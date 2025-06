Comment gérer les employés de la génération Z (15 stratégies présentées)

Familiarité avec les technologies modernes : Ayant grandi entourée de technologies, la génération Z est incroyablement à l'aise avec les outils et les plateformes numériques. Elle apprend rapidement à utiliser de nouveaux logiciels et s'adapte facilement. Elle s'épanouit dans des environnements qui encouragent la communication ouverte et les sessions de brainstorming. La génération Z est également en quête constante d'opportunités d'apprentissage et de croissance

La motivation par le sens : un travail qui a du sens est un facteur de motivation important pour la génération Z. Elle recherche des carrières qui correspondent à ses valeurs et lui permettent de contribuer à une cause plus grande. En tant que génération de penseurs indépendants doués pour l'innovation, elle est toujours prête à remettre en question le statu quo avec des solutions créatives