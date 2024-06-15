Comment utiliser l'IA dans les e-mails (cas d'utilisation et outils)

À quelle fréquence faisons-nous face à un curseur clignotant, ne sachant pas comment commencer un e-mail important ?

Qu'il s'agisse de rédiger un message pour un client, de répondre à un collègue ou d'entrer en contact avec un client potentiel, la pression pour trouver le bon ton et délivrer un message convaincant peut s'avérer décourageante.

La solution ? L'intelligence artificielle (IA), l'aide silencieuse en coulisses.

L'IA a radicalement changé la façon dont nous rédigeons et utilisons les e-mails au quotidien.

Vous souvenez-vous de la prédiction de texte lorsque vous commencez à taper vos phrases ? De l'invitation à ajouter une pièce jointe alors que vous l'aviez oubliée ? Ou le rappel d'ajouter une ligne d'objet d'e-mail au cas où vous ne l'auriez pas fait ? Ou lorsqu'un message s'affiche sur Teams et que les options de réponse s'affichent instantanément ? C'est tout le travail de l'IA.

Mais aujourd'hui, l'utilisation de l'IA dans les e-mails n'est pas limitée à.. l'automatisation des e-mails l'automatisation des courriels, la prédiction de texte, les suggestions et les rappels. L'IA nous a permis d'explorer tout un monde de capacités avancées.

Vous disposez désormais d'applications de gestion des tâches par e-mail, la gestion de la boîte de réception et même des outils de productivité pour minimiser le temps passé à rédiger et à gérer les e-mails !

Découvrons ensemble comment utiliser l'IA dans les e-mails et quels logiciels et outils utiliser pour améliorer votre flux de travail en matière d'e-mailing.

Comprendre l'IA pour l'e-mail

Commençons par le commencement. Pour ceux d'entre vous qui ne comprendraient pas bien l'étendue de l'IA, il s'agit des machines ou des algorithmes capables d'effectuer des tâches qui nécessitent généralement une intelligence humaine, comme la compréhension du langage naturel et la prise de décisions basées sur des données.

La technologie IA pour l'e-mail utilise des technologies avancées telles que le traitement du langage naturel (NLP), l'apprentissage automatique, la vision par ordinateur et l'apprentissage profond pour que les logiciels comprennent et génèrent des réponses de type humain pour vos e-mails.

C'est un peu comme si vous disposiez d'un super-intelligent outil de productivité pour l'e-mail qui peut penser et apprendre comme un humain. Pour les e-mails, l'IA aide en comprenant notre langage et en prenant des décisions intelligentes basées sur les données que nous saisissons.

L'IA peut nous aider à rédiger des e-mails plus rapidement, à corriger les fautes de frappe gênantes et même à personnaliser les messages pour chaque destinataire. De plus, c'est un assistant super organisé qui sait exactement quand envoyer des e-mails de suivi et qui devine les lignes d'objet qui retiendront le plus l'attention.

Des recommandations de produits personnalisées aux suivis automatisés, l'IA est devenue un allié indispensable dans la communication quotidienne par e-mail. Elle révolutionne discrètement la façon dont nous nous connectons et nous engageons par e-mail, qu'il s'agisse de vous aider à rédiger la réponse parfaite, de segmenter votre public pour des campagnes ciblées ou de prédire le meilleur moment pour envoyer un message de suivi.

L'IA peut également vous aider à gérer vos e-mails plus efficacement. En automatisant les tâches répétitives, elle peut vous faire gagner un temps fou et réduire vos efforts.

Lire aussi: Maîtriser l'ultime hack de productivité dans les méthodes de gestion des e-mails-le boîte de réception zéro .

En matière de marketing, les e-mails alimentés par l'IA peuvent délivrer des messages personnalisés qui donnent l'impression d'avoir été conçus juste pour vous, ce qui améliore l'engagement et génère plus d'équipes commerciales. Plus d'informations à ce sujet dans la suite du blog.

Nous avons rédigé quelques cas d'utilisation pour vous montrer comment l'IA dans les e-mails peut vous faire gagner du temps et des efforts tout en augmentant votre productivité personnelle et professionnelle.

Utiliser l'IA pour rédiger des e-mails de sensibilisation personnelle

Que vous soyez un freelance à la recherche de nouveaux clients, un ghostwriter cherchant à publier ses blogs, ou un professionnel à la recherche d'un emploi, vous pouvez être amené à écrire quotidiennement d'interminables e-mails à des recruteurs, des responsables RH, des clients potentiels et aux personnes de votre réseau.

Écrire un nouvel e-mail personnalisé à chaque personne est intimidant en soi, et le faire manuellement peut prendre une éternité.

C'est peut-être la raison pour laquelle près de 39 % des spécialistes du marketing interrogés dans le cadre de l'étude Le rapport de Litmus sur l'état de l'e-mail en 2023 ont déclaré avoir recours à l'IA. Parmi eux, environ 18 % utilisent l'IA principalement pour faire du brainstorming sur les e-mails.

Voici comment les outils IA peuvent vous aider à rédiger ces e-mails plus rapidement et à faire une excellente première impression.

1. Pour la composition d'e-mails

Rédiger des e-mails à froid à des personnes qui ne vous connaissent pas et qui ne s'attendent pas à recevoir votre e-mail n'est pas chose aisée. En outre, savoir exactement ce que vous devez écrire pour attirer leur attention et faire le travail est un véritable défi.

Avec les bonnes informations, les algorithmes de l'IA peuvent analyser l'objectif de l'e-mail et son destinataire et suggérer un contenu approprié.

L'IA peut fournir des modèles, rédiger les premiers paragraphes et même générer des brouillons d'e-mails entiers en se basant sur les modèles et les préférences qu'elle a pu apprendre de vos interactions précédentes

De plus, elle peut également aider à personnaliser chaque e-mail en incorporant des détails spécifiques au destinataire dans le texte, tels que son nom, son entreprise ou tout autre élément basé sur ses interactions récentes, afin de créer un contenu plus engageant, plus pertinent et plus cliquable.

💡Pro tip: Pour communiquer avec votre équipe ou vos clients internationaux, vous pouvez utiliser des outils de traduction alimentés par l'IA pour composer des e-mails dans différentes langues.

2. Polir la langue

Vous est-il déjà arrivé de rédiger soigneusement un e-mail, de le relire une centaine de fois et d'appuyer finalement sur le bouton d'envoi pour vous rendre compte que vous aviez écrit "alors" au lieu de "que" ou "sauf" au lieu d'"accepter" ?

Selon votre fournisseur prestataire de services d'e-mail, vous pouvez ou non être confronté à ce problème aujourd'hui. Les outils de vérification grammaticale pilotés par l'IA peuvent identifier et corriger les fautes de grammaire, les erreurs de ponctuation et les fautes de frappe en temps réel

De plus, ces outils peuvent également vous aider à améliorer la clarté de votre message et le ton de votre écriture, afin de vous aider à trouver la bonne note à chaque fois que vous tapez un e-mail.

L'IA fournit également des suggestions pour améliorer le style et la structure de l'e-mail et peut vous aider à assurer la cohérence et la pertinence en fonction de facteurs tels que la voix de la marque de l'expéditeur ou sa cible.

Utiliser l'IA dans l'e-mail marketing

Les outils d'IA sont devenus un élément indispensable des équipes marketing. Des outils tels que HubSpot, ClickUp et Jasper.ai sont courants Outils d'IA pour le marketing qui aident les spécialistes du marketing à réduire le temps de création et d'exécution des campagnes, à contrôler les coûts et à fournir des informations sur les clients et le comportement des utilisateurs. En somme, l'IA rationalise et automatise leur travail de plusieurs façons.

Voici comment les spécialistes du marketing utilisent l'IA dans les e-mails pour :

1. Optimiser les lignes d'objet des e-mails

L'objet de votre e-mail crée votre première impression auprès de l'argumentaire. Une bonne ligne d'objet cliquable garantit que votre e-mail ne se perdra pas parmi les centaines d'e-mails que vos clients reçoivent chaque jour.

Avez-vous déjà essayé de faire des tests A/B sur les lignes d'objet ou les arguments de vos e-mails ? Avec l'IA, vous pouvez le faire en quelques minutes !

En analysant des facteurs tels que les taux d'ouverture et les taux de clics, les tests A/B vous aident à déterminer les lignes d'objet ou les titres qui résonnent le plus auprès de votre public. Cette approche axée sur les données facilite la rédaction de lignes d'objet d'e-mail qui résultent en.. des campagnes d'e-mail marketing réussies .

2. Analyser les bénéficiaires

L'intelligence artificielle peut analyser les données des destinataires d'e-mails, telles que leurs données démographiques, leurs préférences et leurs interactions passées avec votre marque, afin de générer des informations utiles sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas. Cela aide les spécialistes du marketing à adapter le contenu de leurs e-mails aux préférences de leur public, à accroître la pertinence et à satisfaire les clients.

3. Automatisation des abonnements

Assurez une communication régulière avec vos clients tout au long de l'année. Avec les outils d'e-mail marketing de l'IA, vous pouvez programmer et envoyer automatiquement des e-mails de suivi en définissant des paramètres prédéfinis, tels que le comportement des destinataires ou les délais de réponse.

Cette fonctionnalité aide les spécialistes du marketing à travailler sur des campagnes de maturation et des abonnements en une seule fois et à les programmer ensemble pour qu'ils soient envoyés à une cadence opportune. Vous n'avez plus besoin de faire des rappels pour envoyer des e-mails de suivi tous les mois.

4. Créer des campagnes personnalisées

N'êtes-vous pas heureux lorsque votre marque favorite vous envoie des recommandations personnalisées d'articles susceptibles de vous plaire ou des e-mails contenant des suggestions basées sur votre historique d'achat ?

Les algorithmes d'apprentissage automatique analysent les données des destinataires, telles que leurs interactions passées, leurs préférences et leur comportement avec votre contenu, pour recommander un contenu d'e-mail personnalisé. Cela garantit que chaque e-mail de la campagne est très pertinent et engageant pour vos clients.

Vous pouvez personnaliser les lignes d'objet, les messages d'accueil et les offres en fonction des données client en temps réel à l'aide de la génération de langage naturel. Cela inclut des recommandations de produits basées sur leur historique d'achat précédent, des réductions ou des offres pertinentes, ou d'autres détails spécifiques au client pour que vos clients se sentent plus valorisés.

L'IA peut également prédire le moment optimal pour l'envoi de ces e-mails de maturation en fonction des temps d'ouverture ou des taux de réponse des destinataires. Grâce à ces informations, vous pouvez programmer des e-mails pour chaque client en fonction de leur convenance.

Étude de cas : Revolve x Cordial IA

Revolve, une marque d'e-commerce, a cherché à améliorer la personnalisation de ses e-mails au-delà des recommandations de produits de base dans les e-mails par lots. En utilisant la technologie IA de Cordial, ils ont créé une campagne d'e-mails hautement personnalisée qui a exploité 16 points de données différents sur les clients et les entreprises, tels que l'historique de navigation abandonné, les catégories favorites et les best-sellers régionaux.

Le système IA a généré 32 recommandations de produits uniques pour chaque destinataire, en adaptant le contenu de l'e-mail aux préférences et aux niveaux d'engagement individuels. Pour tester l'efficacité, Revolve a effectué un test A/B pendant un week-end, en alternant entre l'e-mail personnalisé et leur message de lot standard.

Les résultats ont été impressionnants : l'e-mail personnalisé piloté par l'IA a été deux fois plus productif que l'e-mail standard, avec des taux de clics à l'ouverture et de clics à la discussion 65 % plus élevés. Cette réussite a conduit Revolve à projeter des centaines de milliers de dollars de revenus supplémentaires grâce à l'envoi régulier de ces e-mails hautement personnalisés.

5. Campagnes d'e-mail segmentées

La segmentation est la clé du marketing ciblé. Les algorithmes de l'IA peuvent segmenter les listes d'e-mails en fonction des données démographiques, du comportement passé, de l'historique des achats ou des niveaux d'engagement, ce qui permet de s'assurer que chaque segment reçoit un contenu ciblé et pertinent.

L'IA peut également analyser les données pour identifier des modèles, ce qui vous permet de segmenter les audiences en fonction de leurs préférences ou de leur probabilité de répondre à des offres spécifiques.

Vous pouvez vous référer à notre liste consolidée de l' 10 meilleurs outils d'e-mail marketing IA pour l'automatisation de l'e-mailing en 2024.

Utiliser l'IA pour rédiger des e-mails de sensibilisation aux équipes commerciales

Une grande partie de la journée d'un vendeur consiste à envoyer des e-mails - des e-mails froids à des prospects, des e-mails de maturation à des clients existants ou des e-mails de vente incitative. S'occuper de tout cela manuellement peut s'avérer répétitif, fastidieux et, parfois, frustrant.

Tout comme un outil IA aide les spécialistes du marketing avec des lignes d'objet accrocheuses et du contenu personnalisé, il permet également aux vendeurs de rédiger des e-mails sortants de haute qualité en quelques secondes. Non seulement vous pouvez générer plusieurs e-mails personnalisés en quelques secondes, mais vous pouvez également automatiser quand et comment vous les envoyez en fonction de la segmentation et des préférences du public.

Utiliser un logiciel d'IA pour l'e-mail

Ne serait-il pas formidable d'avoir un assistant IA pour les e-mails qui pourrait rédiger des textes d'e-mails pertinents, générer des lignes d'objet accrocheuses, personnaliser les copies pour chaque cible et automatiser les suivis répétitifs ?

Il y en a un ici.

ClickUp Brain ClickUp Brain est un réseau neuronal IA sur l'outil de gestion de projet ClickUp qui vous permet de générer rapidement des textes pour vos supports marketing, de rédiger des e-mails quotidiens et des réponses à des tâches, et d'accéder à vos

base de connaissances organisationnelle en un seul endroit.

Générer des réponses rapides et appropriées aux e-mails avec ClickUp Brain

En substance, ClickUp Brain est le seul outil alimenté par l'IA dont vous avez besoin pour faire le lien entre les projets, les personnes et les connaissances au sein de votre organisation.

Avec AI Writer for Work de ClickUp Brain, vous obtenez :

Un assistant de rédaction IA pour vous assister dans tous vos besoins de rédaction

pour vous assister dans tous vos besoins de rédaction Des réponses automatisées rapides à tous vos commentaires, tâches et e-mails

à tous vos commentaires, tâches et e-mails Un transcripteur automatique de la parole au texte

Utilisez ClickUp Brain pour transcrire vos enregistrements d'écran

Une IA pour transcrire et répondre aux questions de vos réunions et de vos enregistrements d'écran via ClickUp Clips Modèles faciles à construire et à utiliser pour tous les cas d'utilisation - campagnes d'e-mail, publicités, recrutement, et plus encore

via ClickUp Clips

Rédigez des réponses rapides aux fils d'e-mails ou créez des campagnes d'e-mails complètes plus rapidement avec ClickUp Brain

Modèles d'e-mail de ClickUp

Modèle de campagne d'e-mail de ClickUp Modèle de campagne d'e-mail de ClickUp offre un cadre permettant de répondre aux souhaits du client - atteindre de nouveaux clients, fournir une assistance et un soin constants à vos clients existants, améliorer l'exposition de la marque, soigner les prospects et conclure des affaires.

Avec ce modèle, vous pouvez forfaiter et créer des campagnes d'e-mail réussies et suivre l'engagement et la progression au fil du temps. Sauvegarder des modèles pour différentes campagnes d'e-mail vous permet d'économiser beaucoup de temps, d'efforts et d'argent pour vos futures campagnes.

En ajoutant des champs personnalisés, catégorisez et ajoutez des attributs tels que le lien de la copie de l'e-mail, le taux d'achèvement, le type d'e-mail, l'industrie cible et le thème pour gérer différentes campagnes d'e-mail.

Analysez les performances de vos e-mails passés et optimisez vos prochains paramètres à l'aide de ses rapports détaillés. Commencez à envoyer des e-mails qui ont le potentiel d'avoir un impact maximal.

Modèle de publicité par e-mail de ClickUp

ClickUp propose un autre modèle d'e-mail aux spécialistes du marketing afin d'optimiser considérablement le délai de livraison des campagnes : Modèle d'e-mail publicitaire de ClickUp . Il s'agit d'un modèle prêt à l'emploi avec lequel vous pouvez créer des publicités par e-mail visuellement attrayantes.

Utilisez le modèle pour ligner vos e-mails, personnaliser leur contenu en fonction de la cible, et créer des publicités mémorables plus rapidement. En commençant par un modèle de Document, construisez votre charge de travail ClickUp pour le modèle de publicité en vue Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, ou toute autre vue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise.

Et si vous recherchez spécifiquement des modèles pour vous aider dans vos campagnes d'e-mail marketing, ClickUp s'en occupe également !

Modèle d'e-mail marketing de ClickUp Modèle d'e-mail marketing de ClickUp est un autre modèle gratuit et hautement personnalisable pour les entreprises occupées qui cherchent à libérer du temps dans leur emploi du temps.

Ce modèle peut vous aider à créer des processus cohérents pour chaque type de campagne marketing et à rationaliser vos efforts.

Ce modèle :

Vous fait gagner du temps en fournissant une structure pour vos e-mails

Assure la cohérence des campagnes

Optimise vos conceptions pour les appareils mobiles

Facilite le suivi et l'analyse des performances de la campagne

Qu'il s'agisse de votre campagne de newsletter mensuelle, d'une campagne de maturation pour vos clients réguliers, d'offres et de réductions pour les nouveaux, ou de toute autre campagne d'e-mail marketing - le modèle d'e-mail marketing de ClickUp peut vous aider à optimiser vos e-mails pour chaque type d'audience.

Établissez un style de marque cohérent en ajoutant vos listes segmentées, votre ton et d'autres détails spécifiques à votre marque pour organiser votre communication d'entreprise .

Ne laissez pas le bloc de l'écriture étouffer votre créativité - utilisez ClickUp Brain dans le modèle pour concevoir des campagnes de marketing convaincantes !

Faites passer votre jeu d'e-mail au niveau supérieur avec l'IA et ClickUp AI

L'IA est en train de révolutionner le monde de l'email la gestion des tâches par e-mail et la communication, faisant de la rédaction d'e-mails un jeu d'enfant. De la rédaction d'une sensibilisation personnalisée à l'optimisation des lignes d'objet et à l'automatisation des suivis, l'IA change la façon dont nous nous engageons par le biais des e-mails.

Découvrez comment des outils comme ClickUp Brain peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent pour votre prochaine campagne d'e-mail marketing. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !