INFJ vs INTP : comprendre les personnalités et leur compatibilité au travail

Notre approche de la vie et du travail est souvent fonction de notre personnalité individuelle et de son interaction avec d'autres personnalités.

L'indicateur de type de personnalité Myers-Briggs, développé par Isabel Myers et Katherine Briggs, est basé sur la théorie de la personnalité de Jung. L'un des cadres de personnalité les plus populaires, il divise les personnes en 16 types de personnalité en fonction de leur position sur quatre échelles :

Extraversion (E) – Introversion (I)

Sensation (S) – Intuition (N)

Pensée (T) – Sentiment (F)

Jugement (J) – Perception (P)

INFJ et INTP sont deux des 16 personnalités du MBTI (Myers Briggs Type Indicator) dont le trait dominant est l'intuition introvertie. Malgré ce point commun, elles présentent plus de différences que de similitudes.

Cependant, leurs différences se complètent bien. C'est pourquoi on les appelle parfois le « duo en or » des personnalités MBTI. En compensant les faiblesses de l'autre, ce duo fonctionne bien ensemble, tant dans les situations sociales que professionnelles.

Que vous cherchiez à mieux vous comprendre ou à apprendre à bien travailler avec ces personnalités, il sera utile de connaître la différence entre INFJ et INTP.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les types de personnalité INFJ et INTP, leurs caractéristiques distinctives, leurs similitudes et leurs différences. Allons-y !

Les types de personnalité INFJ et INTP en un coup d'œil

Avant d'entrer dans les détails des types de personnalité INFJ et INTP, voici un aperçu rapide de leurs différences.

Différences Similitudes INFJ INTP Une intuition forte Guidé par l'intuition et les sentiments Prendre des décisions basées sur une manière logique de penser Empathique et sensible Détaché et distant Introversion Bien organisé et structuré Flexible et adaptable Nature réservée Esprit et intellect

Qu'est-ce qu'un type de personnalité INFJ ?

INFJ signifie introverti, intuitif, sentimental et jugeant. C'est l'un des 16 types de personnalité du MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), et le plus rare.

Selon cette classification, les personnes ayant une personnalité INFJ sont souvent qualifiées d'« avocat » ou d'« idéaliste ». Guidées par leurs valeurs et leurs principes intérieurs, ce sont des perfectionnistes qui veulent créer l'harmonie et faire une différence dans le monde.

La personnalité INFJ est divisée en deux types : INFJ-A et INFJ-T. Les premiers sont appelés « défenseurs assertifs » et sont confiants et détendus. Les seconds, appelés « défenseurs turbulents », sont moins confiants et plus sujets aux émotions et au stress.

Parmi les personnalités célèbres ayant un profil INFJ, on peut citer Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa et Marie Kondo.

Voyez-vous le fil conducteur ?

Ils ont tous ou ont eu un système de valeurs fort et un désir profond de laisser leur empreinte dans le monde. Voilà, en quelques mots, ce qui caractérise les INFJ.

Voyons maintenant les caractéristiques clés, les forces et les faiblesses du type de personnalité INFJ.

Caractéristiques clés d'un INFJ

Voici les caractéristiques clés du type de personnalité INFJ MBTI : Idéaliste : Ce ne sont pas des idéalistes au sens théorique du terme, mais ils sont déterminés à mettre leurs idées en pratique. Ils ne se contentent pas de rêver de changer le monde, ils agissent pour le changer

Compassion : leur forte intuition et leur profondeur émotionnelle les rendent compatissants et bienveillants. Ces personnes se soucient des émotions des autres et font preuve de considération et d'empathie

Consciencieux : les INFJ sont des personnes très attachées à leurs principes, qui croient en l'éthique et à l'altruisme. Ils s'efforcent de mener une vie guidée par un ensemble solide de valeurs et de principes moraux

Privé : Les INFJ ont tendance à être des personnes privées qui aiment garder leur vie personnelle pour elles-mêmes. Elles sont introverties et peuvent parfois se fermer même à leurs amis proches. Cependant, contrairement aux INTP, elles ne sont pas détachées ou distantes

Points forts et points faibles de l'INFJ

Comme les autres types de personnalité, les personnes de type INFJ ont également des qualités et des défauts. Examinons-les brièvement.

Points forts Faiblesses Ayez un système de valeurs solide Peut avoir des attentes élevées, souvent irréalistes Comprendre les signaux émotionnels chez soi et chez les autres Sont très sensibles Vous êtes idéaliste et souhaitez rendre le monde meilleur Sont parfois difficiles à connaître et à comprendre Sont créatifs et ont une riche vie intérieure Tendance à être têtu Vous accordez de la valeur aux relations et faites preuve d'empathie envers les sentiments des autres N'aime pas la confrontation Sont dévoués à leurs objectifs et les atteignent malgré les défis Sont capables de penser à la fois de manière émotionnelle et logique

Les INFJ au travail

Jusqu'à présent, nous avons discuté des caractéristiques des INFJ en tant qu'individus. Voyons maintenant comment ils se comportent au travail et comment ils collaborent avec les autres.

