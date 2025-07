ISTP vs INTJ : différences clés et dynamique relationnelle

Métiers spécialisés : les mécaniciens, électriciens, charpentiers et autres professions manuelles conviennent bien aux ISTP. Ces emplois leur permettent de travailler avec des outils, de résoudre des problèmes et de voir les résultats tangibles de leur travail

Ingénierie et technologie : les ISTP excellent souvent dans les domaines de l'ingénierie, tels que l'ingénierie mécanique ou l'ingénierie informatique. Ils aiment le défi que représentent la conception et la construction de systèmes, et leur esprit analytique leur permet de saisir facilement des concepts techniques complexes. Les ISTP peuvent également réussir dans divers domaines technologiques, tels que le développement de logiciels ou l'analyse de données

Science : Les ISTP sont naturellement curieux et aiment explorer le fonctionnement des choses, ce qui peut les mener à des carrières dans la recherche scientifique ou la criminalistique. Ils aiment recueillir et analyser des données pour résoudre des mystères et découvrir de nouvelles informations

Intervention d'urgence : les ISTP restent calmes sous pression et s'épanouissent dans des environnements où tout va très vite. Cela les rend particulièrement adaptés aux carrières dans le domaine des interventions d'urgence, telles que les pompiers, les ambulanciers ou les secouristes