Comment structurer une équipe marketing

On dit que « le tout est plus grand que la somme de ses parties »

Cela s'applique particulièrement aux équipes marketing. Vous pouvez réunir une équipe de spécialistes du marketing extrêmement talentueux, mais s'ils travaillent tous en vase clos, leur génie « individuel » ne se traduira pas nécessairement par une efficacité marketing « collective ».

La clé pour exploiter pleinement le potentiel d'une équipe marketing réside dans sa structure. En vous entourant des talents adéquats et en favorisant un environnement collaboratif, vous créez une synergie qui se traduit par une stratégie marketing réussie et des campagnes percutantes.

Cet article de blog explore comment structurer votre équipe marketing en tenant compte de facteurs tels que la taille de l'équipe, le secteur d'activité et les objectifs de la campagne. Vous pourrez ainsi mettre en place une équipe marketing hautement performante où les forces individuelles se complètent.

Types de structures d'équipes marketing

La structure idéale d'une équipe marketing dépend de nombreux facteurs, tels que la taille de votre entreprise, votre stratégie de commercialisation, votre secteur d'activité, etc.

Voici une liste de structures courantes qui vous donnera quelques idées pour la vôtre :

Structure traditionnelle d'une équipe marketing

Il s'agit d'une structure classique que l'on trouve dans les entreprises bien établies disposant de services marketing dédiés. Les équipes sont divisées en « domaines fonctionnels » avec des hiérarchies de rapports claires. Cela permet d'établir une chaîne de commande claire (ce qui est particulièrement important dans les grandes entreprises).

Les structures traditionnelles s'appuient sur des spécialistes du marketing dans des champs précis plutôt que sur des généralistes. Les équipes et les rôles courants dans de telles structures sont les suivants : Responsable marketing (ou directeur marketing/CMO) : Dirige l'ensemble de la fonction marketing, définit la stratégie et supervise toutes les activités

Marketing de marque : gère l'identité de la marque, les messages et la communication sur tous les canaux

Marketing produit : se concentre sur des produits ou services spécifiques, afin d'accroître leur notoriété et la demande

Relations publiques : cultive des relations positives avec les médias et le public

Services créatifs : Conception de supports marketing tels que des publicités, des brochures et du contenu pour sites Web

Chacun de ces départements comportera d'autres divisions. Par exemple, l'équipe de marketing produit peut avoir des rôles tels que :

Directeur du marketing produit : Dirige l'ensemble de la fonction marketing produit, définit la stratégie, gère les budgets et supervise toutes les activités de marketing produit. Il rend compte directement au directeur marketing ou au responsable marketing

Responsable marketing produit : gère la stratégie de commercialisation d'un produit ou d'une gamme de produits spécifique. Il peut également gérer une équipe de PMM associés ou de spécialistes du marketing

Analyste en marketing produit : se concentre sur les études de marché, l'analyse concurrentielle et les informations basées sur les données afin d'éclairer les décisions en matière de marketing produit

Responsable marketing technique : crée du contenu technique (livres blancs, études de cas) et facilite la communication entre les équipes de marketing produit et d'ingénierie

Si la plupart des entreprises publiques et des grandes organisations semblent préférer cette méthode hiérarchique pour structurer leur équipe marketing, elle n'est pas sans inconvénients : la création d'équipes différentes pour des fonctions marketing différentes peut entraîner un travail cloisonné et une collaboration moindre.

Ces structures rigides s'accompagnent également de nombreux processus opérationnels et directives qui peuvent ralentir le déroulement de vos campagnes marketing ou la mise en œuvre des mises à jour.

Structure d'une petite équipe marketing

Si vous êtes une start-up (ou une PME qui démarre), vous pourriez tirer profit d'une équipe marketing allégée. Contrairement à l'équipe marketing traditionnelle, une petite équipe marketing s'articule autour de généralistes du marketing et d'une hiérarchie fluide.

Voici quelques rôles marketing que vous pouvez recruter :

Responsable marketing : superviser toutes les activités marketing, y compris la création de contenu, la gestion des réseaux sociaux et le marketing par e-mail

Responsable marketing de contenu : Créer du contenu attrayant, rédiger des textes pour le web et gérer toutes les communications marketing

Responsable marketing de la croissance : Mesurer les performances marketing et gérer les opérations marketing telles que la mise en place de campagnes et l'ajout de trackers

Mais lorsque vous choisissez une équipe de généralistes, vous risquez de passer à côté des conseils et des stratégies nuancés que peuvent vous apporter des spécialistes du marketing. Vous devriez compléter votre équipe de spécialistes à temps plein par des consultants indépendants et des agences de marketing.

Par exemple, un consultant en référencement naturel (SEO) peut être d'une grande aide pour votre responsable marketing de contenu, ou l'externalisation à une agence de marketing de contenu peut vous aider à accélérer la publication de votre blog et à augmenter son volume.

Structure d'une équipe marketing d'entreprise

Les équipes marketing d'entreprise sont un sous-ensemble de la structure traditionnelle. Ici, l'équipe marketing, bien que hiérarchisée et composée de spécialistes, est également hyper-concentrée pour répondre aux comportements uniques du marché des entreprises.

Les équipes Enterprise ont généralement des cycles commerciaux plus longs, un accompagnement intensif et des campagnes en personne. Cela signifie que vous aurez besoin de sous-équipes pour l'aide à la vente, le marketing sur le terrain, les évènements, la génération de la demande, etc., en fonction de votre stratégie GTM.

De plus, comme les équipes marketing des entreprises sont assez importantes (entre 100 et 250 spécialistes du marketing à différents niveaux de carrière), vous avez besoin d'un leadership fort et de bons processus pour garantir la collaboration, la responsabilité et la transparence.

Structure d'équipe marketing intégrée

Cette structure brise les silos et favorise une collaboration étroite entre le marketing, l'équipe commerciale et les autres services. Les équipes sont organisées autour de parcours clients ou de campagnes marketing spécifiques plutôt que de fonctions marketing.

Par exemple, vous pouvez avoir des sous-équipes marketing pour chaque module ou produit (si vous vendez une suite d'outils), chacune avec un ensemble distinct de spécialistes du marketing produit, du contenu et des réseaux sociaux.

Cela peut vous aider à lancer facilement des campagnes marketing intégrées.

Imaginons qu'une société de gestion d'évènements lance un nouvel outil de création de sites Web et doive en faire la promotion :

Le responsable marketing produit dirige la stratégie de campagne : il définit les messages et le positionnement, met en avant les arguments de valeur et lance la page Web

Le responsable du contenu marketing crée des articles de blog qui montrent comment le créateur de sites Web aide les organisateurs d'évènements à réussir

Le responsable des réseaux sociaux développe le contenu des réseaux sociaux, établit et gère des partenariats avec des influenceurs du secteur à des fins de promotion, et gère le lancement social de la fonctionnalité, amplifiant ainsi le message défini par le responsable marketing produit et les blogs créés par le responsable du contenu

Le spécialiste des relations publiques assure la couverture médiatique des publications pertinentes en matière de planification d'évènements et de technologie afin de créer le buzz et d'obtenir une couverture médiatique

Le marketeur de croissance suit les performances des campagnes sur tous les canaux (trafic sur les pages de destination, engagement sur les réseaux sociaux, taux d'ouverture des e-mails) et fournit des informations utiles pour l'optimisation

Voici quelques avantages à opter pour une équipe marketing intégrée :

Une meilleure collaboration, car tout le monde travaille sur la même campagne

Plus de transparence, car toutes les campagnes sont interconnectées et ont le même objectif

Structure d'une équipe de marketing numérique

Alors que les structures d'équipe précédentes étaient larges et comprenaient toutes les fonctions marketing, celle-ci est plus restreinte.

Que vous optiez pour une structure d'équipe marketing traditionnelle ou une structure d'entreprise, si vous avez une fonction de marketing numérique, voici quelques spécialisations que vous pourriez envisager : Spécialiste SEO : Optimise le contenu et les aspects techniques d'un site web pour améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche

Spécialiste PPC : gère les campagnes publicitaires payantes sur des plateformes telles que Google Ads et les réseaux sociaux

Analyste Web : Suivi des données relatives au trafic sur un site Web et fourniture d'informations utiles à l'optimisation du site et à l'évaluation des campagnes

Responsable marketing de croissance : utilise divers canaux marketing et astuces de croissance pour acquérir des utilisateurs

Spécialiste des opérations marketing : Fournit une assistance opérationnelle à l'équipe marketing, gère les plateformes marketing, les campagnes et les flux de travail

Les équipes plus importantes peuvent également avoir besoin d'ajouter un rôle de « responsable du marketing numérique » pour superviser les différents spécialistes.

Les défis liés à la structuration d'une équipe marketing et comment les surmonter

Structurer une équipe marketing pour la réussite peut s'avérer délicat. Vous devez trouver les bonnes personnes, déterminer comment les rémunérer et vous assurer que tout le monde travaille en parfaite harmonie. Et cela se complique encore davantage avec les tendances et les priorités marketing en constante évolution, comme les flux de travail IA, les automatisations, le marketing B2B TikTok, etc.

Voici une liste des défis courants auxquels vous pourriez être confronté lors de la mise en place de vos services marketing, ainsi que quelques conseils pour les surmonter :

Acquérir (et retenir) les talents

Le premier défi de la plupart des entreprises consiste à trouver les bons spécialistes du marketing (en particulier sur un marché de l'emploi concurrentiel). De plus, trouver un spécialiste du marketing compétent n'est que la moitié du chemin. Vous avez également besoin d'une personne qui corresponde à la culture de votre entreprise.

Voici quelques conseils pour vous aider à trouver les bons spécialistes du marketing :

1. Soyez clair sur vos attentes

Dressez la liste des compétences dont vous avez besoin, décrivez en détail les responsabilités quotidiennes en matière de marketing, les avantages et les avantages sociaux, et surtout, soyez transparent sur l'intervalle salarial que vous proposez. Cela vous aidera à définir clairement vos attentes dès le départ.

2. Faites passer le mot

Ne vous fiez pas uniquement aux tableaux d'affichage. Publiez des descriptions de poste et des offres d'emploi sur vos réseaux sociaux, sur des sites d'emploi spécialisés dans le marketing et sur des communautés marketing Slack telles que Superpath afin de vous assurer que les bonnes personnes prennent connaissance de vos projets de recrutement.

3. Lancez un programme de parrainage

Cela peut être particulièrement intéressant si vous débutez.

Même des entreprises populaires comme Slack ont constitué leurs premières équipes en tirant parti du réseau du fondateur.

4. Construisez la marque employeur de votre entreprise

Les employés veulent également travailler pour une marque authentique. Soyez donc franc au sujet de vos valeurs, de votre mission et de votre culture d'entreprise en les mettant en avant sur votre page « À propos », dans la section « Carrières » et peut-être même sur votre blog.

via Instagram

Ou inspirez-vous de Google ou LinkedIn. LinkedIn Life est le compte Instagram ludique de LinkedIn dédié à l'image de marque de l'employeur, qui compte plus de 75 000 abonnés, tandis que Life at Google présente les initiatives étonnantes de Google centrées sur les employés et les témoignages de ces derniers de la manière la plus empathique qui soit.

via YouTube

Contraintes budgétaires

Avec la hausse de l'inflation, les attentes des spécialistes du marketing en matière de rémunération augmentent également. Selon le sondage 2022 Performance Marketing World, quatre spécialistes du marketing sur dix ont déclaré que le salaire était le facteur le plus important dans leur décision d'accepter un nouvel emploi.

D'autre part, des fonds limités peuvent rendre difficile la satisfaction des attentes des meilleurs spécialistes du marketing. Voici quelques moyens de constituer l'équipe de vos rêves, même avec un budget limité.

1. Offrez d'autres formes de rémunération

Le salaire n'est qu'un aspect de l'équation. D'autres avantages, tels que les options d'achat d'actions, les prestations de santé, une plus grande autonomie et même une formation au leadership, peuvent vous aider à créer une offre attrayante pour les employés potentiels.

2. Envisagez de faire appel à des freelances

Pour des compétences spécialisées ou des besoins temporaires, l'externalisation de tâches à des freelances ou à des consultants à temps partiel peut être une option économique. Cela vous permet d'accéder à une expertise sans les frais généraux liés à l'emploi de salariés à temps plein.

3. Recrutez par étapes

commencez par recruter les fonctions marketing les plus critiques dont vous avez besoin*, par exemple un créateur de contenu (si vous misez sur le référencement) ou un spécialiste du marketing de terrain (si vous organisez des évènements en personne). Une fois que vous aurez démontré le retour sur investissement de ces recrutements, vous serez mieux à même de justifier l'expansion de l'équipe.

S'adapter au changement

Le monde du marketing est en constante évolution, les spécialistes que vous recrutez doivent donc également se tenir informés. De nouvelles plateformes apparaissent du jour au lendemain, tandis que les anciennes disparaissent ou changent de nom tout aussi rapidement (comme Twitter). La stratégie marketing la plus tendance hier n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui.

Prenons l'exemple du référencement naturel (SEO). La fonctionnalité « Aperçus » de l'IA de Google signifie que nous devrons peut-être commencer à optimiser pour l'IA, et non plus pour les moteurs de recherche.

Ce que vous pouvez faire : Créez une culture d'apprentissage continu au sein de toute votre équipe marketing , et pas seulement au sein des sous-équipes. Encouragez les spécialistes du marketing à participer à des cours en ligne, à assister à des conférences sur le secteur et à s'abonner à des publications marketing. Mieux encore, vous pouvez les parrainer

Le paysage MarTech est également en constante évolution ! Restez informé des nouveaux outils technologiques marketing et explorez leur potentiel pour améliorer vos efforts marketing

Mettez en place des sessions de partage des connaissances au sein du service marketing. Invitez les membres de l'équipe à présenter les nouvelles tendances qu'ils ont découvertes, afin de susciter des discussions et de tenir tout le monde informé

N'oubliez pas que la clé est de rester agile et adaptable. Constituez donc une équipe qui privilégie l'apprentissage tout au long de la vie, qui se nourrit de l'expérimentation et qui tire parti de la puissance des technologies marketing.

Comment structurer une équipe marketing

Que vous soyez une start-up cherchant à créer votre premier service marketing ou une entreprise établie souhaitant réorganiser votre structure actuelle, vous devez déterminer comment structurer votre équipe.

Un outil marketing tel que la plateforme de gestion de projets marketing ClickUp peut vous aider. Il offre un environnement de travail flexible aux équipes marketing, vous permettant de réfléchir, de planifier et d'exécuter vos programmes marketing.

Des campagnes multicanales aux évènements mondiaux, ClickUp offre des fonctionnalités pour la gestion visuelle de projets, la gestion des ressources et la collaboration.

Lecture recommandée : Vous cherchez l'inspiration ? Découvrez comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp pour aller vite et faire bouger les choses (dans le bon sens !)

Créez, planifiez et exécutez vos plans marketing avec la plateforme de gestion de projets marketing ClickUp

Cet outil vous permet de :

Utilisez l'assistance IA de ClickUp Brain pour créer des idées de campagne, des briefs de contenu, des blogs, des études de cas et des e-mails

Reliez les feuilles de route marketing directement à des tâches exploitables

Travaillez en toute transparence sur tous les flux de travail marketing à l'aide des documents, tableaux blancs et outils de révision

Suivez la progression grâce à une transparence à l'échelle de l'équipe et à des tableaux de bord visuels

Suivez vos objectifs marketing en détail et en un coup d'œil

Voici un guide étape par étape pour vous aider à configurer vos services marketing à l'aide de ClickUp :

Définir les rôles marketing

Réfléchissez aux objectifs, à la taille et au budget de votre entreprise afin de déterminer la structure d'équipe idéale. Envisagez d'inclure des rôles spécialisés tels que spécialiste du marketing par e-mail ou gestionnaire de communauté afin de répondre à des besoins spécifiques en fonction de votre feuille de route marketing et de votre stratégie GTM. Cette personnalisation garantit que votre équipe marketing est parfaitement adaptée à la réalisation de vos objectifs spécifiques.

Vous pouvez utiliser le modèle ClickUp Marketing Teams comme point de départ.

Télécharger ce modèle Définissez les rôles et les responsabilités de votre équipe marketing grâce au modèle ClickUp Teams

Ce modèle vous permet de détailler vos initiatives marketing et d'indiquer les membres de l'équipe responsables de chaque campagne ou canal.

Il comprend des pages prêtes à l'emploi pour vous aider à définir les directives de votre marque et divers processus, tels que les revues de blogs et la gestion des campagnes. Vous pouvez également ajouter d'autres pages imbriquées pour d'autres aspects de votre recrutement, comme les missions d'entretien et les étapes du processus de recrutement.

En définissant clairement vos objectifs marketing, vous pouvez vous faire une idée générale des types de spécialistes du marketing à recruter. Par exemple, si vous prévoyez de miser fortement sur le référencement naturel (SEO), votre priorité sera une équipe de marketing de contenu. De même, une stratégie de médias sociaux axée sur la vidéo pourrait impliquer le recrutement de créateurs et d'éditeurs de contenu vidéo.

Analyser les lacunes en matière de compétences

Maintenant que vous avez défini vos objectifs marketing et réfléchi aux rôles possibles, l'étape suivante consiste à approfondir ce que vous attendez de chaque rôle. Si vous avez opté pour une stratégie de croissance axée sur le contenu, vous devez mettre en place une équipe de marketing de contenu.

Mais quelles sont exactement les compétences que vous devez rechercher ? C'est là que le modèle de cartographie des compétences ClickUp entre en jeu.

Télécharger ce modèle Demandez aux spécialistes du marketing d'évaluer leurs compétences à l'aide du formulaire personnalisé du modèle de cartographie des compétences ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez une « base de données des compétences » pour suivre les compétences des employés actuels et des candidats potentiels

Analysez les compétences des employés dans différents rôles afin d'identifier leurs points forts et leurs points faibles

Identifiez les lacunes en matière de compétences au sein de votre équipe et utilisez ces informations pour recruter les personnes qui compléteront votre équipe existante

Comment cela fonctionne-t-il ? Personnalisez le formulaire ClickUp disponible en ajoutant des questions sur différentes compétences marketing. Vous pouvez ensuite demander aux employés (ou aux candidats à un entretien) de s'évaluer sur ces compétences

Enregistrez les envois de formulaires sous forme de liste, calculez le score et prenez des décisions d'embauche basées sur les données. Facile, non ? Il ne vous reste plus qu'à utiliser ces scores pour présélectionner les rôles marketing que vous devez pourvoir.

Grâce à cette méthode, vous pouvez identifier les lacunes de l'ensemble de votre équipe marketing et recruter les bonnes personnes, dotées des compétences adéquates et à l'étape appropriée de leur carrière.

Finaliser le processus

Maintenant que vous savez quels rôles vous devez pourvoir et quelles sont les compétences requises pour chaque rôle, la prochaine étape consiste à finaliser le processus d'entretien et le package de rémunération. Vos prochaines étapes pourraient ressembler à ceci :

Recherchez les salaires moyens pour des positions similaires dans votre secteur et votre emplacement. Vous trouverez des données sur les salaires sur des sites Web tels que Glassdoor et Salary. com ou dans des rapports sectoriels

Planifiez les différentes étapes de l'entretien, notamment les présélections par téléphone, les premiers entretiens, les évaluations à domicile et les entretiens finaux avec les principaux décideurs

Sélectionnez des intervieweurs possédant l'expertise et l'expérience nécessaires pour évaluer les candidats par rapport aux compétences définies

Définissez votre programme de rémunération, y compris les avantages sociaux tels que les options sur actions, l'assurance maladie et les plans de retraite

Vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour rédiger des descriptions de poste, documenter les questions d'entretien, suivre les notes attribuées aux candidats et collaborer avec le comité de recrutement. Il s'agit d'un outil de traitement de documents qui permettra à toute votre équipe de collaborer au processus de recrutement.

Gérez tous vos processus d'entretien, partagez vos commentaires et tenez tout le monde informé à l'aide de ClickUp Docs

En mettant en place un processus d'entretien bien structuré et un package de rémunération compétitif, vous serez bien positionné pour attirer les meilleurs talents en marketing et constituer une équipe performante.

Intégrer de nouveaux spécialistes du marketing

Une fois le processus d'entretien terminé, intégrez les nouveaux spécialistes du marketing à votre équipe.

Commencez par leur envoyer un dossier de bienvenue contenant des goodies de l'entreprise, des documents importants et des informations sur leur premier jour. Vous pouvez également envisager de leur attribuer un mentor ou un collègue qui les assistera pendant leurs premières semaines.

Vous pouvez également les ajouter à vos outils de communication interne, à votre pile technologique marketing et même à votre organigramme afin qu'ils aient accès à toutes les informations dont ils ont besoin (et que les autres membres de l'équipe soient informés de leur arrivée).

Vous pouvez utiliser le modèle de diagramme organisationnel ClickUp pour représenter la structure du service marketing, y compris les lignes hiérarchiques, les équipes et les départements. Cela aidera les nouveaux employés à comprendre clairement qui fait quoi, à qui ils doivent rendre compte et comment les différentes équipes collaborent.

Télécharger ce modèle Visualisez les structures des équipes et les hiérarchies des rapports grâce au modèle de diagramme organisationnel ClickUp

Voici comment cela fonctionne :

Commencez par rassembler toutes les informations sur les membres de l'équipe dans un document ClickUp. Mieux encore, vous pouvez demander à chaque spécialiste du marketing de rédiger un document intitulé « Comment je travaille » avec les détails de son profil

Ajoutez ensuite les différents types de marketing au tableau blanc ClickUp et utilisez des lignes pour indiquer les hiérarchies dans les rapports

Ajoutez des détails tels que la photo de profil, les responsabilités, les coordonnées, etc. pour donner plus de profondeur

Liez le document ClickUp de chaque membre de l'équipe à son profil dans le tableau blanc afin que les autres puissent en savoir plus sur lui sans encombrer l'organigramme

Les nouvelles recrues peuvent utiliser les organigrammes pour comprendre leur place dans la structure de l'entreprise, qui sont leurs collègues et les relations hiérarchiques. De plus, les employés peuvent facilement identifier la personne à contacter pour des besoins ou des questions spécifiques, ce qui facilite les flux de travail, en particulier lors de la gestion d'équipes interfonctionnelles.

Les aspects essentiels d'une équipe marketing

Voici quelques conseils pour vous aider à mettre en place une équipe marketing interne équilibrée, qui se concentre sur tous les aspects clés du marketing :

Gestion de la présence en ligne

Le marketing de gestion de la présence en ligne désigne les stratégies et les initiatives utilisées pour maintenir la visibilité d'une marque sur Internet. Il s'agit d'un effort collaboratif qui implique différentes équipes, telles que l'équipe de marketing de contenu, l'équipe des réseaux sociaux, les spécialistes du référencement et du PPC et, dans une moindre mesure, même les équipes d'analystes et de relations avec les médias.

Votre fonction de gestion de la présence en ligne est responsable de :

Améliorer la visibilité de la marque : rendez votre marque facile à trouver en ligne grâce au référencement naturel (SEO), aux réseaux sociaux et aux listes de répertoires tels que G2, Gartner et Capterra

Générer du trafic : attirez des clients potentiels grâce à un contenu de qualité, à l'engagement de la communauté et à un site Web optimisé pour la recherche

Obtenir un avantage concurrentiel : démarquez-vous de vos concurrents en mettant en avant l'USP de votre marque

Ils gèrent votre présence numérique globale et renforcent la notoriété de votre marque.

Gestion des médias

En marketing, la gestion des médias désigne la planification stratégique, l'exécution et l'analyse de toutes les activités liées aux canaux médiatiques payants, acquis et détenus. Elle comprend :

Médias payants : il s'agit de gérer des campagnes publicitaires sur diverses plateformes telles que les moteurs de recherche (PPC), les réseaux sociaux, les publicités display et les publicités natives

Earned media : il s'agit de garantir une couverture médiatique positive, sous forme d'articles, d'interviews ou de critiques de produits dans les médias traditionnels et les publications en ligne

Médias propres : ils comprennent tous les contenus que vous créez et contrôlez, tels que votre site web, vos articles de blog, vos webinaires et vos newsletters

La gestion des médias peut être un rôle dédié ou réparti entre différents spécialistes en fonction de la taille de l'équipe et du budget. Alors qu'un seul spécialiste du marketing peut gérer tous les aspects de la gestion des médias dans les start-ups, les équipes plus importantes peuvent avoir des rôles spécialisés tels que spécialiste du cycle de vie, responsable des relations avec les analystes et spécialiste du marketing d'influence.

Optimisation pour les moteurs de recherche et création de liens

Le référencement naturel (SEO) et la création de liens sont des aspects essentiels de la gestion de la présence en ligne et contribuent à améliorer la visibilité de votre site web et le trafic organique dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP).

SEO : optimise votre site web et son contenu afin d'obtenir un meilleur classement pour les mots-clés pertinents grâce à l'optimisation on-page, au référencement technique et à la recherche de mots-clés

Création de liens : acquisition de backlinks (liens provenant d'autres sites web) vers votre site, ce qui témoigne de la confiance et de l'autorité de votre site auprès des moteurs de recherche

Parmi les rôles spécialisés dans le référencement, on trouve les analystes SEO de contenu, les responsables SEO techniques, etc. En combinant efficacement le référencement et la création de liens, votre entreprise peut augmenter son trafic organique, attirer des prospects qualifiés et stimuler les ventes.

Utilisez le modèle de recherche et de gestion SEO de ClickUp pour gérer vos efforts en matière de référencement et regrouper toutes vos tâches SEO en un seul endroit centralisé.

Télécharger ce modèle Restez à la pointe des initiatives SEO grâce au modèle de recherche et de gestion SEO de ClickUp

Le modèle est fourni avec des tableaux de bord intégrés qui vous indiquent le classement de vos mots-clés, le trafic que vous générez et les pages les plus performantes. Ce modèle vous permettra également de :

Dressez la liste de vos mots-clés cibles, suivez leurs performances et notez même la concurrence

Passez de la vue Liste à la vue Tableau Kanban ou Calendrier pour afficher vos données de la manière qui vous convient le mieux

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, fixez des délais et assurez-vous que tout reste sur la bonne voie

Rédaction publicitaire

La rédaction publicitaire est un type d'écriture spécifique utilisé en marketing pour créer des messages convaincants et persuasifs pour les publicités. Cela inclut les publicités sur les réseaux sociaux, les annonces dans les journaux et même les bannières et les panneaux publicitaires pour le parrainage d'évènements.

La rédaction publicitaire est un ensemble de compétences particulières qui utilise des verbes forts, des phrases courtes, des déclencheurs émotionnels et un « langage axé sur les avantages » pour attirer l'attention et inciter les lecteurs à agir immédiatement. Les rédacteurs de contenu, quant à eux, ont un style plus conversationnel et visent à éduquer ou à divertir les utilisateurs avec des contenus longs.

Ils ont également des OKR marketing différents. La rédaction publicitaire est mesurée en clics et en conversions, tandis que le contenu long format est suivi à l'aide d'indicateurs tels que l'engagement, le trafic et la génération de prospects

En disposant de rédacteurs de contenu et de publicitaires dédiés, vous pouvez créer un contenu informatif qui attire des clients potentiels et rédiger des textes publicitaires convaincants qui convertissent les visiteurs du site web en utilisateurs payants.

Améliorer l'expérience client

Les équipes marketing jouent un rôle essentiel dans la forme de l'expérience client (CX) tout au long du parcours client, depuis la notoriété de la marque jusqu'à l'utilisation de communications personnalisées pour faire progresser les clients dans l'entonnoir de conversion.

Voici comment ils contribuent :

Messagerie : créer un contenu clair et informatif qui définit les attentes et informe les clients potentiels

Établissement de relations : Utilisation d'une communication personnalisée, de contenus interactifs tels que des démonstrations et des quiz, et engagement sur les réseaux sociaux pour encourager les connexions

Création d'une communauté : créer une communauté où les clients peuvent se connecter, partager leurs expériences et apprendre les uns des autres

Ventes incitatives et ventes croisées : identifier les opportunités de recommander des produits ou services supplémentaires qui améliorent la valeur pour le client

Tous les spécialistes du marketing, des responsables de marque aux spécialistes du marketing par e-mail et aux analystes, contribuent à l'expérience client à différentes étapes du parcours client et de l'entonnoir d'achat.

Analytique et marketing axé sur les données

En termes simples, il s'agit d'utiliser les données et les tendances relatives au comportement des clients pour éclairer les décisions marketing et optimiser les campagnes. C'est l'opposé d'une approche « spray and pray » (pulvériser et prier), qui repose sur des informations pour cibler le bon public avec le bon message au bon moment.

Le membre clé ici est l'analyste marketing. Il est également assisté par des analystes SEO et des spécialistes PPC, qui collectent des données provenant de diverses sources (trafic sur le site Web, sondages auprès des clients, analyses des réseaux sociaux et indicateurs de performance des campagnes) afin de prendre des décisions éclairées.

Développer et mettre en œuvre un forfait marketing

Le monde du marketing repose sur la routine et les processus, et deux rôles clés assurent son bon fonctionnement : les spécialistes des opérations marketing et les chefs de projet marketing, qui veillent à ce que votre plan marketing se déroule comme prévu.

Le premier est chargé de choisir les meilleurs outils marketing et de créer des flux de travail efficaces pour assurer le bon déroulement des opérations. En fonction de votre pile martech, il peut également s'occuper d'autres opérations telles que la maintenance de l'hygiène des données, la suppression des silos de données et l'exécution des automatisations marketing.

Le chef de projet marketing, quant à lui, est responsable de l'ensemble du cycle de vie d'une campagne, de la planification et de la budgétisation à l'exécution et à la mesure des résultats.

Bien que parfois négligés, ces deux rôles importants sont essentiels pour garantir le succès des efforts marketing.

Pour rendre votre plan marketing simple et efficace, utilisez le modèle de plan marketing de ClickUp.

Télécharger ce modèle Suivez votre plan marketing grâce au modèle de plan marketing de ClickUp

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Définissez des objectifs et des tâches réalisables en fonction de leur priorité (élevée, modérée, faible) et de leur date d'échéance pour chaque trimestre

Suivez le statut, la progression et les efforts consacrés à chaque tâche

Définissez des champs personnalisés tels que « Type de tâche », « Trimestre » et « Impact » pour des recherches spécifiques en fonction des besoins

Constituez une équipe hautement performante pour réussir votre marketing

Une équipe marketing performante est un investissement dans l'avenir de votre marque. Elle génère non seulement des prospects et des ventes, mais aussi des clients fidèles et des ambassadeurs de votre marque. Elle produit des résultats immédiats, mais pose également les bases d'une réussite à long terme.

Il est donc important de prendre votre temps et de trouver les bonnes personnes pour l'ensemble de votre service marketing. Mais vous pouvez simplifier cette tâche en utilisant un outil de gestion de projet tel que ClickUp. ClickUp peut vous aider à réfléchir aux rôles, à analyser les lacunes en matière de compétences et à rationaliser votre processus d'entretien.

Inscrivez-vous à ClickUp et découvrez comment cet outil peut vous aider à mettre en place la structure adéquate pour votre équipe marketing (et à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir).