Modèles gratuits de suivi des dépenses Google Sheets pour optimiser vos finances

L'idée des budgets et des dépenses vous donne-t-elle mal à la tête ?

Bienvenue dans le club, celui où tout le monde a du mal à gérer ses finances, transpire à grosses gouttes en suivant ses dépenses et reste bouche bée chaque fois qu'on lui demande de fixer un budget.

Mais attendez. Vous n'êtes pas mauvais en gestion financière. Vous manquez simplement des outils adaptés.

Google Sheets est l'outil incontournable pour le suivi des dépenses, en particulier pour les personnes peu familiarisées avec la technologie, en raison de sa simplicité et de sa prise en main très rapide. Mais comment prendre une longueur d'avance ?

Dans cet article, nous allons partager les trois meilleurs modèles Google Sheets pour suivre vos dépenses afin de vous aider à mieux gérer vos dépenses personnelles et professionnelles.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des dépenses dans Google Sheets ?

Un bon modèle Google Sheets pour le suivi des dépenses professionnelles doit être intuitif, convivial et personnalisable. Les fonctionnalités clés d'un modèle de rapport de dépenses efficace sont les suivantes :

Catégories clairement définies : Il devrait y avoir des catégories pour différents types de coûts, comme les coûts fixes, les coûts variables, et des sous-catégories au sein de chacune des catégories générales

Automatisation : Un bon modèle contient des formules pré-insérées qui calculent automatiquement vos coûts totaux, vos dépenses, votre excédent de trésorerie, etc.

Aides visuelles : Votre modèle de suivi des dépenses doit pouvoir créer automatiquement des diagrammes afin d'identifier les tendances en matière de dépenses

Flexibilité : Bien qu'il soit important de définir clairement les catégories et d'utiliser des aides visuelles, il est également essentiel de pouvoir ajouter ou supprimer des éléments ou personnaliser le modèle en fonction de votre marque

Collaboration : Le modèle doit également permettre une collaboration fluide avec d'autres personnes afin de suivre l'ensemble des dépenses de l'entreprise

Ces fonctionnalités font de Google Sheets le modèle ultime pour suivre vos dépenses et tenir votre comptabilité.

Les 3 meilleurs modèles Google Sheets pour suivre vos dépenses à essayer

Découvrons trois modèles gratuits qui peuvent vous faciliter considérablement la gestion de vos finances.

1. Modèle de rapport mensuel des dépenses professionnelles

Si vous recherchez un outil fonctionnel et bien mis en forme pour suivre vos dépenses mensuelles à des fins professionnelles, le modèle de rapport mensuel des dépenses professionnelles est fait pour vous.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour rationaliser votre rapport mensuel des dépenses professionnelles en créant des feuilles individuelles pour vos employés. Cela vous permet d'afficher toutes les dépenses dans une feuille principale.

Vous pouvez également utiliser plusieurs filtres, tels que le nom de l'employé, son identifiant, son service, etc., pour afficher les dépenses mensuelles sous différents formats. Ce qui rend cet outil encore plus intéressant, c'est que vous pouvez personnaliser le modèle avec les couleurs et les polices de caractères de votre marque, puis l'imprimer ou le télécharger selon vos besoins.

2. Modèle de feuille de dépenses

Si vous utilisez un modèle de suivi des dépenses Google Sheet pour la première fois, vous apprécierez certainement ce modèle de suivi des dépenses simple et convivial pour les débutants.

Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter les détails de vos dépenses, tels qu'une brève description et le montant. C'est tout ! La feuille calcule ensuite automatiquement le total de vos dépenses et vous indique même le montant total de vos économies. Vous pouvez même obtenir une vue d'ensemble de vos transactions, revenus, dépenses et économies sous forme de diagramme circulaire.

Utilisez ce modèle pour suivre diverses dépenses, des dépenses quotidiennes du ménage aux paiements hypothécaires, en passant par les primes d'assurance et les factures de carte de crédit.

3. Modèle de suivi des frais de déplacement

Si vous travaillez dans une entreprise où vos employés voyagent souvent, ce modèle simple et convivial de suivi des frais de déplacement est indispensable.

Le modèle vous permet de suivre facilement les détails du voyage de chaque employé et de voir le total des dépenses engagées lors d'un voyage. Il fournit également des catégories de dépenses distinctes, afin que vous sachiez combien d'argent est dépensé en billets d'avion, en nourriture et en hébergement.

Vous pouvez suivre ces informations pour identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos coûts. Créez facilement des onglets distincts pour chaque employé dans une seule feuille et suivez l'ensemble des frais de déplacement.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour le suivi des dépenses

Les modèles de suivi des dépenses de Google Sheets sont parfaits pour les débutants, mais ils présentent certaines limites qui pourraient vous empêcher de gérer pleinement vos dépenses :

Entrée manuelle des données : vous devrez saisir manuellement les détails des dépenses, ce qui rendra le suivi des dépenses fastidieux et sujet à des erreurs Complexité : les fonctionnalités avancées de Google Sheets telles que la création de diagrammes (diagrammes circulaires, diagrammes radars, diagrammes de progression), la validation des données et le tri nécessitent des connaissances en formules et fonctions qui peuvent ne pas être à la portée de tous les utilisateurs Évolutivité : le traitement de grands ensembles de données ou le suivi financier complexe peuvent entraver l'évolutivité des grandes organisations Sécurité : le partage de données financières sensibles est préoccupant sans paramètres de partage appropriés Intégration : l'intégration directe avec les logiciels bancaires ou financiers est limitée lorsque vous travaillez avec Google Sheets Personnalisation : les personnalisations avancées peuvent nécessiter des connaissances en script, ce qui rend les modèles Google Sheets moins adaptés aux utilisateurs non techniciens

ClickUp : la meilleure alternative aux modèles de suivi des dépenses de Google Sheets

Le simple suivi des dépenses ne suffit pas pour assurer la prospérité de votre entreprise. Vous avez besoin d'une stratégie financière adéquate, qui consiste à identifier les tendances et à trouver des possibilités de réduction des coûts.

Bien qu'il soit facile de créer un modèle de rapport de dépenses dans Excel et Google Sheets, ces outils ne fournissent que des informations de base.

Vous avez besoin d'un logiciel avancé comme ClickUp pour optimiser la gestion de vos dépenses. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui vous aide à collaborer avec votre équipe afin de rationaliser le budget et les dépenses de votre entreprise. Les modèles de suivi des dépenses de ClickUp automatisent le suivi et la surveillance des dépenses et fournissent des analyses détaillées.

Voici les cinq meilleurs modèles ClickUp pour suivre vos dépenses et maîtriser votre planification financière.

1. Modèle de rapport de dépenses par ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez et gérez tous vos coûts grâce à ce modèle de rapport de dépenses de ClickUp

Le modèle de rapport de dépenses ClickUp vous aide à suivre toutes vos dépenses personnelles et professionnelles en un seul endroit. Vous souhaitez ajouter différentes catégories de dépenses ? Ouvrez la vue Tableur ClickUp pour commencer. Vous voulez voir combien vous avez payé vos fournisseurs et sous-traitants ? Consultez les tableaux de bord dans ClickUp pour obtenir un aperçu.

Le principal avantage de ce modèle est que vous pouvez définir des statuts personnalisés pour suivre les paiements approuvés et rejetés, et appliquer des champs personnalisés pour gérer la date de paiement, le bénéficiaire et le montant.

Le modèle de rapport de dépenses ClickUp vous aide à enregistrer les dépenses des différents services de votre entreprise afin que vous puissiez gérer le budget de chaque équipe. Il offre également des informations précieuses sur les dépenses de l'entreprise, permet de prévoir les dépenses futures et de définir la ventilation des coûts pour les projets.

2. Modèle de rapport mensuel des dépenses par ClickUp

Télécharger ce modèle Documentez facilement vos dépenses grâce au modèle de rapport de dépenses mensuelles de ClickUp

Les paiements en retard, les découverts bancaires fréquents et l'augmentation des comptes fournisseurs sont autant de signes d'un flux de trésorerie insuffisant.

Une façon d'améliorer la gestion de votre flux de trésorerie consiste à suivre et à gérer régulièrement vos dépenses. C'est là que le modèle de rapport mensuel des dépenses de ClickUp peut vous aider. Ce modèle convivial pour les débutants vous permet de définir les détails de votre budget mensuel et de suivre vos dépenses par rapport au budget fixé.

Vous pouvez utiliser les informations générées par ce modèle pour analyser le rapport coût-bénéfice et améliorer votre flux de trésorerie. En suivant vos dépenses mensuelles, vous pouvez surveiller efficacement votre budget annuel et vos progrès financiers.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement suivre où et combien vos employés dépensent. Des hôtels aux transports en passant par les repas, vous pouvez définir le montant alloué dans un tableur budgétaire et analyser vos sorties de trésorerie.

Personnalisez le modèle pour afficher les dépenses fixes et variables et utilisez les tableaux de bord ClickUp pour prévoir les dépenses futures.

3. Modèle de rapport de dépenses des employés par ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez les dépenses mensuelles de vos employés grâce au modèle de rapport de dépenses mensuelles de ClickUp

La gestion des dépenses des employés peut être une tâche ardue. Vous devez suivre les reçus, classer les dépenses, les vérifier et traiter les remboursements. Le modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp simplifie l'ensemble du processus pour vous.

Vous pouvez suivre les dépenses de vos employés en temps réel, examiner et approuver les dépenses, et créer des rapports détaillés pour surveiller les habitudes de dépenses. Cela augmente la précision et réduit le temps de traitement, pour votre plus grande satisfaction et celle de vos employés.

4. Modèle de rapports et dépenses d'entreprise par ClickUp

Télécharger ce modèle Permettez à vos collègues de soumettre facilement leurs dépenses professionnelles grâce au modèle de rapport et de dépenses professionnelles de ClickUp

Vous souhaitez suivre votre budget et vos dépenses en un seul endroit pour connaître la santé financière de votre entreprise ? Le modèle ClickUp Business Expense and Report vous aide à faire exactement cela. Les membres de votre équipe peuvent facilement ajouter leurs dépenses, ce qui permet de connaître plus facilement les dépenses exactes de chaque service.

Vous pouvez visualiser les dépenses et trouver des possibilités de réduction des coûts. Les fonctionnalités de suivi automatique du temps et d'avertissement de dépendance de ce modèle sont très utiles pour la gestion globale des coûts d'un projet.

Et ce n'est pas tout ! Le modèle offre plusieurs vues pour améliorer l'analyse et les rapports des dépenses. Vous pouvez essayer la vue Rapport des dépenses professionnelles pour suivre les dépenses et la vue Tableau d'approbation pour approuver ou rejeter les demandes de dépenses.

5. Modèle de rapport de dépenses pour petites entreprises par ClickUp

Télécharger ce modèle Restez organisé et maîtrisez les finances de votre petite entreprise grâce au modèle de rapport de dépenses pour petites entreprises de ClickUp

Les petites entreprises ont du mal à gérer leurs dépenses. Elles manquent de ressources, sont confrontées à des contraintes de trésorerie, ont des coûts opérationnels élevés et un accès limité au crédit, entre autres facteurs qui rendent leur survie financière difficile.

Vous avez besoin d'un modèle spécialisé pour résoudre ces problèmes spécifiques. Le modèle de rapport sur les dépenses des petites entreprises de ClickUp est exactement ce qu'il vous faut. Il automatise le suivi des dépenses, vous aide à gagner du temps et à économiser des ressources, et crée des diagrammes et des graphiques intuitifs pour vous permettre de mieux comprendre les performances financières de votre entreprise.

Vous pouvez l'utiliser pour créer des tâches afin de suivre vos dépenses. Le meilleur dans tout ça ? Il crée même des rapports à des fins fiscales pour réduire votre charge administrative.

Simplifiez vos finances grâce aux modèles de suivi des dépenses

Les modèles Google Sheets sont utiles pour le suivi des finances, mais vous devez fournir trop d'efforts pour saisir les dépenses, les classer par catégories et calculer le total des dépenses.

De plus, les modèles Google Sheets ne disposent pas d'analyses avancées, ce qui rend difficile l'identification des tendances en matière de dépenses. Vous pouvez utiliser des modèles avancés tels que les modèles de suivi des dépenses de ClickUp pour automatiser et rationaliser le suivi des dépenses.

Avec les modèles de suivi des dépenses ClickUp, vous pouvez planifier des propositions budgétaires, suivre vos dépenses, repérer les tendances, trouver des opportunités de réduction des coûts et établir des prévisions budgétaires, le tout en un seul endroit.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour mieux organiser et suivre vos dépenses.