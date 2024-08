Sunsama vs Motion : Quelle est la meilleure application de planification ?

Nous connaissons ce sentiment : un début de journée tardif, des listes de choses à faire en désordre et la panique qui commence à s'installer.

Nombreux sont ceux qui se battent pour trouver la application d'agenda quotidien qui peut prendre en charge toutes leurs tâches quotidiennes et centraliser leurs besoins de planification en un seul endroit.

Devriez-vous utiliser Google Docs, l'application Notes de votre téléphone ou des outils de planification puissants comme Sunsama et Motion ?

Si vous devez choisir un outil, lequel est le meilleur ? Cet article de blog répondra à cette question.

Sunsama et Mon travail sont tous deux conçus pour vous aider à gérer votre temps, à forfaiter votre journée et à faire du travail de manière ciblée. Cependant, leurs approches et leurs fonctionnalités répondent à des besoins différents.

Examinons leurs fonctionnalités uniques et leurs forfaits pour vous aider à choisir l'outil qui convient le mieux à votre style de productivité personnel.

Qu'est-ce que Sunsama ?

via Sunsama Sunsama est un agenda numérique qui combine des outils de productivité tels que des calendriers, des listes de tâches, des projets et des e-mails en une seule plateforme facile à utiliser. Il est utile pour les professionnels et les propriétaires d'entreprises qui veulent rester organisés et concentrés sans se laisser submerger.

Ce qui est intéressant avec Sunsama, c'est qu'il n'essaie pas de vous faire travailler plus ; au contraire, il vous aide à travailler plus intelligemment en organisant les tâches et en vous aidant à forfaiter votre journée.

L'outil vous aide à sélectionner quotidiennement des tâches de haute priorité et à les intégrer à votre emploi du temps. De plus, son interface est attrayante et interactive. Sunsama propose également des fonctionnalités telles que le mode focus pour un travail sans distraction et s'intègre à différentes applications de calendrier.

Ainsi, vous pouvez organiser visuellement votre journée, estimer la durée des tâches et suivre vos tâches les plus importantes sans passer constamment d'une application à l'autre. Jetez un coup d'œil à ce qui suit L'avis de Sunsama pour mieux comprendre ses capacités !

Sunsama fonctionnalités

Maintenant, la question est de savoir ce qui rend Sunsama suffisamment unique pour se démarquer des autres ? La réponse réside dans certaines de ses fonctionnalités clés.

Jetons un coup d'œil.

1. Un forfait quotidien avec un gestionnaire de tâches

via Sunsama Étant une application de planification quotidienne, Sunsama vous permet de lister les tâches sur lesquelles vous voulez travailler lorsque vous commencez votre journée. Toutes les tâches de la veille que vous n'avez pas terminées sont automatiquement reportées, ce qui vous permet de les ajouter à votre planning de la journée.

Glissez-déposez vos tâches dans vos créneaux horaires préférés et tirez les tâches des e-mails ou des applications comme Trello ou Todoist directement dans votre emploi du temps, en gardant tout en un seul endroit. Sunsama équilibre également cet emploi du temps en vous signalant les moments où vous en faites trop.

Une fois votre journée forfaitée, vous pouvez partager votre planning avec votre équipe sur des plateformes comme Slack ou Microsoft Teams.

Outre la planification quotidienne, Sunsama est également un gestionnaire de tâches très compétent.

Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez définir une date de début et de fin, la décomposer en sous-tâches, ajouter des notes et des commentaires, joindre des paramètres et la configurer pour qu'elle se répète.

Lorsque vous affichez ces tâches en forme de Kanban quotidien, les tâches de chaque jour sont présentées en colonnes avec une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que vous les achevez. Vous pouvez également connecter les tâches quotidiennes à vos Objectifs hebdomadaires pour un planning plus réussi.

Parallèlement, si vous souhaitez établir un forfait, vous pouvez utiliser la vue Calendrier pour afficher votre planning par jours, par semaines ou par mois.

