Comment les managers du millénaire changent notre façon de travailler

A Vidéo TikTok intitulée "POV : Vous avez un manager millénaire" est devenue virale il y a quelques mois.

Le sketch montre un manager **a demandant à un employé de ne pas travailler lorsqu'il est malade et prônant l'utilisation du temps personnel pour faire des courses. Il souligne également l'importance de se concentrer sur la santé mentale et physique pour éviter l'épuisement professionnel.

La vidéo a suscité de nombreuses discussions en ligne (pendant près d'une semaine !), les spectateurs faisant l'éloge des managers du millénaire pour l'intérêt qu'ils portent à la création d'un meilleur environnement de travail.

Bien qu'il s'agisse bien sûr d'une exagération comique, le sketch met en évidence certains traits de caractère des managers millénaires.

Alors, qu'est-ce qui suscite le respect et l'admiration chez les milléniaux occupant des positions de direction ? Quels nouveaux éléments introduisent-ils dans les emplois que les générations plus anciennes n'ont peut-être pas maîtrisés ?

Cet article explore la façon dont les managers millénaires font évoluer la culture du travail. Allons-y !

Caractéristiques des managers du millénaire

les milléniaux ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire

"Les Millennials sont trop occupés par leurs activités annexes pour se soucier du 9 à 5.""_"Les Millennials sont trop occupés par leurs activités annexes pour se soucier du 9 à 5

"Les milléniaux ont le sentiment que tout leur est dû.""Les milléniaux ont le sentiment que tout leur est dû."_"Les milléniaux ont le sentiment que tout leur est dû

Chaque semaine apporte un nouveau regard sur la génération qui devrait constituer la base de l'économie mondiale 75 % de la population active d'ici 2025 .

Malgré tout, de plus en plus de milléniaux (nés entre 1981 et 1996) accèdent à des rôles de direction dans les organisations. Et ils ne se contentent pas de gérer la main-d'œuvre de leur génération et du groupe d'âge de la génération Z ; ils dirigent également les travailleurs de la génération X et les professionnels de la génération du baby-boom.

L'entrée des milléniaux dans la gestion a définitivement rendu le milieu de travail plus intéressant. Ils apportent leurs valeurs uniques et leur apprentissage au management, peut-être plus que toute autre génération.

Voici comment un manager du millénaire décrit son style de management.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image4-2.png

/$$$img/ Source d'information Jetons un coup d'œil à certaines des caractéristiques communes des gestionnaires du millénaire :

1. Placer la barre très haut

Les milléniaux sont connus pour leurs attentes ambitieuses. Si un projet ou une tâche ne répond pas à leurs critères élevés, ils demanderont des améliorations ou fixeront des objectifs plus exigeants.

Le livre Les jeunes, l'emploi et l'avenir : Problèmes et perspectives mention - Les Millennials sont uniques ; ils ont tendance à croire qu'il est plus important de travailler dur que ne le font les baby-boomers.

2. Férus de technologie

Les Mondiaux ont été critiqués pour leur obsession de l'écran pendant trop longtemps, mais grandir avec la technologie fonctionne en fait à leur avantage. Ils sont dans une ligue à part, toujours à la recherche de la prochaine grande chose pour rationaliser les processus et obtenir des résultats plus rapides. 14e sondage annuel de PwC sur les chefs d'entreprise dans le monde déclare : "L'une des caractéristiques déterminantes de la génération du millénaire est son affinité avec le monde numérique. Ils ont grandi avec le haut débit, les smartphones, les ordinateurs portables et les médias sociaux comme norme et s'attendent à un accès instantané à l'information. C'est la première génération à entrer sur le lieu de travail avec une meilleure maîtrise d'un outil d'entreprise clé que les travailleurs plus anciens."

3. Honnêteté et transparence Les managers du millénaire valorisent également l'honnêteté, en offrant un feedback direct visant à l'amélioration plutôt qu'à la critique. Leur expérience du feedback instantané les aide à intégrer des conseils constructifs à la fois directs et d'assistance.

4. Le travail d'équipe fait fonctionner leur rêve

Les Mon travail valorisent la collaboration et le travail d'équipe, même s'ils travaillent bien de manière indépendante. Élevés avec des "médailles de participation", ils transposent cet état d'esprit sur le lieu de travail, en créant des systèmes qui encouragent la collaboration et le travail en équipe le travail d'équipe productif . Ils minimisent les hiérarchies traditionnelles pour utiliser les divers paramètres de compétences de leurs collègues et allouer les ressources en conséquence.

5. Des optimistes qui défendent une cause

Même s'ils sont scrutés à la loupe, les milléniaux restent très motivés et optimistes dans leur travail. Leur dynamisme les aide à relever les défis et à pousser vers la réussite. L'enthousiasme des Millennials se traduit par une solide éthique de travail et un désir d'avoir un impact positif. Prendre en charge des projets ambitieux ou être le fer de lance de nouvelles initiatives avec une attitude "can-do" est typique pour eux.

6. Des visionnaires axés sur les valeurs

Les millennials accordent une grande importance au développement de leurs valeurs personnelles et affichent une vision du monde différente de celle des générations précédentes. Ils sont plus ouverts d'esprit et attachés à la validation, ce qui contribue à créer un environnement de travail inclusif et positif.

D'après Le rapport Workmonitor 2022 de Randstad , 43 % des millennials ne rejoindraient pas un employeur dont les valeurs sociales et environnementales ne correspondent pas aux leurs. En outre, 56 % des jeunes employés sont également prêts à quitter leur emploi si celui-ci interfère avec la façon dont ils souhaitent mener leur vie.

7. Un touche-à-tout

Les gestionnaires du millénaire sont des pros du multitâche, équilibrant plusieurs projets avec la finesse d'un jongleur. Ils s'épanouissent dans des environnements dynamiques, passant habilement d'une tâche à l'autre. Mais soyons réalistes : ce talent les conduit parfois au fond du trou des distractions, en particulier avec l'attrait toujours présent des médias sociaux et des notifications.

Les recherches suggèrent que les managers du millénaire sont affichés comme étant des généralistes plutôt que des spécialistes car ils disposent d'une formation diversifiée et d'une large base de connaissances.

8. La curiosité fait partie de leur ADN

Enfin et surtout, les managers du millénaire sont animés par la curiosité. Le statu quo ne leur suffit pas ; ils cherchent constamment à en savoir plus et à s'améliorer. Cette curiosité insatiable conduit à l'innovation et à une meilleure prise de décision, ce qui les rend inestimables sur le lieu de travail. Ils sont du genre à explorer de nouvelles compétences, à relever de nouveaux défis et à encourager leurs équipes à faire de même.

Les Millennials ont été les génération la plus nombreuse sur le lieu de travail depuis 2016. Ils présentent une perspective nouvelle et une attitude positive qui revitalisent un lieu de travail. Leur énergie juvénile est parfaite pour augmenter la productivité et remonter l'ambiance lorsque les choses commencent à se ternir.

Alors que chaque nouvelle génération de managers est confrontée au défi de comprendre ce que signifie la réussite dans ce rôle, les managers du millénaire sont confrontés à des obstacles uniques.

Oui, le fossé générationnel est bien réel ! Les baby-boomers ont du mal à prendre au sérieux les jeunes managers, et le manque d'expérience traditionnelle peut être un problème pour les rôles habituellement occupés par ceux qui ont plus d'années d'expérience.

Mon travail et la gestion d'une équipe peuvent également représenter un défi pour les managers du millénaire lorsque les groupes d'âge et les styles de travail sont différents. Toutefois, les stratégies et conseils suivants peuvent aider les managers du millénaire à réussir :

1. Faire confiance à l'équipe pour obtenir des résultats

Faites confiance aux employés pour être productifs, quel que soit leur environnement de travail - en vous concentrant sur les résultats plutôt que sur les heures travaillées. Ces dernières années ont démontré que les employés peuvent être efficaces en dehors du paramètre traditionnel du bureau. Autoriser le travail télétravail permet d'obtenir un meilleur équilibre et une plus grande flexibilité, tout en renforçant la confiance.

Les outils de productivité et de collaboration d'équipe tels que ClickUp peuvent aider à gérer les effectifs hybrides et à distance. ClickUp est un outil tout-en-un de logiciel de gestion de projet conçu pour rationaliser les opérations.

Avec le La solution de gestion de projet ClickUp avec ClickUp Project Management, les managers peuvent visualiser le flux de travail et assigner des tâches aux membres de l'équipe, organiser des projets et collaborer efficacement. Cette solution permet également de **planifier les projets, d'automatiser les tâches, d'identifier les goulets d'étranglement, etc

attribuez des tâches à votre équipe et accélérez vos projets grâce à la solution de gestion de projet ClickUp_

Utiliser Tâches ClickUp pour créer facilement des éléments d'action et obtenir une visibilité claire de la progression du projet. Cela permet de gérer les charges de travail, ce qui permet à votre équipe de se concentrer plus facilement sur l'obtention de résultats, quel que soit l'endroit d'où elle travaille.

améliorez l'efficacité de votre travail en forfaitant les éléments d'action à l'aide de ClickUp Tasks_

Plus, Tableaux de bord ClickUp donnent un aperçu en temps réel de la progression des projets et des performances des prestataires, ce qui facilite le suivi de la productivité.

visualisez la progression quotidienne des tâches et le temps passé sur chaque tâche avec ClickUp Dashboard_

2. Diriger avec une approche "libre d'expérimenter"

La pratique de l'autonomie au travail répond aux ambitions des employés d'aujourd'hui. Le rôle d'un manager dans ce scénario est d'effacer les obstacles et de fournir des conseils et des encouragements, et non de faire de la microgestion. Permettre aux équipes de prendre en charge leurs projets stimule leur volonté d'obtenir des résultats. Empowering a team (Renforcer l'autonomie d'une équipe) à trouver ses propres solutions conduit souvent à une fierté accrue et à un sentiment de propriété à l'égard du travail. Plutôt que de fournir des réponses directes, le partage d'expériences encouragera les employés à appliquer les leçons de manière indépendante. Cette approche peut donner des résultats surprenants et innovants.

3. Appréciez et récompensez votre équipe

Le maintien d'un bon moral passe par la reconnaissance et la valorisation des efforts de l'équipe. Une façon de le faire est de fixer des objectifs clairs et de le suivi de la progression .

Heureusement, des modèles de définition d'objectifs permettent de définir des objets et d'indiquer clairement à quoi ressemble la réussite pour chaque membre de l'équipe. Ils permettent aux responsables de définir des objectifs spécifiques et mesurables, puis de suivre la progression vers ces objectifs

Par exemple, le ClickUp Objectifs Signaux Mesures Modèle les tableaux de bord peuvent aider à définir les indicateurs clés de performance (ICP) et les jalons, ce qui permet aux responsables de voir qui atteint ses cibles et où des améliorations sont nécessaires. Cette clarté facilite le suivi des performances et permet de reconnaître et de récompenser les efforts et les réalisations de l'équipe.

Objectifs ClickUp

4. Fournir des parcours de développement de carrière clairs

Aidez les membres de l'équipe à évoluer professionnellement en leur fixant des objectifs de carrière clairs et réalisables. Discutez de leurs ambitions professionnelles et déterminez comment les aligner sur les objets de l'équipe.

Une fois les objectifs de développement fixés, vérifiez régulièrement avec les membres de l'équipe comment les choses se passent et offrez-leur votre assistance. Cela permet de s'assurer que l'équipe se rapproche des mêmes objectifs généraux.

Utiliser Objectifs ClickUp pour créer des cibles mesurables avec des échéanciers clairs et suivre la progression automatiquement. Les fonctionnalités telles que les cibles numériques, monétaires et vrai/faux vous permettent de mesurer la réussite de manière spécifique.

utilisez ClickUp Objectifs pour fixer des cibles d'équipe et suivre les progrès réalisés

💡Pro tip: Try les modèles de plans de carrière pour aider votre équipe à identifier et à suivre ses objectifs personnels d'apprentissage et de développement professionnel.

5. Partager la vision d'ensemble

En tant que manager d'un millénaire, il est essentiel que vous communiquiez la vision globale à l'équipe ou au service. Soulignez l'impact significatif que l'entreprise cherche à créer, que ce soit par des contributions sociétales, des produits innovants ou la création d'opportunités précieuses au sein de l'entreprise.

Ces actions permettront d'aligner les objectifs de l'organisation sur les valeurs des jeunes générations qui accordent la priorité à l'objectif dans leur carrière. Cela commence par un brainstorming collaboratif.

Tirer parti Tableaux blancs ClickUp pour lancer des idées, collaborer avec l'équipe en temps réel connectez les flux de travail et accélérez l'innovation. Joignez des fichiers, des tâches et des documents aux Tableaux blancs pour transformer les idées en actions. L'équipe se sent ainsi incluse, ce qui l'encourage à se concentrer sur une vision plus large.

collaborez avec votre équipe et lancez des idées créatives à l'aide des tableaux blancs ClickUp_

6. Cultiver une forte culture d'équipe

Pour instaurer une culture de communication ouverte, créez un environnement où chaque membre peut exprimer ses préoccupations sans crainte d'être jugé. Organisez des sessions régulières pour discuter de la progression, des défis et des nouvelles idées. Veillez à ce que ces réunions soient structurées mais suffisamment ouvertes pour permettre des discussions de groupe en flux gratuit.

Des actions immédiates, plus modestes, peuvent également faire une grande différence.

Fixez comme paramètre que vous vous déconnecterez à une heure raisonnable et encouragez votre équipe à faire de même - parce que tout le monde mérite d'avoir une vie en dehors du travail ! Faites la promotion de pratiques telles que les "lundis sans réunion" et encouragez votre équipe à prendre des jours de repos pour des raisons de santé mentale lorsque cela est nécessaire, sans poser de questions. Modèle de culture d'entreprise de ClickUp peut aider à définir une culture d'entreprise efficace. Il aide les managers à visualiser et à aligner les activités, les attentes et les valeurs de leur équipe.

Modèle de culture d'entreprise de ClickUp

Commencez par un brainstorming sur les valeurs de l'entreprise et dressez une liste des caractéristiques clés. Ensuite, identifiez les objectifs et les initiatives visant à cultiver ces valeurs et mettez-les en œuvre. Cela permet de favoriser une culture de confiance et de motivation sur le lieu de travail.

💡Pro tip: Vous pouvez également utiliser Documents ClickUp pour rédiger les politiques de l'entreprise.

Les managers du millénaire savent que les machines à café à grain et les tables de ping-pong de la salle de pause n'augmenteront pas la satisfaction au travail ou la motivation des employés. Les membres de cette génération recherchent avant tout un but et une progression, et pas seulement des avantages.

Les jeunes salariés veulent que les politiques, les valeurs et les programmes de développement de l'entreprise soient en phase avec leur vision, leurs idéaux et l'avenir radieux qu'ils envisagent. Ainsi, même si une machine à cappuccino est agréable, c'est l'évolution de carrière qui booste vraiment les milléniaux !

Voici quelques façons notables dont les milléniaux introduisent un changement générationnel sur le lieu de travail :

1. Un leadership axé sur les valeurs plutôt qu'un management à l'ancienne

Les dirigeants traditionnels ont mis l'accent sur les marges bénéficiaires et les résultats financiers, parfois au détriment du bien-être des employés ou de l'impact sociétal. Les Mon travail redéfinit la culture du travail avec un leadership axé sur les valeurs un style de direction d'équipe axé sur les valeurs en mettant l'accent sur l'objectif, l'authentification et la transparence.

Ils font une différence significative dans les aspects suivants :

La finalité plutôt que les profits

Les entreprises dirigées par des milléniaux sont plus susceptibles de mettre en œuvre des initiatives vertes ou d'assister des causes sociales. Les millennials se fixent des objectifs Business allant au-delà des marges bénéficiaires, visant à avoir un impact sociétal positif. Cela se manifeste par leur assistance à l'investissement ESG (environnemental, social et de gouvernance), qui promeut des pratiques d'entreprise durables et éthiques.

Authentification et transparence

En étant ouverts sur les défis et les réussites, les managers du millénaire créent une culture de responsabilité et d'assistance, encourageant leurs équipes à être tout aussi honnêtes et engagées.

D'après l'étude Le sondage de Deloitte sur la génération Z et les milléniaux en 2024 , la durabilité environnementale est une priorité absolue pour les milléniaux.

2. La collaboration plutôt que la concurrence

Auparavant, les lieux de travail encourageaient involontairement la compétition en mettant en avant les indicateurs de performance et les classements individuels. Il en résultait une mentalité de cloisonnement et une politique de bureau, où les services ou les employés cherchaient davantage à se surpasser les uns les autres qu'à travailler à la réalisation d'objectifs partagés.

Les milléniaux sont en train de changer cette mentalité le management d'équipe en faisant passer la collaboration et l'inclusion avant la concurrence sur le lieu de travail.

La valeur réelle de la diversité

Pour les milléniaux, la diversité n'est pas qu'un mot à la mode, c'est un véritable avantage. Un manager millénaire sait que le fait de réunir des personnes ayant des antécédents et des opinions différents peut déboucher sur des solutions plus créatives et plus efficaces. Au lieu d'être autoritaire, un manager du millénaire est plus susceptible d'agir comme un facilitateur, en aidant leurs diverses équipes à collaborer et à.. gérer la charge de travail en douceur.

Le leadership inclusif

Les leaders du millénaire sont considérés comme inclusifs par nature. Ils valorisent l'apport de chacun et s'efforcent de créer un environnement où toutes les voix sont entendues. Cette inclusivité aide à construire des équipes plus fortes et plus cohésives. En impliquant tout le monde dans les discussions et les processus de prise de décision, ils s'assurent que l'équipe bénéficie d'un large intervalle de points de vue et d'expériences.

3. Un retour d'information continu plutôt que des évaluations annuelles

Dans le passé, le retour d'information de la part du patron ou d'autres membres était généralement donné lors des évaluations annuelles, ce qui pouvait être intimidant et souvent trop tardif pour conduire à des changements. De nos jours, avec l'évolution vers des structures plus plates et plus axées sur l'équipe, les milléniaux donnent la priorité à une communication constante sur le lieu de travail.

**L'importance d'un retour d'information régulier

Comme les milléniaux ont grandi avec les messageries instantanées et les médias sociaux, ils aapprécient la valeur d'un retour d'information en temps opportun. C'est parce qu'ils veulent continuer à s'améliorer et s'assurer que leur travail s'aligne sur les objectifs de l'entreprise.

**Combler le fossé de la communication

Les millennials apprécient les bilans réguliers et les cibles de performance claires, en utilisant des méthodes managériales telles que les indicateurs clés de performance (KPI) et les objectifs et résultats clés (OKR). Ils croient également aux sessions de dialogue ouvert, qui créent un environnement de travail transparent.

4. La productivité au détriment du temps de travail

Les Mon travail promeuvent de nouveaux concepts d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et une meilleure flexibilité du lieu de travail. La pandémie a accéléré le passage de la journée de travail traditionnelle de 9 à 5 à des horaires de travail flexibles, une évolution que les milléniaux appelaient de leurs vœux déjà auparavant.

Pour eux, la productivité ne consiste pas à passer de longues heures au bureau, mais à créer un environnement de travail flexible qui peut réellement stimuler les performances.

Naviguer dans la nouvelle normalité

Les jeunes du millénaire sont les premiers à promouvoir les modèles de travail télétravail et hybride. Ils affirment que ces arrangements permettent non seulement d'atténuer le stress, mais aussi de contribuer à un mode de vie plus équilibré. Un tel travail permet aux employés, en particulier aux parents qui travaillent, d'avoir plus de flexibilité pour gérer leur vie personnelle et professionnelle.

23 % des milléniaux affirment que le travail à distance et le travail hybride sont des formes d'organisation du travail qui leur conviennent le travail hybride favorise la productivité car ils peuvent se concentrer sur leur travail sans les distractions d'un environnement de bureau. De plus, 69 % des parents du millénaire pensent que le travail hybride a amélioré leur santé mentale.

Optimiser la productivité et le bien-être

Les managers du millénaire sont de fervents défenseurs de l'équilibre entre la productivité et le bien-être des employés. Ils priorisent la santé mentale et assistent les initiatives qui favorisent un environnement de travail positif. Les programmes axés sur le bien-être et l'engagement sont de plus en plus populaires.

**Tirer parti de la technologie

L'adoption de la technologie est un élément clé de l'approche du millénaire en matière de gestion. Les milléniaux sont rapides à adopter et à intégrer de nouveaux outils d'IA générative, afin d'améliorer l'efficacité et la productivité. Leur volonté d'utiliser des technologies de pointe rationalise les flux de travail et permet d'obtenir de meilleurs résultats.

5. Les compétences plutôt que des règles de bureau rigides

les codes vestimentaires n'ont pas d'importance lorsque l'accent doit être mis sur le talent et la contribution

Les managers du millénaire s'éloignent des codes vestimentaires rigides et mettent l'accent sur les compétences et la qualité du travail. Ils ne se préoccupent pas de savoir si quelqu'un porte un costume ou un jean ; ce qui compte, c'est la valeur qu'il apporte à l'équipe.

**Encourager l'expression personnelle

Les leaders du millénaire croient qu'il faut permettre aux employés de s'exprimer à travers leurs choix. Que quelqu'un préfère un blazer, un pull décontracté ou même quelque chose de moins conventionnel, ces managers comprennent que l'expression personnelle peut renforcer la confiance et la satisfaction au travail.

**Remettre en question les normes de genre

Ces managers avant-gardistes brisent également les attentes traditionnelles en matière de genre sur le lieu de travail en promouvant la transparence et de meilleures politiques, telles que les congés menstruels et les congés de paternité.

Améliorez vos compétences en gestion avec ClickUp

Les Teams ne sont pas du genre à s'en tenir aux styles de management traditionnels ; ils préfèrent faire les choses à leur manière et ont à cœur de surmonter les différences générationnelles, d'apporter des changements positifs et de s'assurer que toute l'équipe en bénéficie.

Si vous êtes également sur la voie de devenir un manager du millénaire, vous avez probablement acquis de solides compétences dans une période économiquement incertaine et un monde socialement dynamique. Ces compétences peuvent vous aider à diriger votre équipe et à avoir un impact positif.

L'un des moyens d'assurer une transition en douceur vers des rôles de gestion consiste à utiliser des outils de gestion nouveaux et innovants tels que ClickUp. ClickUp permet de rationaliser les projets, d'améliorer la communication et de suivre la progression, ce qui facilite la gestion efficace de votre équipe et permet à chacun de rester aligné sur vos objectifs. S'inscrire gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui et passez à l'étape suivante de votre parcours de leadership !