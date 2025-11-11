Comment utiliser Sora IA pour créer du contenu vidéo à partir de texte

Remarque : Sora IA n'est pas encore accessible au grand public. Actuellement, Open AI permet à un groupe restreint d'artistes, de designers et de cinéastes de tester l'outil.

La promesse fondamentale de la technologie d'IA générative réside dans sa capacité à créer quelque chose de nouveau en réponse aux invitations ou instructions des utilisateurs. Des outils tels que ChatGPT, Gemini de Google, Microsoft Copilot, etc., sont des générateurs de texte basés sur l'IA.

DALL-E et Midjourney génèrent des images à partir de texte. Sora, développé par OpenAI, promet de créer des vidéos réalistes à partir d'instructions textuelles. C'est l'un des rares outils à proposer une IA de conversion texte-vidéo, ce qui suscite un immense intérêt parmi les créatifs.

Voyons comment cela fonctionne et comment l'utiliser pour répondre à vos besoins en matière de contenu vidéo.

Qu'est-ce que Sora IA ?

Sora AI est un outil d'IA générative qui crée des vidéos réalistes à partir de textes saisis ou d'invites. Créé par OpenAI, il permet de générer des caractères, des animaux, des paysages, des perspectives, des images en stop-motion, etc., à partir de la description textuelle fournie par l'utilisateur.

Capture d'écran tirée de la vidéo de démonstration sur openai.com/sora

Comment fonctionne Sora : la science derrière l'IA

À l'instar des outils de rédaction basés sur l'IA (ChatGPT) et des outils de génération d'images (DALL-E), Sora crée des vidéos plutôt que du texte ou des images.

Le modèle de Sora IA est entraîné à partir de vidéos accompagnées d'un texte alternatif qui explique ce qui se passe dans la vidéo. Sur cette base, Sora associe des mots à des images, qu'il utilise ensuite pour générer des vidéos en fonction des instructions fournies. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de Sora IA.

Principales fonctionnalités de Sora IA

Sora, dont le nom vient du mot japonais signifiant « ciel », est censé posséder un potentiel créatif illimité. Voici quelques-unes des fonctionnalités de Sora :

1. Du texte à la vidéo

Fondamentalement, Sora est un outil de création de contenu basé sur l'IA, qui prend en entrée quelques mots seulement et génère des vidéos en sortie.

Vous pourriez dire : « Montre une soucoupe volante tournant autour de la Statue de la Liberté en plein midi », et créer cette vidéo presque instantanément.

2. Haute définition

Sora peut générer des vidéos haute définition avec des types de mouvements, des sujets et des arrière-plans spécifiques.

3. D'une durée d'une minute

À l'heure actuelle, Sora est un générateur de contenu basé sur l'IA permettant de créer des vidéos d'une durée maximale d'une minute.

4. Plusieurs plans dans une seule vidéo

Sora IA peut raconter une histoire ou créer une vidéo captivante comprenant plusieurs plans — tels que des zooms avant, des panoramiques, des gros plans, etc. — qui présentent un style et des caractères cohérents.

Tarifs de Sora IA

Sora IA n'a pas encore été rendu public. Nous vous tiendrons informés des tarifs dès que nous en saurons plus.

Comment utiliser Sora IA

En tant que grand public, vous ne pouvez pas utiliser Sora AI, car il n'est pas encore disponible. Actuellement, Open AI donne accès à un groupe restreint d'artistes, de designers et de cinéastes afin de tester l'outil.

Vous pouvez toutefois consulter un rapport complet sur le fonctionnement de Sora sur leur site web. Il aborde un nombre d'aspects techniques, tels que :

Utilisation des modèles de langage de grande envergure (LLM) et des données visuelles

Durée, résolutions et formats d'image

Cadrage et composition

Possibilité d'utiliser des images et des vidéos (ainsi que du texte) pour inviter à l'action

Fonctionnalités de simulation 3D

Applications potentielles de Sora et cas d'utilisation

L'IA générative a ouvert d'immenses possibilités dans tous les secteurs et pour tous les cas d'utilisation, accélérant de manière exponentielle la production de contenu. Sora AI ne fait pas exception. Voici quelques-uns des cas d'utilisation actuellement à l'étude :

Démonstrations de produits et publicités

Les marques peuvent créer des démonstrations de produits et des publicités vidéo à un coût et en un temps bien inférieurs à ceux requis aujourd'hui. Les cinéastes peuvent alimenter le modèle d'IA avec leurs longs métrages et créer des bandes-annonces originales mettant en avant les éléments clés.

Vidéos pour les réseaux sociaux

Les influenceurs Instagram et les professionnels de la création peuvent créer des vidéos de haute qualité à grande échelle à des fins de promotion et de divertissement.

Films

Le cinéma, en particulier les films fantastiques ou historiques, peut prendre vie aussi instantanément qu'on l'imagine.

Prototypage

Les cinéastes et les artistes visuels peuvent présenter des projets ambitieux en réalisant de courts prototypes vidéo générés par l'IA. Cette technique peut également s'appliquer à des prototypes pour les parcours clients, les formations en ligne, la conception architecturale, etc.

Compte tenu de la maturité naissante de Sora IA, ce qui précède n'est qu'un point de départ. Le potentiel d'un outil de conversion de texte en vidéo tel que Sora IA peut permettre d'accélérer considérablement la production de vidéo et d'en élargir la portée.

Avantages de l'utilisation de Sora IA

Sora IA facilite la production de vidéos, qui nécessitait auparavant beaucoup de temps, d'énergie et d'investissements. Voici quelques-uns des principaux avantages d'outils tels que Sora IA pour la création de vidéos :

Rapidité : Sora IA peut créer de courtes vidéos en quelques minutes, ce qui prendrait autrement au moins deux semaines.

Évolutivité : Sora AI peut générer des dizaines de vidéos sans aucune limite en termes de compétences ou de temps, à l'instar des générateurs de paragraphes basés sur l'IA, qui peuvent créer du contenu en quelques minutes.

Flexibilité : l'outil permet de créer des plans en grand angle, en gros plan, en format vertical, horizontal et dans divers autres formats, ce qui nécessiterait autrement plusieurs équipements et des reprises. Vous pouvez également prolonger des vidéos existantes sans effort de production supplémentaire.

Refaire : lorsque vous créez des vidéos avec Sora IA, il est plus facile de corriger les erreurs ou de refaire certaines parties de la vidéo jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant, tout en conservant la qualité visuelle.

Imagination : Sora AI vous permet de visualiser l'impossible, en créant des scènes et des caractères imaginatifs issus de l'univers fantastique. C'est également un excellent outil d'IA pour les présentations, qui stimule la créativité et suscite l'intérêt pour ce qui était auparavant banal.

Capture d'écran d'une vidéo représentant une « petite créature ronde et duveteuse aux grands yeux expressifs » tirée du site openai.com/sora

Problèmes courants rencontrés par les utilisateurs de Sora IA

Le principal inconvénient de Sora IA est qu'il n'est pas encore accessible au grand public. De plus, le modèle présente plusieurs lacunes, telles que :

Impossibilité de simuler la physique d'une scène complexe

Représentation de la causalité

Discerner les détails spatiaux

Contenu trompeur dans les vidéos générées par l'IA

Avis sur Sora IA sur Reddit

Alors que le grand public attend le lancement de Sora /IA, certains experts ont déjà eu l'occasion de l'essayer. Voici quelques avis publiés sur Reddit.

Mettant en évidence les limites de la capacité de Sora à créer du contenu original, un utilisateur de Reddit déclare: « Un kangourou de dessin animé danse le disco. On voit clairement qu’il s’agit d’une scène tirée d’un film. La danse n’est pas une coïncidence (rien ne l’est) ; c’est exactement la même danse, ou une danse très similaire, que celle d’une scène spécifique. »

Il en va de même pour chaque exemple de vidéo présenté ici. On pourrait croire qu’il s’agit d’une vidéo générée de toutes pièces, mais ce n’est qu’un mélange de données d’entrée. Vous ne pouvez pas aller au-delà des séquences que vous avez utilisées pour l’entraînement. Jamais. »

En parlant de la qualité du film Air Head de shy kids, un utilisateur de Reddit déclare: « Absolument incroyable. Je n'en suis qu'à la moitié d'Air Head, mais c'est exactement ce qu'on appelle une véritable révolution. »

Une telle qualité, associée à une telle facilité de production, permettra à tant d'histoires méconnues de voir le jour. Je suis plein d'espoir. »

Même si l'espoir grandit, les utilisateurs lambda n'ont pas encore accès à Sora IA. En attendant, voici donc quelques alternatives.

Si Sora a fait le plus parler d'elle, elle n'est pas le seul outil de conversion de texte en vidéo disponible aujourd'hui. Make-A-Video de Meta et Lumiere de Google en sont à différentes étapes de développement.

Synthesia est un logiciel de génération de vidéos par IA que vous pouvez utiliser immédiatement. Bien qu'il ne puisse créer que des vidéos avec des avatars et des voix off générés par l'IA, il permet de créer rapidement et à grande échelle des vidéos pour des démonstrations, des argumentaires de vente, des vidéos de formation, etc.

Plusieurs outils exploitent les capacités de l'IA pour offrir de l'assistance lors de la création et de l'accès aux vidéos.

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L'enthousiasme et l'attente suscités par ce modèle d'IA générative de conversion de texte en vidéo n'ont jamais été aussi grands. À mesure que les utilisateurs se familiarisent avec des outils tels que ChatGPT et Midjourney, Sora AI viendra bientôt compléter leur arsenal d'outils.

Cependant, nous n'en sommes pas encore là. Aucun des outils très attendus — tels que Sora, Make-A-Video, Lumerire, etc. — n'est encore accessible au grand public.

En attendant que cette technologie soit accessible et opérationnelle, utilisons les puissants Outils d'IA actuellement disponibles.

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