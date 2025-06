ISFP vs INFP : différences et similitudes de personnalité au travail

Melanie et John sont tous deux introvertis, mais leur vision de la vie est très différente.

Melanie aborde la vie avec un esprit pratique : elle ne se laisse pas influencer par ses émotions lorsqu'elle prend des décisions importantes. Elle s'appuie sur ses expériences réelles et agit de manière logique.

John, quant à lui, croit en l'avenir. Ses décisions sont émotionnelles plutôt que fondées sur la réalité.

Qu'est-ce qui les différencie ? La réponse se trouve dans leur indicateur de type Myers-Briggs (MBTI) : Melanie est une ISFP (introvertie, sensorielle, sentimentale, perceptive), tandis que John est un INFP (introverti, intuitif, sentimental, perceptive) selon les 16 types de personnalité définis par ce cadre.

Avant d'aborder la comparaison entre les types ISFP et INFP, voyons pourquoi ce concept est pertinent dans le monde du travail et la société modernes.

Test de personnalité Meyers Briggs : aperçu rapide

Le test de personnalité Myers-Briggs (MBTI) est un questionnaire d'auto-évaluation qui vous aide à mieux vous connaître. De la façon dont vous percevez les informations à la manière dont vous prenez des décisions et collaborez avec les autres, ce test vous donne un aperçu des traits de caractère qui font de vous ce que vous êtes.

Ce test de personnalité vous aidera à :

Choisir une profession qui correspond à la personnalité d'un individu

Apprendre les forces et les faiblesses des différents types de personnalité

Créer un environnement de travail où toutes les personnalités peuvent s'épanouir

Répartir le travail en fonction des types de personnalité pour exploiter au mieux le potentiel de chacun

Se comprendre soi-même et mener une vie épanouissante et riche en contenu

Que vous souhaitiez mieux vous connaître ou que vous soyez responsable des ressources humaines et souhaitiez mieux comprendre vos collaborateurs, l'évaluation MBTI vous sera d'une grande valeur.

La méthodologie Meyers-Briggs analyse la personnalité selon quatre échelles : Extraversion (E) vs Introversion (I) : Cette échelle mesure d'où les individus tirent leur énergie. Les extravertis ont tendance à être sociables et à puiser leur énergie dans les interactions sociales, tandis que les introvertis sont plus réservés et tirent leur énergie de la solitude Sensation (S) vs Intuition (N) : cette échelle fait référence à la manière dont les personnes perçoivent les informations. Les personnes sensorielles s'appuient sur des données concrètes et se concentrent sur le présent, tandis que les personnes intuitives préfèrent interpréter les schémas et les possibilités, en se concentrant souvent sur l'avenir Pensée (T) vs Sentiment (F) : La manière dont les individus prennent des décisions repose sur cette échelle. Les penseurs privilégient la logique et l'analyse objective, tandis que les sentimentaux tiennent compte des émotions et des valeurs lorsqu'ils font des choix Juger (J) vs Percevoir (P) : Cette échelle concerne la manière dont les individus abordent le monde extérieur. Les juges préfèrent la structure et l'organisation, tandis que les perceveurs sont plus flexibles et spontanés

Ces quatre échelles se combinent pour former 16 types de personnalité possibles, dont deux sont ISFP et INFP.

Les types de personnalité ISFP et INFP en un coup d'œil

Voici un bref aperçu des types de personnalité ISFP et INFP.

Différences

ISFP INFP Ancré dans le moment présent Orienté vers l'avenir S'exprimer à travers des actions (par exemple, la peinture) S'exprimer à travers les mots (par exemple, la poésie) Aimant s'amuser Anxieux Pragmatique Rêveur S'entend bien avec les nouvelles personnes A du mal à s'entendre avec les nouvelles personnes

Similitudes

Appréciez de passer du temps seul

Sensible

Empathique

Indépendant

Nous entrerons dans les détails dans un instant, mais avant cela, essayons de comprendre les différents types de personnalité.

Qu'est-ce qu'un type de personnalité ISFP ?

Dans le cadre de la typologie de personnalité de Meyers-Briggs, ISFP signifie Intuitif, Sensitif, Sentimental et Perceptif. Les ISFP (également appelés « aventuriers ») sont créatifs, terre-à-terre, empathiques, indépendants et curieux. Ils ont une forte sensibilité artistique et une attirance innée pour l'exploration de nouvelles choses.

Caractéristiques clés d'un ISFP

Voici quelques caractéristiques propres à un ISFP :

Les ISFP sont introvertis : ils apprécient leur propre compagnie et préfèrent passer du temps seuls pour se reconnecter avec eux-mêmes

Ils font davantage confiance à leurs sens ou à leurs observations de la vie réelle qu'à leur intuition

Les émotions sont plus importantes pour eux que la logique

Ils sont ouverts d'esprit et agiles : être trop organisé ou rigide n'est pas leur tasse de thé

Forces et faiblesses de l'ISFP

Points forts

Les ISFP croient en la philosophie « vivre et laisser vivre », ce qui les rend optimistes, insouciants et agréables à côtoyer

Ils sont sensibles et comprennent les sentiments des autres

Ils ont beaucoup d'imagination

Ils adorent faire des recherches et explorer l'inconnu

Ils possèdent d'excellentes capacités à résoudre les problèmes

Leurs paramètres individuels les distinguent

Faiblesses

Les ISFP ont du mal à s'engager à long terme

Ils ont du mal à se fixer un forfait ou à s'y tenir

Ils tirent souvent leur estime de soi de leurs réalisations, ce qui les rend très compétitifs

Leur préférence pour l'autonomie rend difficile leur adaptation à des environnements de travail rigides et structurés ou au milieu universitaire

Les ISFP au travail

Au travail, les ISFP sont pragmatiques, coopératifs et indépendants, mais ils sont également ouverts à la collaboration lorsqu'ils sont entourés d'une équipe qui partage les mêmes idées. Comprenons comment ce type de personnalité se comporte en tant que leader et membre d'une équipe, quelle est son éthique de travail et quels styles de management il adopte.

ISFP dans le leadership

Les ISFP ont généralement tendance à éviter les rôles de leadership, mais s'en sortent bien lorsqu'ils dirigent un petit groupe de membres d'équipe coopératifs.

En tant que leaders, ils fixent des objectifs réalistes plutôt que des objectifs ambitieux, et font tout leur possible pour aider les membres de l'équipe. Leur empathie fait d'eux d'excellents auditeurs : ils comprennent les problèmes auxquels sont confrontés les membres de l'équipe. Leur style de leadership consiste davantage à diriger en montrant l'exemple qu'à exercer leur autorité.

Les leaders ISFP sont doués pour comprendre les exigences d'un projet et allouer les ressources en conséquence. Ils travaillent également bien avec des exigences de projet en constante évolution, car ils s'adaptent rapidement aux changements.

Les ISFP en tant qu'employés

Les ISFP aiment les emplois qui correspondent à leurs valeurs et à leurs objectifs. Au travail, ils apprécient les activités ou les tâches qui aboutissent à des résultats tangibles. Ils préfèrent un environnement physique courtois et coopératif où ils peuvent travailler de manière indépendante. Leur sensibilité esthétique exige souvent que leur lieu de travail (ou au moins leur bureau) soit visuellement attrayant.

Ce type de personnalité aime travailler de manière indépendante, mais s'épanouit également au sein d'une équipe. En tant que membres d'une équipe, les ISFP ont tendance à être serviables, flexibles, ouverts aux commentaires, innovants et loyaux. Leur introversion innée les rend réticents à prendre la parole en public ou à assumer des rôles impliquant la direction d'une grande équipe.

Les emplois avec des délais stressants ou des structures rigides peuvent rapidement les épuiser, tout comme une culture de travail avec de nombreux conflits.

Parcours professionnels ISFP

Voici quelques parcours professionnels que vous pouvez explorer en tant qu'ISFP : Artiste

Créateur de mode

Graphiste

Architecte d'intérieur

Musicien

Chef

Bijoutier

Fleuriste

Travailleur social

Enseignant

Infirmière

Responsable commercial

Qu'est-ce qu'un type de personnalité INFP ?

Dans l'évaluation MBTI, INFP signifie Introversion, Intuition, Sentiment et Perception. Les INFP (également appelés Médiateurs ou Idéalistes) se sentent rechargés lorsqu'ils passent du temps seuls, envisagent des possibilités et mènent une vie en accord avec leurs valeurs et leurs principes. Ils sont doux, sympathiques et spontanés et se soucient de leur développement personnel et de celui des autres.

Caractéristiques clés d'un INFP

Voici quelques caractéristiques notables d'un INFP :

Les INFP suivent leur cœur et leurs émotions, ce qui les rend sensibles

Ce sont des rêveurs qui voient toujours les choses dans leur globalité

Ils semblent timides et réservés

Ils aspirent à laisser une empreinte positive sur le monde

Forces et faiblesses des INFP

Points forts

Les INFP apprécient leur propre compagnie, mais nouent également des relations profondes et significatives avec un groupe d'amis très soudé

Ils sont très passionnés : ils mettent tout leur cœur et toute leur âme dans chaque travail qu'ils font

Ils inspirent les autres par leur empathie et leur générosité

Ils ont l'esprit ouvert et ne jugent pas les opinions, les choix ou les décisions des autres

Ils abordent les problèmes sous des angles uniques

Ils résolvent les conflits et instaurent l'harmonie

Faiblesses

Les INFP ont du mal à s'ouvrir sur leurs sentiments

Ils se sentent épuisés après avoir socialisé

Leur nature perfectionniste les rend excessivement autocritiques

Leur tendance à vouloir plaire à tout le monde les empêche de donner la priorité à leurs propres besoins

Les INFP au travail

Les INFP se soucient moins de cocher leur liste de tâches ou d'améliorer leurs revenus ; ils cherchent plutôt à aider les autres sur leur lieu de travail. Ils aiment les commentaires positifs, ont une haute opinion d'eux-mêmes et apprécient la liberté qui leur permet de laisser libre cours à leur créativité.

INFP dans le leadership

Les leaders INFP dirigent par intuition. Ils fixent des objectifs idéalistes en gardant une vision d'ensemble. Leur vision optimiste des possibilités futures encourage les membres de l'équipe à se dépasser et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre les objectifs.

Les INFP peuvent rapidement faire le lien entre les actions et les résultats, ce qui les aide à définir les étapes nécessaires pour mener à bien une tâche, à établir un plan de projet adéquat et à déléguer le travail.

En tant que dirigeants ou managers, ils sont engagés dans la croissance et le développement d'eux-mêmes, des autres membres de l'équipe et de l'organisation.

Les INFP en tant qu'employés

Les employés INFP s'épanouissent dans les petites équipes où ils peuvent avoir des interactions significatives. Les grandes équipes et les réunions qui s'enchaînent peuvent les épuiser, ils fonctionnent donc mieux lorsqu'il y a un bon équilibre entre le travail interactif et le travail indépendant.

Ils sont passionnés de nature et lorsqu'ils participent à un projet qui leur tient à cœur, ils s'y investissent pleinement. Malgré leur introversion, ils parviennent à établir des relations professionnelles faciles avec les membres de leur équipe.

Leur créativité et leur penchant pour l'innovation les rendent excellents pour trouver des idées, résoudre des problèmes complexes et ajouter une touche créative à des tâches banales. Leur empathie et leur compréhension facilitent la résolution des conflits.

Parcours professionnels INFP

Voici quelques parcours professionnels que vous pouvez explorer en tant qu'INFP : Artiste multimédia

Graphiste

Auteur

Éditeur de films

Responsable des relations publiques

Spécialiste RH

Conseiller en santé mentale

Psychologue

Enseignant/Professeur

Nutritionniste

Conservateur

Bibliothécaire

Rabbit hole : explorez les livres INFP pour en savoir plus sur ce type de personnalité et partez à la découverte de vous-même.

Différences et similitudes clés entre un ISFP et un INFP

Il est facile de confondre les types ISFP et INFP, compte tenu de la similitude de certains traits de caractère, mais les deux types présentent également des différences distinctes.

Différences clés

Les ISFP et les INFP ont beaucoup en commun grâce à leur fonction dominante (sentiment introverti ou Fi) et leur fonction inférieure (pensée extravertie ou Te). Cependant, leurs fonctions auxiliaires et tertiaires sont différentes. Jetez un œil à ce diagramme :

Fonctions cognitives ISFP INFP Fonction dominante Sentiment introverti (Fi) Sentiment introverti (Fi) Fonction auxiliaire Extraversion sensorielle (Se) Intuition extravertie (Ne) Fonction tertiaire Intuition introvertie (Ni) Introversion sensorielle (Si) Fonction inférieure Pensée extravertie (Te) Pensée extravertie (Te)

Maintenant, examinons plus en détail comment cette différence de fonctions se manifeste chez ces deux types de personnalité :

1. Vision de la vie

Les ISFP sont pragmatiques : ils perçoivent le monde à travers leurs sens et prennent des décisions basées sur leur expérience personnelle. Ils restent ancrés dans le moment présent et prennent les choses comme elles viennent.

À l'inverse, les INFP se concentrent sur des concepts abstraits et des possibilités plutôt que sur des expériences vécues. Ce sont des rêveurs et des visionnaires qui gardent les yeux rivés sur les possibilités futures.

2. Modes d'expression

Artistes dans l'âme, les ISFP s'expriment à travers des actions, telles que la peinture, l'art et la musique.

À l'inverse, les INFP aiment les activités intellectuelles qui font appel aux mots, comme l'écriture d'essais, de romans ou de poésie.

3. Prise de décision

Les ISFP s'appuient sur leurs valeurs personnelles et leurs expériences sensorielles immédiates pour prendre des décisions.

À l'inverse, les INFP prennent en compte leurs valeurs et leurs principes ainsi que leur vision à long terme avant de prendre des décisions importantes dans leur vie.

3. Tempérament

Les ISFP sont des personnes spontanées qui aiment s'amuser, du genre insouciantes. Ils savent profiter de la vie.

À l'inverse, les INFP ont du mal à gérer la complexité de leurs pensées. Ils ont du mal à se détendre et sont souvent anxieux face à l'avenir.

4. Relations

Les ISFP apprécient la confidentialité et les moments de tranquillité, mais ils font aussi facilement connaissance avec les gens.

À l'inverse, les INFP craignent le rejet et ont du mal à établir de nouvelles connexions.

5. Style de travail

Les ISFP peuvent être doués pour jongler avec plusieurs tâches à la fois.

À l'inverse, les INFP préfèrent achever la tâche en cours avant de passer à la suivante.

6. Outlook sur les biens matériels

En tant que types Se-Ni, les ISFP préfèrent souvent les choses agréables de la vie, telles que le statut et les possessions matérielles.

À l'opposé, les INFP sont des types Ni-Se qui se satisfont du strict nécessaire et ont tendance à privilégier le minimalisme matériel.

Similitudes clés

La préférence commune pour l'introversion, les sentiments et la perception conduit à de nombreuses similitudes entre les ISFP et les INFP :

1. Sentiment introverti (Fi)

Les deux types sont guidés par Fi, ce qui les rend profondément enracinés dans leurs valeurs, leurs émotions et leurs croyances. Ils privilégient l'authenticité plutôt que de se laisser influencer par le monde extérieur.

2. Préférence en matière de perception

Les ISFP et les INFP ont tous deux une préférence pour la perception, ce qui les rend adaptables. Ils sont ouverts aux commentaires constructifs et aux changements, préfèrent un minimum de planification et improvisent au fur et à mesure.

3. Sensibilité émotionnelle

Les deux types sont profondément empathiques et compatissants envers les sentiments des autres. Ils se mettent à la place des autres pour comprendre leur état émotionnel et établir des liens plus profonds avec leurs amis proches.

4. Expression créative

Les ISFP et les INFP ont tendance à s'adonner à des activités créatives telles que l'art, la musique, l'écriture ou d'autres formes d'expression personnelle. Ils aiment utiliser leur créativité pour faire de l'introspection et communiquer leurs émotions.

5. Besoin d'autonomie

Les deux types ont tendance à être flexibles et ouverts d'esprit, et accordent une grande valeur à la liberté et à l'autonomie. Ils n'aiment pas les structures rigides ou les règles qui peuvent limiter leur individualité.

Stratégies de collaboration entre ISFP et INFP

Une culture de travail heureuse et productive est une culture dans laquelle les différentes personnalités se sentent à l'aise et ont les bonnes opportunités de montrer leur potentiel. Voici quelques stratégies clés que les dirigeants et les responsables peuvent utiliser pour maîtriser la gestion collaborative du travail:

1. Créez un environnement de travail adapté aux différents types de personnalité

Efforcez-vous de créer un équilibre entre autonomie et collaboration afin de répondre aux différents styles de travail des différents types de personnalité. Trop d'autonomie peut faire en sorte que les employés extravertis se sentent seuls et sans soutien au travail, tandis qu'une pression excessive sur la collaboration peut épuiser les introvertis.

Un outil de gestion du travail et de collaboration en ligne comme ClickUp peut vous aider à équilibrer ces deux aspects, à booster l'efficacité et à cultiver un état d'esprit productif au sein des équipes.

ClickUp offre plusieurs moyens de communication, permettant aux employés de choisir la méthode qui leur convient le mieux ou de passer d'un canal à l'autre s'ils le souhaitent. Voyons comment :

Interagissez avec les membres de votre équipe, posez des questions, partagez des ressources ou assurez le suivi en temps réel grâce à la vue Chat de ClickUp . Utilisez la fonctionnalité @mention dans les commentaires des tâches et gérez les communications de l'équipe sous un même toit

Collaborez avec la vue Chat de ClickUp et attribuez des commentaires à des membres spécifiques de l'équipe

Rassemblez des équipes à distance et aidez-les à collaborer sur des projets grâce aux tableaux blancs ClickUp . Faites du brainstorming, ajoutez des notes, créez des flux de travail et ajoutez du contexte à vos idées en liant des tâches suivibles ou des ressources externes

Collaborez avec votre équipe et mappez votre flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp

Organisez la communication de votre équipe avec ClickUp Clips . Utilisez cette fonctionnalité d'enregistrement d'écran pour envoyer rapidement des notes vocales ou vidéo et éviter les réunions inutiles

Faites avancer les discussions grâce aux messages vidéo avec ClickUp Clips

Utilisez les modèles de forfait de communication personnalisés de ClickUp pour faire passer votre message d'une manière qui fonctionne pour tout le monde.

Par exemple, vous pouvez communiquer les bonnes informations aux bonnes personnes grâce au modèle de tableau blanc « Plan de communication » de ClickUp.

Télécharger ce modèle Définissez les messages que vous souhaitez envoyer à vos équipes, ainsi que le public cible, les objectifs, les canaux de diffusion et la fréquence grâce au modèle de tableau blanc « Plan de communication » de ClickUp

Utilisez la vue Tableau blanc prédéfinie, divisée en colonnes claires, et précisez vos objectifs de communication, la structure de vos messages, les canaux de communication, la fréquence et l'échéancier afin que tout le monde soit sur la même page

En plus de cela, vous pouvez également utiliser le modèle de rapport de matrice de communication de ClickUp pour tenir tout le monde informé et identifier les lacunes en matière de communication, le cas échéant.

Télécharger ce modèle Créez un aperçu complet qui montre quelles équipes sont connectées et travaillent ensemble grâce au modèle de rapport de matrice de communication de ClickUp

Ce cadre personnalisable permet de mapper quels membres de l'équipe communiquent avec qui et à quelle fréquence (à des fins officielles, par exemple, un employé qui rend compte quotidiennement au manager d'équipe). Il offre également un aperçu complet des canaux de communication de votre organisation.

Utilisez le modèle pour communiquer ouvertement, éliminer toute confusion et améliorer la collaboration et la prise de décision à tous les niveaux.

2. Encouragez une gestion saine des conflits

Les ISFP et les INFP préfèrent éviter les conflits. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque votre équipe gère des projets complexes impliquant plusieurs parties prenantes. Dans de tels cas, vous ne pouvez pas laisser les employés laisser le problème sur la table et chercher des issues. Vous devez les armer de stratégies de gestion des conflits afin qu'ils sachent comment aborder et atténuer les problèmes pour assurer la progression du projet.

C'est là que les vues ClickUp peuvent vous aider. De la gestion des tâches et du suivi des projets à la visualisation des flux de travail, les plus de 15 vues personnalisables offrent des mises à jour en temps réel sur les projets. Elles permettent d'identifier facilement les goulots d'étranglement avant qu'ils ne prennent des proportions gigantesques. Voyons comment :

Vérifiez le statut des tâches en un coup d'œil grâce à la vue Liste

Vérifiez rapidement le statut d'un projet grâce à la vue Liste de ClickUp et triez facilement les tâches, obtenez une vue d'ensemble et effectuez des modifications en masse

Visualisez la localisation des projets à l'aide des tableaux Kanban avec la vue Tableau et identifiez les obstacles à la progression

Glissez-déposez des tâches, triez, filtrez et affichez votre flux de travail comme vous le souhaitez grâce à la vue Tableau de ClickUp

Restez au top de vos tâches grâce à la vue Calendrier : intégrez votre agenda à Google Agenda ou Zoom à l'aide de la vue Calendrier et n'oubliez plus jamais une réunion ou un autre engagement

Glissez-déposez vos tâches et restez en phase avec votre planning grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Hiérarchisez les tâches, ajustez les échéanciers, ajoutez des dépendances, obtenez un aperçu général des projets et évitez les conflits d'horaires grâce aux diagrammes de Gantt

Suivez la progression de vos projets de manière visuelle grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp

3. Gagnez du temps grâce à l'automatisation

En tant que responsables RH ou chefs d'équipe, essayez de maximiser le potentiel créatif des ISFP et des INFP : utilisez l'automatisation pour vous assurer qu'ils ne perdent pas de temps sur des tâches banales. ClickUp Brain peut aider les employés à cet égard de nombreuses façons :

Générez automatiquement des résumés de projet et des rapports de statut sur les tâches , les documents et les membres de l'équipe ClickUp

Rédigez des réponses abrégées et laissez l'IA rédiger des messages dans un ton approprié

Automatisez les comptes rendus et les mises à jour quotidiennes

Générer automatiquement des transcriptions vocales et vidéo

Affinez et rédigez vos e-mails et autres supports de communication avec ClickUp Brain

4. Mieux comprendre votre équipe

Chaque équipe est composée de membres ayant des types de personnalité différents. Connaître le type de personnalité de chacun selon le modèle de Meyers-Briggs aiderait tout le monde à communiquer plus efficacement. Cela aiderait également les chefs d'équipe à attribuer les tâches en fonction des points forts de chaque type de personnalité, afin que les membres de l'équipe puissent apprécier leur travail et obtenir d'excellents résultats.

C'est là que le modèle « Rencontrez l'équipe » de ClickUp peut s'avérer utile.

Télécharger ce modèle Mettez en avant vos employés et leurs réalisations grâce au modèle « Rencontrez l'équipe » de ClickUp

Voici quelques utilisations et avantages de ce modèle :

Créez des profils individuels pour les membres de votre équipe, mettez en avant leurs compétences et leurs réalisations, et aidez vos collègues à mieux se connaître

Présentez les atouts de votre organisation à des clients potentiels et attirez davantage d'entreprises

Boostez le moral de vos employés en les mettant en avant sur le site web de votre entreprise

Apportez les modifications nécessaires et maintenez à jour les informations relatives aux employés

5. Rassembler des équipes interfonctionnelles

Vous devez offrir une plateforme unifiée pour favoriser la collaboration entre les équipes distantes et interfonctionnelles.

Pourquoi est-ce important ? Chaque lieu de travail exige que les membres de l'équipe collaborent, quel que soit leur type de personnalité. Le degré de collaboration dépend des rôles individuels, mais ce n'est pas quelque chose que les employés peuvent éviter.

Et quel meilleur outil pour cela que ClickUp Teams? Il s'agit d'une plateforme personnalisable qui s'adapte aux besoins uniques de votre organisation et de votre personnel. Des équipes de développement, de marketing, commerciales et de conception à la gestion de produits, ClickUp fonctionne pour toutes les équipes. Qu'il s'agisse de gérer des tâches personnelles, des projets d'entreprise ou de collaborer avec d'autres, le logiciel fait tout cela sans effort !

Comprendre et accepter les différences

Maintenant que vous connaissez bien les traits de caractère, les forces et les faiblesses des types de personnalité INFP et ISFP, il vous sera plus facile de comprendre à quel type vous appartenez ou à quel type appartiennent vos employés.

Mettez ces connaissances en pratique pour concevoir un lieu de travail où des personnes de personnalités différentes se sentent à l'aise et ont de nombreuses occasions de s'exprimer.

Si vous recherchez une plateforme de collaboration qui peut être adaptée aux introvertis, aux extravertis et aux ambiverts, commencez dès aujourd'hui avec ClickUp!