2. Objectifs et bilans hebdomadaires

via Sunsama Avec Sunsama, vous pouvez définir des objectifs hebdomadaires pour vous concentrer sur ce qui est important. Vous pouvez forfaiter vos objectifs plusieurs semaines à l'avance et les revoir. Sunsama vous invite à forfaiter votre semaine tous les lundis, ou tout autre jour de votre choix.

À la fin de la semaine, Sunsama vous aide à faire le point sur la semaine écoulée. Ce bilan vous permet de voir tout ce que vous avez fait, y compris les tâches provenant d'outils intégrés tels qu'Asana.

Le bilan hebdomadaire n'est pas seulement un récapitulatif, c'est aussi un moyen d'apprendre combien de temps les tâches ont pris par rapport à ce que vous attendiez. Par exemple, si une tâche prend deux heures au lieu d'une, $$$a vous le montre pour que vous puissiez ajuster vos forfaits.

En voyant où est passé votre temps, vous pouvez mieux forfaiter pour la semaine suivante. Si vous travaillez en équipe, le partage de ce bilan permet à chacun de se tenir informé de la progression du projet et d'identifier les points sur lesquels les stratégies doivent être ajustées.

3. Mode focus et blocages de temps

via Sunsama Sunsama est un produit populaire outil de gestion du temps avec des fonctionnalités uniques et utiles.

Lorsque vous survolez une tâche et que vous appuyez sur la clé "F", vous activez un mode "Focus" qui vous permet de vous concentrer uniquement sur la tâche en cours. Cela crée un environnement de travail gratuit et vous aide à rester sur la bonne voie et à éviter les distractions.

Dans ce mode de concentration, vous pouvez même noter les idées liées à la tâche. De plus, un chronomètre Pomodoro est intégré pour un travail en rafale, entrecoupé de pauses.

La plateforme dispose également d'une fonction de fonctionnalité de blocage du temps pour vous aider à forfaiter votre journée en planifiant des tâches sur votre Calendrier. Elle indique la durée de chaque tâche, ce qui vous aide à équilibrer votre charge de travail tout au long de la journée.

Sunsama vous alerte pour ajuster et redéfinir les priorités des tâches si vous dépassez votre capacité quotidienne.

4. Archivage automatique des tâches non programmées ou non terminées

via Sunsama Si vous n'avez pas travaillé sur une tâche depuis plusieurs jours, Sunsama la déplace dans une section "archive". Ainsi, votre liste de tâches principale reste concentrée sur les tâches les plus urgentes et n'est pas encombrée d'anciennes tâches ou de tâches non pertinentes. Si cet archivage automatique ne convient pas à votre flux de travail, vous pouvez facilement le désactiver.

Toutefois, cette fonctionnalité peut représenter un gain de temps pour ceux qui souhaitent maintenir leur liste de tâches à jour sans procéder à des mises à jour manuelles constantes. De plus, si vous avez des tâches que vous n'êtes pas prêt à planifier, vous pouvez les stocker dans un carnet de commandes.

Tarifs de Sunsama

Abonnement mensuel: $20/utilisateur par mois

$20/utilisateur par mois Abonnement annuel: $16/utilisateur par mois

Qu'est-ce que Motion ?

via Mouvement Le mouvement est un mélange de Calendrier IA l'agenda AI est une application qui regroupe un calendrier, un gestionnaire de tâches et un planificateur de projets en un seul et même ensemble. Il vise à garder votre journée organisée et moins chaotique en mettant tout en un seul endroit.

Comparé à d'autres outils de productivité comme Monday et Notion, mouvement se distingue par son utilisation intensive de l'IA.

Avec son aide, il fait le tri dans votre emploi du temps, en replanifiant automatiquement les tâches que vous n'avez pas pu terminer. Il est ainsi plus facile de se concentrer sur la suite sans stresser à l'idée de réorganiser votre calendrier. Il suggère même ce sur quoi travailler ensuite en fonction de la priorité, ce qui en fait un excellent outil pour les équipes de petite et moyenne taille.

