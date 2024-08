Comment faire avancer les choses grâce à la stratégie Seinfeld

Êtes-vous prisonnier d'une baisse de productivité ? Les signes sont familiers : une boîte de réception qui déborde, une liste de tâches inachevées qui s'allonge et ce sentiment insaisissable d'accomplissement qui s'éloigne de plus en plus.

A enquête réalisée par l'American Psychological Association a révélé que 65% des employés citent le travail comme une source importante de stress. Cela peut être dû à des difficultés à hiérarchiser les tâches, ce qui les amène à se sentir dépassés par des responsabilités de plus en plus lourdes.

Et s'il existait un moyen d'être plus malin que son cerveau et d'augmenter sa productivité ? Voici la stratégie Seinfeld.

Cet ingénieux système de productivité s'inspire de l'approche du célèbre humoriste Jerry Seinfeld en matière de cohérence. Sa philosophie ? La clé pour écrire de meilleures blagues est d'écrire tous les jours. La stratégie Seinfeld exploite ce pouvoir de la constance pour vous aider à conquérir votre liste de choses à faire en utilisant simplement un calendrier et un gros marqueur magique rouge.

La beauté de cette méthode réside dans sa simplicité : Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection au quotidien, mais plutôt de se montrer constant.

Cela vous intrigue ? Découvrez comment cette technique simple mais puissante peut transformer votre productivité.

Qu'est-ce que la stratégie Seinfeld ?

La stratégie Seinfeld, également connue sous le nom de " Don't Break the Chain ", est une technique permettant de créer des habitudes cohérentes et d'atteindre des objectifs à long terme en se concentrant sur les progrès quotidiens et non sur la perfection. Elle se concentre sur le développement d'une dynamique afin d'optimiser la productivité.

Voici à quoi se résume la stratégie Seinfeld :

Choisissez une habitude quotidienne: Choisissez une tâche spécifique liée à votre objectif à long terme, comme écrire pendant 30 minutes, pratiquer une nouvelle compétence ou faire une promenade

Choisissez une tâche spécifique liée à votre objectif à long terme, comme écrire pendant 30 minutes, pratiquer une nouvelle compétence ou faire une promenade Suivez vos progrès: Utilisez un calendrier ou un outil de suivi des habitudes pour marquer d'un X chaque jour où vous accomplissez la tâche

Utilisez un calendrier ou un outil de suivi des habitudes pour marquer d'un X chaque jour où vous accomplissez la tâche Concentrez-vous sur la chaîne: L'objectif est de construire une chaîne visuellement satisfaisante de "X" représentant les jours au cours desquels vous avez accompli la tâche. Ne rompez pas la chaîne

Cette stratégie permet de lutter contre la procrastination en vous donnant une motivation visuelle pour passer à l'action quotidiennement. La répétition quotidienne de l'habitude renforce les voies neuronales dans votre cerveau, ce qui facilite le maintien de l'habitude à long terme.

Origine de la stratégie Seinfeld

Malgré son nom, la stratégie Seinfeld n'a pas été inventée par l'humoriste emblématique Jerry Seinfeld lui-même. Cependant, il a joué un rôle essentiel dans la popularisation de cette méthode de formation des habitudes.

via Los Angeles Times L'histoire la plus largement acceptée de l'origine de cette technique provient d'une conversation que Seinfeld aurait eue avec un jeune humoriste en herbe. Ce dernier aurait surpris Seinfeld dans les coulisses et lui aurait demandé des conseils pour devenir plus drôle.

Seinfeld, connu pour son humour d'observation, aurait répondu par un conseil étonnamment pratique : écrire des blagues tous les jours. Pour rester cohérent, il a recommandé d'utiliser un calendrier mural et de marquer d'un "X" chaque jour où une nouvelle blague était écrite :

Au bout de quelques jours, vous aurez une chaîne. Après quelques jours, vous aurez une chaîne. Continuez et la chaîne s'allongera chaque jour. Vous aimerez voir cette chaîne, surtout lorsque vous aurez quelques semaines à votre actif. Votre seule tâche est de ne pas briser la chaîne.\N-[sic]\N-[sic]\N-[sic]\N-[sic]

Ce conseil, donné par Seinfeld au cours d'une conversation informelle, est devenu populaire auprès du public par l'intermédiaire de blogueurs spécialisés dans la productivité et de "life hackers" au début des années 2000. Ils ont inventé le terme "stratégie Seinfeld" et ont défendu sa simplicité et son efficacité.

Il est intéressant de noter que Jerry Seinfeld s'est distancié de cette stratégie. Dans un session "Ask Me Anything" de 2014 sur Reddit il a précisé qu'il n'avait jamais voulu en faire une méthode universelle :

c'est hilarant pour moi de voir que l'on m'attribue le mérite d'avoir fait un X sur un calendrier avec le programme de productivité Seinfeld. C'est l'idée la plus stupide qui n'était pas la mienne, mais d'une manière ou d'une autre, on m'en attribue le mérite"

Malgré les réserves de Seinfeld, l'approche "Don't Break the Chain" est devenue un incontournable dans les cercles de productivité. Le pouvoir de motivation de la stratégie Seinfeld réside dans sa simplicité et dans le désir humain de maintenir une série visuellement satisfaisante !

via Amazone l'ouvrage "Atomic Habits" de James Clear se penche sur les sciences qui sous-tendent la formation des habitudes et fournit un cadre pratique pour créer de bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises. Il met l'accent sur les petits changements progressifs qui s'accumulent au fil du temps et conduisent à des résultats significatifs.

Le livre présente les "quatre lois du changement de comportement", un cadre pour concevoir vos habitudes :

**Rendre le comportement désiré évident Craving: Rendre l'habitude attrayante Réponse: Rendre le comportement facile à adopter Récompense: Rendre l'habitude satisfaisante

La stratégie Seinfeld complète parfaitement ces idées. Elle met l'accent sur la cohérence à l'aide d'un outil de suivi visuel, comme un grand calendrier mural avec de grandes croix rouges pour chaque jour où vous avez accompli votre tâche.

Voici comment les Habitudes atomiques peuvent enrichir votre compréhension et votre mise en œuvre de la stratégie Seinfeld :

Tout comme la stratégie Seinfeld met l'accent sur l'action quotidienne, Atomic Habits suggère de commencer modestement et d'augmenter progressivement la difficulté. Cela renforce la confiance et rend les habitudes plus faciles à conserver

Cela renforce la confiance et rend les habitudes plus faciles à conserver Associez l'habitude souhaitée à une routine existante , pour qu'elle fasse naturellement partie de votre journée. Cela s'aligne sur le principe de l'indice des quatre lois

, pour qu'elle fasse naturellement partie de votre journée. Cela s'aligne sur le principe de l'indice des quatre lois Le livre enseigne comment concevoir votre environnement pour déclencher des indices de bonnes habitudes, ce qui peut vous aider à éviter de briser la chaîne de la stratégie Seinfeld

En combinant les systèmes visuels de suivi des habitudes de la stratégie Seinfeld avec les principes scientifiques de Atomic Habits, vous pouvez augmenter considérablement vos chances de créer des habitudes durables.

Examinons maintenant les éléments les plus importants qui font le succès de la stratégie Seinfeld.

Composantes essentielles de la stratégie Seinfeld

La stratégie commence par l'identification d'un comportement spécifique que vous souhaitez transformer en habitude. Cela peut aller de l'écriture pendant 30 minutes par jour à la pratique d'une nouvelle langue ou à une promenade.

Examinons les principaux éléments de la stratégie plus en détail :

Consistance: Le fondement de la stratégie Seinfeld est l'exécution d'une tâche spécifique quotidiennement et de manière cohérente. L'objectif est d'établir une routine quotidienne qui contribue à la réalisation de vos objectifs à long terme Suivi visuel: Il s'agit d'utiliser un calendrier ou un outil visuel similaire pour suivre vos progrès. Chaque jour où vous accomplissez votre tâche, vous marquez le jour sur le calendrier d'un X. Au fil du temps, ces marques forment une chaîne **La motivation première est de maintenir la chaîne ininterrompue de X sur votre calendrier. Plus la chaîne est longue, plus vous êtes motivé pour la maintenir et éviter de la rompre **La stratégie Seinfeld met l'accent sur le processus plutôt que sur le résultat. En se concentrant sur l'exécution quotidienne de la tâche, le résultat (comme l'amélioration des compétences ou l'achèvement d'un projet) suit naturellement

Ces éléments s'associent pour vous aider à développer une discipline et à maintenir une dynamique dans vos projets personnels et professionnels.

En outre, cette stratégie présente plusieurs avantages.

Avantages de la stratégie Seinfeld

La stratégie Seinfeld offre de nombreux avantages qui peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voici comment :

Amélioration de la productivité

En vous concentrant quotidiennement sur de petites tâches réalisables, vous vous rapprochez constamment de vos objectifs plus importants. Cette approche permet de réaliser des progrès significatifs au fil du temps et vous évite de vous sentir dépassé par la situation dans son ensemble. Le rappel visuel de la croissance de votre chaîne X décourage la procrastination. Vous êtes moins enclin à sauter une journée lorsque vous êtes confronté à la possibilité d'interrompre la série.

Développer des habitudes fortes

Le principe de base "ne pas briser la chaîne" encourage la cohérence, un élément crucial dans la formation des habitudes. A publiée dans le European Journal of Social Psychology a révélé que la probabilité qu'un comportement devienne habituel augmente de manière significative avec la répétition dans le temps.

Avec la répétition d'un comportement dans un contexte cohérent, l'automaticité augmente en suivant une courbe asymptotique qui peut être modélisée au niveau individuel Une autre étude sur les avantages de "faire de la santé une habitude indique,

Les conseils en matière de formation d'habitudes sont en fin de compte simples : répéter une action de manière cohérente dans le même contexte. La tentative de formation d'une habitude commence par la "phase d'initiation", au cours de laquelle le nouveau comportement et le contexte dans lequel il sera adopté sont sélectionnés

Focus renforcé

En se concentrant sur une seule habitude cible bien définie, la stratégie Seinfeld permet de réduire la fatigue liée à la prise de décision. Au lieu de délibérer sur ce qu'il faut faire, vous accomplissez simplement la tâche désignée, ce qui vous permet de canaliser votre énergie mentale ailleurs.

Atteindre des objectifs à long terme

La stratégie permet de diviser les objectifs importants et intimidants en étapes quotidiennes plus petites et plus faciles à gérer. Vous êtes moins submergé et vous avez un meilleur sentiment d'accomplissement à chaque jour achevé. Vous êtes plus motivé pour continuer à atteindre votre objectif à long terme.

Pour vous aider à profiter plus rapidement de ces avantages, nous vous proposons quelques conseils que vous allez adorer.

Conseils pour une utilisation efficace de la stratégie Seinfeld

La puissance de la stratégie Seinfeld réside dans sa simplicité, mais sa mise en œuvre efficace nécessite une certaine planification et des ajustements. Voici quelques conseils pour maximiser vos résultats :

Choisissez la bonne habitude : Commencez par une habitude gérable que vous pouvez raisonnablement prendre tous les jours. Célébrez les petites victoires, augmentez progressivement la durée ou l'intensité à mesure que vous gagnez en confiance.

De plus, soyez précis dans vos habitudes. Ne cherchez pas à "faire plus d'exercice". Choisissez plutôt de faire 20 sauts d'obstacles tous les matins. Plus la tâche est précise, plus il est facile d'en faire le suivi

Adoptez le suivi visuel : Procurez-vous un grand calendrier mural et faites un X pour chaque jour où vous avez accompli votre habitude. Il est très motivant de voir une chaîne grandir. Vous pouvez également explorer les applications de suivi des habitudes qui proposent des rappels personnalisables, des séries de résultats et des récompenses sous forme de jeux pour maintenir votre engagement Maintenez l'élan : Intégrez votre habitude cible dans votre routine quotidienne. Par exemple, planifiez votre promenade après le déjeuner ou réglez une minuterie d'écriture avant d'aller au lit.

L'empilement des habitudes est une autre bonne idée qui consiste à lier votre habitude cible à une routine existante. Par exemple, écoutez une application d'apprentissage des langues pendant vos trajets quotidiens ou faites des étirements après avoir préparé votre café Récompensez-vous : Après avoir atteint un certain nombre de jours consécutifs, récompensez-vous avec quelque chose de petit mais significatif. Toutefois, évitez de compter uniquement sur des récompenses externes pour maintenir l'habitude

Voici quelques exemples pour mieux comprendre la stratégie.

Utilisation populaire et exemples de la stratégie Seinfeld

La cohérence et la concentration sont les éléments fondamentaux de la stratégie Seinfeld, et ces principes de base ont aidé plusieurs personnes à réussir et à devenir des noms connus dans leur domaine.

Par exemple, le célèbre auteur de romans à suspense John Grisham respecte un calendrier d'écriture strict. Il s'engage à écrire 1000 mots par jour souvent tôt le matin, avant de s'acquitter de ses autres responsabilités.

Cette routine d'écriture constante a permis à Grisham de produire de nombreux romans à succès, en maintenant une production régulière au fil des ans. Dans le même ordre d'idées, Stephen King écrit chaque jour pendant quatre heures sans interruption , même pendant les vacances. Il vise un nombre de mots par jour, qu'il suit pour maintenir sa productivité.

La stratégie "ne pas rompre la chaîne" n'est pas seulement un favori du monde littéraire. Le célèbre développeur de logiciels américain Matt Cutts s'est lancé dans des défis de 30 jours pour acquérir de nouvelles habitudes.

Il s'est engagé à effectuer une activité spécifique chaque jour pendant 30 jours, créant ainsi une chaîne d'actions quotidiennes. Ces défis ont permis à Matt Cutts d'acquérir de nouvelles compétences, d'améliorer sa productivité et de varier ses habitudes TED talk .

Vous pouvez également utiliser la stratégie Seinfeld de différentes manières pour atteindre divers objectifs. Voici quelques idées :

Traceurs d'habitudes imprimables

Vous pouvez concevoir et personnaliser vos propres fiches de suivi des habitudes pour mettre en œuvre la stratégie Seinfeld. Par exemple, si vous souhaitez apprendre une nouvelle langue, vous pouvez utiliser la stratégie dans un format papier-crayon.

Pratiquez votre apprentissage linguistique quotidiennement sans vous imposer des durées fixes. Même si vous pratiquez pendant 10 minutes le premier jour et que vous passez à 45 minutes le cinquième jour, cela n'a pas d'importance. Vous devez vous concentrer sur la régularité, que vous pouvez suivre à l'aide de fiches de suivi personnalisées et imprimables.

Bullet journaling

Les adeptes du bullet journaling peuvent intégrer la stratégie Seinfeld dans leurs feuilles de calcul. Par exemple, si vous souhaitez suivre vos habitudes alimentaires, vous pouvez dédier une section de votre journal à cette fin en utilisant des cases à cocher ou des symboles simples. En remplissant ces cases quotidiennement, vous créez un enregistrement visuel de vos progrès.

Applications numériques de suivi des habitudes

Si le modèle papier-crayon, un calendrier physique ou un calendrier en ligne ne vous enthousiasme pas suffisamment, essayez de modifier la stratégie de Seinfeld pour l'adapter à vos besoins.

Supposons que vous souhaitiez prendre l'habitude de lire quotidiennement. Faites-en un objectif dans votre calendrier numérique , agenda numérique ou application de suivi des habitudes . Chaque jour où vous terminez la lecture qui vous a été assignée, l'application vous récompense en vous attribuant des points et des badges virtuels. Ces récompenses vous permettent de rester engagé et motivé pour continuer à lire.

Vous pouvez même essayer une nouvelle application de calendrier avec des éléments de jeu pour garder les choses simples.

Les défis de la stratégie Seinfeld

La stratégie Seinfeld, bien que puissante, n'est pas sans obstacles. Voici quelques défis courants et la manière de les relever :

Surmonter les baisses de motivation : S'attarder sur une "mauvaise" journée brisera la mentalité de la chaîne. Célébrez la constance, même s'il ne s'agit que d'un effort minime. Vous vous êtes montré, et c'est ce qui compte. Trouvez un ami ou un partenaire de responsabilisation qui travaille sur un objectif similaire au vôtre. Partagez vos difficultés et célébrez les victoires des uns et des autres

: S'attarder sur une "mauvaise" journée brisera la mentalité de la chaîne. Célébrez la constance, même s'il ne s'agit que d'un effort minime. Vous vous êtes montré, et c'est ce qui compte. qui travaille sur un objectif similaire au vôtre. Partagez vos difficultés et célébrez les victoires des uns et des autres Gérer les jours manqués : Cela arrive ! L'essentiel est de se remettre sur les rails dès le lendemain. Redémarrez la chaîne et concentrez-vous sur la progression. N'essayez pas de doubler le jour suivant pour compenser un jour manqué

: Cela arrive ! L'essentiel est de se remettre sur les rails dès le lendemain. Redémarrez la chaîne et concentrez-vous sur la progression. N'essayez pas de doubler le jour suivant pour compenser un jour manqué Éviter l'épuisement : Commencez par de petits exercices et augmentez progressivement la difficulté au fur et à mesure que vous prenez de l'élan. Ne vous surchargez pas dès le départ. Prévoyez des jours de repos. Il n'y a pas de mal à faire une pause planifiée pour se ressourcer et éviter de se sentir obligé de travailler à la chaîne tous les jours. Si vous êtes vraiment épuisé, prenez une pause plus longue. Si vous vous surpassez, vous risquez d'interrompre complètement vos progrès

Si vous avez encore du mal à mettre en œuvre la stratégie en raison de difficultés non identifiées, voici quelques conseils supplémentaires :

**Mettez par écrit votre engagement et les conséquences d'un manquement à celui-ci, ce qui ajoute un niveau de responsabilité qui peut être motivant

Au lieu d'une chaîne de X sur un calendrier, suivez la façon dont vous vous sentez lorsque vous avez pris l'habitude de le faire. Le renforcement positif peut être un puissant facteur de motivation

Le renforcement positif peut être un puissant facteur de motivation Essayez l'outilTechnique Pomodoro. La technique Pomodoro consiste à diviser les tâches en intervalles de 25 minutes , entrecoupés de courtes pauses. Cette technique permet de se concentrer et d'éviter de se sentir débordé

, entrecoupés de courtes pauses. Cette technique permet de se concentrer et d'éviter de se sentir débordé Essayez la techniqueSystème "Faites les choses" (Get Things Done)qui vous permet de sortir toutes vos idées et tâches de votre esprit et de les enregistrer sur un système externe. Cela libère des ressources cognitives et vous permet de vous concentrer sur la tâche à accomplir plutôt que de vous inquiéter de ce qui va suivre

L'utilisation d'un outil de gestion des tâches tel que ClickUp est une façon innovante de mettre en œuvre cette stratégie. Nous allons vous montrer comment faire.

Les fonctionnalités et les modèles de ClickUp peuvent vous aider à mettre en œuvre la stratégie Seinfeld.

Voici la marche à suivre :

1. Définissez vos objectifs

Utiliser le Objectifs de ClickUp pour fixer un objectif clair à votre habitude.

Transformez vos habitudes en objectifs réalisables grâce à ClickUp Goals

Définissez un objectif lié à l'habitude que vous souhaitez développer. Par exemple, "Pratique quotidienne de l'écriture

Décomposez l'objectif en cibles quotidiennes, telles que "Écrire 500 mots chaque jour" Le suivi des progrès vous aidera à visualiser votre régularité. En fin de compte, chaque jour accompli est un pas vers la réalisation de votre objectif global.

En fixant des objectifs et des cibles, vous pouvez clairement vous concentrer sur votre objectif à long terme tout en veillant à votre régularité quotidienne.

2. Décomposez vos objectifs en tâches quotidiennes réalisables

Créez vos tâches quotidiennes à l'aide de l'outil Modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp . Attribuez des dates d'échéance et réglez-les de manière à ce qu'elles se répètent chaque jour.

Planifiez vos habitudes dans des listes compactes en utilisant le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Le modèle Modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp offre un cadre préétabli pour rationaliser le suivi de vos habitudes quotidiennes. Il vous permet de mettre en place rapidement les tâches liées à vos habitudes quotidiennes sans partir de zéro.

Organisez les tâches en listes, telles que " routine du matin " ou " routine du soir ", pour vous assurer de couvrir tous les aspects de votre journée. N'oubliez pas d'assigner des dates d'échéance aux tâches pour vous assurer qu'elles apparaissent dans votre calendrier.

Ajoutez des champs personnalisés tels que "Type d'habitude" ou "État d'achèvement" pour suivre les détails spécifiques de vos habitudes dans la fenêtre "Habitudes" modèle de liste de contrôle . Télécharger ce modèle

3. Cochez les tâches au fur et à mesure que vous les accomplissez

Utilisez l'outil Vue du calendrier ClickUp pour voir vos tâches quotidiennes. Marquez les tâches terminées au fur et à mesure.

Utilisez les estimations de temps pour créer des habitudes récurrentes sur ClickUp Calendar View

L'affichage du calendrier dans ClickUp est essentiel pour visualiser votre liste de contrôle quotidienne et de maintenir la cohérence des tâches quotidiennes.

Planifiez vos tâches quotidiennes sur le calendrier. Chaque tâche représente un jour de la chaîne Seinfeld. Vous pouvez facilement déplacer les tâches si vous avez besoin d'adapter votre emploi du temps, tout en conservant votre chaîne intacte.

Réglez vos tâches pour qu'elles se répètent tous les jours. ClickUp génère automatiquement une nouvelle tâche chaque jour, ce qui vous permet de ne jamais manquer une étape.

Un conseil rapide:_ _Utilisez des couleurs différentes pour les différentes habitudes afin de les distinguer rapidement

Utilisez l'icône Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp pour marquer chaque jour où vous accomplissez votre habitude. Les cases à cocher et les barres de progression vous aideront à visualiser votre chaîne.

Suivez vos habitudes facilement avec le modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Ce modèle modèle de suivi des habitudes est conçu pour le suivi des habitudes et fournit tous les outils nécessaires à la mise en œuvre efficace de la stratégie Seinfeld. Vous pouvez utiliser les cases à cocher quotidiennes pour cocher chaque jour où vous accomplissez votre habitude, créant ainsi une chaîne visuelle semblable à celle qui consiste à cocher des jours sur un calendrier.

Créez des vues personnalisées pour filtrer et vous concentrer sur des habitudes ou des périodes spécifiques et configurez l'automatisation pour vous rappeler vos tâches quotidiennes ou pour mettre à jour vos barres de progression automatiquement.

**Utilisez les barres de progression pour connaître votre taux d'achèvement global des habitudes. Cela vous motivera à maintenir la chaîne Télécharger ce modèle

Le pouvoir de la cohérence

La stratégie Seinfeld est une méthode de productivité éprouvée qui permet de développer et de maintenir des habitudes grâce à des actions quotidiennes cohérentes. Ne laissez pas l'idée de perfection vous paralyser. La constance est plus payante que la procrastination au nom de la perfection.

Essayez la stratégie pour commencer à développer vos habitudes. Grâce aux fonctionnalités et aux modèles polyvalents de ClickUp, l'intégration de cette stratégie dans la plateforme peut en améliorer l'efficacité. Essayez ClickUp et découvrez ce qu'il a en réserve !