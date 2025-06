les 10 meilleures alternatives à Fantastical en 2025

Pour gérer mon emploi du temps, je recherche plus qu'une simple application de calendrier. J'ai besoin d'un organiseur qui m'aide à rester au courant de mes tâches, me rappelle mes engagements importants et fonctionne de manière synchronisée sur tous mes appareils. C'est pourquoi je recherchais des calendriers en ligne qui rendent la planification agréable et efficace.

J'ai récemment essayé Fantastical et j'ai été très impressionné par ses fonctionnalités innovantes et sa conception conviviale, qui le rendent également très populaire auprès des utilisateurs Apple. Ses capacités de traitement du langage naturel et son interface visuellement attrayante combinent les fonctions habituelles d'un calendrier avec des fonctionnalités avancées.

Cependant, vous devez vous abonner à la version premium pour utiliser les fonctionnalités avancées de Fantastical, et l'application n'a pas évolué aussi rapidement que certaines applications de calendrier intégrant l'IA.

De plus, son orientation vers l'écosystème Apple limite son utilité sur différentes plateformes. Malgré ces limitations, Fantastical reste une option fiable pour les utilisateurs Apple à la recherche d'une application de calendrier bien conçue.

J'ai passé beaucoup de temps à tester des applications de calendrier et, après des recherches approfondies, mon équipe et moi-même avons sélectionné les 10 meilleures alternatives à Fantastical. Chacune offre des fonctionnalités et des avantages uniques qui vous permettront de gagner du temps et de tirer le meilleur parti de votre calendrier en ligne !

Que rechercher dans les alternatives à Fantastical ?

Listes de tâches, rappels, notifications et intégration du calendrier : telles sont les fonctionnalités communes à tous les agendas que nous avons testés. Cependant, lorsque vous choisissez une alternative à Fantastical, vous devez rechercher des fonctionnalités qui vont au-delà des fonctionnalités de base.

Voici quelques éléments à prendre en considération :

Compatibilité et assistance multiplateforme : assurez-vous que l'alternative à Fantastical est compatible avec tous vos appareils et toutes les plateformes (iOS, Android et Web) afin de bénéficier d'une synchronisation fluide

Fonctionnalités avancées de planification : Recherchez des fonctionnalités qui facilitent la planification, telles que le traitement du langage naturel, plusieurs affichages du calendrier, des alertes personnalisables et l'intégration avec plusieurs applications, telles que des outils de gestion des tâches, des clients de messagerie électronique ou des applications de prise de notes

Personnalisation : Recherchez des options de personnalisation qui vous permettent de personnaliser les paramètres de votre calendrier, telles que le codage couleur des évènements, la configuration de tâches récurrentes et le réglage des préférences de notification

Fonctionnalités de collaboration : si vous travaillez souvent en collaboration, envisagez des alternatives qui offrent des fonctionnalités de collaboration telles que des calendriers partagés, la planification de groupe et l'attribution de tâches pour faciliter le travail d'équipe

Sécurité : privilégiez les fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement de bout en bout, l'authentification à deux facteurs et la sauvegarde des données afin de protéger les données de votre calendrier contre tout accès non autorisé ou toute perte

Interface utilisateur : Évaluez l'interface utilisateur en termes de facilité d'utilisation et d'attrait visuel. Une interface claire et intuitive peut améliorer la productivité et l'expérience utilisateur

Tarification : Évaluez les forfaits proposés par les différentes alternatives en tenant compte de votre budget et de la valeur des fonctionnalités incluses dans chaque forfait. Recherchez des essais gratuits ou des options freemium pour tester l'application avant de valider votre abonnement

Certaines applications offrent quelques-unes de ces fonctionnalités, tandis que d'autres en offrent plus que nécessaire. Choisissez l'application qui vous convient le mieux et qui vous aide à accomplir vos tâches plus efficacement.

Voici dix de nos favoris.

Les 10 meilleures alternatives à Fantastical

Vous trouverez une description concise et une comparaison de chaque alternative à Fantastical qui figure dans le top 10. J'ai mis en évidence leurs fonctionnalités clés, leurs limites, leurs tarifs et leurs évaluations pour vous aider à choisir le meilleur outil de calendrier pour votre entreprise.

Commençons par le favori de la maison : ClickUp !

1. ClickUp — La meilleure application de calendrier quotidien

Suivez vos tâches mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes grâce à la vue Calendrier de ClickUp

ClickUp est un outil très puissant en matière de productivité, notamment grâce à la planification des tâches et au blocage de temps.

J'utilise la vue Calendrier ClickUp dans mes paramètres personnels et professionnels. L'interface intuitive par glisser-déposer et les options de personnalisation sont excellentes pour garder mon planning à jour. L'interface conviviale regroupe la gestion des tâches, la planification et les évènements récurrents sur un seul écran.

ClickUp m'aide à respecter mon emploi du temps grâce à un calendrier synchronisé dans les deux sens, à la création de tâches et à d'autres fonctionnalités. L'application mobile me permet également d'accéder à mon emploi du temps, à mes rappels récurrents et aux évènements de mon calendrier lors de mes déplacements.

ClickUp est particulièrement utile si vous dirigez ou travaillez au sein d'une équipe. Le meilleur modèle personnalisable, le modèle de planificateur de calendrier ClickUp, nous aide à gérer les tâches et à respecter les délais sans passer trop de temps à planifier nos journées et nos semaines.

Télécharger ce modèle Gérez efficacement votre charge de travail et divisez vos tâches en tâches gérables à l'aide du modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Le modèle de planification Calendrier nous aide à :

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et fixez des délais clairs pour que chacun soit responsable et à jour

Utilisez la vue Calendrier de ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble des évènements, des réunions et des échéances de l'équipe

Divisez les grands projets en tâches plus petites et plus faciles à gérer afin qu'ils soient moins intimidants et plus faciles à suivre

Automatisez les rappels en fonction de déclencheurs pour les tâches et les évènements afin de tenir l'équipe informée

Consultez et modifiez le calendrier pour l'adapter à l'évolution des priorités, aux nouveaux projets et aux imprévus

De plus, vous pouvez visualiser les charges de travail et les forfaits quotidiens grâce à plus de 15 vues ClickUp personnalisables. Ces vues nous permettent de zoomer et dézoomer sur nos projets et nos plannings, une fonctionnalité très utile pour les chefs d'équipe et les chefs de projet.

Planifiez et visualisez les échéanciers de vos projets grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Les filtres me permettent d'afficher uniquement les tâches qui m'intéressent et de partager mon calendrier avec d'autres personnes. Cette fonctionnalité rend la gestion de mon temps et de mes tâches beaucoup plus facile et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Ajoutez des tâches et de nouveaux évènements avec des affichages quotidiens, hebdomadaires et mensuels

Personnalisez l'affichage de votre calendrier pour créer différents types de calendriers, des calendriers de contenu aux jalons de sprint, et bien plus encore

Créez des listes de tâches et des résumés des tâches achevées avec ClickUp Brain

Reprogrammez instantanément n'importe quel évènement ou tâche grâce à la fonctionnalité glisser-déposer

Gérez votre travail en un seul endroit grâce aux outils de gestion de projet

Partagez des calendriers avec votre équipe pour planifier des évènements et attribuer des tâches

Divisez les tâches volumineuses en checklists ClickUp faciles à gérer et fixez-vous des objectifs

Améliorez votre productivité grâce aux fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp

Connectez d'autres applications professionnelles telles que Google Agenda, Microsoft Outlook et Time Doctor avec les intégrations ClickUp

Accédez à ClickUp via iOS, Android, iPad, votre bureau ou l'application Web

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver le large tableau des fonctionnalités de ClickUp un peu intimidant

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

Business : 12 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain est disponible dans tous les forfaits payants pour 7 $ par membre et par environnement de travail par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. Google Agenda — Le meilleur pour la gestion des calendriers et la planification

via Google Agenda

Pour ceux qui travaillent dans l'environnement de travail Google, Google Agenda facilite l'organisation et la gestion de vos évènements, le paramétrage des rappels et l'invitation d'autres personnes.

Cet outil est excellent pour planifier les réunions et les évènements de l'équipe et pour bloquer du temps pour vous-même tout au long de votre journée de travail. Calendrier se synchronise automatiquement avec Gmail, vous recevez donc instantanément des notifications, des rappels et des mises à jour dès que vos évènements changent.

Il existe également plusieurs options de personnalisation, allant de thèmes colorés à diverses options d'affichage. De plus, vous pouvez créer et gérer plusieurs calendriers sur un seul écran.

J'apprécie particulièrement la fonctionnalité de blocage intelligent des plages horaires : en fonction des personnes que vous avez invitées à votre réunion, l'outil trouve automatiquement les plages horaires gratuites dans le calendrier de chacun.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Intégration transparente avec d'autres applications Google telles que Gmail, Drive, Sheets et Meet

Envoyez des rappels par e-mail, SMS ou notifications pop-up

Partagez votre calendrier (et contrôlez la confidentialité et l'accès) pour que d'autres puissent afficher vos évènements planifiés

Utilisez l'intégration Calendly de ClickUp pour configurer vos rendez-vous dans votre Google Agenda

Limites de Google Agenda

Difficulté à visualiser les chevauchements d'horaires dans le même créneau horaire

Manque d'intégration avec les outils de visioconférence autres que Google Meet

Tarifs Google Workspace

Free

Business Starter : 7,20 $ par utilisateur et par mois

Business Standard : 14,40 $/utilisateur par mois

Business Plus : 21,60 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Agenda

G2 : Non disponible

Capterra : 4,8/5 (plus de 3 100 avis)

3. Motion — La meilleure application de gestion de la productivité

via Motion

Motion est une application de productivité dotée d'un calendrier de pointe alimenté par l'IA, conçu pour vous rendre plus productif. J'ai adoré la façon dont elle facilite la planification et la gestion des tâches grâce à des fonctionnalités intuitives basées sur l'IA, telles que la planification intelligente, la hiérarchisation des tâches et le blocage de temps.

Par instance, l'algorithme de planification intelligent ajuste automatiquement les réunions en fonction de la priorité et de la disponibilité, tandis que la fonctionnalité de hiérarchisation des tâches utilise l'IA pour m'assurer de m'attaquer en premier aux tâches les plus critiques.

De plus, l'outil de suivi des projets fournit des mises à jour en temps réel et des rapports de progression, ce qui m'aide à garder mes projets sur la bonne voie. J'ai testé la fonctionnalité d'intégration de Motion, qui combine mes calendriers Apple, Outlook et Google Agenda dans une interface simplifiée.

J'ai trouvé que Motion était une bonne alternative à Fantastical. Contrairement à Fantastical, Motion offre des fonctionnalités complètes de gestion des tâches et de suivi des projets, ce qui en fait une solution plus adaptée aux entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Automatisez la planification pour trouver les horaires de réunion qui conviennent à tout le monde

Hiérarchisez les tâches à l'aide de l'IA, qui aide les utilisateurs à se concentrer sur l'essentiel, améliorant ainsi la productivité au quotidien

Simplifiez la collaboration au sein de votre équipe en synchronisant les plannings et les tâches, ce qui facilite la communication et la gestion de projet

Optimisez la gestion du temps grâce à des analyses qui fournissent des informations sur la manière dont les individus et les équipes utilisent leur temps

Limites de mouvement

Le coût de l'abonnement est un obstacle pour les petites entreprises ou les particuliers à la recherche de solutions rentables

Des problèmes de compatibilité entre les plateformes peuvent survenir, en particulier si Motion ne s'intègre pas parfaitement aux outils et logiciels déjà utilisés par une entreprise

Tarification dynamique

Essai gratuit

Individuel : 34 $/utilisateur par mois

Équipe : 20 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4,2/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 40 avis)

4. Cron — Le meilleur choix pour les utilisateurs de Notion

via Cron

Cron, désormais connu sous le nom de Notion Calendar, est un composant polyvalent de la plateforme d'environnement de travail Notion, beaucoup plus vaste. Il est conçu pour améliorer la productivité organisationnelle en rationalisant la gestion des tâches pour les professionnels.

Pour moi, la magie opère lorsque je combine des notes, des tâches, des bases de données et des rappels dans un calendrier unifié. Notion Calendar crée un environnement de planification et de collaboration cohérent et sans égal. J'apprécie particulièrement son intégration complète avec d'autres éléments Notion, qui me permet de lier mes tâches et mes notes à des évènements et des réunions.

La capacité de Notion Calendar à s'intégrer pleinement aux autres éléments de Notion lui confère un avantage significatif par rapport à Fantastical.

Contrairement à Fantastical, qui se concentre principalement sur les fonctions de calendrier, Notion Calendar combine une suite complète d'outils pour les notes, les tâches et les bases de données, un peu comme ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de Cron

S'intègre parfaitement aux autres composants de Notion, permettant aux utilisateurs de lier des bases de données, des notes et des tâches directement dans le calendrier

Personnalisez les modèles en fonction des processus métier ou des besoins spécifiques de vos projets

Glissez-déposez des tâches pour ajuster facilement votre emploi du temps, gérer vos agendas quotidiens et simplifier la planification à long terme

Visualisez la progression des projets et gérez les échéances grâce aux vues échéancier

Synchronisez tous vos appareils pour que tous les membres de l'équipe soient informés en temps réel

Limites de Cron

Pas de mode hors ligne, ce qui limite l'accès au calendrier et aux tâches associées en l'absence de connexion Internet

Tarifs Notion

Free

Plus : 8 $ par utilisateur et par mois

Business : 15 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

5. Woven — Le meilleur outil de calendrier et de planification sur site

via Woven

Woven, désormais intégré à Slack, est une bonne application de calendrier. Elle est connue pour simplifier la planification et la gestion du temps. Son interface intuitive et ses solides capacités d'intégration en font un choix de premier ordre pour les professionnels très occupés qui cherchent à rationaliser leurs calendriers.

En intégrant des outils puissants tels que des modèles intelligents, des liens de planification et des sondages de groupe, Woven simplifie la coordination des réunions et optimise la productivité. Ses modèles intelligents me permettent de configurer rapidement des réunions avec des paramètres prédéfinis, ce qui me fait gagner du temps et réduit les tâches de planification répétitives.

Woven propose également des analyses pour suivre le temps passé en réunion, fournissant ainsi des informations utiles pour optimiser les plannings et améliorer l'efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Woven

Synchronisez plusieurs calendriers pour afficher tous vos engagements au même endroit

Générez des liens de planification pour partager vos disponibilités avec d'autres personnes

Réalisez des sondages de groupe pour déterminer le meilleur moment pour organiser des réunions entre plusieurs participants

Analysez l'utilisation du temps grâce à des outils analytiques intégrés qui mettent en évidence la manière dont le temps est passé en réunion, offrant ainsi des possibilités d'optimisation et une meilleure gestion du temps

Limites de Woven

Service autonome abandonné après son intégration à Slack, il n'est donc plus disponible pour les utilisateurs qui n'utilisent pas la plateforme Slack

Tarifs de Woven (Slack)

Free

Pro : 8,75 $ par utilisateur et par mois

Business : 12,50 $/utilisateur par mois

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Woven (Slack)

G2 : 4,5/5 (plus de 32 500 évaluations)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 200 évaluations)

6. Zcal — Idéal pour les entreprises de services professionnels

via Zcal

Combinez la commodité de Calendly et l'expérience utilisateur familière de Google Agenda avec Zcal. Zcal est une solution de planification conçue pour faciliter la configuration des rendez-vous et la gestion des calendriers.

Cet outil est particulièrement utile pour les entrepreneurs indépendants ou les entreprises de services professionnels. Vos clients peuvent prendre rendez-vous via des liens de réservation et les reprogrammer sans vous consulter.

Parmi les fonctionnalités que j'ai testées, citons la planification en un clic, les pages de réservation personnalisables et l'intégration avec d'autres applications de calendrier. L'option de planification en un clic m'a fait gagner beaucoup de temps en permettant à mes clients et collègues de prendre rendez-vous sans difficulté.

Vous trouverez également des pages de réservation personnalisables : adaptez leur apparence à votre marque.

De plus, Zcal s'intègre parfaitement à d'autres applications de calendrier telles que Google Agenda et Outlook, ce qui garantit la synchronisation de tous mes rendez-vous sur toutes les plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de Zcal

Simplifiez le processus de planification des réunions en créant et en partageant des liens de réservation en quelques clics

Intégration transparente avec les services de calendrier populaires tels que Google Agenda et Outlook

Intégrez des pages de planification directement sur les sites Web d'entreprises ou les plateformes de réseaux sociaux

Automatisez les rappels et les suivis pour réduire les absences et maintenir l'engagement des clients ou des parties prenantes

Limites de Zcal

Fonctionnalités avancées limitées par rapport aux alternatives Fantastical plus complètes destinées aux entreprises

Tarifs Zcal

Free

Pro : 7,50 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Zcal

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

7. Calendly — La meilleure application de planification de rendez-vous

via Calendly

Peu d'applications de planification sont aussi populaires que Calendly auprès des professionnels du monde entier ! Elle permet aux utilisateurs de planifier automatiquement leurs rendez-vous, de personnaliser leur calendrier et de recevoir des notifications. Que demander de plus ?

Mais qu'est-ce qui distingue Calendly ?

Tout d'abord, ce n'est pas une application de calendrier classique : Calendly est un outil complet de gestion du temps et de planification. Il simplifie la gestion des journées de travail grâce à sa plateforme web et à sa fonctionnalité unique de planification par lien.

J'ai apprécié les rappels automatiques, qui m'ont aidé à respecter mes engagements et m'ont permis de ne manquer aucune réunion importante. De plus, la fonctionnalité de réglage du fuseau horaire de Calendly élimine les tracas liés à la coordination des réunions entre différentes régions.

Mais ce n'est pas tout. Calendly propose également des types d'évènements personnalisables. Vous avez besoin de réserver du temps entre deux réunions ? La fonctionnalité « temps tampon » de Calendly vous permet de le faire, vous offrant ainsi la flexibilité dont vous avez besoin pour prendre le contrôle de votre journée.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Intégration transparente avec Google, Slack, Zoom et plusieurs autres plateformes

Offrez à vos utilisateurs une interface utilisateur ultra-simple et conviviale pour prendre des rendez-vous en toute simplicité

Configurez Calendly en quelques minutes, sans formation

Limites de Calendly

Cela peut s'avérer coûteux pour les entreprises qui ont des besoins mensuels minimaux en matière de planification de calendrier

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans la version mobile

Tarifs Calendly

Free

Standard : 12 $/place par mois

Équipe : 20 $/place par mois

Enterprise : À partir de 15 000 $

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 400 avis)

8. Microsoft Outlook : la meilleure application de gestion des informations personnelles

via Microsoft Outlook

Pour beaucoup, Microsoft Outlook est le gestionnaire d'informations personnelles par excellence, intégrant de manière transparente les e-mails, le calendrier, les contacts, les tâches et les notes dans une seule application pratique.

J'apprécie particulièrement la fonctionnalité de calendrier en ligne gratuit d'Outlook, qui offre de nombreuses fonctions. Vous pouvez créer des rendez-vous, créer des liens vers des réunions et des évènements, gérer plusieurs calendriers et sous-calendriers, définir des rappels, inviter d'autres personnes à des évènements et accéder à mon calendrier de différentes manières.

Une petite mise en garde toutefois : la mise à niveau vers un forfait Microsoft 365 est nécessaire pour ceux qui souhaitent débloquer la suite complète des outils Microsoft et supprimer les publicités.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Outlook

Bénéficiez d'une interface polyvalente et conviviale

Intégration transparente avec d'autres outils Microsoft

Combinez les fonctionnalités e-mail et calendrier en un seul endroit

Limites de Microsoft Outlook

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur trop chargée

Tarifs Microsoft Outlook

Free

Microsoft 365 Basic : 19,99 $/an par utilisateur

Microsoft 365 Personnel : 69,99 $/an par utilisateur

Microsoft 365 Famille : 99 $/an par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Outlook

G2 : 4,5/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 900 avis)

9. Sunsama — Idéal pour bloquer des plages horaires dans votre agenda personnel

via Sunsama

Sunsama se distingue des autres applications de planification par son approche unique de la gestion des tâches : elle s'intègre parfaitement à votre flux de travail existant. Vous pouvez planifier, hiérarchiser et programmer des tâches provenant de différentes sources, notamment des e-mails et des outils de gestion de projet.

Cet environnement de travail centralisé et productif organise toutes vos tâches en un seul endroit, ce qui facilite la gestion de votre charge de travail et vous évite de vous surcharger.

Une fonctionnalité qui distingue Sunsama est sa fonctionnalité de planification automatique. Bien qu'elle n'ajoute pas automatiquement des tâches à votre calendrier comme certaines autres applications, elle vous permet de planifier facilement des tâches autour de vos réunions et de vos engagements en cliquant avec le bouton droit de la souris ou en survolant la tâche et en sélectionnant « Ajouter au calendrier »

Mais ce que j'ai le plus aimé chez Sunsama, c'est le mode « focus ». Je pouvais minimiser les distractions en masquant toutes les tâches sauf celle sur laquelle je travaillais, c'est une astuce géniale si vous suivez la méthode de productivité Ivy Lee.

Les meilleures fonctionnalités de Sunsama

Réorganisez et hiérarchisez vos évènements et vos blocs de temps grâce à une interface glisser-déposer

Unifiez votre flux de travail en intégrant des outils tels que ClickUp, Trello, Outlook et bien d'autres encore

Éliminez les distractions et désactivez les notifications grâce au mode concentration

Accélérez la planification grâce aux raccourcis clavier

Limites de Sunsama

Certains utilisateurs ont trouvé que l'application n'était pas idéale pour collaborer avec les membres de l'équipe sur de grands projets

Tarifs Sunsama

Essai gratuit pendant 14 jours

Abonnement mensuel : 20 $ par utilisateur et par mois

Abonnement annuel : 16 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Sunsama

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Calendrier Apple — Idéal pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad

via Calendrier Apple

Le Calendrier Apple est un agenda en ligne spécialement conçu pour les appareils Apple tels que l'iPhone, l'iPad ou l'iPod Touch. Les fidèles d'Apple apprécient sa capacité à se synchroniser sur tous leurs appareils.

Également appelé iCal, cet outil gère sans effort votre agenda grâce à des affichages quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. La possibilité de coder les évènements par couleur et d'importer des tâches à partir d'e-mails a considérablement amélioré mon travail.

Il s'intègre parfaitement à iCloud, Outlook, Yahoo et Exchange, ce qui en fait l'une des 10 meilleures alternatives à Fantastical. Cependant, cette application peut sembler restrictive, car elle est destinée aux appareils Apple.

Les meilleures fonctionnalités du Calendrier Apple

Synchronisation transparente avec Google, Outlook et d'autres outils

Organisez une conférence téléphonique d'une simple pression

Utilisez des évènements récurrents, des alertes et des rappels pour ne rien manquer des évènements importants et des échéances

Accédez aux détails des évènements et des emplacements d'un simple geste

Limites du calendrier Apple

Certaines fonctions copier-coller ne sont disponibles que dans la version Web

Difficulté à collaborer ou à partager des liens de disponibilité avec des utilisateurs non iOS

Tarifs du Calendrier Apple

Application iCall : 2,99 $ + achats intégrés facultatifs

Évaluations et avis sur Calendrier Apple

G2 : 4,1/5 (plus de 190 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Améliorez votre productivité avec la meilleure application de calendrier

Nous avons examiné plusieurs alternatives robustes à Fantastical, chacune dotée de fonctionnalités allant d'une intégration fluide à une planification sophistiquée du calendrier et à des outils intelligents de gestion des tâches.

Que ce soit les solides fonctionnalités de planification de Zcal ou les capacités étendues de gestion de projet de ClickUp, il existe une bonne option pour presque tout le monde.

Si vous souhaitez booster votre productivité et faciliter la communication avec votre équipe, je vous recommande d'essayer ClickUp. Il offre d'excellentes fonctionnalités de gestion du calendrier et du temps et peut transformer la façon dont vous gérez vos projets.

Commencez à utiliser ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.