Créer des listes de choses à faire est une seconde nature pour Motion. Le programmateur alimenté par l'IA planifie automatiquement votre journée en tenant compte des échéances, des priorités et des plages horaires disponibles sur votre Calendrier. De plus, il assiste l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et le travail en profondeur.

Motion s'intègre également à des plateformes en ligne familières, ce qui en fait un outil idéal pour les entrepreneurs ou les personnes très performantes. Pour en savoir plus, notamment sur ses forfaits de planification de projet, consultez nos Revue de l'application Motion !

Fonctionnalités de Motion

Motion combine les fonctionnalités de planification et de gestion les plus efficaces pour organiser vos flux de travail.

Ces fonctionnalités comprennent :

1. Un forfait quotidien intelligent

via Mouvement Motion est plus qu'un planificateur ordinaire : C'est un planificateur alimenté par l'IA.

Contrairement aux planificateurs traditionnels, qui vous obligent à paramétrer les tâches manuellement, Motion prend en compte tous vos paramètres, tels que la priorité, les délais et la disponibilité, et s'occupe de la planification à votre place.

Cette approche alimentée par l'IA permet d'économiser du temps et des efforts en réorganisant automatiquement vos tâches lorsque quelque chose d'urgent se présente.

Par exemple, Motion donne la priorité aux tâches marquées comme ASAP et ajuste votre emploi du temps en conséquence. Cette fonctionnalité de planification quotidienne intelligente rationalise votre flux de travail et élimine le besoin de réarrangements manuels, ce qui rend la gestion des tâches plus efficace.

2. Planification automatique des tâches

via Mouvement Tout comme son forfait, la programmation de Motion est également automatique.

Vous savez déjà qu'il forfaitise vos tâches en fonction des priorités et des échéances. Mais qu'en est-il des tâches récurrentes ? Motion les planifie également pour vous. Il vous suffit de paramétrer la fréquence, l'heure de début, la durée et la priorité.

Vous pouvez les programmer pendant les heures de travail ou à des heures précises. Vous pouvez également activer/désactiver la planification automatique et libeller les tâches pour une meilleure organisation.

La meilleure partie est la planification automatique de Motion, qui peut s'adapter rapidement aux changements quotidiens. Si une tâche prend plus de temps que prévu ou si une urgence survient, Motion réorganise automatiquement votre emploi du temps pour tenir compte du changement.

3. Programmation de réunions dans l'application

via Mouvement Vous pouvez planifier vos réunions directement dans l'environnement de travail de Motion. Vous créez un lien de réservation indiquant vos disponibilités et vous le partagez, ce qui permet à vos contacts de choisir le moment qui leur convient.

Vous pouvez personnaliser des options telles que les délais entre les réunions, les limites quotidiennes de réservation et les questions préalables à la réunion, afin de vous assurer que vos réunions s'intègrent facilement dans votre emploi du temps.

Et la star derrière cette technologie ? L'assistant de réunion IA de Motion.

L'assistant IA rationalise le processus, permettant aux gens de réserver des réunions sans passer par une application distincte. Vous obtenez même des modèles de réunion personnalisables et définissez des paramètres pour éviter que des réunions indésirables n'envahissent votre emploi du temps.

Prix de Motion

Individuel: 34 $/utilisateur par mois

34 $/utilisateur par mois Teams: 20 $/utilisateur par mois

Sunsama vs. Motion : Comparaison des fonctionnalités

Fonctionnalités Sunsama Motion Le Sunsama est le meilleur outil pour les entrepreneurs solitaires, les freelances et les petites et moyennes entreprises Il s'agit d'un outil d'aide à la décision pour les entrepreneurs individuels, les freelances et les petites et moyennes entreprises Planificateur d'emploi du temps de l'IA Oui Oui Outil de planification de réunions Non Oui

Suivi de la progression Oui Oui Revues quotidiennes et hebdomadaires Oui | Non | Oui | Oui Outil de gestion de projet Outil de gestion de projet | Oui | Outils de gestion de projet Non Oui | Collaboration avec les équipes | Oui, avec des outils tiers | Oui, en natif | oui, avec des outils tiers | Oui, en natif | Oui, avec des outils tiers | Oui, en natif | Oui, avec des outils tiers | Oui, en natif

Sunsama et Motion sont d'excellents outils de productivité et aident à la gestion des tâches, mais ils diffèrent encore beaucoup dans leur approche de la planification et de la programmation.

Examinons leurs différences en détail :

1. Forfait journalier

Sunsama

Sunsama adopte une approche attentive du forfait quotidien. Il vous guide dans la mise en place de vos tâches et de vos paramètres à l'heure qui vous convient le mieux chaque jour. Il s'agit de dresser la liste des tâches, d'estimer la durée de chacune d'entre elles et de décider des priorités.

Motion

Avec Motion, vous n'avez pas besoin d'un rituel quotidien comme vous le faites avec Sunsama. Au lieu de cela, il ajoute automatiquement des tâches à votre Calendrier en fonction de leur priorité et de leur disponibilité grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique. Il ajuste votre calendrier de manière dynamique si les réunions s'éternisent ou si les tâches prennent plus de temps que prévu.

Gagnant: Motion est le meilleur choix pour une approche sans intervention. Sunsama offre une meilleure expérience de forfait.

2. Planification automatique

Sunsama

Sunsama et l'automatisation ne sont pas les meilleurs amis du monde (invitant les adeptes de l'IA à se tourner vers Les alternatives au Sunsama comme Motion). Il vous permet de planifier des tâches individuellement en les faisant glisser manuellement dans votre Calendrier ou en les automatisant à l'aide d'outils tiers. Bien qu'il nécessite plus de travail au départ, il vous donne plus de contrôle sur votre journée.

Motion

La planification des tâches dans Motion est entièrement automatisée. Il utilise des algorithmes intelligents pour répartir les tâches dans votre emploi du temps en fonction des priorités. Il offre un outil de planification pour les ajustements manuels, mais réorganise dynamiquement les tâches en cas de changement au cours de la journée.

**Motion remporte la médaille pour sa planification automatique efficace et dynamique.

3. Intégrations

Sunsama

Sunsama est excellent pour se connecter à des outils tels que Google Agenda, Gmail, Slack, Trello, Asana, Todoist et GitHub. Cela vous permet de gérer les tâches à venir, les e-mails et les projets en un seul endroit. Vous pouvez facilement tirer des tâches dans votre forfait quotidien à partir de vos applications favorites et garder tout à jour.

Motion

Les intégrations de Motion sont basiques et orientées vers les réunions. Vous pouvez synchroniser des calendriers, connecter Gmail pour des rappels automatisés et utiliser des outils vidéo comme Zoom pour les réunions. Motion est lié à moins d'outils que Sunsama et se concentre sur ses fonctionnalités de base au lieu d'offrir un large intervalle de services externes.

**Sunsama l'emporte pour la variété des intégrations qu'il propose.

4. Prix : Sunsama vs Motion

Feature Sunsama Motion Prix (par mois, facturé mensuellement) : 20 $ - Individuel - Teams $34 $20 Planification automatique Non Oui Oui Non Oui Oui Planification Automatisée Non Non Oui Oui Tableaux Kanban Oui Tableaux Kanban Oui Oui Oui Oui Oui Oui affichage du Calendrier Oui Oui Oui Oui Oui Oui Création de tâches à partir d'e-mails Oui Non Non Oui Oui Réservation de réunion Oui Oui Oui Oui Oui Modèles de projet Non Oui Oui Collaboration d'équipe Avec l'aide de l'administrateur de projet Collaboration d'équipe Avec des outils tiers Non Oui Priorisation des tâches Oui Non Oui Oui oui Non Oui Oui Nombre de tâches Illimité Illimité Illimité Illimité

Sunsama

Sunsama facture 20$$ par mois et par utilisateur pour un essai gratuit de 14 jours avec toutes les fonctions. Ce forfait n'a pas de paliers, ce qui rend l'évaluation claire et simple. Si vous optez pour le forfait annuel, vous pouvez économiser 48 $ par an.

Motion

Le forfait individuel de Motion, qui comprend des fonctionnalités IA, coûte 19 $ par utilisateur et par mois. Le prix est plus bas pour les équipes, à 12 $ par utilisateur et par mois. Il y a également un essai gratuit de 7 jours pour essayer la plateforme avant de décider de payer.

**Cela dépend de vos besoins. Sunsama est plus abordable pour les particuliers, et Motion l'est pour les équipes.

Sunsama vs. Motion : Qui est le gagnant ?

Il n'est pas simple de déclarer un vainqueur dans ce débat, surtout quand Sunsama et Motion excellent dans certains départements.

Si vous préférez contrôler leur emploi du temps, aimer planifier leur journée et ne pas trop dépenser, vous adorerez Sunsama. Toute son approche quotidienne et systématique de la planification organise vos tâches et vous tiendra au courant de tout ce que vous avez dans votre assiette.

Cependant, si vous êtes un homme d'affaires féru de technologie qui gère des équipes et n'a pas le temps de planifier les choses manuellement, Motion est votre meilleur choix.

Il gérera automatiquement vos tâches de planification, de programmation et de reprogrammation en fonction de vos échéances, de vos priorités et de votre progression.

Vous n'aurez qu'à saisir les informations nécessaires, et Motion s'occupera de presque tous les travaux de planification à votre place (y compris les réunions !).

Sunsama vs. Motion sur Reddit

Pour mieux comprendre les préférences des utilisateurs à propos de Sunsama vs Motion, nous avons exploré Reddit.

Certaines personnes ont apprécié l'efficacité et l'ensemble des paramètres achevés de Motion pour les aider à s'organiser. L'un de ces utilisateurs a déclaré :

Motion a attiré mon attention et m'a semblé incroyable. Venant de Calendly, une solution tout-en-un serait incroyable pour m'aider à libérer de la bande passante mentale et cesser de craindre d'oublier des choses

Cependant, tout le monde n'était pas du même avis. Même s'ils ont été impressionnés par l'intervalle des capacités de Motion, les utilisateurs n'ont pas été très satisfaits de sa structure tarifaire. Ils ont fini par préférer Sunsama.

J'utilise Sunsama et la fonctionnalité de timeboxing a changé la donne pour moi. Je le recommande vivement !

J'ai entendu dire que le timeboxing de Motion est sans doute meilleur parce qu'il peut reprogrammer et déplacer vos tâches pour vous au cas où vous les manqueriez, ou en faire certaines à l'avance, etc. Mais le prix est beaucoup trop élevé pour moi

Une bonne partie des Redditors ont en fait apprécié le style manuel de Sunsama au lieu de l'approche entièrement automatisée de Motion.

Je pense que Sunsama brille en tant que planificateur unifié pour les personnes qui utilisent plusieurs outils/logiciels au sein de plusieurs équipes

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Sunsama vs. Motion

Mais qu'en est-il si vous êtes un professionnel à l'aise avec la technologie, qui apprécie de planifier ses journées de temps en temps et qui souhaite une option économique ? Vous aurez besoin de quelque chose qui soit le meilleur des deux mondes.

ClickUp est un outil de productivité tout-en-un et un logiciel de gestion de projet conçu pour les équipes et les individus. Cet outil de productivité alimenté par l'IA peut à lui seul planifier et gérer votre charge de travail sans se ruiner. Il peut s'intégrer à plus de 1000+ applications, ce qui vous permet de réunir tout votre travail sous un même toit.

Fonctionnalités de ClickUp

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés de ClickUp :

1. Modèle de planning quotidien ClickUp

Organisez votre journée de travail et ne perdez pas de vue vos tâches grâce au modèle de planning journalier de ClickUp

Le Modèle d'agenda quotidien ClickUp est la meilleure option si vous avez besoin d'aide pour organiser vos tâches quotidiennes.

Il vous aide à planifier des tâches, des évènements et des rendez-vous pour rester organisé. Vous pouvez classer vos tâches dans des catégories telles que Personnel, Travail ou Objectifs, hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, et suivre votre progression à l'aide d'éléments visuels tels que des graphiques et des diagrammes.

ClickUp propose une bibliothèque de plus de 1000 modèles personnalisables pour vous aider à créer rapidement des tâches et à commencer à travailler immédiatement. Choisissez un modèle de modèle d'agenda quotidien , téléchargez-le et remplissez les champs personnalisés pour paramétrer votre travail en quelques paramètres.

2. ClickUp Brain

Prenez en charge toutes les tâches répétitives pendant que vous vous concentrez sur les choses essentielles avec ClickUp Brain

Vos flux de travail dépendent-ils fortement de l'IA ? Alors, vous allez adorer ClickUp Brain. ClickUp Brain est un assistant alimenté par l'IA qui peut vous aider à générer automatiquement des résumés de réunions, à créer des échéanciers de projets, à élaborer des agendas ou à rédiger des présentations. Il agit également comme un éditeur, en polissant vos documents pour un ton professionnel ou en reformatant les notes pour faciliter les éléments d'action.

3. ClickUp Automatisations

Automatisez vos tâches récurrentes et réduisez la charge manuelle inutile avec ClickUp Automations

Tirez parti de la puissance des Automatisations ClickUp ou de les adapter à vos besoins spécifiques. Votre équipe pourra ainsi se concentrer sur les tâches les plus critiques.

Établissez de nouvelles tâches et diffusez les procédures opératoires normalisées au sein de votre équipe. De nombreuses options vous permettent d'automatiser l'attribution des tâches, la publication de commentaires, les mises à jour de statut et bien plus encore.

Assurez le flux continu du travail en assurant une transition transparente des assignés et des priorités et en ajoutant des étiquettes et des modèles lorsque les statuts évoluent.

3. Affichage du Calendrier ClickUp

Affichez une vue d'ensemble de votre emploi du temps grâce au Calendrier de ClickUp Affichage du Calendrier de ClickUp vous permet d'organiser des projets, de planifier des échéanciers et de visualiser le travail de votre équipe sur un calendrier flexible. Que vous souhaitiez un affichage quotidien, hebdomadaire ou mensuel, tout est là.

Grâce au glisser-déposer, vous pouvez facilement ajuster votre calendrier en fonction de vos heures les plus productives. Et si les forfaits changent, pas de problème ! Utilisez la fonctionnalité Relations pour connecter les tâches et les réorganiser selon vos besoins.

L'ajout de tâches est rapide ; vous pouvez personnaliser les champs pour des notes supplémentaires ou des fichiers essentiels. De plus, vous pouvez partager votre calendrier avec des clients ou des indépendants à l'aide de permissions.

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 10$/utilisateur par mois

10$/utilisateur par mois Business: $19/utilisateur par mois

$19/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

Organisez vos flux de travail et vos calendriers avec ClickUp

La planification de votre travail et de vos activités quotidiennes peut devenir stressante si vous ne disposez pas d'un solide forfait numérique pour organiser vos tâches.

Bien que Sunsama et Motion soient tous deux excellents pour la planification et l'établissement de calendriers, ils ne sont pas sans limites.

L'approche manuelle du forfait de Sunsama peut rendre le processus plus compliqué pour certains utilisateurs, ce qui les invite à choisir Motion et ses automatisations. Cependant, le prix de Motion peut être un inconvénient, obligeant les utilisateurs à rechercher des solutions plus abordables Alternatives à Motion .

ClickUp, quant à lui, réunit toutes les bonnes choses en un seul outil pratique de gestion de projet.

Il est puissant pour la gestion des projets et des tâches, abordable et facile à utiliser. Avec son large tableau de modèles et d'intégrations prêts à l'emploi, vous pouvez organiser tous vos flux de travail et désencombrer vos calendriers à l'aide d'une seule application ! S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et commencez gratuitement !