Les INFJ dans le leadership

Les INFJ ont une vision et un objectif forts, ce qui en fait des leaders capables d'inspirer et de motiver les autres. En tant que leaders, les INFJ sont empathiques et intuitifs, leur style de management est donc plus collaboratif qu'autoritaire.

D'un autre côté, en tant que managers introvertis, ils peuvent ne pas parvenir à exercer leur autorité, même lorsque cela est nécessaire. Cela peut bien sûr les rendre moins efficaces lorsqu'ils doivent mettre leur équipe au pas.

Les INFJ en tant qu'employés

Si leur travail et leur environnement professionnel correspondent à leurs valeurs personnelles, les INFJ peuvent être très performants. Ils sont animés par un sens aigu du devoir et se consacrent à la réalisation de leurs objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels.

Ils peuvent également être parfois perfectionnistes et sont généralement travailleurs, avec une grande éthique professionnelle et un état d'esprit productif.

Parcours professionnels INFJ

Les INFJ devraient opter pour des carrières où le travail correspond à leurs valeurs et où ils peuvent avoir un impact

Les champs d'activité qui conviennent le mieux aux INFJ sont l'éducation, la santé, le conseil et le travail social. Ils excellent également dans les rôles où leur créativité et leur imagination sont appréciées.

Les INFJ sont également doués pour la résolution de problèmes et le raisonnement, et sont parfaits pour les rôles où leur intellect est mis à profit. Les carrières dans les domaines scientifiques et techniques sont donc également des options possibles pour eux.

Lectures recommandées : Si vous avez un type de personnalité INFJ ou connaissez quelqu'un qui en a un, ces livres INFJ vous seront utiles.

Qu'est-ce qu'un type de personnalité INTP ?

INTP signifie introverti, intuitif, pensif et perceptif et est l'un des 16 types de personnalité MBTI. Également appelés « les logiciens », les INTP sont des penseurs logiques, calmes et analytiques.

Tout comme les INFJ, ils ont également un monde intérieur riche. Cependant, contrairement aux INFJ, ils préfèrent rester à l'écart plutôt que de nouer des relations sociales. Ils aiment se perdre dans leurs pensées plutôt que d'être dehors et dans le monde.

Caractéristiques clés d'un INTP

Voici quelques-uns des traits de personnalité des INTP : Analytique : les INTP ont tendance à tout analyser en se basant sur des faits et des données. Ils aiment résoudre des problèmes, raisonner et faire ce qui est logique

Réservé : Ces personnes sont introverties et aiment passer du temps seules avec leur imagination. Elles apprécient tellement le calme et la solitude qu'elles sont souvent considérées comme distantes et détachées

Curieux : les INTP sont des personnes ouvertes d'esprit et curieuses qui s'appuient sur la logique et gardent toutes les options ouvertes. Ils s'intéressent à la recherche de réponses et à l'exploration de nouveaux horizons. Ils aiment apprendre de nouvelles choses et passent avec passion d'une idée à l'autre dans leur quête de connaissances

Innovant : les INTP n'aiment pas être confinés par des règles et des structures et aiment sortir des sentiers battus. Ils ont une immense capacité de réflexion originale, grâce à leur riche imagination, qui leur permet de trouver des idées nouvelles et innovantes

Objectif : Contrairement aux INFJ, les INTP ne prennent pas de décisions basées sur leurs émotions ou leurs sentiments. Ils analysent les informations sans parti pris, cherchent une explication logique à tout et prennent des décisions objectives

Points forts et points faibles de l'INTP

Dans cette section, nous allons mieux comprendre les forces et les faiblesses des personnes ayant un type de personnalité INTP. C'est parti.

Points forts Faiblesses Posséder d'excellentes capacités de raisonnement et d'analyse Peut paraître insensible ou détaché Sont-ils des penseurs créatifs ? Ont du mal à exprimer leurs propres émotions Sont curieux et ouverts d'esprit Tendance à trop réfléchir et à être anxieux Sont passionnés par leurs centres d'intérêt Peuvent se déconnecter du monde et se perdre dans leurs pensées On peut compter sur lui pour être objectif et juste

Les INTP au travail

Dans cette section, nous expliquerons comment se comportent les INTP au travail et quels types de carrière leur conviennent le mieux. Commençons.

Les INTP dans le leadership

En tant que leaders, les INTP commandent le respect et inspirent les autres par leur intellect et leurs idées novatrices. Ils encouragent l'autonomie au sein de leurs équipes et ne croient pas au accompagnement.

Bien qu'ils excellent dans la prise de décisions et le partage d'idées ambitieuses, ils ignorent souvent les détails et laissent cette tâche à leur équipe. C'est pourquoi ils ont besoin d'une équipe intellectuelle et autonome pour mettre en œuvre leurs idées.

Les INTP en tant qu'employés

Les INTP s'épanouissent dans des rôles où ils peuvent utiliser leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes. En raison de leur besoin de résoudre des problèmes et de comprendre des concepts, ils excellent dans les champs liés aux sciences.

Leurs parcours professionnels ne se limitent toutefois pas aux champs techniques. Ils excelleront dans tout emploi qui leur permettra de résoudre des problèmes et d'améliorer des processus.

Ils n'aiment pas être limités par des règles et préfèrent un environnement de travail flexible qui nourrit leur créativité et leur curiosité.

Parcours professionnels INTP

Les INTP excellent dans les champs techniques et peuvent être mathématiciens, analystes, chercheurs, scientifiques, etc.

Ils sont également doués pour les rôles qui exigent un mélange de connaissances techniques et de créativité, comme les graphistes ou les architectes. L'informatique, la technologie, l'ingénierie et les sciences sociales sont également des champs dans lesquels les INTP ont tendance à s'épanouir.

Pour en savoir plus sur ce type de personnalité, lisez les livres INTP qui expliquent en détail leurs traits de caractère, leurs motivations, leurs comportements, etc.

Différences et similitudes clés entre INFJ et INTP

Si les personnalités INFJ et INTP sont toutes deux introverties et dotées d'une forte intuition, elles présentent également plusieurs différences. Dans cette section, nous aborderons à la fois les similitudes et les différences entre les INFJ et les INTP.

Différences clés : INTP vs INFJ

Voici quelques différences clés entre les types de personnalité INTP et INFJ.

Résolution de problèmes et prise de décision

Une différence clé entre les INFJ et les INTP réside dans leur manière d'aborder les problèmes et de prendre des décisions. Leurs styles de prise de décision diffèrent en raison de leurs fonctions cognitives.

Les INFJ sont des types jugeants qui s'appuient sur leur intuition et leur compréhension des gens pour évaluer les situations, tandis que les INTP ont une approche plus analytique et logique de la résolution des problèmes.

Malgré leur nature intuitive, les INFJ préfèrent une approche plus structurée où ils examinent tous les aspects avant de prendre une décision. Les INTP sont plus flexibles et adaptables et aiment explorer toutes les options qui se présentent à eux.

Interactions sociales

Les INFJ sont attentifs aux émotions des autres et soucieux de maintenir des relations harmonieuses. Bien qu'ils aiment garder leurs pensées pour eux, ils peuvent s'ouvrir aux personnes qui leur sont proches.

Les INTP, en revanche, ne se soucient pas de ce que les autres pensent d'eux et préfèrent être seuls plutôt qu'entourés. Cependant, comme ils sont réservés et souvent francs, ils peuvent parfois sembler insensibles.

Traitement de l'information

Une autre différence entre les INFJ et les INTP réside dans leur manière de traiter l'information.

Les INFJ sont plus organisés et aiment examiner toutes les informations disponibles pour mieux comprendre. Ils achèvent complètement une ligne de pensée avant de passer à la suivante. Ce sont des penseurs profonds.

Les INTP sont exactement à l'opposé à cet égard. Ils aiment passer d'une idée à l'autre. Cela ne les dérange pas d'avoir plusieurs idées et intuitions en même temps et de suivre le flux.

Similitudes clés : INTP vs INFJ

Les deux similitudes les plus significatives entre les INFJ et les INTP sont qu'ils sont tous deux introvertis, dotés d'une forte intuition et d'un monde intérieur riche. Ils aiment tous deux passer du temps seuls dans une réflexion tranquille et en ont besoin pour recharger leurs batteries sociales.

Une autre similitude entre les personnalités INTP et INFJ est qu'elles sont spirituelles et intellectuelles avec un côté créatif.

Stratégies de collaboration INFJ & INTP

Dans cette section, nous vous donnerons quelques conseils pour aider les personnes ayant des personnalités INFJ et INTP à travailler efficacement ensemble.

1. Comprendre les styles de travail de chacun

La première étape vers une relation de travail fructueuse entre INFJ et INTP consiste à comprendre la personnalité et le style de travail de chacun. De nombreuses organisations encouragent leurs employés à passer le test de personnalité MBTI afin que les membres de l'équipe connaissent les types de personnalité de chacun.

Cela garantit une collaboration harmonieuse et une communication efficace entre les membres de l'équipe.

Nous vous recommandons d'utiliser le modèle ClickUp Meet the Team pour présenter les membres de l'équipe les uns aux autres.

Tirer parti des types de personnalité pour mieux travailler ensemble

Si vous êtes INFJ ou INTP ou connaissez quelqu'un qui l'est, ce guide INTP vs INFJ vous aidera à comprendre leur personnalité et à communiquer et travailler au mieux avec eux.

Comprendre la personnalité MBTI de vos collègues et la vôtre peut considérablement améliorer la communication et la collaboration au sein de votre équipe. Combinez cela avec un excellent outil de collaboration d'équipe tel que ClickUp, et vous obtenez une stratégie gagnante.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et explorez gratuitement ses fonctionnalités avant de passer à un forfait payant.