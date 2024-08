Comment créer un tableau de bord dans Notion

Notion s'est imposée comme un outil de productivité ! Plus de 35 millions d'utilisateurs dans le monde l'utilisent pour gérer leur contenu, suivre leurs habitudes ou tenir un journal.

Dans ce guide, nous allons explorer comment créer un tableau de bord fonctionnel dans Notion pour tout gérer, des tâches quotidiennes aux objectifs à long terme.

Cependant, il est essentiel de comprendre les limites de Notion en termes de gestion de projet avancée et d'optimisation des performances, et d'envisager des plateformes alternatives qui pourraient mieux répondre à vos besoins spécifiques.

Pour ceux qui recherchent une solution plus robuste, nous explorerons également ClickUp comme une alternative qui fournit un plus large éventail d'outils pour les équipes et les individus, y compris le suivi du temps, les diagrammes de Gantt et les flux de travail personnalisables.

Mais tout d'abord, construisons un tableau de bord personnalisable dans Notion.

Guide de création d'un tableau de bord dans Notion, étape par étape

Créer un tableau de bord esthétique dans Notion, c'est comme construire l'environnement de travail de vos rêves. Voici comment vous pouvez commencer.

Étape 1 : Créer une nouvelle page

Lorsque vous commencerez à utiliser un environnement de travail Notion, vous aurez l'impression d'ouvrir un tout nouveau carnet de notes - plein de possibilités et prêt à être rempli d'idées. Donner un nom à votre page Notion est la première étape pour vous l'approprier. Voici comment la paramétrer :

Ouvrez Notion et rendez-vous dans la barre latérale gauche

et rendez-vous dans la barre latérale gauche **Cliquez sur "Nouvelle page". Vous trouverez cette option au bas de la page ou dans un environnement de travail spécifique

Donnez à votre page un nom qui reflète son objectif, comme "Tableau de bord du projet" ou "Hub personnel"

via Notion

Étape 2 : Ajouter un tableau ou une vue Tableur

Ajoutons maintenant un peu de structure à votre tableau de bord Notion. Un tableau ou une vue Tableau peut servir de colonne vertébrale à votre tableau de bord Notion personnalisé :

Type "/database " **Les tableaux sont parfaits pour ajouter des données détaillées, tandis que les tableaux (similaires aux tableaux Kanban) sont parfaits pour visualiser les tâches et le suivi de la progression

via Notion

Étape 3 : Personnaliser le tableau ou la planche

C'est dans la personnalisation que la magie opère. Voici comment vous pouvez modifier votre tableau pour qu'il réponde exactement à vos besoins :

Ajouter des colonnes: Cliquez sur l'icône '+' pour ajouter de nouvelles colonnes. Les colonnes habituelles sont Tâche, Date d'échéance, Statut et Affecté à Définir des paramètres: Dans Notion, chaque colonne peut avoir des paramètres différents. Par exemple, la colonne Date d'échéance peut avoir des propriétés de date, tandis que la colonne État peut avoir des propriétés de sélection pour différents statuts tels que "En cours" ou "Achevé" Appliquer des filtres: Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher uniquement les informations dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez filtrer les tâches pour n'afficher que celles qui vous ont été attribuées ou celles qui doivent être exécutées cette semaine

Cette étape risque de prendre le plus de temps et de pousser votre créativité à ses limites, mais elle est cruciale. Ne la sautez pas ! Chaque personnalisation améliorera les fonctions de votre tableau de bord Notion et garantira qu'il est parfaitement aligné sur votre flux de travail.

via Notion

Étape 4 : Intégrer des widgets et des outils

Un tableau de bord n'est pas achevé sans quelques widgets pratiques, n'est-ce pas ? Voici un aperçu des widgets et des outils que vous pouvez intégrer dans votre tableau de bord Notion :

Calendriers: Vous pouvez utiliser le widget calendrier pour suivre les dates importantes et les échéances. Vous pouvez utiliser le widget calendrier pour suivre les dates importantes et les échéances. Cela vous aidera à suivre les échéances visuellement, réduisant ainsi le risque de manquer des dates importantes Diagrammes: C'est une bonne idée d'intégrer des diagrammes pour visualiser vos données. C'est particulièrement utile pour suivre la progression et les performances Barres de progression: Vous pouvez utiliser des barres de progression pour suivre l'achèvement de tâches ou de projets. Il est très agréable de voir ses progrès à la fin de la journée, lorsque les barres de progression se remplissent et vous montrent à quel point vous avez progressé dans vos tâches et vos projets

Pour intégrer un widget :

Cliquez sur la clé '/' pour ouvrir le menu du bloc Recherchez le widget que vous souhaitez ajouter, comme "Embed" ou "Calendrier" Collez le lien vers le widget ou sélectionnez-le dans le menu

via Notion

Étape 5 : Organiser et styliser votre tableau de bord

La dernière étape consiste à arranger et à styliser votre modèle de tableau de bord Notion pour le rendre visuellement attrayant et facile à naviguer :

Glisser-déposer: Disposez les blocs en les faisant glisser et en les mettant en place. Vous pouvez créer des colonnes en faisant glisser les blocs les uns à côté des autres

Disposez les blocs en les faisant glisser et en les mettant en place. Vous pouvez créer des colonnes en faisant glisser les blocs les uns à côté des autres **Utilisez les options de style de Notion pour modifier les polices, les couleurs et les images d'arrière-plan. Vous pouvez créer un thème qui rendra votre tableau de bord Notion esthétiquement agréable. Vous pouvez également choisir parmi les nombreux modèles de tableau de bord Notion disponibles en ligne

💡Conseil professionnel : attribuez un code couleur aux différentes sections de votre tableau de bord personnel de Notion C'est une petite touche, mais elle permet de naviguer beaucoup plus rapidement dans vos tâches. Des études ont montré que le code couleur peut améliorer le traitement cognitif et la mémorisation, ce qui permet à votre cerveau d'organiser et de récupérer plus facilement les informations.

via Notion

Limites de l'utilisation de Notion pour la création de tableaux de bord

Notion est un outil fantastique, mais il n'est pas dépourvu d'imperfections. Voici quelques limites que vous pourriez rencontrer lors de la création de votre tableau de bord :

Capacités d'analyse avancée limitées: Les outils d'analyse intégrés de Notion sont assez basiques. Si vous avez besoin d'une analyse approfondie des données, vous devrez peut-être l'intégrer à des applications externes

Les outils d'analyse intégrés de Notion sont assez basiques. Si vous avez besoin d'une analyse approfondie des données, vous devrez peut-être l'intégrer à des applications externes Dépendance à l'égard des mises à jour manuelles: Vous devrez mettre à jour toutes vos données manuellement, ce qui peut prendre du temps, en particulier pour les tableaux de bord de projets plus importants

Vous devrez mettre à jour toutes vos données manuellement, ce qui peut prendre du temps, en particulier pour les tableaux de bord de projets plus importants Intégration limitée avec d'autres outils: Bien que les tableaux de bord de Notion offrent certaines intégrations, elles ne sont pas aussi étendues que vous pourriez en avoir besoin. Cela peut être un obstacle si vous dépendez fortement d'autres plateformes

Bien que les tableaux de bord de Notion offrent certaines intégrations, elles ne sont pas aussi étendues que vous pourriez en avoir besoin. Cela peut être un obstacle si vous dépendez fortement d'autres plateformes Problèmes de performance avec de grands paramètres: Les tableaux de bord Notion peuvent devenir lents si vous traitez de grands volumes de données. Cela peut ralentir votre flux de travail et affecter votre productivité

Les tableaux de bord Notion peuvent devenir lents si vous traitez de grands volumes de données. Cela peut ralentir votre flux de travail et affecter votre productivité Manque de fonctionnalités d'automatisation: Les tableaux de bord Notion n'offrent pas d'options d'automatisation robustes. L'automatisation des tâches répétitives peut faire gagner beaucoup de temps, et sans cela, vous risquez de vous retrouver bloqué par le travail manuel

Si vous trouvez que ses fonctionnalités sont insuffisantes, en particulier dans des domaines tels que les analyses avancées, l'automatisation ou l'intégration avec d'autres outils, vous pourriez envisager d'explorer d'autres solutions.

Des outils comme ClickUp sont conçus pour combler ces lacunes, en offrant des fonctionnalités complètes et des capacités avancées pour rationaliser la gestion de projet et améliorer la productivité.

Créer des tableaux de bord avec ClickUp

ClickUp est un outil de productivité tout-en-un qui constitue la meilleure alternative à Notion. Il dispose de fonctionnalités complètes de création de tableaux de bord personnels et est conçu pour répondre facilement aux besoins de gestion de projets complexes, qu'il s'agisse de simples tableaux de bord de suivi des tâches quotidiennes ou de tableaux de bord complexes de gestion de projet tableaux de bord pour la gestion de produits .

Un guide étape par étape pour créer des tableaux de bord dans ClickUp

La création de votre propre tableau de bord dans ClickUp est un jeu d'enfant par rapport à Notion et permet de surmonter les contraintes qui en découlent. Son interface conviviale et ses fonctions avancées facilitent la mise en place d'un tableau de bord qui non seulement répond à vos besoins, mais les dépasse.

Voici un guide détaillé sur la façon de le faire :

Étape 1 : Création d'un nouveau tableau de bord

Dirigez-vous vers la section Tableaux de bord de ClickUp et cliquez sur "Nouveau tableau de bord". Donnez-lui un nom qui corresponde à son objectif.

Naviguez vers le tableau de bord ClickUp à partir de votre barre latérale

à partir de votre barre latérale **Cliquez sur le bouton "Nouveau tableau de bord" pour commencer à créer votre tableau de bord

Saisissez un nom pour votre tableau de bord qui reflète sa fonction, comme "Aperçu du projet" ou "Performances commerciales".

💡Pro tip:Utilisez un nom descriptif qui permet d'identifier facilement l'objet du tableau de bord en un coup d'œil.

Commencez à construire votre tableau de bord sur ClickUp en cliquant sur le bouton "Nouveau tableau de bord"

Étape 2 : Ajouter des widgets

ClickUp offre une grande variété de widgets et d'affichages. En voici quelques-uns qui pourraient vous être utiles pour ne pas perdre de vue les aspects les plus importants les indicateurs clés de performance et les indicateurs du projet :

Tâches ClickUp : Affichez les tâches ou une liste de choses à faire de différents projets en un seul endroit

Affichez les tâches ou une liste de choses à faire de différents projets en un seul endroit Chart widget: Visualisez la progression et les performances du projet à l'aide de diagrammes de burnup, burndown, de vélocité, de flux cumulatif, etc

Visualisez la progression et les performances du projet à l'aide de diagrammes de burnup, burndown, de vélocité, de flux cumulatif, etc Calendrier ClickUp : Gardez une trace des dates importantes et des échéances

Gardez une trace des dates importantes et des échéances ClickUp Suivi du temps du projet : Contrôlez le temps passé sur les différentes tâches

Contrôlez le temps passé sur les différentes tâches Objectifs ClickUp : Suivez vos objectifs ou OKR autour de la progression de l'entreprise ou de la productivité et voyez à quel point vous êtes proche de les atteindre Lire aussi: Un guide étape par étape pour créer un tableau de bord OKR /$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-156-1400x1096.png Ajouter des widgets au tableau de bord /%$img/

Personnalisez votre tableau de bord grâce aux nombreux widgets de ClickUp qui conviennent à divers cas d'utilisation

Étape 3 : Personnalisez vos widgets

Vous pouvez adapter chaque widget pour afficher les informations dont vous avez besoin :

Sélectionnez chaque widget que vous souhaitez ajouter et personnalisez-le en fonction de vos besoins

que vous souhaitez ajouter et personnalisez-le en fonction de vos besoins Utilisez des filtres pour n'afficher que les données les plus pertinentes, comme les tâches par priorité ou par date d'échéance

pour n'afficher que les données les plus pertinentes, comme les tâches par priorité ou par date d'échéance Regroupez les données de manière significative, par projet, par membre de l'équipe ou par statut de la tâche

💡Pro tip: Utilisez des filtres et des regroupements pour personnaliser les données affichées dans chaque widget. Par instance, vous pouvez filtrer les tâches par priorité ou les regrouper par projet pour avoir une vision plus claire de ce qui doit être traité en priorité.

Exploiter les filtres de ClickUp pour personnaliser les données dans chaque widget

Étape 4 : Organiser votre disposition

Ensuite, organisez votre tableau de bord personnalisé en utilisant les widgets par glisser-déposer. Le système de grille flexible de ClickUp vous aide à créer un design propre et efficace.

Placez les widgets exactement là où vous le souhaitez en utilisant la fonction glisser-déposer de ClickUp

en utilisant la fonction glisser-déposer de ClickUp Ajustez la taille de chaque widget pour vous assurer que les informations les plus importantes sont mises en évidence

💡Pro tip : Tenez compte de la hiérarchie visuelle. Placez les widgets les plus importants en haut ou au centre, là où ils sont facilement visibles. Cela permet de s'assurer que les informations critiques sont toujours à portée de main. ClickUp fournit un paramètre exhaustif de fonctionnalités pour vous assurer que vous avez le plus de tableau de bord agile .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-158-1400x955.png Organiser la disposition du tableau de bord /$$$img/

ClickUp offre d'excellentes dispositions et options de mise en forme pour vous permettre de tirer les informations les plus significatives de vos tableaux de bord en un coup d'œil

Étape 5 : Enregistrer et partager

Une fois votre tableau de bord achevé, sauvegardez-le et partagez-le avec votre équipe. ClickUp permet une collaboration et des mises à jour en temps réel, garantissant que tout le monde reste informé.

Sauvegardez votre tableau de bord en cliquant sur le bouton "Sauvegarder"

en cliquant sur le bouton "Sauvegarder" Partagez votre tableau de bord avec les membres de votre équipe en cliquant sur le bouton "Partager" et en sélectionnant les membres de l'équipe ou les groupes auxquels vous souhaitez donner accès

💡Pro tip: Les tableaux de bord peuvent être un moyen efficace de mettre tout le monde au courant de la progression du projet. Nos équipes en tirent parti pour tenir les parties prenantes internes et externes informées, et vous pourriez faire de même. Par exemple, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés et automatisés personnalisés et automatisés pour rapporter les indicateurs à vos clients pour leur donner une visibilité en temps réel de la progression de leurs projets.

Maintenant, explorons les fonctionnalités clés qui différencient ClickUp de Notion.

Visualisez votre productivité et la progression de vos projets sans effort avec les tableaux de bord ClickUp

Avantages de ClickUp sur Notion pour les tableaux de bord

Voici les cinq principales raisons pour lesquelles Tableaux de bord ClickUp pourrait bien être l'outil idéal pour créer les tableaux de bord les plus complets :

Analyse avancée

ClickUp offre de puissantes fonctionnalités d'analyse et de rapports qui vous permettent de plonger dans vos données et de générer des rapports pertinents pour votre productivité professionnelle et personnelle. Contrairement aux fonctions d'analyse de base de Notion, ClickUp offre des outils de rapports avancés qui vous permettent de suivre la progression des projets, de surveiller les performances des équipes et d'analyser les flux de travail en temps réel.

Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés avec des widgets qui affichent des indicateurs clés, tels que les taux d'achèvement des tâches, le suivi du temps et la distribution de la charge de travail. Ces informations détaillées vous aident à prendre des décisions éclairées, à identifier les goulets d'étranglement et à optimiser vos processus pour une meilleure efficacité.

En tant qu'analyste d'entreprise, la fonctionnalité de tableau de bord de ClickUp facilite grandement la représentation des données d'une manière attrayante et utile. La fonctionnalité de comparaison est personnalisée, ce qui permet d'afficher les données d'une manière significative et achevée et de les comprendre très facilement. \N-[sic\N]\N-[sic\N]\N-[sic] Shikha Chaturvedi analyste Business, Cedcoss Technologies Private Limited

Un exemple de tableau de bord de productivité complet construit sur ClickUp

Assistance à l'automatisation

Avec ClickUp, vous pouvez automatiser les tâches routinières, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les risques d'erreur humaine. Les capacités d'automatisation de ClickUp vous permettent de paramétrer des déclencheurs et des actions de type "si-alors" pour diverses tâches.

Par exemple, vous pouvez automatiser l'attribution des tâches en fonction de critères spécifiques, envoyer des rappels automatiques avant les échéances, ou déplacer les tâches vers différentes étapes et listes au fur et à mesure de leur progression. Ce niveau d'automatisation permet de s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet et que votre équipe peut se concentrer sur des activités plus stratégiques plutôt que sur un travail administratif répétitif.

Intégration avec votre pile technologique

ClickUp s'intègre à plus de 1000 outils qui font partie de votre routine quotidienne, de Slack à Google Drive, ce qui facilite la connexion de tous vos flux de travail. Cette intégration transparente vous permet de tirer des données de vos applications favorites et de tout gérer à partir d'une plateforme centrale.

Cette connexion rationalise votre flux de travail, réduit le besoin de passer d'une application à l'autre et améliore la productivité globale.

Collaboration en temps réel

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel de ClickUp permettent à votre équipe de travailler ensemble en toute transparence, où qu'elle se trouve. Vous pouvez attribuer des tâches, laisser des commentaires et mettre à jour le statut des tâches en temps réel, ce qui garantit que tout le monde reste sur la même page. La plateforme offre également des fonctionnalités telles que les discussions, les mentions et les fils de discussion, facilitant ainsi la communication et la collaboration sur les tâches.

