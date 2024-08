Comment montrer l'exemple au travail

"Rien ne prouve de manière aussi concluante la capacité d'un homme à diriger les autres que ce qu'il fait au jour le jour pour se diriger lui-même" dit Thomas J. Watson, fondateur d'IBM.

Des champs de bataille aux salles de réunion, les styles et les qualités de leadership ont fait l'objet de nombreux débats. Le seul consensus semble être que les grands leaders montrent à leurs équipes comment faire, c'est-à-dire qu'ils montrent l'exemple.

Si vous êtes chef d'entreprise ou manager, voici tout ce que vous devez savoir sur l'exemplarité.

Le concept de l'exemplarité

Montrer l'exemple, c'est modéliser les qualités et les comportements que vous attendez des membres de votre équipe. Par vos actions, vos attitudes et vos méthodes de travail, vous montrez au reste de l'équipe ce que vous attendez d'eux et la meilleure façon d'accomplir le travail.

Donner l'exemple se caractérise par :

La responsabilité personnelle : Un leader se sent responsable du comportement et des performances de son équipe. Vous faites partie de votre travail en fournissant toutes les ressources et en montrant à votre équipe comment le travail est effectué.

Focalisation sur la valeur : Montrer l'exemple ne consiste pas à écrire du code ou du contenu pour montrer aux équipes comment faire leur travail. C'est bien plus que cela. Il s'agit de clarifier les valeurs que l'on doit incarner et d'agir en conséquence.

Par exemple, si l'une des valeurs de l'entreprise est l'honnêteté, un leader donne et reçoit un retour d'information - indépendamment de sa désignation ou de son autorité - en toute honnêteté.

Cohérence : Un leader se comporte de manière cohérente dans la façon dont il attend des membres de son équipe qu'ils se comportent. Par exemple, si la ponctualité est un comportement dont vous êtes le modèle, vous vous présenterez systématiquement à l'heure à chaque réunion/événement.

L'authenticité : Les leaders authentiques sont transparents dans leur prise de décision, en expliquant à l'équipe les variables et les processus impliqués. Vous ferez connaître à votre équipe vos motivations et vos actions, ce qui permettra aux autres de suivre non seulement l'acte, mais aussi le processus de réflexion qui le sous-tend.

Ouverture : Lorsque vous montrez l'exemple, vous faites preuve d'humilité intellectuelle et vous êtes prêt à modifier votre approche sur la base de nouvelles informations ou d'opinions convaincantes.

En somme, montrer l'exemple, c'est mettre en pratique le vieil adage selon lequel les actes sont plus éloquents que les paroles. Cependant, il s'agit d'un concept qualitatif et comportemental qui se situe dans le vaste paysage entre le noir et le blanc. C'est une approche qui se reflète dans vos propres actions, qu'elles soient grandes ou petites.

Si vous cherchez à montrer l'exemple, voici dix stratégies qui peuvent vous aider.

10 stratégies pour montrer l'exemple

Au départ, donner l'exemple semble simple : Adoptez le comportement que vous souhaitez voir adopter par votre équipe. En pratique, surtout dans une grande organisation qui gère des équipes, cela peut devenir insurmontable.

Pour éviter cela et faire preuve de cohérence dans votre leadership, les dix stratégies suivantes constituent une base solide. Commençons par le commencement.

1. Décidez de ce que vous voulez montrer en exemple

Tout d'abord, pour montrer l'exemple, vous devez décider quel type de leader vous êtes. Par exemple, le dirigeant d'une entreprise en difficulté doit être vulnérable et motivant. Le manager d'une équipe surchargée doit faire preuve d'empathie et de soutien.

Pour donner l'exemple, commencez par :

Définir votre vision : Montrez à l'équipe ce que vous attendez de l'avenir

: Montrez à l'équipe ce que vous attendez de l'avenir Clarifier les valeurs : souligner les valeurs qui sont importantes pour vous et que vous attendez de l'équipe

: souligner les valeurs qui sont importantes pour vous et que vous attendez de l'équipe Démontrer les comportements : Agissez comme vous voulez que votre équipe agisse - soyez ouvert, parlez franchement, soyez à l'heure, documentez tout, etc.

Start with Why de Simon Sinek est une ressource puissante pour commencer votre voyage vers le leadership par l'exemple. Jetez un coup d'œil à ce qui suit

résumé de Start with Why

pour savoir s'il vous convient.

2. Communiquer ouvertement

Vous pensez peut-être que vous donnez l'exemple, mais cela peut souvent passer inaperçu. Par exemple, vous pouvez toujours garder votre appareil photo allumé lors des réunions Zoom, mais les membres de l'équipe qui sont timides risquent de ne pas faire de même et de ne pas en penser grand chose.

Par conséquent, lorsqu'il ne suffit pas de modéliser les comportements, il est utile d'être plus explicite à ce sujet. Par exemple, créez un document "Travailler avec moi" auquel votre équipe peut accéder.

Vous pouvez le mettre en place sur un outil tel que

ClickUp Docs

que vous pouvez partager avec tous les membres de votre équipe. Ils peuvent même commenter le document ou poser des questions, renforçant ainsi votre travail de collaboration.

la documentation de votre style de leadership sur ClickUp Docs

Vous n'avez jamais écrit sur votre style de travail ? Pas de stress. Les

Modèle ClickUp Team Docs

vous permettra de démarrer.

Télécharger ce modèle

3. Fournir un retour d'information utile et constructif ; recevoir le même retour d'information

L'une des plus grandes erreurs commises par les dirigeants est d'assumer une position d'autorité et, par conséquent, de ne pas accepter le retour d'information de la part de leurs équipes et de leurs subordonnés. Lorsque vous vous comportez de la sorte, l'équipe apprend qu'elle n'a pas besoin de collaborer ou d'accepter le retour d'information.

Au lieu de cela, donnez la priorité à la recherche d'informations en retour et à la prise de mesures en conséquence.

Ouvrez les portes de votre entreprise : Cela encouragera les employés à entrer, à partager leurs idées, à poser des questions et à demander des conseils sans avoir à se préoccuper de l'horaire des réunions

: Cela encouragera les employés à entrer, à partager leurs idées, à poser des questions et à demander des conseils sans avoir à se préoccuper de l'horaire des réunions Demandez l'avis de vos collaborateurs : Lors des réunions de synthèse, des rétrospectives et des séances de remue-méninges, demandez à chacun son avis. Même les plus silencieux peuvent être encouragés à le faire gentiment

: Lors des réunions de synthèse, des rétrospectives et des séances de remue-méninges, demandez à chacun son avis. Même les plus silencieux peuvent être encouragés à le faire gentiment Encouragez le débat : Encouragez le débat : donnez aux gens la possibilité de ne pas être d'accord avec vous. Faites-le publiquement, afin que les autres membres de l'équipe soient rassurés de savoir qu'ils peuvent débattre avec vous

Si votre équipe est dispersée, créez des espaces virtuels pour ce faire. Installez une sorte de bureau ouvert avec un outil tel que

ClickUp Chat view

. Avoir des conversations contextuelles (dans des commentaires imbriqués), débattre d'idées et de suggestions.

Ayez des conversations ouvertes et montrez l'exemple avec ClickUp Chat

Pour un mécanisme de retour d'information plus structuré, essayez le

Modèle de rétroaction des employés ClickUp

. Ce modèle entièrement personnalisable vous permet de recueillir des commentaires, de visualiser les sentiments et d'instaurer une culture de la transparence au sein de l'entreprise.

Télécharger ce modèle

4. Encourager la transparence sur le lieu de travail

Transparence dans le leadership

est souvent présentée comme une vertu, comme la bonne chose à faire. Cependant, peu de gens comprennent pourquoi la transparence est importante. Les voici.

Dans le domaine de la connaissance, le succès dépend de la capacité de chacun à en savoir le plus possible collectivement. Par exemple, si votre rédacteur de contenu ne sait pas que vous utilisez des virgules d'Oxford, vous aurez des écrits incohérents. La transparence vous permet d'accroître la connaissance collective de l'organisation.

Voici quelques moyens de créer un lieu de travail transparent :

Documentation : Notez vos observations, vos notes de réunion, vos idées, etc. et partagez-les avec l'ensemble de l'organisation. ClickUp Docs est un excellent moyen de le faire

: Notez vos observations, vos notes de réunion, vos idées, etc. et partagez-les avec l'ensemble de l'organisation. ClickUp Docs est un excellent moyen de le faire Systèmes : Mettez en place un système de gestion de projet pour gérer et suivre l'ensemble de votre travail. Cela rend l'information accessible à toutes les personnes impliquées

: Mettez en place un système de gestion de projet pour gérer et suivre l'ensemble de votre travail. Cela rend l'information accessible à toutes les personnes impliquées Rapports : Créez des rapports pour les mesures qui comptent.

Tableaux de bord ClickUp peut le faire automatiquement pour vous lorsque vous gérez vos projets avec ClickUp

Suivez tous vos indicateurs essentiels en un seul endroit grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables

5. Pratiquer l'authenticité et la vulnérabilité

L'authenticité peut être le ciment de votre organisation. Les grands dirigeants apprennent à se montrer vulnérables sans paraître faibles.

Dans son livre Shoe Dog, le cofondateur et ex-PDG de Nike, Phil Knight

discussions

de l'époque où ils venaient de lancer Nike et où l'entreprise était confrontée à sa première grande crise. Knight a réuni ses employés et a exposé les menaces et les obstacles auxquels l'entreprise était confrontée.

La transparence sur la crise imminente et la reconnaissance ouverte des risques possibles ont contribué à enhardir ses employés. Ce discours s'est avéré être un cri de ralliement pour l'organisation naissante.

Diriger avec authenticité, c'est aussi montrer aux équipes qu'elles peuvent être vulnérables avec vous. Elles peuvent faire remonter les problèmes de toxicité et résoudre les conflits, créant ainsi un lieu de travail sûr et inclusif.

Pour des conseils pratiques sur la honte, la vulnérabilité et l'empathie, lisez ceci

résumé de Dare to Lead

la feuille de route de Brené Brown pour un leadership courageux.

6. Fixer des objectifs d'équipe

Les chefs d'entreprise ont tendance à fixer les objectifs de l'entreprise avec le conseil d'administration, puis à les transmettre à leurs équipes. Cela donne parfois l'impression aux équipes que leurs objectifs leur ont été imposés.

Montrer l'exemple :

Fixez les objectifs avec l'équipe

Demandez-leur ce qui est réalisable

Assumer la responsabilité de la réalisation des objectifs de l'équipe

Apprendre activement ce dont ils ont besoin

Contrôler régulièrement les progrès accomplis et soutenir l'équipe en cas de besoin

Objectifs de ClickUp

est parfait pour fixer des objectifs, mesurer les progrès accomplis et intervenir si nécessaire.

Fixez des objectifs et suivez vos progrès avec ClickUp Goals

7. N'ayez pas peur de vous ridiculiser

Les problèmes que les organisations modernes doivent résoudre requièrent une pensée créative et aventureuse. Parfois, les idées peuvent sembler ridicules. Les équipes ont besoin d'être rassurées sur le fait que toutes leurs idées seront accueillies sans jugement.

Pour ce faire, il faut être ouvert au partage des idées.

Invitez les gens à dire ce qu'ils pensent et faites preuve d'une écoute active sans les juger

Encouragez l'équipe à ne pas rejeter d'emblée les idées, mais à explorer la direction qu'elles prennent

Au sein de l'équipe, établissez des garde-fous pour éviter les décisions irréfléchies

8. Programmer les heures de questions-réponses

Les chefs d'entreprise organisent des journées portes ouvertes au sein de l'organisation, invitant chacun à poser des questions. Lors de ces séances, les questions portent souvent sur l'organisation, les projets, les mises à jour, etc.

En outre, prévoyez des heures de questions-réponses avec votre équipe pour lui montrer comment vous feriez quelque chose. Encouragez-les à poser des questions telles que "comment résoudriez-vous ce problème ?" ou "comment aborderiez-vous cette situation ?"

Bien que vous ne souhaitiez pas que votre équipe s'adresse à vous pour chaque petite chose, il est utile de leur permettre de le faire de temps en temps. Cette façon de montrer l'exemple permet à votre équipe de se familiariser avec le contexte. Elle leur montre que vous êtes là pour les aider dans les moments difficiles.

9. Passez du temps à la place de votre équipe

L'un des plus gros problèmes auxquels sont confrontés les dirigeants est qu'ils s'éloignent trop de la réalité du terrain. Par exemple, le responsable de l'ingénierie peut ne pas connaître les défis quotidiens auxquels sont confrontés les développeurs, tels que les limitations des environnements de développement ou le manque d'outils d'automatisation.

Pour montrer l'exemple, réservez du temps pendant lequel vous ferez le travail de vos équipes ou les observerez pendant qu'elles travaillent. Par exemple, vous pourriez faire de la programmation en binôme avec un développeur. Vous pouvez aussi prendre quelques fonctionnalités et effectuer des tests.

Cela rassurera votre équipe en lui montrant que vous souhaitez comprendre son expérience et l'améliorer.

10. Évoluer avec le temps

Un premier ministre en temps de guerre a besoin de compétences et d'attitudes complètement différentes de celles d'un premier ministre en temps de paix. Soyez donc le leader dont vos équipes et votre organisation ont besoin. Lorsque l'économie est au ralenti, vous pouvez vous montrer créatif ou agressif. Lorsque les investissements affluent, vous pouvez investir dans la formation et l'expérimentation.

Lorsque votre équipe est petite, vous pouvez avoir des relations plus étroites avec tout le monde. Mais lorsque votre équipe s'agrandit, il se peut que vous ayez du mal à vous souvenir du nom de chacun.

En tant que leader performant, il vous appartient d'évoluer avec votre temps. Montrez à votre équipe que le changement n'est pas seulement inévitable, mais qu'il peut aussi être positif.

Par exemple, si vous êtes un dirigeant qui gère le changement pour retourner au bureau, vous vous présentez en personne tous les jours. Expliquez comment cela vous aide et comment cela pourrait aider votre équipe. Acceptez les désaccords sans détour et débattez de manière positive. Si cela ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à retirer votre plan.

Si toutes ces stratégies peuvent s'avérer très utiles, chaque individu est différent. En montrant l'exemple, des difficultés ne manqueront pas de surgir. Voyons comment vous pouvez les surmonter.

Surmonter les difficultés liées au fait de montrer l'exemple

Stratégies de leadership

et

les styles de gestion

diffèrent d'une organisation à l'autre et au sein d'une même organisation.

Leadership du changement

dirige une organisation dans le cadre d'une transformation. Cette situation - comme le COVID-19 ou la volatilité économique - est souvent imposée au dirigeant, qui doit s'en accommoder pour réussir. James Daunt, de Barnes and Noble, en est un excellent exemple

exemple

d'un leader du changement qui a fait passer l'entreprise du bord de la faillite à une croissance positive.

Leadership émergent

le leader émergent, quant à lui, accède à son poste de manière organique et guide les équipes sans s'appuyer sur une autorité formelle. Ils sont adaptables et plus en phase avec l'équipe. Satya Nadella est un exemple de leader émergent.

Le leadership éthique consiste à faire ce qui est juste, non seulement pour les résultats financiers, mais aussi pour les employés, les clients et la société dans son ensemble.

En fonction de l'organisation, de la situation du marché et des compétences en matière de leadership, voici quelques défis qu'un bon dirigeant peut rencontrer et comment les surmonter.

Absence de vision unifiée

Pour montrer l'exemple, votre équipe a besoin de voir votre propre comportement et de s'y référer. En l'absence d'une mission et de principes unifiés, vos actions exemplaires peuvent passer inaperçues.

Solution : Documentez votre vision et vos principes

philosophie de leadership

. Discutez-en régulièrement avec les membres de votre équipe. Encouragez-les à prendre des décisions fondées sur les principes, les valeurs et les convictions que vous avez définis ensemble.

Délégation

Tout manager, aussi expérimenté soit-il, a du mal à déléguer à un moment ou à un autre. Parfois, il se peut qu'il n'y ait pas la bonne personne dans son équipe pour mener à bien la tâche. Il arrive aussi qu'il ne sache pas exactement ce dont il a besoin.

Solution :

Documentez en détail le travail à effectuer, les attentes, les objectifs et les résultats. La mise par écrit permet de clarifier les choses et sert de référence

Fournissez toutes les ressources nécessaires à la réalisation du travail

Expliquez comment vous voulez que les choses soient faites (un document détaillant "voici comment je ferais" est un excellent moyen de montrer l'exemple)

Lorsque vous mettez à jour la documentation, identifiez vos équipes afin que l'information ne soit pas oubliée.

ClickUp Attribuer des commentaires permet exactement ceci

ClickUp Attribuer des commentaires permet exactement ceci Planifier des contrôles réguliers et offrir un retour d'information sur les progrès réalisés

Faire face au changement

Le changement est difficile, non seulement pour les équipes, mais aussi pour les dirigeants. Lorsque la situation est volatile et en constante évolution, il peut être difficile de donner l'exemple.

Solution :

Cherchez à en savoir le plus possible sur le changement

Planifiez des scénarios pour vous préparer à d'éventuelles turbulences

Acceptez ouvertement l'imprévisibilité et assurez vos équipes que vous êtes avec elles

Faites preuve d'empathie et offrez du soutien et des ressources à vos équipes

Autogestion

Cela peut paraître idiot, mais pour montrer l'exemple, vous devez être capable de vous gérer vous-même de manière experte. Plusieurs dirigeants ne possèdent pas cette qualité. Ils peuvent eux-mêmes être surmenés, capricieux ou timides, créant par inadvertance une culture similaire au sein de leurs équipes.

Solution :

Définissez clairement vos objectifs et vos comportements

Rappelez-vous chaque jour vos valeurs afin d'adopter un comportement conforme à celles-ci

Faites régulièrement le point avec vous-même pour vérifier que vous donnez le bon exemple

Recueillez les commentaires de l'équipe et réajustez vos performances

Avantages et inconvénients de l'exemplarité

Montrer l'exemple est une excellente stratégie pour plusieurs raisons.

Le respect : Lorsqu'un leader joint le geste à la parole, les membres de l'équipe sont plus enclins à le respecter

: Lorsqu'un leader joint le geste à la parole, les membres de l'équipe sont plus enclins à le respecter Confiance : Un manager qui montre l'exemple connaît les difficultés de son équipe. C'est donc à lui que l'on fait le plus confiance

: Un manager qui montre l'exemple connaît les difficultés de son équipe. C'est donc à lui que l'on fait le plus confiance Culture de travail positive : Les bons dirigeants veillent à ce que leurs équipes sachent qu'ils ne parlent pas depuis leur tour d'ivoire. Cela crée un environnement de travail positif

: Les bons dirigeants veillent à ce que leurs équipes sachent qu'ils ne parlent pas depuis leur tour d'ivoire. Cela crée un environnement de travail positif Transparence : Lorsque vous montrez l'exemple, vous faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Cela crée de l'empathie, de la compassion et de la transparence

: Lorsque vous montrez l'exemple, vous faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Cela crée de l'empathie, de la compassion et de la transparence Moralité : Le fait de savoir que votre responsable s'impose les mêmes normes que celles qu'il impose aux membres de l'équipe stimule le moral des employés

: Le fait de savoir que votre responsable s'impose les mêmes normes que celles qu'il impose aux membres de l'équipe stimule le moral des employés Loyauté envers les clients : Des employés heureux et respectueux traitent bien leurs clients, ce qui crée un sentiment de fidélité à la marque qui est unique et spécifique à votre entreprise

Cela ne veut pas dire que montrer l'exemple n'a pas d'inconvénients.

La pression : Tout d'abord, le fait de devoir toujours respecter une certaine norme peut peser lourd sur le leader. Cela vous donne le sentiment que vous devez être infaillible, ce qui peut représenter une pression considérable.

Érosion de la confiance : Toute incohérence dans le comportement peut entraîner une érosion de la confiance, qu'il est pratiquement impossible de rétablir.

Trop tactique : Lorsque vous donnez l'exemple, vous courez le risque de devenir trop tactique, en montrant à chacun ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Cela peut vous faire perdre le temps dont vous avez besoin pour être stratégique et visionnaire.

Comme tout style de leadership, les inconvénients ci-dessus peuvent être surmontés avec un peu de réflexion, d'empathie et une approche stratégique.

Montrez l'exemple avec ClickUp

Selon les mots immortels de Thomas J. Watson, la première étape pour montrer l'exemple est de se gérer soi-même. Fixer vos objectifs, documenter votre philosophie, suivre vos performances et même tenir un journal tous les jours peut vous aider à prendre un bon départ. Une fois que vous vous êtes compris, il est temps de connaître votre équipe et de la guider par l'exemple.

Indépendamment des dix stratégies ci-dessus, vous pouvez faire beaucoup mieux avec un outil de gestion d'équipe robuste comme ClickUp.

Conçu comme un logiciel de gestion de projet complet, ClickUp vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour vous gérer et gérer votre équipe.

Vous avez besoin d'écrire vos objectifs personnels ? Essayez ClickUp Goals. Vous aimez tenir un journal régulièrement ? Utilisez ClickUp Docs. Vous gérez une équipe de projet ? Utilisez la vue ClickUp Workload pour répartir le travail de manière équitable. Vous souhaitez recueillir des commentaires ? Utilisez l'un des outils modèles de formulaires de retour d'information .

Gérez efficacement votre équipe et vous-même. Donnez le bon exemple.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui

!