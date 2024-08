Comment utiliser la méthode de prise de notes Planpper (avec modèles)

Rien ne vaut le papier pour prendre des notes. Alors que la dactylographie excelle en termes de rapidité et de facilité de recherche, l'écriture manuscrite peut être bénéfique pour la mémoire. L'expérience plus lente et multisensorielle de l'écriture à la main crée une connexion plus profonde avec l'information, améliorant à la fois l'encodage et la mémorisation.

Mais si vous prenez beaucoup de notes pour vos projets ou vos tâches, que ce soit à l'école ou au travail, vous savez que les rames de papier commencent rapidement à vous désorienter.

La prise de notes et l'organisation des idées devraient vous permettre de travailler plus efficacement et non d'accroître votre stress en faisant des allers-retours, en essayant de rechercher des informations.

Tenez la surcharge cognitive à distance grâce à des techniques de prise de notes qui ont fait leurs preuves. Vous pouvez également utiliser plusieurs outils et modèles pour commencer rapidement.

Dans cet article, nous vous expliquons en détail la méthode de prise de notes par mappage et vous aidons à découvrir de nouveaux outils pour améliorer la rétention de la mémoire à long terme.

Qu'est-ce que la méthode de prise de notes par mappage ?

La prise de notes cartographiques ou la cartographie conceptuelle est une méthode visuelle de capture d'informations et d'idées.

Au lieu de rédiger des notes linéaires, vous les organisez de manière schématique, par exemple en utilisant un carte mentale pour connecter les concepts clés. La méthode la plus courante consiste à inscrire l'idée centrale au milieu d'un document, puis à connecter les sous-thèmes, les idées et les concepts dans une structure hiérarchique par le biais de branches. Vous pouvez utiliser des formes, des couleurs, des flèches et des images pour mettre en évidence les connexions importantes.

Contrairement à la prise de notes traditionnelle, cette méthode de prise de notes est particulièrement utile pour les apprenants visuels et pour exprimer des sujets complexes de manière simple. Elle vous aide à voir les relations entre les idées et améliore la mémorisation des informations.

Organisez vos idées et établissez des connexions à l'aide de cartes mentales en direct et modifiables sur ClickUp

Voici un aperçu du mappage méthode de prise de notes :

Identifiez le sujet clé et notez-le au centre de votre page. Supposons que vous ayez assisté à un séminaire sur l'amélioration des tactiques de marketing : "améliorer les tactiques de marketing" devient alors votre sujet clé

Pensez aux idées d'assistance liées au thème central. Ce sont vos sous-thèmes. Écrivez-les autour de l'idée principale et reliez-les par des lignes.

Une fois que vous avez écrit le sujet clé, faites-en une branche avec des pointeurs de connexion vers les sous-thèmes, tels que "obtenir un retour d'information régulier" ou "établir le profil de la cible"

Divisez chaque sous-thème en plusieurs parties. Explorez les détails, les faits et les exemples qui soutiennent ces sous-thèmes. N'hésitez pas à ajouter des branches supplémentaires pour ces détails

Utilisez des couleurs, des symboles ou des images pour mettre en évidence les points clés et les connexions. Cela permet d'ajouter une couche supplémentaire d'organisation et de renforcer la mémoire visuelle

Examinez votre carte mentale. Posez-vous la question suivante "Y a-t-il des connexions manquantes ?" ou "Le flux a-t-il un sens visuel ?" Affinez vos cartes mentales pour plus de clarté

Ce guide vous aidera à utiliser certains modèles de cartes mentales préétablis modèles de prise de notes préétablis pour commencer à utiliser la méthode de la carte mentale.

Modèles de méthodes de prise de notes pour le mappage

Bien que la méthode de prise de notes soit adaptée aux débutants, un peu d'orientation peut s'avérer utile.

ClickUp Modèle de carte mentale vierge pour tableau blanc

Le ClickUp Modèle de carte mentale vierge pour tableau blanc est un outil entièrement personnalisable et prêt à l'emploi qui peut vous aider à commencer à mapper les méthodes de prise de notes pendant les cours, les réunions ou les discussions.

Classez les idées principales et divisez-les avec le modèle de carte mentale vierge pour tableau blanc de ClickUp

L'illustration en forme d'ampoule de l'" idée principale " de ce modèle illustre l'emplacement de votre sujet clé, puis elle se prolonge dans des flous appelés idées secondaires. Chaque sous-idée vous permet de diviser des concepts plus vastes en concepts plus petits, avec un code couleur qui vous aide à organiser chaque segment.