Ce niveau de collaboration est crucial pour les équipes à distance et garantit que les projets avancent en douceur, sans retard ni malentendu.

Mon travail consiste à envoyer des liens "View Only" pour qu'ils puissent afficher un calendrier de contenu ou un tableau de bord de sprint afin de comprendre rapidement ce sur quoi nous travaillons, ou toute autre personne qui en a besoin

Lauren Makielski, chef de cabinet, Hawke Media

Tableaux de bord évolutifs

ClickUp gère facilement les grands paramètres et les bases de données liées, garantissant des performances fluides même pour les projets les plus gourmands en données. Au fur et à mesure que votre Business se développe et que vos projets deviennent plus complexes, ClickUp évolue avec vous.

La plateforme peut gérer des milliers de tâches et sous-tâches, des bases de données volumineuses et des échéanciers de projets étendus sans aucun problème de performance. Cette évolutivité garantit que ClickUp reste rapide et réactif, quelle que soit l'ampleur de vos projets.

Tirez parti du modèle de tableau de bord de gestion de projet de ClickUp pour démarrer en quelques secondes

Que vous soyez un chef de projet coordonnant des projets complexes, un entrepreneur jonglant avec plusieurs entreprises, un étudiant gérant son emploi du temps ou simplement quelqu'un qui aime garder les choses en ordre avec une "liste de choses à faire" élaborée, un tableau de bord ClickUp personnalisé peut être un bon complément à votre boîte à outils. Vous pouvez en créer un rapidement grâce à la fonction Modèle de tableau de bord ClickUp pour la gestion de projet .

Ce modèle est conçu pour vous afficher une vue d'ensemble de tous vos projets en un seul endroit.

Ce modèle vous permet de personnaliser votre tableau de bord avec des widgets qui affichent des indicateurs clés tels que le statut des tâches, les dates d'échéance et la charge de travail. Vous aurez toutes les données de votre projet à portée de main, ce qui vous aidera à prendre des décisions éclairées rapidement et sans effort. Les mises à jour en temps réel vous permettent d'être toujours dans la boucle, réduisant ainsi le besoin de réunions de statut interminables ou de révisions manuelles de votre longue " liste à faire ".

Voici un bref aperçu de ce que vous trouverez dans ce modèle :

**Vue Liste : Affiche une simple liste de toutes les tâches, du début à la fin

Vue Gantt: Offre un diagramme visuel du projet, montrant la connexion entre les tâches et les jalons

Offre un diagramme visuel du projet, montrant la connexion entre les tâches et les jalons Affichage du calendrier: Donne un aperçu de toutes les activités planifiées dans un calendrier

Donne un aperçu de toutes les activités planifiées dans un calendrier Vue Tableau: Offre un aperçu de type Kanban des statuts des tâches

Offre un aperçu de type Kanban des statuts des tâches Vue Charge de travail: Affiche la charge de travail de chaque membre de l'équipe et indique s'il est en sous-capacité ou en surcapacité

Affiche la charge de travail de chaque membre de l'équipe et indique s'il est en sous-capacité ou en surcapacité **Vue Équipe : affiche ce sur quoi chaque membre de l'équipe travaille, ce qu'il a achevé et sa charge de travail globale

Avec ClickUp, nous avons pris une étape d'avance et créé des tableaux de bord où nos clients peuvent accéder et suivre les performances, l'occupation et les projets en temps réel. Cela permet aux clients de se sentir connectés à leurs équipes, d'autant plus qu'elles sont situées dans différents pays, et parfois même sur différents continents.

Dayana Mileva, directrice de compte de Solutions Pontica

Créez vos tableaux de bord favoris sur ClickUp dès aujourd'hui

Voilà, c'est fait ! Notion est un outil fantastique pour créer des tableaux de bord personnalisés, mais il fait quelques limites. Si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées, de meilleures intégrations ou d'une automatisation robuste, ClickUp pourrait être la solution que vous recherchez

Que vous gériez un seul projet ou plusieurs initiatives stratégiques, ClickUp vous offre la flexibilité et les fonctions dont vous avez besoin pour rester au top. Ce n'est pas tout ; ClickUp est validé pour introduire des mises à jour et des améliorations continues de la fonction de son tableau de bord.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp comme votre système de productivité par excellence. Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui !