Les 11 meilleures alternatives à Resource Guru : fonctionnalités, tarifs et évaluations

Resource Guru est un logiciel de gestion des ressources basé sur le cloud destiné aux chefs de projet en gestion de projet.

De la planification au suivi du temps, cet outil offre un ensemble complet de fonctionnalités pour rationaliser le processus. Il en résulte des flux de travail optimisés, une meilleure productivité, une réduction des retards et une allocation des ressources parfaitement équilibrée.

Cependant, Resource Guru présente également son lot de limites, notamment en termes de polyvalence. C'est pourquoi il convient à certains secteurs, comme les services professionnels, mais pose des difficultés dans d'autres.

Ayant moi-même passé beaucoup de temps à jongler entre plusieurs logiciels de gestion des ressources, j'ai dressé une liste des meilleures alternatives à Resource Guru actuellement disponibles. Consultez-la pour trouver le logiciel de gestion des ressources le mieux adapté à votre entreprise en 2024.

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Resource Guru ?

Voici les facteurs à prendre en compte lorsque vous comparez les différentes alternatives à Resource Guru :

Fonctionnalités : Le premier aspect à prendre en compte est l'intervalle des fonctionnalités du logiciel. Un Le premier aspect à prendre en compte est l'intervalle des fonctionnalités du logiciel. Un outil de gestion des ressources performant doit offrir des capacités complètes en matière d'allocation des ressources , de planification, d'ordonnancement et de suivi du temps.

Facilité d'utilisation : Un autre facteur qui influe sur l'efficacité du logiciel est sa facilité de navigation. Recherchez un outil intuitif qui offre un avantage par rapport aux autres en termes de facilité d'utilisation.

Capacités d'intégration : En tant que responsable, vous aurez besoin de quelques outils et logiciels supplémentaires pour gérer vos ressources en toute fluidité. Choisissez donc le logiciel qui offre une intégration avec d'autres outils tiers.

Avis : Les avis et évaluations antérieures offrent un aperçu plus approfondi des performances du logiciel. Consultez donc les avis de chaque logiciel sur Internet pour évaluer leur fiabilité, la satisfaction des utilisateurs et d'autres facteurs essentiels.

Tarifs : Choisissez le logiciel qui correspond à votre budget. Assurez-vous qu'il dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer vos activités quotidiennes de l'entreprise.

Les 10 meilleures alternatives à Resource Guru à utiliser en 2024

Consultez cette liste des 10 meilleures alternatives à Resource Guru disponibles en 2024 :

1. ClickUp – Le meilleur pour la gestion des ressources

Le logiciel de gestion des ressources ClickUp est un outil complet qui vous permet de superviser toutes vos ressources depuis un emplacement central.

Pour moi, la visibilité est l'élément le plus important dans la gestion de mon processus d'allocation des ressources. Avec les vues ClickUp, je peux personnaliser la gestion des tâches en fonction de mes besoins spécifiques. Cela signifie que je peux suivre les projets, visualiser les flux de travail et créer des feuilles de route, le tout à l'aide de plus de 15 vues personnalisées!

Par exemple, je peux utiliser la vue « Charge de travail » de ClickUp pour planifier et surveiller la capacité de travail totale de mon équipe. Mais si vous avez besoin de gérer la charge de travail d'un employé en particulier, la vue « Équipe » de ClickUp vient à votre secours.

Affichez et gérez la charge de travail de toute votre équipe pour répartir les tâches de manière optimale grâce à ClickUp Vue Charge de travail

Depuis les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez accéder à des cartes de sprint personnalisées pour gérer toutes vos ressources en une seule fois. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous utilisez l'outil à la volée.

Mais ce n'est pas tout. Si vos flux de travail nécessitent davantage de personnalisation, vous pouvez facilement y parvenir grâce à l'API ClickUp. Vous avez besoin d'une application personnalisée pour suivre le temps passé sur un projet spécifique ? Nous avons ce qu'il vous faut !

Vous n'avez pas le temps de créer un flux de travail à partir de zéro ? Profitez de plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi et personnalisables sur ClickUp Templates. Du rapport d'activité au programme d'audit, vous trouverez un modèle adapté à tous vos besoins, prêt à l'emploi.

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de planification des ressources ClickUp pour identifier les ressources, évaluer leur disponibilité et établir un échéancier

L'un de mes modèles préférés est le modèle de planification des ressources ClickUp. Sa disposition intuitive et visuelle m'aide à planifier, suivre et optimiser mes ressources. Ce modèle me permet également de repérer les dépendances ou les conflits d'horaires afin d'éviter de surcharger ou de sous-utiliser mes ressources.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gestion des tâches : Divisez vos projets en tâches plus petites avec Divisez vos projets en tâches plus petites avec ClickUp Tasks

Gestion du temps : Suivez le temps consacré à chaque projet, établissez des estimations de durée et allouez du temps à chaque tâche grâce à la fonctionnalité Suivez le temps consacré à chaque projet, établissez des estimations de durée et allouez du temps à chaque tâche grâce à la fonctionnalité de gestion du temps de ClickUp

Communication simplifiée : Utilisez Utilisez ClickUp Chat pour dissiper vos doutes à tout moment et garantir un flux de travail fluide

Outils de collaboration : Organisez la communication au sein de votre équipe en envoyant des e-mails directement depuis Organisez la communication au sein de votre équipe en envoyant des e-mails directement depuis ClickUp Email

Automatisation : utilisez les outils basés sur l'IA de ClickUp Brain pour automatiser les statuts, les mises à jour et les résumés de vos projets

Intégrations ClickUp : Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils tels que Slack, GitHub, HubSpot et Google Drive

Limites de ClickUp

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur l'application mobile de ClickUp

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

ClickUp Brain : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par mois ou par membre

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

2. Productive.io – Idéal pour les opérations des agences

Productive.io est une plateforme d'automatisation des services professionnels (PSA) spécialement conçue pour les agences et les entreprises de services qui ont besoin d'une visibilité totale sur leurs projets, leurs ressources et leurs finances.

Ce qui distingue Productive.io, c'est la façon dont il assure une connexion étroite entre la budgétisation, la gestion des ressources, la réalisation des projets et la facturation au sein d'un seul système. De l'estimation ou du budget initial à la facturation, en passant par l'exécution du projet, toutes les données pertinentes restent connectées, ce qui permet d'éviter beaucoup plus facilement les erreurs coûteuses. Je trouve cette visibilité de bout en bout particulièrement précieuse pour les agences en pleine croissance qui doivent jongler entre plusieurs clients et des flux de travail complexes.

La plateforme permet également de visualiser facilement les besoins actuels et futurs en ressources, de suivre l'utilisation et de surveiller la rentabilité en temps réel. Grâce à ses fonctionnalités intégrées de suivi du temps, de gestion des dépenses et de rapports avancés, Productive.io offre aux équipes une vision claire de la performance réelle du travail par rapport aux prévisions.

Les meilleures fonctionnalités de Productive.io

Suivez vos projets, du budget et de la gestion des ressources jusqu'à la livraison et la facturation

Planifiez et prévisionnez la capacité de votre équipe grâce aux vues de planification et d'utilisation des ressources

Suivez votre rentabilité grâce à des rapports comparatifs en temps réel entre le budget et les résultats réels

Gérez le suivi du temps, les dépenses et les validations dans un seul système

Créez des rapports avancés avec regroupement, tableaux croisés dynamiques et conversion de devises

Intégrez des outils tels que HubSpot, Slack et des systèmes de comptabilité via des API et des intégrations natives

Limites de Productive.io

Cela peut sembler insurmontable pour les très petites équipes

L'installation et la configuration nécessitent un effort initial

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles qu'avec les forfaits supérieurs

Tarifs de Productive.io

Essai gratuit disponible

Essential : 10 $/mois par utilisateur (facturation annuelle, 10 utilisateurs minimum)

Professionnel : 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement, 10 utilisateurs minimum)

Ultimate : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Productive.io

Capterra : 4,6/5G2 : 4,6/5

3. LiquidPlanner – Idéal pour la planification prédictive

via LiquidPlanner

LiquidPlanner est un logiciel de gestion de projet particulièrement réputé pour sa fonctionnalité de planification prédictive. Si votre équipe travaille sur plusieurs projets à la fois, je vous recommande cette alternative à Resource Guru pour optimiser davantage vos flux de travail.

Grâce à cet outil, vous pouvez suivre tous vos différents projets. Ses fonctionnalités de planification basées sur les priorités vous aident à rester au fait des projets à forte valeur ajoutée. Il s'intègre également à des outils de gestion de documents tels que Google Drive et Dropbox, et vous permet d'en créer des personnalisés via son API ouverte.

Les meilleures fonctionnalités de LiquidPlanner

Effectuez la prévision des échéanciers et des livraisons de vos projets grâce à la planification prédictive

Optimisez les plannings de votre équipe avec Balanced Workload

Hiérarchisez vos projets en fonction de leur importance grâce à Perfect Prioritization

Suivez les incertitudes ou les risques liés à votre projet grâce à Ranged Estimation

Obtenez des données et des informations sur les performances en temps réel grâce à Intelligent Insights

Limites de LiquidPlanner

La mise en place de projets prend beaucoup de temps

Certaines fonctionnalités essentielles de facturation et de budgétisation font défaut

Son utilisation nécessite un temps d'apprentissage important, en tant que pièce jointe

Tarifs de LiquidPlanner

Essai gratuit de 14 jours

Essentials : 15 $/mois par utilisateur

Professionnel : 28 $/mois par utilisateur

Ultimate : 42 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur LiquidPlanner

G2 : 4,2/5 (294 avis)

Capterra : 4,3/5 (667 avis)

4. Float – Idéal pour la planification des ressources

via Float

Float est une autre alternative solide à Resource Guru, qui se distingue par une approche de la planification des ressources axée sur les personnes.

Cet outil vous offre un échéancier centralisé et en temps réel de vos projets et de vos effectifs pour vous aider à attribuer les tâches de manière systématique. Vous pouvez l'utiliser pour répartir les tâches tout en ayant une vue en temps réel des compétences, de la capacité et de la disponibilité au sein de votre équipe. Je trouve les attributions basées sur les compétences particulièrement utiles pour les tâches spécialisées.

Cet outil vous permet également de planifier et de gérer vos budgets en fonction des heures ou des honoraires afin d'estimer votre capacité et de réaliser une prévision de vos dépenses. De plus, ses relevés de temps préremplis vous aident à suivre et à budgétiser vos dépenses en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Float

Définissez des horaires et des emplacements de travail personnalisés

Élaborez un budget personnalisé en fonction du temps et des tarifs

Planifiez et surveillez la charge de travail grâce à la fonctionnalité de planification des ressources

Synchronisez d'autres outils de gestion de projet tels qu'Asana et Trello

Comparez les heures estimées et les heures réelles à l'aide des fonctionnalités de gestion du temps

Intégrez-les à des outils tiers tels qu'Asana et Slack

Limites de flottement

Aucune prévision de revenus pour le projet n'est disponible

Non adapté aux appareils mobiles

Difficile à naviguer

Tarification variable

Essai gratuit de 14 jours

Starter : 7,50 $/mois par utilisateur

Pro : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Float : évaluations et avis

G2 : 4,2/5 (1 240 avis)

Capterra : 4,5/5 (1 592 avis)

5. Teamwork – Idéal pour la collaboration sur des projets

via Teamwork

Teamwork est un logiciel de gestion de projet dynamique qui aide les utilisateurs à gérer tous les aspects des opérations clients.

Il vous permet de planifier des projets, d'allouer des ressources et de collaborer avec votre équipe pour accélérer le processus. De la planification quotidienne des capacités et de la gestion des dépenses aux prévisions à long terme, l'ensemble des fonctionnalités de Teamwork couvre tous les aspects de l'allocation de vos ressources.

Les fonctionnalités de Teamwork, telles que l'indicateur d'efficacité, sont précieuses pour planifier les échéanciers, car elles tiennent compte de la rapidité ou de la lenteur avec laquelle une équipe ou un individu donné peut accomplir les tâches qui lui sont assignées.

L'outil est compatible avec iOS, Android, Windows et macOS.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork

Suivez le temps passé, les tarifs et les dépenses

Utilisez des modèles prédéfinis et des formulaires d'inscription

Personnalisez l'affichage de vos vues Charge de travail et vos flux de travail

Effectuez la prévision de vos besoins futurs en ressources en fonction des projets en cours et du pipeline

Identifiez les dépendances entre les tâches pour éviter les conflits de planification

Intégrez-les à des outils tels que HubSpot et Google Drive

Limites en matière de travail d'équipe

Pas d'assistance par chat en direct

Ne répond pas aux besoins des grandes entreprises

Complexe à utiliser

Tarifs de Teamwork

Free Forever

Deliver : 13,99 $/mois par utilisateur

Grow : 25,99 $/mois par utilisateur

Scale : tarifs personnalisés

Teamwork : évaluations et avis

G2 : 4,4/5 (1 121 avis)

Capterra : 4,5/5 (859 avis)

6. Monday.com – Idéal pour la gestion des flux de travail

Monday.com est une solution de gestion de projet tout-en-un. Elle offre une suite complète de fonctionnalités qui facilitent à la fois la planification de vos projets et la gestion de vos ressources.

Les tableaux de bord très intuitifs et personnalisables de Monday.com permettent aux équipes de gérer facilement plusieurs projets à la fois. C'est un outil puissant qui facilite également l'élaboration de stratégies, la planification et l'exécution des projets.

Avec des fonctionnalités telles que plus de 10 vues personnalisées, 30 widgets différents pour l'affichage d'informations et des blocs de construction sans code, Monday.com est l'une des alternatives les plus fiables à Resource Guru.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Attribuez des tâches directement aux membres de votre équipe avec People Columns

Faites votre choix parmi plus de 200 modèles d'automatisation

Obtenez des informations détaillées sur les performances grâce à des tableaux de bord personnalisés

Personnalisez vos flux de travail

Intégrez-les à des outils tels que Slack, Gmail et Outlook

Limites de Monday.com

Pas d'accès hors ligne

Certaines fonctionnalités nécessitent un paiement supplémentaire

Tarifs de Monday.com

Free Forever

Basic : 12 $/mois par place

Standard : 14 $/mois par place

Pro : 24 $/mois par place

Enterprise : tarifs personnalisés

Monday.com évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (10 730 avis)

Capterra : 4,6/5 (4 794 avis)

7. Accelo – Idéal pour l'automatisation des services professionnels (PSA)

via Accelo

Accelo permet aux utilisateurs de gérer leurs projets et leurs ressources en combinant des méthodologies traditionnelles et agiles. Il est surtout connu pour ses fonctionnalités innovantes de suivi du temps. Par exemple, il vous aide à maîtriser les budgets de vos projets en suivant les heures facturables et non facturables.

La plateforme prend en charge le filtrage par compétences lors de l'attribution des tâches. Vous pouvez également automatiser l'attribution des tâches à des membres spécifiques de l'équipe, en fonction de règles prédéfinies. Une fois les tâches attribuées, elle peut automatiser vos chronomètres pour aider votre équipe à tirer le meilleur parti de chaque minute.

Il offre également une intégration transparente avec les principaux outils tels que MailChimp, Google Workspace, Salesforce, etc., afin de rationaliser davantage le processus.

Accelo principales fonctionnalités

Utilisez des relevés de temps automatisés pour suivre le temps et les ressources consacrés à vos projets

Personnalisez les statuts et les flux de travail

Recevez des alertes et des notifications relatives à vos projets

Affichez les rapports comparant le temps réel et l’estimation de durée pour une gestion fluide des capacités

Créez des factures basées sur le budget ou l'avancement des travaux

Limites d'Accelo

Trop complexe pour les petites entreprises

L'application mobile n'est pas entièrement fonctionnelle

Tarifs d'Accelo

Essai gratuit de 7 jours

Professionnel : tarifs personnalisés

Entreprises : tarifs personnalisés

Avancé : Tarification personnalisée

Elite : tarifs personnalisés

Accelo évaluations et avis

G2 : 4,4/5 (502 avis)

Capterra : 4,5/5 (172 avis)

8. Wrike – Idéal pour une gestion de projet polyvalente

via Wrike

Wrike est un outil de gestion des tâches qui vous permet de choisir parmi un intervalle de modèles personnalisés, d'automatiser la prise en charge des tâches grâce à des formulaires de demande dynamiques, et bien plus encore.

Cet outil vous permet de visualiser la charge de travail de l'équipe en un clin d'œil, offre des fonctionnalités de collaboration en temps réel (comme les commentaires et le marquage) et facilite les ajustements à la volée grâce à une simple fonction glisser-déposer.

Wrike s'intègre également à plus de 400 outils et logiciels tiers indispensables à la gestion de projet, tels qu'Adobe, Jira et OneDrive.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Enregistrez vos tâches récurrentes, vos projets et vos dossiers

Affichez les capacités individuelles de chaque membre de l'équipe pour optimiser l'utilisation des ressources

Créez des tableaux de bord personnalisables

Automatisez les flux de travail récurrents

Consultez les rapports d'audit à la demande

Accédez à l'outil via l'application mobile

Limites de Wrike

La version gratuite ne dispose pas de fonctionnalités de suivi du temps

Pas d'outil de facturation intégré

Nécessite un certain temps d'adaptation, en tant que pièce jointe

Tarifs de Wrike

Free Forever

Équipe : 9,80 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Pinnacle : tarifs personnalisés

Wrike : évaluations et avis

G2 : 4,2/5 (3 679 avis)

Capterra : 4,3/5 (2 629 avis)

9. Asana – Idéal pour la gestion du travail

via Asana

Asana est une solution de gestion du travail basée sur l'IA. Cet outil aide les responsables à suivre de près tous les projets en cours dans l'entreprise.

Toutes ses fonctionnalités sont axées sur la planification, l'organisation et la facilitation des flux de travail afin d'optimiser l'efficacité. L'une des fonctionnalités uniques d'Asana, « Objectifs », vous permet de décomposer les grands objectifs en missions plus petites afin de vous aider à les réaliser et à les suivre plus efficacement.

Lorsque vous gérez des projets complexes ou plusieurs équipes, la fonctionnalité Portfolios d'Asana peut s'avérer utile. Elle vous permet d'avoir une vue d'ensemble, de suivre l'avancement des projets liés et de planifier stratégiquement l'allocation des ressources pour obtenir des résultats optimaux.

Asana s'intègre également aux principales plateformes telles que Microsoft Teams, Nave, MailChimp et Mosaic.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Glissez-déposez les tâches pour gérer la charge de travail

Comparez le temps réel passé sur un projet à l'estimation de durée du projet

Partagez des données entre plus de 270 outils, tels que Slack et Microsoft Teams

Accédez à des diagrammes et des analyses en temps réel

Utilisez la fonctionnalité de dépendances entre tâches pour suivre et éviter les conflits de planification

Limites d'Asana

L'interface est difficile à utiliser

Aucun accès hors ligne n'est disponible

Tarifs d'Asana

Free Forever

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,3/5 (9 988 avis)

Capterra : 4,5/5 (12 612 avis)

10. ClickTime – Idéal pour la gestion des relevés de temps

via ClickTime

Si vous recherchez un logiciel pour trouver un outil performant de gestion des relevés de temps, ClickTime est une option que vous devriez envisager.

ClickTime offre des fonctionnalités avancées de suivi du temps et de gestion budgétaire. De la gestion des projets individuels à celle des ressources globales, ClickTime facilite tout.

Il propose également des paramètres avancés et des informations détaillées sur vos flux de travail. Par exemple, vous pouvez définir des tarifs de facturation spécifiques pour les membres de l'équipe, les rôles ou les projets en fonction de leurs compétences spécialisées. L'outil suit ensuite les heures facturables et vous aide à surveiller la rentabilité des projets, évitant ainsi les dépassements de budget.

ClickTime propose également une application mobile pour les utilisateurs d'Android et d'iOS.

Les meilleures fonctionnalités de ClickTime

Surveillez la charge de travail de votre personnel pour une répartition efficace

Prévision de la disponibilité du personnel

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur l'avancement de vos projets

Obtenez des informations sur les performances et la rentabilité

Intégrez-les à des outils tels que Slack, Sage et BambooHR

Limites de ClickTime

Les solutions de planification des ressources sont disponibles dans les forfaits Premiere et supérieurs

Difficile à prendre en main pour un débutant

Tarifs de ClickTime

Essai gratuit de 14 jours

Starter : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 15 $/mois par utilisateur

Premier : 27 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

ClickTime : évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (791 avis)

Capterra : 4,6/5 (207 avis)

11. Kantata – Idéal pour la gestion de projet

via Kantata

Kantata est un outil tout-en-un permettant de rationaliser les différentes activités de gestion des ressources, des finances et de gestion de projet d'une organisation. Le principal argument de vente de ce logiciel réside dans sa fonctionnalité innovante de prévision des ressources.

Cet outil vous permet de comparer le coût réel des ressources au chiffre d'affaires total du projet afin d'assurer une répartition rentable des tâches.

Kantata simplifie également le processus de collaboration avec des ressources externes telles que des freelances ou des prestataires. Vous pouvez inviter des ressources externes en tant que « partenaires » et leur attribuer des tâches directement depuis la plateforme.

Kantata s'intègre également à un large éventail d'outils et de plateformes tels que Salesforce, Netsuite et Xero. En résumé, c'est une alternative fiable à Resource Guru.

Les meilleures fonctionnalités de Kantata

Gérez les délais, les demandes et les rendements de vos projets

Planifiez et répartissez mieux la charge de travail grâce à la mise en correspondance des compétences

Configurez des recommandations de ressources basées sur les données

Utilisez des outils visuels tels que des échéanciers, des calendriers et des tableaux de projet

Limites de Kantata

L'interface utilisateur est lente

L'entrée des heures est peu performante et mal conçue

Les détails complets sur les tarifs ne sont pas disponibles

Tarifs de Kantata

Tarifs personnalisés

Kantata : évaluations et avis

G2 : 4,2/5 (1 401 avis)

Capterra : 4,2/5 (613 avis)

Commencez à gérer efficacement vos ressources avec ClickUp

La gestion des ressources est une activité d’entreprise dynamique. Si vous ne prenez pas de décisions éclairées, le risque de sous-utilisation ou de surutilisation est élevé.

Même si Resource Guru est utile dans une certaine mesure, il faut bien reconnaître qu'il présente quelques lacunes.

C'est là que ClickUp Resource Management intervient ! De l'optimisation de l'utilisation des ressources à la gestion du temps, ClickUp est la meilleure solution de gestion des ressources pour les chefs de projet disponible sur le marché aujourd'hui.

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