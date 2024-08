résumé de "Dare to Lead" : Principaux enseignements & ; Revue de presse

Le leadership est un formulaire artistique à multiples facettes dans lequel nous apprenons à inspirer, guider et habiliter les autres à travailler ensemble vers une vision collective. Dans ce travail "Oser diriger", nous explorons l'intersection du courage et de la vulnérabilité à travers les mots et les travaux de l'auteur Brené Brown.

Brené Brown est mondialement connue pour son travail novateur sur la honte, la vulnérabilité et l'empathie. Dans "Oser diriger", elle nous met au défi de redéfinir ce que signifie être un leader, en démêlant les qualités de leadership les plus cruciales que les leaders exceptionnels exploitent pour favoriser des valeurs fondamentales telles que l'innovation, l'inclusivité et l'authentification. 💡

Les leaders de n'importe quel secteur peuvent bénéficier de ce livre et notre résumé est un moyen fantastique d'absorber rapidement les nombreuses leçons de Brown et de faire le premier pas vers un leadership vulnérable.

Rejoignez-nous pour oser diriger avec Brené Brown comme guide sage et compatissant.

"Dare to Lead " Résumé du livre en un coup d'œil

"Osez diriger : Mon travail. Tough Conversations. Whole Hearts" de Brené Brown est une feuille de route pour un leadership courageux. Il regorge d'idées fondées sur la recherche, de stratégies applicables et d'anecdotes captivantes. 📖

Dans le cadre d'un voyage empirique visant à développer le courage, Brené Brown invite les dirigeants et les professionnels à diriger avec résilience, authentification et volonté d'accepter la vulnérabilité.

Le livre remet en question les notions conventionnelles, exhortant les lecteurs à embrasser la vulnérabilité, à construire la confiance et à donner la priorité à l'empathie pour créer une culture de leadership audacieuse. Il explore ce que signifie la vulnérabilité, la construction de la confiance, comment avoir des discussions difficiles avec clarté, et surmonter la peur de l'échec. 💪

Les lecteurs peuvent s'attendre à acquérir des outils tactiques, des compétences et un langage pour améliorer leur estime de soi, le management d'équipe des compétences en matière de gestion d'équipe et de résolution de problèmes dans le cadre de leur travail pour devenir de grands leaders.

Les clés de "Oser diriger " par Brene Brown

"Dare to Lead" est un livre complet en quatre parties, généralement associé au "Dare to Lead Read-Along Workbook" pour améliorer la capacité du lecteur à appliquer les leçons dans un monde de plus en plus compétitif.

Nous vous encourageons à lire le livre et à explorer chaque leçon nuancée cachée dans ses pages. Vous apprendrez des techniques de visualisation , les traits destructeurs du perfectionnisme, et de multiples paramètres de compétences pour vous donner un avantage (empathique) dans le monde complexe du leadership. 🥇

Voici six points clés à retenir pour commencer.

Le leadership courageux

Mme Brown explique qu'il est important de prendre des risques, de faire face à l'incertitude et de s'accommoder de l'inconfort. Cela implique d'adopter un état d'esprit de croissance, de cultiver la curiosité et d'être honnête avec les membres de votre équipe au sujet de vos lacunes.

La vulnérabilité comme force

Brown enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse - c'est une source de force. Le livre explore comment vous pouvez devenir un leader courageux en retirant votre armure, en devenant un apprenant (et non un "sachant"), en embrassant la vulnérabilité et en faisant face aux insécurités.

L'empathie en action

L'empathie est la pierre angulaire de l'éducation d'un leadership efficace et Brown évoque les nombreux avantages de la compréhension et du partage des sentiments d'autrui. Ce style de leadership courageux améliore tout, de l'encouragement de la collaboration à la promotion de la connexion. 🤝

Un objectif et des valeurs effacées

Brainstorming, forfait, stratégie et rationalisation de la communication en temps réel pour expédier les projets plus rapidement avec les Tableaux blancs de ClickUp Motiver une équipe est liée à un sens clair de l'objectif et des valeurs dans "Dare to Lead" Teams encourage les dirigeants à communiquer une vision claire et convaincante afin que chaque membre de l'équipe comprenne comment il contribue à la mission et aux valeurs de l'organisation.

L'auto-compassion comme le courage

L'approche de Brown en matière de leadership met l'accent sur la conscience de soi et la compassion en apprenant à diriger avec vulnérabilité. Selon Brown, la vulnérabilité est un acte de courage ; même les leaders les plus audacieux peuvent rencontrer d'anciennes (et de nouvelles) blessures qu'ils devront traiter avec compassion. 🌻

Le leadership audacieux > le leadership blindé

"Oser diriger" présente l'armure et l'autoprotection comme l'obstacle le plus important au leadership. Au lieu de résider dans votre armure, Brown vous encourage à embrasser le leadership avec confiance, vulnérabilité et authentification dans tous les aspects de votre rôle.

7 comportements qui font la confiance

"Osez diriger" dévoile les sept piliers de la confiance qui façonnent les leaders exceptionnels, fournissant une source de courage et de force pour connecter chaque membre de l'équipe à son véritable potentiel.

Brown les présente sous l'acronyme BRAVING. Voici de quoi il s'agit :

Effacées: Définir et respecter des limites personnelles et professionnelles claires afin d'établir un sentiment de sécurité et de fiabilité

Définir et respecter des limites personnelles et professionnelles claires afin d'établir un sentiment de sécurité et de fiabilité Fiabilité: Respectez vos engagements et vos attentes de manière cohérente pour faire preuve de responsabilité et de dépendance

Respectez vos engagements et vos attentes de manière cohérente pour faire preuve de responsabilité et de dépendance Responsabilité: Assumez la responsabilité de vos erreurs et faites amende honorable le cas échéant afin de contribuer à des relations transparentes et de confiance

Assumez la responsabilité de vos erreurs et faites amende honorable le cas échéant afin de contribuer à des relations transparentes et de confiance **La confidentialité : ne partagez pas les informations ou les expériences qui vous ont été confiées, afin que les membres de votre équipe sachent que toute information partagée est toujours confidentielle

Intégrité: Agir avec authenticité, honnêteté et moralité pour renforcer la confiance, faire preuve d'un comportement éthique et rester fidèle à son moi authentique

Agir avec authenticité, honnêteté et moralité pour renforcer la confiance, faire preuve d'un comportement éthique et rester fidèle à son moi authentique Non-jugement : Créez un environnement de non-jugement où les individus peuvent se sentir acceptés et compris sans craindre la critique

Créez un environnement de non-jugement où les individus peuvent se sentir acceptés et compris sans craindre la critique générosité: Faire preuve de gentillesse et se préoccuper sincèrement du bien-être, du bonheur et de la réussite des autres afin d'établir une base de confiance

Ces sept comportements fournissent un cadre pour instaurer la confiance au sein des équipes, des organisations et dans la vie quotidienne. "Osez diriger" met l'accent sur ces sept comportements, qui constituent le fondement d'interactions authentiques et significatives entre les dirigeants et les membres de leur équipe.

Populaires " Oser diriger " Citations

Voici quelques citations inspirantes " Osez diriger" ainsi que quelques perles tirées des autres travaux célèbres de Brené Brown :

"Si nous voulons que les gens se présentent pleinement, qu'ils apportent tout leur moi, y compris leur cœur entier et non blindé - afin que nous puissions innover, résoudre les problèmes et servir les gens - nous devons être vigilants quant à la création d'une culture dans laquelle les gens se sentent en sécurité, vus, entendus et respectés." - Oser diriger

"La confiance est l'empilement et la superposition de petits moments et d'une vulnérabilité réciproque au fil du temps. La confiance et la vulnérabilité grandissent ensemble, et trahir l'une revient à détruire les deux" - Oser diriger

"Je définis un leader comme toute personne qui prend la responsabilité de trouver le potentiel dans les personnes et les processus, et qui a le courage de développer ce potentiel." - Oser diriger

"La vulnérabilité ressemble à la vérité et au courage. La vérité et le courage ne sont pas toujours confortables, mais ils ne sont jamais une faiblesse." - "Oser en grand"

"Je définis la vulnérabilité comme l'incertitude, le risque et l'exposition émotionnelle. En gardant cette définition à l'esprit, pensons à l'amour .... L'amour est incertain. C'est incroyablement risqué. Et aimer quelqu'un nous expose émotionnellement. Oui, c'est effrayant, et oui, nous risquons d'être blessés, mais pouvez-vous imaginer votre vie sans aimer ou être aimé ? - "Oser à fond"

Plus de leçons tirées de l'ouvrage de Brené Brown "Oser diriger "

Notre résumé n'est pas encore Terminé ! Brené Brown a de nombreuses leçons à enseigner qui sont inestimables, quel que soit votre niveau d'apprentissage, de leadership ou d'engagement style de travail .

Voici quelques-unes des nombreuses perles de la collection de travaux de Brown.

Quatre traits destructeurs du perfectionnisme

À fait plus que mettre en garde contre le perfectionnisme. Elle a identifié les quatre traits destructeurs qui peuvent être à l'origine d'une tendance au perfectionnisme. Il s'agit de

La peur de la vulnérabilité qui conduit à une réticence à prendre des risques Le sentiment constant de ne jamais se sentir "assez" Tentative d'utiliser la perfection comme bouclier contre le jugement 🛡️ Érosion de la créativité et de l'innovation en raison de la peur de l'échec

Résilience à la honte

Mme Brown a été acclamée pour sa théorie de la résilience à la honte, qu'elle expose dans de nombreux ouvrages.

"J'ai appris que nous résolvons ce problème en comprenant nos vulnérabilités et en cultivant l'empathie, le courage et la compassion - ce que j'appelle la résilience à la honte" explique-t-elle .

La théorie de la résilience à la honte de Brown implique de reconnaître et de comprendre l'expérience de la honte et de naviguer à travers elle en maintenant un sentiment de valeur personnelle et d'empathie.

L'objectif de cette pratique est d'aider une personne à surmonter l'expérience de la honte afin qu'elle puisse ressentir des émotions plus bénéfiques (et agréables) à la place.

Apprendre à sauter en parachute

Non, pas littéralement. (Sauf si vous en avez envie !) 🪂

Cette leçon est tirée du livre de Brown "Rising Strong", dans lequel elle compare le leadership au saut en parachute.

Elle suggère que les individus apprennent à diriger de la même manière qu'une personne apprend à sauter en parachute.

On ne commence pas par sauter d'un avion, mais par apprendre à atterrir et à voler dans un environnement sûr et simple. Ensuite, on achève son apprentissage en achevant des sauts en tandem avec un expert (littéralement) à ses côtés.

De la même manière, elle suggère aux dirigeants d'apprendre d'abord les compétences fondamentales et de se hisser lentement à leur position avec aide et assistance. En d'autres termes, nous commençons par apprendre à nous élever avant de sauter de l'avion vers la vulnérabilité.

Quatre paramètres de compétences

Brené Brown identifie quatre paramètres de compétences essentiels au sein de "Dare to Lead", notamment :

S'imprégner de la vulnérabilité (c'est-à-dire en parler) pour mieux affronter et embrasser l'incertitude Vivre selon ses valeurs et aligner ses actions sur ses croyances fondamentales Braver la confiance afin d'établir et de maintenir des connexions grâce à vos comportements Apprendre à se relever et à être résilient en faisant face à ses émotions, en se laissant emporter par ses histoires et en réécrivant ses récits pour tirer des leçons de ses échecs et en sortir grandi

Vous pouvez explorer vos performances dans ces catégories à l'aide de la base de données Brown's Évaluation du leadership audacieux qui se concentre sur ces quatre compétences. Elles sont également traitées en profondeur dans les pages de "Oser diriger"

Curiosité et confiance ancrée

Ce résumé ne serait pas achevé si nous n'évoquions pas la curiosité et la confiance en soi. Brown les présente comme des éléments essentiels d'un leadership et de connexions efficaces.

La curiosité est un intérêt sincère pour la compréhension des perspectives des autres et la promotion d'une culture de l'apprentissage à partir d'une position d'apprenant.

La confiance en soi est ancrée dans la connaissance de soi, l'authentification et l'équilibre entre la vulnérabilité et un sens aigu de ses capacités. 🎯

Ensemble, ces concepts contribuent à un leadership résilient et empathique qui encourage la croissance, la collaboration et la confiance.

Que faire après avoir terminé "Oser diriger "

Brené Brown est bien plus que l'auteur de "Dare to Lead" - elle est l'une des principales expertes en matière de vulnérabilité. 🏆

Brené Brown est professeure de recherche à l'université de Houston, et ses livres sont arrivés en tête de la liste des best-sellers du New York Times à six reprises, ce qui est stupéfiant. La liste ne s'arrête pas là ; elle est également animatrice de podcast primée à deux reprises, la star de deux documentaires, et bien d'autres choses encore, mais nous nous éloignons du sujet.

Après avoir terminé "Dare to Lead", voici quelques-uns de ses meilleurs travaux à découvrir :

Nous vous suggérons de commencer par l'exposé TED, qui constitue une introduction à la façon de penser de Brené Brown. Ensuite, "Daring Greatly" est un deuxième livre fantastique et l'un des travaux les plus populaires de Brown.

Appliquer "Oser diriger " Principes avec ClickUp

Apprendre les principes du leadership dans un livre (ou un livre audio) est une chose, mais comment les faire appliquer ?

ClickUp est là pour vous aider 🙂

Bien que nous ne puissions pas raccourcir le chemin vers la vulnérabilité et l'authentification, ClickUp _peut vous aider à appliquer les principes trouvés dans "Dare to Lead" et ouvrir la voie à la réussite avec votre objectifs professionnels .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-117.png Résumé de l'initiative "Oser diriger" : suivi de la progression des membres de l'équipe dans ClickUp /$$img/

ClickUp vous aide à suivre la progression de votre projet grâce à des objectifs de jalon et des cibles claires

Par instance, Objectifs ClickUp est l'un des meilleurs outils pour vous aider à suivre les objectifs généraux et à promouvoir la clarté au sein de votre équipe. Après tout, tout va mieux lorsque tout le monde est sur la même page. Rapports ClickUp est un autre excellent moyen d'améliorer votre style de leadership. Il contient des outils qui vous permettent de savoir des choses telles que :

Qui travaille sur quoi ?

Qui a besoin de plus de motivation ?

Qui est en train d'écraser le travail ?

Bénéficiez de rapports en temps réel sur les indicateurs du projet grâce aux affichages ClickUp personnalisables

Associez nos outils de rapports avec les Modèle de moniteur de santé d'équipe ClickUp Leadership pour en maximiser les bénéfices. Ce modèle vous aide à recueillir des informations en temps réel, à suivre la progression au fil du temps et à identifier les domaines de croissance potentielle afin de maximiser le potentiel de votre groupe de leadership.

Que vous assistiez une équipe de direction complexe ou une petite équipe de cadres, le modèle de suivi de la santé de l'équipe de direction de ClickUp vous aidera à maximiser le potentiel de votre groupe de direction

Ce n'est qu'une option parmi notre bibliothèque de plus de 1 000 modèles. Nous avons des modèles de définition d'objectifs les modèles d'objectifs, les modèles RH, les modèles financiers et presque tout ce dont vous avez besoin, vous libèrent du temps pour vous concentrer sur les choses plus importantes. ⚒️

Que vous ayez besoin de paramétrer des objectifs extensibles clickUp vous aide à atteindre vos objectifs, à améliorer les capacités de prise de décision de votre équipe ou à suivre les performances d'un nouveau projet.

Dare to Lead , Learn to Rise

"Osez diriger" de Brené Brown s'impose comme une lueur d'espoir dans un monde où le leadership est souvent associé au pouvoir et au contrôle. Il appelle les leaders courageux d'aujourd'hui à faire les choses différemment.

En conclusion de notre résumé d'"Oser diriger", nous espérons que les idées de Brené Brown vous aideront à naviguer dans les complexités du lieu de travail avec courage et compassion.

Ce n'est pas pour rien que ce livre est arrivé en tête de la liste des best-sellers du New York Times. Il incite les dirigeants à se Free des contraintes du perfectionnisme, à embrasser la vulnérabilité et à établir des connexions authentiques avec les membres de leur équipe. ❣️

Le véritable leadership ne consiste pas à maintenir un contrôle strict, mais à être à l'aise avec l'incertitude et à favoriser la confiance grâce à l'authentification et à l'empathie.

Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. ClickUp peut vous assister dans votre démarche grâce à certains des meilleurs outils disponibles.

Prêt à devenir un leader audacieux ? Inscrivez-vous avec ClickUp -c'est gratuit !