas que la clarté est la clé de la communication la visualisation des données .

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXe\_R3RHxobarGdOyINJ2AUMjwiLtgdzaKm38jrcNuppf8Sbe1zZ4zWi0ZBAuBJe0oubOo1O42Y-CegeD\_v583oO9Ib7LkvZgw97hDy990Rl1Le-YSRR6Qh2X9jdJjWyQdqv6I\_mnykGruUI-RSD4IACYxyv ?clé=bKAfILoZZ2GdiJYP_kyeeQ Étape 6 : Affinez votre diagramme à barres empilées pour créer un diagramme à barres empilées dans Google Sheets /$$img/

concentrez-vous sur les ajustements à apporter à votre diagramme une fois que la conception initiale est prête

Etape 7 : Partagez votre création

Votre diagramme à barres empilées de Google Sheets est maintenant prêt. Vous pouvez partager votre feuille Google avec d'autres personnes pour leur permettre d'afficher ou de modifier votre diagramme.

Vous pouvez également télécharger le diagramme sous la forme d'une image à l'utiliser dans des présentations ou des rapports.

Limites de la création de diagrammes à barres dans Google Sheets

Bien que Google Sheets soit un excellent outil pour créer des diagrammes à barres empilées, il n'est pas parfait.

Google Sheets est gratuit, mais il ne permet pas une collaboration fluide et facile sur un document, en particulier lorsque plusieurs membres de l'équipe travaillent sur une même présentation. Il ne peut pas non plus gérer les grands ensembles de données, et il peut rapidement se sentir limité.

Options de personnalisation limitées: Google Sheets fournit des options de personnalisation de base pour son diagramme à barres empilées, mais il n'y a pas d'options de personnalisation de fonctionnalités de conception avancées . Cela peut réduire les possibilités de personnalisation pour différents types de paramètres et entraîner des limites au niveau de la conception

Google Sheets fournit des options de personnalisation de base pour son diagramme à barres empilées, mais il n'y a pas d'options de personnalisation de fonctionnalités de conception avancées . Cela peut réduire les possibilités de personnalisation pour différents types de paramètres et entraîner des limites au niveau de la conception Restrictions sur la taille des données: Un diagramme à barres dans Google Sheets a une limite sur la quantité de données qu'il peut gérer. Mon travail peut être effectué pour des ensembles de données de taille petite à moyenne, mais les performances se dégradent considérablement avec de grands volumes de données

Un diagramme à barres dans Google Sheets a une limite sur la quantité de données qu'il peut gérer. Mon travail peut être effectué pour des ensembles de données de taille petite à moyenne, mais les performances se dégradent considérablement avec de grands volumes de données Absence de collaboration en temps réel sur les diagrammes: Bien que Google Sheets excelle dans la collaboration en temps réel pour les données des feuilles de calcul, cette fonction ne s'étend pas à la modification des diagrammes - un seul utilisateur peut modifier un diagramme à la fois. L'absence d'une fonction de environnement collaboratif peut entraver le travail d'équipe dans les projets de visualisation de données

Bien que Google Sheets excelle dans la collaboration en temps réel pour les données des feuilles de calcul, cette fonction ne s'étend pas à la modification des diagrammes - un seul utilisateur peut modifier un diagramme à la fois. L'absence d'une fonction de environnement collaboratif peut entraver le travail d'équipe dans les projets de visualisation de données **Interactivité limitée : Un diagramme à barres empilées et d'autres diagrammes (comme un organigramme, un diagramme linéaire, des organigrammes, et des diagrammes à bandes) peuvent être utilisés pour la visualisation de donnéesDiagrammes de Gantt dans Google Sheets) sont tous des visualisations statiques. Ils sont dépourvus de fonctionnalités interactives telles que l'affichage détaillé ou le survol. Cette limite peut avoir un impact sur les présentations ou les rapports où l'engagement du public est important

Incohérences de formatage entre les appareils: Un diagramme à barres dans Google Sheets peut ne pas maintenir un formatage cohérent sur différents appareils ou plates-formes. Ce qui semble parfait sur votre bureau peut apparaître différemment sur un appareil mobile ou lors de l'impression

Créer des diagrammes à barres empilées avec ClickUp

Bien que l'éditeur de diagrammes à Google Sheets vous offre des fonctions de base pour créer des diagrammes à barres empilées, ClickUp va encore plus loin en proposant une collaboration en temps réel avec d'autres utilisateurs et des intégrations avec d'autres outils. Voici comment.

ClickUp Tableaux blancs

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcPkN1k\_Ny2Xy9jULMJiMz9tHwRVPwJSaPrtndOmds72reQaLam5uJiwThrWGI28H5h8ch2P4DxD2o\_DX31daNRbK7r9K6HtvNuQtJoh5drsbRjZuRiIJKyPYKWx9kVzWoj9uvj8cvep8R5aZLEJK9xivwp ?clé=bKAfILoZZ2GdiJYP_kyeeQ Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Donnez vie à votre Tableau blanc en ajoutant des formes et des connecteurs sur les Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp offrent un canevas flexible pour la création de diagrammes à barres empilés. Contrairement à Google Sheets, vous n'êtes pas limité par des dispositions basées sur les cellules. Cela permet de mieux personnaliser vos diagrammes.

Voici comment utiliser les Tableaux blancs ClickUp pour créer des diagrammes à barres empilées :

Commencez par un Tableau blanc, ou utilisez le fichierModèle de Tableau blanc de ClickUp pour les graphiques à barres Utilisez des formes et des lignes pour créer la structure de votre diagramme

Ajoutez des champs de texte pour les libellés et les valeurs des données

Regroupez les éléments pour organiser votre diagramme

Utilisez un code couleur pour distinguer les différentes catégories de données

Les Tableaux blancs ClickUp permettent une collaboration en temps réel, une fonctionnalité absente de Google Sheets en raison de sa limite de modification en cours par un seul utilisateur. Plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur le diagramme, ce qui permet à votre équipe de faire son travail plus rapidement.

ClickUp Bar Graph Tableau blanc modèle

Le Modèle de tableau blanc ClickUp avec graphique à barres permet de comparer visuellement des paramètres et des catégories de données quantitatives. Le graphique à double barre horizontale vous permet de comparer deux paramètres, ce qui contribue à une meilleure narration.

ClickUp Bar Graph Tableau blanc Template (Modèle de tableau blanc)

Vous pouvez également utiliser ce modèle pour :

Comparer et opposer les données pour repérer les tendances et les modèles

Fournir une représentation visuelle facile à comprendre des informations

Rendre des ensembles de données complexes plus compréhensibles et plus faciles à communiquer

Aider les équipes à collaborer et à prendre de meilleures décisions

Tableaux de bord ClickUp

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcbA6IygCd6TkKeInMOPc6YbvXSMv1Cawk8Qw7pqrQIXOOOM2P3JlDaWuEs1bqBDk9ydM6C4Ng\_6BW3Z1JKFtB4N39mShNLARDyVNQiD\_LMOdP71RYWcXGkg3RDbX1uYsqUJureyzt6Kr\_HVP-iLm6vpqX ?clé=bKAfILoZZ2GdiJYP_kyeeQ Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Transformez un travail complexe en histoires claires et visuelles pour votre équipe et vos clients grâce aux tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp constituent une alternative puissante à Google Sheets pour la création et l'affichage de diagrammes à barres empilées. Voici comment l'utiliser :

Créez un nouveau tableau de bord ou utilisez la fonctionModèle de graphique à barres empilées de ClickUp Ajoutez un widget de diagramme à barres à votre tableau de bord

Sélectionnez la source de données pour votre diagramme à partir de vos tâches ClickUp ou de vos champs personnalisés

Configurez le diagramme pour qu'il s'affiche sous la forme d'un diagramme à barres empilées

Personnalisez les couleurs, les libellés et les autres éléments visuels

Les tableaux de bord de ClickUp offrent une plus grande interactivité que les diagrammes statiques de Google Sheets. Vous pouvez cliquer sur les éléments du diagramme pour afficher les détails des données sous-jacentes, révélant ainsi plus d'informations, ce qui est utile lorsque vous présentez vos données lors d'une réunion avec des parties prenantes.

Modèle de graphique à barres empilées de ClickUp

Le Modèle de graphique à barres empilées de ClickUp fournit une présentation facile à comprendre des informations clés, qu'il s'agisse de suivre la progression d'un projet ou de contrôler l'opinion des clients.

Dans ce modèle, le graphique à barres empilées affiche la comparaison et la composition d'un petit nombre de variables dans le temps, qu'elles soient relatives ou absolues.

Modèle de graphique à barres empilées de ClickUp

Vous pouvez également utiliser ce modèle pour :

Mettre en évidence la relation entre plusieurs paramètres

Comparer visuellement les différences entre des paramètres ou des catégories de données

Identifier rapidement des modèles dans les données

ClickUp diagrammes de Gantt

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeUkX2eefWamKvkwm9V3Ne7QYYMUa0lPahTW0OGkP4RUDkXpY2DRPjDztlgXWZ3NT\_K7WUnbu3byr9BaHPmJCdwJ7IoBR3BqXZ0gcA3gntPiNgkG68Cyd4grrWXAyuOU4WekREJNs7uxs0ho94dXB2-Ffk ?clé=bKAfILoZZ2GdiJYP_kyeeQ Visualisez le parcours de votre projet avec les diagrammes de Gantt de ClickUp /$$img/

Visualisez le parcours de votre projet avec les diagrammes de Gantt ClickUp et mesurez votre réussite

Bien qu'ils soient principalement utilisés pour les échéanciers des projets, ClickUp diagrammes de Gantt peuvent être utilisés de manière créative pour créer des visualisations sous forme de barres empilées. Voici comment procéder :

Commencez par un nouveau diagramme de Gantt ou utilisez la commandeLe modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp Créez des tâches représentant vos catégories de données

Utilisez des sous-tâches pour représenter les éléments "empilés" de votre diagramme

Ajustez la durée des tâches pour représenter les valeurs des données

Utilisez un code couleur pour les tâches et sous-tâches afin de distinguer les différentes catégories

Les diagrammes de Gantt ClickUp offrent une mise à jour dynamique et des liens de dépendance - des fonctionnalités clés qui ne sont pas disponibles dans les diagrammes à barres empilées de Google Sheets. Ils permettent également de visualiser des paramètres complexes.

Le modèle de Gantt simple de ClickUp

Utiliser Le modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble d'un projet et afficher efficacement les dépendances. Avec ce modèle, vous pouvez instantanément extraire les tâches de votre Liste dans un diagramme simple en utilisant la vue Gantt de ClickUp.

Bien qu'il s'agisse d'un modèle gratuit adapté aux débutants, il constitue également un excellent point de départ pour les passionnés de projets chevronnés qui souhaitent simplement faire avancer les choses plus rapidement.

Modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp

Vous pouvez également utiliser ce modèle pour :

Suivre les échéances et les dépendances du projet avec une vue d'ensemble

Vérifier l'état d'avancement des tâches (ouvertes, en cours ou achevées) à l'aide d'un code couleur

Identifier rapidement les retards dans les tâches et les obstacles potentiels

Surmonter les limites de Google Sheets

ClickUp répond à plusieurs limites clés de la création de diagrammes en barres empilées dans Google Sheets :

I. Personnalisation

ClickUp offre des fonctionnalités de conception plus avancées, vous permettant de créer des diagrammes visuellement étonnants qui s'alignent sur votre marque.

II. Traitement des données

ClickUp peut traiter des ensembles de données plus importants plus efficacement que d'autres logiciels de gestion de données Alternatives à Google Sheets le tableau de bord de Google Sheets peut être utilisé pour la visualisation de données complexes.

III. Collaboration

La collaboration en temps réel est disponible dans tous les Fonctionnalités de ClickUp y compris la création et la modification en cours de diagrammes.

IV. Interactivité

Les diagrammes ClickUp sont interactifs, ce qui permet aux utilisateurs d'explorer les données en profondeur.

V. Cohérence entre les appareils

ClickUp veille à ce que vos diagrammes soient cohérents sur différents appareils et plateformes.

Fonctionnalités supplémentaires de ClickUp

Au-delà des diagrammes à barres empilées, ClickUp offre un intervalle de fonctionnalités qui rendent vos visualisations de données immédiatement accessibles (en plus d'être superbes), ainsi que des capacités de gestion de projet exceptionnelles :

Vue Tableur : Organisez et filtrez vos données dans une forme semblable à celle d'une feuille de calcul

Organisez et filtrez vos données dans une forme semblable à celle d'une feuille de calcul Gestion des tâches : Intégrez vos diagrammes avec des tâches et des flux de travail exploitables

Intégrez vos diagrammes avec des tâches et des flux de travail exploitables Suivi des objectifs : Alignez vos diagrammes à barres sur les objectifs plus larges du projet ou de l'entreprise

Alignez vos diagrammes à barres sur les objectifs plus larges du projet ou de l'entreprise Collaboration en temps réel : Travaillez ensemble sur les diagrammes et les tâches connexes en toute transparence

Intégration avec d'autres outils

Alors que Google Sheets peut nécessiter une entrée de données manuelle ou des intégrations complexes, ClickUp offre des intégrations natives avec divers outils. Il vous permet de tirer automatiquement des données de différentes sources dans votre graphique à barres empilées, en veillant à ce que la visualisation soit toujours à jour.

Pour ceux qui font la transition depuis Google Sheets, ClickUp fournit également des ressources pour vous aider à faire le changement. Vous pouvez apprendre à comment créer un diagramme de Gantt ou encore explorer la création de diagrammes linéaires dans Excel .

ClickUp garde également une longueur d'avance grâce à des fonctionnalités telles que IA pour les feuilles de calcul qui fournit des capacités d'analyse de données avancées allant au-delà des diagrammes à barres traditionnels.

Mettre la barre plus haut pour la visualisation des données avec ClickUp

Vous savez maintenant comment créer un diagramme à colonnes empilées dans Google Sheets.

Mais vous connaissez également ses limites. Créer un diagramme à barres et le placer à côté de votre ensemble de données ne suffit pas à achever le tableau et vous empêche de raconter une histoire visuelle convaincante. Ajoutez à cela le manque de personnalisation de la conception et les restrictions relatives à la taille des données, et le processus de création de diagrammes en barres sur Google Sheets commence à vous sembler ennuyeux.

Mais ce n'est pas une fatalité.

Que vous créiez des des diagrammes de gestion de projet ou en explorant Exemples de diagrammes de Gantt avec ClickUp, vous pouvez travailler avec votre équipe en temps réel, ce qui rend la visualisation des données beaucoup plus amusante et percutante.

Créez votre premier diagrammes à barres interactifs avec ClickUp dès aujourd'hui et découvrez la différence !