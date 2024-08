Comment utiliser la grille des 9 boîtes pour la gestion des talents ?

Au début des années 1970, McKinsey & Company a introduit le cadre de la grille à 9 cases pour aider les chefs d'entreprise à hiérarchiser les investissements au sein d'un portefeuille d'entreprise.

Ce qui était à l'origine un outil stratégique pour les investissements est aujourd'hui devenu un outil RH largement utilisé pour mesurer et évaluer les performances et le potentiel des employés au sein d'une organisation.

La grille des 9 cases répartit les employés en neuf groupes en fonction de leur performance actuelle et de leur potentiel futur. Elle offre aux professionnels des ressources humaines, aux responsables et aux dirigeants une vue d'ensemble de la performance des employés afin qu'ils puissent mieux gérer les talents et forfaiter les successions.

Dans ce guide, nous allons approfondir la création et les avantages d'une grille à 9 cases. Nous verrons également comment mettre en œuvre une grille à 9 cases à l'aide de modèles au sein de votre organisation. Enfin, nous aborderons d'autres moyens, plus holistiques, de maximiser les résultats de vos pratiques de gestion des talents.

Commençons par les bases.👇

Qu'est-ce que la grille à 9 cases?

La grille des 9 cases est un outil de gestion des talents qui permet de classer vos employés en fonction de deux dimensions : la performance et le potentiel. Il s'agit d'une grille 3×3, chacune des 9 cases représentant une combinaison spécifique de ces dimensions.

L'un des principaux éléments de la grille à 9 cases est la gestion des performances. En analysant les données relatives aux performances, vous pouvez déterminer dans quelle mesure les employés s'acquittent de leurs rôles et responsabilités.

L'autre facteur est le potentiel. Ici, nous allons au-delà des performances actuelles et évaluons la capacité d'un employé à se développer, à assumer des responsabilités supplémentaires et à évoluer au sein de l'organisation. Pour cela, nous prenons en compte des facteurs tels que les compétences, l'agilité d'apprentissage, les qualités de leadership et l'ambition.

Contrairement à le classement de la pile pour la performance des employés (qui est une méthode d'évaluation individuelle que beaucoup considèrent comme controversée et dépassée), la grille à 9 cases évalue les performances et le potentiel de chaque employé de manière cohérente.

Structure de la grille à 9 cases en termes de performances et de potentiel

Les 9 cases sont généralement mises en forme 3×3, avec un mélange de performances et de potentiel à différents niveaux.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de matrice de la grille à 9 cases élaborée pour les fonctions RH. 👇

Représentation visuelle d'une grille à 9 cases

Décomposons-la.

Dans cette grille, nous avons libellé chaque Box et attribué un ensemble de niveaux de performance et de potentiel par rapport auxquels les employés seront évalués.

Il existe trois niveaux de performance :

élevé: Dépasse constamment les attentes

Dépasse constamment les attentes Moyen: Répond aux attentes

Répond aux attentes Faible: Ne répond pas aux attentes

Pour le potentiel, il existe également trois niveaux :

Haut: Peut exceller dans des rôles de haut niveau

Peut exceller dans des rôles de haut niveau **Moyen : potentiel d'évolution dans le rôle actuel ou évolution graduelle et modérée vers des positions plus élevées

Faible: Potentiel de croissance limité au sein de l'organisation

Libeller les Box nous aide à nous faire une idée précise des forces et des faiblesses des employés, ainsi que de leurs besoins en matière de développement. En d'autres termes, cela aide les gestionnaires de talents, y compris ceux de ClickUp, développer une équipe performante .

À faire pour construire une grille de performance à 9 cases aussi performante ? Lire la suite.

Le processus de création d'une grille de talents à 9 cases?

Si vous vous demandez comment créer une grille à 9 cases pour votre organisation, voici une description étape par étape :

Etape 1 : Définir vos niveaux de performance

Commencez par établir des niveaux de performance clairs et mesurables pour les employés.

Performances élevées: Dépasse constamment les attentes, atteint ou dépasse les objectifs, fait preuve d'une capacité exceptionnelle à résoudre les problèmes et contribue aux performances de l'équipe ou de l'organisation

Dépasse constamment les attentes, atteint ou dépasse les objectifs, fait preuve d'une capacité exceptionnelle à résoudre les problèmes et contribue aux performances de l'équipe ou de l'organisation Performance moyenne ou modérée: Répond aux attentes, assume régulièrement ses responsabilités professionnelles, fait preuve de compétences adéquates en matière de résolution de problèmes et contribue aux objectifs de l'équipe

Répond aux attentes, assume régulièrement ses responsabilités professionnelles, fait preuve de compétences adéquates en matière de résolution de problèmes et contribue aux objectifs de l'équipe **Faible performance : ne répond pas aux attentes, a du mal à atteindre les objectifs, fait preuve d'une mauvaise capacité à résoudre les problèmes et a un impact négatif sur les performances de l'équipe ou de l'organisation

Envisagez de collaborer avec les parties prenantes clés, telles que les responsables et les experts en la matière, pour élaborer un cadre de performance qui soit en phase avec les objectifs, les buts et la culture de votre organisation.

Etape 2 : Identifier les critères d'évaluation pour déterminer le potentiel

Réfléchissons maintenant au potentiel de croissance future. Cherchez des indicateurs tels que :

Compétences: L'employé fait-il preuve de compétences techniques et non techniques qui pourraient s'avérer précieuses dans des rôles plus importants ?

L'employé fait-il preuve de compétences techniques et non techniques qui pourraient s'avérer précieuses dans des rôles plus importants ? L'agilité d'apprentissage: Avec quelle rapidité l'employé peut-il saisir de nouveaux concepts et s'adapter à des situations changeantes ?

Avec quelle rapidité l'employé peut-il saisir de nouveaux concepts et s'adapter à des situations changeantes ? Qualités de leadership: L'employé fait-il preuve d'une capacité à motiver et à inspirer les autres ?

L'employé fait-il preuve d'une capacité à motiver et à inspirer les autres ? **L'ambition : À fait l'employé souhaite-t-il évoluer au sein de l'organisation ?

Utilisez ces indicateurs pour classer le potentiel en différents niveaux : Élevé, Moyen et Faible.

Etape 3 : Collecte de données et collaboration

Recueillez des données pertinentes pour alimenter votre grille. Les bilans de performance, les évaluations de compétences et les commentaires du manager sont autant de sources d'information précieuses. Formulaires ClickUp sont très utiles pour recueillir des informations cruciales et des commentaires de la part des pairs. Vous pouvez personnaliser le formulaire pour n'importe quel processus d'admission et utiliser une logique conditionnelle pour le mettre à jour dynamiquement en fonction des réponses que vous recevez.

Puisque vous pouvez collecter automatiquement les réponses dans le CRM de ClickUp, utilisez ce temps gagné pour encourager les discussions ouvertes et la collaboration avec les managers qui comprennent bien les forces et les aspirations des membres de leur équipe. C'est peut-être aussi le bon moment pour comprendre le niveau de satisfaction professionnelle de vos employés.

Etape 4 : Faites le portrait de vos employés

Commencez par décrire chaque case de la grille en 9 en utilisant les niveaux de performance que vous avez définis (élevé, moyen, faible) pour l'axe horizontal et les niveaux de potentiel (élevé, moyen, faible) pour l'axe vertical.

Libellez chaque grille avec un nom, comme "Sous-performant" ou "Top talent", afin de créer un cadre clair pour le placement des employés.

placez vos employés.. | Les employés sont répartis en deux catégories : les moins performants, les plus performants et les plus prometteurs, et les plus talentueux, les plus performants et les plus prometteurs | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | | Talent sous-utiliséBasse performance, potentiel moyen | Core PlayerMedium performance, potentiel moyen | Solid PerformerHigh performance, potentiel moyen | Talent sous-utiliséBasse performance, potentiel moyen | Talent sous-utiliséMedium performance, potentiel moyen | Talent sous-utiliséMedium performer, potentiel moyen Sous-performant_Performant faible, potentiel faible | Collaborateur stablePerformant moyen, potentiel faible | Collaborateur expérimentéPerformant élevé, potentiel faible | Collaborateur expérimentéPerformant élevé, potentiel faible | Collaborateur expérimenté_Collaborateur expérimenté, potentiel faible

Voyons, par exemple, ce que nos grilles de description reflètent dans ce cas :

Sous-performant: Candidat dont les performances et le potentiel sont moindres. Susceptible de stagner ou d'être remplacé par un nouvel embauché

Candidat dont les performances et le potentiel sont moindres. Susceptible de stagner ou d'être remplacé par un nouvel embauché Collaborateur stable: Un collaborateur moyen qui pourrait bénéficier d'activités de formation et de développement

Un collaborateur moyen qui pourrait bénéficier d'activités de formation et de développement Contributeur expérimenté: Un collaborateur régulier dans son rôle actuel mais qui a besoin de formation et de mentorat pour être promu à des positions plus élevées

Un collaborateur régulier dans son rôle actuel mais qui a besoin de formation et de mentorat pour être promu à des positions plus élevées **Un employé qui fait preuve d'une performance exceptionnelle et d'un potentiel de croissance et de développement grâce à une formation et un mentorat adéquats

**Mon travail : Un candidat potentiel pour une progression future, un petit coup de pouce pour la formation et le mentorat pourrait faire des merveilles

Talent sous-utilisé: Un candidat dont le potentiel n'est pas exploité et qui pourrait bénéficier de plus d'autorité et de responsabilités

Un candidat dont le potentiel n'est pas exploité et qui pourrait bénéficier de plus d'autorité et de responsabilités Talent exceptionnel: Candidat exceptionnel et performant, doté d'une forte capacité de réflexion critique et de gestion des ressources humaines

Candidat exceptionnel et performant, doté d'une forte capacité de réflexion critique et de gestion des ressources humaines Étoile montante: Montre un grand potentiel, s'acquitte très bien de son rôle et peut atteindre un niveau plus élevé grâce à des objectifs plus ambitieux

Montre un grand potentiel, s'acquitte très bien de son rôle et peut atteindre un niveau plus élevé grâce à des objectifs plus ambitieux **Un professionnel expérimenté avec des compétences exceptionnelles en matière de gestion des ressources humaines ; il est capable d'assumer un rôle élargi avec un peu de coaching et de mentorat

Une fois que vous disposez de toutes les données, placez chaque employé dans la Box qui correspond le mieux à son niveau de performance actuel et à son potentiel futur. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un instantané et non d'un libellé permanent. Considérez le libellé de la case de chaque personne comme un point de départ pour les discussions relatives à la croissance et au développement.

Etape 5 : Calibrer et affiner

Une fois que vous disposez d'une grille préliminaire, organisez une réunion d'étalonnage avec les parties prenantes clés.

Discutez et parvenez à un accord mutuel pour le placement de chaque employé. Assurez-vous que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne les critères utilisés. Ensuite, apportez les ajustements nécessaires à la grille.

Etape 6 : Documenter et communiquer

Une fois la grille finalisée, partagez-la (avec les noms des employés rendus anonymes si nécessaire) avec les responsables concernés. Profitez-en pour animer des discussions sur les forfaits de développement individuel, les stratégies de planification de la réussite et les programmes de formation ciblés.

**N'oubliez pas que la grille à 9 cases est un outil dynamique. Il convient de la revoir et de la mettre à jour régulièrement en fonction de l'amélioration des performances des employés, du développement des compétences et de l'évolution des objectifs de l'organisation. Ainsi, la grille reste pertinente et continue d'alimenter des pratiques de gestion des talents efficaces et centrées sur les personnes. L'idée étant d'aider vos collaborateurs à réaliser leur potentiel et à s'améliorer en permanence, considérez la grille comme un document vivant.

La psychologie industrielle et organisationnelle (I/O) influence fortement la création d'une grille à 9 cases efficace. L'utilisation de ses principes vous permet d'identifier les futurs travailleurs les plus performants et de repérer les joyaux cachés de votre personnel.

Voici comment :

Évaluation de la performance

La psychologie I/O permet de concevoir des méthodes d'évaluation des performances qui vont au-delà de l'intuition. Elle se concentre sur la définition d'objectifs clairs pour chaque rôle l'utilisation d'outils d'évaluation des entreprises afin d'évaluer les employés sur la base des mêmes critères et de pratiquer une gestion et un développement transparents des talents.

La psychologie de l'I/O intègre également le feedback à 360 degrés, qui prend en compte les commentaires des collègues, des rapports et des superviseurs, ce qui vous donne une image complète de la performance d'un employé

Par exemple, pour un rôle de responsable marketing, la psychologie I/O pourrait suggérer des objectifs tels que "augmenter le trafic sur le site web de 20 % sans augmenter la taille de l'équipe" et "lancer avec succès deux nouvelles campagnes de marketing en respectant le budget" Cela permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne la notion de "haute performance" dans ce rôle spécifique.

Repérer les joyaux cachés

Outre l'analyse des performances actuelles, la psychologie I/O permet d'identifier les traits de caractère qui indiquent le potentiel futur.

**Elle prend en compte des facteurs tels que la capacité d'un employé à apprendre de nouvelles choses (agilité d'apprentissage) ou son charisme et son influence sur les autres (qualités de leadership)

Cela vous permet d'identifier les employés qui répondent constamment aux attentes (une personne performante) et qui ont le don de saisir rapidement des concepts complexes et d'inspirer leurs équipes.

En résumé, l'influence de la psychologie I/O sur votre grille à 9 cases vous aide à repérer les travailleurs à haut potentiel et à investir dans leur développement en vue de futurs rôles de leadership.

💡Pro Tip: Pour un développement à long terme, considérez d'intégrer des plans de carrière pour vos employés. De nombreuses personnes se sentent perdues ou incertaines des prochaines étapes de leur parcours professionnel, et un plan de carrière peut être un outil puissant pour combattre cette incertitude.

Modèle Excel pour la création d'une grille à 9 cases

Excel est facilement disponible sur les appareils et constitue donc un choix de premier ordre parmi les professionnels des ressources humaines et les entreprises qui cherchent à créer une grille à 9 cases.

Avantages d'un modèle Excel:

Efficacité: Un modèle Excel vous permet d'économiser du temps et des efforts par rapport à une création manuelle. Des dispositions prédéfinies avec des menus déroulants et des formules permettent d'automatiser les calculs et l'automatisation de l'organisation des données

Un modèle Excel vous permet d'économiser du temps et des efforts par rapport à une création manuelle. Des dispositions prédéfinies avec des menus déroulants et des formules permettent d'automatiser les calculs et l'automatisation de l'organisation des données Analyse des données: Les fonctions intégrées d'Excel vous permettent d'analyser efficacement votre vivier de talents. Vous pouvez trier et filtrer les données en fonction de divers critères, identifier les tendances et calculer des indicateurs tels que le pourcentage d'employés dans chaque Box

Les fonctions intégrées d'Excel vous permettent d'analyser efficacement votre vivier de talents. Vous pouvez trier et filtrer les données en fonction de divers critères, identifier les tendances et calculer des indicateurs tels que le pourcentage d'employés dans chaque Box Collaboration: Les modèles Excel facilitent la collaboration entre les professionnels des ressources humaines et les managers. Vous pouvez partager la feuille de calcul, ce qui permet à chacun d'accéder aux données et de les mettre à jour si nécessaire

Modèle Excel de la grille à 9 cases de Box

offre une approche complète de l'évaluation des performances et du potentiel des employés.

Il propose des évaluations avancées, des échelles d'évaluation détaillées, une automatisation de la compilation des résultats, ainsi que de nombreux conseils pour une meilleure planification de la réussite.

Via : Deel Télécharger ce modèle

💭Remember: Maintenir la confidentialité des données en anonymisant les noms des employés lors du partage de la grille avec un public plus large

Grâce aux modèles Excel, vous pouvez créer une grille à 9 cases dynamique et informative, qui vous permet de prendre des décisions fondées sur des données et d'optimiser vos pratiques de gestion des talents.

Vous pouvez également utiliser un logiciel de gestion des compétences pour stocker, développer et suivre efficacement les compétences d'un employé au fil du temps.

Voici comment mettre en œuvre une grille à 9 cases dans votre stratégie de gestion des talents :

Onboarding

En intégrant la grille des 9 cases dans votre processus d'intégration, vous pouvez créer un vivier de talents de grande qualité pour votre organisation. Elle aide également les nouveaux employés à comprendre les critères sur lesquels ils seront évalués et les étapes qu'ils doivent franchir pour progresser.

En outre, ces 9 Box permettent d'identifier très tôt les points forts et le potentiel de chaque candidat, ce qui facilite la mise en place de programmes de formation et de mentorat ciblés. Et lorsque vient le temps de planifier la relève, votre organisation dispose d'un bassin sur mesure de candidats de grande qualité General Electric (GE) a toujours utilisé la grille des 9 forfaits pour identifier et développer les employés à haut potentiel, afin de faciliter les décisions relatives à la planification de la succession. Cette méthode permet à GE de maintenir un vivier de talents prêts à occuper des rôles critiques au sein de l'organisation.

Mentorat

Utilisez une grille à 9 cases pour mettre en relation les employés très performants (dotés de solides qualités de leadership) avec ceux qui possèdent un fort potentiel. À faire, cela peut contribuer à créer une relation mutuellement bénéfique et gratifiante entre les employés.

Par exemple, une société de conseil internationale peut utiliser la grille à 9 cases pour lancer un programme qui met en relation des associés expérimentés (très performants, dotés d'un fort leadership) avec des collaborateurs à fort potentiel. Ce programme contribuera à former les futurs dirigeants et à favoriser la communauté et le transfert de connaissances au sein de l'organisation.

Développement du leadership

L'approche de la grille à 9 cases permet d'identifier les futurs leaders. Les employés qui se trouvent dans la Box supérieure droite (haute performance, haut potentiel) démontrent le potentiel et la capacité d'assumer des rôles de leadership.

Vous pouvez les préparer à de futures positions de leadership en investissant dans leur développement par le biais de programmes de formation au leadership et d'une exposition stratégique à la haute direction.

Par exemple, vous pouvez utiliser la grille à 9 cases pour identifier un responsable de la production qui a toujours dépassé les cibles (hautes performances) et qui est naturellement enclin à acquérir de nouvelles compétences (haut potentiel). Inscrivez-le à un programme de développement du leadership et dotez-le des compétences nécessaires pour qu'il accède à un rôle de cadre supérieur au cours des prochaines années

Fidélisation des employés

La grille des 9 cases joue un rôle crucial dans la fidélisation des employés. En identifiant les personnes les plus performantes dans la grille, vous pouvez adapter les stratégies de fidélisation à leurs besoins et à leurs aspirations.

Il peut s'agir de fournir des opportunités d'évolution de carrière, d'offrir des packages de rémunération compétitifs ou de mettre en place un système de reconnaissance et d'appréciation. PricewaterhouseCoopers (PwC) utilise une grille de talents à 9 cases pour la gestion des talents. En fonction de la manière dont les employés sont classés dans la matrice des talents, PwC élabore des stratégies afin que les employés de chaque groupe soient traités d'une manière particulière.

Voici une feuille de route pour garantir l'adoption et la mise en œuvre harmonieuses de ce modèle dans votre entreprise :

1. Communication

Faites preuve de transparence: Expliquez clairement l'objectif et les avantages de la grille à 9 cases à votre équipe RH, à vos managers et à vos employés. Il s'agit d'un outil de développement et non d'évaluation, ce qui crée un sentiment positif et de collaboration à son égard

Expliquez clairement l'objectif et les avantages de la grille à 9 cases à votre équipe RH, à vos managers et à vos employés. Il s'agit d'un outil de développement et non d'évaluation, ce qui crée un sentiment positif et de collaboration à son égard Ouvrez les canaux de communication: Encouragez les managers et les employés à poser des questions et à exprimer leurs préoccupations. Abordez-les de manière transparente et utilisez ce retour d'information pour affiner votre approche de la mise en œuvre

2. Le développement collaboratif

Impliquez les parties prenantes clés: Recueillez les commentaires des professionnels des ressources humaines, des managers et même des représentants des salariés. Cela permet de s'assurer que la grille s'aligne sur les besoins de votre organisation et sur vos objectifs en matière de gestion des talents

Recueillez les commentaires des professionnels des ressources humaines, des managers et même des représentants des salariés. Cela permet de s'assurer que la grille s'aligne sur les besoins de votre organisation et sur vos objectifs en matière de gestion des talents Définir des critères clairs: Établissez des définitions claires et mesurables pour les niveaux de performance (élevé, moyen, faible) et les indicateurs de potentiel (agilité d'apprentissage, qualités de leadership, etc.). La cohérence est cruciale pour un positionnement précis dans la grille

3. Approche descendante

Former et responsabiliser les managers: Leur donner une connaissance approfondie de la grille à 9 cases et de son application. Formez-les à l'utilisation de la grille pour les entretiens de performance, le forfait de développement et l'identification des talents

Leur donner une connaissance approfondie de la grille à 9 cases et de son application. Formez-les à l'utilisation de la grille pour les entretiens de performance, le forfait de développement et l'identification des talents L'adhésion de la direction est cruciale: Les cadres supérieurs doivent se faire les champions de l'utilisation de la grille des 9 cases et l'intégrer dans leurs pratiques de gestion. Leur participation active et leur assistance ouvrent la voie à une mise en œuvre réussie

4. La technologie comme alliée*

Si les modèles Excel constituent un bon point de départ, envisagez d'utiliser un outil de gestion des performances et des ressources humaines tel que ClickUp pour améliorer votre expérience de la grille à 9 cases.

ClickUp est un puissant outil de gestion des performances et des ressources humaines logiciel de gestion des talents qui vous aide à mettre en place une grille à 9 cases de manière efficace.

Statuts personnalisables: Définissez des statuts personnalisés au sein deListe de ClickUp qui reflètent vos niveaux de performance (élevé, moyen, faible) et vos catégories de potentiel (élevé, moyen, faible)

Définissez des statuts personnalisés au sein deListe de ClickUp qui reflètent vos niveaux de performance (élevé, moyen, faible) et vos catégories de potentiel (élevé, moyen, faible) Dépendances et sous-tâches: Utilisez la fonctionnalité de dépendance de ClickUp pour lier les plans de développement individuels (sous-tâches) aux profils des employés dans la grille à 9 cases (tâches principales). Cela facilite la création de plans de développement ciblés basés sur la position de chaque employé dans la grille

Utilisez la fonctionnalité de dépendance de ClickUp pour lier les plans de développement individuels (sous-tâches) aux profils des employés dans la grille à 9 cases (tâches principales). Cela facilite la création de plans de développement ciblés basés sur la position de chaque employé dans la grille Tableaux de bord et rapports:Tableaux de bord de ClickUp vous permettent de visualiser efficacement les données de votre vivier de talents. Ils vous permettent d'avoir un aperçu de la distribution des employés dans la grille, d'identifier les tendances et de suivre la progression dans le temps.

Avantages et limites de l'utilisation d'une grille à 9 cases

La grille à 9 cases est un outil puissant pour la gestion des talents, mais comme tout outil, elle a ses forces et ses faiblesses. Voici un examen plus approfondi des avantages qu'elle offre et des limites à prendre en compte :

Avantages de la grille à 9 cases

**En identifiant et en reconnaissant les employés à fort potentiel, vous favorisez les opportunités de développement et les plans de carrière, ce qui peut les motiver à contribuer plus efficacement

Formation et développement ciblés: La grille vous permet de mettre en place des programmes de formation et des opportunités de développement sur mesure afin de combler les lacunes en matière de compétences et de débloquer tout le potentiel

La grille vous permet de mettre en place des programmes de formation et des opportunités de développement sur mesure afin de combler les lacunes en matière de compétences et de débloquer tout le potentiel Recrutement stratégique et planification de la relève: La grille à 9 cases vous aide à identifier les lacunes en matière de talents au sein de votre organisation. Elle assiste la planification de la relève en orientant vos efforts de recrutement vers l'attraction de candidats possédant les compétences et le potentiel spécifiques qui manquent à votre organisation

Limites de la grille à 9 cases (et comment les surmonter)

Subjectivité : la dépendance de la grille à 9 cases à l'égard des évaluations subjectives de la direction peut entraîner des incohérences dans le placement des employés. Des préjugés personnels, des normes de performance différentes et des perceptions divergentes du potentiel peuvent fausser les résultats

🎯 Solution: Mettre en place un système de feedback à 360 degrés pour recueillir des perspectives multiples sur les performances et le potentiel des employés. Introduire des indicateurs de performance standardisés et des critères d'évaluation du potentiel basés sur des données. Organiser régulièrement des sessions d'étalonnage et d'évaluation des talents entre les managers afin d'aligner les perceptions et de réduire les préjugés.

🎯 Solution: Mettre en place un système de feedback à 360 degrés pour recueillir des perspectives multiples sur les performances et le potentiel des employés. Introduire des indicateurs de performance standardisés et des critères d'évaluation du potentiel basés sur des données. Organiser régulièrement des sessions d'étalonnage et d'évaluation des talents entre les managers afin d'aligner les perceptions et de réduire les préjugés. La structure simpliste de la grille à 9 cases ne fait pas ressortir toute la complexité des profils des employés. Elle ne tient pas compte des forces, des faiblesses et des aspirations professionnelles propres à chacun. Une trop grande dépendance à l'égard de la grille peut conduire à une focalisation étroite sur la gestion des talents

🎯Solution: Combinez la grille à 9 cases avec d'autres outils d'évaluation des talents, tels que les évaluations de la personnalité, les matrices de compétences et les sondages sur les aspirations professionnelles, pour créer un profil complet de l'employé. Envisagez d'utiliser des cadres de compétences pour identifier les aptitudes et les comportements spécifiques nécessaires à la réussite.

🎯Solution: Combinez la grille à 9 cases avec d'autres outils d'évaluation des talents, tels que les évaluations de la personnalité, les matrices de compétences et les sondages sur les aspirations professionnelles, pour créer un profil complet de l'employé. Envisagez d'utiliser des cadres de compétences pour identifier les aptitudes et les comportements spécifiques nécessaires à la réussite. La grille à 9 cases peut devenir un outil statique qui met l'accent sur le placement dans une certaine case plutôt que sur la croissance. Cela peut étouffer le développement des employés et limiter l'agilité de l'organisation

🎯Solution: Utilisez-la comme point de départ pour créer des forfaits de développement individualisés. Intégrer la grille à 9 cases dans un cadre plus large de développement des talents et souligner son rôle dans l'information des parcours de carrière plutôt que dans la simple catégorisation des employés.

Explorer les alternatives à la grille à 9 cases

La grille à 9 cases offre un cadre précieux pour évaluer les performances des employés, mais ce n'est pas la seule option possible. Voici une comparaison avec quelques alternatives :

Systèmes de gestion des performances (PMS)

Ces systèmes fournissent une approche structurée du forfait d'amélioration des performances, intégrant la fixation d'objectifs, des mécanismes de retour d'information et des plans de développement. Un système de gestion des performances est plus détaillé que la grille à 9 cases, mais sa gestion nécessite une courbe d'apprentissage importante.

Matrices basées sur les compétences

Elles se concentrent sur l'identification des aptitudes et compétences spécifiques requises pour les rôles organisationnels. Elles peuvent être utiles pour élaborer des stratégies de développement des talents et le forfait de main-d'œuvre

Modèles de planification des successions

Ces modèles permettent d'identifier les employés à fort potentiel pour occuper les futures positions de direction. Si la grille à 9 cases peut contribuer à la planification des successions, des modèles dédiés peuvent aller plus loin dans l'évaluation des qualités de leadership et des besoins de développement.

Ressources humaines de ClickUp Ressources humaines de ClickUp offrent des logiciels robustes de gestion des performances et des RH qui vous aident à déployer une approche nouvelle, efficace et holistique de la gestion des talents.

Utilisez la vue Tableur dans ClickUp's Human Resources pour afficher vos tâches sous forme de tableau

Voici quelques fonctionnalités que les professionnels des ressources humaines adorent :

Paramètres et suivi des objectifs Objectifs ClickUp vous aide à suivre les cycles sprint, les OKR, les cartes de pointage hebdomadaires des employés, et plus encore pour mesurer la performance des employés dans le temps.

Bien que les applications de suivi des objectifs vous aident également à fixer des objectifs SMART pour vos employés, l'interface tout compris et les fonctionnalités de rapports de ClickUp permettent une communication claire et un suivi aisé des objectifs individuels et d'équipe.

Recrutement et intégration

Utiliser ClickUp pour l'embauche et le recrutement pour les processus d'embauche et de recrutement. Suivez et centralisez facilement toutes les candidatures entrantes. Évaluez les candidats à l'aide de tableaux de bord ou de critères d'évaluation personnalisés.

Rationaliser les processus de planification des entretiens et d'intégration grâce aux outils suivants Diagrammes de Gantt ClickUp et Affichage du Calendrier ClickUp .

en savoir plus: Découvrez comment Pigment augmente l'efficacité de l'onboarding en_

le site web de Pigment est en anglais https://clickup.com/customers/pigment 88% avec ClickUp /%href/

tout en réduisant la durée du cycle et en améliorant la collaboration

Développement professionnel

ClickUp facilite le développement professionnel en vous permettant d'attribuer des supports de formation, de suivre la progression de l'apprentissage et de gérer les forfaits de développement de votre équipe au sein de la plateforme.

Rétroaction à 360 degrés

ClickUp vous permet d'instaurer une culture du retour d'information à 360 degrés et de recueillir les commentaires de vos pairs, de vos responsables et même de vos subordonnés directs afin de fournir à vos employés une image complète de leurs points forts et des domaines dans lesquels ils doivent s'améliorer.

En voici quelques exemples modèles d'évaluation des performances qui vous aideront à mieux recueillir les commentaires :

Modèle d'évaluation des performances de ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle d'évaluation des performances de ClickUp offre des fonctionnalités telles que des statuts personnalisés pour suivre la progression de l'examen, des champs personnalisés pour l'organisation et des affichages personnalisés pour une gestion efficace de l'examen.

Les outils de gestion de projet tels que les réactions aux commentaires et l'automatisation garantissent une expérience fluide et efficace pour toutes les personnes impliquées. Ils assurent également un suivi post-révision grâce à des tâches récurrentes.

Ce modèle permet aux professionnels des ressources humaines de maintenir des évaluations de performance cohérentes et équitables et constitue une excellente alternative à d'autres modèles d'évaluation des performances logiciels d'évaluation des performances sur le marché.

Télécharger ce modèle

Modèle d'évaluation des performances de ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle d'évaluation des performances de ClickUp comporte des sections que vous pouvez personnaliser afin qu'elles correspondent aux besoins spécifiques de votre organisation. Par exemple, vous pouvez ajouter des sections pour des aptitudes, des compétences ou des projets spécifiques à votre secteur d'activité.

Le modèle d'évaluation des performances de ClickUp est prêt à l'emploi, ce qui vous permet de commencer tout de suite avec un processus de mise en œuvre facile et sans heurts. De plus, il est riche en fonctionnalités et contient des éléments essentiels pour des évaluations de performance approfondies et efficaces.

Le modèle vous permet de passer d'une vue en forme de Tableau à une vue en forme de Liste, selon vos préférences. Il est fourni avec des statuts prédéfinis - Ouvert et Achevé - pour rationaliser le suivi des tâches.

En outre, le modèle comporte des champs personnalisés tels que le trimestre, le département, la progression, le gestionnaire, le demandeur, la catégorie de demande et la région, ce qui fournit un modèle complet pour des évaluations de rendement détaillées et organisées.

Télécharger ce modèle

Modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp simplifie le processus d'évaluation en vous permettant de suivre les objectifs, de fournir un retour d'information structuré et de contrôler la progression à l'aide de données en temps réel.

Les fournisseurs prestataires peuvent fournir un feedback constructif de manière organisée, avec l'assistance de données en temps réel qui facilitent l'apprentissage continu pour tout le monde. Ce modèle prépare votre équipe à la réussite, depuis la définition d'objectifs clairs jusqu'au suivi des indicateurs clés de performance (ICP).

Il s'agit d'un modèle idéal pour vous aider à fixer des objectifs pour les évaluations dans le cadre des examens de performance .

Télécharger ce modèle

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour la gestion des talents

Hub centralisé: Gérez toutes vos activités de gestion des talents au sein d'une seule plateforme, en éliminant les silos de données et en rationalisant les flux de travail

Gérez toutes vos activités de gestion des talents au sein d'une seule plateforme, en éliminant les silos de données et en rationalisant les flux de travail **Les rapports et les outils d'analyse de ClickUp fournissent des informations précieuses sur votre vivier de talents, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées sur vos effectifs

Amélioration de la collaboration: ClickUp améliore la collaboration entre les professionnels des RH, les managers et les employés, garantissant que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne les objectifs de gestion des talents

Grâce à la suite complète de fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez dépasser les limites de la grille à 9 cases et créer une stratégie de gestion des talents dynamique et holistique pour votre organisation.

ClickUp vous permet également d'attirer, de développer et d'améliorer les compétences de vos employés retenir les meilleurs talents en constituant une main-d'œuvre solide pour une réussite à long terme.

Débloquer le potentiel et stimuler la performance avec ClickUp

La grille à 9 cases est un point de départ précieux pour la gestion des talents, mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. En comprenant ses avantages, ses limites et ses alternatives, vous pourrez l'utiliser efficacement dans le cadre de votre stratégie globale de gestion des talents.

ClickUp, avec ses fonctionnalités puissantes et son interface intuitive, peut révolutionner vos pratiques de gestion des talents.

Qu'il s'agisse de définir des objectifs SMART, de suivre la progression des performances, de faciliter un retour d'information significatif ou de gérer des forfaits de développement, ClickUp vous permet de tirer le meilleur parti de vos efforts en matière de gestion des talents.

Prêt à débloquer le plein potentiel de vos collaborateurs ? Créez votre compte gratuit aujourd'hui !