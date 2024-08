Résumé de Start with Why : Comment les grands leaders incitent tout le monde à passer à l'action

Il y a deux types de personnes : Celles qui veulent inspirer les autres et celles qui veulent être inspirées. Il est très rare qu'un livre fasse appel aux deux.

Le best-seller de 2009 de Simon Sinek, Start with Why, est l'exception. Simon Sinek est un auteur de best-sellers et un célèbre conférencier motivateur, connu pour ses idées optimistes non conventionnelles sur les entreprises et le leadership. Comptant parmi les coachs en leadership les plus populaires au monde, il a inspiré des milliers de chefs d'entreprise au cours d'une carrière qui s'étend sur plus de deux décennies.

Ce livre est né de Le discours TED viral de Sinek du même nom, qui est aujourd'hui le troisième TED Talk le plus regardé de tous les temps avec plus de 60 millions d'affichages. Il véhicule un message simple mais profond et nous persuade de découvrir notre "Pourquoi" - la valeur fondamentale qui nous pousse à nous lever le matin et à aller travailler.

Si vous souhaitez travailler sur votre leadership et votre gestion d'équipe ou améliorer.. la productivité de l'équipe , alors Start with Why peut vous aider.

Ce résumé de Start with Why dresse pour vous la liste des points clés à retenir.

Résumé de Start with Why en un coup d'œil

via Amazon Dans Start with Why, Sinek parle du pouvoir du "pourquoi" et de la façon dont il peut être le facteur clé de différenciation dans la réussite d'un individu ou d'une organisation. En s'appuyant sur les exemples de Steve Jobs, Martin Luther King Jr, les frères Wright, Bill Gates, etc., Sinek souligne l'importance de découvrir votre objectif principal (le facteur "pourquoi") et de l'utiliser pour motiver et inspirer votre équipe.

Selon lui, "commencer par le pourquoi" crée un sentiment d'objectif partagé au sein de votre équipe. La clarté de la mission et de la vision d'une organisation la rend plus relatable pour les employés et les clients.

Voici la raison pour laquelle Sinek a écrit ce livre, avec ses propres mots :

"L'objectif de ce livre n'est pas simplement d'essayer de réparer les choses qui ne fonctionnent pas. J'ai plutôt écrit ce livre comme un guide pour se concentrer sur les choses qui fonctionnent et les amplifier. Je ne fais pas l'apologie des solutions proposées par d'autres. La plupart des réponses que nous obtenons, lorsqu'elles sont fondées sur des preuves solides, sont parfaitement valables. Cependant, si nous partons des mauvaises questions, si nous ne comprenons pas la cause, alors même les bonnes réponses nous orienteront toujours dans la mauvaise direction... un jour ou l'autre. La vérité, voyez-vous, est toujours révélée... un jour ou l'autre."

Ce livre vous montrera comment vous poser les bonnes questions afin d'orienter votre organisation (et votre équipe) dans la bonne direction.

Le livre aborde trois grandes idées :

ce qui sépare les personnes et les entreprises qui réussissent de celles qui ne réussissent pas

pourquoi l'inspiration est un meilleur moyen de construire votre entreprise que la manipulation

comment instaurer la confiance dans une organisation

5 leçons clés de Start with Why (Commencez par le pourquoi)

Il y a beaucoup de choses à apprendre du livre, mais voici quelques-unes de nos leçons favorites.

1. Préférer les carottes aux bâtons

Une leçon clé pour les leaders tout au long du livre est de toujours influencer quelqu'un à agir en l'inspirant plutôt qu'en le manipulant.

Selon Sinek, très peu de gens comprennent pourquoi leurs clients les choisissent. La plupart des entreprises ont tendance à supposer que les gens achètent leurs produits en raison d'un meilleur prix ou d'une meilleure qualité de service. Elles ont donc recours à des actions manipulatrices telles que la baisse des prix, les promotions, l'appui de célébrités et, dans le pire des cas, la peur, pour attirer les clients.

Il partage des exemples concrets pour illustrer son propos.

Lorsque General Motors (GM) a commencé à offrir une remise en espèces de 500 à 7 000 USD aux clients qui achetaient ses camions et ses voitures, ses équipes commerciales ont augmenté à court terme, mais la rentabilité à long terme s'en est ressentie.

En 2007, GM perdait environ 729 dollars par véhicule vendu en raison de ses incitations. Elle a donc dû réduire ses incitations et les équipes commerciales ont chuté.

De même, le slogan d'IBM - "Personne n'a jamais été licencié pour avoir embauché IBM" - propage la peur comme tactique de marketing. Les équipes chargées des achats hésitent à choisir une entreprise moins connue plutôt qu'IBM parce qu'elles craignent de perdre leur emploi au cas où les choses tourneraient mal.

Si Mon travail admet que la manipulation fonctionne - parfois trop bien -, il exhorte ses lecteurs à emprunter une direction totalement opposée, à savoir la voie de l'inspiration.

Voici pourquoi : si la manipulation peut apporter des entreprises supplémentaires, voire répétitives dans certains cas, seule l'inspiration est la stratégie appropriée pour fidéliser véritablement les clients.

L'exemple favori de l'inspiration bien faite, selon Terminé, est celui d'Apple, en particulier lorsque Steve Jobs était aux commandes.

Sinek insiste sur le fait que les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Si votre "pourquoi" peut les inspirer, vous pouvez les transformer en clients fidèles - pensez aux personnes qui font la queue devant un magasin Apple la nuit précédant le lancement du nouvel iPhone !

Sinek ne se contente pas de vous laisser sur cette pensée ; il vous donne également quelques conseils judicieux :

Définissez (et communiquez) votre objectif principal

Utilisez des histoires pour partager cet objectif avec le monde. Tous les grands leaders sont aussi de grands conteurs

Renforcer la validation en créant un sentiment d'unité et d'appartenance

Créer la confiance en faisant preuve d'authenticité et d'empathie

2. Trouvez votre cercle d'or

Le concept du cercle d'or est abordé par Sinek dans plusieurs chapitres de son livre. Le cercle d'or est un cadre stratégique composé de trois cercles concentriques (Pourquoi, Comment et Quoi), chacun représentant un niveau différent de réflexion et de communication.

via Site web de Simon Sinek

**Le cercle le plus intérieur représente l'objectif principal qui inspire l'existence d'une organisation. Il répond à la question "Pourquoi l'organisation existe-t-elle au-delà du simple fait de faire des profits ?" - les valeurs et les croyances les plus profondes qui motivent les actions

Comment : Le cercle du milieu représente les processus spécifiques etles styles de travail qui assistent le "Pourquoi" de l'organisation Il répond à la question "Comment l'organisation fait-elle pour remplir sa mission ?"

: Le cercle du milieu représente les processus spécifiques etles styles de travail qui assistent le "Pourquoi" de l'organisation Il répond à la question "Comment l'organisation fait-elle pour remplir sa mission ?" Quoi : Le cercle extérieur représente les choses tangibles et les résultats qu'une organisation produit. La réponse à cette question peut être un produit, un service ou une solution. Elle répond à la question fondamentale : "Que fait l'organisation ?"

Selon le concept du cercle d'or, les entreprises qui réussissent et les dirigeants influents commencent par le cercle intérieur, le Pourquoi, puis se déplacent vers l'extérieur, vers le Comment, et enfin, le Quoi.

Ce cadre vous aide à à hiérarchiser ce qui est important et vous assurer que vous êtes en phase avec votre objectif.

2. Diriger n'est pas la même chose qu'être le dirigeant

Sinek donne également des conseils sur le bon leadership. Il affirme que le leadership va au-delà la gestion du travail ou la gestion des opérations.

Selon lui, un grand leader crée un abonné capable de susciter la confiance, l'empathie et un sentiment d'appartenance.

Il y a des leaders et des leaders. Les leaders occupent une position de pouvoir ou d'influence. Ceux qui dirigent nous inspirent. Qu'il s'agisse d'individus ou d'organisations, nous suivons ceux qui dirigent non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous le voulons. Nous suivons ceux qui dirigent non pas pour eux, mais pour nous-mêmes"

Voici comment vous pouvez devenir un tel leader :

Incarnez les valeurs et les convictions qui définissent votre objectif principal. Cela indique aux gens que vous êtes authentique et digne de confiance

Donnez la priorité au bien-être des membres de votre équipe en créant un environnement de travail favorable à l'assistance et à l'intégration

Créez un environnement où chacun se sent à l'aise pour poser des questions et fournir un retour d'information constructif

Un exemple de leader inspirant mentionné dans le livre est Steve Jobs, qui a donné aux employés d'Apple la liberté de penser différemment (leur objectif principal), de remettre en question le statut quo et de créer des produits tels que les iPods et les iPhones.

3. Constituez une équipe qui croit en votre "pourquoi"

Commençons par les bases de la constitution d'une équipe et revenons au Cercle d'or : si vous incarnez le Pourquoi dans votre entreprise, alors vous avez besoin de quelqu'un pour gérer le Comment et de personnes plus compétentes pour gérer le Quoi. Dans le même temps, toutes ces personnes doivent croire en votre objectif et vos valeurs fondamentales.

Selon l'auteur, il est plus important d'engager des personnes qui incarnent vos valeurs, qui correspondent à la culture de votre entreprise et qui complètent le reste de votre équipe que des personnes qui sont les "meilleures" dans ce qu'elles font.

Les personnes motivées s'alignent mieux sur un objectif partagé. Elles facilitent la réalisation de votre objectif et réduisent les points de conflit.

Le visionnaire Walt Disney et son frère aîné Roy, qui avait l'esprit pratique, sont de bons exemples de partenariats entre le Pourquoi et le Comment. Sinek décrit ici comment l'équilibre entre le POURQUOI et le COMMENT profite à une organisation :

"Walt Disney rêvait, dessinait et imaginait ; Roy restait dans l'ombre, formant un empire", a écrit Bob Thomas, un biographe de Disney. "Financier et homme d'affaires brillant, Roy a contribué à transformer les rêves de Walt Disney en réalité, en construisant la société qui porte le nom de son frère." _

L'autre conseil de Sinek aux dirigeants ? Donnez du pouvoir à votre équipe. Vous pourriez le faire en les aidant à se développer professionnellement, en leur donnant de l'autonomie dans le travail ou en appréciant leurs contributions.

Cela contribue à renforcer leur confiance dans votre organisation et garantit que les employés restent motivés .

4. Suivez votre POURQUOI, pas votre concurrence

Une grande majorité d'organisations perdent leur originalité et leur raison d'être au fil du temps en essayant de suivre les traces de leurs rivaux plus réussis. Sinek conseille aux organisations d'utiliser leur raison d'être comme leur étoile polaire dans tous ses aspects. Si l'analyse et l'imitation d'un concurrent peuvent vous être bénéfiques à court terme, il ne s'agit pas d'une approche holistique, car elle peut être source d'incohérence et vous détourner de vos objectifs réels.

Bien que les fournisseurs prestataires puissent donner un bon aperçu du marché, les utiliser comme point de référence peut étouffer votre croissance pour les raisons suivantes :

Pas d'authentification: En suivant la voie d'un concurrent, vous cessez d'être fidèle à vos valeurs. Cela vous rendra inauthentique aux yeux de vos employés et de vos clients

En suivant la voie d'un concurrent, vous cessez d'être fidèle à vos valeurs. Cela vous rendra inauthentique aux yeux de vos employés et de vos clients Pas d'innovation : si vous imitez toujours ce que font vos concurrents, il n'y a pas de place pour l'innovation ou les nouvelles approches

: si vous imitez toujours ce que font vos concurrents, il n'y a pas de place pour l'innovation ou les nouvelles approches Pas d'avantage concurrentiel : Si vous faites tout ce que font vos concurrents exactement de la même manière qu'eux, vous devenez semblable à eux et ne serez pas en mesure de vous démarquer

: Si vous faites tout ce que font vos concurrents exactement de la même manière qu'eux, vous devenez semblable à eux et ne serez pas en mesure de vous démarquer Toujours en train de rattraper le temps perdu : Vous aurez toujours une étape de retard sur vos concurrents, ce qui signifie que vous n'aurez jamais l'occasion d'être le leader du marché

Sinek encourage les leaders à se tourner vers l'intérieur, à comprendre l'objectif, les valeurs et les forces de leur organisation, et à diriger avec authentification plutôt que de s'appuyer uniquement sur des repères externes. Comme il le dit, vous êtes votre concurrence.

Start with Why Citations pour vous inspirer dans l'action

Vous cherchez plus d'inspiration ?

Voici quelques citations directement tirées du livre pour vous motiver, améliorer vos compétences en leadership et vous aider à bâtir des organisations réussies.

Simon Sinek sur le leadership

Être le leader signifie que vous occupez le rang le plus élevé, soit par mérite, soit par chance, soit en naviguant dans la politique interne. Diriger, cependant, signifie que les autres vous suivent volontairement - non pas parce qu'ils y sont obligés, non pas parce qu'ils sont payés pour le faire, mais parce qu'ils le veulent."_###

Les grands leaders sont ceux qui font confiance à leur instinct. Ils comprennent l'art avant la science. Ils gagnent les cœurs avant les esprits. Ce sont ceux qui commencent par le POURQUOI

Simon Sinek sur le management d'équipe

Il n'y a que deux façons d'influencer le comportement humain : vous pouvez le manipuler ou vous pouvez l'inspirer. "* ### Simon Sinek sur la gestion d'équipe

_"Il n'y a que deux façons d'influencer le comportement humain : vous pouvez le manipuler ou vous pouvez l'inspirer"

Simon Sinek sur les pratiques de travail efficaces

"La passion seule ne suffit pas. Pour que la passion survive, elle a besoin d'une structure. Un pourquoi sans un comment a peu de probabilité de réussite."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Au lieu de se demander "QUE devons-nous faire pour être compétitifs ?", il faut se demander "POURQUOI avons-nous commencé à faire CE que nous faisons, et QUE pouvons-nous faire pour donner vie à notre cause, compte tenu de toutes les technologies et de toutes les opportunités de marché disponibles aujourd'hui ?

Appliquer les principes du Début par le pourquoi avec ClickUp

Maintenant que vous connaissez les concepts et principes clés du livre de Sinek, montrons comment les outils logiciels de gestion de l'espace de travail comme ClickUp peuvent vous aider à commencer par votre Pourquoi :

1. Alignez vos objectifs sur votre " pourquoi "

Décomposez les objectifs plus importants en tâches liées à l'action et veillez à ce que chaque tâche soit liée à l'objectif principal de l'organisation. Cela permet aux membres de l'équipe de comprendre l'importance de leur contribution. Cela leur montre également l'importance de leur travail, ce qui les motive. Créez des objectifs et des indicateurs de performance clés (KPI) pour mesurer votre progression par rapport à vos valeurs fondamentales et vous assurer que vous vous en rapprochez et non que vous vous en éloignez. Cela est d'autant plus important que votre entreprise se développe et que d'autres parties prenantes apparaissent.

Gérez vos projets et suivez vos objectifs avec ClickUp

Gérez tous vos projets et tâches à partir d'un seul endroit avec le logiciel de gestion de projet ClickUp

Vous pouvez utiliser Tâches ClickUp pour gérer des tâches et des sous-tâches, publier des mises à jour de statut (sous forme de commentaires), utiliser des étiquettes ou des statuts personnalisés pour grouper et classer les tâches par ordre de priorité et les lier explicitement au Pourquoi de l'organisation.

Créez des objectifs, assignez des cibles et partagez-les avec votre équipe pour que tout le monde soit aligné

Une fois que vous avez ajouté vos projets, vous pouvez utiliser des tableaux de bord personnalisés et d'autres rapports comme les diagrammes de Gantt pour mesurer votre progression par rapport à ces objectifs. Objectifs ClickUp vous permet également de suivre vos objectifs à l'aide de cibles numériques, oui/non ou monétaires.

2. Communiquer votre Pourquoi

Créez un référentiel ou un wiki centralisé pour les informations relatives au "pourquoi" et au "comment" de l'organisation, y compris les déclarations de mission et de vision, les valeurs et les processus. Cela permet à tous les membres de l'équipe d'y accéder facilement et s'avère particulièrement utile lors de l'intégration des nouveaux employés.

Créez des wikis publics avec ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-21.gif ClickUp Documents /$$$img/

Créez des wikis approfondis et sensibilisez votre équipe à vos valeurs et à votre objectif avec ClickUp Docs ClickUp Documents est un outil de documentation qui permet aux équipes de gérer leurs documents et wikis dans des environnements de travail organisés. Il comprend des fonctionnalités telles que les blocs de contenu, les options de mise en forme et la modification en cours. Vous pouvez également créer un espace d'équipe pour gérer les documents communs, attribuer des niveaux de permission, etc.

Utilisez ClickUp AI pour résumer vos wikis ou les traduire dans différentes langues afin qu'ils soient faciles à lire

Plus, ClickUp IA peut vous aider à localiser vos wikis en plusieurs langues, à résumer des documents, et bien d'autres choses encore. Ainsi, vous créez un sentiment d'appartenance même pour ceux qui ne parlent pas forcément votre langue.

3. Favoriser la collaboration en temps réel

Pour que tous les membres de l'équipe restent alignés sur un projet, aidez-les à communiquer facilement et à rester informés à tous les niveaux du projet. De cette façon, tout le monde peut rester sur la même page et fournir facilement un retour d'information.

Gardez tout le monde dans la boucle avec les outils de communication de ClickUp

ClickUp offre de multiples options pour communiquer avec votre équipe - dans les projets et les documents. Pour le premier, vous pouvez commenter les tâches, assigner des éléments d'action et envoyer des e-mails directement à partir de l'affichage des tâches.

Modifiez des documents simultanément avec le reste de votre équipe, ajoutez des commentaires, etc

Dans Étiquettes, vous pouvez ajouter des commentaires, étiqueter des personnes et modifier des documents simultanément afin de créer des boucles de rétroaction constantes.

Entamez des discussions avec les parties prenantes clés en créant des chats distincts pour chaque projet, tâche ou document

En outre, vous pouvez également utiliser Le chat intégré de ClickUp et d'enregistrement vidéo pour entamer des discussions avec votre équipe et ajouter du contexte aux discussions.

4. Encourager le brainstorming

Organisez des sessions de brainstorming au cours desquelles les membres de l'équipe peuvent partager leurs idées ouvertement. Sinek recommande de créer un environnement dans lequel les individus peuvent s'appuyer sur les idées des autres, ce qui conduit à une innovation collaborative. Cela amplifie le sentiment d'appartenance et d'unité parmi vos employés. Modèles de brainstorming dans ClickUp facilitent cette tâche - vous pouvez même démarrer une session instantanément.

Visualisez vos idées à l'aide de tableaux blancs et de cartes heuristiques dans ClickUp

Les outils de conception libre tels que les tableaux blancs et les cartes mentales permettent à vos coéquipiers de dessiner plus facilement toutes les grandes idées et de les expliquer visuellement. Cela rend les sessions de brainstorming engageantes et productives.

Rendez les sessions de brainstorming attrayantes avec les Tableaux blancs ClickUp

Avec Tableaux blancs ClickUp avec les tableaux blancs ClickUp, vous pouvez dessiner des diagrammes, ajouter des notes et même les lier à un projet. Vous pouvez également partager ces Tableaux blancs avec d'autres membres de l'équipe ou les utiliser comme enregistrement de votre session de brainstorming. Cette fonction est particulièrement utile dans le cadre des tâches de Why qui vous obligent à expliquer l'objectif stratégique d'un projet à votre équipe.

Un autre outil engageant et collaboratif disponible sur ClickUp est le Cartes mentales . Elles peuvent s'avérer utiles au cours des étapes "Comment" et "Quoi", lorsque vous devez mapper votre flux de travail ou créer des tâches individuelles pour chacun.

Conclusion

L'ouvrage de Simon Sinek Start with Why est un plan d'action convaincant pour construire des organisations inspirantes.

En trouvant et en définissant votre objectif principal, vous pouvez inspirer la confiance à vos coéquipiers, bâtir des entreprises d'un milliard de dollars et faire de vos clients fidèles des évangélistes. Sinek exhorte également les dirigeants à favoriser la clarté et la discipline au sein de l'entreprise les objectifs de l'équipe en les alignant toujours sur leur "pourquoi"

Nous espérons que ce résumé du livre Start with Why vous a été utile. Si vous n'êtes pas sûr de votre "pourquoi", nous vous recommandons vivement l'autre livre de Sinek, Finding Your Why. Ce livre accompagne le livre Start with Why et s'accompagne de conseils pratiques pour vous aider à définir votre plus grand objectif.

Mais si vous avez déjà intériorisé les concepts du livre **Start with Why et que vous avez une idée précise de ce qu'est votre objectif principal, nous vous suggérons ce qui suit de vous inscrire à ClickUp -c'est gratuit.