Gestionnaire de programme et gestionnaire de projet : En quoi les rôles diffèrent-ils ?

Pensez au dernier grand projet sur lequel vous avez travaillé - peut-être avez-vous lancé un nouveau produit ou mené une campagne de grande envergure pour un client. Vous avez probablement eu quelqu'un qui a suivi le projet, qui a veillé à ce que tout soit sur la bonne voie et à ce que les délais soient respectés.

Mais qui était exactement cette personne et quel rôle faisait-elle ?

Il est facile de confondre un gestionnaire de programme et un gestionnaire de projet, surtout lorsque leurs tâches se chevauchent. En réalité, il s'agit de deux rôles différents, avec des responsabilités distinctes.

Dans cet article, nous ferons la distinction entre un gestionnaire de programme et un gestionnaire de projet. Nous verrons également comment ils contribuent à la réussite d'une entreprise et décrirons les stratégies permettant d'exceller dans les deux rôles.

**Qu'est-ce qu'un gestionnaire de programme ?

Un gestionnaire de programme supervise et coordonne plusieurs projets connexes (qui constituent un programme) jusqu'à leur réalisation, tout en veillant à ce qu'ils contribuent à l'atteinte des objectifs plus larges de l'entreprise.

En d'autres termes, les gestionnaires de programme ont une vue d'ensemble et sont responsables des actions et des améliorations à l'échelle de l'organisation.

On peut comparer le gestionnaire de programme à l'architecte d'une entreprise. Il dessine les plans, crée la conception et est responsable de l'ingénierie d'un bâtiment, mais il ne pose pas les briques.

Domaines d'intervention clés

L'objectif clé d'un gestionnaire de programme est d'aligner plusieurs projets sur les objectifs de l'entreprise. Voici les aspects clés sur lesquels il se concentre :

Définir une vision stratégique: Les managers de programme établissent et poussent leurs équipes vers des objectifs qui assistent la vision et les objectifs de l'organisation

Les managers de programme établissent et poussent leurs équipes vers des objectifs qui assistent la vision et les objectifs de l'organisation Atteindre les objectifs à long terme: Ils créent une feuille de route qui décrit comment les multiples projets du programme contribueront collectivement à la progression des Objectifs à long terme

Ils créent une feuille de route qui décrit comment les multiples projets du programme contribueront collectivement à la progression des Objectifs à long terme **Ils décident des projets à lancer, à poursuivre ou à interrompre en fonction de leur valeur stratégique et de leur impact potentiel sur l'entreprise

**Faciliter la communication : les gestionnaires de projet assurent la liaison entre les équipes de projet et les cadres supérieurs, en tenant tout le monde informé de la progression et des mises à jour

Suivi et mesure des performances: Ils évaluent les résultats en termes de coûts par rapport aux avantages escomptés afin de s'assurer que le programme reste sur la bonne voie ; ils sont constamment à l'affût des domaines susceptibles d'être améliorés

a lire également le cadre de gouvernance des programmes : Modèles, avantages clés et initiation_

Compétences requises

Les gestionnaires de programmes doivent posséder plusieurs compétences de haut niveau, notamment :

Un leadership efficace : Le leadership permet aux gestionnaires de programmes d'inspirer, de motiver, de déléguer des tâches, de prendre des décisions et d'établir des relations solides avec les parties prenantes

: Le leadership permet aux gestionnaires de programmes d'inspirer, de motiver, de déléguer des tâches, de prendre des décisions et d'établir des relations solides avec les parties prenantes Le forfait stratégique : Un bon gestionnaire de programme doit être capable de définir des objectifs stratégiques et d'y donner suite. Cela signifie élaborer un forfait, fixer des priorités, allouer des ressources et contrôler la réussite pour s'assurer que les projets sont achevés dans les délais impartis

: Un bon gestionnaire de programme doit être capable de définir des objectifs stratégiques et d'y donner suite. Cela signifie élaborer un forfait, fixer des priorités, allouer des ressources et contrôler la réussite pour s'assurer que les projets sont achevés dans les délais impartis Gestion des risques : Un gestionnaire de programme doit être en mesure d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les problèmes potentiels susceptibles d'avoir une incidence sur le programme

**Qu'est-ce qu'un gestionnaire de projet ?

Un gestionnaire de projet s'occupe de l'un des nombreux projets qui composent un programme. Effacées, les tâches d'un projet sont plus modestes, avec des ressources et un budget limités, ainsi qu'un début et une fin bien définis.

**Le travail d'un gestionnaire de projet consiste à gérer un projet dans le respect du temps, du budget et des ressources qui lui sont alloués, tout en tenant compte des lignes directrices du programme dans son ensemble

Poursuivons l'analogie avec la construction, le gestionnaire de projet est le superviseur ou l'entrepreneur responsable de l'exécution du projet de la construction d'une pièce du bâtiment, en veillant à ce que tous les câblages, la plomberie et les finitions soient terminés dans les délais et le budget impartis.

Ses responsabilités se limitent à cette seule pièce. Ils n'ont pas à se préoccuper de savoir si la pièce est conforme à l'esthétique générale de la maison ou si elle est située au bon emplacement.

Domaines clés

L'objectif du gestionnaire de projet est très spécifique et concerne des résultats précis. Il s'agit de :

L'exécution tactique des projets: Le gestionnaire de projet supervise les activités tactiques et quotidiennes liées au projet, telles que la planification, l'organisation, la coordination des activités, le suivi de la progression et la résolution des problèmes

Le gestionnaire de projet supervise les activités tactiques et quotidiennes liées au projet, telles que la planification, l'organisation, la coordination des activités, le suivi de la progression et la résolution des problèmes Achevé de fixer les objectifs à court terme du projet: Son attention est limitée à l'achèvement du projet et aux objectifs de qualité. Parfois, le gestionnaire de projet doit modifier les calendriers, faire face aux retards ou déplacer les membres de l'équipe pour relever de nouveaux défis

Son attention est limitée à l'achèvement du projet et aux objectifs de qualité. Parfois, le gestionnaire de projet doit modifier les calendriers, faire face aux retards ou déplacer les membres de l'équipe pour relever de nouveaux défis Définir les produits à livrer et garantir la qualité : Les gestionnaires de projet s'attachent à planifier la portée d'un projet, à fixer des paramètres de qualité et à définir les étapes à suivre pour achever le projet. Ils sont donc la personne de référence pour toutes les questions relatives au projet

Compétences requises

Les compétences de base nécessaires pour le poste de rôle d'un gestionnaire de projet sont :

Gestion des tâches : un gestionnaire de projet doit savoir quelles tâches sont prioritaires, lesquelles doivent être poussées plus loin et lesquelles doivent être surveillées de près

: un gestionnaire de projet doit savoir quelles tâches sont prioritaires, lesquelles doivent être poussées plus loin et lesquelles doivent être surveillées de près La planification et la gestion du temps : Les gestionnaires de projet travaillent à établir des échéances réalistes pour chaque tâche et chaque jalon, puis à les suivre jusqu'à leur achèvement. Cela nécessite des compétences en matière d'adaptation aux nouvelles exigences, de gestion efficace du temps et de maintien de la discipline

: Les gestionnaires de projet travaillent à établir des échéances réalistes pour chaque tâche et chaque jalon, puis à les suivre jusqu'à leur achèvement. Cela nécessite des compétences en matière d'adaptation aux nouvelles exigences, de gestion efficace du temps et de maintien de la discipline Affectation des ressources : Le gestionnaire de projet doit être capable de gérer et d'allouer soigneusement toutes les ressources nécessaires au projet, y compris le personnel, le budget et les matériaux. Il doit également savoir comment obtenir des résultats avec des ressources limitées et gérer les dépenses

Lire aussi: Modèles et exemples de CV de gestionnaire de projet pour 2024

Gestionnaire de programme vs. Gestionnaire de projet : Différences clés

Il est facile de confondre les gestionnaires de programme et les gestionnaires de projet, mais comme nous venons de le préciser, leurs rôles sont très différents. Examinons de plus près ce qui fait la spécificité de chacun.

Aspect Gestionnaire de programme Gestionnaire de projet Mon travail consiste à atteindre des objectifs stratégiques plus larges et à gérer plusieurs projets interconnectés à la fois. Il veille également à ce que l'exécution du programme global s'aligne sur les grands objets de l'organisation. Le champ d'action d'un gestionnaire de projet s'articule autour de l'échéancier et des résultats attendus de ce projet Le gestionnaire de projet définit et gère des objectifs à long terme et oriente plusieurs projets. Les objectifs sont axés sur des objectifs plus larges à l'échelle de l'organisation. Paramètre les objectifs tactiques à court terme, spécifiques à un projet. Les objectifs généraux sont plus restreints et concernent un projet individuel Gestion des parties prenantes Établit une connexion directe avec les parties prenantes de haut niveau afin d'aligner le programme sur leurs intérêts. Ils sont responsables de la gestion des communications avec les parties prenantes dans le cadre de plusieurs projets. Ils se concentrent davantage sur la communication directe et le retour d'information Gestion de la stratégie et de la tactique : elle se concentre sur l'alignement stratégique et la réalisation des bénéfices pour se concentrer sur la planification à long terme et l'intégration des projets. Elle opère au niveau tactique, se concentrant principalement sur les opérations quotidiennes, telles que les tâches immédiates et les produits livrables Gestion des ressources Supervise l'utilisation des ressources sur plusieurs projets à la fois afin d'assurer une distribution optimale et une exécution sans faille Gère les ressources pour un seul projet afin de s'assurer qu'elles sont utilisées efficacement pour l'achevé du projet

Similarités entre les gestionnaires de programme et les gestionnaires de projet

Bien que les gestionnaires de programme et de projet aient des rôles distincts, ils partagent certains points communs. Examinons les points communs entre les gestionnaires de programme et les gestionnaires de projet :

Compétences de base

Les deux rôles requièrent de solides compétences en matière de de la gestion de projet des méthodologies de gestion de projet, telles que le cycle de vie du projet et les indicateurs de performance.

Par exemple, les gestionnaires de programme et de projet doivent bien connaître les approches telles que la chute d'eau et l'agile pour s'adapter à l'évolution des besoins et garantir des résultats fructueux. En outre, ils doivent posséder de solides compétences en matière de communication avec les parties prenantes, de gestion des risques et d'affectation des ressources pour faire avancer les projets et les programmes.

a lire également le Scrum Master vs. le chef de projet : À faire ?

Leadership

Les gestionnaires de programme et de projet sont en fin de compte des leaders, qu'ils dirigent un ou plusieurs projets. Par conséquent, ces deux rôles nécessitent de solides compétences en matière de leadership et de gestion des personnes afin de favoriser les performances et la réussite des projets.

Pensez-y de la manière suivante : un gestionnaire de programme motive les équipes à atteindre des objectifs stratégiques, tandis qu'un gestionnaire de projet dirige des sprints quotidiens.

Communication

Une communication efficace avec les parties prenantes clés est essentielle pour les rôles de gestionnaire de programme et de projet. Cela implique des interactions au sein de l'équipe et avec des parties prenantes externes.

Par instance, un gestionnaire de programme fournit des mises à jour aux cadres et recueille les rapports des gestionnaires de projet, tandis qu'un gestionnaire de projet organise des réunions d'équipe pour discuter du statut du projet et relever les défis.

Résolution de problèmes

Tous les gestionnaires rencontrent des problèmes. Ces problèmes peuvent aller d'une assistance insuffisante du personnel à des retards dans l'approvisionnement en matériel, en passant par des goulets d'étranglement au niveau de l'approbation. De solides compétences en matière de résolution de problèmes sont essentielles pour que les gestionnaires de programmes et de projets puissent relever les défis qui se présentent à eux.

Par exemple, un gestionnaire de programme résout les conflits de ressources entre plusieurs projets de développement de logiciels, tandis qu'un gestionnaire de projet gère les retards de livraison de logiciels en ajustant les échéanciers et en réaffectant les ressources.

Outils pour faciliter la gestion de programmes et de projets

Que vous soyez gestionnaire de programme ou de projet, la gestion manuelle d'une entreprise complexe peut s'avérer difficile. Elle peut également conduire à un certain nombre de résultats évitables : détails manqués, dépassements de jalons dans la progression du projet et obstacles à la communication en sont quelques-uns. L'utilisation de ClickUp ! ClickUp pour la gestion de projet est une solution tout-en-un conçue pour gérer de manière transparente tous les aspects de vos projets et programmes. Que vous ayez besoin de communiquer avec les membres de votre équipe, de déléguer des tâches, de suivre la progression, d'estimer la durée ou d'assurer l'alignement avec les objectifs de votre entreprise, ClickUp est là pour vous aider

Ses fonctionnalités de gestion de projet vous permettent de gérer et suivre plusieurs projets simultanément, ce qui le rend idéal pour les gestionnaires de projets et de programmes.

Découvrons les principales fonctionnalités et les modèles de ClickUp pour une gestion efficace du programme et la gestion de projet.

Gérer et assigner les tâches

Avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, les gestionnaires de projets et de programmes peuvent créer et assigner des tâches avec des descriptions détaillées, des délais et des priorités. Cela permet de clarifier ce qui doit être fait et à quel moment, et de s'assurer que tous les membres de l'équipe restent alignés et concentrés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tasks.png Tâches ClickUp /$$img/

Créer, organiser et attribuer des tâches ClickUp pour une gestion efficace des programmes et des projets

La plateforme vous permet de paramétrer Dépendances de la tâche ClickUp et Jalons ClickUp le plan d'action est un outil qui permet à tous les membres de l'équipe de savoir quelles tâches sont prioritaires et à quel moment elles doivent être exécutées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Task-Dependencies.png Dépendances des tâches ClickUp /$$img/

Rationalisez la gestion des tâches grâce à un aperçu clair des dépendances des tâches ClickUp et des assignés, en veillant à ce que rien ne passe à travers les mailles du filet

Visualiser les échéanciers des projets

Besoin d'un aperçu rapide de la progression de votre projet ? Le diagramme de Gantt de ClickUp est parfait pour cela. Il vous donne un aperçu visuel de tout, des dates de début et de fin des tâches aux dépendances et aux échéances.

La planification et l'exécution de votre projet deviennent ainsi un jeu d'enfant.

Par exemple, un chef de projet peut facilement voir comment la fin d'une tâche influe sur le début d'une autre, ce qui l'aide à planifier et à gérer son temps plus efficacement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Gantt-Charts.png ClickUp diagrammes de Gantt /$$img/

Visualisez la progression des tâches, les dates de début et de fin avec les diagrammes de ClickUp Gantt

Mais ce n'est pas tout.

Les diagrammes de Gantt permettent également de suivre la progression des tâches en temps réel, ce qui aide les gestionnaires de projets et de programmes à vérifier si les tâches respectent le calendrier ou prennent du retard. Ils offrent également une vue d'ensemble du projet, aidant l'équipe interne à se coordonner plus efficacement et à gérer tout retard dans l'exécution du projet.

Une autre fonctionnalité remarquable des diagrammes de Gantt est leur contribution à la planification et à l'allocation des ressources. En visualisant la charge de travail et la disponibilité de chaque membre de l'équipe, vous pouvez vous assurer que tout le monde travaille efficacement et que les ressources sont affectées là où elles sont le plus nécessaires.

Lire aussi: 10 avantages des logiciels de gestion de projet pour les équipes

Gérer les ressources

Les gestionnaires de programme et de projet sont toujours à la merci du temps. ClickUp Suivi du temps du projet vous permet d'enregistrer avec précision le temps passé sur des tâches et des projets individuels, ce qui vous permet d'obtenir une vue d'ensemble de la productivité sur le lieu de travail.

Par exemple, un chef de projet peut consulter les relevés de temps pour déterminer si une tâche spécifique a pris plus de temps que prévu, ce qui permet d'affiner les estimations et la planification futures.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Project-Time-Tracking-1.png ClickUp Suivi du temps du projet /$$img/

Suivez le temps passé pour diverses tâches et établissez des paramètres pour les projets futurs avec ClickUp Project Time Tracking

Si vous facturez vos clients à l'heure, le suivi du temps permet de fournir facilement des enregistrements détaillés du temps passé sur les tâches de chaque client.

Je cherchais une plateforme de gestion de projet et j'ai trouvé la meilleure. Tout de suite, j'ai eu l'impression que ClickUp pourrait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi qui nous apporteraient des avantages que je n'avais même pas imaginés.

Dayana Mileva, Directrice de compte, Pontica Solutions

Définir et suivre les objectifs

L'aspect le plus important de la gestion de projet et de programme est la définition d'objectifs réalisables pour toutes les personnes impliquées. Objectifs ClickUp est une solution simple mais très performante pour le paramétrage, le suivi et la réalisation d'objectifs pour votre équipe.

Il vous permet de diviser plusieurs projets en objectifs plus petits et plus faciles à suivre, ce qui facilite le contrôle de la progression.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcZaYNIEDPEOAErASPj19750NEdOhJB8i76J6IuPvjt1bbbaAdHNFJ0ZIdRVedWiTr2V\_Qi0ZBa2RweTUF3LNETqI9580llDdN0PXyx1XPzX7WNEzTWirZxVfbn7HUyjEundeB3ZWifidoB3\_9yIWT8c ?clé=AwgRcpS7z4tkI0AnxlHsUw Objectifs ClickUp /$$img/

Paramétrez des objectifs mesurables en temps réel avec ClickUp Objectifs

Vous pouvez facilement voir la contribution de chaque membre de l'équipe à la réalisation des objectifs, ce qui les aide à rester concentrés, responsables et motivés. Cette visibilité vous permet également d'identifier et de résoudre les éventuels retards ou goulets d'étranglement dès qu'ils se présentent.

En outre, vous pouvez suivre la performance des objectifs tout au long du projet et, une fois celui-ci terminé, évaluer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, fournissant ainsi des informations précieuses pour les projets futurs.

Surveiller plusieurs projets simultanément

Si vous êtes un gestionnaire de projet et que vous avez du mal à suivre plusieurs projets en même temps, ClickUp Portfolios est fait pour vous. Il vous permet de créer une vue centralisée de tous les projets au sein d'un programme, permettant aux gestionnaires de programme d'afficher en un coup d'œil le statut, la progression et l'état général de chaque projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Portfolios-1400x881.png ClickUp Portfolios /$$img/

Gérer et obtenir un aperçu de plusieurs projets au sein d'un programme en utilisant ClickUp Portfolios

De plus, les portfolios vous permettent de suivre les indicateurs clés des projets, tels que les délais, les budgets et l'utilisation des ressources. Ils constituent également un bon moyen d'analyser la disponibilité et l'affectation des ressources pour différents projets.

Créer des tableaux de bord personnalisés pour suivre les performances

Avec Tableaux de bord ClickUp avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez créer des affichages personnalisés mettant en évidence les données du projet ou du programme qui vous importent. Vous pouvez choisir parmi un intervalle de widgets - diagrammes, graphiques et tableaux - pour obtenir une représentation visuelle des indicateurs les plus importants.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/clickup-dashboard-1400x934.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Visualisez les performances du programme et alignez-les sur les objectifs stratégiques grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord fournissent également des mises à jour en temps réel sur les performances du programme, ce qui vous permet de suivre les activités en cours et d'identifier rapidement les écarts par rapport au forfait. Vous pouvez également accéder facilement aux analyses et aux rapports.

Tirer le meilleur parti des modèles préconçus

Si vous craignez que l'organisation et le suivi de plusieurs projets à l'aide des fonctionnalités de ClickUp vous prennent beaucoup de temps et d'efforts, nous avons également prévu le coup. Les modèles ClickUp vous aideront à démarrer rapidement et facilement avec un minimum d'effort.

En voici quelques-uns modèles de gestion de programme qui peuvent vous aider :

Modèle de gestion de programme ClickUp

Le Modèle de gestion de programme ClickUp est conçu pour vous aider à gérer plusieurs projets au sein d'un programme. Il offre un cadre structuré pour la gestion des tâches liées aux projets, le suivi de la progression et l'alignement de tout sur vos objectifs stratégiques, le tout avec des champs prédéfinis que vous pouvez facilement remplir.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Program-Management-Project-Gantt.png Le modèle de gestion de programme de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer des programmes complexes comportant de multiples composantes et parties prenantes.

https://app.clickup.com/signup?template=t-110494631&department=pmo&\_gl=1\*5s3cpr\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Avec ce modèle, vous pouvez :

Afficher une vue d'ensemble de tous les projets d'un programme à partir d'un seul tableau de bord

Visualiser les échéanciers des programmes et les dépendances à l'aide d'une vue Gantt

Définir et suivre les objectifs du programme afin de rester concentré et d'atteindre les objectifs

Automatisez les tâches répétitives, les affectations de tâches et les mises à jour de statut et rationalisez les flux de travail

Gérer les tâches et les projets à l'aide d'affichages personnalisables, tels que des listes, des tableaux et des calendriers

ClickUp Modèle de gestion de projet Modèle de gestion de projet ClickUp permet de rationaliser la gestion de projets individuels. Il fournit une approche structurée de l'organisation des tâches, du suivi de la progression et de l'alignement de toutes les activités du projet sur les objets à long terme.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-441.png Le modèle de gestion de projet de ClickUp permet aux gestionnaires de projet, aux gestionnaires de programme et aux gestionnaires de portefeuille d'éliminer facilement les silos et les obstacles, et d'exécuter efficacement et rapidement.

https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo&\_gl=1\*13ol8sx\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Utilisez ce modèle pour :

Créer des listes de tâches détaillées avec des sous-tâches et suivre la progression de chaque composant

Gérer et visualiser les projets avec différentes vues, y compris la liste, le tableau et l'affichage du calendrier

Contrôler les indicateurs clés et prendre des décisions basées sur des données grâce aux outils de rapports

Paramétrer les dépendances entre les flux de travail connexes pour gérer les tâches du projet et éviter les retards

Supprimez les tracas de la gestion avec ClickUp

Alors que les gestionnaires de programme ont une vision plus large et visent à coordonner différents projets simultanément, un gestionnaire de projet est responsable d'un ensemble plus spécifique de cibles et d'activités.

Si vous êtes à la recherche d'un outil permettant de rationaliser la gestion des programmes et des projets et de réunir toutes vos équipes en un seul endroit, ClickUp est le meilleur investissement que vous puissiez faire.

Il offre diverses fonctionnalités telles que des tableaux de bord et des Portfolios pour les gestionnaires de programmes, des outils de gestion des tâches et des diagrammes de Gantt pour une supervision détaillée des projets. De plus, il existe des modèles pour différents besoins afin de vous aider à faire avancer les choses plus rapidement. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour prendre le contrôle de vos projets sans effort.