Vous pouvez également utiliser ce modèle lors d'une séance de brainstorming et transformer vos cartes conceptuelles en une solution percutante. Il est idéal pour les spécialistes du marketing, les créatifs indépendants et les publicitaires, qui peuvent l'utiliser chaque fois qu'ils ont besoin de nouvelles perspectives.

Pro-tip: La méthode des cartes mentales peut également vous aider à simplifier vos flux de travail. Visualisez les processus de pensée avec la méthode /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/53596/planification-des-processus/process mapping/%href/ et supprimez les inefficacités pour obtenir plus rapidement de meilleurs résultats pour l'entreprise. |

ClickUp Modèle de carte mentale simple

Si vous recherchez un modèle de carte mentale simple, sans code couleur ni illustrations, la carte mentale de Modèle de carte mentale simple ClickUp peut s'avérer utile.

Faites un brainstorming, prenez des notes ou divisez vos idées en tâches et assignez-les aux membres de l'équipe avec le modèle de carte mentale simple de ClickUp

Il ne s'agit pas seulement d'une carte mentale, mais aussi d'un outil de gestion des tâches permettant de déléguer des tâches aux membres de votre équipe. Ce modèle fournit une structure hiérarchique à vos flux de travail.

Commencez par un sujet central ou ajoutez plusieurs idées principales, puis faites-en des branches en sous-thèmes - autant que vous souhaitez en explorer grâce aux options de glisser-déposer. Avec ClickUp Tasks, vous pouvez transformer chaque idée en tâche et l'assigner aux membres de l'équipe concernés.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour mettre en place un système transparent et veiller à ce que chacun reçoive le crédit qui lui revient.

Vous pouvez "@mentionner" les membres de l'équipe afin de réécouter les commentaires instantanés des clients ou d'engager une discussion en commentant les fils de discussion. En tant que managers d'équipe, lors des réunions, vous pouvez utiliser un bloc-notes désigné pour compléter les idées dans un souci d'organisation et pour réduire les répétitions pendant les réunions.

Sur cette plateforme unique, vous pouvez explorer plus de 1000 Modèles ClickUp pour les cartes mentales, la prise de notes, les processus de création et de conception, ainsi que des cas d'utilisation spécialisés dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique et du recrutement.

Planification Prise de notes Méthode Outils

Vous voulez mapper vos notes plus rapidement ?

Avec Le logiciel de gestion de projet de ClickUp avec le logiciel de gestion de projet ClickUp, découvrez des outils qui vous aideront non seulement à prendre des notes, mais aussi à affiner la manière dont vous rédigez et traitez les descriptifs de projet et les descriptions de tâches.

Pro-tip : Explorez les /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/112469/applications-de-prise-de-notes-pour-mac/best applications de prise de notes/%href/ pour Mac et synchronisez-les sur tous vos appareils Apple ! | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

Voici quelques outils de ClickUp qui facilitent la prise de notes et permettent de les organiser.

1. Prendre des notes et les convertir en documents partageables

Donnez un titre à vos notes, créez des checklists et mettez en forme avec du texte enrichi grâce à ClickUp Notes, un logiciel gratuit

Utiliser Notes ClickUp pour organiser toutes vos listes de tâches, vos listes d'À faire et même vos listes d'épicerie en un seul endroit. Accédez-y à tout moment et profitez de la liberté de noter vos pensées et vos observations.

Voici ce que vous pouvez réaliser avec cet outil :

Organisez vos notes et vos éléments de checklist. Glissez-déposez des éléments pour les déplacer facilement dans votre checklist et imbriquez-les pour créer une hiérarchie visuelle

Ajoutez des en-têtes, des puces et des couleurs pour organiser proprement vos notes

Transformez n'importe quelle entrée de bloc-notes en tâche traçable avec des dates d'échéance, des assignés et des priorités

Intégrez-le à Google Chrome et utilisez-le pour prendre des notes lors de conférences ou de réunions virtuelles

Utilisez-le comme votrejournal numérique pour enregistrer vos pensées et vos sentiments

Vous avez pris des notes ? Convertissez-les maintenant en documents structurés avec un contexte achevé grâce à ClickUp Documents . Grâce à un format de modification en cours, intégrez des vidéos ou des liens directement dans vos documents et partagez-les en discutant ou par e-mail. Régulez qui peut afficher vos documents en contrôlant l'accès et les permissions. Grâce à la collaboration en temps réel, vous pouvez modifier ou rédiger avec vos coéquipiers et exploiter vos notes.

Étiquettez votre équipe, modifiez le contenu avec eux en temps réel, et donnez des modifications instantanées pour des approbations plus rapides avec ClickUp Docs

Fusionnez vos documents et vos tâches pour suivre votre progression en un seul endroit. Créez vos flux de travail en ajoutant des widgets pour suivre la progression et assigner des délais. Vous pouvez attribuer un code couleur à vos documents pour les organiser de manière systématique.

2. Utilisez la méthode de prise de notes par cartographie pour créer des cartes mentales Tableaux blancs ClickUp sert de Tableau numérique pour créer des cartes mentales. Vous pouvez utiliser

des notes autocollantes par glisser-déposer pour faire circuler les idées sur votre Tableau, élaborer des stratégies en dessinant des diagrammes ou prendre des notes visuelles accessibles à votre équipe.

Incorporez des documents, dessinez des illustrations, ajoutez des connexions avec des points connexes avec les Tableaux blancs ClickUp

Voyez la progression de votre équipe pour chaque tâche en déléguant directement le travail via le tableau. Contrôlez ce qui reste à faire et ce qui nécessite un retour d'information avec des flux de travail agiles. Utilisez des modèles préconstruits et des outils de gestion de projet pour vos besoins en marketing.

Vous pouvez utiliser les tableaux blancs pour créer des Cartes mentales ClickUp aussi : Utilisez cet outil pour prendre des notes visuelles, lancer des idées, organiser des projets et collaborer en temps réel.

Corrigez les erreurs d'orthographe dans vos documents et vos tâches avec ClickUp Brain's AI Writer for Work

Voici un aperçu de tout ce que vous pouvez faire avec l'AI Writer for Work :

Perfectionner votre écriture grâce à un assistant intégré formé à votre travail - de la compréhension de la tonalité dans votre e-mail à l'amélioration du texte dans l'ensemble de vos notes

Répondez aux messages en sténographie tout en discutant ou en envoyant des e-mails sur ClickUp. Permettez à l'IA de rédiger votre message avec le ton parfait, comme par magie

UtiliserOutils d'IA pour créer des tableaux contenant des données et des informations riches à partir de vos notes

Générez instantanément des modèles pour les tâches, les documents et les projets pour diverses utilisations, telles que des formulaires d'accueil, des modèles de brainstorming ou la génération d'idées pour des campagnes de marketing

Transformez la voix en texte et utilisez l'IA pour répondre aux questions de vos réunions et de vos Clips

Affinez la façon dont vous notez vos idées, les associez à des notes et condensez les informations partout où c'est nécessaire

S'initier à la méthode des cartes mentales est plus facile que jamais avec l'IA pour vous assister. Utilisez-la pour booster votre rétention d'informations et améliorer votre productivité.

Perfectionnez votre méthode de prise de notes par le mappage

La méthode de prise de notes par mappage peut être un outil puissant si vous souhaitez minimiser la surcharge cognitive. En représentant visuellement des informations complexes, vous pouvez mieux retenir les idées et apporter une appréciation plus profonde des connexions entre les idées.

Que vous soyez un étudiant aux prises avec des concepts complexes ou un professionnel cherchant à organiser son flux de travail, la méthode du Planpper peut changer la donne. N'oubliez pas que la clé réside dans la simplicité et l'engagement actif. Commencez par le sujet principal, faites des branches avec des sous-thèmes et ajoutez des détails au fur et à mesure que vous explorez les subtilités du sujet.

Utilisez autant de combinaisons de couleurs, de symboles et même d'images que possible pour améliorer l'attrait visuel de votre carte !

Si vous souhaitez une solution numérique pour la prise de notes, le logiciel de carte mentale de ClickUp s'intègre parfaitement à sa suite d'outils de prise de notes et de gestion de documents. Grâce à cette application de prise de notes , vous pouvez créer des cartes mentales époustouflantes, exploiter de puissantes fonctionnalités IA pour améliorer votre écriture et conserver toutes vos notes et tous vos documents organisés dans un emplacement central. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !