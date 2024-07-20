Comment communiquez-vous et partagez-vous vos idées avec les membres de votre équipe ?

Avez-vous déjà quitté une réunion d'équipe avec l'impression d'avoir participé à un jeu de charades ? Vos réunions quotidiennes vous obligent-elles à lire entre les lignes ?

Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, vous êtes peut-être confronté à un problème de communication. Ne pas savoir comment partager les informations avec les membres de votre équipe peut avoir un impact sur les processus quotidiens et la collaboration.

Mais il existe une solution : cet article est votre guide complet pour aider votre équipe à communiquer comme un orchestre bien rodé. Il ne se contentera pas de faire parler tout le monde, il vous aidera à renforcer l'esprit d'équipe et à booster la productivité de votre équipe pour obtenir de meilleurs résultats.

C'est parti !

Comment communiquer et partager des idées avec les membres de votre équipe

Voici quelques conseils pratiques pour partager efficacement des informations avec les membres de votre équipe, que vous soyez intervenant ou dirigeant :

Connaissez votre public

Comprendre votre public est la première étape pour transformer les silences gênants en une session de partage des connaissances fluide. Commencez par identifier les styles et préférences de communication de votre équipe et définissez des objectifs de communication efficaces qui correspondent à ces derniers. Vous vous assurerez ainsi que tout le monde est d'accord et travaille en collaboration.

Voici quelques moyens de rendre la communication plus efficace :

Organisez une discussion d'équipe ou procédez à une évaluation pour comprendre le style de communication et les préférences de votre équipe

Observez les signaux verbaux et non verbaux de votre équipe pour comprendre comment ses membres perçoivent les points de vue des autres

Adaptez votre approche pour répondre à différents styles lorsque vous présentez des idées et des informations. Par exemple, utilisez des listes à puces pour ceux qui préfèrent les résumés concis

Organisez des ateliers pour améliorer les compétences de communication de votre équipe et planifiez des activités régulières de team building

Établir la confiance grâce à une communication ouverte

Une communication ouverte et honnête est la pierre angulaire d'une équipe gagnante. Elle permet d'établir des relations cordiales et de confiance tout en veillant à ce que chacun se sente impliqué et valorisé. Cependant, une telle culture de transparence ne naît pas du jour au lendemain. Elle doit être intégrée et entretenue de la manière suivante :

Faites preuve d'honnêteté et de clarté dans vos communications verbales et écrites. Évitez l'ambiguïté , car elle est source de malentendus

Prenez l'habitude de communiquer spontanément et volontiers les informations pertinentes à l'équipe, même dans des cas malheureux tels que des retards ou des contretemps

Assumez vos erreurs et concentrez-vous sur la résolution du problème. Le fait d'assumer ses responsabilités et de prendre en charge la correction des erreurs forge le caractère, renforce la confiance et favorise l'apprentissage continu

Restez ouvert aux commentaires et considérez-les comme une occasion d'apprendre et de vous améliorer. Écouter les suggestions et s'adapter favorise la collaboration au sein de l'équipe

Utilisez des supports visuels pour communiquer

Des études montrent que deux personnes sur trois apprennent mieux visuellement. Si vous ne savez pas comment partager au mieux les informations avec les membres de votre équipe, essayez les repères visuels. Pensez aux diagrammes, infographies, graphiques ou même cartes mentales qui réduisent la charge cognitive liée au partage d'informations. Voici comment tirer parti de la communication visuelle :

Identifiez le support visuel adapté en fonction de la complexité des informations et des préférences de votre public. Par exemple, vous pouvez utiliser des diagrammes simples pour des données claires, des organigrammes pour illustrer des processus et des cartes mentales pour le brainstorming

Sélectionnez les bonnes couleurs et la bonne typographie pour mettre en évidence les points clés, classer les informations et rendre la présentation visuellement attrayante

Utilisez des outils de gestion de projet ou des tableaux blancs pour des sessions interactives de partage d'informations ou de brainstorming

Élaborez une stratégie pour utiliser le contenu visuel comme outil de communication

Conseil de pro : Les priorités des tâches dans ClickUp vous aident à indiquer visuellement les tâches les plus importantes de chacun à l'aide de drapeaux de couleur

Offrez aux membres de votre équipe une visibilité sur les tâches les plus importantes grâce aux priorités de tâches de ClickUp

Exprimez-vous avec des histoires

Le storytelling est l'une des stratégies de communication les plus efficaces pour partager des connaissances. Après tout, les faits informent, tandis que les histoires inspirent. Intégrez le storytelling dans votre style de communication pour connecter avec votre public sur le plan émotionnel. Voici comment maîtriser cette méthode de communication :

Partagez des anecdotes pertinentes , des études de cas ou des expériences personnelles qui correspondent au défi ou à l'argument que vous avancez

Utilisez l'art du storytelling pour susciter des émotions et nourrir l'empathie au sein de votre public afin d'établir une connexion plus profonde

Évitez les longs discours qui mettent une éternité à aller à l'essentiel. Restez concis en vous concentrant sur le message clé et les informations pertinentes

Encouragez les membres de l'équipe à partager leurs propres histoires lors des discussions, des réunions et des présentations afin de créer une atmosphère collaborative et engageante

Conseil de pro : Vous avez besoin d'aide pour rédiger des textes courts ? ClickUp Brain peut développer, raccourcir, simplifier et améliorer n'importe quel texte spécifique que vous lui soumettez

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées, rédiger et modifier du contenu en quelques secondes

Démocratiser l'information

La communication centralisée est le fondement du partage d'informations et d'une communication efficace. Elle permet à l'ensemble de l'organisation de rester informée et brise les silos d'informations. Le fait que tout le monde soit sur la même page en même temps favorise la collaboration et améliore les résultats de l'équipe.

Démocratisez l'information en mettant en place des hubs de communication de la manière suivante :

Utilisez une plateforme de gestion de projet ou de communication qui permet une communication efficace grâce à un partage facile des informations

Encouragez le partage d'idées et d'informations pertinentes grâce à une culture d' accès ouvert afin d'éviter la monopolisation de l'information

Promouvoir différentes méthodes et différents canaux de communication pour répondre aux différents styles et préférences

Maintenez un hub de communication centralisé pour rester informé des spécifications, de la progression ou du statut des projets, des décisions, des ressources et d'autres sources pertinentes

Développez des wikis d'entreprise faciles à consulter et à parcourir pour partager les procédures opératoires normalisées (SOP), les politiques de l'entreprise et d'autres directives

Conseil de pro : Une communication ouverte ne signifie pas nécessairement un risque pour la sécurité. Les outils de gestion des connaissances tels que ClickUp vous offrent des paramètres personnalisables pour contrôler l'accès, afin que vous puissiez décider comment et dans quelle mesure partager les informations avec les membres de votre équipe.

Feedback et suivi

Une communication efficace n'est jamais à sens unique. Un retour d'information ouvert et honnête est essentiel à une communication et à un partage d'informations efficaces, car il achève le cycle d'amélioration continue et de développement.

Voici comment vous pouvez faire fonctionner la boucle de rétroaction pour les membres de votre équipe :

Prévoyez des sessions de feedback juste après un évènement ou un projet, alors que les détails sont encore frais dans les esprits

Créez un espace sûr où les membres de l'équipe peuvent partager des commentaires constructifs , par écrit ou oralement. Concentrez-vous sur la précision de vos compliments ou critiques afin que les commentaires soient exploitables

Écoutez activement les commentaires, posez des questions ouvertes pour clarifier les choses et donnez suite aux commentaires pertinents afin de montrer que vous accordez de la valeur à ces contributions

Examinez les commentaires et attribuez des éléments d'action clairs et des délais pour démontrer votre engagement envers l'amélioration continue et la réussite collective

Conseil de pro : La vue Formulaire ClickUp vous aide à recueillir rapidement et facilement des commentaires. Vous pouvez ensuite convertir les commentaires exploitables directement en tâches dans ClickUp

Gardez une marge de manœuvre

L'environnement de travail moderne est flexible, et les méthodes de communication doivent s'y adapter. Facilitez le partage d'idées créatives à l'aide de méthodes de communication hybrides qui rassemblent toute l'équipe. Il peut s'agir de messagerie instantanée, d'appels téléphoniques, de réunions individuelles, de visioconférences, de discussions en face à face, etc.

Voici quelques moyens de tirer parti de la flexibilité pour combler le fossé communicationnel :

Développez une combinaison de canaux de communication synchrones et asynchrones pour permettre le partage d'informations indépendamment du fuseau horaire ou de la situation géographique

Tirez parti des outils de planification qui permettent aux membres de l'équipe de réserver des réunions en fonction de leur disponibilité et de leur fuseau horaire

Encouragez les petites interactions informelles tout au long de la journée sous forme de points réguliers, de discussions dans les couloirs et d'échanges autour de la machine à café, que ce soit virtuellement ou en personne, afin de maintenir la cohésion de l'équipe grâce à une bonne communication

Choisissez les bons canaux

Ce n'est pas parce que vous privilégiez la flexibilité dans la communication et le partage d'informations que vous devez pour autant négliger la planification. Vous devrez tout de même définir et hiérarchiser les canaux de communication afin de garantir un partage des connaissances sans heurts.

Voici quelques pistes pour y remédier :

Adaptez les objectifs et les styles de communication aux canaux et aux échéanciers appropriés. Par exemple, la messagerie instantanée ou les appels téléphoniques conviennent mieux aux questions urgentes, tandis que les communications moins urgentes peuvent être transmises par e-mail

Documentez et partagez des directives claires pour l'utilisation du logiciel de communication interne

Tenez compte de la taille de l'équipe ou du public. Une annonce à l'échelle de l'entreprise et des discussions spécifiques à un service nécessiteront des canaux différents

Soyez attentif à la surcharge d'informations ou de canaux de communication. Passez en revue vos outils et votre stratégie de communication existants et optimisez-les pour une utilisation et une efficacité accrues

Donnez la priorité à une culture de collaboration

Le travail collaboratif stimule les performances des entreprises, et une communication et un partage efficaces de l'information le rendent possible. La communication collaborative capitalise sur l'émotion liée au partage des objectifs et des responsabilités. Cela permet aux membres de l'équipe de communiquer efficacement tout en partageant leurs idées, en s'assistant mutuellement et en travaillant vers un objectif commun.

Favorisez une culture de collaboration de la manière suivante :

Établissez des objectifs clairs pour chaque équipe. Expliquez comment chaque membre contribue à l'ensemble et comment la collaboration accélère la réalisation des objectifs

Créez un environnement de propriété partagée où toute l'équipe se sent habilitée à collaborer tout en générant des idées, en partageant ses connaissances et en travaillant vers des objectifs communs

Reconnaissez les réalisations de l'équipe obtenues grâce à un effort collaboratif tout en reconnaissant les contributions individuelles

Organisez régulièrement des activités de team building pour renforcer la confiance, stimuler la productivité de l'équipe, améliorer les méthodes de partage d'informations, etc

Conseil de pro : Rien ne renforce autant la propriété partagée que des objectifs communs. Créez des objectifs dans ClickUp et partagez-les avec vos équipes pour améliorer la transparence et favoriser la collaboration.

Définissez et suivez vos objectifs pour transformer les jalons en moments de fierté pour votre équipe avec ClickUp Goals

Communiquez tout en innovant

Les outils de communication traditionnels peuvent parfois étouffer la créativité ou restreindre le flux d'idées. À l'inverse, une communication ouverte et dynamique favorise la génération d'idées et l'innovation. Envisagez de mettre à niveau vos outils de communication avec des outils et des plateformes plus récents afin de résoudre les problèmes à l'aide d'idées et de perspectives nouvelles.

Voici quelques moyens de catalyser le processus créatif de votre équipe :

Intégrez des outils de brainstorming tels que des tableaux blancs, des plateformes de cartographie mentale, des documents collaboratifs, etc. pour stimuler la créativité en temps réel

Encouragez les membres de l'équipe à explorer des idées originales sans crainte d'être jugés ou d'échouer

Récompensez les équipes qui vont au-delà des méthodes de communication traditionnelles et utilisent l' innovation pour faciliter une bonne communication

Restez à l'affût des différents outils et plateformes de communication qui exploitent la technologie pour améliorer la communication au sein des équipes

Encouragez la diversité des opinions

Lorsque chaque membre de l'équipe se sent impliqué, valorisé et reconnu, il se sent motivé à participer activement aux réunions d'équipe. La diversité des pensées, des expériences et des perspectives qui en résulte offre une compréhension plus complète des défis et des opportunités.

Vous pouvez promouvoir la diversité de différentes manières :

Impliquez les membres de l'équipe issus de différents services afin de tirer parti de leurs parcours et de leur expérience pour partager des idées uniques

Reconnaissez et récompensez les esprits innovants et les personnes qui résolvent les problèmes en allant au-delà de leurs obligations habituelles pour obtenir des résultats

Montrez un intérêt sincère pour comprendre les nouvelles perspectives et idées en écoutant les idées et points de vue des membres de votre équipe

Encouragez les débats respectueux et sains afin de couvrir différents points de vue et de trouver la meilleure solution possible

Cultivez l'écoute active

La plupart des membres d'une équipe se contentent d'entendre les mots sans en comprendre le sens ou l'intention. Le manque d'écoute active est donc l'un des principaux défis en matière de communication sur le lieu de travail.

Voici quelques moyens de développer cette compétence :

Soyez attentif aux signaux non verbaux des membres de votre équipe ou de votre public (langage corporel, expressions faciales, ton, etc.) afin de vous faire une idée de leur réaction à vos idées

Assurez le suivi et posez des questions pour vous assurer que vous comprenez bien le message ou le point de vue de votre interlocuteur

Résumez ou paraphrasez les idées de votre interlocuteur et renvoyez-les-lui pour montrer que vous avez bien compris le sujet et susciter la poursuite de la discussion

Rangez votre téléphone, désactivez les notifications, fermez les onglets supplémentaires et accordez toute votre attention aux réunions d'équipe

Reconnaissez les victoires et les défis

Une communication et un partage d'informations efficaces ne consistent pas seulement à célébrer les réussites. Il s'agit également de reconnaître les défis, les petites et grandes réalisations, et de réfléchir aux performances de l'équipe. L'objectif est de trouver un équilibre entre les deux.

Voici comment partager des informations avec les membres de votre équipe de manière à permettre cela :

Célébrez les réussites pour renforcer les comportements positifs et motiver les membres de l'équipe

Considérez les défis ou les revers comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Aidez les membres de l'équipe d'assistance à réfléchir à ce qu'ils auraient pu faire mieux ou différemment pour obtenir d'autres résultats

Exprimez votre gratitude et votre reconnaissance envers vos collègues pour leur travail acharné et leur contribution à la création d'un environnement de travail positif et solidaire

Documentez les études de cas et partagez les leçons apprises dans toute l'organisation afin d'éduquer et d'informer les autres employés

ClickUp : l'outil ultime pour la communication interfonctionnelle

ClickUp comprend que la réussite d'un projet repose sur la communication. C'est pourquoi ce puissant outil de gestion de projet propose différentes méthodes de communication afin de favoriser une communication efficace et une collaboration active entre les équipes et au sein de celles-ci.

Voici quelques fonctionnalités de ClickUp qui favorisent la collaboration au travail:

Affichage de la discussion

Facilitez les discussions en temps réel pour obtenir des réponses instantanées grâce à la vue Chat de ClickUp

La vue Chat ClickUp est un espace dédié aux discussions en temps réel dans le cadre de projets, de tâches et de documents. Cet écran de messagerie instantanée élimine le risque de changement de contexte, car vous n'avez plus besoin de passer d'une plateforme ou d'un outil à l'autre pour communiquer avec les autres membres de l'équipe.

Utilisez-le pour poser des questions rapides, obtenir des éclaircissements immédiats sur vos doutes ou réfléchir à des solutions aux problèmes rencontrés dans les flux de travail. La vue Discussion permet de maintenir le flux de la discussion.

Utilisez la fonctionnalité de commentaires de ClickUp pour une communication contextuelle et des boucles de rétroaction

ClickUp vous permet de laisser des commentaires en fil de discussion directement sur les tâches ou dans des sections particulières des documents ClickUp. Cela facilite la communication contextuelle, où vous vous concentrez sur des problèmes spécifiques et en discutez en détail.

Vous pouvez également l'utiliser pour partager des commentaires, souligner une préoccupation ou simplement attirer l'attention de vos coéquipiers sans perdre le contexte. La fonctionnalité permettant d'étiqueter des membres spécifiques de l'équipe garantit qu'aucun commentaire ne passe inaperçu et que tout le monde peut contribuer à la discussion.

Tableaux blancs

Aidez vos équipes à trouver des idées et à collaborer en temps réel avec les tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs sur ClickUp sont des toiles vierges qui permettent d'illustrer des concepts complexes à l'aide de cartes mentales, de diagrammes de flux, de graphiques et plus encore. Ils offrent une expérience de communication dynamique et interactive, permettant aux membres de l'équipe de résoudre des problèmes, d'échanger des idées et de proposer des théories en temps réel. Que vous recherchiez des idées ou que vous passiez en revue des processus, les tableaux blancs sont un excellent moyen de rassembler votre équipe.

Documents

Partagez des documents ClickUp avec vos coéquipiers et mettez-les tous sur la même page

ClickUp Docs est votre hub centralisé pour créer, stocker et partager des documents. Il sert de source unique pour tous les détails de vos projets, les wikis de votre entreprise et toute autre documentation utilisée pour un partage efficace des informations. La possibilité de collaborer sur ces documents garantit la cohérence, favorise la compréhension collective et réduit le risque de malentendus ou de mauvaises décisions basées sur des informations obsolètes.

Toute votre équipe peut travailler simultanément sur des documents en temps réel grâce à des fonctionnalités telles que la modification en cours, le contrôle des versions et le contrôle d'accès, afin que chacun ait accès à la dernière version de chaque document.

Clips

Partagez vos idées visuellement grâce à des captures d'écran et des enregistrements à l'aide de ClickUp Clips

ClickUp Clips permet aux membres de l'équipe de capturer des captures d'écran et des enregistrements d'écran et de les partager directement dans les tâches, les discussions et les documents. Considérez-le comme un outil en ligne permettant d'ajouter une couche visuelle à vos communications. Qu'il s'agisse de présenter le flux d'un site web ou de partager des maquettes de conception, Clips suscite des discussions créatives par le biais de canaux visuels.

Modèles

La bibliothèque de modèles préconfigurés et personnalisables de ClickUp est un atout précieux pour mettre en place une communication efficace au sein des équipes. Ils constituent une aide précieuse pour les managers qui ne savent pas comment partager les informations avec les membres de leur équipe. La plupart des modèles de plan de communication sont équipés de structures et de flux de travail prédéfinis qui garantissent la clarté et la cohérence du partage d'informations, quels que soient le projet, le service et l'emplacement des membres de l'équipe.

Voici quelques modèles que vous pouvez essayer :

Télécharger ce modèle Rationalisez les mises à jour et les annonces destinées aux employés grâce au modèle de communication pour employés de ClickUp

Modèle ClickUp pour la communication avec les employés : utilisez ce modèle pour tenir votre équipe informée et au courant sans vous prendre la tête. Il offre une approche structurée pour rédiger des messages clairs et concis qui tiennent toutes les parties prenantes informées de l'état d'avancement du projet, de sa progression ou de toute autre annonce

Télécharger ce modèle Organisez et gérez les flux de travail de communication interne avec le modèle de communication interne ClickUp

Modèle de communication interne ClickUp : réorganisez vos flux de travail de communication interne grâce à ce modèle. Il facilite la circulation des informations entre les services afin d'aider à organiser et à gérer les initiatives de communication, les délais et les accès

Télécharger ce modèle Suivez un plan de communication éprouvé et efficace pour la communication au sein de votre équipe grâce au modèle de plan de communication ClickUp

Modèle de plan de communication ClickUp : ce modèle complet aide les équipes à élaborer un plan de communication détaillé. Utilisez-le pour définir une stratégie de communication en définissant des objectifs, des publics cibles, des canaux et des messages clés afin de maintenir l'engagement et l'information de toutes les parties prenantes

Ne vous contentez pas de parler, engagez la discussion avec ClickUp

Qu'il s'agisse de réunions en face à face ou de visioconférences, une communication ouverte et le partage d'informations sont la clé de la réussite.

Être écouté et aider les autres membres de l'équipe à se sentir écoutés ouvre de nouvelles perspectives en matière de productivité, d'innovation et de performance. Utilisez donc les conseils pratiques ci-dessus pour développer une culture de collaboration qui vous permettra de surmonter les défis.

Lorsque vous ne savez pas comment partager des informations avec les membres de votre équipe, utilisez des outils tels que ClickUp. Grâce à ce logiciel tout-en-un, vous pouvez favoriser la communication au sein de votre équipe, partager des idées et offrir un hub central pour vos projets, la modification en cours de vos documents et des outils de brainstorming visuel.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et faites fonctionner votre équipe !